г.Ковдор

Ковдорский районный краеведческий музей

(г.Ковдор, ул. Коновалова, 3)

до 23 марта

Работает выставка «Норвежский дизайн – взгляд через столетие». Выставка организована Генеральным консульством Королевства Норвегия в городе Мурманске. Выставка открывается в рамках совместного проекта Центра дизайна и архитектуры Норвегии и журнала «A-magasinet». Она рассказывает о самых популярных и известных на весь мир образах промышленного, мебельного, графического, интерактивного и индустриального норвежского дизайна.

В экспозиции представлено 30 работ, которые, по мнению экспертной комиссии, демонстрируют культовые дизайнерские решения. Гости мероприятия познакомятся с историей создания сырорезки, узнают, почему дождевики из полимерных материалов стали символом проявления индивидуальности в 60-х годах прошлого века, что дублирует дизайн всех скоростных поездов мира, а также познакомятся с другими интересными фактами.

п.Умба

до 20 марта

В Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Охотники каменного века».

Выставка расскажет о природе, которая окружала древних жителей Кольского края, об основных занятиях древнего человека на Кольском Севере: охоты, рыболовстве, собирательстве.

Посетители увидят памятники наскального искусства Мурманской области, в которых нашли свое отражение религиозные представления первобытного человека и его осознание окружающего мира.

Мероприятие рассчитано на широкий круг посетителей, интересующихся древней историей Кольского края. 6+

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

до 20 марта

В умбском Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» открыта передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера». Выставка знакомит с историей освоения Арктики, становлением отечественного ледокольного флота и полярной авиации. На ней представлены фотографии, сделанные во время полярных экспедиций 1920-1930-х годов.

Посетители увидят мужественные лица покорителей Севера, среди которых были и романтики, очарованные ледяными просторами, влекомые неизведанным, и люди, просто делавшие свою работу, уверенные в перспективах нашего сурового края.

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

г.Кировск

8 марта – 14.00

Кировский Дворец культуры приглашает очаровательных девушек и женщин отметить Международный женский день в стиле 90-х. Традиционный завтрак в модных платьях отменяется – в этот день в моде яркие вещи кислотных оттенков, лосины, безразмерные рубашки, футболки, джинсы, крупные пластиковые украшения, сумасшедший начес и хвост «фонтанчиком», яркий макияж.

Для всех гостей: оригинальная в стиле 90-х развлекательная программа, фотосессия, подарки от партнеров, выступления артистов, угощения. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

9 марта - 14.00

Кировский Дворец культуры приглашает детей с родителями на очередной кулинарный мастер-класс. В канун Масленицы он будет посвящен королеве праздника – блинам. Юные кулинары примут участие в изготовлении блинов, самостоятельно украсят их. А где блины и Масленица – там и веселье! Для всех маленький гостей «Блинного марафона» игры, танцы, хороводы и веселые ведущие. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

9 марта - 17.00- 22.00

Историко-краеведческий музей приглашает на мероприятие «Ночь туриста». В программе: экскурсии по экспозициям, интерактивные игры, квесты, мастер-классы.

г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

9 марта – 22.00

Кировский Дворец культуры приглашает кировчан и гостей города на ночную дискотеку. В программе только лучшие современные хиты и любимые композиции прошлых лет. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

10 февраля – 14.00

Кировский Дворец культуры приглашает всех жителей и гостей города от души повеселиться и всем вместе широко и весело отметить чудесный весенний праздник Масленицу.

В программе: подведение итогов конкурсов «Снеговичок» и «Сударыня-Масленица», красочное театрализованное представление, веселье в широком хороводе, сказочные персонажи, любимые масленичные забавы, потехи, молодецкие состязания, песни и частушки.

И, конечно, какая же русская Масленица без ярких блинов, вкуснейших пирогов и угощений.

Приходите всей семьей! Вместе шумно и весело проводим Зиму и встретим долгожданную Весну! 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, площадка у Кировского Дворца культуры.

