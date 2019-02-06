г.Кандалакша

по 26 февраля

Открыта выставка «Дети и война». Великая Отечественная война 1941–1945 годов изменила судьбы миллионов детей в СССР. Сотни тысяч вчерашних школьников воевали наравне со взрослыми в действующей армии, партизанских отрядах и подпольных организациях. Они участвовали в сборе трофейного и отечественного вооружения и имущества, оставшегося на местах боев, дежурили на крышах домов во время вражеских налетов, строили оборонительные сооружения.

Посетители узнают о том, как дети и подростки взяли на себя тяготы тяжелой тыловой работы – они заменили взрослых, призванных в армию, в промышленности и сельском хозяйстве. На них были распространены обязательные трудовые мобилизации. Мобилизационный принцип действовал при наборе учащихся в школы фабрично-заводского обучения, ремесленных и железнодорожных училищ.

На выставке представлены документы и фотографии, отображающие жизнь детей во времена войны.

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40. Музей истории города Кандалакши.

Центральная библиотека

(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 51)

Работает выставка новых книг «Новогодний книгопад». 18+

МБУ «Музей истории города Кандалакша»

(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40)

Выставка «Первозданная Россия». В экспозиции представлены крупноформатные фотографии дикой природы, включающие в себя яркие портреты диких зверей и птиц, выразительные пейзажи. Работы выполнены лучшими фактографами-натуралистами. Вход свободный. 0+

Передвижная выставка «Советско-финляндская война 1939-1940 гг.» из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Выставка представляет информационные планшеты, посвященные советско-финляндской войне 1939-1940 годов, которая более полувека официально в нашей стране была намеренно предана забвению. На выставке экспонируются фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Военно-морского музея Северного флота, музея Пограничного Управления ФСБ России по Мурманской области. 12+

п.Умба

до 20 марта

В Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Охотники каменного века».

Выставка расскажет о природе, которая окружала древних жителей Кольского края, об основных занятиях древнего человека на Кольском Севере: охоты, рыболовстве, собирательстве.

Посетители увидят памятники наскального искусства Мурманской области, в которых нашли свое отражение религиозные представления первобытного человека и его осознание окружающего мира.

Мероприятие рассчитано на широкий круг посетителей, интересующихся древней историей Кольского края. 6+

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

до 20 марта

В умбском Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» открыта передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера». Выставка знакомит с историей освоения Арктики, становлением отечественного ледокольного флота и полярной авиации. На ней представлены фотографии, сделанные во время полярных экспедиций 1920-1930-х годов.

Посетители увидят мужественные лица покорителей Севера, среди которых были и романтики, очарованные ледяными просторами, влекомые неизведанным, и люди, просто делавшие свою работу, уверенные в перспективах нашего сурового края.

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

п.Никель

до 28 февраля

В Историко-краеведческом музее Печенгского района работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился». Письма ленинградских ребят».

Выставка, посвященная 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, знакомит с почтовыми карточками, открытками, письмами детей периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Детские письма представляют документальное свидетельство ужаса, пережитого детьми в годы войны. Голод, холод, обстрелы, воздушные тревоги дети переносили все это наравне со взрослыми, причем делали это с достоинством. Поражает мужество и спокойствие детей, огромное желание защитить своих родных, помочь им. В каждой строчке письма сквозит неугасаемая надежда на скорую встречу, воссоединение с семьей.

В основе выставки уникальные материалы Историко-литературного музея «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга, предоставленные директором Вячеславом Леонидовичем Кокиным. Из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея представлены документы и репродукции ленинградского художника Алексея Федоровича Пахомова.

Печенгский район, п.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческом музее Печенгского района.

г.Ковдор

до 28 февраля

Работа выставок в районном краеведческом музее Ковдора. Для посетителей работают выставка декоративно-прикладного творчества Алины Беловой, выставка, приуроченная к 100-летию комсомола, «Не расстанусь с комсомолом»; выставки к 30-летию Ковдорского районного краеведческого музея «Листая памяти страницы» и «Ты помнишь, как все начиналось»; выставка предметов времён советской эпохи «Сделано в СССР».

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Районный краеведческий музей.

п.Ёнский

16 февраля – 13.00

Состоятся Зимние саамские игры. В программе праздника запланированы выступления фольклорных коллективов, красочная ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства коренных народов Севера и угощения блюдами национальной кухни.

Каждый сможет почувствовать себя оленеводом или ловким охотником, накидывая аркан на хорей или стреляя из арбалета, посоревноваться в силе и сноровке, вступив в бой с соперником по национальной борьбе и принять участие в лыжной гонке.

Приглашаем всех жителей и гостей Мурманской области принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Международному дню саамов, провести время в теплой дружеской атмосфере и окунуться в самобытную культуру коренного малочисленного народа Севера.

