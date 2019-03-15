г.Ковдор

21 марта - 14.00 и 18.00

Светодиодное шоу «Звёздная команда». 0+

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

Ковдорский районный краеведческий музей

(г.Ковдор, ул. Коновалова, 3)

до 23 марта

Работает выставка «Норвежский дизайн – взгляд через столетие». Выставка организована Генеральным консульством Королевства Норвегия в городе Мурманске. Выставка открывается в рамках совместного проекта Центра дизайна и архитектуры Норвегии и журнала «A-magasinet». Она рассказывает о самых популярных и известных на весь мир образах промышленного, мебельного, графического, интерактивного и индустриального норвежского дизайна.

В экспозиции представлено 30 работ, которые, по мнению экспертной комиссии, демонстрируют культовые дизайнерские решения. Гости мероприятия познакомятся с историей создания сырорезки, узнают, почему дождевики из полимерных материалов стали символом проявления индивидуальности в 60-х годах прошлого века, что дублирует дизайн всех скоростных поездов мира, а также познакомятся с другими интересными фактами.

п.Умба

15 марта - 19.00

Группа «КИНОхроника» (г. Санкт-Петербург), прозвучат песни группы «Кино». 16

пгт.Умба, ул. Беломорская, 1а. Дом культуры.

до 20 марта

В Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Охотники каменного века».

Выставка расскажет о природе, которая окружала древних жителей Кольского края, об основных занятиях древнего человека на Кольском Севере: охоты, рыболовстве, собирательстве.

Посетители увидят памятники наскального искусства Мурманской области, в которых нашли свое отражение религиозные представления первобытного человека и его осознание окружающего мира.

Мероприятие рассчитано на широкий круг посетителей, интересующихся древней историей Кольского края. 6+

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

до 20 марта

В умбском Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» открыта передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера». Выставка знакомит с историей освоения Арктики, становлением отечественного ледокольного флота и полярной авиации. На ней представлены фотографии, сделанные во время полярных экспедиций 1920-1930-х годов.

Посетители увидят мужественные лица покорителей Севера, среди которых были и романтики, очарованные ледяными просторами, влекомые неизведанным, и люди, просто делавшие свою работу, уверенные в перспективах нашего сурового края.

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

г.Полярные Зори

17 марта - 19.00

Торжественное закрытие областного фестиваля молодёжных и взрослых любительских театров «Театральные подмостки». 12+

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

15 марта - 18.30

Спектакль по шуткам А. П. Чехова «Чехо-харда» народного самодеятельного коллектива драматического театра «Кураж». 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

16 марта – 12.00

На сцене ЦДТ «Хибины» состоится финал конкурса «Россияночка», в котором участвуют девочки-дошкольницы. Напоминаем, что 9 марта прошел первый этап муниципального конкурса, в котором участницы выполняли интеллектуальные и творческое задание.

г.Кировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

16 марта – 14.00

Мастер декоративно-прикладного творчества Кировского Дворца культуры, Киянская Ирина Анатольевна, приглашает 16 марта всех желающих на свой мастер-класс «Брошь из джинса и фетра».

Результат Вас порадует – оригинальный аксессуар из доступных материалов отлично поднимет настроение и украсит образ любой модницы. Материалы предоставляются. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

17 марта – 15.00

В большом концертном зале Кировского городского Дворца культуры состоится отчётный концерт учащихся хореографического отделения Детской школы искусств имени Александра Семеновича Розанова «Хибинские ассамблеи», посвященный Году театра в России.

В программе сольные и ансамблевые выступления хореографических коллективов под руководством преподавателей Степановой Светланы Николаевны, Константиновой Софьи Юрьевны и Некрасовой Анны Владимировны.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

23 марта - 15.00

Для обучающихся ЦДТ «Хибины» и их родителей пройдет игра «Один из трёх». Главная цель игры - проанализировать основные причины конфликтов между родителями и подростками путем открытых дебатов, расширить представления родителей и детей о возрастных особенностях подростков, попытаться найти выход из конфликтных ситуаций.

г.Кировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

25 марта

В Кировском Дворце культуры проходит XXX открытый межрегиональный фестиваль авторской песни Парада бардов на Кольской земле «Кольские встречи». Участниками фестиваля являются отдельные авторы, исполнители, дуэты, ансамбли, клубы, студии, театры авторской песни из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Возраст участников не ограничен.

