г.Ковдор

Ковдорский районный краеведческий музей

(г.Ковдор, ул. Коновалова, 3)

до 23 марта

Работает выставка «Норвежский дизайн – взгляд через столетие». Выставка организована Генеральным консульством Королевства Норвегия в городе Мурманске. Выставка открывается в рамках совместного проекта Центра дизайна и архитектуры Норвегии и журнала «A-magasinet». Она рассказывает о самых популярных и известных на весь мир образах промышленного, мебельного, графического, интерактивного и индустриального норвежского дизайна.

В экспозиции представлено 30 работ, которые, по мнению экспертной комиссии, демонстрируют культовые дизайнерские решения. Гости мероприятия познакомятся с историей создания сырорезки, узнают, почему дождевики из полимерных материалов стали символом проявления индивидуальности в 60-х годах прошлого века, что дублирует дизайн всех скоростных поездов мира, а также познакомятся с другими интересными фактами.

п.Умба

до 20 марта

В Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Охотники каменного века».

Выставка расскажет о природе, которая окружала древних жителей Кольского края, об основных занятиях древнего человека на Кольском Севере: охоты, рыболовстве, собирательстве.

Посетители увидят памятники наскального искусства Мурманской области, в которых нашли свое отражение религиозные представления первобытного человека и его осознание окружающего мира.

Мероприятие рассчитано на широкий круг посетителей, интересующихся древней историей Кольского края. 6+

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

до 20 марта

В умбском Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» открыта передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера». Выставка знакомит с историей освоения Арктики, становлением отечественного ледокольного флота и полярной авиации. На ней представлены фотографии, сделанные во время полярных экспедиций 1920-1930-х годов.

Посетители увидят мужественные лица покорителей Севера, среди которых были и романтики, очарованные ледяными просторами, влекомые неизведанным, и люди, просто делавшие свою работу, уверенные в перспективах нашего сурового края.

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

г.Кировск

4 марта - 16.00

Приглашают на мастер-класс по созданию оригинального подарка к 8 Марта. Участие только по предварительной записи. 6+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

6 марта - 15.00

Состоится открытие выставки из фондов Мурманского областного краеведческого музея «Северный национальный костюм: традиции Русского Севера».

г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

9 марта - 17.00- 22.00

Историко-краеведческий музей приглашает на мероприятие «Ночь туриста». В программе: экскурсии по экспозициям, интерактивные игры, квесты, мастер-классы.

г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

25 марта

В Кировском Дворце культуры проходит XXX открытый межрегиональный фестиваль авторской песни Парада бардов на Кольской земле «Кольские встречи». Участниками фестиваля являются отдельные авторы, исполнители, дуэты, ансамбли, клубы, студии, театры авторской песни из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Возраст участников не ограничен.

Фестиваль проводится по следующим направлениям: авторская песня (автор, автор-исполнитель); исполнитель авторской песни; поэзия и проза малых форм (эссе, рассказ, миниатюра и т.п).

Для участия в фестивале необходимо в срок до 10 марта подать в Оргкомитет заявку (форма прилагается, обязательно заполнение всех пунктов!), которая оформляется на бумажном носителе в виде заполненного бланка или по электронной почте: 184250 Мурманская область, город Кировск, ул. Мира, 7 МАУК «Кировский городской Дворец культуры» Приходченко Ольге Ивановне.

E-mail: prikhodkhibiny@mail.ru

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

нп.Титан

4-10 марта – 10.00-18.00

В Доме культуры нп.Титан работает выставка работ декоративно-прикладного творчества «Наши волшебные ручки». На выставке представлены изделия мастериц любительского объединения «Василиса». Работы выполнены в технике - лоскутное шитье, тряпичная кукла, валяние, авторская кукла, кукла в технике «Тильда», ленточные сувениры, картины, вышитые бисером, крестиком. Вход свободный. 6+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Мурманск

7 марта - 18.30

Концерт, посвященный Международному женскому дню.