п.Ёнский, Ковдорский район.

г.Кировск

6 февраля – 13.30 и 18.30

В Кировском Дворце культуры на большой сцене выступит цирк из Санкт-Петербурга с эффектами дополнительной реальности.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

6 февраля – 15.00

Пройдёт мастер-класс по набойке: «Украшение салфетки». Материалы предоставляются. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, каб. № 128.

6 февраля – 19.00

Джаз-гостиная Кировского Дворца культуры ждет своих зрителей на новую встречу. Вечер будет посвящён двум известнейшим американским джазовым коллективам «Supersax» и «LA Voices». Особые гости встречи и давние творческие друзья джаз-клуба: лауреаты конкурсов - трио саксофонистов из города Апатиты и музыкант, композитор, первый исполнитель современной популярной музыки на тубе Андрей Быков (г.Санкт-Петербург).

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

8 февраля – 19.00

На сцене Кировского Дворца культуры Мурманский областной драматический театр представит спектакль «Эти свободные бабочки». Перед зрителями развернется история любви воспитанного, рассудительного и уравновешенного юноши из богатой семьи по имени Дональд и эксцентричной, взбалмошной и импульсивной Джил.

За иронией Дональда и беззаботностью Джил – зарождающееся серьезное чувство, которое и может дать им свободу, полноту, радость жизни. 16+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

9 февраля - 16.00

Открытие выставки художественных работ Надежды Калистратовой «Мой круг» («Галерея Н»). Экспозиция объединяет портреты родных, созданные в разное время (в таком виде они предстают впервые), а также уже знакомые добрые игрушки Надежды Калистратовой. Выставка приурочена к 75-летию художницы. Посетить выставку можно до 28 февраля. 6+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Культурно-досуговый центр ЦГБ им. А.М. Горького.

9 февраля – 22.00

Кировский Дворец культуры приглашает кировчан и гостей города на ночную дискотеку. В программе только лучшие современные хиты и любимые композиции прошлых лет. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

10 февраля – 13.00 и 14.00

Клуб национальных культур (руководитель Васенкова Валентина Николаевна) приглашает жителей и гостей города любого возраста на ставший уже традиционным Праздник дружбы «Саамы приглашают», посвящённый Дню саамского народа. На этот раз гостями праздника из п.Тулома станет ансамбль народной песни «Родник», а также представитель Верхнетуломского отделения Ассоциации Кольских саамов, исполнительница традиционного саамского пения Зоя Носова.

Присутствующие станут участниками удивительного праздника дружбы национальных культур, услышат настоящее саамское исполнение народных песен, продегустируют традиционное саамское блюдо.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, праздник состоится в демонстрационном залеДК.

10 февраля - 14.00

В фойе Дворца культуры пройдёт «Воробьиная дискотека». Малышей и их родителей ждет настоящее бумажное шоу. Каждый ребёнок сможет окунуться в сумасшедший вихрь из бумаги, потанцевать под бумажным дождем, принять участие в весёлых конкурсах. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

12 февраля - 14.00

30 лет прошло со дня вывода советских войск из Афганистана. Этому событию будет посвящена встреча двух поколений: ветеранов-интернационалистов и школьников. Состоится беседа-диалог о той, уже далекой войне, будут звучать стихи победителей интернет-конкурса «Из пламени Афганистана». Вниманию участников будет представлена книжная выставка «Нас крестили в горах пулеметных огнём…», на которой представлена литература разных жанров: исторические документы, мемуары участников войны, проза и поэзия. Познакомиться с выставкой можно до 28 февраля. 12+.

г.Кировск, ул.Хибиногорская, 36. Городская детско-юношеская библиотека.

до 14 февраля

Открывается уникальная выставка подводной фотографии и водолазного оборудования, представленная знаменитым дайвером и мировым рекордсменом Александром Губиным.

Фотографии дадут зрителям уникальную возможность познакомиться с подводным миром морей, естественных и искусственных водоемов России.

Представленная коллекция водолазного оборудования, отображает основные этапы развития водолазного дела в России за последние 100 лет и демонстрирует образцы современного снаряжения. Среди экспонатов – артефакты, поднятые со дна моря, профессиональная литература и настоящее водолазное снаряжение разных лет.

Выставка предполагает наличие интерактивной зоны, где посетители смогут сфотографироваться с экспонатами и даже примерить некоторые из них.