25 марта

В Кировском Дворце культуры проходит XXX открытый межрегиональный фестиваль авторской песни Парада бардов на Кольской земле «Кольские встречи». Участниками фестиваля являются отдельные авторы, исполнители, дуэты, ансамбли, клубы, студии, театры авторской песни из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Возраст участников не ограничен.

Фестиваль проводится по следующим направлениям: авторская песня (автор, автор-исполнитель); исполнитель авторской песни; поэзия и проза малых форм (эссе, рассказ, миниатюра и т.п).

Для участия в фестивале необходимо в срок до 10 марта подать в Оргкомитет заявку (форма прилагается, обязательно заполнение всех пунктов!), которая оформляется на бумажном носителе в виде заполненного бланка или по электронной почте: 184250 Мурманская область, город Кировск, ул. Мира, 7 МАУК «Кировский городской Дворец культуры» Приходченко Ольге Ивановне.

E-mail: prikhodkhibiny@mail.ru

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

нп.Титан

6-10 марта – 10.00-18.00

В Доме культуры нп.Титан работает выставка работ декоративно-прикладного творчества «Наши волшебные ручки». На выставке представлены изделия мастериц любительского объединения «Василиса». Работы выполнены в технике - лоскутное шитье, тряпичная кукла, валяние, авторская кукла, кукла в технике «Тильда», ленточные сувениры, картины, вышитые бисером, крестиком. Вход свободный. 6+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

7 марта - 16.00

В Сельском доме культуры н. п. Титан для людей старшего поколения состоится праздничная программа «Как на Маслену неделю».

Для гостей праздника подготовлены тематическая викторина, конкурсы на самые вкусные блины, а также песенный марафон. Вход свободный. 50+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

8 марта – 20.00

Сельский дом культуры н п.Титан приглашает жителей и гостей поселка на праздничный вечер «Голоса Титана». «Голоса Титана-2019» – это новый формат, новые организаторы, новые ведущие, и новые возможности для творческой активности. Теперь можно не только оценить талант выступающих, но и продемонстрировать свои вокальные способности.

Обширная конкурсная программа, танцевальный марафон, битва караокеров – все это для гостей веселого, яркого праздника творчества. 18+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

нп.Коашва

9 марта - 14.00

Дом культуры нп.Коашва приглашает жителей и гостей поселка на традиционное массовое гуляние «Собирайся народ, Масленица идёт!». В программе гуляния: веселые конкурсы, народные песни, театрализованное представление и, конечно же, традиционное угощение – блины и горячий чай!

Мероприятие пройдёт на площади у Дома культуры. 0+

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп.Коашва.

г.Апатиты

7 марта - 14.00

Развлекательная программа «Немного о любви».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

7 марта - 15.00

Фольклорные посиделки «Масленица-блинница, весны именинница».

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

7 марта - 15.00

Познавательный час «Истории происхождения вещей: Мороженое». Познавательный цикл «Ужасно интересно».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

7 марта - 16.00

Мастер-класс «Букет для любимой мамы».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

7 марта - 17.00

Проект «ЛитКвартет». Мелодекламация «Письма любимым женщинам». Музыка – Сергей Буренин (фортепьяно). Чтецы – Е. Левицкая, И. Иванова, Е. Ходотова.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

7 марта - 19.00

На апатитской сцене концерт Джона Дэвиза, Григория Зайцева Игоря Игнатова, Кристины Ковалевой. История Jon Davis Triо началась в апреле 2000-го в джаз-клубе в центре Стамбула, где они выступали на протяжении недели. Не смотря на языковой барьер, музыканты сразу оказались на одной волне, сходу создавали музыку, и публике это нравилось. С марта 2016-го трио гастролирует по России ежегодно. В туре 2019 года российско-американское трио обращается к музыке, которой суждено было стать наследием джаза. Дюк Эллингтон, Генри Манчини, Джонни Мандэл, Тэлониус Монк, Чарли Паркер, Бобби Хатчерсон – в программе «Джаз. Золотая коллекция». Трио по-прежнему экспериментирует с джазовой обработкой русской классики. Каждый приезд в Россию Джон Дэвис предлагает слушателю новый взгляд на произведения Мусоргского, Чайковского, Рахманинова. 6+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