Фестиваль проводится по следующим направлениям: авторская песня (автор, автор-исполнитель); исполнитель авторской песни; поэзия и проза малых форм (эссе, рассказ, миниатюра и т.п).

Для участия в фестивале необходимо в срок до 10 марта подать в Оргкомитет заявку (форма прилагается, обязательно заполнение всех пунктов!), которая оформляется на бумажном носителе в виде заполненного бланка или по электронной почте: 184250 Мурманская область, город Кировск, ул. Мира, 7 МАУК «Кировский городской Дворец культуры» Приходченко Ольге Ивановне.

E-mail: prikhodkhibiny@mail.ru

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

нп.Титан

15 марта - 18.30

Народный самодеятельный коллектив драматический театр «Кураж» (руководитель Морская Алиса Михайловна) Кировского Дворца культуры представит на суд зрителей обновленную постановку по известным произведениям А.П. Чехова «Медведь» и «Предложение».

Простые и комичные сюжеты, положенные в основу спектакля под названием «Чехо-харда», будет одинаково полезно и интересно посмотреть, как детям, так и взрослым. 6+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

16 марта - 21.00

В гостиные Дома культуры нп. Коашва состоится вечер отдыха для взрослых «Хорошее настроение». Для гостей: композиции прошлых лет и современные хиты. 18+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Апатиты

15 марта - 11.00

Интерактивная программа для дошкольников « В куклы поиграем, историю узнаем».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Выставочный зал МАУ АГДК.

15 марта - 15.00

Муниципальная предметная олимпиада среди обучающихся 3-4 классов по математике.

г.Апатиты, ул.Космонавтов, 19. Гимназия № 1 г .Апатиты.

15 марта - 19.00

«Северный Арбат. Весна». Благотворительный сольный концерт фокусника Jason’а.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

15 марта - 19.00

Женский Клуб «Девичник». Встреча с Юлией Лихачёвой, копирайтером для онлайн бизнеса.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

16 марта - 13.00-16.00

Мастер-класс для населения. Шерстяная акварель «Кот».

г.Апатиты, ул. Московская, 15. МБУМП «МСЦ», ОЭР «Ковчег».

16 марта - 14.00

Мастер-класс «Здоровое дыхание». Школа активного долголетия.

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

16 марта - 15.00

Семейный выходной «День красоты».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

16 марта - 15.00

Школа диабета. «Осложнения при сахарном диабете».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

16 марта - 18.00

«Северный Арбат. Весна». Вечер танца «Танцы на Арбате».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

16 марта - 18.00

Проект «КиноФорте». Киносеанс немого кино. Показ короткометражных фильмов Дэвида Уорка Гриффита «Сердце скряги» и «Ростовщик». Музыкальное сопровождение – Валерий Садов.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

17 марта - 13.00

День православной книги - час духовного общения. «Образ Богородицы в культуре наших предков» (совместно с Храмом новомучеников и исповедников Российских). Литературно-музыкальная композиция «Русская духовная поэзия и музыка»+ богородичные песнопения (с выступлением Воскресной школы) - выставка книг по иконам Богородицы.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

17 марта - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу!»

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

17 марта - 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТВоРА». Мастер-класс «Кораблик» (поделка из бумаги и губки). По книге Кейт ДиКамилло, Хэрри Блисс «Приключения курочки Луизы» (свободные читатели).

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

17 марта - 17.00

Литературно-музыкальный салон «Вечер Пушкинского романса» к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

17 марта - 19.00

«Северный Арбат. Весна». Закрытие фестиваля.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

г.Мончегорск

16 марта - 12.00

Спектакль «Как ДимДимыч стал фиксиком». 0+

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

17 марта - 15.00

Концертная программа «Хорошее настроение». 12+

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ЗАТО г.Островной

15 марта - 14.00

Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». 12+

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2. Библиотека.

ЗАТО Видяево

15 марта - 15.00

Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». 12+

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 3. Центр культуры и досуга.

г.Полярный

16 марта - 15.00

Ко Дню моряка-подводника сотрудники музея проведут экскурсию «И нет бойцов подводников смелей». 6+

г.Полярный, мемориальный комплекс «Морская душа».

пгт.Молочный

16 марта - 17.00

Концерт «Танцы на молоке», народного самодеятельного коллектива ансамбля современного танца «Престиж». 12+

пгт.Молочный, Торговая ул., 1а. ГДК «Гармония».

ЗАТО г.Североморск

19 марта - 12.00 и 18.30

Светодиодное шоу «Звездная команда». 0+

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель».

