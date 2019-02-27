п.Умба

до 20 марта

В Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Охотники каменного века».

Выставка расскажет о природе, которая окружала древних жителей Кольского края, об основных занятиях древнего человека на Кольском Севере: охоты, рыболовстве, собирательстве.

Посетители увидят памятники наскального искусства Мурманской области, в которых нашли свое отражение религиозные представления первобытного человека и его осознание окружающего мира.

Мероприятие рассчитано на широкий круг посетителей, интересующихся древней историей Кольского края. 6+

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

до 20 марта

В умбском Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» открыта передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера». Выставка знакомит с историей освоения Арктики, становлением отечественного ледокольного флота и полярной авиации. На ней представлены фотографии, сделанные во время полярных экспедиций 1920-1930-х годов.

Посетители увидят мужественные лица покорителей Севера, среди которых были и романтики, очарованные ледяными просторами, влекомые неизведанным, и люди, просто делавшие свою работу, уверенные в перспективах нашего сурового края.

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

п.Никель

до 28 февраля

В Историко-краеведческом музее Печенгского района работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился». Письма ленинградских ребят».

Выставка, посвященная 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, знакомит с почтовыми карточками, открытками, письмами детей периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Детские письма представляют документальное свидетельство ужаса, пережитого детьми в годы войны. Голод, холод, обстрелы, воздушные тревоги дети переносили все это наравне со взрослыми, причем делали это с достоинством. Поражает мужество и спокойствие детей, огромное желание защитить своих родных, помочь им. В каждой строчке письма сквозит неугасаемая надежда на скорую встречу, воссоединение с семьей.

В основе выставки уникальные материалы Историко-литературного музея «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга, предоставленные директором Вячеславом Леонидовичем Кокиным. Из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея представлены документы и репродукции ленинградского художника Алексея Федоровича Пахомова.

Печенгский район, п.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческом музее Печенгского района.

г.Ковдор

до 28 февраля

Работа выставок в районном краеведческом музее Ковдора. Для посетителей работают выставка декоративно-прикладного творчества Алины Беловой, выставка, приуроченная к 100-летию комсомола, «Не расстанусь с комсомолом»; выставки к 30-летию Ковдорского районного краеведческого музея «Листая памяти страницы» и «Ты помнишь, как все начиналось»; выставка предметов времён советской эпохи «Сделано в СССР».

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Районный краеведческий музей.

г.Кировск

27 февраля – 15.00

Клуб «Родник» приглашает кировчан и гостей города на творческую встречу с вокальным ансамблем «Золотое сердце». В концерте под названием «Эх, гармошечка, играй!» прозвучат уже полюбившиеся слушателям и совсем новые песни ансамбля. Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры. Клуб «Родник».

27 февраля – 19.00

Творческие коллективы Кировского городского Дворца культуры приглашают кировчан и гостей города на концерт, посвященный 110-летию со дня рождения советского композитора Бориса Мокроусова.

Программу мероприятия составят лучшие инструментальные и вокальные коллективы Дворца культуры и музыкальной школы. Участниками вечера станут вокальная студия «Браво», диксиленд «Норд», инструментальной квинтет, хор ветеранов Хибин, солисты Дворца культуры, ансамбль школы искусств им. А. С. Розанова.

Со сцены прозвучат известные песни автора, любимые не одним поколением: «Куплеты Курочкина», «Хороши весной в саду цветочки», «На крылечке твоем», «Песенка фронтового шофёра» и др. Вход свободный. 12+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, малый зал.

28 февраля - 10.30

Состоятся муниципальные соревнования среди дошкольных учреждений города Кировска «Наука побеждать». Приглашаются воспитанники подготовительной группы детских садов. Состав команды 4 человека.

г.Кировск, ул.50 лет Октября. МАУ СОК «Горняк».

28 февраля - 16.00

Состоится творческий конкурс «Диалог с Шекспиром», приуроченный к 455-летию со дня рождения Уильяма Шекспира. Данный конкурс проходит в рамках Года театра. Номинации: «Выразительное чтение»; «Декламация»; «Театральная миниатюра». К участию в конкурсе приглашаются подростки в возрасте от 14 лет городов Кировска и Апатит.

