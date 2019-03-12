г.Ковдор

Ковдорский районный краеведческий музей

(г.Ковдор, ул. Коновалова, 3)

до 23 марта

Работает выставка «Норвежский дизайн – взгляд через столетие». Выставка организована Генеральным консульством Королевства Норвегия в городе Мурманске. Выставка открывается в рамках совместного проекта Центра дизайна и архитектуры Норвегии и журнала «A-magasinet». Она рассказывает о самых популярных и известных на весь мир образах промышленного, мебельного, графического, интерактивного и индустриального норвежского дизайна.

В экспозиции представлено 30 работ, которые, по мнению экспертной комиссии, демонстрируют культовые дизайнерские решения. Гости мероприятия познакомятся с историей создания сырорезки, узнают, почему дождевики из полимерных материалов стали символом проявления индивидуальности в 60-х годах прошлого века, что дублирует дизайн всех скоростных поездов мира, а также познакомятся с другими интересными фактами.

п.Умба

до 20 марта

В Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Охотники каменного века».

Выставка расскажет о природе, которая окружала древних жителей Кольского края, об основных занятиях древнего человека на Кольском Севере: охоты, рыболовстве, собирательстве.

Посетители увидят памятники наскального искусства Мурманской области, в которых нашли свое отражение религиозные представления первобытного человека и его осознание окружающего мира.

Мероприятие рассчитано на широкий круг посетителей, интересующихся древней историей Кольского края. 6+

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

до 20 марта

В умбском Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» открыта передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера». Выставка знакомит с историей освоения Арктики, становлением отечественного ледокольного флота и полярной авиации. На ней представлены фотографии, сделанные во время полярных экспедиций 1920-1930-х годов.

Посетители увидят мужественные лица покорителей Севера, среди которых были и романтики, очарованные ледяными просторами, влекомые неизведанным, и люди, просто делавшие свою работу, уверенные в перспективах нашего сурового края.

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

г.Кировск

25 марта

В Кировском Дворце культуры проходит XXX открытый межрегиональный фестиваль авторской песни Парада бардов на Кольской земле «Кольские встречи». Участниками фестиваля являются отдельные авторы, исполнители, дуэты, ансамбли, клубы, студии, театры авторской песни из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Возраст участников не ограничен.

Фестиваль проводится по следующим направлениям: авторская песня (автор, автор-исполнитель); исполнитель авторской песни; поэзия и проза малых форм (эссе, рассказ, миниатюра и т.п).

Для участия в фестивале необходимо в срок до 10 марта подать в Оргкомитет заявку (форма прилагается, обязательно заполнение всех пунктов!), которая оформляется на бумажном носителе в виде заполненного бланка или по электронной почте: 184250 Мурманская область, город Кировск, ул. Мира, 7 МАУК «Кировский городской Дворец культуры» Приходченко Ольге Ивановне.

E-mail: prikhodkhibiny@mail.ru

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Оленегорск

12 марта - 13.00

Тифлотурне «Краеведческая книга в специальных форматах для незрячих и слабовидящих». Читатели познакомятся с аудио-сборником «Поэтические голоса Заполярья». Кроме того, состоится творческая встреча с прозаиком и поэтом, членом Союза писателей России Дмитрием Коржовым и ведущим актером Мурманского областного драматического театра, заслуженным артистом РФ, членом Союза российских писателей Сергеем Гронским, стихи которых вошли в сборник.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 37. Библиотека – филиал № 1 «Забота».

г.Мурманск

12 марта - 9.00

Открытие международной библиотечной конференции «Баренцева библиотека 2.0 – библиотечный проект для новых компетенций». Конференция проводится в рамках Плана культурного сотрудничества между Мурманской областью и губернией Финнмарк (Норвегия). Специалисты библиотек Архангельской и Мурманской областей, Норвегии, Дании, Финляндии обсудят вопросы развития библиотек и новых компетенций, необходимых специалистам для работы в современных условиях. В первый день работы форума будет представлен опыт успешно реализованных проектов. Конференция продолжится 13 марта.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика».

