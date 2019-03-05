г.Ковдор

Ковдорский районный краеведческий музей

(г.Ковдор, ул. Коновалова, 3)

до 23 марта

Работает выставка «Норвежский дизайн – взгляд через столетие». Выставка организована Генеральным консульством Королевства Норвегия в городе Мурманске. Выставка открывается в рамках совместного проекта Центра дизайна и архитектуры Норвегии и журнала «A-magasinet». Она рассказывает о самых популярных и известных на весь мир образах промышленного, мебельного, графического, интерактивного и индустриального норвежского дизайна.

В экспозиции представлено 30 работ, которые, по мнению экспертной комиссии, демонстрируют культовые дизайнерские решения. Гости мероприятия познакомятся с историей создания сырорезки, узнают, почему дождевики из полимерных материалов стали символом проявления индивидуальности в 60-х годах прошлого века, что дублирует дизайн всех скоростных поездов мира, а также познакомятся с другими интересными фактами.

п.Умба

до 20 марта

В Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Охотники каменного века».

Выставка расскажет о природе, которая окружала древних жителей Кольского края, об основных занятиях древнего человека на Кольском Севере: охоты, рыболовстве, собирательстве.

Посетители увидят памятники наскального искусства Мурманской области, в которых нашли свое отражение религиозные представления первобытного человека и его осознание окружающего мира.

Мероприятие рассчитано на широкий круг посетителей, интересующихся древней историей Кольского края. 6+

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

до 20 марта

В умбском Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» открыта передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера». Выставка знакомит с историей освоения Арктики, становлением отечественного ледокольного флота и полярной авиации. На ней представлены фотографии, сделанные во время полярных экспедиций 1920-1930-х годов.

Посетители увидят мужественные лица покорителей Севера, среди которых были и романтики, очарованные ледяными просторами, влекомые неизведанным, и люди, просто делавшие свою работу, уверенные в перспективах нашего сурового края.

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

г.Кировск

6 марта - 15.00

Состоится открытие выставки из фондов Мурманского областного краеведческого музея «Северный национальный костюм: традиции Русского Севера».

г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

9 марта - 17.00- 22.00

Историко-краеведческий музей приглашает на мероприятие «Ночь туриста». В программе: экскурсии по экспозициям, интерактивные игры, квесты, мастер-классы.

г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

25 марта

В Кировском Дворце культуры проходит XXX открытый межрегиональный фестиваль авторской песни Парада бардов на Кольской земле «Кольские встречи». Участниками фестиваля являются отдельные авторы, исполнители, дуэты, ансамбли, клубы, студии, театры авторской песни из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Возраст участников не ограничен.

Фестиваль проводится по следующим направлениям: авторская песня (автор, автор-исполнитель); исполнитель авторской песни; поэзия и проза малых форм (эссе, рассказ, миниатюра и т.п).

Для участия в фестивале необходимо в срок до 10 марта подать в Оргкомитет заявку (форма прилагается, обязательно заполнение всех пунктов!), которая оформляется на бумажном носителе в виде заполненного бланка или по электронной почте: 184250 Мурманская область, город Кировск, ул. Мира, 7 МАУК «Кировский городской Дворец культуры» Приходченко Ольге Ивановне.

E-mail: prikhodkhibiny@mail.ru

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

нп.Титан

5-10 марта – 10.00-18.00

В Доме культуры нп.Титан работает выставка работ декоративно-прикладного творчества «Наши волшебные ручки». На выставке представлены изделия мастериц любительского объединения «Василиса». Работы выполнены в технике - лоскутное шитье, тряпичная кукла, валяние, авторская кукла, кукла в технике «Тильда», ленточные сувениры, картины, вышитые бисером, крестиком. Вход свободный. 6+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Мурманск

5 марта - 13.00

Детский фольклорный праздник «Русская Масленица». Первоклассники школ № 1 и № 43 Мурманска познакомятся с историей праздника и его традициями, примут участие в масленичных играх «Богатырская сила», «Кто самый меткий», «Блинная эстафета». В празднике примут участие фольклорный ансамбль «Северянка» Дома детского творчества им. А. Бредова и хореографический ансамбль «Сюрприз» Детской школы искусств № 4 Росляково.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, I этаж, отдел искусства и творчества.

6 марта – 11.00

Начнёт работу фотовыставка «Мурманчанки». Выставка посвящена Международному женскому дню – 8 марта. Гости увидят более 20 портретов женщин различных профессий, которые внесли свой вклад в развитие города Мурманска.