8 марта - 15.00

Приглашаем горожан на праздничную программу, посвященную Международному женскому дню «Весна! Цветы! Улыбки!». Творческие коллективы Дворца культуры поздравят женщин с первым весенним праздником, после чего всех пригласят на танцпол. Вход свободный.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

8 марта - 17.00

Концерт петрозаводского коллектива – вокального ансамбля «Петроглиф» и Мирона Скрябина. В Международный женский день артисты представят слушателю праздничную концертную программу «Признание», в которой прозвучат всеми любимые ретро-хиты, советские шлягеры, народные песни и романсы. Концерт – прекрасный подарок любимым дамам к празднику. Возрастное ограничение 6+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

9 марта – 13.00

Клуб «Хорошие фильмы». Приглашаем на советскую двухсерийную музыкальную комедию «Берегите женщин» (1981). Режиссеры: Виктор Макаров и Александр Полынников. В главных ролях: Андрей Градов, Марина Шиманская, Светлана Пенкина, Галина Веневитинова, Игорь Скляр. В основе сюжета романтические отношения между девушками-морячками и парнями-музыкантами. Тут и глубокие чувства, и море, и юмор, и прекрасная музыка, которая берет за душу и в наши дни. Ждём Вас в кабинете № 19. Вход свободный. 12+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

9 марта - 15.00

Ретро-кинозал с Романом Серовым. «В объективе - Нина Шацкая». Просмотр музыкальной комедии «Белый рояль» (Школа активного долголетия).

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

9 марта - 15.00

Книжный клуб «На Пушкина». «Проза: женский род (проект «12 месяцев для чтения: романы о любви»).

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

9 марта - 17.00

Цикл «Встречи в провинции». Концерт «Всё про любовь». Юрий Кругликов и друзья (фортепьяно, скрипка).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

9 марта - 18.00

Концерт «Guantanamera. Все мелодии и ритмы Кубы».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК.

9 марта - 19.00

«Северный Арбат. Весна». «JAM-SESSION».

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

10 марта - 12.00

Народное гулянье Масленица.

г.Апатиты, площадь с/к «Атлет».

10 марта - 12.00

Клуб «Цветоводы Хибин» приглашает на встречу: «Защита плодовых деревьев и кустарников от болезней и вредителей». Специалист ПАБСИ - Е.М. Ахтулова.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

10 марта - 13.00

Мастерская арт-терапии «ПоZнание». Правополушарное рисование.Ведущая – специалист, Юлия Рогозина.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

10 марта - 14.00

Концерт – поздравление «Весенний комплимент». Поют и танцуют дети – Клуб «Счастливые родители», танцевальная студия «Параллель», солисты. Цикл «Встречи в провинции».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

10 марта - 14.00-17.00

Игровая программа «Эх, широкая ты, Масленица».

г.Апатиты, п.Белореченский, ул. Чехова, 14а, веревочный парк.

10 марта - 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТВоРА». Мастер-класс «Домик для Кыша» (поделка из бумаги по книге Милы Блиновой «Домик в подарок»).

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

10 марта - 15.00

Презентация книги Нины Эдвардс и Светланы Туиновой «Право жить и любить», посвященная детям с синдромом Дауна. Книга вышла в издательстве «У Никитских ворот» в ноябре 2017 г.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

10 марта - 19.00

«Северный Арбат. Весна». Мастер-класс по LIVE музицированию от Сергея Данилина.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

ЗАТО г.Островной

7 марта - 14.00

Праздничный концерт «Есть в женщине особая загадка», посвященный Международному женскому дню.

ЗАТО г.Островной, ул. Североморская, 1б. Дом культуры.

ЗАТО г.Заозёрск

7 марта - 9.00

В рамках Городского ретро-фестиваля песни и танца «Поверь в мечту!» начнёт работу выставка.

ЗАТО г.Заозёрск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

7 марта - 17.00

Городской ретро-фестиваль песни и танца «Поверь в мечту!», посвященный Международному женскому дню.