Приближается самый первый весенний праздник – 8 Марта. В этот день прекрасные дамы принимают поздравления и подарки. Без преувеличения можно сказать, что первый праздник наступившей весны является долгожданным, одним из самых главных государственных и народных праздников.

Зрители увидят хореографические, вокальные, цирковые и театральные номера. В праздничной программе примут участие: ансамбль солистов «Орфей», ансамбль бального танца «Ювента», студия эстрадной песни «Вернисаж», ансамбль танца «Радость», Анастасия Басова, театр - студия моды «Очарование», Семья Серовых, Наталья Еремеева и Сергей Макаров, ансамбль эстрадного пения «Непоседы», цирк «Комплимент», Андрей Щербаков, «КЛюП-Студия», Марина Хамитова и Вениамин Рузанов.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

9 марта - 16.00

Музыкальный лекторий: «О любви и дружбе».

У любви и дружбы есть одно странное свойство: о них трудно говорить словами. Хотя именно они помогают совершать самые сумасшедшие поступки. Как хорошо, что об этом можно петь. Участники клуба авторской песни «Пять углов» споют мурманчанам о любви.

Гости областной «Кировки» услышат авторские песни В. Матвеева, А. Якушевой, О. Митяева, Р. Нур, Н. Дудкина, А. Вознесенского и др., песни из кинофильмов «А годы летят» и «Хорошо над рекою Москвой», а так же в концерте прозвучат песни на стихи И. Царёва и многое другое… 16+

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Журналы-юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).

4 и 5 марта - 12.30

Неделя Востока в областной универсальной научной библиотеке. В программе – лекции по культуре Древнего Китая и японской литературе; мастер-классы по китайской живописи, японской каллиграфии, оригами для украшения дома, иллюстрации «чиби»; игротека для молодёжи; видеолектории «Культовые анимационные фильмы» и «Японцы глазами русских»; занятие по китайской гимнастике «Цигун» и показательное выступление школы тайцзи и цигун «Снежный дракон» с веерами и мечами.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Собрание сочинений. Том 27-й» (до 24 марта); «Бестиарий. Часть 2-я» (до 14 апреля); фотоработы «Снег в городе» (до 3 марта); «Будьте как дети» (до 17 марта).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Афганистан. Незаживающая рана» (до 13 марта); «Национальный костюм народа саами» (до 13 марта).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка: фотовыставка Дмитрия Горшенева «Дух Севера» (до 5 марта).

7 марта - 18.30

Концерт, посвященный Международному женскому дню. Зрители увидят хореографические, вокальные, цирковые и театральные номера. В праздничной программе примут участие: ансамбль солистов «Орфей», ансамбль бального танца «Ювента», студия эстрадной песни «Вернисаж», ансамбль танца «Радость», Анастасия Басова, театр - студия моды «Очарование», Семья Серовых, Наталья Еремеева и Сергей Макаров, ансамбль эстрадного пения «Непоседы», цирк «Комплимент», Андрей Щербаков, «КЛюП-Студия», Марина Хамитова и Вениамин Рузанов.

9 марта - 16.00

Музыкальный лекторий: «О любви и дружбе». Гости областной «Кировки» услышат авторские песни В. Матвеева, А. Якушевой, О. Митяева, Р. Нур, Н. Дудкина, А. Вознесенского и др., песни из кинофильмов «А годы летят» и «Хорошо над рекою Москвой», а так же в концерте прозвучат песни на стихи И. Царёва и многое другое… 16+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Волшебный мир чудес» (до конца года); «Первый шаг в науку» (до конца года).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

9 марта - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

9 марта - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 марта - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 марта - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

15 марта - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 марта - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 марта - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

17 марта - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

17 марта - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

22 марта - 16.30

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 марта - 10.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 марта - 17.00

К.Чуковский. «Телефон».

24 марта - 10.00

К.Чуковский. «Телефон».

24 марта - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

30 марта - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

30 марта - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

9 марта - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Летающий диван».

10 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

16 марта - 12.00 и 14.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

17 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

23 марта - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтёнка».

24 марта - 12.00 и 14.30

В. Павловскис. «Лисёнок - плут».

