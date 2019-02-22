г.Кандалакша

по 26 февраля

Открыта выставка «Дети и война». Великая Отечественная война 1941–1945 годов изменила судьбы миллионов детей в СССР. Сотни тысяч вчерашних школьников воевали наравне со взрослыми в действующей армии, партизанских отрядах и подпольных организациях. Они участвовали в сборе трофейного и отечественного вооружения и имущества, оставшегося на местах боев, дежурили на крышах домов во время вражеских налетов, строили оборонительные сооружения.

Посетители узнают о том, как дети и подростки взяли на себя тяготы тяжелой тыловой работы – они заменили взрослых, призванных в армию, в промышленности и сельском хозяйстве. На них были распространены обязательные трудовые мобилизации. Мобилизационный принцип действовал при наборе учащихся в школы фабрично-заводского обучения, ремесленных и железнодорожных училищ.

На выставке представлены документы и фотографии, отображающие жизнь детей во времена войны.

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40. Музей истории города Кандалакши.

Центральная библиотека

(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 51)

Работает выставка новых книг «Новогодний книгопад». 18+

МБУ «Музей истории города Кандалакша»

(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40)

Выставка «Первозданная Россия». В экспозиции представлены крупноформатные фотографии дикой природы, включающие в себя яркие портреты диких зверей и птиц, выразительные пейзажи. Работы выполнены лучшими фактографами-натуралистами. Вход свободный. 0+

Передвижная выставка «Советско-финляндская война 1939-1940 гг.» из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Выставка представляет информационные планшеты, посвященные советско-финляндской войне 1939-1940 годов, которая более полувека официально в нашей стране была намеренно предана забвению. На выставке экспонируются фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Военно-морского музея Северного флота, музея Пограничного Управления ФСБ России по Мурманской области. 12+

п.Умба

до 20 марта

В Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Охотники каменного века».

Выставка расскажет о природе, которая окружала древних жителей Кольского края, об основных занятиях древнего человека на Кольском Севере: охоты, рыболовстве, собирательстве.

Посетители увидят памятники наскального искусства Мурманской области, в которых нашли свое отражение религиозные представления первобытного человека и его осознание окружающего мира.

Мероприятие рассчитано на широкий круг посетителей, интересующихся древней историей Кольского края. 6+

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

до 20 марта

В умбском Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» открыта передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера». Выставка знакомит с историей освоения Арктики, становлением отечественного ледокольного флота и полярной авиации. На ней представлены фотографии, сделанные во время полярных экспедиций 1920-1930-х годов.

Посетители увидят мужественные лица покорителей Севера, среди которых были и романтики, очарованные ледяными просторами, влекомые неизведанным, и люди, просто делавшие свою работу, уверенные в перспективах нашего сурового края.

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

п.Никель

до 28 февраля

В Историко-краеведческом музее Печенгского района работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился». Письма ленинградских ребят».

Выставка, посвященная 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, знакомит с почтовыми карточками, открытками, письмами детей периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Детские письма представляют документальное свидетельство ужаса, пережитого детьми в годы войны. Голод, холод, обстрелы, воздушные тревоги дети переносили все это наравне со взрослыми, причем делали это с достоинством. Поражает мужество и спокойствие детей, огромное желание защитить своих родных, помочь им. В каждой строчке письма сквозит неугасаемая надежда на скорую встречу, воссоединение с семьей.

В основе выставки уникальные материалы Историко-литературного музея «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга, предоставленные директором Вячеславом Леонидовичем Кокиным. Из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея представлены документы и репродукции ленинградского художника Алексея Федоровича Пахомова.

Печенгский район, п.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческом музее Печенгского района.

г.Ковдор

до 28 февраля

Работа выставок в районном краеведческом музее Ковдора. Для посетителей работают выставка декоративно-прикладного творчества Алины Беловой, выставка, приуроченная к 100-летию комсомола, «Не расстанусь с комсомолом»; выставки к 30-летию Ковдорского районного краеведческого музея «Листая памяти страницы» и «Ты помнишь, как все начиналось»; выставка предметов времён советской эпохи «Сделано в СССР».

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Районный краеведческий музей.

