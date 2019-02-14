г.Кандалакша

по 26 февраля

Открыта выставка «Дети и война». Великая Отечественная война 1941–1945 годов изменила судьбы миллионов детей в СССР. Сотни тысяч вчерашних школьников воевали наравне со взрослыми в действующей армии, партизанских отрядах и подпольных организациях. Они участвовали в сборе трофейного и отечественного вооружения и имущества, оставшегося на местах боев, дежурили на крышах домов во время вражеских налетов, строили оборонительные сооружения.

Посетители узнают о том, как дети и подростки взяли на себя тяготы тяжелой тыловой работы – они заменили взрослых, призванных в армию, в промышленности и сельском хозяйстве. На них были распространены обязательные трудовые мобилизации. Мобилизационный принцип действовал при наборе учащихся в школы фабрично-заводского обучения, ремесленных и железнодорожных училищ.

На выставке представлены документы и фотографии, отображающие жизнь детей во времена войны.

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40. Музей истории города Кандалакши.

Центральная библиотека

(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 51)

Работает выставка новых книг «Новогодний книгопад». 18+

МБУ «Музей истории города Кандалакша»

(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40)

Выставка «Первозданная Россия». В экспозиции представлены крупноформатные фотографии дикой природы, включающие в себя яркие портреты диких зверей и птиц, выразительные пейзажи. Работы выполнены лучшими фактографами-натуралистами. Вход свободный. 0+

Передвижная выставка «Советско-финляндская война 1939-1940 гг.» из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Выставка представляет информационные планшеты, посвященные советско-финляндской войне 1939-1940 годов, которая более полувека официально в нашей стране была намеренно предана забвению. На выставке экспонируются фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Военно-морского музея Северного флота, музея Пограничного Управления ФСБ России по Мурманской области. 12+

п.Умба

до 20 марта

В Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Охотники каменного века».

Выставка расскажет о природе, которая окружала древних жителей Кольского края, об основных занятиях древнего человека на Кольском Севере: охоты, рыболовстве, собирательстве.

Посетители увидят памятники наскального искусства Мурманской области, в которых нашли свое отражение религиозные представления первобытного человека и его осознание окружающего мира.

Мероприятие рассчитано на широкий круг посетителей, интересующихся древней историей Кольского края. 6+

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

до 20 марта

В умбском Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» открыта передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера». Выставка знакомит с историей освоения Арктики, становлением отечественного ледокольного флота и полярной авиации. На ней представлены фотографии, сделанные во время полярных экспедиций 1920-1930-х годов.

Посетители увидят мужественные лица покорителей Севера, среди которых были и романтики, очарованные ледяными просторами, влекомые неизведанным, и люди, просто делавшие свою работу, уверенные в перспективах нашего сурового края.

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

п.Никель

до 28 февраля

В Историко-краеведческом музее Печенгского района работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился». Письма ленинградских ребят».

Выставка, посвященная 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, знакомит с почтовыми карточками, открытками, письмами детей периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Детские письма представляют документальное свидетельство ужаса, пережитого детьми в годы войны. Голод, холод, обстрелы, воздушные тревоги дети переносили все это наравне со взрослыми, причем делали это с достоинством. Поражает мужество и спокойствие детей, огромное желание защитить своих родных, помочь им. В каждой строчке письма сквозит неугасаемая надежда на скорую встречу, воссоединение с семьей.

В основе выставки уникальные материалы Историко-литературного музея «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга, предоставленные директором Вячеславом Леонидовичем Кокиным. Из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея представлены документы и репродукции ленинградского художника Алексея Федоровича Пахомова.

Печенгский район, п.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческом музее Печенгского района.

г.Ковдор

до 28 февраля

Работа выставок в районном краеведческом музее Ковдора. Для посетителей работают выставка декоративно-прикладного творчества Алины Беловой, выставка, приуроченная к 100-летию комсомола, «Не расстанусь с комсомолом»; выставки к 30-летию Ковдорского районного краеведческого музея «Листая памяти страницы» и «Ты помнишь, как все начиналось»; выставка предметов времён советской эпохи «Сделано в СССР».

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Районный краеведческий музей.

