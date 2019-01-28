г.Кандалакша

29 января - 26 февраля

Начнет работу выставка «Дети и война». Великая Отечественная война 1941–1945 годов изменила судьбы миллионов детей в СССР. Сотни тысяч вчерашних школьников воевали наравне со взрослыми в действующей армии, партизанских отрядах и подпольных организациях. Они участвовали в сборе трофейного и отечественного вооружения и имущества, оставшегося на местах боев, дежурили на крышах домов во время вражеских налетов, строили оборонительные сооружения.

Посетители узнают о том, как дети и подростки взяли на себя тяготы тяжелой тыловой работы – они заменили взрослых, призванных в армию, в промышленности и сельском хозяйстве. На них были распространены обязательные трудовые мобилизации. Мобилизационный принцип действовал при наборе учащихся в школы фабрично-заводского обучения, ремесленных и железнодорожных училищ.

На выставке представлены документы и фотографии, отображающие жизнь детей во времена войны.

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40. Музей истории города Кандалакши.

Центральная библиотека

(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 51)

Работает выставка новых книг «Новогодний книгопад». 18+

МБУ «Музей истории города Кандалакша»

(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40)

Выставка «Первозданная Россия». В экспозиции представлены крупноформатные фотографии дикой природы, включающие в себя яркие портреты диких зверей и птиц, выразительные пейзажи. Работы выполнены лучшими фактографами-натуралистами. Вход свободный. 0+

Передвижная выставка «Советско-финляндская война 1939-1940 гг.» из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Выставка представляет информационные планшеты, посвященные советско-финляндской войне 1939-1940 годов, которая более полувека официально в нашей стране была намеренно предана забвению. На выставке экспонируются фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Военно-морского музея Северного флота, музея Пограничного Управления ФСБ России по Мурманской области. 12+

п.Никель

до 28 февраля

В Историко-краеведческом музее Печенгского района работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился». Письма ленинградских ребят».

Выставка, посвященная 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, знакомит с почтовыми карточками, открытками, письмами детей периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Детские письма представляют документальное свидетельство ужаса, пережитого детьми в годы войны. Голод, холод, обстрелы, воздушные тревоги дети переносили все это наравне со взрослыми, причем делали это с достоинством. Поражает мужество и спокойствие детей, огромное желание защитить своих родных, помочь им. В каждой строчке письма сквозит неугасаемая надежда на скорую встречу, воссоединение с семьей.

В основе выставки уникальные материалы Историко-литературного музея «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга, предоставленные директором Вячеславом Леонидовичем Кокиным. Из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея представлены документы и репродукции ленинградского художника Алексея Федоровича Пахомова.

Выставка продлится до 28 февраля.

Печенгский район, п.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческом музее Печенгского района.

г.Ковдор

Работа выставок в районном краеведческом музее Ковдора. Для посетителей работают выставка декоративно-прикладного творчества Алины Беловой, выставка, приуроченная к 100-летию комсомола, «Не расстанусь с комсомолом»; выставки к 30-летию Ковдорского районного краеведческого музея «Листая памяти страницы» и «Ты помнишь, как все начиналось»; выставка предметов времён советской эпохи «Сделано в СССР».

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Районный краеведческий музей.

г.Кировск

до 28 февраля

В выставочном зале Дворца культуры представлена выставка дамских сумочек. В основе экспозиции – сумки и кошельки от советских до современных моделей, изящные и элегантные, фантазийные и удобные. Дамская сумочка – не просто аксессуар, это один из самых необходимых и важных предметов для женщины, она отражает характер, вкус и настроение своей обладательницы. У истинных модниц сумочка есть к каждой паре туфель. Одна только беда - мода на дамские сумочки весьма быстротечна. Но есть такие сумки, которые будут актуальны всегда! Увидеть эти сумки можно будет на выставке. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

до 14 февраля

Открывается уникальная выставка подводной фотографии и водолазного оборудования, представленная знаменитым дайвером и мировым рекордсменом Александром Губиным.

Фотографии дадут зрителям уникальную возможность познакомиться с подводным миром морей, естественных и искусственных водоемов России.