ЗАТО г.Заозёрск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

г.Мурманск

7 марта - 11.00

Завершается Неделя Востока лекцией-презентацией «Удивительные японские сказки для детей и взрослых: погружение в мир Миядзавы Кэндзи». Слушатели узнают о произведениях японского поэта и сказочника, которые считаются одними из самых популярных в стране Восходящего Солнца. В сказках Миядзавы причудливо переплетается мир живой и неживой природы. Автор говорит с читателем о вечном: о любви и дружбе, пороках и добродетелях, смерти и разлуке. Его сказки учат мечтать, они будут интересны читателям любого возраста.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

7 марта - 12.30

Состоится мероприятие, посвященное 95-летию со дня рождения писателя, публициста, художника Свена Петровича Локко.

На встрече будут присутствовать: глава муниципального образования г.п. Верхнетуломский, председатель Совета депутатов Наталья Вениаминовна Старцева, директор Мурманского областного художественного музея Ольга Александровна Евтюкова.

Специалист отдела библиотечного обслуживания Мурманской областной научной библиотеки Ольга Викторовна Плюснина сделает обзор литературы, написанной Свеном Петровичем, заведующий отделом Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» Анна Юрьевна Ромашова расскажет о картинах Свена Локко из собрания Мурманского областного художественного музея, которые экспонируются на выставке, а также знакомые Свена Петровича поделятся воспоминаниями о художнике.

г.Мурманск. ул. Софьи Перовской, 3. Отдел Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея», II этаж.

7 марта - 18.30

Концерт, посвященный Международному женскому дню.

Приближается самый первый весенний праздник – 8 Марта. В этот день прекрасные дамы принимают поздравления и подарки. Без преувеличения можно сказать, что первый праздник наступившей весны является долгожданным, одним из самых главных государственных и народных праздников.

Зрители увидят хореографические, вокальные, цирковые и театральные номера. В праздничной программе примут участие: ансамбль солистов «Орфей», ансамбль бального танца «Ювента», студия эстрадной песни «Вернисаж», ансамбль танца «Радость», Анастасия Басова, театр - студия моды «Очарование», Семья Серовых, Наталья Еремеева и Сергей Макаров, ансамбль эстрадного пения «Непоседы», цирк «Комплимент», Андрей Щербаков, «КЛюП-Студия», Марина Хамитова и Вениамин Рузанов.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

7 марта - 19.00

Музыкально-поэтический спектакль «Кабаре «Бродячая собака».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

8 марта – 16.00

Март – месяц пробуждения природы, наступления тепла, журчания ручьев и пения птиц. У разных народов весна знаменуется большим количеством интересных праздников. Начинается календарь весенних праздников с весёлой Масленицы, которая отмечается в 2019 году с 4 по 10 марта. А 21 марта мусульманские народы празднуют весенний праздник Навруз, совпадающий с Днём весеннего равноденствия.

8 марта Молдавский культурный центр «Флуераш» - участник проекта Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области «Дом дружбы» приглашает на любимый молдавский весенний праздник Мэрцишор (в пеерводе с румынского означает «март»).

Мэрцишор празднуется 1 марта и имеет свои удивительные традиции. В этот день люди дарят друг другу маленькие красно-белые талисманы-бутоньерки (мэрцишоры), приговаривая: «Живите и цветите, как яблони в сердце весны».

Узнать об истоках праздника, традициях, смастерить мэрцишор своими руками смогут все желающие.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом дружбы, 3-й этаж.

9 марта - 16.00

Музыкальный лекторий: «О любви и дружбе».

У любви и дружбы есть одно странное свойство: о них трудно говорить словами. Хотя именно они помогают совершать самые сумасшедшие поступки. Как хорошо, что об этом можно петь. Участники клуба авторской песни «Пять углов» споют мурманчанам о любви.