п.Ёнский

16 февраля – 13.00

Состоятся Зимние саамские игры. В программе праздника запланированы выступления фольклорных коллективов, красочная ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства коренных народов Севера и угощения блюдами национальной кухни.

Каждый сможет почувствовать себя оленеводом или ловким охотником, накидывая аркан на хорей или стреляя из арбалета, посоревноваться в силе и сноровке, вступив в бой с соперником по национальной борьбе и принять участие в лыжной гонке.

Приглашаем всех жителей и гостей Мурманской области принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Международному дню саамов, провести время в теплой дружеской атмосфере и окунуться в самобытную культуру коренного малочисленного народа Севера.

п.Ёнский, Ковдорский район.

г.Кировск

до 14 февраля

Открывается уникальная выставка подводной фотографии и водолазного оборудования, представленная знаменитым дайвером и мировым рекордсменом Александром Губиным.

Фотографии дадут зрителям уникальную возможность познакомиться с подводным миром морей, естественных и искусственных водоемов России.

Представленная коллекция водолазного оборудования, отображает основные этапы развития водолазного дела в России за последние 100 лет и демонстрирует образцы современного снаряжения. Среди экспонатов – артефакты, поднятые со дна моря, профессиональная литература и настоящее водолазное снаряжение разных лет.

Выставка предполагает наличие интерактивной зоны, где посетители смогут сфотографироваться с экспонатами и даже примерить некоторые из них.

Уникальную экспозицию можно будет посетить до 14 февраля. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

до 28 февраля

В выставочном зале Дворца культуры представлена выставка дамских сумочек. В основе экспозиции – сумки и кошельки от советских до современных моделей, изящные и элегантные, фантазийные и удобные. Дамская сумочка – не просто аксессуар, это один из самых необходимых и важных предметов для женщины, она отражает характер, вкус и настроение своей обладательницы. У истинных модниц сумочка есть к каждой паре туфель. Одна только беда - мода на дамские сумочки весьма быстротечна. Но есть такие сумки, которые будут актуальны всегда! Увидеть эти сумки можно будет на выставке. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

Кировский историко-краеведческий музей

(г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9)

Открыта выставка работ фотохудожника Сергея Александровича Хитрова «Ей имя - женщина». На выставке представлены портреты женщин, запечатленных на рабочих местах. Все представительницы прекрасного пола – жительницы Кировска и Апатитов. 0+

Работает выставка «Мы с честью выполнили долг», посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана. На ней представлены фотографии и документы, переданные в музей участниками боевых действий. В них отражены официальные факты, а также повседневная жизнь солдат, запечатленная на фотографиях. 12+

Центральная городская библиотека им. А. М. Горького

(г.Кировск, просп. Ленина, 15)

до 24 февраля

Книжная выставка «Писатель - фронтовик», которая знакомит с жизнью творчеством писателя, киносценариста, общественного деятеля, ветерана Великой Отечественной войны Даниила Александровича Гранина.

Жизнь и творческий путь Гранина - это целая эпоха в истории нашей страны, на его книгах выросло не одно поколение. Он писал об инженерах, научных работниках, ученых, о научном творчестве - все это было его темой, его окружением, его друзьями; важной темой для писателя была и война. На выставке представлены произведения, написанные в разные годы. 12+

до 28 февраля

Работает третья персональная художественная выставка Елены Проценко «Магия карандашей». Автор – девушка с ограниченными физическими возможностями. Все её работы выполнены с помощью ног, так как вскоре после рождение девочке поставили диагноз: детский церебральный паралич. На выставке представлены более 20 новых работ – это портреты и анималистическая живопись. Все работы выполнены художественными цветными карандашами. 12+

Городская детско-юношеская библиотека-филиал № 1

(г.Кировск, ул. Кондрикова, 3а)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «Снежная мелодия». На выставке представлены 12 работ учащихся художественного отделения в технике «гуашь».

Городская библиотека-филиал № 2

(г.Кировск, ул. Кирова, 17)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «Чародейка зима». На выставке представлены 17 работ учащихся художественного отделения.

Детская школа искусств им. А. С. Розанова»

(г.Кировск, ул. Хибиногорская, 29)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «В гости к зимушке-зиме». На выставке экспонируется 21 работа учащихся художественного отделения, выполненные в разных техниках.