12 марта - 13.00

Литературно-музыкальный вечер «Секреты женского очарования». На вечере прозвучат стихи и песни, посвященные женщинам.

г.Мурманск, ул. Марата, 22. Первичная организация Всероссийского общества слепых.

12 марта – 17.00

Состоится концерт скрипичной музыки. Концерт пройдёт в рамках подготовки студентов специальности «Инструментальное исполнительство» по виду «Оркестровые струнные инструменты» класса Л.В. Загребельной к XI Региональному конкурсу «Серебряные струны Заполярья».

В программе концерта шедевры мирового скрипичного репертуара, произведения Н. Паганини, Г. Венявского, А. Вивальди. Концертмейстер Елена Дмитриченко, продолжительность концерта 1 час 15 минут, вход свободный.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, малый зал.

16 марта - 15.00

Финал областного конкурса «Звёздные барышни». 6+ За звание «Звёздной барышни» будут бороться 10 женщин-военнослужащих, сотрудниц силовых структур и ведомств из городов Североморск, Мончегорск, Мурманск и Полярный, посёлков Сафоново и Спутник. Конкурс состоит из трех этапов. Во время первого этапа (9 марта) участницы продемонстрировали владение оружием в тире «Пулька», а также показали своё кулинарное мастерство под руководством шеф-повара ресторана гостиницы «Азимут». На втором этапе (11 марта) конкурсантки выполнили комплекс упражнений под руководством инструктора по фитнесу в спортивном клубе «Skyjumping» и преодолели дистанции 25 или 50 метров в спорткомплексе «Авангард». Для финала конкурса (16 марта) участницы подготовят визитные карточки, во время которых расскажут о себе и своей профессии, исполнят творческие номера и представят на суд жюри наряды, изготовленные из подручных материалов.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

16 марта - 16.00

«Весёлый весенний концерт». Весна - время, когда природа пробуждается ото сна. Даже у нас на Севере мы чувствуем приближение тёплых деньков. Если у вас плохое настроение и даже приближение весны не радует, приходите на «Весёлый весенний концерт». Участники фольклорного ансамбля «Потешенки», ансамбля русских народных инструментов «Русские потешки», ансамбля народной песни «Горенка» и вокального кружка «Цветные сны» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова подготовили для мурманчан новую программу.

Участники коллективов постараются создать весеннюю атмосферу. В их исполнении гости концерта услышат русские народные песни, сказки, русские наигрыши и известные современные мелодии. 0+

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 1. Дом культуры «Моряков».

17 марта - 15.00

Концерт хора украинской песни «Джерела». «На вулиці Липовій» - это не просто концерт, а целое музыкально - театрализованное представление, действие которого происходит в деревне «Тридубы», где живут очень веселые, любящие украинскую песню жители. Все проблемы, радости и печали соседи делят между собой, помогая в любых ситуациях друг другу. Главное место, где можно что-то обсудить, решить или просто поговорить – это, конечно, базар. Более оживленного места в деревне не найти…вот и на этот раз соседи собираются вместе, чтобы помирить молодую семью.

Хор украинской песни «Джерела» Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова подготовил концертную программу, в которой будет много шуток и песен. Участники коллектива надеются, что музыкальное представление доставит гостям концерта радость, что северяне с удовольствием вспомнят родные места, своих близких, друзей, соседей и получат много положительных эмоций. 6+

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 1. Дом культуры «Моряков».

30 марта - 14.00

Впервые пройдёт областной конкурс «Уникальные мамы».

Это конкурс для активных мамочек Кольского Заполярья, которые не сидят без дела, с особой теплотой, вниманием и жизненной энергией воспитывают детей и, конечно же, творчески смотрят на мир.