В числе героинь фотовыставки – работники здравоохранения, телеведущие, известные спортсменки, работники культуры и другие. Выставка будет работать до 7 апреля.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманский областной художественный музей, отдел «Культурно-выставочный центр Русского музея».

6 марта – 11.00

Начнёт работу выставка «Слетались к лампе мотыльки…» из цикла «Простые вещи». На выставке гости узнают об истории настольной лампы.

На Руси лампады появились еще до татаро-монгольского нашествия и использовались в качестве светильников для икон. В деревнях в простых домах пользовались лучинами, а кто побогаче, могли себе позволить свечи в красивых подсвечниках. Подсвечники изготавливались из бронзы и нередко были настоящими произведениями искусства.

В более привычном для нас понимании настольная лампа возникла только в начале XIX века. Это была масляная лампа с абажуром, под которым находились фитиль и хранилище для масла.

Следующим этапом в истории настольной лампы стало появление керосиновой лампы. Самая первая керосиновая лампа выглядела как цилиндр с емкостью для керосина. В емкость был опущен фитиль, а сверху крепился стеклянный колпак. Яркость горения можно было регулировать с помощью колесика, которое уменьшало или увеличивало длину фитиля.

В Европе керосиновые лампы были доступны всем, но делались под разные запросы. Одни были простыми, скромными и без изысков. Другие украшались красивыми узорами и дополнялись удобными держателями.

Когда же Томас Эдисон изобрел лампу накаливания, внешний вид настольной лампы начал меняться. Абажур стал более компактным, но при этом позволял лучше освещать пространство. А у ножки появились суставы-шарниры, которые помогали ей гнуться и принимать удобное положение для освещения пространства.

В экспозиции музея гости увидят настольные лампы из частных коллекций. Посетить выставку можно до 14 апреля.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

6 марта – 11.00

В рамках цикла выставок «С днем рождения, художник!» Мурманский областной художественный музей представит из фондового собрания живописные полотна Алексея Сенаторова. Экспозиция посвящена 55-летию со дня рождения художника.

Алексей Сенаторов (15.03.1964-28.06.1998), художник-дизайнер. Родился в Мурманске. Учился в художественной школе Мурманска (1977-1980). Закончил Ярославское художественное училище по специальности «Художественное оформление» (1980-1984).

Алексей Сенаторов был одним из основателей и активным участником свободной ассоциации молодых художников «АВАН» в городе Мурманске с 1989 г . по 1992 г . Это был опыт объединения художников примерно одного возраста, учившихся в разных учебных заведениях, но объединенных желанием сказать свое слово в искусстве. Группой были проведены несколько выставок, которые имели художественный резонанс.

Для многих фирм художником были разработаны логотипы-иллюстрации, пространственные рекламные плакаты. Занимался декоративной росписью предметов, особое внимание уделяя деталям, цвету и дизайну.

Работы автора выставлялись в России, в странах Европы и США, публиковались в «Green Free News» европейском молодежном издании (Германия). Алексею Сенаторову присуждён Второй приз на конкурсе комикса и карикатуры, Кеми, Финляндия.

Выставка будет работать по 31 марта.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

6 марта – 16.00 и 18.00

7 марта - 11.00

Продолжатся мероприятия в рамках Недели Востока.

6 марта - в 16.00 (кафе «Ботаник, 1-й этаж) состоится мастер-класс по оригами для украшения дома «Цуруси-бина». Это традиционное японское рукоделие – фигурки из ткани и бумаги, прикрепленные к нити. Ведущий мастер-класса Руми Фукусима, председатель организации «Япония в Мурманске».

В 18.00 (кафе «Ботаник, 1-й этаж) состоится показ видеофильма «Дочь якудзы» (Россия, 2010).

Неделя Востока завершится 7 марта - в 11.00 (литературная гостиная, 4-й этаж) лекцией-презентацией «Удивительные японские сказки для детей и взрослых: погружение в мир Миядзавы Кэндзи». Слушатели узнают о произведениях японского поэта и сказочника, которые считаются одними из самых популярных в стране Восходящего Солнца. В сказках Миядзавы причудливо переплетается мир живой и неживой природы. Автор говорит с читателем о вечном: о любви и дружбе, пороках и добродетелях, смерти и разлуке. Его сказки учат мечтать, они будут интересны читателям любого возраста.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, кафе «Ботаник, 1-й этаж.

6 марта – 16.00

Состоится первая встреча литературно-театрального проекта «Читка».