г.Апатиты

14 февраля - 16.30-18.00

Акция «День Святого Валентина».

г.Апатиты, улицы города и площадь Ленина.

14 февраля - 18.30

Открытый киноклуб «Artic House».

г.Апатиты,ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

14 февраля - 19.00

«И тает лёд, и сердце тает». В День всех влюблённых состоится концерт молодёжного хора «Victoria».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

14 февраля - 19.00

Городской конкурс среди творческих семей «Счастливы вместе».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МАУ АГДК им. Егорова В.К., зрительный зал.

15 февраля - 11.00, 14.00

Спектакль-мюзикл «Василиса Прекрасная». Театр «Русский терем» (г.Москва).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МАУ АГДК им. Егорова В.К., зрительный зал.

15 февраля - 19.00

Презентация российско–шведского (г.Апатиты – г.Буден) проекта «Держите окна открытыми» и фотоальбома «Перемены». Фотовыставка, встречи с читателями газеты «2 х 2», книжная ярмарка.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

15 февраля - 19.00

Творческая встреча с актерами театра «Русский терем».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МАУ АГДК им. Егорова В.К., зрительный зал.

16 февраля - 14.00

Встреча поэтов мурманского ЛИТО с поэтами гг. Кировск, Апатиты. Мастер-классы для начинающих поэтов.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

16 февраля - 15.00

Арт-студия «Манга» - рисуют дети.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

16 февраля - 15.00

Школа диабета. «Правила питания при сахарном диабете».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

16 февраля - 16.00

XXVI Рубцовские чтения: «Поэзия Рубцова в стихах и песнях». Показ кинохроники Рубцовских чтений. Презентация выставки книжной графики студентов Академии им. Строганова (г. Москва). Презентация трилогии Д. Коржова «Мурманцы». Свободный микрофон.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

16 февраля - 19.00

Концерт творческих коллективов Дворца культуры г.Апатиты «Самоцветы Северного Края».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МАУ АГДК им. Егорова В.К., зрительный зал.

17 февраля - 13.00

Праздник «День пап».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

17 февраля - 13.00

Клуб «Модное рукоделие». «Чайный домик».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

17 февраля - 13.00

Командная ролевая игра с детективным сюжетом «Мафия».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

17 февраля - 15.00

Семейный выходной «Теплый выходной».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

17 февраля - 15.00

Ретро кинозал: «В объективе Людмила Чурсина и Василий Лановой». Просмотр х/ф «Любовь Яровая» (реж. Владимир Фетин).

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной»

(г.Апатиты, ул. Ленина, 24а)

17 февраля - 14.00-16.00

Семейные выходные «Мишка на севере» к Международному Дню полярного медведя.

14.00 - детская, научная презентация «Мишка на севере».

ДДТ им. Ферсмана.

14.30 – мастер – класс «Полярный медведь» - фетровая брошь, мастер Елена Сейтенова.

МСЦ, «Ковчег». Сектор литературы по искусству.

14.30 – мастер – класс «Карандашница «Белый мишка», педагог ДДТ, Татьяна Павлова, вход свободный.

Читальный зал.

15.00 – фотосет «Умка ищет друга»

15.00 – коллективный коллаж «Портрет медведя»,

Также: книжная выставка – инсталляция «Письмо белому медведю», викторина «Медвежий марафон», «Мишкин кроссворд», конкурс «Мишкина каша», «загадочное» экодерево «По следам белого медведя», тематический мультсборник.

п.Корзуново

15 февраля - 11.00

Передвижная детская библиотека приедет к учащимся Средней общеобразовательной школы № 7 имени Ю.А. Гагарина. Главная тема выезда – День защитника Отечества. Российская армия славится своими воинами. У неё героическое прошлое, а будущее – это сегодняшние мальчишки и девчонки. И от того, какими они вырастут, зависит мощь Российской армии.

Мероприятия, которые проведут сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, будут посвящены предстоящему празднику. Они направлены на воспитание гражданственности, укрепление связи поколений. Очередной выезд сотрудников Мурманской областной детско-юношеской библиотеки пройдет в рамках проведения в школе «Месячника воинской славы». Библиотекари привезут учащимся школы как познавательные, так и игровые мероприятия.

