г.Ковдор

Ковдорский районный краеведческий музей

(г.Ковдор, ул. Коновалова, 3)

до 23 марта

Работает выставка «Норвежский дизайн – взгляд через столетие». Выставка организована Генеральным консульством Королевства Норвегия в городе Мурманске. Выставка открывается в рамках совместного проекта Центра дизайна и архитектуры Норвегии и журнала «A-magasinet». Она рассказывает о самых популярных и известных на весь мир образах промышленного, мебельного, графического, интерактивного и индустриального норвежского дизайна.

В экспозиции представлено 30 работ, которые, по мнению экспертной комиссии, демонстрируют культовые дизайнерские решения. Гости мероприятия познакомятся с историей создания сырорезки, узнают, почему дождевики из полимерных материалов стали символом проявления индивидуальности в 60-х годах прошлого века, что дублирует дизайн всех скоростных поездов мира, а также познакомятся с другими интересными фактами.

п.Умба

до 20 марта

В Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Охотники каменного века».

Выставка расскажет о природе, которая окружала древних жителей Кольского края, об основных занятиях древнего человека на Кольском Севере: охоты, рыболовстве, собирательстве.

Посетители увидят памятники наскального искусства Мурманской области, в которых нашли свое отражение религиозные представления первобытного человека и его осознание окружающего мира.

Мероприятие рассчитано на широкий круг посетителей, интересующихся древней историей Кольского края. 6+

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

до 20 марта

В умбском Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» открыта передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера». Выставка знакомит с историей освоения Арктики, становлением отечественного ледокольного флота и полярной авиации. На ней представлены фотографии, сделанные во время полярных экспедиций 1920-1930-х годов.

Посетители увидят мужественные лица покорителей Севера, среди которых были и романтики, очарованные ледяными просторами, влекомые неизведанным, и люди, просто делавшие свою работу, уверенные в перспективах нашего сурового края.

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

г.Кандалакша

6 марта - 13.00

Праздничная программа «Я верю, что все женщины прекрасны…» в рамках проекта «Мобильная библиотека» Мурманской областной специальной библиотекой для слепых и слабовидящих. Мероприятие посвящено Международному женскому дню.

г.Кандалакша, ул. Уверова, 5. Первичная организация Всероссийского общества слепых.

г.Кировск

6 марта - 15.00

Состоится открытие выставки из фондов Мурманского областного краеведческого музея «Северный национальный костюм: традиции Русского Севера».

г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

6 марта – 18.30

В преддверии самого красивого весеннего праздника – 8 марта Кировский Дворец культуры подготовил для милых женщин яркую, искрометную, неповторимую шоу-программу «Мальчишник в Кировске».

В этот творчески насыщенный вечер, 6 марта, для прекрасных дам море поздравлений, любви, юмора и красоты от самых креативных и зажигательных мужчин Дворца культуры. Вод свободный. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

6 марта – 19.00

Анатолий Грабчак и его друзья приглашают ценителей джазовой музыки в уютный джаз-холл Кировского Дворца культуры на новую встречу. Вечер будет посвящен интереснейшей современной джазовой исполнительнице из Нового Орлеана Шэй Кан. Молодой диксиленд, существующий с 2009 года, его харизматичная и яркая солиста, владеющая игрой на многих музыкальных инструментах, - идеальный пример традиционного новоорлеанского джазового стиля. 12+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

8 марта – 14.00

Кировский Дворец культуры приглашает очаровательных девушек и женщин отметить Международный женский день в стиле 90-х. Традиционный завтрак в модных платьях отменяется – в этот день в моде яркие вещи кислотных оттенков, лосины, безразмерные рубашки, футболки, джинсы, крупные пластиковые украшения, сумасшедший начес и хвост «фонтанчиком», яркий макияж.

Для всех гостей: оригинальная в стиле 90-х развлекательная программа, фотосессия, подарки от партнеров, выступления артистов, угощения. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

9 марта - 14.00

Кировский Дворец культуры приглашает детей с родителями на очередной кулинарный мастер-класс. В канун Масленицы он будет посвящен королеве праздника – блинам. Юные кулинары примут участие в изготовлении блинов, самостоятельно украсят их. А где блины и Масленица – там и веселье! Для всех маленький гостей «Блинного марафона» игры, танцы, хороводы и веселые ведущие. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

9 марта - 17.00- 22.00

Историко-краеведческий музей приглашает на мероприятие «Ночь туриста». В программе: экскурсии по экспозициям, интерактивные игры, квесты, мастер-классы.