Гости областной «Кировки» услышат авторские песни В. Матвеева, А. Якушевой, О. Митяева, Р. Нур, Н. Дудкина, А. Вознесенского и др., песни из кинофильмов «А годы летят» и «Хорошо над рекою Москвой», а так же в концерте прозвучат песни на стихи И. Царёва и многое другое… 16+

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

30 марта - 14.00

Впервые пройдёт областной конкурс «Уникальные мамы».

Это конкурс для активных мамочек Кольского Заполярья, которые не сидят без дела, с особой теплотой, вниманием и жизненной энергией воспитывают детей и, конечно же, творчески смотрят на мир.

Все чаще мы замечаем, что наши современные мамы проявляют себя абсолютно в разных сферах жизни. Они успешны и в бизнесе, они не могут пройти мимо чужой беды и готовы быть волонтерами, занимаются творчеством и даже ведут видео-блоги, где со всеми делятся своими успехами! При всём этом, она успевает готовить, заниматься спортом и хорошо выглядеть! В общем, современная мамочка – действительно уникальная!

Заявки на участие в конкурсе принимаются по определенной форме до 20 марта 2019 года. Подробно ознакомиться с Положением о мероприятии и заполнить анкету-заявку вы можете на сайте Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова www.odkkirova.ru (Документы – Положения - Мероприятия Дворца).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Журналы-юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Собрание сочинений. Том 27-й» (до 24 марта); «Бестиарий. Часть 2-я» (до 14 апреля); «Будьте как дети» (до 17 марта); «Праздник Севера» - выставка посвящена 85-летию проведения Полярной Олимпиады; «Слетались к лампе мотыльки…» из цикла «Простые вещи»; живописные полотна Алексея Сенаторова из фондового собрания областного художественного музея в рамках цикла выставок «С днём рождения, художник!» (по 31 марта); выставка портретов художника Анатолия Сергиенко.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Афганистан. Незаживающая рана» (до 13 марта); «Национальный костюм народа саами» (до 13 марта).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка: фотовыставка Дмитрия Горшенева «Дух Севера» (до 5 марта).

7 марта - 18.30

Концерт, посвященный Международному женскому дню. Зрители увидят хореографические, вокальные, цирковые и театральные номера. В праздничной программе примут участие: ансамбль солистов «Орфей», ансамбль бального танца «Ювента», студия эстрадной песни «Вернисаж», ансамбль танца «Радость», Анастасия Басова, театр - студия моды «Очарование», Семья Серовых, Наталья Еремеева и Сергей Макаров, ансамбль эстрадного пения «Непоседы», цирк «Комплимент», Андрей Щербаков, «КЛюП-Студия», Марина Хамитова и Вениамин Рузанов.

9 марта - 16.00

Музыкальный лекторий: «О любви и дружбе». Гости областной «Кировки» услышат авторские песни В. Матвеева, А. Якушевой, О. Митяева, Р. Нур, Н. Дудкина, А. Вознесенского и др., песни из кинофильмов «А годы летят» и «Хорошо над рекою Москвой», а так же в концерте прозвучат песни на стихи И. Царёва и многое другое… 16+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Волшебный мир чудес» (до конца года); «Первый шаг в науку» (до конца года).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

9 марта - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

9 марта - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 марта - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 марта - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

15 марта - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 марта - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 марта - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

17 марта - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

17 марта - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

22 марта - 16.30

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 марта - 10.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 марта - 17.00

К.Чуковский. «Телефон».

24 марта - 10.00

К.Чуковский. «Телефон».

24 марта - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

30 марта - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

30 марта - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

9 марта - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Летающий диван».

10 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

16 марта - 12.00 и 14.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

17 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

23 марта - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтёнка».

24 марта - 12.00 и 14.30

В. Павловскис. «Лисёнок - плут».

30 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».

31 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «История бумажной салфетки» - из цикла выставок «Простые вещи» (до 10 марта); работы Свена Локко из собрания музея и частных коллекций (до 10 марта); «Город Солнца» (до 10 марта); «Неграфика - графика» (до 17 марта); «Сказки» (до конца года); фотовыставка «Мурманчанки», посвященная Международному женскому дню.