В программу выезда включены: познавательная игра «Зарничка», патриотический турнир «Курс молодого бойца», занятие с элементами тренинга «Твои шаги мужества» и час памяти, посвящённый Героям Российской Федерации, «В служении верном Отчизне клянусь».

В мероприятиях могут принять участие все обучающиеся школы.

п.Корзуново, ул. Печенгская. Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Ю.А. Гагарина.

г.Мончегорск

до 27 февраля

В Музее истории города Мончегорска работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился». Письма ленинградских ребят».

Выставка, посвященная 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, знакомит с почтовыми карточками, открытками, письмами детей периода Великой Отечественной войны.

Детские письма представляют документальное свидетельство ужаса, пережитого детьми в годы войны. Голод, холод, обстрелы, воздушные тревоги дети переносили все это наравне со взрослыми, причем делали это с достоинством. Поражает мужество и спокойствие детей, огромное желание защитить своих родных, помочь им. В каждой строчке письма сквозит неугасаемая надежда на скорую встречу, воссоединение с семьей.

В основе выставки уникальные материалы Историко-литературного музея «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга, предоставленные директором Вячеславом Леонидовичем Кокиным. Из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея представлены документы и репродукции ленинградского художника Алексея Федоровича Пахомова.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

до 28 февраля

В Музее истории города металлургов открыта персональная выставка художественных работ Татьяны Юрьевны Кугавда «Север мой, синеокий», посвященную Международному дню саамов.

Вниманию посетителей будут представлены саамские художественные образы, пейзажи окрестностей Мончегорска, выполненные в различных техниках, а также репродукции работ учеников Татьяны Юрьевны.

Татьяна Юрьевна, художник и педагог Детской школы искусств им. В.И. Воробья, работает в жанре пейзажа, натюрморта, сюжетной картины в техниках акварели, пастели и масляной живописи. Ее работы экспонировались на различных художественных выставках города и области.

Выставка буде открыта для посещения до 28 февраля.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Оленегорск

15 февраля – 19.00

артисты Мурманской облдрамы привезут в Оленегорск постановку режиссёра Евгения Зайда. Димон, сорокалетний мужчина, наконец устроился на работу. И свой первый заработок, с подачи приятеля Сереги, оставляет в футбольном тотализаторе, конечно, рассчитывая на выигрыш. Но уверенность в правильности содеянного улетучивается сразу, как он только осознает, что денег нет, а дома его с долгожданной получкой ждут жена и дочь. К тому же жена собиралась накрыть «поляну», чтобы поблагодарить Серегу, он помог с работой.

Дальнейшие события происходят уже в доме Димона, в теплой компании родных и друзей за накрытым столом. Он признается, что поставил на футбол, на то, что «Зенит» выиграет… Реакция жены на этот поступок мужа предсказуема… Здесь и угроза жизни нашему герою, и ужас потери семьи, дома, и… Но в этой истории все может обернуться совсем иначе… Если «Зенит» выиграет.

Хозяева и гости застыли у телевизора.

Честно, больно, с юмором… и с надеждой. Очень современная история.

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. ЦК «Полярная звезда».

ЗАТО г.Северморск

14 февраля - 13.00

Выезд Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих в Североморск. Читатели познакомятся с услугами и информационными ресурсами специальной библиотеки.

ЗАТО г.Северморск, ул. Флотских строителей, 5. Филиал № 2 городской библиотеки.

г.Мурманск

14 февраля - 10.00

Презентация комплексной тематической выставки «Первый шаг в науку». Ребятам будут представлены издания, знакомящие с историей развития отечественной и мировой науки, именами великих учёных России, с современными техническими достижениями и новыми технологиями.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, II этаж, отдел информационной и справочно-библиографической работы.

14 февраля – 10.00

Состоится открытие комплексной тематической экспозиции «Первый шаг в науку», которая продолжает цикл выставок, организованных в рамках реализации программы Десятилетия детства в России (2018–2027 гг.) и объединённых темой детства.

В ней представлено свыше ста различных документов: книги, некнижные материалы, энциклопедии по естественным наукам и техническому творчеству, программированию и робототехнике.