г.Кировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

1 марта – 9.30

Муниципальный фестиваль для детей дошкольного возраста «Я познаю мир». Стартуют научные состязания для маленьких интеллектуалов, в котором могут принять участие педагоги и специалисты дошкольных организаций и организаций дополнительного образования, дети в возрасте от 4 до 7 лет.

Участниками фестиваля могут стать дети дошкольного возраста, как индивидуально, так и в соавторстве не более 3 человек.

г.Кировск, ул.Советской Конституции, 18. МБДОУ № 10.

2 марта – 11.00

Муниципальный фестиваль для детей дошкольного возраста «Я познаю мир». Состоится городская научно-практическая конференция для младших школьников.

г.Кировск, ул.Советской Конституции, 10. СОШ № 5.

2 марта - 14.00

Приглашают на особенную лекцию «У варгана женское лицо?». 12+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

2 марта – 16.00

Состоится концерт одних из лучших танцевальных коллективов Дворца культуры шоу-балета «Альянс» и ансамбля современного танца «Альянс+» по названием «Альян-шоу».

Зрителей ждет яркая, увлекательная и проникновенная программа – результат кропотливой работы и неустанного творческого поиска балетмейстеров – руководителей коллективов – Чумаковой Ольги Михайловны и Яковлевой Марии Алексеевны. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

4 марта - 16.00

Приглашают на мастер-класс по созданию оригинального подарка к 8 Марта. Участие только по предварительной записи. 6+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

6 марта - 15.00

Состоится открытие выставки из фондов Мурманского областного краеведческого музея «Северный национальный костюм: традиции Русского Севера».

г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

9 марта - 17.00- 22.00

Историко-краеведческий музей приглашает на мероприятие «Ночь туриста». В программе: экскурсии по экспозициям, интерактивные игры, квесты, мастер-классы.

г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

25 марта

В Кировском Дворце культуры проходит XXX открытый межрегиональный фестиваль авторской песни Парада бардов на Кольской земле «Кольские встречи». Участниками фестиваля являются отдельные авторы, исполнители, дуэты, ансамбли, клубы, студии, театры авторской песни из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Возраст участников не ограничен.

Фестиваль проводится по следующим направлениям: авторская песня (автор, автор-исполнитель); исполнитель авторской песни; поэзия и проза малых форм (эссе, рассказ, миниатюра и т.п).

Для участия в фестивале необходимо в срок до 10 марта подать в Оргкомитет заявку (форма прилагается, обязательно заполнение всех пунктов!), которая оформляется на бумажном носителе в виде заполненного бланка или по электронной почте: 184250 Мурманская область, город Кировск, ул. Мира, 7 МАУК «Кировский городской Дворец культуры» Приходченко Ольге Ивановне.

E-mail: prikhodkhibiny@mail.ru

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

до 28 февраля

В выставочном зале Дворца культуры представлена выставка дамских сумочек. В основе экспозиции – сумки и кошельки от советских до современных моделей, изящные и элегантные, фантазийные и удобные. Дамская сумочка – не просто аксессуар, это один из самых необходимых и важных предметов для женщины, она отражает характер, вкус и настроение своей обладательницы. У истинных модниц сумочка есть к каждой паре туфель. Одна только беда - мода на дамские сумочки весьма быстротечна. Но есть такие сумки, которые будут актуальны всегда! Увидеть эти сумки можно будет на выставке. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

Центральная городская библиотека им. А. М. Горького

(г.Кировск, просп. Ленина, 15)

до 28 февраля

Работает третья персональная художественная выставка Елены Проценко «Магия карандашей». Автор – девушка с ограниченными физическими возможностями. Все её работы выполнены с помощью ног, так как вскоре после рождение девочке поставили диагноз: детский церебральный паралич. На выставке представлены более 20 новых работ – это портреты и анималистическая живопись. Все работы выполнены художественными цветными карандашами. 12+

Городская детско-юношеская библиотека-филиал № 1

(г.Кировск, ул. Кондрикова, 3а)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «Снежная мелодия». На выставке представлены 12 работ учащихся художественного отделения в технике «гуашь».