Уникальную экспозицию можно будет посетить до 14 февраля. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

до 28 февраля

В выставочном зале Дворца культуры представлена выставка дамских сумочек. В основе экспозиции – сумки и кошельки от советских до современных моделей, изящные и элегантные, фантазийные и удобные. Дамская сумочка – не просто аксессуар, это один из самых необходимых и важных предметов для женщины, она отражает характер, вкус и настроение своей обладательницы. У истинных модниц сумочка есть к каждой паре туфель. Одна только беда - мода на дамские сумочки весьма быстротечна. Но есть такие сумки, которые будут актуальны всегда! Увидеть эти сумки можно будет на выставке. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

Кировский историко-краеведческий музей

(г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9)

Открыта выставка работ фотохудожника Сергея Александровича Хитрова «Ей имя - женщина». На выставке представлены портреты женщин, запечатленных на рабочих местах. Все представительницы прекрасного пола – жительницы Кировска и Апатитов. 0+

Работает выставка «Мы с честью выполнили долг», посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана. На ней представлены фотографии и документы, переданные в музей участниками боевых действий. В них отражены официальные факты, а также повседневная жизнь солдат, запечатленная на фотографиях. 12+

6-9 февраля

В преддверии Международного Дня саамов, который ежегодно отмечают 6 февраля, Кировский историко-краеведческий музей проводит для воспитанников детских садов и учеников школ города Кировска цикл мероприятий: «Коренной народ земли Кольской» и «Сказание нойды». На мероприятиях ребята узнают о том, кто такие саамы, познакомят их с обычаями, традициями, играми и особенностями жизненного уклада. 5+

Центральная городская библиотека им. А. М. Горького

(г.Кировск, просп. Ленина, 15)

до 24 февраля

Книжная выставка «Писатель - фронтовик», которая знакомит с жизнью творчеством писателя, киносценариста, общественного деятеля, ветерана Великой Отечественной войны Даниила Александровича Гранина.

Жизнь и творческий путь Гранина - это целая эпоха в истории нашей страны, на его книгах выросло не одно поколение. Он писал об инженерах, научных работниках, ученых, о научном творчестве - все это было его темой, его окружением, его друзьями; важной темой для писателя была и война. На выставке представлены произведения, написанные в разные годы. 12+

до 28 февраля

Работает третья персональная художественная выставка Елены Проценко «Магия карандашей». Автор – девушка с ограниченными физическими возможностями. Все её работы выполнены с помощью ног, так как вскоре после рождение девочке поставили диагноз: детский церебральный паралич. На выставке представлены более 20 новых работ – это портреты и анималистическая живопись. Все работы выполнены художественными цветными карандашами. 12+

Городская детско-юношеская библиотека-филиал № 1

(г.Кировск, ул. Кондрикова, 3а)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «Снежная мелодия». На выставке представлены 12 работ учащихся художественного отделения в технике «гуашь».

Городская библиотека-филиал № 2

(г.Кировск, ул. Кирова, 17)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «Чародейка зима». На выставке представлены 17 работ учащихся художественного отделения.

Детская школа искусств им. А. С. Розанова»

(г.Кировск, ул. Хибиногорская, 29)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «В гости к зимушке-зиме». На выставке экспонируется 21 работа учащихся художественного отделения, выполненные в разных техниках.

нп.Коашва

8 февраля - 17.00

Состоится семейно-развлекательная программа «Я у мамы молодец». Ребят и их родителей ждёт встреча с Карлсоном, весёлые игры, конкурсы, детский мастер-класс по изготовлению валентинок «Мое сердечко». Вход свободный. 5+

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп.Коашва, гостиная.

9 февраля - 17.00

В кабинете художественных ремёсел Дома культуры нп. Коашва состоится мастер – класс для взрослых по изготовлению валентинок «Ангел любви» к празднику Святого Валентина. 18+

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп.Коашва, гостиная.

г.Апатиты

6 февраля - 12.00

Литературная игра-путешествие «В краю священных камней». День саамов.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

6 февраля - 13 30

Интерактивная программа для детей «Здравствуй, солнце!» в рамках празднования Дня саамской культуры.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Выставочный зал декоративно-прикладного творчества МАУ АГДК им. Егорова В.К.

6 февраля - 14.00

День саамов.

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

6 февраля - 19.00

Цикл «Встречи в провинции». Концерт «Между Бахом и шарманщиком». Шухрат Хусаинов (г. Ростов-на-Дону).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

7 февраля - 12 00

Проведение квест-программы «Путешествие в историю» и знакомство с выставкой «Петроглифы Канозера».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Выставочный зал декоративно-прикладного творчества МАУ АГДК им. Егорова В.К.

7 февраля - 15.00

Литературная командная игра-дуэль «А он и вправду бесподобный гений!»

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

7 февраля - 15.00

Торжественное открытие муниципальных этапов Всероссийских конкурсов педагогического мастерства «Учитель года - 2019», «Воспитать человека - 2019», «Воспитатель года - 2019».

г.Апатиты, ул.Ленина, 19а. Школа № 6.