Выставка призвана показать детям, что математика, физика, химия, география, биология, информатика, технология вовсе не скучные школьные дисциплины, а увлекательные области человеческой деятельности, что быть инженером, ученым, исследователем интересно, перспективно и престижно.

Вниманию ребят предлагаются издания, раскрывающие историю развития и сегодняшние реалии отечественной и мировой науки. Школьники познакомятся с именами великих учёных России, сделавших открытия в различных областях знаний, узнают об истории изобретений, о гениях, совершивших их, о современных технических достижениях, новых технологиях. Самостоятельно создать первые компьютерные игры, программы, мультфильмы помогут пособия по изучению языков программирования Scratch и Python.

Самые юные в детских занимательных и развивающих книгах найдут ответы на различные вопросы: кто такие учёные, как наука помогает людям, почему возникает молния и ураган, как растёт тело.

Состоится знакомство с книгами издательств «Детская литература», «Мелик-Пашаев», «Самокат», «Розовый жираф», «Clever», «Махаон», «Манн, Иванов и Фербер», «Пешком в историю», «Паулсен», «Редкая птица» и многих других.

Научно-познавательная литература представлена многоаспектно и в различных формах: сборники научных экспериментов, опытов и занимательных задач, комиксы, энциклопедии с дополненной реальностью, книги с трехмерными подвижными изображениями, настольные игры, практические пособия по сборке механических моделей.

На выставке демонстрируются некоторые предметы, созданные в разные периоды времени российскими изобретателями: радиоприемник, противогаз, микроскоп, лампочка, тетрис, космическое питание, фотоаппарат «Зенит», простой арифметический инструмент – счёты, макеты ледокола «Арктика», вертолета, танка Т-34.

Посетители выставки смогут увидеть роботов-помощников из LEGO-конструктора, созданных обучающимися Центра развития одаренных детей «Открытие» МБОУ «Мурманский политехнический лицей» и творческие работы участников «Школы концепт-дизайна» Евгения Пайкачёва.

На информационном терминале будут транслироваться видеоролик виртуального музея информации и мультфильм «Дети в Интернете», созданный ребятами студии анимационного творчества «Яркое настроение».

В открытии комплексной тематической выставки примут участие сотрудники детских и школьных библиотек города и области.

В течение года для детей и взрослых будут организованы экскурсии с посещением выставки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел информационной и справочно-библиографической работы.

14 февраля - 12.00

Состоится презентация альбома-каталога «Выставка произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север XII».

В мероприятии примут участие председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Ершов Сергей Борисович, председатель МООО ВТОО «Союз художников России», живописец, заслуженный художник Российской Федерации Феофилактов Александр Георгиевич, директор Мурманского областного художественного музея, искусствовед, заслуженный работник культуры Российской Федерации Евтюкова Ольга Александровна, известный дизайнер, график, живописец, член Союза художников России Духно Никита Ростиславович.

Выставка произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север», проходившая в Мурманске в период с 21 сентября по 18 ноября 2018 года – одно из самых ярких мероприятий, приуроченных к 80-летию Мурманской области, и, безусловно, большое событие в культурной жизни нашей страны.

В альбоме представлены работы, отобранные выставочным комитетом, для экспонирования на выставке. В рамках мероприятия экземпляры каталога «Выставка произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север XII» будут переданы в учреждения культуры, на базе которых проводилась выставка.

г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

14 февраля – 15.00

Состоится диспут для молодежи «Любовь зла?..». В День святого Валентина Областная научная библиотека приглашает к разговору о любви.

Участники мероприятия, анализируя разнообразный литературный материал, попытаются разобраться в природе этого величайшего чувства. Обсуждение будет проходить в открытой форме, все желающие смогут выразить свое мнение. Помогут в этом яркие, неординарные образы литературных персонажей и авторитетные суждения о любви известных мыслителей и классиков литературы.

В диспуте примут участие студенты мурманских колледжей. К разговору о любви приглашаются все желающие.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки,3-й этаж.

14 февраля – 15.00

Состоится литературно-музыкальная встреча «Симфоническая философия жизни». Областная научная библиотека приглашает на встречу, посвященную Международному музыкальному конкурсу имени Петра Ильича Чайковского.