Городская библиотека-филиал № 2

(г.Кировск, ул. Кирова, 17)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «Чародейка зима». На выставке представлены 17 работ учащихся художественного отделения.

Детская школа искусств им. А. С. Розанова»

(г.Кировск, ул. Хибиногорская, 29)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «В гости к зимушке-зиме». На выставке экспонируется 21 работа учащихся художественного отделения, выполненные в разных техниках.

нп.Титан

27 февраля – 16.00

Состоится театрализованно-игровая программа «23+8».

На пересечении двух праздников – 23 февраля и 8 марта – в Доме культуры весело и интересно провести время соберутся ребята начальных классов. Команды отважных мальчишек и озорных девчонок будут состязаться в танцевальном батле, в умении составить лучшее поздравление с праздником, в конкурсе «Угадай мелодию». 6+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

1-10 марта – 10.00-18.00

В Доме культуры нп.Титан работает выставка работ декоративно-прикладного творчества «Наши волшебные ручки». На выставке представлены изделия мастериц любительского объединения «Василиса». Работы выполнены в технике - лоскутное шитье, тряпичная кукла, валяние, авторская кукла, кукла в технике «Тильда», ленточные сувениры, картины, вышитые бисером, крестиком. Вход свободный. 6+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

1 марта – 18.00

В Доме культуры нп.Титан состоится торжественный вечер, посвященный 60-летию со дня образования сельского Дома культуры нп.Титан - «Дом, в котором живет праздник».

На юбилейном вечере зрители вспомнят яркие моменты творческой жизни коллектива, посмотрят лучшие концертные выступления самодеятельных артистов, порадуются заслуженным победам и достижениям работников культуры. Программа юбилейного вечера построена по мотивам сказки «Про Федота - стрельца…». Задорные мелодии, интересные танцы, яркие образы и костюмы не позволят заскучать ни взрослым, ни детям. Зрителей юбилейного вечера ждет много разнообразных эмоций и неожиданных сюрпризов. Вход свободный. 6+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

нп.Коашва

27 февраля – 12.00

Организаторы сельского дома культуры нп.Коашва проведут для обучающихся начальных классов школы № 10 военно-патриотическую игру «Орлята России». Ребятам предстоит помериться силой, ловкостью, смекалкой, продемонстрировать умение маршировать, исполнять военные песни. Вход свободный. 6+

нп.Коашва, МБОУ «СОШ № 10».

3 марта - 15.00

Дом культуры приглашает жителей и гостей поселка на праздничную концертную программу, посвященную Международному женскому дню «Букет из песен и цветов».

В концерте примут участие творческие коллективы Дворца культуры г. Кировска, команда эстетической гимнастики «Лапландия» г. Апатиты, а также коллективы художественной самодеятельности Дома культуры н. п. Коашва. Вход свободный. 0+

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп.Коашва.

г.Апатиты

27 февраля - 15.00

Правовой брейн-ринг «Гражданин. Государство. Право».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

27 февраля - 17.00

«Госуслуги – это просто!?». Встреча с представителями апатитского многофункционального центра, Пенсионного фонда и Федеральной налоговой службы по городу Апатиты.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

28 февраля - 9.00-18.00

Рейтинговое голосование «Благоустроим город».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. Библиотека семейного чтения.

28 февраля - 15.00

Интеллектуальный квест «Язык родной, дружи со мной».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

28 февраля - 18.30

Киноклуб «Artic House».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

28 февраля - 19.00

«Книжная дегустация». Литературный вечер детективной прозы «Убийца – дворецкий».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 8. Кафе «Хворост».

1 марта - 12.00

Детский праздник «Прощание с азбукой».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ «АГДК».