8 февраля - 14.00

Клуб «Хорошие фильмы».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК им. Егорова В.К., каб. 19.

8 февраля - 15.00

День российской науки - «Ферсман: учёный нашего края» Цикл «Молодёжная тусовка».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

8 февраля - 19.00

Цикл «Встречи в провинции». Концерт духовой музыки «Андрей Быков и друзья». Концертмейстер – Марина Павлова, ведущая – Ксения Колобова.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

8 февраля - 19.00

Спектакль (антреприза) «Ночь её откровений».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК им. Егорова В.К., зрительный зал.

8 февраля - 19.00

Фестиваль «Северный Арбат. Весна». Открытие.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

9 февраля - 10.00

Соревнования среди школьных команд «Безопасное колесо».

г.Апатиты, ул.Ленина, 19а. Школа № 6.

9 февраля - 12.00

Региональный этап конкурса научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов (в рамках Российского национального юниорского водного конкурса-2019).

г.Апатиты, ул. Ферсмана, 14. Актовый зал Президиума КНЦ РАН.

9 февраля - 12.00

Просветительская акция «Открытая лабораторная».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

9 февраля - 13.00-16.00

Научная суббота в библиотеке.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

9 февраля - 13.00-16.00

Мастер-класс для населения. «Сердечко». Подвеска в стиле прованс.

г.Апатиты, ул. Московская, 15. МБУМП «МСЦ», ОЭР «Ковчег».

9 февраля - 16.00

Клуб любителей чтения «На Пушкина».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

9 февраля - 17.00

Спектакль Мурманского областного драматического театра «Спиннинг».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК им. Егорова В.К., зрительный зал.

9 февраля - 18.00

Ток-шоу «Выбери жизнь» - акция против алкогольной и наркозависимостей.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК им. Егорова В.К., каб. 19.

9 февраля - 19.00

Фестиваль «Северный Арбат. Весна». Концерт группы «The Brexit».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

10 февраля - 12.00

Городской творческий праздник «Город мастеров».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

10 февраля - 12.00

Клуб «Цветоводы Хибин». Тема: «Экологические особенности древесных и травянистых растений».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

10 февраля - 13.00

Мастерская арт-терапии «ПоZнание».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

10 февраля - 13.00

Областная геологическая олимпиада школьников.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. Дом детского творчества.

10 февраля - 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТВоРА». Мастер-класс «Поздравительная открытка для Мурзилки» (цветная бумага, картон, карандаш).

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

10 февраля - 17.00

Клуб настольных игр «D6».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

10 февраля - 18.30

Концерт «HOMIE».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК им. Егорова В.К., зрительный зал.

г.Мончегорск

до 27 февраля

В Музее истории города Мончегорска работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился». Письма ленинградских ребят».

Выставка, посвященная 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, знакомит с почтовыми карточками, открытками, письмами детей периода Великой Отечественной войны.

Детские письма представляют документальное свидетельство ужаса, пережитого детьми в годы войны. Голод, холод, обстрелы, воздушные тревоги дети переносили все это наравне со взрослыми, причем делали это с достоинством. Поражает мужество и спокойствие детей, огромное желание защитить своих родных, помочь им. В каждой строчке письма сквозит неугасаемая надежда на скорую встречу, воссоединение с семьей.

В основе выставки уникальные материалы Историко-литературного музея «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга, предоставленные директором Вячеславом Леонидовичем Кокиным. Из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея представлены документы и репродукции ленинградского художника Алексея Федоровича Пахомова.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

до 28 февраля

В Музее истории города металлургов открыта персональная выставка художественных работ Татьяны Юрьевны Кугавда «Север мой, синеокий», посвященную Международному дню саамов.

Вниманию посетителей будут представлены саамские художественные образы, пейзажи окрестностей Мончегорска, выполненные в различных техниках, а также репродукции работ учеников Татьяны Юрьевны.

Татьяна Юрьевна, художник и педагог Детской школы искусств им. В.И. Воробья, работает в жанре пейзажа, натюрморта, сюжетной картины в техниках акварели, пастели и масляной живописи. Ее работы экспонировались на различных художественных выставках города и области.

Выставка буде открыта для посещения до 28 февраля.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Оленегорск

9 февраля - 13.00-16.00

XXIII областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…». Посвящён 30-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 1. ДК «Горняк».

9 февраля – 17.00

Концерт группы «Каскад» (г.Ярославль).

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5.

10 февраля – 13.00

Митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых» на Ленинградском проспекте.

г.Оленегорск, Ленинградский просп..

10 февраля – 14.00

Гала-концерт лауреатов и призёров фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…».

