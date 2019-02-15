г.Кандалакша

16 февраля - 12.00

Памятные мероприятия к 30-летию вывода войск из Афганистана. В программе: полевая кухня, шествие «Бессмертного полка», концерт «Без права на забвение…». 6+

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

20 февраля - 19.00

Вечер песен Юрия Визбора. 12+

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

по 26 февраля

Открыта выставка «Дети и война». Великая Отечественная война 1941–1945 годов изменила судьбы миллионов детей в СССР. Сотни тысяч вчерашних школьников воевали наравне со взрослыми в действующей армии, партизанских отрядах и подпольных организациях. Они участвовали в сборе трофейного и отечественного вооружения и имущества, оставшегося на местах боев, дежурили на крышах домов во время вражеских налетов, строили оборонительные сооружения.

Посетители узнают о том, как дети и подростки взяли на себя тяготы тяжелой тыловой работы – они заменили взрослых, призванных в армию, в промышленности и сельском хозяйстве. На них были распространены обязательные трудовые мобилизации. Мобилизационный принцип действовал при наборе учащихся в школы фабрично-заводского обучения, ремесленных и железнодорожных училищ.

На выставке представлены документы и фотографии, отображающие жизнь детей во времена войны.

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40. Музей истории города Кандалакши.

Центральная библиотека

(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 51)

Работает выставка новых книг «Новогодний книгопад». 18+

МБУ «Музей истории города Кандалакша»

(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40)

Выставка «Первозданная Россия». В экспозиции представлены крупноформатные фотографии дикой природы, включающие в себя яркие портреты диких зверей и птиц, выразительные пейзажи. Работы выполнены лучшими фактографами-натуралистами. Вход свободный. 0+

Передвижная выставка «Советско-финляндская война 1939-1940 гг.» из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Выставка представляет информационные планшеты, посвященные советско-финляндской войне 1939-1940 годов, которая более полувека официально в нашей стране была намеренно предана забвению. На выставке экспонируются фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Военно-морского музея Северного флота, музея Пограничного Управления ФСБ России по Мурманской области. 12+

п.Умба

до 20 марта

В Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Охотники каменного века».

Выставка расскажет о природе, которая окружала древних жителей Кольского края, об основных занятиях древнего человека на Кольском Севере: охоты, рыболовстве, собирательстве.

Посетители увидят памятники наскального искусства Мурманской области, в которых нашли свое отражение религиозные представления первобытного человека и его осознание окружающего мира.

Мероприятие рассчитано на широкий круг посетителей, интересующихся древней историей Кольского края. 6+

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

до 20 марта

В умбском Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» открыта передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера». Выставка знакомит с историей освоения Арктики, становлением отечественного ледокольного флота и полярной авиации. На ней представлены фотографии, сделанные во время полярных экспедиций 1920-1930-х годов.

Посетители увидят мужественные лица покорителей Севера, среди которых были и романтики, очарованные ледяными просторами, влекомые неизведанным, и люди, просто делавшие свою работу, уверенные в перспективах нашего сурового края.

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

п.Никель

до 28 февраля

В Историко-краеведческом музее Печенгского района работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился». Письма ленинградских ребят».

Выставка, посвященная 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, знакомит с почтовыми карточками, открытками, письмами детей периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Детские письма представляют документальное свидетельство ужаса, пережитого детьми в годы войны. Голод, холод, обстрелы, воздушные тревоги дети переносили все это наравне со взрослыми, причем делали это с достоинством. Поражает мужество и спокойствие детей, огромное желание защитить своих родных, помочь им. В каждой строчке письма сквозит неугасаемая надежда на скорую встречу, воссоединение с семьей.

В основе выставки уникальные материалы Историко-литературного музея «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга, предоставленные директором Вячеславом Леонидовичем Кокиным. Из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея представлены документы и репродукции ленинградского художника Алексея Федоровича Пахомова.

Печенгский район, п.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческом музее Печенгского района.

г.Ковдор

до 28 февраля

Работа выставок в районном краеведческом музее Ковдора. Для посетителей работают выставка декоративно-прикладного творчества Алины Беловой, выставка, приуроченная к 100-летию комсомола, «Не расстанусь с комсомолом»; выставки к 30-летию Ковдорского районного краеведческого музея «Листая памяти страницы» и «Ты помнишь, как все начиналось»; выставка предметов времён советской эпохи «Сделано в СССР».