г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

9 марта – 22.00

Кировский Дворец культуры приглашает кировчан и гостей города на ночную дискотеку. В программе только лучшие современные хиты и любимые композиции прошлых лет. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

10 февраля – 14.00

Кировский Дворец культуры приглашает всех жителей и гостей города от души повеселиться и всем вместе широко и весело отметить чудесный весенний праздник Масленицу.

В программе: подведение итогов конкурсов «Снеговичок» и «Сударыня-Масленица», красочное театрализованное представление, веселье в широком хороводе, сказочные персонажи, любимые масленичные забавы, потехи, молодецкие состязания, песни и частушки.

И, конечно, какая же русская Масленица без ярких блинов, вкуснейших пирогов и угощений.

Приходите всей семьей! Вместе шумно и весело проводим Зиму и встретим долгожданную Весну! 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, площадка у Кировского Дворца культуры.

25 марта

В Кировском Дворце культуры проходит XXX открытый межрегиональный фестиваль авторской песни Парада бардов на Кольской земле «Кольские встречи». Участниками фестиваля являются отдельные авторы, исполнители, дуэты, ансамбли, клубы, студии, театры авторской песни из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Возраст участников не ограничен.

Фестиваль проводится по следующим направлениям: авторская песня (автор, автор-исполнитель); исполнитель авторской песни; поэзия и проза малых форм (эссе, рассказ, миниатюра и т.п).

Для участия в фестивале необходимо в срок до 10 марта подать в Оргкомитет заявку (форма прилагается, обязательно заполнение всех пунктов!), которая оформляется на бумажном носителе в виде заполненного бланка или по электронной почте: 184250 Мурманская область, город Кировск, ул. Мира, 7 МАУК «Кировский городской Дворец культуры» Приходченко Ольге Ивановне.

E-mail: prikhodkhibiny@mail.ru

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

нп.Титан

6-10 марта – 10.00-18.00

В Доме культуры нп.Титан работает выставка работ декоративно-прикладного творчества «Наши волшебные ручки». На выставке представлены изделия мастериц любительского объединения «Василиса». Работы выполнены в технике - лоскутное шитье, тряпичная кукла, валяние, авторская кукла, кукла в технике «Тильда», ленточные сувениры, картины, вышитые бисером, крестиком. Вход свободный. 6+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

7 марта - 16.00

В Сельском доме культуры н. п. Титан для людей старшего поколения состоится праздничная программа «Как на Маслену неделю».

Для гостей праздника подготовлены тематическая викторина, конкурсы на самые вкусные блины, а также песенный марафон. Вход свободный. 50+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

8 марта – 20.00

Сельский дом культуры н п.Титан приглашает жителей и гостей поселка на праздничный вечер «Голоса Титана». «Голоса Титана-2019» – это новый формат, новые организаторы, новые ведущие, и новые возможности для творческой активности. Теперь можно не только оценить талант выступающих, но и продемонстрировать свои вокальные способности.

Обширная конкурсная программа, танцевальный марафон, битва караокеров – все это для гостей веселого, яркого праздника творчества. 18+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

нп.Коашва

9 марта - 14.00

Дом культуры нп.Коашва приглашает жителей и гостей поселка на традиционное массовое гуляние «Собирайся народ, Масленица идёт!». В программе гуляния: веселые конкурсы, народные песни, театрализованное представление и, конечно же, традиционное угощение – блины и горячий чай!

Мероприятие пройдёт на площади у Дома культуры. 0+

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп.Коашва.

г.Оленегорск

6 марта - 14.00

Игровая развлекательная программа «Масленица. Среда – лакомка» в Оленегорске.

г.Оленегорск, сквер «Молодёжный».

ЗАТО г.Заозёрск

6 марта - 18.30

Концерт «Весне навстречу…», посвященный Международному женскому дню.

