г.Ковдор

21 марта - 14.00 и 18.00

Светодиодное шоу «Звёздная команда». 0+

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

Ковдорский районный краеведческий музей

(г.Ковдор, ул. Коновалова, 3)

до 23 марта

Работает выставка «Норвежский дизайн – взгляд через столетие». Выставка организована Генеральным консульством Королевства Норвегия в городе Мурманске. Выставка открывается в рамках совместного проекта Центра дизайна и архитектуры Норвегии и журнала «A-magasinet». Она рассказывает о самых популярных и известных на весь мир образах промышленного, мебельного, графического, интерактивного и индустриального норвежского дизайна.

В экспозиции представлено 30 работ, которые, по мнению экспертной комиссии, демонстрируют культовые дизайнерские решения. Гости мероприятия познакомятся с историей создания сырорезки, узнают, почему дождевики из полимерных материалов стали символом проявления индивидуальности в 60-х годах прошлого века, что дублирует дизайн всех скоростных поездов мира, а также познакомятся с другими интересными фактами.

п.Умба

до 20 марта

В Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Охотники каменного века».

Выставка расскажет о природе, которая окружала древних жителей Кольского края, об основных занятиях древнего человека на Кольском Севере: охоты, рыболовстве, собирательстве.

Посетители увидят памятники наскального искусства Мурманской области, в которых нашли свое отражение религиозные представления первобытного человека и его осознание окружающего мира.

Мероприятие рассчитано на широкий круг посетителей, интересующихся древней историей Кольского края. 6+

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

до 20 марта

В умбском Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» открыта передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера». Выставка знакомит с историей освоения Арктики, становлением отечественного ледокольного флота и полярной авиации. На ней представлены фотографии, сделанные во время полярных экспедиций 1920-1930-х годов.

Посетители увидят мужественные лица покорителей Севера, среди которых были и романтики, очарованные ледяными просторами, влекомые неизведанным, и люди, просто делавшие свою работу, уверенные в перспективах нашего сурового края.

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

г.Кировск

23 марта - 15.00

Для обучающихся ЦДТ «Хибины» и их родителей пройдет игра «Один из трёх». Главная цель игры - проанализировать основные причины конфликтов между родителями и подростками путем открытых дебатов, расширить представления родителей и детей о возрастных особенностях подростков, попытаться найти выход из конфликтных ситуаций.

г.Кировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

25 марта

В Кировском Дворце культуры проходит XXX открытый межрегиональный фестиваль авторской песни Парада бардов на Кольской земле «Кольские встречи». Участниками фестиваля являются отдельные авторы, исполнители, дуэты, ансамбли, клубы, студии, театры авторской песни из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Возраст участников не ограничен.

Фестиваль проводится по следующим направлениям: авторская песня (автор, автор-исполнитель); исполнитель авторской песни; поэзия и проза малых форм (эссе, рассказ, миниатюра и т.п).

Для участия в фестивале необходимо в срок до 10 марта подать в Оргкомитет заявку (форма прилагается, обязательно заполнение всех пунктов!), которая оформляется на бумажном носителе в виде заполненного бланка или по электронной почте: 184250 Мурманская область, город Кировск, ул. Мира, 7 МАУК «Кировский городской Дворец культуры» Приходченко Ольге Ивановне.

E-mail: prikhodkhibiny@mail.ru

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

ЗАТО г.Североморск

19 марта - 12.00 и 18.30

Светодиодное шоу «Звездная команда». 0+

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель».

20 марта - 18.00

Концерт студентов специальности «Инструментальное исполнительство» по виду «Оркестровые духовые и ударные инструменты». 12+

ЗАТО г.Североморск, ул.Морская, 12. Детская музыкальная школа им. Э.С. Пастернак.

г.Мурманск

19 марта – 13.00

В рамках Года театра в России состоится арт-встреча с заслуженной артисткой Российской Федерации, актрисой Мурманского областного театра кукол Петруниной Натальей Федотовной.

Диалог актера и юных зрителей, читателей библиотеки, пройдет интерактивно. Дети попробуют себя в роли кукловода, узнают секреты создания кукол, посмотрят отрывки из любимых спектаклей.

В мероприятии примут участие обучающиеся1-4-х классов школ Октябрьского округа г. Мурманска.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел искусства и творчества.

19 марта – 15.00

Состоится презентация книги «Начало большого пути. Валериан Ляхницкий и Мурманский морской торговый порт». С именем Валериана Евгеньевича Ляхницкого связано рождение Мурманского морского торгового порта - в 1915 году он вёл портовые изыскания в устье Северной Двины и на Мурманском побережье.

Новое издание открывает ранее неизвестные страницы биографии ученого, специалиста в области проектирования и эксплуатации гидротехнических сооружений, профессора, доктора технических наук, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, действительного члена Академии строительства и архитектуры СССР.

Книга содержит редкие, ранее не публиковавшиеся материалы, знакомит с вехами истории Мурманского морского торгового порта в годы Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, рассказывает о его послевоенном восстановлении и развитии, о современных достижениях коллектива предприятия.