Представленная коллекция водолазного оборудования, отображает основные этапы развития водолазного дела в России за последние 100 лет и демонстрирует образцы современного снаряжения. Среди экспонатов – артефакты, поднятые со дна моря, профессиональная литература и настоящее водолазное снаряжение разных лет.

Выставка предполагает наличие интерактивной зоны, где посетители смогут сфотографироваться с экспонатами и даже примерить некоторые из них.

Уникальную экспозицию можно будет посетить до 14 февраля. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

Кировский историко-краеведческий музей

(г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9)

Открыта выставка работ фотохудожника Сергея Александровича Хитрова «Ей имя - женщина». На выставке представлены портреты женщин, запечатленных на рабочих местах. Все представительницы прекрасного пола – жительницы Кировска и Апатитов. 0+

до 30 января

Открыта выставка «Внукам своим расскажем, как мы по жизни шли», посвященная 100-летию со дня образования ВЛКСМ.

с 5 февраля

В музее будет работать выставка «Мы с честью выполнили долг», посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана. На ней представлены фотографии и документы, переданные в музей участниками боевых действий. В них отражены официальные факты, а также повседневная жизнь солдат, запечатленная на фотографиях. 12+

Центральная городская библиотека им. А. М. Горького

(г.Кировск, просп. Ленина, 15)

Открылась третья персональная художественная выставка Елены Проценко «Магия карандашей». Автор – девушка с ограниченными физическими возможностями. Все её работы выполнены с помощью ног, так как вскоре после рождение девочке поставили диагноз: детский церебральный паралич. На выставке представлены более 20 новых работ – это портреты и анималистическая живопись. Все работы выполнены художественными цветными карандашами. Познакомиться с творчеством необычайно талантливой художницы можно до конца февраля.

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Книжная выставка «Писатель - фронтовик», которая знакомит с жизнью творчеством писателя, киносценариста, общественного деятеля, ветерана Великой Отечественной войны Даниила Александровича Гранина.

Жизнь и творческий путь Гранина - это целая эпоха в истории нашей страны, на его книгах выросло не одно поколение. Он писал об инженерах, научных работниках, ученых, о научном творчестве - все это было его темой, его окружением, его друзьями; важной темой для писателя была и война. На выставке представлены произведения, написанные в разные годы. Познакомиться с выставкой можно до 24 февраля. 12+.

Городская детско-юношеская библиотека-филиал № 1

(г.Кировск, ул. Кондрикова, 3а)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «Снежная мелодия». На выставке представлены 12 работ учащихся художественного отделения в технике «гуашь».

Городская библиотека-филиал № 2

(г.Кировск, ул. Кирова, 17)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «Чародейка зима». На выставке представлены 17 работ учащихся художественного отделения.

Детская школа искусств им. А. С. Розанова»

(г.Кировск, ул. Хибиногорская, 29)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «В гости к зимушке-зиме». На выставке экспонируется 21 работа учащихся художественного отделения, выполненные в разных техниках.

г.Апатиты

28 января - 16.00

Новый проект «12 месяцев для чтения». Январь - месяц фантастики. В центральной библиотеке состоится встреча с писателем-фантастом Николаем Чепуриным. Николай пишет книги в жанре научной фантастики. Его любимые писатели - Джон Рональд Руэл Толкин, Джоан Роулинг, братья Стругацкие, Анджей Сапковский, Мария Семенова, Виктор Пелевин, Михаил Булгаков. Для читателей 28 января автор представит свою новую книгу.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

31 января - 16.00

«Из первых рук»: «Предоставление мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам». Состоится встреча с представителями социальных служб города на тему: «Предоставление мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам». Специалисты Апатитского межрайонного Центра социальной поддержки населения, Фонда социального страхования и Пенсионного фонда расскажут о мерах социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов в 2019 году и проведут индивидуальное консультирование.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

г.Мончегорск

до 27 февраля

В Музее истории города Мончегорска работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился». Письма ленинградских ребят».

Выставка, посвященная 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, знакомит с почтовыми карточками, открытками, письмами детей периода Великой Отечественной войны.