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

ст.Лопарская

9 февраля – 12.00

В рамках празднования Международного дня саамов и реализации проекта-победителя конкурса на соискание областных грантов в форме субсидий для общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера - саамов, казачьих обществ Мурманской области в н.п. Лопарская Кольского района состоится Интерактивная культурно-познавательная программа «Кувакса».

Праздничные мероприятия начнутся в 12 часов на площадке Лопарского сельского Дома культуры. Участников праздника ждет насыщенная концертная программа с красочными танцевальными представлениями фольклорных коллективов и зажигательными выступлениями индивидуальных исполнителей.

Мастера декоративно-прикладного творчества со всей Мурманской области представят на выставке-ярмарке предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней.

Самые смелые и активные участники праздника получат возможность испытать свою силу и ловкость в национальных видах спорта (метанию аркана, прыжкам через нарты, стрельбе из арбалета).

Представители саамских общин Кольского района оформят экспозицию предметов саамского быта и национального костюма, познакомят всех желающих с традиционным саамским жилищем – куваксой. За беседой у костра представители коренного народа поведают гостям истории из жизни, расскажут о саамских легендах, традициях и культуре.

Также участники праздничного мероприятия смогут прокатиться на оленьей упряжке, познакомится с дружелюбными хаски и отведать бульон из оленины.

ст.Лопарская, 16б. Площадка Лопарского сельского Дома культуры.

пгт.Молочный

8 февраля – 13.00

Состоится спортивно-познавательный праздник «Роамгуда пяййва» («Радость солнцу»), посвященный Международному дню саамов.

Мероприятие проводится в целях ознакомления детей и взрослых п. Молочный с культурой коренного малочисленного народа Севера Мурманской области – саамов.

Участников праздника ждет красочная театрально-хореографическая зарисовка саамской сказки, спортивная и интеллектуально-познавательная программа, основанные на особенностях культуры и быта саамов.

В рамках спортивной программы праздника состоятся состязания «Шаман-Нойд и еврашки», «Прыжки через нарты», «Ловля оленя на аркан», охота на волка «Меткий стрелок», «Гонки на оленьих упряжках» (командное катание на ватрушках).

Также для участников праздника подготовлены интеллектуально-познавательные и творческие задания (по квестовой системе): «Загадки Севера», «Саамское рукоделие», «Северное сияние».

Самым ярким действием мероприятия станет «Костер единения и исполнения желаний». Завершится праздник общим чаепитием с вкусными пирогами.

пгт.Молочный, ул. Торговая, 1а. МБУК Городской Дом Культуры «Гармония».

г.Мурманск

6 февраля – 11.00

В России и странах Скандинавии отмечают Международный день саамов. Этот день уходит своими корнями в 6 февраля 1917 года, когда в городе Тронхейме в Норвегии состоялось первое собрание саамов северных стран.

В этот день уже по сложившейся традиции в городах и селах Мурманской области откроются выставки, пройдут праздничные концерты, тематические уроки в учебных заведениях, вечера встреч и другие мероприятия.

В областной столице праздничные мероприятия начнутся с торжественного митинга, который состоится у здания ГОБУ «Центр народов Севера». Мурманчан и гостей города ждёт выступления саамского фольклорного коллектива «Таввял иннк», исполнительницы традиционных и современных саамских песен Марины Гринчук и обряд исполнения желаний «Костер единения», который проведет известный саамский нойд Надежда Фенина.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. ГОБУ «Центр народов Севера».

6 февраля – 12.00

В рамках мероприятий, посвящённых Международному дню саамов, состоится презентацией литературных произведений саамских авторов, изданных ГОБУ «Центр народов Севера» в 2018 году.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.

6 февраля – 15.00

В рамках мероприятий, посвящённых Международному дню саамов, состоится открытие выставки «Национальный костюм народа саами». Организаторами выступают общественная организация Мурманской области «Ассоциация кольских саамов», Саамское собрание Самь Соббар при поддержке ГОБУ «Центр народов Севера».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

6 февраля – 15.00

Состоится открытие Года театра. В рамках мероприятия пройдёт презентация выставки «Театр от А до Я», посвященной Году театра в России, и арт-встреча с актерами Драматического театра Северного флота.

В экспозиции за стеклом будут представлены предметы театральной бутафории, элементы театральных костюмов из спектаклей для детей и взрослых Драматического театра Северного флота. Посетители смогут пообщаться с представителями театра, задать вопросы. Актеры покажут небольшие сцены из спектаклей. В оформлении мероприятия примут участие обучающиеся Детской школы искусств № 2 г . Мурманска. Они представят вернисаж «Театральная афиша в рисунках детей».

На открытие приглашены старшеклассники гимназий №№ 1 и 2, студенты Мурманского арктического государственного университета, а также читатели библиотеки.

г.Мурманск, ул. Капитана Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел искусства и творчества.