В этом году конкурс будет проходить в шестнадцатый раз. За свою 60-летнюю историю он открыл миру имена выдающихся представителей исполнительского искусства. Звание лауреата конкурса – одно из самых уважаемых в мире музыки.

На встрече гости библиотеки узнают об истории конкурса, о музыкантах, ставших победителями, услышат произведения Петра Ильича Чайковского и других композиторов - классиков.

В программе примут участие профессиональные мурманские музыканты и студенты Мурманского колледжа искусств. В их исполнении прозвучат инструментальные и вокальные произведения.

Приглашаются все желающие.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

14 февраля – 16.00

Состоится презентация книги Жанны Михайловской «По курсу Колумба».

Жанна Павловна Михайловская окончила факультет журналистики Уральского государственного университета. С 1986 года работает в Мурманске: в многотиражной газете «Рыбацкая смена» Мурманской морской академии, в газете «Вечерний Мурманск», в Областной научной библиотеке.

В своей книге «По курсу Колумба» Жанна Павловна рассказывает об участии парусника «Седов» в Гранд-регате, посвященной 500-летию открытия Америки Христофором Колумбом. Автор лично участвовала в этом плавании в составе экипажа.

Легендарный барк «Седов» занесен в «Книгу рекордов Гиннеса» как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебных парусных судов. В 1991 году парусник был передан Мурманскому государственному техническому университету, и с этого момента на нем проходили обучение будущие поколения капитанов, штурманов, механиков, радистов и электромехаников. С апреля 2017 года «Седов» приписан к Калининградскому государственному техническому университету.

В презентации примут участие преподаватели и курсанты Мурманского морского рыбопромышленного колледжа.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

14 февраля – 16.20

Состоится пресс-конференция, посвященная открытию выставки «Афганистан. Незаживающая рана», посвящённой 30-летию вывода Ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) из Республики Афганистан 15 февраля 1989 года. Выставочный проект подготовлен совместно с Центральным музеем Вооруженных Сил Российской Федерации (г. Москва).

Вывод советских войск завершил Афганскую войну (1979-1989 гг.), которая длилась почти десять лет. Это был первый случай в отечественной военной истории, когда крупный воинский контингент в течение длительного времени принимал самое непосредственное участие в локальных боевых действиях за рубежом нашей Родины. За время конфликта военную службу в Афганистане прошли около 620 тысяч офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат Советской Армии, гражданских специалистов, потери составили более 15 тысяч человек. День вывода войск стал Днем памяти воинов-интернационалистов, до конца выполнивших свой долг перед Отечеством.

В пресс-конференции примут участие: Ершов Сергей Борисович, Председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области; Химчук Елена Павловна, директор Мурманского областного краеведческого музея; Лукин Владимир Витальевич, заместитель директора по экспозиционной и выставочной работе Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации (г. Москва).

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

14 февраля – 18.00

Состоится семинар Анастасии Данилиной «Любовь: найти, понять, сохранить». Анастасия Данилина – яркая личность, писатель, организатор развивающих мероприятий, тренер личностного роста, преподаватель филиала Мурманского арктического государственного университета в г. Апатиты. Посетители Областной научной библиотеки уже дважды имели возможность встречи и личного общения с автором книги «Путешествие по граблям. Маршрут №1».

В этот раз Анастасия Данилина представит свою новую авторскую программу – семинар с элементами тренинга «Любовь: найти, понять, сохранить».

Участники встречи узнают, почему люди так стремятся найти свою любовь и как это сделать правильно; какая бывает любовь и как понять, что ваше чувство «настоящее»; что является основными причинами её угасания и как можно сохранить любовь.

На встречу приглашаются все желающие.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

15 февраля - 15.00

В рамках работы выставки «Далекое, близкое» Мурманский областной художественный музей приглашает на мастер-класс «Пейзаж. Пастель» заслуженного художника России Виталия Николаевича Бубенцова.

Бубенцов Виталий Николаевич – живописец, график, монументалист. Член Союза художников России (1974), заслуженный художник Российской Федерации (2001), обладатель серебряной медали Академии художеств России, член международной ассоциации изобразительных искусств АИАТ ЮНЕСКО, почетный гражданин Мурманской области (2018).