1 марта - 16.00

Литературный квиз «Угадай мелодию». Профильная смена «Шахматная мастерская» Региональный образовательный центр поддержки одаренных детей в городе Апатиты.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека»

1 марта - 19.00

Концерт С. Пенкина «Сердце на осколки».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ «АГДК».

1 марта - 18.00-21.00

Воркшоп «Маленькие радости». Мешочек с сюрпризом.

г.Апатиты, ул. Московская, 15. МБУМП «МСЦ», ОЭР «Ковчег».

1 марта - 19.00

«Северный Арбат. Весна». Мастер-класс по танцевальному направлению «JAZZ-FUNK».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

2 марта - 12.00-15.00

Выставка-ярмарка фиалок.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

2 марта - 13.30-18.30

«Северный Арбат. Весна». Мастер-классы по песочной анимации.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

2 марта - 14.00

Арт-студия «Манга».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

2 марта - 15.00

«Родному городу – с любовью» – отчётный концерт ансамбля песни и танца «Заполярье».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ «АГДК».

2 марта - 15.00

Школа диабета. «Правильное питание при сахарном диабете».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

2 марта - 18.00

Концерт из цикла «Встречи в провинции». Выступает фольклорный ансамбль «Иван да Марья».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

2 марта - 19.00

«Северный Арбат. Весна». Концерт группы «Атма» с песочной анимацией.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

3 марта - 14.00

Воробьиная дискотека.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ «АГДК».

3 марта - 15.00

Юмористический концерт Н. Коростелевой «Смехотерапия».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ «АГДК».

3 марта - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу!»

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

3 марта - 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТВоРА». Мастер-класс «Букет для мамы». Объёмная аппликация, по книге Одри Пенн «Поцелуй в ладошке» (свободные читатели).

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

3 марта - 17.00-18.30

«Северный Арбат. Весна». II отборочный тур.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

г.Мончегорск

до 28 февраля

В Музее истории города металлургов открыта персональная выставка художественных работ Татьяны Юрьевны Кугавда «Север мой, синеокий», посвященную Международному дню саамов.

Вниманию посетителей будут представлены саамские художественные образы, пейзажи окрестностей Мончегорска, выполненные в различных техниках, а также репродукции работ учеников Татьяны Юрьевны.

Татьяна Юрьевна, художник и педагог Детской школы искусств им. В.И. Воробья, работает в жанре пейзажа, натюрморта, сюжетной картины в техниках акварели, пастели и масляной живописи. Ее работы экспонировались на различных художественных выставках города и области.

Выставка буде открыта для посещения до 28 февраля.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Гаджиево

28 февраля – 12.00, 13.00, 14.00 и 15.00

В рамках проекта «День с музеем» состоятся культурно-просветительские мероприятии.я Музейный проект «День с музеем» был запущен в январе 2018 года. Каждый месяц сотрудники Мурманского областного краеведческого музея посещают самые отдаленные территории Мурманской области и организуют культурную программу для жителей и гостей населенных пунктов. Краеведческий музей уже побывал в городе Полярные Зори, сельских поселениях Алакуртти и Туманный, населенных пунктах Белое море и Зареченск, ЗАТО г. Видяево. В этот раз площадкой для реализации проекта выбран Центр творчества и досуга г. Гаджиево.

Программа мероприятий: 12.00 и 13.00 – экскурсия по выставке «Многообразие и культура земли и народа саами и мастер-класс «Саамский сувенир»; 12.00 и 13.00 – демонстрация учебной программы «Природа Мурманской области» и мастер-класс по созданию объёмного магнита «Совята». Рекомендовано учащимся начальной школы.

14.00 и 15.00 – экскурсия по выставке «Многообразие и культура земли и народа саами» и мастер-класс «Саамский сувенир»; 14.00 и 15.00 – демонстрация учебной программы «История Кольского края» и мастер-класс «Поморский оберег». Рекомендовано учащимся среднего звена.

Вход бесплатный.

г.Гаджиево, ул.Гаджиева, 40. Центр творчества и досуга г. Гаджиево.

г.Мурманск

27 февраля – 11.00

Начнёт работу выставка Детской галереи г. Апатиты «Бестиарий. Часть 2».