г.Кировск

22-25 марта

В Кировском Дворце культуры пройдет XXX открытый межрегиональный фестиваль авторской песни Парада бардов на Кольской земле «Кольские встречи». Участниками фестиваля являются отдельные авторы, исполнители, дуэты, ансамбли, клубы, студии, театры авторской песни из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Возраст участников не ограничен.

Фестиваль проводится по следующим направлениям: авторская песня (автор, автор-исполнитель); исполнитель авторской песни; поэзия и проза малых форм (эссе, рассказ, миниатюра и т.п).

Для участия в фестивале необходимо в срок до 10 марта подать в Оргкомитет заявку (форма прилагается, обязательно заполнение всех пунктов!), которая оформляется на бумажном носителе в виде заполненного бланка или по электронной почте: 184250 Мурманская область, город Кировск, ул. Мира, 7 МАУК «Кировский городской Дворец культуры» Приходченко Ольге Ивановне.

E-mail: prikhodkhibiny@mail.ru

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

23 февраля - 16.00

Лекция Григория Ильина «Скрытая красота». 6+

г.Кировск, просп.Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр АО «Апатит».

23 февраля – 22.00

Кировский Дворец культуры приглашает кировчан и гостей города на ночную дискотеку. В программе только лучшие современные хиты и любимые композиции прошлых лет. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры

24 февраля - 12.00

Приглашают кировчан принять участие в марафоне чтения басен Ивана Андреевича Крылова, посвящённом 250-летию со дня рождения баснописца. В программе: знакомство с интересными фактами из биографии Крылова, крылатыми фразами из его басен, чтение любимых произведений Ивана Андреевича. Состоится просмотр мультфильмов, снятых на сюжеты самых известных басен. 6+

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Городская детско-юношеская библиотека.

до 28 февраля

В выставочном зале Дворца культуры представлена выставка дамских сумочек. В основе экспозиции – сумки и кошельки от советских до современных моделей, изящные и элегантные, фантазийные и удобные. Дамская сумочка – не просто аксессуар, это один из самых необходимых и важных предметов для женщины, она отражает характер, вкус и настроение своей обладательницы. У истинных модниц сумочка есть к каждой паре туфель. Одна только беда - мода на дамские сумочки весьма быстротечна. Но есть такие сумки, которые будут актуальны всегда! Увидеть эти сумки можно будет на выставке. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

2 марта – 16.00

На большой сцене Кировского Дворца культуры состоится ежегодный отчетный концерт шоу-балета «Альянс» и ансамбля современной хореографии «Альянс+» под руководством Чумаковой Ольги Михайловны. В программе Альянс Шоу принимают участие солисты Дворца культуры. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

Кировский историко-краеведческий музей

(г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9)

Открыта выставка работ фотохудожника Сергея Александровича Хитрова «Ей имя - женщина». На выставке представлены портреты женщин, запечатленных на рабочих местах. Все представительницы прекрасного пола – жительницы Кировска и Апатитов. 0+

Работает выставка «Мы с честью выполнили долг», посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана. На ней представлены фотографии и документы, переданные в музей участниками боевых действий. В них отражены официальные факты, а также повседневная жизнь солдат, запечатленная на фотографиях. 12+

Центральная городская библиотека им. А. М. Горького

(г.Кировск, просп. Ленина, 15)

до 24 февраля

Книжная выставка «Писатель - фронтовик», которая знакомит с жизнью творчеством писателя, киносценариста, общественного деятеля, ветерана Великой Отечественной войны Даниила Александровича Гранина.

Жизнь и творческий путь Гранина - это целая эпоха в истории нашей страны, на его книгах выросло не одно поколение. Он писал об инженерах, научных работниках, ученых, о научном творчестве - все это было его темой, его окружением, его друзьями; важной темой для писателя была и война. На выставке представлены произведения, написанные в разные годы. 12+

до 28 февраля

Работает третья персональная художественная выставка Елены Проценко «Магия карандашей». Автор – девушка с ограниченными физическими возможностями. Все её работы выполнены с помощью ног, так как вскоре после рождение девочке поставили диагноз: детский церебральный паралич. На выставке представлены более 20 новых работ – это портреты и анималистическая живопись. Все работы выполнены художественными цветными карандашами. 12+

Городская детско-юношеская библиотека-филиал № 1

(г.Кировск, ул. Кондрикова, 3а)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «Снежная мелодия». На выставке представлены 12 работ учащихся художественного отделения в технике «гуашь».