ЗАТО г.Заозёрск, ул. Колышкина, 4. Детская музыкальная школа.

г.Мурманск

6 марта – 11.00

Начнёт работу фотовыставка «Мурманчанки». Выставка посвящена Международному женскому дню – 8 марта. Гости увидят более 20 портретов женщин различных профессий, которые внесли свой вклад в развитие города Мурманска.

В числе героинь фотовыставки – работники здравоохранения, телеведущие, известные спортсменки, работники культуры и другие.

Выставка будет работать до 7 апреля.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманский областной художественный музей, отдел «Культурно-выставочный центр Русского музея».

6 марта – 11.00

Начнёт работу выставка «Слетались к лампе мотыльки…» из цикла «Простые вещи». На выставке гости узнают об истории настольной лампы.

На Руси лампады появились еще до татаро-монгольского нашествия и использовались в качестве светильников для икон. В деревнях в простых домах пользовались лучинами, а кто побогаче, могли себе позволить свечи в красивых подсвечниках. Подсвечники изготавливались из бронзы и нередко были настоящими произведениями искусства.

В более привычном для нас понимании настольная лампа возникла только в начале XIX века. Это была масляная лампа с абажуром, под которым находились фитиль и хранилище для масла.

Следующим этапом в истории настольной лампы стало появление керосиновой лампы. Самая первая керосиновая лампа выглядела как цилиндр с емкостью для керосина. В емкость был опущен фитиль, а сверху крепился стеклянный колпак. Яркость горения можно было регулировать с помощью колесика, которое уменьшало или увеличивало длину фитиля.

В Европе керосиновые лампы были доступны всем, но делались под разные запросы. Одни были простыми, скромными и без изысков. Другие украшались красивыми узорами и дополнялись удобными держателями.

Когда же Томас Эдисон изобрел лампу накаливания, внешний вид настольной лампы начал меняться. Абажур стал более компактным, но при этом позволял лучше освещать пространство. А у ножки появились суставы-шарниры, которые помогали ей гнуться и принимать удобное положение для освещения пространства.

В экспозиции музея гости увидят настольные лампы из частных коллекций.

Посетить выставку можно до 14 апреля.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

6 марта – 11.00

В рамках цикла выставок «С днем рождения, художник!» Мурманский областной художественный музей представит из фондового собрания живописные полотна Алексея Сенаторова. Экспозиция посвящена 55-летию со дня рождения художника.

Алексей Сенаторов (15.03.1964-28.06.1998), художник-дизайнер. Родился в Мурманске. Учился в художественной школе Мурманска (1977-1980). Закончил Ярославское художественное училище по специальности «Художественное оформление» (1980-1984).

Алексей Сенаторов был одним из основателей и активным участником свободной ассоциации молодых художников «АВАН» в городе Мурманске с 1989 г . по 1992 г . Это был опыт объединения художников примерно одного возраста, учившихся в разных учебных заведениях, но объединенных желанием сказать свое слово в искусстве. Группой были проведены несколько выставок, которые имели художественный резонанс.

Для многих фирм художником были разработаны логотипы-иллюстрации, пространственные рекламные плакаты. Занимался декоративной росписью предметов, особое внимание уделяя деталям, цвету и дизайну.

Работы автора выставлялись в России, в странах Европы и США, публиковались в «Green Free News» европейском молодежном издании (Германия). Алексею Сенаторову присуждён Второй приз на конкурсе комикса и карикатуры, Кеми, Финляндия.

Выставка будет работать по 31 марта.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

6 марта – 16.00 и 18.00

7 марта - 11.00

Продолжатся мероприятия в рамках Недели Востока.

6 марта - в 16.00 (кафе «Ботаник, 1-й этаж) состоится мастер-класс по оригами для украшения дома «Цуруси-бина». Это традиционное японское рукоделие – фигурки из ткани и бумаги, прикрепленные к нити. Ведущий мастер-класса Руми Фукусима, председатель организации «Япония в Мурманске».

В 18.00 (кафе «Ботаник, 1-й этаж) состоится показ видеофильма «Дочь якудзы» (Россия, 2010).