г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

15 февраля - 15.00

Состоится мастер-класс кандидата искусствоведения, преподавателя хорового училища им. М.И. Глинки г. Санкт-Петербурга Надежды Дробышевской.

Надежда Дробышевская – выпускница дирижерско-хорового отделения Мурманского музыкального училища (1986г.) и Санкт-Петербургской государственной консерватории им Н.А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Защитила диссертацию по теме «Специфика индивидуальной вокальной подготовки певца в профессиональном хоровом коллективе (из истории Придворной певческой капеллы)». Совмещает активную концертную, педагогическую и научную деятельность.

Мастер-класс пройдёт с учащимися детских школ искусств Мурманской области по самым актуальным и насущным вопросам: «Практическая подготовка участников детского хора к сольной работе. Развитие сольных навыков у детей, поющих в хоре».

Инициатором проведения регионального мастер-класса по сольной вокальной работе с детьми и приглашающей стороной является муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детская школа искусств № 4 города Мурманска (директор Зиангирова А.А.).

г.Мурманск, мкр.Росляково, ул. Советская, 4а. Концертный зал детской школы искусств № 4 города Мурманска.

15 февраля - 16.00

Состоится торжественный вечер, посвященный 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

День 15 февраля 1989 года, положивший конец боевым действиям в далекой стране, для многих жителей Мурманской области, не только дань памяти погибшим, но и выражение глубочайшей признательности и благодарности всем тем, кто честно и мужественно исполнил свой воинский и интернациональный долг. В этот день почтить память погибших и поблагодарить оставшихся в живых во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова соберутся ветераны боевых действий и их близкие, представители отделений общественных организаций, объединяющих воинов-интернационалистов, выполняющих свой воинский долг в Афганистане и на Северном Кавказе.

Торжественный вечер станет местом встречи боевого братства, которое объединяет крепче родственных уз. Из городов и посёлков, военных гарнизонов Мурманской области съедутся ветераны Афганистана и те, кто хочет выразить им своё уважение и благодарность. Для гостей вечера прозвучат песни в исполнении победителей ежегодного областного фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…» и выступит Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

16 февраля – 16.00

«КВН в погонах» - областной конкурс среди военнослужащих и и сотрудников силовых структур и ведомств.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: театральных фотопортретов Юрия Левина «Старые знакомые» (до 28 марта); могогранный Гранин» (до 28 февраля); «Голоса блокадного Ленинграда». Выставка изданий к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады (до 28 февраля); Айя - София - мудрость в веках» (до 20 февраля); «Весь мир - театр»: выставка изданий, посвященная Году театра в России (до конца года).

14 февраля - 15.00

Диспут для молодёжи «Любовь зла?..». Студенты мурманских колледжей попытаются разобраться в природе любви, вспомнив яркие образы литературных персонажей и суждения известных мыслителей и классиков литературы.

14 февраля - 15.00

Литературно-музыкальная встреча «Симфоническая философия жизни».

Встреча посвящена Международному музыкальному конкурсу имени П.И. Чайковского. Участники встречи познакомятся с историей конкурса, узнают о музыкантах, ставших его победителями. Мурманские музыканты и студенты Мурманского колледжа искусств исполнят инструментальные и вокальные произведения.

14 февраля - 16.00

Презентация книги Жанны Михайловской «По курсу Колумба».

14 февраля - 18.00

Семинар Анастасии Данилиной «Любовь: найти, понять, сохранить». Анастасия Данилина – писатель, организатор развивающих мероприятий, тренер личностного роста, преподаватель филиала Мурманского арктического государственного университета в Апатитах.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: фоторабот «Снег в городе» (до 3 марта); «Будьте как дети». Живопись и графика Татьяны Шороховой и Оксаны Короленко (до 17 марта); «Швейные машины Зингера» - из цикла выставок «Простые вещи» (до 3 марта); «Русская литература в станковой композиции» (до 24 февраля); «Растревоженная память. Блокада» Флористика. Выставка посвящена 75-летию снятия блокады Ленинграда (до 3 марта).