В Год театра Областная научная библиотека приглашает стать участником необычного литературно-театрального проекта. Автор идеи - известный мурманский режиссер и актер, создатель «Арктического театра» Евгений Гоман. Каждая встреча – это знакомство с одной из современных пьес. Зрители станут участниками мини-спектакля, действие которого будет рождаться у них на глазах. Режиссерский и актерский экспромт, открытие новых литературных имен – все это проект «Читка».

Первым героем проекта станет пьеса «Сосед», написанная драматургом и сценаристом Павлом Пряжко. Перед зрителями Областной научной библиотеки она предстанет в исполнении Евгения Гомана, Дениса Загорье и Вячеслава Бурцева.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

6 марта - 17.00

Состоится торжественное открытие выставки портретов Анатолия Сергиенко.

Сергиенко Анатолий Александрович родился 13 июня 1946 года в г. Запорожье, Украина. Окончил Днепропетровское Государственное училище, факультет живописи ( 1966 г .). Член Союз художников СССР (1975г.), заслуженный работник культуры РСФСР ( 1990 г .), заслуженный художник Российской Федерации ( 2005 г .). Сергиенко Анатолий Александрович – талантливый живописец и график. Вошёл в художественную жизнь Кольского края, как автор разносторонний, работающий во многих видах, жанрах и техниках.

Постоянный эксперимент, поиск новых форм, делают Анатолия Сергиенко художником всегда интересным и неожиданным. Его творчество заставляет размышлять и спорить, думать и волноваться, сравнивать и переосмыслять. Искусство художника на протяжении творческой деятельности менялось. От жанрового искусства, к искусству свободного выражения замыслов в раскованной пластической манере. В основе многих произведений художника - библейские и античные мифологические мотивы. Для творчества художника характерны выразительные декоративные композиции, наполненные движением, экспрессией, в которых линия и цвет в пространстве являются главенствующими.

Анатолий Александрович с 1972 года ведет преподавательскую деятельность. Более 30 лет руководил народным коллективам «Флотская изостудия». Преподавал в Московской Столичной финансово-гуманитарной академии на факультете «Дизайн». Он воспитал не одно поколения юных художников, работая в Североморской художественной школе.

Работы автора экспонируются на областных, зональных, республиканских, всесоюзных и международных выставках. Произведения находятся в собраниях художественных музеях страны ближнего и дальнего зарубежья, а также в частных коллекциях.

На выставке гости музея увидят более 20 женских портретов, написанных в разное время творческой деятельности художника.

Выставка будет работать по 7 апреля.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

6 марта - 18.30

Состоится открытие фотовыставки Павла Алексеева «И это снилось мне».

В представленной экспозиции нет никакой общей сюжетной линии, связывающей снимки друг с другом. Каждая работа - это своя история, со своим настроением и визуальным образом. Все работы выполнены методом цианотипии. Цианотипия, изобретённая в середине XIX века английским физиком Джоном Гершелем, сегодня является редким способом ручной, контактной фотопечати. Она позволяет получить необычные, почти живописные снимки голубого оттенка (берлинская лазурь).

Павел Алексеев приглашает северян, попытаться увидеть и прочувствовать образы этого уникального визуального языка.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

7 марта - 18.30

Концерт, посвященный Международному женскому дню.

Приближается самый первый весенний праздник – 8 Марта. В этот день прекрасные дамы принимают поздравления и подарки. Без преувеличения можно сказать, что первый праздник наступившей весны является долгожданным, одним из самых главных государственных и народных праздников.

Зрители увидят хореографические, вокальные, цирковые и театральные номера. В праздничной программе примут участие: ансамбль солистов «Орфей», ансамбль бального танца «Ювента», студия эстрадной песни «Вернисаж», ансамбль танца «Радость», Анастасия Басова, театр - студия моды «Очарование», Семья Серовых, Наталья Еремеева и Сергей Макаров, ансамбль эстрадного пения «Непоседы», цирк «Комплимент», Андрей Щербаков, «КЛюП-Студия», Марина Хамитова и Вениамин Рузанов.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

8 марта – 16.00

Март – месяц пробуждения природы, наступления тепла, журчания ручьев и пения птиц. У разных народов весна знаменуется большим количеством интересных праздников. Начинается календарь весенних праздников с весёлой Масленицы, которая отмечается в 2019 году с 4 по 10 марта. А 21 марта мусульманские народы празднуют весенний праздник Навруз, совпадающий с Днём весеннего равноденствия.