Детские письма представляют документальное свидетельство ужаса, пережитого детьми в годы войны. Голод, холод, обстрелы, воздушные тревоги дети переносили все это наравне со взрослыми, причем делали это с достоинством. Поражает мужество и спокойствие детей, огромное желание защитить своих родных, помочь им. В каждой строчке письма сквозит неугасаемая надежда на скорую встречу, воссоединение с семьей.

В основе выставки уникальные материалы Историко-литературного музея «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга, предоставленные директором Вячеславом Леонидовичем Кокиным. Из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея представлены документы и репродукции ленинградского художника Алексея Федоровича Пахомова.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Мурманск

28 января - 18.00

Творческая встреча воспитанников мурманского Дома детского творчества им. А. Бредова с писателем, участником боевых действий в Афганистане Юрием Гутяном. Мероприятие посвящено 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

г.Мурманск, просп. Ленина, 63а.

1 февраля - 13.30

В рамках проекта «Чистая Арктика» совместно со специалистами библиотеки-музея им. Н.Н. Блинова состоится открытие уникальной выставки детских работ в сфере экологии «Я хочу сохранить Север»!

В создании выставки приняли участие образовательные учреждения города и области и представили более 70 творческих работ: агитационные плакаты и листовки, поделки из бросового материла, рисунки и многое другое!

Открытие выставки поддержат: Минприроды в лице главного специалиста отдела государственной экологической экспертизы, особо охраняемых природных территорий и экологического просвещения Андрея Швецова, активные участники проекта «Чистая Артика» - учащиеся гимназии № 3, координатор проекта Екатерина Макарова.

Выставка продлится с 1 февраля по 1 марта. Вход свободный.

г.Мурманск, ул. Октябрьская, 21. Библиотека-музей им. Н.Н. Блинова.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год» (до 30 января); «Новогодние занималки» (до 30 января); «В снежном царстве, морозном государстве» (до 30 января); «Секретный кабанчик» (до 30 января); «Многогранный Гранин» (до 28 февраля).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Швейные машины Зингера» из цикла выставок «Простые вещи» (до 3 марта); 43-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области (до 3 февраля); «Дары музею. 2018 год» (до 3 февраля); «Клубу «Художественная роспись» 20 лет» (до 17 февраля); «Черно-белые миры линогравюры» (до 3 февраля); «Графика Тамары Зуевой» (до 3 февраля); «Русская литература в станковой композиции» (до 24 февраля); выставка живописи и графики Виталия Бубенцова «Далекая, близкая» (до 17 февраля); фотовыставка «Блокада и память о ней» (до 3 марта).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Шедевры современного православного искусства России», подготовленная Благотворительным фондом культурных и социально значимых инициатив имени Святого Праведного воина Феодора Ушакова и Благотворительным фондом «Достойно Есть» (до 30 января); «Мамонтенок Дима» (до 20 февраля);

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

27 января

Исполняется 140 лет со дня рождения российского писателя, фольклориста, знатока Урала, Павла Петровича Бажова. Сказы Бажова наполнены сюжетными мотивами, фантастическими образами, колоритом, языком народных преданий и народной мудрости.

В отделе библиотечного обслуживания ЦКБО г.Заозёрск к юбилею писателя пройдёт литературная игра «Малахитовая шкатулка П.П. Бажова» для школьников. Ребят ждёт знакомство с биографией Павла Бажова и одной из его замечательных сказок. Школьникам предстоит поучаствовать в занимательной литературной викторине и еще много интересного.

9 февраля – 15.00

«Рыцарь нашего времени» - областной конкурс среди мужчин галантного возраста.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Merry Christmas!» (до 31 января).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

1 февраля - 16.30

ПРЕМЬЕРА. К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

2 февраля - 10.00

ПРЕМЬЕРА. К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

2 февраля - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

3 февраля - 10.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

3 февраля - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

8 февраля - 16.30

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

9 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки»

9 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

10 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

10 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

15 февраля - 16.30

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 февраля - 10.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

17 февраля - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

17 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

24 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

24 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

2 февраля - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтенка».

3 февраля - 12.00 14.30

Т. Волынкина. «Тайна дочери короля».

9 февраля - 12.00 и 14.30

В. Павловскис. «Лисёнок - плут».