6 февраля - 17.00

В Мурманском областном художественном музее состоится открытие выставки «Будьте как дети». Живопись и графика Татьяны Шороховой и Оксаны Короленко. Выставка «Будьте как дети» объединила творчество двух художников Татьяну Шорохову и Оксану Короленко.

У каждого из них свое видение пространства, в котором рождаются сказочные образы. Ёжики и зайчики – маленький «человечки» Оксаны Короленко. Веселые игрушки и матрёшки – Татьяны Шороховой. Искренность и доброта в их работах объединяет больших и маленьких зрителей, переносят в сказочный мир детства, волшебства, фантазии.

Бумага и карандаш, акварель и темпера, фломастер разнообразие материалов в большом творческом мире этих не унывающих фантазёров и выдумщиков, всегда идущих вперёд и ищущих что-то новое в своем творчестве.

Быть в поиске, вот, что объединяет художников.

В экспозиции будет представлено более 50 работ. Выставка будет работать до 17 марта.

г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

6 февраля - 18.00

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится открытие фотовыставки «Дух Севера» члена фотостудии «Мурманск» Дмитрия Горшенёва.

«Дух Севера» - это своеобразное единение человеческого духа и духа природы. Фотовыставка посвящена природе Мурманской области. В работах автора гости «Кировки» увидят игру ярких сполохов в ночном небе, суровую красоту штормового Баренцева моря, поражающего своей мощью и силой стихии, насладятся светом незаходящего летнего заполярного солнца.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

7 февраля – 13.00

Учащиеся 11 класса гимназии № 5 примут участие в акции «Психология селфи». Школьники посмотрят видеоролики о селфи и познакомятся с историей возникновения «самофотографирования». Услышат, что англичанин Роберт Корнелиус еще в 1839 году сделал фотографию, которая считается первым в истории автопортретом, а в 1914 году Анастасия Николаевна Романова (дочь Николая II), будучи подростком, сделала селфи-фото в качестве подарка другу. Увидят фото космонавтов, сфотографировавших себя в открытом космосе. Узнают, что селфи любят делать и члены королевской семьи, и даже Папа Римский.

Участники попробуют оценить плюсы и минусы размещения селфи в социальных сетях, разберутся, кто чаще делает селфи – мужчины или женщины, кто подвергает себя большей опасности во время фотографирования. Поймут, что селфи отражают позитивное отношение к себе. Если человек просто стремится запечатлеть радостные моменты своей жизни, а не пытается получить мнимое одобрение в интернете, то беспокоиться не о чем.

В заключение старшеклассники ответят на вопросы теста и узнают, насколько они зависимы от селфи.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

7 февраля - 15.00

Начнёт работу выставка декоративно-прикладного искусства. Гости музея увидят гобелены Татьяны Черномор, лоскутное шитье Надежды Маркиной, вышивку и роспись по дереву Раисы Чебатуриной.

Черномор Татьяна Алексеевна, член Союза художников СССР, 25 лет руководит народным самодеятельным коллективом клубом «Гобелен», преподаёт курс «Гобелен» в Школе ремёсел Мурманского областного художественного музея.

Постоянный участник, лауреат и дипломант областных, региональных, всероссийских, международных (Норвегия, Финляндия) фестивалей, выставок, конкурсов, проектов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в городах Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Вологда, В. Новгород. Гобелены «Краски Севера», «Иван-чай» отмечены серебряными медалями региональных выставок Союза художников России «Российский Север», г. Сыктывкар, 2014 год, г. Мурманск, 2018 год. Работы Черномор Т.А. хранятся в собраниях Мурманского областного художественного и краеведческого музеях, художественного музея Молдовы, в частных коллекциях в России и за рубежом, украшают интерьеры общественных зданий Мурманска и Мурманской области, г. Вадсё (Норвегия). Татьяна Алексеевна Черномор лауреат ежегодной премии Губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства» в 2004 и 2014 гг.

Гобелены Татьяны Алексеевны украшают интерьеры Мурманской областной универсальной научной библиотеки, Дворца бракосочетаний в г. Кировск Мурманской области, Дома престарелых в г.Вадсё (Норвегия).

Надежда Игнатьевна Маркина – мастер декоративно-прикладного искусства, владеющий многими ремеслами: вышивкой, ручным ткачеством, росписью по дереву и по ткани, изготовлением кукол, живописью и валянием, но самыми излюбленными остаются лоскутное шитье и марийская вышивка. Работы Надежды Игнатьевны отличаются тонким, виртуозным исполнением, сложной композицией и яркими, радостными красками. Излюбленный мотив – традиционные геометрические орнаменты, темы – времена года, цветы.