20 марта - 18.00

Концерт студентов специальности «Инструментальное исполнительство» по виду «Оркестровые духовые и ударные инструменты». 12+

ЗАТО г.Североморск, ул.Морская, 12. Детская музыкальная школа им. Э.С. Пастернак.

г.Мурманск

15 марта - 14.30-16.30

17 марта - 10.00-18.30

Состоится XI региональный конкурс сольного исполнительства на струнных смычковых инструментах «Серебряные струны Заполярья». Конкурс проводится один раз в три года. Это единственный конкурс регионального уровня для обучающихся по предпрофессиональным программам в области музыкального искусства по классу оркестровых струнных инструментов.

В конкурсе примут участие 26 учащихся из школ искусств городов Гаджиево, Кировска, Ковдора, Колы, Мурманска, Оленегорска, Полярного, Североморска, Снежногорска, Никеля и пять студентов Мурманского колледжа искусств.

Время проведения конкурса: 15 марта - 14.30-16.30 – студенты Мурманского колледжа искусств, I тур; 17 марта - 10.00-12.30 – учащиеся детских школ искусств, 14.00-17.15 – учащиеся детских школ искусств, 17.30-18.30 – студенты Мурманского колледжа искусств, II тур.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств.

15 марта - 16.00

Торжественное открытие выставки «Открытки» из цикла выставок «Простые вещи». На выставке представлены предметы из частной коллекции Валентины Чапенко, заместителя руководителя клуба «Природа и творчество» Мурманского областного художественного музея.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

16 марта - 15.00

Финал областного конкурса «Звёздные барышни». 6+

За звание «Звёздной барышни» будут бороться 10 женщин-военнослужащих, сотрудниц силовых структур и ведомств из городов Североморск, Мончегорск, Мурманск и Полярный, посёлков Сафоново и Спутник. Конкурс состоит из трех этапов. Во время первого этапа (9 марта) участницы продемонстрировали владение оружием в тире «Пулька», а также показали своё кулинарное мастерство под руководством шеф-повара ресторана гостиницы «Азимут». На втором этапе (11 марта) конкурсантки выполнили комплекс упражнений под руководством инструктора по фитнесу в спортивном клубе «Skyjumping» и преодолели дистанции 25 или 50 метров в спорткомплексе «Авангард». Для финала конкурса (16 марта) участницы подготовят визитные карточки, во время которых расскажут о себе и своей профессии, исполнят творческие номера и представят на суд жюри наряды, изготовленные из подручных материалов.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

16 марта - 16.00

«Весёлый весенний концерт». Весна - время, когда природа пробуждается ото сна. Даже у нас на Севере мы чувствуем приближение тёплых деньков. Если у вас плохое настроение и даже приближение весны не радует, приходите на «Весёлый весенний концерт». Участники фольклорного ансамбля «Потешенки», ансамбля русских народных инструментов «Русские потешки», ансамбля народной песни «Горенка» и вокального кружка «Цветные сны» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова подготовили для мурманчан новую программу.

Участники коллективов постараются создать весеннюю атмосферу. В их исполнении гости концерта услышат русские народные песни, сказки, русские наигрыши и известные современные мелодии. 0+

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 1. Дом культуры «Моряков».

17 марта - 15.00

Концерт хора украинской песни «Джерела». «На вулиці Липовій» - это не просто концерт, а целое музыкально - театрализованное представление, действие которого происходит в деревне «Тридубы», где живут очень веселые, любящие украинскую песню жители. Все проблемы, радости и печали соседи делят между собой, помогая в любых ситуациях друг другу. Главное место, где можно что-то обсудить, решить или просто поговорить – это, конечно, базар. Более оживленного места в деревне не найти…вот и на этот раз соседи собираются вместе, чтобы помирить молодую семью.

Хор украинской песни «Джерела» Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова подготовил концертную программу, в которой будет много шуток и песен. Участники коллектива надеются, что музыкальное представление доставит гостям концерта радость, что северяне с удовольствием вспомнят родные места, своих близких, друзей, соседей и получат много положительных эмоций. 6+

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 1. Дом культуры «Моряков».

30 марта - 14.00

Впервые пройдёт областной конкурс «Уникальные мамы».

Это конкурс для активных мамочек Кольского Заполярья, которые не сидят без дела, с особой теплотой, вниманием и жизненной энергией воспитывают детей и, конечно же, творчески смотрят на мир.