Городская библиотека-филиал № 2

(г.Кировск, ул. Кирова, 17)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «Чародейка зима». На выставке представлены 17 работ учащихся художественного отделения.

Детская школа искусств им. А. С. Розанова»

(г.Кировск, ул. Хибиногорская, 29)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «В гости к зимушке-зиме». На выставке экспонируется 21 работа учащихся художественного отделения, выполненные в разных техниках.

нп.Титан

23 февраля – 21.00-1.00

В гостиной Сельского дома культуры состоится вечер отдыха «Самоволочка». Для гостей - караоке, композиции прошлых лет и современные хиты. 18+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

23 февраля – 20.00-1.00

В Доме культуры нп.Титан состоится праздничная дискотека «Вам, мужчины!». В программе: зажигательные танцы и конкурсы. 18+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Апатиты

22 февраля -15.00

«Северный Арбат. Весна». Мастер-класс по битбоксу.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

22 февраля - 17.00

Школа активного долголетия Мастер-класс «Здоровая спина».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

22 февраля - 18.00

Клуб «Девичник». Встреча со специалистом по су-джок терапии. Основа этого направления восточной медицины - воздействие на биологически активные точки на кистях и стопах человека. С основными методиками су-джок участников встречи познакомит специалист по оздоровлению Елена Береславец (г.Кировск)

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

22 февраля - 19.00

Концерт «Вечер джаза. Юрий Кругликов и друзья». Вокалисты – Галина и Юлия Буланкины (г.Кировск).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

22 февраля -19.00

Встреча ветеранов и участников боевых действий в республике Афганистан «Забыть не имеем права».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. МАУ АГДК.

23 февраля -13.00

«Нескучный лекторий: Медицина и искусство». О медицине и искусстве будут рассуждать: Алексей Паевский - главный редактор портала Neuronovosti.ru, научный редактор портала Indicator.ru; Анна Хоружая - врач Научного центра неврологии, научный журналист; Алексей Водовозов - врач-терапевт, научный журналист.

Организаторы лектория: Кольский центр охраны дикой природы и Мурманское отделение Русского ботанического общества

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

23 февраля - 14.00

Спектакль ростовых кукол «Приключение в Лего-сити».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. МАУ АГДК.

23 февраля - 14.00

Турнир по русским шашкам, посвящённый Дню защитника Отечества.

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр Дома детского творчества.

23 февраля - 16.00

Праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. МАУ АГДК.

24 февраля -13.00

Мастерская арт – терапии «ПоZнание».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

24 февраля - 15.00

Концертная программа для участников выставки «Иллюстрация».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. МАУ АГДК, выставочный зал.

24 февраля - 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТВоРА». Мастер-класс «Озорной мышонок» (рисование восковой пастелью) по книге Лауры Нумерофф «Если дать мышонку печенье.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

24 февраля - 15.00

Школа активного долголетия. Мастер-класс «Пластилиновая живопись».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

24 февраля - 15.00-20.30

«Северный Арбат. Весна». День народной культуры.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

г.Мончегорск

до 27 февраля

В Музее истории города Мончегорска работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился». Письма ленинградских ребят».

Выставка, посвященная 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, знакомит с почтовыми карточками, открытками, письмами детей периода Великой Отечественной войны.

Детские письма представляют документальное свидетельство ужаса, пережитого детьми в годы войны. Голод, холод, обстрелы, воздушные тревоги дети переносили все это наравне со взрослыми, причем делали это с достоинством. Поражает мужество и спокойствие детей, огромное желание защитить своих родных, помочь им. В каждой строчке письма сквозит неугасаемая надежда на скорую встречу, воссоединение с семьей.

В основе выставки уникальные материалы Историко-литературного музея «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга, предоставленные директором Вячеславом Леонидовичем Кокиным. Из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея представлены документы и репродукции ленинградского художника Алексея Федоровича Пахомова.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

до 28 февраля

В Музее истории города металлургов открыта персональная выставка художественных работ Татьяны Юрьевны Кугавда «Север мой, синеокий», посвященную Международному дню саамов.