7 марта - 12.30

Состоится мероприятие, посвященное 95-летию со дня рождения писателя, публициста, художника Свена Петровича Локко. Специалист отдела библиотечного обслуживания Мурманской областной научной библиотеки Ольга Викторовна Плюснина сделает обзор литературы, написанной Свеном Петровичем, заведующий отделом Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» Анна Юрьевна Ромашова расскажет о картинах Свена Локко из собрания Мурманского областного художественного музея, которые экспонируются на выставке, а также знакомые Свена Петровича поделятся воспоминаниями о художнике.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

7 марта - 19.00

Юлия Рутберг. Кабаре «Бродячая собака». Моноспектакль.

8 марта - 18.00

Куба Guantanamera. Ансамбль «Филоритмика».

10 марта - 17.00

«Музыка света». Абонемент «Магия органа». Алексей Шмитов (орган) и Надежда Данчева (сопрано).

16 марта - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр – Дмитрий Поляков (г.Москва), солист – Михаил Мордвинов – фортепиано (Россия-Германия).

17 марта - 17.00

«Посвящение Шуману». Михаил Мордвинов – фортепиано (Россия-Германия).

22 марта - 18.00

«Скрипка – царица музыки». Карэн Шахгалдян – скрипка (г.Москва), партия фортепиано - Мария Макарова(г.Мурманск).

23 марта - 17.00

«Прогулка в блюзовом настроении». Александр Виницкий (гитара) и «Мурманск-классик-квинтет».

31 марта - 14.00

«Да здравствует сюрприз!». Концерт для детей. Ансамбль «Лёгкие люди».

31 марта - 17.00

«И то же в вас очарованье...». Картины провинциальной жизни. Ансамбль «Серенада».

6 апреля - 18.00

Джейми Девис (вокал, США) и трио Алексея Черемизова.

7 апреля - 19.00

«ваши любимые песни». Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов.

14 апреля - 17.00

«Barocco tango jazz». Владимир Хомяков – орган (г.Челябинск) и Игорь Паращук – саксофон (г.Екатеринбург).

27 апреля - 18.00

Квартет имени Давида Ойстраха (г.Москва).

28 апреля - 17.00

«Хорошее настроение». Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер - Сергей Горбатюк (г.Мурманск).

3 мая - 15.00»

«Маугли». Музыкальная сказка с песочной анимацией.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

7 марта - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

7 марта - 19.00

«Любовь по понедельникам».

8 марта - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

8 марта - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. грустная комедия. Малая сцена. 16+

9 марта - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

9 марта - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

10 марта - 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

10 марта - 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 12+

13 марта - 13.30

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

13 марта - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

14 марта - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

14 марта - 19.00

«Без грима...». Встреча с Владимиром Равдановичем. Малая сцена. 12+

15 марта - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

15 марта - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни. Комедия, перевод М. Мишина. 16+

16 марта - 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

16 марта - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

17 марта - 12.00

«Осторожно. Дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

17 марта - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

20 марта - 14.30

Мурманский ДИПИ. Концертная программа.

20 марта - 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

21 марта - 19.00

«Марица».

22 марта - 19.00

«Мистер икс».

23 марта - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

23 марта - 17.00

г.Полярные Зори

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

23 марта - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

24 марта - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

24 марта - 19.00

Приз зрительских симпатий. «Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

29 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

30 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

31 марта - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

31 марта - 19.00

«Бедность не порок». А. Острокий. Комедия в двух действиях. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

9 марта – 18.00

«Не все коту масленница».

10 марта 18.00

«Не все коту масленница».

16 марта - 18.00

«Гроза».

17 марта - 11.00

«Морозко».

17 марта – 18.00

«Домовой».

23 марта – 18.00

«Не все коту масленница».

24 марта – 11.00

«Кошкин дом».

24 марта – 18.00

«Такая долгая война».

30 марта – 18.00

«Кто-то должен уйти...».

31 марта – 11.00

«Аленький цветочек».

31 марта – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Людмилы Белозеровой «Ассорти» (до 5 марта).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Открыты выставки: декоративно-прикладного искусства «Избранное» (до 10 марта).