10 февраля - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

16 февраля - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

17 февраля - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Умка».

24 февраля - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: фотовыставка из собрания Музея обороны и блокады Ленинграда «Жизнь блокадного города», посвященная 75-летию полного снятия блокады Ленинграда (до 3 марта); выставка «Сказки» - фарфоровая пластика из коллекции мурманчанки Анны Макаровой; «Неграфика - графика» - выставка показывает творческий потенциал династии графиков ленинградской школы. В экспозиции будет представлено более 30 работ (до 17 марта).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

2 февраля – 17.00

«Вечер при свечах». Е. Попов (скрипка), Е. Охраминская (виолончель), П. Макаров (фортепиано), Ведущая – Е. Ефремова.

10 февраля - 14.00

«Ударные и безУдарные». Владимир Королевский (орган) и Михаил Жура (ударные инструменты), Волгоград. Абонемент «Большая музыка для детей».

10 февраля - 17.00

Орган и ударные: «На перекрестке звуковых орбит: musica ANTIQUA, MUSICA NOVA». Абонемент «Магия органа». Владимир Королевский (орган), Михаил Жура (ударные), г.Волгоград.

16 февраля – 17.00

Опера П. И. Чайковского «Евгений Онегин». Концертное исполнение.

16 февраля – 18.00

«Время роз». Исполнители: М. Герасименко (вокал), Е. Усатенко (флейта), М. Макарова (фортепиано). Музыкальная гостиная.

17 февраля – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Йорн Фоссхейм (Норвегия), солист – Алексей Набиулин (фортепиано), г.Москва.

19 февраля – 18.00

Виртуальный концертный зал. Программа «И классика, и джаз».

23 февраля – 16.00

Морские песни бардов. Проект «Бард-вагон» (г.Москва).

24 февраля – 17.00

Танго. Музыка пылающего сердца. Ансамбль «Лёгкие люди».

2 марта – 17.00

«Песня жаворонка».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

30 января – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова. Драма. Малая сцена. 16+

31 января – 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни. Комедия, перевод М. Мишина. 16+

1 февраля – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

2 февраля – 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

2 февраля – 19.00

«Бедность не порок». А. Островский. Комедия в двух действиях. 12+

3 февраля – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

3 февраля – 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 12+

6 февраля - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

7 февраля - 19.00

«Одноклассники». Ю. Поляков. Драматическая история в двух действиях. 16+

8 февраля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

8 февраля - 19.00

г.Кировск

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях, перевод М. Мишина. 16+

9 февраля - 17.00

г.Апатиты

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

9 февраля - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова. Драма. Малая сцена. 16+

10 февраля - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

13 февраля - 12.00

Мурманский ЦСПСиД

«Осторожно. Дети!»

А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

13 февраля - 19.00

Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+

14 февраля - 19.00

«Муж в рассрочку». М. Задорнов, комедия (г.Москва). 12+

15 февраля - 19.00

г.Оленегорск

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

15 февраля - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

16 февраля - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

16 февраля - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

17 февраля - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+

17 февраля - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях, перевод М. Мишина. 16+

20 февраля - 14.00

г.Полярный

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

20 февраля - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

21 февраля - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни. Комедия, перевод М. Мишина. 16+

21 февраля - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

22 февраля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

23 февраля - 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». А. Рассев. Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

23 февраля - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

24 февраля - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

27 февраля - 19.00

«Ох уж эта Анна!» М. Камолетти. Комедия в 2х действиях. 18+

28 февраля - 13.30

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

28 февраля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

3 февраля – 11.00

«Кот в сапогах».

3 февраля – 18.00

«Шампанского».

9 февраля – 18.00

«Кто-то должен уйти...»

10 февраля – 11.00

«Волшебное зеркало».

10 февраля – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

16 февраля – 18.00

«Гроза».

17 февраля – 11.00

«Морозко».

17 февраля – 18.00

«Домово».

24 февраля – 18.00

«Такая долгая война».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: авторских украшений Ольги Чеховой «Из бисера цветные украшенья…» (до 5 февраля); живописи Ирины Строевой (ЗАТО г.Североморск) «Про любовь» (до 6 февраля).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».