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Районный краеведческий музей.

п.Ёнский

16 февраля – 13.00

Состоятся Зимние саамские игры. В программе праздника запланированы выступления фольклорных коллективов, красочная ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства коренных народов Севера и угощения блюдами национальной кухни.

Каждый сможет почувствовать себя оленеводом или ловким охотником, накидывая аркан на хорей или стреляя из арбалета, посоревноваться в силе и сноровке, вступив в бой с соперником по национальной борьбе и принять участие в лыжной гонке.

Приглашаем всех жителей и гостей Мурманской области принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Международному дню саамов, провести время в теплой дружеской атмосфере и окунуться в самобытную культуру коренного малочисленного народа Севера.

п.Ёнский, Ковдорский район.

г.Кировск

до 28 февраля

В выставочном зале Дворца культуры представлена выставка дамских сумочек. В основе экспозиции – сумки и кошельки от советских до современных моделей, изящные и элегантные, фантазийные и удобные. Дамская сумочка – не просто аксессуар, это один из самых необходимых и важных предметов для женщины, она отражает характер, вкус и настроение своей обладательницы. У истинных модниц сумочка есть к каждой паре туфель. Одна только беда - мода на дамские сумочки весьма быстротечна. Но есть такие сумки, которые будут актуальны всегда! Увидеть эти сумки можно будет на выставке. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

Кировский историко-краеведческий музей

(г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9)

Открыта выставка работ фотохудожника Сергея Александровича Хитрова «Ей имя - женщина». На выставке представлены портреты женщин, запечатленных на рабочих местах. Все представительницы прекрасного пола – жительницы Кировска и Апатитов. 0+

Работает выставка «Мы с честью выполнили долг», посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана. На ней представлены фотографии и документы, переданные в музей участниками боевых действий. В них отражены официальные факты, а также повседневная жизнь солдат, запечатленная на фотографиях. 12+

Центральная городская библиотека им. А. М. Горького

(г.Кировск, просп. Ленина, 15)

до 24 февраля

Книжная выставка «Писатель - фронтовик», которая знакомит с жизнью творчеством писателя, киносценариста, общественного деятеля, ветерана Великой Отечественной войны Даниила Александровича Гранина.

Жизнь и творческий путь Гранина - это целая эпоха в истории нашей страны, на его книгах выросло не одно поколение. Он писал об инженерах, научных работниках, ученых, о научном творчестве - все это было его темой, его окружением, его друзьями; важной темой для писателя была и война. На выставке представлены произведения, написанные в разные годы. 12+

до 28 февраля

Работает третья персональная художественная выставка Елены Проценко «Магия карандашей». Автор – девушка с ограниченными физическими возможностями. Все её работы выполнены с помощью ног, так как вскоре после рождение девочке поставили диагноз: детский церебральный паралич. На выставке представлены более 20 новых работ – это портреты и анималистическая живопись. Все работы выполнены художественными цветными карандашами. 12+

Городская детско-юношеская библиотека-филиал № 1

(г.Кировск, ул. Кондрикова, 3а)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «Снежная мелодия». На выставке представлены 12 работ учащихся художественного отделения в технике «гуашь».

Городская библиотека-филиал № 2

(г.Кировск, ул. Кирова, 17)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «Чародейка зима». На выставке представлены 17 работ учащихся художественного отделения.

Детская школа искусств им. А. С. Розанова»

(г.Кировск, ул. Хибиногорская, 29)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «В гости к зимушке-зиме». На выставке экспонируется 21 работа учащихся художественного отделения, выполненные в разных техниках.

г.Апатиты

15 февраля - 11.00, 14.00

Спектакль-мюзикл «Василиса Прекрасная». Театр «Русский терем» (г.Москва).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МАУ АГДК им. Егорова В.К., зрительный зал.

15 февраля - 19.00

Презентация российско–шведского (г.Апатиты – г.Буден) проекта «Держите окна открытыми» и фотоальбома «Перемены». Фотовыставка, встречи с читателями газеты «2 х 2», книжная ярмарка.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

15 февраля - 19.00

Творческая встреча с актерами театра «Русский терем».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МАУ АГДК им. Егорова В.К., зрительный зал.