Цель выставки - познакомить зрителей с мифическими животными, их символикой, внешним образом, тайным значением. Своё название проект получил от средневековых сборников иллюстрированных зоологических статей, называемых Бестиариями (от лат. bestia, «зверь») в которых подробно описывались различные животные в прозе и стихах, главным образом, с аллегорическими и нравоучительными целями. Очень часто в бестиариях появлялись статьи, где подробно и с иллюстрациями описывались животные, которые не существуют на самом деле. Например, дракон, василиск, мантикора и др.

Подобных существ, изображенных юными художниками, посетители смогут увидеть в экспозиции Мурманского областного художественного музея.

Готовясь к этому проекту воспитанники Детской школы искусств г. Апатиты под руководством своих педагогов Евгении Смирновой и Ксении Колобовой изучали средневековые и ренессансные артефакты.

Отдельную часть экспозиции составляет изображение слонов – животных, представлявшихся средневековому европейскому человеку, скорее, существами мифологическими, нежели реальными.

Выставка будет работать до 14 апреля. Вход свободный.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

27 февраля – 15.00

Состоится видеоконференция «Литмост». Встреча с писателем Тимофеем Баженовым. Видеоконференция организована в рамках Всероссийского проекта издательства ЭКСМО «ЛитМост». Это серия встреч с популярными российскими авторами, которые проходят в студии библиотек Москвы и в формате телемоста транслируются в библиотеки всей страны. Тимофей Баженов – известный журналист, зоолог, автор и ведущий телепрограмм «Дикий мир», «Сказки Баженова», «Рейтинг Баженова», «Могло быть хуже», «Путь Баженова: напролом».

В издательстве «Эксмо» вышла книга автора «Дикие истории. Дневник настоящего мужика». Это автобиографический сборник рассказов, его истории об удивительных путешествиях по самым дальним и опасным уголкам Земли.

В ходе видеоконференции Тимофей Баженов расскажет о своей книге и ответит на вопросы читателей. Участники Литмоста, задавшие самые интересные, по мнению автора, вопросы, получат книгу писателя с автографом.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской , 21а. Мурманская областная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

27 февраля - 18.00

Состоится показ фильма ««Венера с зеркалом» Диего Родригес Да Сильва Веласкес» в рамках видеоабонемента «История одного шедевра».

Данный видеоабонемент - уникальный цикл фильмов, созданный компанией ВВС, посвященный величайшим произведениям искусства, созданным выдающимися скульпторами и живописцами. Программа расскажет о том, как создавались эти шедевры и раскроет перед зрителями страницы далеких эпох. Вход свободный.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

27 февраля - 18.00

Состоится вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

На «Танцплощадке» у гостей Дворца есть возможность пообщаться со своими добрыми друзьями, поделиться своими воспоминаниями, поучаствовать в конкурсах и викторинах, а танцевальные мелодии в стиле «ретро» не оставят равнодушными никого. В воздухе всегда царит домашняя, уютная и добрая атмосфера. Общение на этих вечерах теплое и дружелюбное. Люди старшего поколения на глазах преображаются в галантных кавалеров и изящных дам. Только музыка, танцы и молодость...

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

28 февраля – 10.00

Состоится конференция- вебинар «День Арктики в Президентской библиотеке».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

28 февраля – 11.00

Праздничное открытие комплексной выставки. Мероприятие пройдёт на двух площадках: в отделе искусства и творчества, где выступят художественные коллективы со сказочными номерами и в секторе литературы на иностранных языках, где оформлена выставка. Экспозиция будет посвящена зарубежным литературным юбилеям: писателям и произведениям, среди которых Альф Прёйсен, Ханну Мякиля, сказка Г.Х. Андерсена «Снежная королева», «Медвежонок Паддингтон» М. Бонда, «Волшебник Изумрудного города» А. Волкова.