Неделя Востока завершится 7 марта - в 11.00 (литературная гостиная, 4-й этаж) лекцией-презентацией «Удивительные японские сказки для детей и взрослых: погружение в мир Миядзавы Кэндзи». Слушатели узнают о произведениях японского поэта и сказочника, которые считаются одними из самых популярных в стране Восходящего Солнца. В сказках Миядзавы причудливо переплетается мир живой и неживой природы. Автор говорит с читателем о вечном: о любви и дружбе, пороках и добродетелях, смерти и разлуке. Его сказки учат мечтать, они будут интересны читателям любого возраста.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, кафе «Ботаник, 1-й этаж.

6 марта – 16.00

Состоится первая встреча литературно-театрального проекта «Читка»

В Год театра Областная научная библиотека приглашает стать участником необычного литературно-театрального проекта. Автор идеи - известный мурманский режиссер и актер, создатель «Арктического театра» Евгений Гоман. Каждая встреча – это знакомство с одной из современных пьес. Зрители станут участниками мини-спектакля, действие которого будет рождаться у них на глазах. Режиссерский и актерский экспромт, открытие новых литературных имен – все это проект «Читка».

Первым героем проекта станет пьеса «Сосед», написанная драматургом и сценаристом Павлом Пряжко. Перед зрителями Областной научной библиотеки она предстанет в исполнении Евгения Гомана, Дениса Загорье и Вячеслава Бурцева.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

6 марта - 17.00

Состоится торжественное открытие выставки портретов Анатолия Сергиенко.

Сергиенко Анатолий Александрович родился 13 июня 1946 года в г. Запорожье, Украина. Окончил Днепропетровское Государственное училище, факультет живописи ( 1966 г .)

Член Союз художников СССР (1975г.), заслуженный работник культуры РСФСР ( 1990 г .), заслуженный художник Российской Федерации ( 2005 г .).

Сергиенко Анатолий Александрович – талантливый живописец и график. Вошёл в художественную жизнь Кольского края, как автор разносторонний, работающий во многих видах, жанрах и техниках.

Постоянный эксперимент, поиск новых форм, делают Анатолия Сергиенко художником всегда интересным и неожиданным. Его творчество заставляет размышлять и спорить, думать и волноваться, сравнивать и переосмыслять. Искусство художника на протяжении творческой деятельности менялось. От жанрового искусства, к искусству свободного выражения замыслов в раскованной пластической манере. В основе многих произведений художника - библейские и античные мифологические мотивы. Для творчества художника характерны выразительные декоративные композиции, наполненные движением, экспрессией, в которых линия и цвет в пространстве являются главенствующими.

Анатолий Александрович с 1972 года ведет преподавательскую деятельность. Более 30 лет руководил народным коллективам «Флотская изостудия». Преподавал в Московской Столичной финансово-гуманитарной академии на факультете «Дизайн». Он воспитал не одно поколения юных художников, работая в Североморской художественной школе.

Работы автора экспонируются на областных, зональных, республиканских, всесоюзных и международных выставках. Произведения находятся в собраниях художественных музеях страны ближнего и дальнего зарубежья, а также в частных коллекциях.

На выставке гости музея увидят более 20 женских портретов, написанных в разное время творческой деятельности художника.

Выставка будет работать по 7 апреля.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

6 марта - 18.30

Состоится открытие фотовыставки Павла Алексеева «И это снилось мне».

В представленной экспозиции нет никакой общей сюжетной линии, связывающей снимки друг с другом. Каждая работа - это своя история, со своим настроением и визуальным образом. Все работы выполнены методом цианотипии. Цианотипия, изобретённая в середине XIX века английским физиком Джоном Гершелем, сегодня является редким способом ручной, контактной фотопечати. Она позволяет получить необычные, почти живописные снимки голубого оттенка (берлинская лазурь).

Павел Алексеев приглашает северян, попытаться увидеть и прочувствовать образы этого уникального визуального языка.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

7 марта - 12.30

Состоится мероприятие, посвященное 95-летию со дня рождения писателя, публициста, художника Свена Петровича Локко. На встрече будут присутствовать: глава муниципального образования г.п. Верхнетуломский, председатель Совета депутатов Наталья Вениаминовна Старцева, директор Мурманского областного художественного музея Ольга Александровна Евтюкова.