16 февраля - 14.00

Встреча поэтов мурманского ЛИТО с поэтами гг. Кировск, Апатиты. Мастер-классы для начинающих поэтов.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

16 февраля - 15.00

Арт-студия «Манга» - рисуют дети.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

16 февраля - 15.00

Школа диабета. «Правила питания при сахарном диабете».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

16 февраля - 16.00

XXVI Рубцовские чтения: «Поэзия Рубцова в стихах и песнях». Показ кинохроники Рубцовских чтений. Презентация выставки книжной графики студентов Академии им. Строганова (г. Москва). Презентация трилогии Д. Коржова «Мурманцы». Свободный микрофон.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

16 февраля - 19.00

Концерт творческих коллективов Дворца культуры г.Апатиты «Самоцветы Северного Края».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МАУ АГДК им. Егорова В.К., зрительный зал.

17 февраля - 13.00

Праздник «День пап».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

17 февраля - 13.00

Клуб «Модное рукоделие». «Чайный домик».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

17 февраля - 13.00

Командная ролевая игра с детективным сюжетом «Мафия».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

17 февраля - 15.00

Семейный выходной «Теплый выходной».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

17 февраля - 15.00

Ретро кинозал: «В объективе Людмила Чурсина и Василий Лановой». Просмотр х/ф «Любовь Яровая» (реж. Владимир Фетин).

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной»

(г.Апатиты, ул. Ленина, 24а)

17 февраля - 14.00-16.00

Семейные выходные «Мишка на севере» к Международному Дню полярного медведя.

14.00 - детская, научная презентация «Мишка на севере».

ДДТ им. Ферсмана.

14.30 – мастер – класс «Полярный медведь» - фетровая брошь, мастер Елена Сейтенова.

МСЦ, «Ковчег». Сектор литературы по искусству.

14.30 – мастер – класс «Карандашница «Белый мишка», педагог ДДТ, Татьяна Павлова, вход свободный.

Читальный зал.

15.00 – фотосет «Умка ищет друга»

15.00 – коллективный коллаж «Портрет медведя»,

Также: книжная выставка – инсталляция «Письмо белому медведю», викторина «Медвежий марафон», «Мишкин кроссворд», конкурс «Мишкина каша», «загадочное» экодерево «По следам белого медведя», тематический мультсборник.

п.Корзуново

15 февраля - 11.00

Передвижная детская библиотека приедет к учащимся Средней общеобразовательной школы № 7 имени Ю.А. Гагарина. Главная тема выезда – День защитника Отечества. Российская армия славится своими воинами. У неё героическое прошлое, а будущее – это сегодняшние мальчишки и девчонки. И от того, какими они вырастут, зависит мощь Российской армии.

Мероприятия, которые проведут сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, будут посвящены предстоящему празднику. Они направлены на воспитание гражданственности, укрепление связи поколений. Очередной выезд сотрудников Мурманской областной детско-юношеской библиотеки пройдет в рамках проведения в школе «Месячника воинской славы». Библиотекари привезут учащимся школы как познавательные, так и игровые мероприятия.

В программу выезда включены: познавательная игра «Зарничка», патриотический турнир «Курс молодого бойца», занятие с элементами тренинга «Твои шаги мужества» и час памяти, посвящённый Героям Российской Федерации, «В служении верном Отчизне клянусь».

В мероприятиях могут принять участие все обучающиеся школы.

п.Корзуново, ул. Печенгская. Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Ю.А. Гагарина.

г.Мончегорск

до 27 февраля

В Музее истории города Мончегорска работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился». Письма ленинградских ребят».

Выставка, посвященная 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, знакомит с почтовыми карточками, открытками, письмами детей периода Великой Отечественной войны.

Детские письма представляют документальное свидетельство ужаса, пережитого детьми в годы войны. Голод, холод, обстрелы, воздушные тревоги дети переносили все это наравне со взрослыми, причем делали это с достоинством. Поражает мужество и спокойствие детей, огромное желание защитить своих родных, помочь им. В каждой строчке письма сквозит неугасаемая надежда на скорую встречу, воссоединение с семьей.