Автор предпочитает применять в своих работах хлопчатобумажные ткани, различные техники и стили. Начиная познавать новый прием лоскутного шитья, мастер не просто стремится освоить новую для себя технику, но и усовершенствовать уже известные техники. Надежда Маркина создала свой образный язык, её лоскутные полотна завораживают радостным восприятием жизни, многоцветьем красок, разнообразием сюжетов и композиций. Все работы хранят тепло рук мастера, сделаны с большой любовью и терпением. Обладая чуткой тонкой натурой художника, простыми выразительными средствами она продолжает создавать прекраснейшие произведения искусства — символы красоты и жизни.

Произведения Надежды Игнатьевны хранятся в собраниях Государственного Российского Дома народного творчества, Мурманского областного художественного музея, Североморского Центра творчества и ремесел, частных коллекциях в России, Норвегии, Финляндии, Швеции, США.

Чебатурина Раиса Сергеевна родилась и получила художественное образование в Москве, где окончила Московское художественное училище им. М.И.Калинина и Высшие театральные курсы при ГИТИСе.

Талант этой женщины давно оценен по достоинству. Она имеет звание заслуженного деятеля искусств Марийской АССР (1979), награждена орденом Дружбы народов (1981), лауреат Государственной премии Марийской АССР (1973), заслуженный художник России с 2006 г . Член Союза творческих деятелей с 1979 года и Союза художников России с 1995 года.

С 1981 года, по приглашению режиссера драматического театра Северного флота г. Мурманска Исая Шойхета, Раиса Чебатурина работает главным художником в драматическом театре Северного флота. По словам автора, знакомство с Кольской землей, с природой Заполярья, было незабываемым: «Удивительная, ранимая, капризная и в то же время величественная и неприступная. Она, как сложнейшее оркестровое произведение, многогранна».

В экспозиции будет представлено около 20 работ из собрания музея и частных коллекций.

Выставка будет работать до 10 марта.

г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, отдел Народного искусства и ремесел.

7 февраля - 15.00

В Детской музыкальной школе им. А.Н. Волковой Мурманска состоится торжественная церемония дарения музыкальных инструментов (пианино) музыкальным школам и школам искусств г. Мурманска. Передача пианино марки Михаил Глинка состоится в рамках государственной поддержки школ искусств. Фортепиано Михаил Глинка – это новая линейка отечественных инструментов, производство которых осуществляется в сотрудничестве с концерном C. Bechstein. Паспорта шести пианино будут вручены директорам мурманских школ. Церемонию будут сопровождать музыкальные номера, подготовленные учащимися. Школы искусств, которые получат новые инструменты, определялись по ряду критериев, в том числе по внедрению дополнительных предпрофессиональных программ в сфере музыкального искусства.

г.Мурманск, ул. Профсоюзов, 18. Детская музыкальная школа им. А.Н. Волковой.

9 февраля – 15.00

«Рыцарь нашего времени» - областной конкурс среди мужчин галантного возраста.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

16 февраля – 16.00

«КВН в погонах» - областной конкурс среди военнослужащих и и сотрудников силовых структур и ведомств.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Многогранный Гранин» (до 28 февраля).

6 февраля - 10.00

Познавательная программа «Дни науки в областной научной библиотеке».

6 февраля - 10.00

В Региональном центре Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (III этаж) состоится видеоконференция, посвященная Дмитрию Менделееву.

6 февраля - 12.00

Презентация новых литературных произведений, изданных Центром народов Севера, в Мурманской областной универсальной научной библиотеке (III этаж). В этом году будут представлены литературно-краеведческая календарная летопись на каждый день «Лапландия – Мурман: паль, мэннмуж, олмэ (время, события, люди)» Надежды Большаковой и книга воспоминаний о саамском поэте Аскольде Бажанове «…Оставить след на земле желанной…» Нины Ежовой.

6 февраля - 13.30

В Литературной гостиной (IV этаж) пройдёт квест «Охотники за элементами». Мероприятия познавательной программы «Дни науки в областной научной библиотеке» проходят с 5 по 7 февраля. Программа приурочена к Дню российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Клубу «Художественная роспись» 20 лет» (до 17 февраля); «Русская литература в станковой композиции» (до 24 февраля); выставка живописи и графики Виталия Бубенцова «Далекая, близкая» (до 17 февраля); фотовыставка «Блокада и память о ней» (до 3 марта); фотовыставка Александра Говорова «Снег в городе» (до 3 марта).

6 февраля - 17.00

В Мурманском областном художественном музее состоится открытие выставки «Будьте как дети». Живопись и графика Татьяны Шороховой и Оксаны Короленко. Выставка «Будьте как дети» объединила творчество двух художников Татьяну Шорохову и Оксану Короленко. В экспозиции будет представлено более 50 работ. Выставка будет работать до 17 марта.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Мамонтенок Дима» (до 20 февраля).