Все чаще мы замечаем, что наши современные мамы проявляют себя абсолютно в разных сферах жизни. Они успешны и в бизнесе, они не могут пройти мимо чужой беды и готовы быть волонтерами, занимаются творчеством и даже ведут видео-блоги, где со всеми делятся своими успехами! При всём этом, она успевает готовить, заниматься спортом и хорошо выглядеть! В общем, современная мамочка – действительно уникальная!

Заявки на участие в конкурсе принимаются по определенной форме до 20 марта 2019 года. Подробно ознакомиться с Положением о мероприятии и заполнить анкету-заявку вы можете на сайте Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова www.odkkirova.ru (Документы – Положения - Мероприятия Дворца).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Старые знакомые» (до 28 марта); «Остановись перед пропастью» к Дню борьбы с наркобизнесом и наркомафией (до 31 марта); «В плену у ароматов» (до 31 марта); «Мама, бабушка, сестренка, эта выставка - для вас!» (до 31 марта); «Женский почерк нашего времени» (до 31 марта); «Кисть в женской руке» (до 31 марта); «Юбилейный вернисаж: Фазиль Искандер, Александр Беляев» (до 31 марта); «Небо Героя России Тимура Апакидзе» к 65-летию со дня рождения Героя России Тимура Апакидзе (до 3 апреля); «Он был первым» к 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина (до 15 апреля); «Вечно ваш, Гоголь» (до 30 апреля); «Рыцари юмора» (до 30 апреля); «Журналы-юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).

16 марта - 15.00

«О чем шумит океан?», лекция из цикла «Край, в котором я живу». 12+

17 марта - 13.00

День православной книги. В ходе мероприятия будут подведены итоги конкурса сочинений «Недавно я прочёл книгу...». 12+

17 марта - 15.00

Презентация романа-трилогии Дмитрия Коржова «Мурманцы». 12+

17 марта

Откроется выставка пасхальных яиц «Пасхальное настроение» (до 30 марта).

20 марта в 17.00

Литературно-музыкальный вечер-фантазия «Цвет небесный, синий цвет». 12+

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. «Собрание сочинений. Том 27-й» (до 24 марта); полотен Алексея Сенаторова из фондового собрания в честь 55-летия со дня рождения художника (до 31 марта); «Праздник Севера» (до 31 марта); «Слетались к лампе мотыльки…» из цикла «Простые вещи» (до 14 апреля); «Бестиарий. Часть 2-я» (до 14 апреля); портретов Анатолия Сергиенко (до 7 апреля); «Лоскуточки, лоскутки…» - более 30 работ, выполненных в различных техниках лоскутного шитья.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Афганистан. Незаживающая рана» (до 13 марта); «Национальный костюм народа саами» (до 13 марта).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

16 марта - 15.00

Финал областного конкурса «Звёздные барышни». За звание «Звёздной барышни» будут бороться 10 женщин-военнослужащих, сотрудниц силовых структур и ведомств из городов Североморск, Мончегорск, Мурманск и Полярный, посёлков Сафоново и Спутник. Конкурс состоит из трех этапов. Во время первого этапа (9 марта) участницы продемонстрировали владение оружием в тире «Пулька», а также показали своё кулинарное мастерство под руководством шеф-повара ресторана гостиницы «Азимут». На втором этапе (11 марта) конкурсантки выполнили комплекс упражнений под руководством инструктора по фитнесу в спортивном клубе «Skyjumping» и преодолели дистанции 25 или 50 метров в спорткомплексе «Авангард». Для финала конкурса (16 марта) участницы подготовят визитные карточки, во время которых расскажут о себе и своей профессии, исполнят творческие номера и представят на суд жюри наряды, изготовленные из подручных материалов. 6+

19 марта - 19.00

Группа «Голубые береты». 6+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Волшебный мир чудес» (до конца года); «Первый шаг в науку» (до конца года).

17 марта - 13.00

Финальный этап семейной литературной викторины «Ты да я, да мы с тобой». Подведение итогов состоится 24 марта. 6+

19 марта - 13.00

В рамках Года театра в России состоится арт-встреча с заслуженной артисткой Российской Федерации, актрисой Мурманского областного театра кукол Петруниной Натальей Федотовной. 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

15 марта - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 марта - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 марта - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

17 марта - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

17 марта - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

22 марта - 16.30

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 марта - 10.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 марта - 17.00

К.Чуковский. «Телефон».

24 марта - 10.00

К.Чуковский. «Телефон».