В основе выставки уникальные материалы Историко-литературного музея «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга, предоставленные директором Вячеславом Леонидовичем Кокиным. Из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея представлены документы и репродукции ленинградского художника Алексея Федоровича Пахомова.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

до 28 февраля

В Музее истории города металлургов открыта персональная выставка художественных работ Татьяны Юрьевны Кугавда «Север мой, синеокий», посвященную Международному дню саамов.

Вниманию посетителей будут представлены саамские художественные образы, пейзажи окрестностей Мончегорска, выполненные в различных техниках, а также репродукции работ учеников Татьяны Юрьевны.

Татьяна Юрьевна, художник и педагог Детской школы искусств им. В.И. Воробья, работает в жанре пейзажа, натюрморта, сюжетной картины в техниках акварели, пастели и масляной живописи. Ее работы экспонировались на различных художественных выставках города и области.

Выставка буде открыта для посещения до 28 февраля.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Оленегорск

15 февраля – 19.00

Артисты Мурманской облдрамы привезут в Оленегорск постановку режиссёра Евгения Зайда. Димон, сорокалетний мужчина, наконец устроился на работу. И свой первый заработок, с подачи приятеля Сереги, оставляет в футбольном тотализаторе, конечно, рассчитывая на выигрыш. Но уверенность в правильности содеянного улетучивается сразу, как он только осознает, что денег нет, а дома его с долгожданной получкой ждут жена и дочь. К тому же жена собиралась накрыть «поляну», чтобы поблагодарить Серегу, он помог с работой.

Дальнейшие события происходят уже в доме Димона, в теплой компании родных и друзей за накрытым столом. Он признается, что поставил на футбол, на то, что «Зенит» выиграет… Реакция жены на этот поступок мужа предсказуема… Здесь и угроза жизни нашему герою, и ужас потери семьи, дома, и… Но в этой истории все может обернуться совсем иначе… Если «Зенит» выиграет.

Хозяева и гости застыли у телевизора.

Честно, больно, с юмором… и с надеждой. Очень современная история.

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. ЦК «Полярная звезда».

пгт.Мурмаши

17 февраля - 14.00

II Открытый конкурс исполнителей народной песни «Жемчужины Севера». 6+

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

15 февраля - 12.00

Час интересного сообщения «Пусть здравствует театр!». Мероприятие посвящено 80-летию Мурманского областного драматического театра.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 15, Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов.

15 февраля - 15.00

В рамках работы выставки «Далёкое, близкое» Мурманский областной художественный музей приглашает на мастер-класс «Пейзаж. Пастель» заслуженного художника России Виталия Николаевича Бубенцова.

Бубенцов Виталий Николаевич – живописец, график, монументалист. Член Союза художников России (1974), заслуженный художник Российской Федерации (2001), обладатель серебряной медали Академии художеств России, член международной ассоциации изобразительных искусств АИАТ ЮНЕСКО, почетный гражданин Мурманской области (2018).

г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

15 февраля - 15.00

Состоится мастер-класс кандидата искусствоведения, преподавателя хорового училища им. М.И. Глинки г. Санкт-Петербурга Надежды Дробышевской.

Надежда Дробышевская – выпускница дирижерско-хорового отделения Мурманского музыкального училища (1986г.) и Санкт-Петербургской государственной консерватории им Н.А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Защитила диссертацию по теме «Специфика индивидуальной вокальной подготовки певца в профессиональном хоровом коллективе (из истории Придворной певческой капеллы)». Совмещает активную концертную, педагогическую и научную деятельность.

Мастер-класс пройдёт с учащимися детских школ искусств Мурманской области по самым актуальным и насущным вопросам: «Практическая подготовка участников детского хора к сольной работе. Развитие сольных навыков у детей, поющих в хоре».

Инициатором проведения регионального мастер-класса по сольной вокальной работе с детьми и приглашающей стороной является муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детская школа искусств № 4 города Мурманска (директор Зиангирова А.А.).

г.Мурманск, мкр.Росляково, ул. Советская, 4а. Концертный зал детской школы искусств № 4 города Мурманска.