14 февраля - 12.00

Презентация альбома-каталога «Выставка произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север XII».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Мамонтёнок Дима» (до 20 февраля); выставка «Национальный костюм народа саами» (до 13 марта); «Национальный костюм народа саами» (до 10 марта).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка: фотовыставка «Дух Севера» члена фотостудии «Мурманск» Дмитрия Горшенёва.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: выставка «Театр от А до Я», посвященная Году театра в России, и арт-встреча с актерами Драматического театра Северного флота.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

15 февраля - 16.30

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 февраля - 10.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

17 февраля - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

17 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

24 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

24 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

16 февраля - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

17 февраля - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Умка».

24 февраля - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Город солнца» (до 10 марта); «Неграфика - графика (до 17 марта); «Блокада и память о ней» - из собрания Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-мемориальный музей «Смольный» (до 3 марта); «Сказки» - фарфоровая пластика из коллекции А. И. Макаровой. (Мурманск, до конца года); выставка живописи Свена Локко (до 10 марта).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

16 февраля – 17.00

Опера П. И. Чайковского «Евгений Онегин». Концертное исполнение.

16 февраля – 18.00

«Время роз». Исполнители: М. Герасименко (вокал), Е. Усатенко (флейта), М. Макарова (фортепиано). Музыкальная гостиная.

17 февраля – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Йорн Фоссхейм (Норвегия), солист – Алексей Набиулин (фортепиано), г.Москва.

19 февраля – 18.00

Виртуальный концертный зал. Программа «И классика, и джаз».

23 февраля – 16.00

Морские песни бардов. Проект «Бард-вагон» (г.Москва).

24 февраля – 17.00

Танго. Музыка пылающего сердца. Ансамбль «Лёгкие люди».

2 марта – 17.00

«Песня жаворонка».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

14 февраля - 19.00

«Муж в рассрочку». М. Задорнов, комедия (г.Москва). 12+

15 февраля - 19.00

г.Оленегорск

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

15 февраля - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

16 февраля - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

16 февраля - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

17 февраля - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+

17 февраля - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях, перевод М. Мишина. 16+

20 февраля - 14.00

г.Полярный

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

20 февраля - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

21 февраля - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни. Комедия, перевод М. Мишина. 16+

21 февраля - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

22 февраля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

23 февраля - 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». А. Рассев. Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

23 февраля - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

24 февраля - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

27 февраля - 19.00

«Ох уж эта Анна!» М. Камолетти. Комедия в 2х действиях. 18+

28 февраля - 13.30

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

28 февраля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

16 февраля – 18.00

«Гроза».

17 февраля – 11.00

«Морозко».

17 февраля – 18.00

«Домово».

24 февраля – 18.00

«Такая долгая война».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Людмилы Белозёровой «Ассорти», подготовленной к 85-летию автора. В экспозицию вошли фотопейзажи разных лет (по 5 марта); выставка живописи и батика Галины Меркетовой (до 28 февраля).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Открыты выставки: декоративно-прикладное искусство (до 10 марта); «Растревоженная память. Блокада» - более 60 работ Георгия Энгельке и членов студии флористики «Волшебная соломка». Выставка посвящена 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны (до 3 марта).

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14. малый зал)

14 и 15 февраля

В Мурманском колледже искусств проходит региональный этап (заочный) Всероссийского конкурса среди учащихся детских школ искусств в рамках XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского.

Жюри в составе ведущих преподавателей колледжа искусств, прослушав видеозаписи победителей муниципального этапа конкурса, определят победителей от Мурманской области для участия в конкурсе Северо-Западного федерального округа.

К муниципальному этапу конкурса были подготовлены 64 учащихся в возрасте до 15 лет восемнадцати детских школ искусств городов и поселков: Мурманск, Североморск, Сафоново, Полярный, Гаджиево, Снежногорск, Заозерск, Ковдор, Кандалакша, Апатиты, Никель, Лиинахамари, Полярные Зори.

В региональном этапе будут прослушаны видеозаписи исполнительских программ 17 учащихся детских школ искусств в номинациях: «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель», «Сольное пение» и «Духовые инструменты».

Согласно положению конкурса на финальных прослушиваниях будут представлены от Мурманской области 5 лучших исполнителей – учащихся школ.