Все чаще мы замечаем, что наши современные мамы проявляют себя абсолютно в разных сферах жизни. Они успешны и в бизнесе, они не могут пройти мимо чужой беды и готовы быть волонтерами, занимаются творчеством и даже ведут видео-блоги, где со всеми делятся своими успехами! При всём этом, она успевает готовить, заниматься спортом и хорошо выглядеть! В общем, современная мамочка – действительно уникальная!

Заявки на участие в конкурсе принимаются по определенной форме до 20 марта 2019 года. Подробно ознакомиться с Положением о мероприятии и заполнить анкету-заявку вы можете на сайте Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова www.odkkirova.ru (Документы – Положения - Мероприятия Дворца).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Вечно ваш, Гоголь» (до 30 апреля); «Остановись перед пропастью» - к Дню борьбы с наркобизнесом и наркомафией (до 31 марта); «В плену у ароматов» (до 31 марта); «Мама, бабушка, сестренка, эта выставка - для вас!» (до 31 марта); «Женский почерк нашего времени» (до 31 марта); «Юбилейный вернисаж: Фазиль Искандер, Александр Беляев» (до 31 марта); «Рыцари юмора» (до 30 апреля); «Он был первым» - к 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина (до 15 апреля); «Небо Героя России Тимура Апакидзе» - к 65-летию со дня рождения Героя России Тимура Апакидзе (до 3 апреля); «Кисть в женской руке» (до 31 марта); «Журналы-юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).

12 марта - 12.30

Научно-популярная лекция в рамках федерального проекта «Энергия науки». Лекцию «Компьютерное зрение», посвященную технологии распознавания лиц, прочитает Алексей Егоров – молодой учёный, инженер Института интеллектуальных кибернетических систем Московского инженерно-физического института.

13 марта - 18.30

«От закаливания к аквайсу»: встреча с Александром Базановым - организатором экстремальных заплывов. 12+

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: портретов Анатолия Сергиенко (до 7 апреля); полотен Алексея Сенаторова из фондового собрания в честь 55-летия со дня рождения художника (до 31 марта); «Праздник Севера» (до 31 марта); «Слетались к лампе мотыльки…» - из цикла «Простые вещи» (до 14 апреля); «Собрание сочинений. Том 7-й» (до 24 марта); «Бестиарий. Часть 2-я» (до 14 апреля); «Будьте как дети» (до 17 марта).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Афганистан. Незаживающая рана» (до 13 марта); «Национальный костюм народа саами» (до 13 марта).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

13 марта - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». В уютной обстановке «Кировки» дамы и кавалеры смогут отдохнуть, вспомнить свою молодость, потанцевать, забыть о возрасте и домашних заботах. На «Танцплощадке» у людей старшего поколения есть уникальная возможность найти новых друзей, обсудить настоящее, а также поделиться своими воспоминаниями.

16 марта - 15.00

Финал областного конкурса «Звёздные барышни». За звание «Звёздной барышни» будут бороться 10 женщин-военнослужащих, сотрудниц силовых структур и ведомств из городов Североморск, Мончегорск, Мурманск и Полярный, посёлков Сафоново и Спутник. Конкурс состоит из трех этапов. Во время первого этапа (9 марта) участницы продемонстрировали владение оружием в тире «Пулька», а также показали своё кулинарное мастерство под руководством шеф-повара ресторана гостиницы «Азимут». На втором этапе (11 марта) конкурсантки выполнили комплекс упражнений под руководством инструктора по фитнесу в спортивном клубе «Skyjumping» и преодолели дистанции 25 или 50 метров в спорткомплексе «Авангард». Для финала конкурса (16 марта) участницы подготовят визитные карточки, во время которых расскажут о себе и своей профессии, исполнят творческие номера и представят на суд жюри наряды, изготовленные из подручных материалов. 6+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Волшебный мир чудес» (до конца года); «Первый шаг в науку» (до конца года).