Гостей мероприятия, учеников 3 «А» класса гимназии № 5, ожидает встреча с любимыми сказочными героями: Элли, которая прилетела в домике из далекого Канзаса, веселым Страшилой, милой Старушкой-с-чайную-ложку из Норвегии. Дети примут участие в викторинах, выполнят веселые задания, отгадают загадки.

Праздничное открытие пройдёт в присутствии представителей Генерального консульства Королевства Норвегия в г. Мурманске, Мурманского отделения генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

28 февраля - 12.30

Состоится концерт «Дети играют Чайковского». Учащиеся детских школ искусств и сектора педпрактики колледжа искусств в возрасте от 9 до 16 лет исполнят популярные произведения из детского репертуара Петра Ильича Чайковского на фортепиано, скрипке, виолончели, саксофоне и флейте. В сольном и ансамблевом исполнении прозвучать произведения из циклов «Времена года» и «Детский альбом».

В вокальном исполнении будут представлены романсы Чайковского и русские народные песни.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, малый зал.

28 февраля - 16.00

Состоится творческая встреча с Татьяной Алексеевной Черномор.

Черномор Татьяна Алексеевна руководит народным самодеятельным коллективом клубом «Гобелен», преподаёт курс «Гобелен» в Школе ремёсел Мурманского областного художественного музея.

Постоянный участник, лауреат и дипломант областных, региональных, всероссийских, международных (Норвегия, Финляндия) фестивалей, выставок, конкурсов, проектов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в городах Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Вологда, В. Новгород. Гобелены «Краски Севера», «Иван-чай» отмечены серебряными медалями региональных выставок Союза художников России «Российский Север», г. Сыктывкар, 2014 год, г. Мурманск, 2018 год. Работы Черномор Т.А. хранятся в собраниях Мурманского областного художественного и краеведческого музеях, художественного музея Молдовы, в частных коллекциях в России и за рубежом, украшают интерьеры общественных зданий Мурманска и Мурманской области, г. Вадсё (Норвегия). Татьяна Алексеевна Черномор лауреат ежегодной премии Губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства» в 2004 и 2014 гг.

В ходе встречи состоится мастер-класс «Текстильный коллаж с элементами ткачества».

Мероприятие проводится в рамках работы выставки произведений декоративно-прикладного искусства «Избранное».

г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. «Дом ремёсел» Мурманского областного художественного музея, отдел народного искусства и ремёсел.

28 февраля – 19.00

Новое шоу «Сердце на осколки». Сергей Пенкин.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

2 марта - 15.00

Областной конкурс среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Мисс Обаяние». Тема конкурса - «Небо. Девушка. Самолёт». Каждой участнице нужно подготовить домашнее задание - визитную карточку «Вас приветствует…». Для конкурса «Стиль-шоу» необходимо изготовить костюм или атрибуты костюма стюардессы, а состязание «Счастливого полёта» позволит участницам продемонстрировать свои творческие таланты.

Главная цель конкурса - содействие социокультурной активности молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Для большинства молодежи с ОВЗ стать активным членом общества – это значит всегда преодолевать трудности, физические и психологические барьеры. Именно участие в подобного рода мероприятиях помогает молодежи с ОВЗ преодолеть все эти проблемы, почувствовать себя не просто нужным, но и важным для общества!

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

2 марта - 19.00

Состоится 3 конкурсный этап 2 сезона городского вокального конкурса «MurmanVision». В нём примут участие 19 конкурсантов, которые прошли отборочный тур и успешно справились с первым и вторым конкурсным заданием. Участниками конкурса стала молодёжь города Мурманска в возрасте от 14 до 28 лет, среди них есть не только любители, но и профессионалы – участники Всероссийского конкурса «Голос. Дети».

Организатором конкурса является городская молодежная общественная организация «Мурманский трудовой студенческий союз» при поддержке Фонда президентских грантов.

Соорганизаторами являются: комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска; Мурманский городской студенческий Совет; Молодёжный центр гражданских инициатив МАУ МП «Объединение молодежных центров».

Конкурсные задания становятся все сложнее. Задание к 3 этапу: исполнить композицию на определенном языке, который определялся путем жеребьевки. Всего будет представлено 6 языков: французский, испанский, норвежский, немецкий, грузинский и белорусский.