30 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».

31 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская.«Дюймовочка».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «История бумажной салфетки» - из цикла выставок «Простые вещи» (до 10 марта); работы Свена Локко из собрания музея и частных коллекций (до 10 марта); «Город Солнца» (до 10 марта); «Неграфика - графика» (до 17 марта); «Сказки» (до конца года).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

7 марта - 19.00

Юлия Рутберг. Кабаре «Бродячая собака». Моноспектакль.

8 марта - 18.00

Куба Guantanamera. Ансамбль «Филоритмика».

10 марта - 17.00

«Музыка света». Абонемент «Магия органа». Алексей Шмитов (орган) и Надежда Данчева (сопрано).

16 марта - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр – Дмитрий Поляков (г.Москва), солист – Михаил Мордвинов – фортепиано (Россия-Германия).

17 марта - 17.00

«Посвящение Шуману». Михаил Мордвинов – фортепиано (Россия-Германия).

22 марта - 18.00

«Скрипка – царица музыки». Карэн Шахгалдян – скрипка (г.Москва), партия фортепиано - Мария Макарова(г.Мурманск).

23 марта - 17.00

«Прогулка в блюзовом настроении». Александр Виницкий (гитара) и «Мурманск-классик-квинтет».

31 марта - 14.00

«Да здравствует сюрприз!». Концерт для детей. Ансамбль «Лёгкие люди».

31 марта - 17.00

«И то же в вас очарованье...». Картины провинциальной жизни. Ансамбль «Серенада».

6 апреля - 18.00

Джейми Девис (вокал, США) и трио Алексея Черемизова.

7 апреля - 19.00

«ваши любимые песни». Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов.

14 апреля - 17.00

«Barocco tango jazz». Владимир Хомяков – орган (г.Челябинск) и Игорь Паращук – саксофон (г.Екатеринбург).

27 апреля - 18.00

Квартет имени Давида Ойстраха (г.Москва).

28 апреля - 17.00

«Хорошее настроение». Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер - Сергей Горбатюк (г.Мурманск).

3 мая - 15.00»

«Маугли». Музыкальная сказка с песочной анимацией.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

6 марта - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова. Драма. Малая сцена. 16+

6 марта - 19.00

«Любовь по понедельникам».

7 марта - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

7 марта - 19.00

«Любовь по понедельникам».

8 марта - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

8 марта - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. грустная комедия. Малая сцена. 16+

9 марта - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

9 марта - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

10 марта - 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

10 марта - 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 12+

13 марта - 13.30

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

13 марта - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

14 марта - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

14 марта - 19.00

«Без грима...». Встреча с Владимиром Равдановичем. Малая сцена. 12+

15 марта - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

15 марта - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни. Комедия, перевод М. Мишина. 16+

16 марта - 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

16 марта - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

17 марта - 12.00

«Осторожно. Дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

17 марта - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

20 марта - 14.30

Мурманский ДИПИ. Концертная программа.

20 марта - 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

21 марта - 19.00

«Марица».

22 марта - 19.00

«Мистер икс».

23 марта - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

23 марта - 17.00

г.Полярные Зори

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

23 марта - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

24 марта - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

24 марта - 19.00

Приз зрительских симпатий. «Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

29 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

30 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

31 марта - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

31 марта - 19.00

«Бедность не порок». А. Острокий. Комедия в двух действиях. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

9 марта – 18.00

«Не все коту масленница».

10 марта 18.00

«Не все коту масленница».

16 марта - 18.00

«Гроза».

17 марта - 11.00

«Морозко».

17 марта – 18.00

«Домовой».

23 марта – 18.00

«Не все коту масленница».

24 марта – 11.00

«Кошкин дом».

24 марта – 18.00

«Такая долгая война».

30 марта – 18.00

«Кто-то должен уйти...».

31 марта – 11.00

«Аленький цветочек».

31 марта – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Людмилы Белозеровой «Ассорти» (до 5 марта).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Открыты выставки: декоративно-прикладного искусства «Избранное» (до 10 марта).