13 марта - 14.00

В рамках Года театра в России - мастер-класс от актеров и режиссера Арктического театра Евгения Гомана «АРкТ-территория: небанально об актерском искусстве». 12+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

15 марта - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 марта - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 марта - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

17 марта - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

17 марта - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

22 марта - 16.30

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 марта - 10.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 марта - 17.00

К.Чуковский. «Телефон».

24 марта - 10.00

К.Чуковский. «Телефон».

24 марта - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

30 марта - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

30 марта - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

16 марта - 12.00 и 14.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

17 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

23 марта - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтёнка».

24 марта - 12.00 и 14.30

В. Павловскис. «Лисёнок - плут».

30 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».

31 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: фотовыставка «Мурманчанки» (до 7 апреля); «Неграфика - графика» (до 17 марта); «Сказки» (до конца года).

13 марта - 18.00

Лекция «Нужна ли еще художникам античность?» из лекционного цикла «Современное искусство и наследие классической культуры: диалоги с неравнодушным обществом». 12+

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

16 марта - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр – Дмитрий Поляков (г.Москва), солист – Михаил Мордвинов – фортепиано (Россия-Германия).

17 марта - 17.00

«Посвящение Шуману». Михаил Мордвинов – фортепиано (Россия-Германия).

22 марта - 18.00

«Скрипка – царица музыки». Карэн Шахгалдян – скрипка (г.Москва), партия фортепиано - Мария Макарова(г.Мурманск).

23 марта - 17.00

«Прогулка в блюзовом настроении». Александр Виницкий (гитара) и «Мурманск-классик-квинтет».

31 марта - 14.00

«Да здравствует сюрприз!». Концерт для детей. Ансамбль «Лёгкие люди».

31 марта - 17.00

«И то же в вас очарованье...». Картины провинциальной жизни. Ансамбль «Серенада».

6 апреля - 18.00

Джейми Девис (вокал, США) и трио Алексея Черемизова.

7 апреля - 19.00

«ваши любимые песни». Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов.

14 апреля - 17.00

«Barocco tango jazz». Владимир Хомяков – орган (г.Челябинск) и Игорь Паращук – саксофон (г.Екатеринбург).

27 апреля - 18.00

Квартет имени Давида Ойстраха (г.Москва).

28 апреля - 17.00

«Хорошее настроение». Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер - Сергей Горбатюк (г.Мурманск).

3 мая - 15.00»

«Маугли». Музыкальная сказка с песочной анимацией.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

13 марта - 13.30

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

13 марта - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

14 марта - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

14 марта - 19.00

«Без грима...». Встреча с Владимиром Равдановичем. Малая сцена. 12+

15 марта - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

15 марта - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни. Комедия, перевод М. Мишина. 16+

16 марта - 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

16 марта - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

17 марта - 12.00

«Осторожно. Дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

17 марта - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

20 марта - 14.30

Мурманский ДИПИ. Концертная программа.

20 марта - 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

21 марта - 19.00

«Марица».

22 марта - 19.00

«Мистер икс».

23 марта - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

23 марта - 17.00

г.Полярные Зори

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

23 марта - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

24 марта - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

24 марта - 19.00

Приз зрительских симпатий. «Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

29 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

30 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

31 марта - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

31 марта - 19.00

«Бедность не порок». А. Острокий. Комедия в двух действиях. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

16 марта - 18.00

«Гроза».

17 марта - 11.00

«Морозко».

17 марта – 18.00

«Домовой».

23 марта – 18.00

«Не все коту масленница».

24 марта – 11.00

«Кошкин дом».

24 марта – 18.00

«Такая долгая война».

30 марта – 18.00

«Кто-то должен уйти...».

31 марта – 11.00

«Аленький цветочек».

31 марта – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Маленький народец» (до 2 апреля); графика Андрея Лежова «Пелагея» (до 1 апреля).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».