г.Мурманск, просп. Кольский, 130. Караоке-холл «Слегка не замужем».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Афган - наша память и боль»: к 30-летию вывода советских войск из Афганистана (до 28 февраля); «Юбилейный вернисаж. Евгений Замятин, Иван Крылов» (до 28 февраля); «Профессия такая - Родину защищать» (до 28 февраля); «На земле, в небесах и на море» (до 28 февраля); «Многогранный Гранин» (до 28 февраля); «Возвращение к здоровью? Это возможно» (до 28 февраля); «Голоса блокадного Ленинграда» (до 28 февраля); «Старые знакомые» (до 28 марта); «Это было недавно, это было давно…» (до 2 марта); «Мы - оленный народ» (до 3 марта); «Журналы-юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).

27 февраля - 15.00

Видеоконференция «ЛитМост»: встреча с писателем Тимофеем Баженовым. Тимофей Баженов – известный журналист, зоолог, автор и ведущий телепрограмм о выживании в дикой природе.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: выставка Ивана Дьякова и Анны Векслер «Собрание сочинений. Том 27» (до 24 марта); «Швейные машины Зингера» - из цикла выставок «Простые вещи» (до 3 марта); фотоработы «Снег в городе» (до 3 марта); «Будьте как дети» (до 17 марта).

27 февраля - 11.00

Выставка Детской галереи города Апатиты «Бестиарий. Часть 2». Выставка познакомит с мифическими животными, их символикой, внешним образом, тайным значением. При подготовке к проекту юные художники детской школы искусств города Апатиты под руководством своих педагогов Евгении Смирновой и Ксении Колобовой изучали средневековые и ренессансные артефакты.

27 февраля - 18.00

Показ фильма в рамках видеоабонемента «История одного шедевра». Зрители увидят фильм «Венера с зеркалом».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Афганистан. Незаживающая рана» (до 13 марта); «Национальный костюм народа саами» (до 13 марта).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка: фотовыставка «Дух Севера» члена фотостудии «Мурманск» Дмитрия Горшенёва.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: тематическая выставка «Первый шаг в науку» (до конца года).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

1 марта - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?»

2 марта - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?»

2 марта - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

3 марта - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

3 марта - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

9 марта - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

9 марта - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 марта - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 марта - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

15 марта - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 марта - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 марта - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

17 марта - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

17 марта - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

22 марта - 16.30

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 марта - 10.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 марта - 17.00

К.Чуковский. «Телефон».

24 марта - 10.00

К.Чуковский. «Телефон».

24 марта - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

30 марта - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

30 марта - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

2 марта - 12.00 и 14.30

К. Чуковский. «Бармалей».

3 марта - 12.00 и 14.30

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

9 марта - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Летающий диван».

10 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

16 марта - 12.00 и 14.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

17 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

23 марта - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтёнка».

24 марта - 12.00 и 14.30

В. Павловскис. «Лисёнок - плут».

30 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».

31 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская.«Дюймовочка».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «История бумажной салфетки» - из цикла выставок «Простые вещи» (до 10 марта); работы Свена Локко из собрания музея и частных коллекций (до 10 марта); «Блокада и память о ней» (до 3 марта); «Город Солнца» (до 10 марта); «Неграфика - графика» (до 17 марта); «Сказки» (до конца года).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

2 марта - 17.00

«Песня жаворонка».

3 марта - 17.00

Джаз-квинтет Алексея Подымкина. Программа «A tribute to jazz giants».

7 марта - 19.00

Юлия Рутберг. Кабаре «Бродячая собака». Моноспектакль.

8 марта - 18.00

Куба Guantanamera. Ансамбль «Филоритмика».

10 марта - 17.00

«Музыка света». Абонемент «Магия органа». Алексей Шмитов (орган) и Надежда Данчева (сопрано).

16 марта - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр – Дмитрий Поляков (г.Москва), солист – Михаил Мордвинов – фортепиано (Россия-Германия).