Вниманию посетителей будут представлены саамские художественные образы, пейзажи окрестностей Мончегорска, выполненные в различных техниках, а также репродукции работ учеников Татьяны Юрьевны.

Татьяна Юрьевна, художник и педагог Детской школы искусств им. В.И. Воробья, работает в жанре пейзажа, натюрморта, сюжетной картины в техниках акварели, пастели и масляной живописи. Ее работы экспонировались на различных художественных выставках города и области.

Выставка буде открыта для посещения до 28 февраля.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Оленегорск

22 февраля - 14.00

Фестиваль допризывной молодёжи «А ну-ка, парни».

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47. Учебно-спортивный центр.

22 февраля - 18.00

Торжественный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества.

г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

г.Мурманск

22 февраля – 14.00

Состоится видеоконференция «Литмост». Встреча с писателем Дмитрием Быковым. Видеоконференция организована в рамках Всероссийского проекта издательства ЭКСМО «ЛитМост». Это серия встреч с популярными российскими авторами, которые проходят в студии библиотек Москвы и в формате телемоста транслируются в библиотеки всей страны.

Дмитрий Быков – автор, не нуждающийся в представлении. Он успешно работает во всех жанрах – от лирической поэзии и стихотворных фельетонов до больших романов и биографий. О чем бы ни писал Быков, это всегда получается интересно и не похоже ни на кого другого. Одно имя автора является гарантией качества.

В ходе видеоконференции Дмитрий Быков представит сразу две новые книги: поэтический сборник «Бремя черных» и публицистический сборник «Песнь заполярного огурца. О литературе, любви, будущем», а также ответит на вопросы читателей.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

22 февраля - 14.00

Видеоконференция «Литмост»: встреча с писателем Дмитрием Быковым.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

22 февраля – 18.00

Состоится концерт, посвящённый 30-летней годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана «Афганистан. Близкий и чужой... Далёкий и родной...».

В концерте прозвучат стихи и песни об этой войне, сочинения для разных инструментов соответствующего содержания. Ведёт концерт студентка специальности «Теория музыки» Мария Зиневич. Длительность концерта – 60 минут, вход свободный.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, малый зал.

22 февраля - 18.30

Состоится праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.

В концертной программе примут участие: ансамбль «Пограничники Арктики» (Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району, г. Мурманск), Наталья Корнеева (в/ч 69273 12 Главного Управления МО РФ, г. Гаджиево), Александр Жидзик и Нагы Велиев (80-я арктическая отдельная мотострелковая бригада, в/ч 34667, с. Алакуртти), Богдан Нафиков (ученик 1 «Г» класса прогимназии № 61 г . Мурманска), вокальный ансамбль «Цветные сны» (г. Мурманск), ансамбль народной песни «Любава» (г. Мурманск), ансамбль солистов эстрадной песни «Все звезды» (г. Североморск), ансамбль эстрадной песни «Тоника» (г. Североморск), ансамбль танца «Сполохи» (г. Мурманск), Роман Захарцев (в/ч 36097 п. Высокий Оленегорского района, г. Оленегорск) и Кирилл Иванов (УМВД России по Мурманской области, г. Мурманск).

Настоящим подарком для жителей Кольской столицы станут показательные выступления специальных подразделений Росгвардии по Мурманской области (ОМОН и СОБР).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

24 февраля - 11.00-17.00

Состоится традиционный День открытых дверей. В этом году он пройдет в формате семейного научного фестиваля под девизом «Читай! Познавай! Твори!». Яркий праздник продемонстрирует все многообразие ресурсов, услуг и возможностей современной библиотеки.

Гостям фестиваля предоставят уникальную возможность посетить интерактивную научно-популярную выставку Морской арктической геологоразведочной экспедиции (МАГЭ), выставку-презентацию моделей Детско-юношеского центра Кольского района и музей «Наука в фокусе», ознакомиться с работами ребят Центра развития одаренных детей «Открытие». Состоятся инженерные мастер-классы для всей семьи и научное шоу. На каждом этаже и в каждом отделе библиотеки посетители смогут найти занятие по интересам.