15 февраля - 16.00

Состоится торжественный вечер, посвященный 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

День 15 февраля 1989 года, положивший конец боевым действиям в далекой стране, для многих жителей Мурманской области, не только дань памяти погибшим, но и выражение глубочайшей признательности и благодарности всем тем, кто честно и мужественно исполнил свой воинский и интернациональный долг. В этот день почтить память погибших и поблагодарить оставшихся в живых во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова соберутся ветераны боевых действий и их близкие, представители отделений общественных организаций, объединяющих воинов-интернационалистов, выполняющих свой воинский долг в Афганистане и на Северном Кавказе.

Торжественный вечер станет местом встречи боевого братства, которое объединяет крепче родственных уз. Из городов и посёлков, военных гарнизонов Мурманской области съедутся ветераны Афганистана и те, кто хочет выразить им своё уважение и благодарность. Для гостей вечера прозвучат песни в исполнении победителей ежегодного областного фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…» и выступит Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

16 февраля – 15.00

«КВН в погонах» - областной конкурс среди военнослужащих и и сотрудников силовых структур и ведомств. На сцену Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова выйдут команды военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств, чтобы принять участие в областном конкурсе «КВН в погонах».

Море шуток, смеха и юмора готовы представить 9 команд: 1. «Из бухты вон» - 14-я бригада противолодочных кораблей Кольской флотилии РС СФ, г. Североморск, 2. «Суровые парни» - 61-я бригада морской пехоты СФ, п. Спутник, 3. «Смехпожнадзор» - ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» г. Североморск, 4. «Ой, все» - Главное управление МЧС России по Мурманской области, г. Мурманск, 5. «Форменное бесчинство» - Мурманская таможня, г. Мурманск, 6. «Динамит» - в/ч 08275 Северного флота п. Печенга, 7. «Отдать швартовы» - в/ч 20506, г . Мурманск, 8. «Мужицкий дождь» - в/ч 34667, с. Алакуртти, 9. «12 ГУМОноидов» - в/ч 69273 12 Главного Управления Министерства обороны РФ, г. Гаджиево.

Тема конкурса – «Через тернии, к звездам». Конкурсанты подготовят приветствия, вопросы для соперников и музыкальные номера. По результатам выступлений команд жюри присуждает дипломы за I, II и III места.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

16 февраля - 15.00

17 февраля – 14.00

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт областной детско-юношеский фестиваль авторской песни «Маленький фонарщик».

В конкурсе примут участие более 60 исполнителей авторской песни со всей Мурманской области. В рамках фестиваля гости посетят мастер-классы, где своим опытом поделятся члены жюри: Александр Макаренков (г. Москва), Любовь Сердечная (г. Смоленск), Евгений Шишкин, Ирина Окорочкова и Олег Сюсюра (г. Мурманск), примут участие в концерте «А вам слабо!?», а также в конкурсе песни «С песней на борту - дети».

16 февраля в 15.00, в малом зале ДК Моряков (г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 1) состоится прослушивание участников фестиваля. Они представят на суд жюри произведения в номинациях: «Автор-исполнитель», «Автор музыки», «Дуэты, трио, ансамбль», «Исполнитель», «Поэтическая», в номинациях, посвящённых Году театра и 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Члены жюри будут оценивать исполнительское мастерство участников, уровень (технику) владения инструментом, художественную ценность репертуара, артистизм и сценическую культуру.

17 февраля в 14.00 в фестивальном зале областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится гала-концерт победителей конкурса и членов жюри.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

17 февраля – 13.00

Пройдёт мастер-класс «Книжка для папы», посвящённый Дню защитников Отечества. Юные посетители библиотеки будут мастерить книжку – подарок для своих папочек. Обложка книги будет сделана из плотного картона, на котором ребята оформят аппликацию в виде мужского лица с причёской из ниток для вязания. Рубашку и галстук у «папочки» дети сделают из цветной разноцветной бумаги. На страничках книжки юные читатели разместят стихотворение, напишут поздравительные слова и оформят своими рисунками.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел краеведческой литературы.

