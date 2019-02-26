п.Умба

до 20 марта

В Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Охотники каменного века».

Выставка расскажет о природе, которая окружала древних жителей Кольского края, об основных занятиях древнего человека на Кольском Севере: охоты, рыболовстве, собирательстве.

Посетители увидят памятники наскального искусства Мурманской области, в которых нашли свое отражение религиозные представления первобытного человека и его осознание окружающего мира.

Мероприятие рассчитано на широкий круг посетителей, интересующихся древней историей Кольского края. 6+

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

до 20 марта

В умбском Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» открыта передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера». Выставка знакомит с историей освоения Арктики, становлением отечественного ледокольного флота и полярной авиации. На ней представлены фотографии, сделанные во время полярных экспедиций 1920-1930-х годов.

Посетители увидят мужественные лица покорителей Севера, среди которых были и романтики, очарованные ледяными просторами, влекомые неизведанным, и люди, просто делавшие свою работу, уверенные в перспективах нашего сурового края.

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

п.Никель

до 28 февраля

В Историко-краеведческом музее Печенгского района работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился». Письма ленинградских ребят».

Выставка, посвященная 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, знакомит с почтовыми карточками, открытками, письмами детей периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Детские письма представляют документальное свидетельство ужаса, пережитого детьми в годы войны. Голод, холод, обстрелы, воздушные тревоги дети переносили все это наравне со взрослыми, причем делали это с достоинством. Поражает мужество и спокойствие детей, огромное желание защитить своих родных, помочь им. В каждой строчке письма сквозит неугасаемая надежда на скорую встречу, воссоединение с семьей.

В основе выставки уникальные материалы Историко-литературного музея «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга, предоставленные директором Вячеславом Леонидовичем Кокиным. Из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея представлены документы и репродукции ленинградского художника Алексея Федоровича Пахомова.

Печенгский район, п.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческом музее Печенгского района.

г.Ковдор

до 28 февраля

Работа выставок в районном краеведческом музее Ковдора. Для посетителей работают выставка декоративно-прикладного творчества Алины Беловой, выставка, приуроченная к 100-летию комсомола, «Не расстанусь с комсомолом»; выставки к 30-летию Ковдорского районного краеведческого музея «Листая памяти страницы» и «Ты помнишь, как все начиналось»; выставка предметов времён советской эпохи «Сделано в СССР».

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Районный краеведческий музей.

г.Кировск

25 марта

В Кировском Дворце культуры проходит XXX открытый межрегиональный фестиваль авторской песни Парада бардов на Кольской земле «Кольские встречи». Участниками фестиваля являются отдельные авторы, исполнители, дуэты, ансамбли, клубы, студии, театры авторской песни из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Возраст участников не ограничен.

Фестиваль проводится по следующим направлениям: авторская песня (автор, автор-исполнитель); исполнитель авторской песни; поэзия и проза малых форм (эссе, рассказ, миниатюра и т.п).

Для участия в фестивале необходимо в срок до 10 марта подать в Оргкомитет заявку (форма прилагается, обязательно заполнение всех пунктов!), которая оформляется на бумажном носителе в виде заполненного бланка или по электронной почте: 184250 Мурманская область, город Кировск, ул. Мира, 7 МАУК «Кировский городской Дворец культуры» Приходченко Ольге Ивановне.

E-mail: prikhodkhibiny@mail.ru

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

до 28 февраля

В выставочном зале Дворца культуры представлена выставка дамских сумочек. В основе экспозиции – сумки и кошельки от советских до современных моделей, изящные и элегантные, фантазийные и удобные. Дамская сумочка – не просто аксессуар, это один из самых необходимых и важных предметов для женщины, она отражает характер, вкус и настроение своей обладательницы. У истинных модниц сумочка есть к каждой паре туфель. Одна только беда - мода на дамские сумочки весьма быстротечна. Но есть такие сумки, которые будут актуальны всегда! Увидеть эти сумки можно будет на выставке. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

2 марта – 16.00

На большой сцене Кировского Дворца культуры состоится ежегодный отчетный концерт шоу-балета «Альянс» и ансамбля современной хореографии «Альянс+» под руководством Чумаковой Ольги Михайловны. В программе Альянс Шоу принимают участие солисты Дворца культуры. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

Кировский историко-краеведческий музей

(г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9)

Открыта выставка работ фотохудожника Сергея Александровича Хитрова «Ей имя - женщина». На выставке представлены портреты женщин, запечатленных на рабочих местах. Все представительницы прекрасного пола – жительницы Кировска и Апатитов. 0+

Работает выставка «Мы с честью выполнили долг», посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана. На ней представлены фотографии и документы, переданные в музей участниками боевых действий. В них отражены официальные факты, а также повседневная жизнь солдат, запечатленная на фотографиях. 12+

Центральная городская библиотека им. А. М. Горького

(г.Кировск, просп. Ленина, 15)

до 28 февраля

Работает третья персональная художественная выставка Елены Проценко «Магия карандашей». Автор – девушка с ограниченными физическими возможностями. Все её работы выполнены с помощью ног, так как вскоре после рождение девочке поставили диагноз: детский церебральный паралич. На выставке представлены более 20 новых работ – это портреты и анималистическая живопись. Все работы выполнены художественными цветными карандашами. 12+

Городская детско-юношеская библиотека-филиал № 1

(г.Кировск, ул. Кондрикова, 3а)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «Снежная мелодия». На выставке представлены 12 работ учащихся художественного отделения в технике «гуашь».