8 марта Молдавский культурный центр «Флуераш» - участник проекта Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области «Дом дружбы» приглашает на любимый молдавский весенний праздник Мэрцишор (в пеерводе с румынского означает «март»).

Мэрцишор празднуется 1 марта и имеет свои удивительные традиции. В этот день люди дарят друг другу маленькие красно-белые талисманы-бутоньерки (мэрцишоры), приговаривая: «Живите и цветите, как яблони в сердце весны».

Узнать об истоках праздника, традициях, смастерить мэрцишор своими руками смогут все желающие.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Доме дружбы, 3-й этаж.

9 марта - 16.00

Музыкальный лекторий: «О любви и дружбе».

У любви и дружбы есть одно странное свойство: о них трудно говорить словами. Хотя именно они помогают совершать самые сумасшедшие поступки. Как хорошо, что об этом можно петь. Участники клуба авторской песни «Пять углов» споют мурманчанам о любви.

Гости областной «Кировки» услышат авторские песни В. Матвеева, А. Якушевой, О. Митяева, Р. Нур, Н. Дудкина, А. Вознесенского и др., песни из кинофильмов «А годы летят» и «Хорошо над рекою Москвой», а так же в концерте прозвучат песни на стихи И. Царёва и многое другое… 16+

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

30 марта - 14.00

Впервые пройдёт областной конкурс «Уникальные мамы».

Это конкурс для активных мамочек Кольского Заполярья, которые не сидят без дела, с особой теплотой, вниманием и жизненной энергией воспитывают детей и, конечно же, творчески смотрят на мир.

Все чаще мы замечаем, что наши современные мамы проявляют себя абсолютно в разных сферах жизни. Они успешны и в бизнесе, они не могут пройти мимо чужой беды и готовы быть волонтерами, занимаются творчеством и даже ведут видео-блоги, где со всеми делятся своими успехами! При всём этом, она успевает готовить, заниматься спортом и хорошо выглядеть! В общем, современная мамочка – действительно уникальная!

Заявки на участие в конкурсе принимаются по определенной форме до 20 марта 2019 года. Подробно ознакомиться с Положением о мероприятии и заполнить анкету-заявку вы можете на сайте Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова www.odkkirova.ru (Документы – Положения - Мероприятия Дворца).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Журналы-юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).

5 марта - 12.30

Неделя Востока в областной универсальной научной библиотеке. В программе – лекции по культуре Древнего Китая и японской литературе; мастер-классы по китайской живописи, японской каллиграфии, оригами для украшения дома, иллюстрации «чиби»; игротека для молодёжи; видеолектории «Культовые анимационные фильмы» и «Японцы глазами русских»; занятие по китайской гимнастике «Цигун» и показательное выступление школы тайцзи и цигун «Снежный дракон» с веерами и мечами.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Собрание сочинений. Том 27-й» (до 24 марта); «Бестиарий. Часть 2-я» (до 14 апреля); фотоработы «Снег в городе» (до 3 марта); «Будьте как дети» (до 17 марта).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Афганистан. Незаживающая рана» (до 13 марта); «Национальный костюм народа саами» (до 13 марта).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка: фотовыставка Дмитрия Горшенева «Дух Севера» (до 5 марта).

7 марта - 18.30

Концерт, посвященный Международному женскому дню. Зрители увидят хореографические, вокальные, цирковые и театральные номера. В праздничной программе примут участие: ансамбль солистов «Орфей», ансамбль бального танца «Ювента», студия эстрадной песни «Вернисаж», ансамбль танца «Радость», Анастасия Басова, театр - студия моды «Очарование», Семья Серовых, Наталья Еремеева и Сергей Макаров, ансамбль эстрадного пения «Непоседы», цирк «Комплимент», Андрей Щербаков, «КЛюП-Студия», Марина Хамитова и Вениамин Рузанов.

9 марта - 16.00

Музыкальный лекторий: «О любви и дружбе». Гости областной «Кировки» услышат авторские песни В. Матвеева, А. Якушевой, О. Митяева, Р. Нур, Н. Дудкина, А. Вознесенского и др., песни из кинофильмов «А годы летят» и «Хорошо над рекою Москвой», а так же в концерте прозвучат песни на стихи И. Царёва и многое другое… 16+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Волшебный мир чудес» (до конца года); «Первый шаг в науку» (до конца года).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

9 марта - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

9 марта - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 марта - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 марта - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

15 марта - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 марта - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 марта - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

17 марта - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

17 марта - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

22 марта - 16.30

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 марта - 10.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 марта - 17.00

К.Чуковский. «Телефон».