17 февраля – 13.00

Любителей фэнтези от издательства «Росмэн» приглашают на десятую встречу Terra Incognita! Будет ещё больше призов, еще больше конкурсов и литературных игр, так полюбившихся юным читателям, ведь эта Terra Incognita – особенная, юбилейная! Участники встречи смогут принять участие в самом настоящем библиоквесте по мотивам книг клуба «Терра Инкогнита», попробовать чай, приготовленный по рецепту из «Дарителей» Екатерины Соболь, а также поиграть и пообщаться с единомышленниками.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, зал новой художественной литературы.

17 февраля - 15.00

Состоится концерт «Песен русское раздолье» заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы.

Участники коллектива подготовили для мурманчан и гостей города программу, которая посвящена русской песне! Песня всегда была частью духовной жизни человека, опорой в его нелёгких трудах и заботах. Песня и сейчас заставляет людей радоваться и печалиться, любить и разочаровываться. Гости областной «Кировки» услышат такие композиции, как «Коробейники», «Ой, при лужку, при лужке», «Ой, со вечора с полуночи» и многие другие, а также познакомятся с композициями известных профессиональных хоровых коллективов: Уральского академического русского народного хора, Северного академического русского народного хора, Ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота.

В концерте «Песен русское раздолье» примет участие Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Радость».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

17 февраля – 15.00

Состоится конференция знаний хип-хоп культуры. Организаторы встречи вспомнят историю возникновения танцевального стиля, поговорят о том, как произошло становление хип-хопа в Мурманске, и как это направление развивается сегодня.

Вас ждут музыка, танцы, просмотр старых архивов, мастер-классы от приглашенных гостей: Душу Наружу, Gust Life, Norton Style, Polar Universal, Roots Up.

В ходе мастер - классов все желающие смогут попробовать себя в деле - поиграть на инструментах, узнать больше об оборудовании и прокачаться в хип - хоп Знании.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

17 февраля – 15.00-16.00

Специалисты зала «Мир необыкновенных книг» Мурманской областной детско-юношеской библиотеки представят программу «Ура! С 23 февраля!» в ТРК «Мурманск Молл».

Библиотекари приглашают всех посетителей принять участие в блиц-викторине и мастер-классе, посвящённым Дню защитников Отечества. Вниманию участников на интерактивной выставке будут представлены книги с флэпами и звуковыми модулями, пазлами, магнитами и с чудо- конструктором. Все желающие смогут достать из настоящего военного планшета документ и ответить на вопрос, который можно найти на страницах книг. Самые юные посетители торгового центра будут складывать бумажные кораблики в технике оригами под руководством сотрудников библиотеки.

г.Мурманск, просп.Ленина, 32. ТРК «Мурманск Молл», 4-й этаж.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Айя - София - мудрость в веках» (до 20 февраля); «Многогранный Гранин» (до 28 февраля); «Голоса блокадного Ленинграда» (до 28 февраля); «Старые знакомые» (до 28 марта); «Весь мир - театр» (до конца года).

16 февраля - 15.00

Презентация книги Ивана Тимофеева «Следы в жизни». 12+

В конференц­зале состоится литературный вечер, посвященный 250-летию И. Крылова - «Поэт и мудрец». 6+

20 февраля - 13.30

«Верность долгу», встреча с заслуженным военным летчиком Сергеем Викторовичем Чечеровым. 12+

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Далекая, близкая» (до 17 февраля); «Клубу «Художественная роспись» - 20 лет» (до 17 февраля); «Русская литература в станковой композиции» (до 24 февраля); «Швейные машины Зингера» - из цикла выставок «Простые вещи» (до 3 марта); фотоработы «Снег в городе» (до 3 марта); «Будьте как дети» (до 17 марта).

16 февраля - 15.00

Мастер-класс «Пейзаж. Пастель» заслуженного художника России В. Бубенцова. 6+

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: « «Мамонтенок Дима» (до 20 февраля); «Национальный костюм народа саами» (до 13 марта).

16 февраля - 11.00

Открывается выставка «Афганистан. Незаживающая рана». На выставке будут представлены предметы из фондовых собраний Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации (г. Москва), а также предметы из частных коллекций (до 13 марта).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка: фотовыставка «Дух Севера» члена фотостудии «Мурманск» Дмитрия Горшенёва.