Городская библиотека-филиал № 2

(г.Кировск, ул. Кирова, 17)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «Чародейка зима». На выставке представлены 17 работ учащихся художественного отделения.

Детская школа искусств им. А. С. Розанова»

(г.Кировск, ул. Хибиногорская, 29)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «В гости к зимушке-зиме». На выставке экспонируется 21 работа учащихся художественного отделения, выполненные в разных техниках.

г.Мончегорск

до 28 февраля

В Музее истории города металлургов открыта персональная выставка художественных работ Татьяны Юрьевны Кугавда «Север мой, синеокий», посвященную Международному дню саамов.

Вниманию посетителей будут представлены саамские художественные образы, пейзажи окрестностей Мончегорска, выполненные в различных техниках, а также репродукции работ учеников Татьяны Юрьевны.

Татьяна Юрьевна, художник и педагог Детской школы искусств им. В.И. Воробья, работает в жанре пейзажа, натюрморта, сюжетной картины в техниках акварели, пастели и масляной живописи. Ее работы экспонировались на различных художественных выставках города и области.

Выставка буде открыта для посещения до 28 февраля.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Мурманск

26 февраля – 19.00

Лирическая комедия «Дотянуться до звёзд». Андрей Соколов, Мария Голубкина и Мария Кононова.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

28 февраля – 19.00

Новое шоу «Сердце на осколки». Сергей Пенкин.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

2 марта - 15.00

Областной конкурс среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Мисс Обаяние». Тема конкурса - «Небо. Девушка. Самолёт». Каждой участнице нужно подготовить домашнее задание - визитную карточку «Вас приветствует…». Для конкурса «Стиль-шоу» необходимо изготовить костюм или атрибуты костюма стюардессы, а состязание «Счастливого полёта» позволит участницам продемонстрировать свои творческие таланты.

Главная цель конкурса - содействие социокультурной активности молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Для большинства молодежи с ОВЗ стать активным членом общества – это значит всегда преодолевать трудности, физические и психологические барьеры. Именно участие в подобного рода мероприятиях помогает молодежи с ОВЗ преодолеть все эти проблемы, почувствовать себя не просто нужным, но и важным для общества!

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Афган - наша память и боль»: к 30-летию вывода советских войск из Афганистана (до 28 февраля); «Юбилейный вернисаж. Евгений Замятин, Иван Крылов» (до 28 февраля); «Профессия такая - Родину защищать» (до 28 февраля); «На земле, в небесах и на море» (до 28 февраля); «Многогранный Гранин» (до 28 февраля); «Возвращение к здоровью? Это возможно» (до 28 февраля); «Голоса блокадного Ленинграда» (до 28 февраля); «Старые знакомые» (до 28 марта); «Это было недавно, это было давно…» (до 2 марта); «Мы - оленный народ» (до 3 марта); «Журналы-юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: выставка Ивана Дьякова и Анны Векслер «Собрание сочинений. Том 27» (до 24 марта); «Швейные машины Зингера» - из цикла выставок «Простые вещи» (до 3 марта); фотоработы «Снег в городе» (до 3 марта); «Будьте как дети» (до 17 марта).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Афганистан. Незаживающая рана» (до 13 марта); «Национальный костюм народа саами» (до 13 марта).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка: фотовыставка «Дух Севера» члена фотостудии «Мурманск» Дмитрия Горшенёва.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: тематическая выставка «Первый шаг в науку» (до конца года).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

1 марта - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?»

2 марта - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?»

2 марта - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

3 марта - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

3 марта - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

9 марта - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

9 марта - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 марта - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 марта - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

15 марта - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 марта - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 марта - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

17 марта - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

17 марта - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

22 марта - 16.30

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 марта - 10.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 марта - 17.00

К.Чуковский. «Телефон».

24 марта - 10.00

К.Чуковский. «Телефон».

24 марта - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

30 марта - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

30 марта - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

2 марта - 12.00 и 14.30

К. Чуковский. «Бармалей».

3 марта - 12.00 и 14.30

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

9 марта - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Летающий диван».

10 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

16 марта - 12.00 и 14.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

17 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

23 марта - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтёнка».

24 марта - 12.00 и 14.30

В. Павловскис. «Лисёнок - плут».

30 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».