24 марта - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

30 марта - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

30 марта - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

16 марта - 12.00 и 14.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

17 марта - 11.30 и 14.00

Мастер-класс по художественному творчеству от школы хороших манер «AMA School». 6+

17 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

23 марта - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтёнка».

24 марта - 12.00 и 14.30

В. Павловскис. «Лисёнок - плут».

30 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».

31 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: фотовыставка «Мурманчанки» (до 7 апреля); «Неграфика - графика» (до 17 марта); «Сказки» (до конца года).

15 марта - 16.00

Открытие выставки «Открытки» из цикла выставок «Простые вещи». На выставке будут представлены предметы из частной коллекции Валентины Викторовны Чапенко (до 21 апреля).

18 марта - 12.00

Открытие выставки из собрания Ярославского художественного музея «Море. Солнце. Крым» (до 26 мая).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

16 марта - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр – Дмитрий Поляков (г.Москва), солист – Михаил Мордвинов – фортепиано (Россия-Германия). 12+

17 марта - 17.00

«Посвящение Шуману». Михаил Мордвинов – фортепиано (Россия-Германия). 12+

22 марта - 18.00

«Скрипка – царица музыки». Карэн Шахгалдян – скрипка (г.Москва), партия фортепиано - Мария Макарова(г.Мурманск).

23 марта - 17.00

«Прогулка в блюзовом настроении». Александр Виницкий (гитара) и «Мурманск-классик-квинтет».

31 марта - 14.00

«Да здравствует сюрприз!». Концерт для детей. Ансамбль «Лёгкие люди».

31 марта - 17.00

«И то же в вас очарованье...». Картины провинциальной жизни. Ансамбль «Серенада».

6 апреля - 18.00

Джейми Девис (вокал, США) и трио Алексея Черемизова.

7 апреля - 19.00

«ваши любимые песни». Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов.

14 апреля - 17.00

«Barocco tango jazz». Владимир Хомяков – орган (г.Челябинск) и Игорь Паращук – саксофон (г.Екатеринбург).

27 апреля - 18.00

Квартет имени Давида Ойстраха (г.Москва).

28 апреля - 17.00

«Хорошее настроение». Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер - Сергей Горбатюк (г.Мурманск).

3 мая - 15.00»

«Маугли». Музыкальная сказка с песочной анимацией.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

15 марта - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

15 марта - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни. Комедия, перевод М. Мишина. 16+

16 марта - 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

16 марта - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

17 марта - 12.00

«Осторожно. Дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

17 марта - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

20 марта - 14.30

Мурманский ДИПИ. Концертная программа.

20 марта - 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

21 марта - 19.00

«Марица».

22 марта - 19.00

«Мистер икс».

23 марта - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

23 марта - 17.00

г.Полярные Зори

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

23 марта - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

24 марта - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

24 марта - 19.00

Приз зрительских симпатий. «Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

29 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

30 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

31 марта - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

31 марта - 19.00

«Бедность не порок». А. Острокий. Комедия в двух действиях. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

16 марта - 18.00

«Гроза».

17 марта - 11.00

«Морозко».

17 марта – 18.00

«Домовой».

23 марта – 18.00

«Не все коту масленница».

24 марта – 11.00

«Кошкин дом».

24 марта – 18.00

«Такая долгая война».

30 марта – 18.00

«Кто-то должен уйти...».

31 марта – 11.00

«Аленький цветочек».

31 марта – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Маленький народец» (до 2 апреля); графики Андрея Лежова «Пелагея» (до 1 апреля).

15 марта - 17.00

Открытие выставки творческих работ участников фестиваля самодеятельного творчества военнослужащих (до 4 апреля).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка «Лоскуточки, лоскутки…», приуроченная к 25-летию клуба «Лоскутное шитьё».

Дом культуры моряков

(г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 1)

16 марта - 16.00

«Весёлый весенний концерт» ансамбля народной песни «Горенка», фольклорного ансамбля «Потешенки» и ансамбля русских народных инструментов «Русские потешки». 0+

17 марта - 15.00

«На вулицi Липовiй» хора украинской песни «Джерела». 6+

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14. малый зал)

15 марта – 14.30-16.30

17 марта - 10.00-18.30

XI Региональный конкурс сольного исполнительства на струнных смычковых инструментах «Серебряные струны Заполярья». 12+

20 марта - 18.00

Концерт профессора Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова заслуженного артиста России и Карелии Виктора Абрамова (фортепиано). 12+

21 марта - 10.00

Состоится мастер-класс профессора. 12+