6 февраля - 15.00

Открытие выставки «Национальный костюм народа саами» в Мурманском областном краеведческом музее.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

6 февраля - 18.00

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится открытие фотовыставки «Дух Севера» члена фотостудии «Мурманск» Дмитрия Горшенёва.

9 февраля – 15.00

«Рыцарь нашего времени» - областной конкурс среди мужчин галантного возраста.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Merry Christmas!» (до 31 января).

6 февраля - 13.00

Встреча «Творческая личность в Интернет-пространстве» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке.

6 февраля – 15.00

Состоится открытие Года театра. В рамках мероприятия пройдёт презентация выставки «Театр от А до Я», посвященной Году театра в России, и арт-встреча с актерами Драматического театра Северного флота.

В экспозиции за стеклом будут представлены предметы театральной бутафории, элементы театральных костюмов из спектаклей для детей и взрослых Драматического театра Северного флота.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

8 февраля - 16.30

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

9 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки»

9 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

10 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

10 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

15 февраля - 16.30

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 февраля - 10.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

17 февраля - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

17 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

24 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

24 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

9 февраля - 12.00 и 14.30

В. Павловскис. «Лисёнок - плут».

10 февраля - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Чудеса в Дедморозовке».

16 февраля - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

17 февраля - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Умка».

24 февраля - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: фотовыставка из собрания Музея обороны и блокады Ленинграда «Жизнь блокадного города», посвященная 75-летию полного снятия блокады Ленинграда (до 3 марта); выставка «Сказки» - фарфоровая пластика из коллекции мурманчанки Анны Макаровой; «Неграфика - графика» - выставка показывает творческий потенциал династии графиков ленинградской школы. В экспозиции будет представлено более 30 работ (до 17 марта); выставка «Город солнца».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

10 февраля - 14.00

«Ударные и безУдарные». Владимир Королевский (орган) и Михаил Жура (ударные инструменты), Волгоград. Абонемент «Большая музыка для детей».

10 февраля - 17.00

Орган и ударные: «На перекрестке звуковых орбит: musica ANTIQUA, MUSICA NOVA». Абонемент «Магия органа». Владимир Королевский (орган), Михаил Жура (ударные), г.Волгоград.

16 февраля – 17.00

Опера П. И. Чайковского «Евгений Онегин». Концертное исполнение.

16 февраля – 18.00

«Время роз». Исполнители: М. Герасименко (вокал), Е. Усатенко (флейта), М. Макарова (фортепиано). Музыкальная гостиная.

17 февраля – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Йорн Фоссхейм (Норвегия), солист – Алексей Набиулин (фортепиано), г.Москва.

19 февраля – 18.00

Виртуальный концертный зал. Программа «И классика, и джаз».

23 февраля – 16.00

Морские песни бардов. Проект «Бард-вагон» (г.Москва).

24 февраля – 17.00

Танго. Музыка пылающего сердца. Ансамбль «Лёгкие люди».

2 марта – 17.00

«Песня жаворонка».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

6 февраля - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

7 февраля - 19.00

«Одноклассники». Ю. Поляков. Драматическая история в двух действиях. 16+

8 февраля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

8 февраля - 19.00

г.Кировск

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях, перевод М. Мишина. 16+

9 февраля - 17.00

г.Апатиты

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

9 февраля - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова. Драма. Малая сцена. 16+

10 февраля - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

13 февраля - 12.00

Мурманский ЦСПСиД

«Осторожно. Дети!»

А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

13 февраля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

14 февраля - 19.00

«Муж в рассрочку». М. Задорнов, комедия (г.Москва). 12+

15 февраля - 19.00

г.Оленегорск

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

15 февраля - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

16 февраля - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

16 февраля - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

17 февраля - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+

17 февраля - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях, перевод М. Мишина. 16+

20 февраля - 14.00

г.Полярный

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

20 февраля - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

21 февраля - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни. Комедия, перевод М. Мишина. 16+

21 февраля - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

22 февраля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

23 февраля - 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». А. Рассев. Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

23 февраля - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

24 февраля - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

27 февраля - 19.00

«Ох уж эта Анна!» М. Камолетти. Комедия в 2х действиях. 18+

28 февраля - 13.30

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

28 февраля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

9 февраля – 18.00

«Кто-то должен уйти...»

10 февраля – 11.00

«Волшебное зеркало».

10 февраля – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

16 февраля – 18.00

«Гроза».

17 февраля – 11.00

«Морозко».

17 февраля – 18.00

«Домово».

24 февраля – 18.00

«Такая долгая война».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Людмилы Белозёровой «Ассорти», подготовленной к 85-летию автора. В экспозицию вошли фотопейзажи разных лет (по 5 марта).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».