17 марта - 17.00

«Посвящение Шуману». Михаил Мордвинов – фортепиано (Россия-Германия).

22 марта - 18.00

«Скрипка – царица музыки». Карэн Шахгалдян – скрипка (г.Москва), партия фортепиано - Мария Макарова(г.Мурманск).

23 марта - 17.00

«Прогулка в блюзовом настроении». Александр Виницкий (гитара) и «Мурманск-классик-квинтет».

31 марта - 14.00

«Да здравствует сюрприз!». Концерт для детей. Ансамбль «Лёгкие люди».

31 марта - 17.00

«И то же в вас очарованье...». Картины провинциальной жизни. Ансамбль «Серенада».

6 апреля - 18.00

Джейми Девис (вокал, США) и трио Алексея Черемизова.

7 апреля - 19.00

«ваши любимые песни». Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов.

14 апреля - 17.00

«Barocco tango jazz». Владимир Хомяков – орган (г.Челябинск) и Игорь Паращук – саксофон (г.Екатеринбург).

27 апреля - 18.00

Квартет имени Давида Ойстраха (г.Москва).

28 апреля - 17.00

«Хорошее настроение». Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер - Сергей Горбатюк (г.Мурманск).

3 мая - 15.00»

«Маугли». Музыкальная сказка с песочной анимацией.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

27 февраля - 19.00

«Ох уж эта Анна!» М. Камолетти. Комедия в 2х действиях. 18+

28 февраля - 13.30

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

28 февраля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

1 марта - 19.00

«Загнанная лошадь». Ф. Саган. Драма в двух действиях. 18+

2 марта - 18.00

г.Ковдор

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

2 марта - 19.00

Концерт Сергея Волчкова.

3 марта - 13.00

г.Ковдор

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

3 марта - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

6 марта - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова. Драма. Малая сцена. 16+

6 марта - 19.00

«Любовь по понедельникам».

7 марта - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

7 марта - 19.00

«Любовь по понедельникам».

8 марта - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

8 марта - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. грустная комедия. Малая сцена. 16+

9 марта - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

9 марта - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

10 марта - 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

10 марта - 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 12+

13 марта - 13.30

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

13 марта - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

14 марта - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

14 марта - 19.00

«Без грима...». Встреча с Владимиром Равдановичем. Малая сцена. 12+

15 марта - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

15 марта - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни. Комедия, перевод М. Мишина. 16+

16 марта - 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

16 марта - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

17 марта - 12.00

«Осторожно. Дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

17 марта - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

20 марта - 14.30

Мурманский ДИПИ. Концертная программа.

20 марта - 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

21 марта - 19.00

«Марица».

22 марта - 19.00

«Мистер икс».

23 марта - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

23 марта - 17.00

г.Полярные Зори

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

23 марта - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

24 марта - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

24 марта - 19.00

Приз зрительских симпатий. «Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

29 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

30 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

31 марта - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

31 марта - 19.00

«Бедность не порок». А. Острокий. Комедия в двух действиях. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

3 марта – 11.00

«Кот в сапогах».

3 марта – 18.00

«Шампанского».

9 марта – 18.00

«Не все коту масленница».

10 марта 18.00

«Не все коту масленница».

16 марта - 18.00

«Гроза».

17 марта - 11.00

«Морозко».

17 марта – 18.00

«Домовой».

23 марта – 18.00

«Не все коту масленница».

24 марта – 11.00

«Кошкин дом».

24 марта – 18.00

«Такая долгая война».

30 марта – 18.00

«Кто-то должен уйти...».

31 марта – 11.00

«Аленький цветочек».

31 марта – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: живописи и батика Галины Меркетовой (до 28 февраля); русско-норвежская выставка детского рисунка «Свет полярной ночи» (до 4 марта); фотовыставка Людмилы Белозеровой «Ассорти» (до 5 марта).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Открыты выставки: декоративно-прикладного искусства «Избранное» (до 10 марта); «Растревоженная память. Блокада». Флористика Георгия Энгельке (до 3 марта).