День открытых дверей – это традиционно и «День прощённой книги» для читателей, имеющих задолженности. Штраф за возвращенную литературу взиматься не будет.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Афган - наша память и боль»: к 30-летию вывода советских войск из Афганистана (до 28 февраля); «Юбилейный вернисаж. Евгений Замятин, Иван Крылов» (до 28 февраля); «Профессия такая - Родину защищать» (до 28 февраля); «На земле, в небесах и на море» (до 28 февраля); «Многогранный Гранин» (до 28 февраля); «Возвращение к здоровью? Это возможно» (до 28 февраля); «Голоса блокадного Ленинграда» (до 28 февраля); «Старые знакомые» (до 28 марта); «Это было недавно, это было давно…» (до 2 марта); «Мы - оленный народ» (до 3 марта); «Журналы-юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).

22 февраля - 14.00

В рамках видеоконференции «Литмост» встреча с писателем Дмитрием Быковым. 12+

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: выставка Ивана Дьякова и Анны Векслер «Собрание сочинений. Том 27» (до 24 марта); «Русская литература в станковой композиции» (до 24 февраля); «Швейные машины Зингера» - из цикла выставок «Простые вещи» (до 3 марта); фотоработы «Снег в городе» (до 3 марта); «Будьте как дети» (до 17 марта).

22 февраля - 15.00

Мастер-класс по изготовлению открыток к Дню защитника Отечества для любимых дедушек и пап. 6+

24 февраля - 14.00

Показ документальных фильмов из цикла «Дворцы взорвать и уходить…» в рамках фотовыставки «Блокада и память о ней»: «Битва тщеславий», «Кто заменит Растрелли?». 12+

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Афганистан. Незаживающая рана» (до 13 марта); «Национальный костюм народа саами» (до 13 марта).

23 февраля - 12.00, и 15.00

24 февраля - 12.00

Дни семейного отдыха, приуроченные ко Дню защитника Отечества. 6+

24 февраля - 13.00

Мурманский телевизионный клуб представит фильм «Люди Севера - Места силы Кольского полуострова», созданный Мурманской киностудией «Скальная 20» в 2018 году. 6+

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка: фотовыставка «Дух Севера» члена фотостудии «Мурманск» Дмитрия Горшенёва.

22 февраля - 18.30

Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. 12+

24 февраля - 16.00

Музыкально-ностальгический проект «Мамина пластинка». 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: тематическая выставка «Первый шаг в науку» (до конца года).

24 февраля - 11.00

Семейный научный фестиваль в рамках Дня открытых дверей. 6+

24 февраля - 13.00

Литературно-страноведческий праздник «Планета собак: Сказочная Англия!» для юных читателей библиотеки, любителей собак, особенно английских пород, а также ценителей английской литературы. 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

24 февраля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

24 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

24 февраля - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «История бумажной салфетки» - из цикла выставок «Простые вещи» (до 10 марта); работы Свена Локко из собрания музея и частных коллекций (до 10 марта); «Блокада и память о ней» (до 3 марта); «Город Солнца» (до 10 марта); «Неграфика - графика» (до 17 марта); «Сказки» (до конца года).

24 февраля - 16.00

Директор Мурманского областного художественного музея, искусствовед, заслуженный работник культуры РФ Ольга Евтюкова проведёт экскурсию по выставке из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» «Город Солнца».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

23 февраля – 16.00

Морские песни бардов. Проект «Бард-вагон» (г.Москва).

24 февраля – 17.00

Танго. Музыка пылающего сердца. Ансамбль «Лёгкие люди».

2 марта – 17.00

«Песня жаворонка».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

22 февраля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

23 февраля - 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». А. Рассев. Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

23 февраля - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

24 февраля - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

27 февраля - 19.00

«Ох уж эта Анна!» М. Камолетти. Комедия в 2х действиях. 18+

28 февраля - 13.30

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

28 февраля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

24 февраля – 18.00

«Такая долгая война».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: живописи и батика Галины Меркетовой (до 28 февраля); русско-норвежская выставка детского рисунка «Свет полярной ночи» (до 4 марта); фотовыставка Людмилы Белозеровой «Ассорти» (до 5 марта).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Открыты выставки: декоративно-прикладного искусства «Избранное» (до 10 марта); «Растревоженная память. Блокада». Флористика Георгия Энгельке (до 3 марта).

ДК «Судоремонтник»

(р-он.Росляково, ул.Заводская, 1)

24 февраля - 16.00

XXХI открытый областной конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги». 0+