Специалист отдела библиотечного обслуживания Мурманской областной научной библиотеки Ольга Викторовна Плюснина сделает обзор литературы, написанной Свеном Петровичем, заведующий отделом Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» Анна Юрьевна Ромашова расскажет о картинах Свена Локко из собрания Мурманского областного художественного музея, которые экспонируются на выставке, а также знакомые Свена Петровича поделятся воспоминаниями о художнике.

г.Мурманск. ул. Софьи Перовской, 3. Отдел Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея», II этаж.

7 марта - 18.30

Концерт, посвященный Международному женскому дню.

Приближается самый первый весенний праздник – 8 Марта. В этот день прекрасные дамы принимают поздравления и подарки. Без преувеличения можно сказать, что первый праздник наступившей весны является долгожданным, одним из самых главных государственных и народных праздников.

Зрители увидят хореографические, вокальные, цирковые и театральные номера. В праздничной программе примут участие: ансамбль солистов «Орфей», ансамбль бального танца «Ювента», студия эстрадной песни «Вернисаж», ансамбль танца «Радость», Анастасия Басова, театр - студия моды «Очарование», Семья Серовых, Наталья Еремеева и Сергей Макаров, ансамбль эстрадного пения «Непоседы», цирк «Комплимент», Андрей Щербаков, «КЛюП-Студия», Марина Хамитова и Вениамин Рузанов.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

8 марта – 16.00

Март – месяц пробуждения природы, наступления тепла, журчания ручьев и пения птиц. У разных народов весна знаменуется большим количеством интересных праздников. Начинается календарь весенних праздников с весёлой Масленицы, которая отмечается в 2019 году с 4 по 10 марта. А 21 марта мусульманские народы празднуют весенний праздник Навруз, совпадающий с Днём весеннего равноденствия.

8 марта Молдавский культурный центр «Флуераш» - участник проекта Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области «Дом дружбы» приглашает на любимый молдавский весенний праздник Мэрцишор (в пеерводе с румынского означает «март»).

Мэрцишор празднуется 1 марта и имеет свои удивительные традиции. В этот день люди дарят друг другу маленькие красно-белые талисманы-бутоньерки (мэрцишоры), приговаривая: «Живите и цветите, как яблони в сердце весны».

Узнать об истоках праздника, традициях, смастерить мэрцишор своими руками смогут все желающие.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом дружбы, 3-й этаж.

9 марта - 16.00

Музыкальный лекторий: «О любви и дружбе».

У любви и дружбы есть одно странное свойство: о них трудно говорить словами. Хотя именно они помогают совершать самые сумасшедшие поступки. Как хорошо, что об этом можно петь. Участники клуба авторской песни «Пять углов» споют мурманчанам о любви.

Гости областной «Кировки» услышат авторские песни В. Матвеева, А. Якушевой, О. Митяева, Р. Нур, Н. Дудкина, А. Вознесенского и др., песни из кинофильмов «А годы летят» и «Хорошо над рекою Москвой», а так же в концерте прозвучат песни на стихи И. Царёва и многое другое… 16+

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

30 марта - 14.00

Впервые пройдёт областной конкурс «Уникальные мамы».

Это конкурс для активных мамочек Кольского Заполярья, которые не сидят без дела, с особой теплотой, вниманием и жизненной энергией воспитывают детей и, конечно же, творчески смотрят на мир.

Все чаще мы замечаем, что наши современные мамы проявляют себя абсолютно в разных сферах жизни. Они успешны и в бизнесе, они не могут пройти мимо чужой беды и готовы быть волонтерами, занимаются творчеством и даже ведут видео-блоги, где со всеми делятся своими успехами! При всём этом, она успевает готовить, заниматься спортом и хорошо выглядеть! В общем, современная мамочка – действительно уникальная!

Заявки на участие в конкурсе принимаются по определенной форме до 20 марта 2019 года. Подробно ознакомиться с Положением о мероприятии и заполнить анкету-заявку вы можете на сайте Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова www.odkkirova.ru (Документы – Положения - Мероприятия Дворца).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Журналы-юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).