31 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская.«Дюймовочка».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «История бумажной салфетки» - из цикла выставок «Простые вещи» (до 10 марта); работы Свена Локко из собрания музея и частных коллекций (до 10 марта); «Блокада и память о ней» (до 3 марта); «Город Солнца» (до 10 марта); «Неграфика - графика» (до 17 марта); «Сказки» (до конца года).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

2 марта - 17.00

«Песня жаворонка».

3 марта - 17.00

Джаз-квинтет Алексея Подымкина. Программа «A tribute to jazz giants».

7 марта - 19.00

Юлия Рутберг. Кабаре «Бродячая собака». Моноспектакль.

8 марта - 18.00

Куба Guantanamera. Ансамбль «Филоритмика».

10 марта - 17.00

«Музыка света». Абонемент «Магия органа». Алексей Шмитов (орган) и Надежда Данчева (сопрано).

16 марта - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр – Дмитрий Поляков (г.Москва), солист – Михаил Мордвинов – фортепиано (Россия-Германия).

17 марта - 17.00

«Посвящение Шуману». Михаил Мордвинов – фортепиано (Россия-Германия).

22 марта - 18.00

«Скрипка – царица музыки». Карэн Шахгалдян – скрипка (г.Москва), партия фортепиано - Мария Макарова(г.Мурманск).

23 марта - 17.00

«Прогулка в блюзовом настроении». Александр Виницкий (гитара) и «Мурманск-классик-квинтет».

31 марта - 14.00

«Да здравствует сюрприз!». Концерт для детей. Ансамбль «Лёгкие люди».

31 марта - 17.00

«И то же в вас очарованье...». Картины провинциальной жизни. Ансамбль «Серенада».

6 апреля - 18.00

Джейми Девис (вокал, США) и трио Алексея Черемизова.

7 апреля - 19.00

«ваши любимые песни». Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов.

14 апреля - 17.00

«Barocco tango jazz». Владимир Хомяков – орган (г.Челябинск) и Игорь Паращук – саксофон (г.Екатеринбург).

27 апреля - 18.00

Квартет имени Давида Ойстраха (г.Москва).

28 апреля - 17.00

«Хорошее настроение». Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер - Сергей Горбатюк (г.Мурманск).

3 мая - 15.00»

«Маугли». Музыкальная сказка с песочной анимацией.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

27 февраля - 19.00

«Ох уж эта Анна!» М. Камолетти. Комедия в 2х действиях. 18+

28 февраля - 13.30

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

28 февраля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

1 марта - 19.00

«Загнанная лошадь». Ф. Саган. Драма в двух действиях. 18+

2 марта - 18.00

г.Ковдор

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

2 марта - 19.00

Концерт Сергея Волчкова.

3 марта - 13.00

г.Ковдор

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

3 марта - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

6 марта - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова. Драма. Малая сцена. 16+

6 марта - 19.00

«Любовь по понедельникам».

7 марта - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

7 марта - 19.00

«Любовь по понедельникам».

8 марта - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

8 марта - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. грустная комедия. Малая сцена. 16+

9 марта - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

9 марта - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

10 марта - 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

10 марта - 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 12+

13 марта - 13.30

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

13 марта - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

14 марта - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

14 марта - 19.00

«Без грима...». Встреча с Владимиром Равдановичем. Малая сцена. 12+

15 марта - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

15 марта - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни. Комедия, перевод М. Мишина. 16+

16 марта - 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

16 марта - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

17 марта - 12.00

«Осторожно. Дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

17 марта - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

20 марта - 14.30

Мурманский ДИПИ. Концертная программа.

20 марта - 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

21 марта - 19.00

«Марица».

22 марта - 19.00

«Мистер икс».

23 марта - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

23 марта - 17.00

г.Полярные Зори

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

23 марта - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

24 марта - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

24 марта - 19.00

Приз зрительских симпатий. «Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

29 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

30 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

31 марта - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

31 марта - 19.00

«Бедность не порок». А. Острокий. Комедия в двух действиях. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

3 марта – 11.00

«Кот в сапогах».

3 марта – 18.00

«Шампанского».

9 марта – 18.00

«Не все коту масленница».

10 марта 18.00

«Не все коту масленница».

16 марта - 18.00

«Гроза».

17 марта - 11.00

«Морозко».

17 марта – 18.00

«Домовой».

23 марта – 18.00

«Не все коту масленница».

24 марта – 11.00

«Кошкин дом».

24 марта – 18.00

«Такая долгая война».

30 марта – 18.00

«Кто-то должен уйти...».

31 марта – 11.00

«Аленький цветочек».

31 марта – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: живописи и батика Галины Меркетовой (до 28 февраля); русско-норвежская выставка детского рисунка «Свет полярной ночи» (до 4 марта); фотовыставка Людмилы Белозеровой «Ассорти» (до 5 марта).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Открыты выставки: декоративно-прикладного искусства «Избранное» (до 10 марта); «Растревоженная память. Блокада». Флористика Георгия Энгельке (до 3 марта).