24 марта - 10.00

К.Чуковский. «Телефон».

24 марта - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

30 марта - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

30 марта - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

9 марта - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Летающий диван».

10 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

16 марта - 12.00 и 14.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

17 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

23 марта - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтёнка».

24 марта - 12.00 и 14.30

В. Павловскис. «Лисёнок - плут».

30 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».

31 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская.«Дюймовочка».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «История бумажной салфетки» - из цикла выставок «Простые вещи» (до 10 марта); работы Свена Локко из собрания музея и частных коллекций (до 10 марта); «Город Солнца» (до 10 марта); «Неграфика - графика» (до 17 марта); «Сказки» (до конца года).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

7 марта - 19.00

Юлия Рутберг. Кабаре «Бродячая собака». Моноспектакль.

8 марта - 18.00

Куба Guantanamera. Ансамбль «Филоритмика».

10 марта - 17.00

«Музыка света». Абонемент «Магия органа». Алексей Шмитов (орган) и Надежда Данчева (сопрано).

16 марта - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр – Дмитрий Поляков (г.Москва), солист – Михаил Мордвинов – фортепиано (Россия-Германия).

17 марта - 17.00

«Посвящение Шуману». Михаил Мордвинов – фортепиано (Россия-Германия).

22 марта - 18.00

«Скрипка – царица музыки». Карэн Шахгалдян – скрипка (г.Москва), партия фортепиано - Мария Макарова(г.Мурманск).

23 марта - 17.00

«Прогулка в блюзовом настроении». Александр Виницкий (гитара) и «Мурманск-классик-квинтет».

31 марта - 14.00

«Да здравствует сюрприз!». Концерт для детей. Ансамбль «Лёгкие люди».

31 марта - 17.00

«И то же в вас очарованье...». Картины провинциальной жизни. Ансамбль «Серенада».

6 апреля - 18.00

Джейми Девис (вокал, США) и трио Алексея Черемизова.

7 апреля - 19.00

«ваши любимые песни». Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов.

14 апреля - 17.00

«Barocco tango jazz». Владимир Хомяков – орган (г.Челябинск) и Игорь Паращук – саксофон (г.Екатеринбург).

27 апреля - 18.00

Квартет имени Давида Ойстраха (г.Москва).

28 апреля - 17.00

«Хорошее настроение». Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер - Сергей Горбатюк (г.Мурманск).

3 мая - 15.00»

«Маугли». Музыкальная сказка с песочной анимацией.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

6 марта - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова. Драма. Малая сцена. 16+

6 марта - 19.00

«Любовь по понедельникам».

7 марта - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

7 марта - 19.00

«Любовь по понедельникам».

8 марта - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

8 марта - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. грустная комедия. Малая сцена. 16+

9 марта - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

9 марта - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

10 марта - 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

10 марта - 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 12+

13 марта - 13.30

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

13 марта - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

14 марта - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

14 марта - 19.00

«Без грима...». Встреча с Владимиром Равдановичем. Малая сцена. 12+

15 марта - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

15 марта - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни. Комедия, перевод М. Мишина. 16+

16 марта - 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

16 марта - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

17 марта - 12.00

«Осторожно. Дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

17 марта - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

20 марта - 14.30

Мурманский ДИПИ. Концертная программа.

20 марта - 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

21 марта - 19.00

«Марица».

22 марта - 19.00

«Мистер икс».

23 марта - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

23 марта - 17.00

г.Полярные Зори

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

23 марта - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

24 марта - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

24 марта - 19.00

Приз зрительских симпатий. «Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

29 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

30 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

31 марта - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

31 марта - 19.00

«Бедность не порок». А. Острокий. Комедия в двух действиях. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

9 марта – 18.00

«Не все коту масленница».

10 марта 18.00

«Не все коту масленница».

16 марта - 18.00

«Гроза».

17 марта - 11.00

«Морозко».

17 марта – 18.00

«Домовой».

23 марта – 18.00

«Не все коту масленница».

24 марта – 11.00

«Кошкин дом».

24 марта – 18.00

«Такая долгая война».

30 марта – 18.00

«Кто-то должен уйти...».

31 марта – 11.00

«Аленький цветочек».

31 марта – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Людмилы Белозеровой «Ассорти» (до 5 марта).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Открыты выставки: декоративно-прикладного искусства «Избранное» (до 10 марта).