6 марта - 16.00

Неделя Востока в областной научной библиотеке: мастер-класс «Цурусибина».

Участники изготовят украшения для дома в технике оригами. Цурусибина – фигурки из ткани и бумаги, прикрепленные к нити. Мастер-класс проведет Руми Фукусима, председатель организации «Япония в Мурманске».

В 18.00 в рамках Недели Востока состоится показ фильма «Дочь якудзы».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Собрание сочинений. Том 27-й» (до 24 марта); «Бестиарий. Часть 2-я» (до 14 апреля); «Будьте как дети» (до 17 марта).

6 марта - 11.00

Начало работы выставки «Праздник Севера». Выставка посвящена 85-летию проведения Полярной Олимпиады. В экспозиции представлена живопись и графика из собрания музея, а также значки, вымпелы и буклеты из частных коллекций.

6 марта - 11.00

Начало работы выставки «Слетались к лампе мотыльки…» из цикла «Простые вещи». Посетители выставки познакомятся с историей настольной лампы. В экспозиции представлены предметы из частных коллекций.

6 марта - 11.00

Выставка живописных полотен Алексея Сенаторова из фондового собрания областного художественного музея в рамках цикла выставок «С днем рождения, художник!» Художник-дизайнер Алексей Сенаторов (15.03.1964 г.-28.06.1998 г.) был одним из основателей и активным участником свободной ассоциации молодых художников «АВАН» в Мурманске с 1989 г . по 1992 г . Группой были проведены несколько выставок, имевших художественный резонанс.

Алексей Сенаторов занимался декоративной росписью предметов, особое внимание уделяя деталям, цвету и дизайну. Работы автора выставлялись в России, странах Европы и США, публиковались в европейском молодежном издании «Green Free News» (Германия). Алексею Сенаторову присужден Второй приз на конкурсе комикса и карикатуры в Кеми (Финляндия).

Экспозиция посвящена 55-летию со дня рождения художника.

Выставка будет работать по 31 марта.

6 марта - 17.00

Торжественное открытие выставки портретов художника Анатолия Сергиенко. На выставке будет представлено более 20 женских портретов.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Афганистан. Незаживающая рана» (до 13 марта); «Национальный костюм народа саами» (до 13 марта).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка: фотовыставка Дмитрия Горшенева «Дух Севера» (до 5 марта).

7 марта - 18.30

Концерт, посвященный Международному женскому дню. Зрители увидят хореографические, вокальные, цирковые и театральные номера. В праздничной программе примут участие: ансамбль солистов «Орфей», ансамбль бального танца «Ювента», студия эстрадной песни «Вернисаж», ансамбль танца «Радость», Анастасия Басова, театр - студия моды «Очарование», Семья Серовых, Наталья Еремеева и Сергей Макаров, ансамбль эстрадного пения «Непоседы», цирк «Комплимент», Андрей Щербаков, «КЛюП-Студия», Марина Хамитова и Вениамин Рузанов.

9 марта - 16.00

Музыкальный лекторий: «О любви и дружбе». Гости областной «Кировки» услышат авторские песни В. Матвеева, А. Якушевой, О. Митяева, Р. Нур, Н. Дудкина, А. Вознесенского и др., песни из кинофильмов «А годы летят» и «Хорошо над рекою Москвой», а так же в концерте прозвучат песни на стихи И. Царёва и многое другое… 16+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Волшебный мир чудес» (до конца года); «Первый шаг в науку» (до конца года).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

9 марта - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

9 марта - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 марта - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 марта - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

15 марта - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 марта - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 марта - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

17 марта - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

17 марта - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

22 марта - 16.30

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 марта - 10.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 марта - 17.00

К.Чуковский. «Телефон».

24 марта - 10.00

К.Чуковский. «Телефон».

24 марта - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

30 марта - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

30 марта - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

9 марта - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Летающий диван».

10 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

16 марта - 12.00 и 14.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

17 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

23 марта - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтёнка».

24 марта - 12.00 и 14.30

В. Павловскис. «Лисёнок - плут».

30 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».