15 февраля - 16.00

Торжественный вечер, посвященный 30-летию вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана. 16+

16 февраля - 15.00

Областной конкурс «КВН в погонах» среди военнослужащих и сотрудников силовых структур и ведомств. 12+

17 февраля - 14.00

Гала-концерт победителей областного детско-юношеского фестиваля авторской песни «Маленький фонарщик». 0+

17 февраля - 15.00

Концерт «Песен русское раздолье» ансамбля песни и танца «Россия» им. В. М. Колбасы. 0+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: выставка «Театр от А до Я», посвященная Году театра в России, и арт-встреча с актерами Драматического театра Северного флота.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

15 февраля - 16.30

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 февраля - 10.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

17 февраля - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

17 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

24 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

24 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

16 февраля - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

17 февраля - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Умка».

24 февраля - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: работы Свена Локко из собрания музея и частных коллекций (до 10 марта); «Блокада и память о ней» (до 3 марта); «Город солнца» (до 10 марта); «Неграфика - графика» (до 17 марта); «Сказки» (до конца года).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

16 февраля – 17.00

Опера П. И. Чайковского «Евгений Онегин». Концертное исполнение.

16 февраля – 18.00

«Время роз». Исполнители: М. Герасименко (вокал), Е. Усатенко (флейта), М. Макарова (фортепиано). Музыкальная гостиная.

17 февраля – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Йорн Фоссхейм (Норвегия), солист – Алексей Набиулин (фортепиано), г.Москва.

19 февраля – 18.00

Виртуальный концертный зал. Программа «И классика, и джаз».

23 февраля – 16.00

Морские песни бардов. Проект «Бард-вагон» (г.Москва).

24 февраля – 17.00

Танго. Музыка пылающего сердца. Ансамбль «Лёгкие люди».

2 марта – 17.00

«Песня жаворонка».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

15 февраля - 19.00

г.Оленегорск

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

15 февраля - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

16 февраля - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

16 февраля - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

17 февраля - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+

17 февраля - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях, перевод М. Мишина. 16+

20 февраля - 14.00

г.Полярный

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

20 февраля - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

21 февраля - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни. Комедия, перевод М. Мишина. 16+

21 февраля - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

22 февраля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

23 февраля - 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». А. Рассев. Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

23 февраля - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

24 февраля - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

27 февраля - 19.00

«Ох уж эта Анна!» М. Камолетти. Комедия в 2х действиях. 18+

28 февраля - 13.30

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

28 февраля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

16 февраля – 18.00

«Гроза».

17 февраля – 11.00

«Морозко».

17 февраля – 18.00

«Домово».

24 февраля – 18.00

«Такая долгая война».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: живописи и батика Галины Меркетовой (до 28 февраля); русско-норвежская выставка детского рисунка «Свет полярной ночи» (до 4 марта); фотовыставка Людмилы Белозеровой «Ассорти» (до 5 марта).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Открыты выставки: «Растревоженная память. Блокада». Флористика Георгия Энгельке (до 3 марта); декоративно­прикладного искусства (до 10 марта).

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14. малый зал)

15 февраля

В Мурманском колледже искусств завершается региональный этап (заочный) Всероссийского конкурса среди учащихся детских школ искусств в рамках XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского.

Жюри в составе ведущих преподавателей колледжа искусств, прослушав видеозаписи победителей муниципального этапа конкурса, определят победителей от Мурманской области для участия в конкурсе Северо-Западного федерального округа.

К муниципальному этапу конкурса были подготовлены 64 учащихся в возрасте до 15 лет восемнадцати детских школ искусств городов и поселков: Мурманск, Североморск, Сафоново, Полярный, Гаджиево, Снежногорск, Заозерск, Ковдор, Кандалакша, Апатиты, Никель, Лиинахамари, Полярные Зори.

В региональном этапе будут прослушаны видеозаписи исполнительских программ 17 учащихся детских школ искусств в номинациях: «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель», «Сольное пение» и «Духовые инструменты».

Согласно положению конкурса на финальных прослушиваниях будут представлены от Мурманской области 5 лучших исполнителей – учащихся школ.

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

(г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Телефон+7 8152 43‑44-35, +7 8152 43‑49-69)

15 февраля - 19.00

Концерт группы «Бутырка». 18+