31 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская.«Дюймовочка».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «История бумажной салфетки» - из цикла выставок «Простые вещи» (до 10 марта); работы Свена Локко из собрания музея и частных коллекций (до 10 марта); «Город Солнца» (до 10 марта); «Неграфика - графика» (до 17 марта); «Сказки» (до конца года).

6 марта - 11.00

Начало работы фотовыставки «Мурманчанки», посвященной Международному женскому дню. В экспозиции – более 20 портретов женщин различных профессий, которые внесли вклад в развитие Мурманска.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

7 марта - 19.00

Юлия Рутберг. Кабаре «Бродячая собака». Моноспектакль.

8 марта - 18.00

Куба Guantanamera. Ансамбль «Филоритмика».

10 марта - 17.00

«Музыка света». Абонемент «Магия органа». Алексей Шмитов (орган) и Надежда Данчева (сопрано).

16 марта - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр – Дмитрий Поляков (г.Москва), солист – Михаил Мордвинов – фортепиано (Россия-Германия).

17 марта - 17.00

«Посвящение Шуману». Михаил Мордвинов – фортепиано (Россия-Германия).

22 марта - 18.00

«Скрипка – царица музыки». Карэн Шахгалдян – скрипка (г.Москва), партия фортепиано - Мария Макарова(г.Мурманск).

23 марта - 17.00

«Прогулка в блюзовом настроении». Александр Виницкий (гитара) и «Мурманск-классик-квинтет».

31 марта - 14.00

«Да здравствует сюрприз!». Концерт для детей. Ансамбль «Лёгкие люди».

31 марта - 17.00

«И то же в вас очарованье...». Картины провинциальной жизни. Ансамбль «Серенада».

6 апреля - 18.00

Джейми Девис (вокал, США) и трио Алексея Черемизова.

7 апреля - 19.00

«ваши любимые песни». Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов.

14 апреля - 17.00

«Barocco tango jazz». Владимир Хомяков – орган (г.Челябинск) и Игорь Паращук – саксофон (г.Екатеринбург).

27 апреля - 18.00

Квартет имени Давида Ойстраха (г.Москва).

28 апреля - 17.00

«Хорошее настроение». Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер - Сергей Горбатюк (г.Мурманск).

3 мая - 15.00»

«Маугли». Музыкальная сказка с песочной анимацией.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

6 марта - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова. Драма. Малая сцена. 16+

6 марта - 19.00

«Любовь по понедельникам».

7 марта - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

7 марта - 19.00

«Любовь по понедельникам».

8 марта - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

8 марта - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. грустная комедия. Малая сцена. 16+

9 марта - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

9 марта - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

10 марта - 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

10 марта - 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 12+

13 марта - 13.30

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

13 марта - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

14 марта - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

14 марта - 19.00

«Без грима...». Встреча с Владимиром Равдановичем. Малая сцена. 12+

15 марта - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

15 марта - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни. Комедия, перевод М. Мишина. 16+

16 марта - 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

16 марта - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

17 марта - 12.00

«Осторожно. Дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

17 марта - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

20 марта - 14.30

Мурманский ДИПИ. Концертная программа.

20 марта - 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

21 марта - 19.00

«Марица».

22 марта - 19.00

«Мистер икс».

23 марта - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

23 марта - 17.00

г.Полярные Зори

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

23 марта - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

24 марта - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

24 марта - 19.00

Приз зрительских симпатий. «Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

29 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

30 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

31 марта - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

31 марта - 19.00

«Бедность не порок». А. Острокий. Комедия в двух действиях. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

9 марта – 18.00

«Не все коту масленница».

10 марта 18.00

«Не все коту масленница».

16 марта - 18.00

«Гроза».

17 марта - 11.00

«Морозко».

17 марта – 18.00

«Домовой».

23 марта – 18.00

«Не все коту масленница».

24 марта – 11.00

«Кошкин дом».

24 марта – 18.00

«Такая долгая война».

30 марта – 18.00

«Кто-то должен уйти...».

31 марта – 11.00

«Аленький цветочек».

31 марта – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Людмилы Белозеровой «Ассорти» (до 5 марта).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Открыты выставки: декоративно-прикладного искусства «Избранное» (до 10 марта).