Представят книгу руководство старейшего предприятия заполярной столицы и представители авторского коллектива. В презентации примут участие Юрий Сергеевич Ляхницкий – внук Валериана Евгеньевича Ляхницкого и Владимир Александрович Наливайко – внук Георгия Яковлевича Наливайко, который был заместителем начальника портовых изысканий на Мурманском побережье.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

22 марта - 14.00

Праздничный концерт, посвященный Дню работника культуры

В этот день во Дворце культуры соберутся те, кто поет, танцует, сочиняет стихи и песни, ставит театральные спектакли, организует мероприятия, верно служит культуре, щедро отдавая свой талант и мастерство людям.

На главной сцене Кольского Заполярья состоится вручение Премии Губернатора Мурманской области «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области», а главным подарком для северян станет концертная программа Праздничного хора Московского Данилова монастыря.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

23 марта - 16.00

Юбилейный концерт ансамбля русских народных инструментов «Русские потешки». Коллектив создан в 2004 году. Участие в ансамбле русских народных инструментов – это творчество, неповторимое по своему эмоциональному состоянию. В процессе обучения формируется художественный вкус, эстетическое восприятие музыки в целом. Через особый раздел народного творчества – детский музыкальный фольклор – происходит осмысление жизненных явлений, освоение окружающей среды.

В репертуаре ансамбля очень много произведений. Программа построена также и на аккомпанементе вокальной группе, солистам-певцам и солистам-исполнителям.

Самобытность постановок, высокую культуру и исполнительское мастерство ансамбля отмечают не только зрители, а также и жюри различных всероссийских, межрегиональных и областных фестивалей и конкурсов, в которых коллектив неоднократно становился Лауреатом.

На концерте «А у нас юбилей!» прозвучат популярные мелодии эстрадной и классической музыки, романсы, народные песни, песни из кинофильмов и мультфильмов. Юные артисты представят гостям заполярной «Кировки» удивительную по красочности музыкальную палитру голосов русских народных инструментов.

Ансамбль поздравят учащиеся детской театральной школы, ансамбль солистов «Орфей», ансамбль народной песни «Горенка» и ансамбль танца «Сполохи».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

29 марта - 19.00

Состоится IV конкурсный этап 2-го сезона городского вокального конкурса «MurmanVision». Участниками конкурса стала молодежь города Мурманска в возрасте от 14 до 28 лет, среди них есть не только любители, но и профессионалы – участники Всероссийского конкурса «Голос. Дети».

Организатором конкурса является городская молодежная общественная организация «Мурманский трудовой студенческий союз» при поддержке Фонда президентских грантов.

Соорганизаторами являются: комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска; Мурманский городской студенческий Совет; Молодёжный центр гражданских инициатив МАУ МП «Объединение молодежных центров».

Конкурсные задания становятся всё сложнее.Задание к 4 этапу: представить и исполнить авторский перевод зарубежной песни.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

30 марта - 14.00

Впервые пройдёт областной конкурс «Уникальные мамы».

Это конкурс для активных мамочек Кольского Заполярья, которые не сидят без дела, с особой теплотой, вниманием и жизненной энергией воспитывают детей и, конечно же, творчески смотрят на мир.

Все чаще мы замечаем, что наши современные мамы проявляют себя абсолютно в разных сферах жизни. Они успешны и в бизнесе, они не могут пройти мимо чужой беды и готовы быть волонтерами, занимаются творчеством и даже ведут видео-блоги, где со всеми делятся своими успехами! При всём этом, она успевает готовить, заниматься спортом и хорошо выглядеть! В общем, современная мамочка – действительно уникальная!

Заявки на участие в конкурсе принимаются по определенной форме до 20 марта 2019 года. Подробно ознакомиться с Положением о мероприятии и заполнить анкету-заявку вы можете на сайте Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова www.odkkirova.ru (Документы – Положения - Мероприятия Дворца).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Старые знакомые» (до 28 марта); «Остановись перед пропастью» к Дню борьбы с наркобизнесом и наркомафией (до 31 марта); «В плену у ароматов» (до 31 марта); «Мама, бабушка, сестренка, эта выставка - для вас!» (до 31 марта); «Женский почерк нашего времени» (до 31 марта); «Кисть в женской руке» (до 31 марта); «Юбилейный вернисаж: Фазиль Искандер, Александр Беляев» (до 31 марта); «Небо Героя России Тимура Апакидзе» к 65-летию со дня рождения Героя России Тимура Апакидзе (до 3 апреля); «Он был первым» к 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина (до 15 апреля); «Вечно ваш, Гоголь» (до 30 апреля); «Рыцари юмора» (до 30 апреля); «Журналы-юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года); выставка пасхальных яиц «Пасхальное настроение» (до 30 марта).

20 марта в 17.00

Литературно-музыкальный вечер-фантазия «Цвет небесный, синий цвет». 12+

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. «Собрание сочинений. Том 27-й» (до 24 марта); полотен Алексея Сенаторова из фондового собрания в честь 55-летия со дня рождения художника (до 31 марта); «Праздник Севера» (до 31 марта); «Слетались к лампе мотыльки…» из цикла «Простые вещи» (до 14 апреля); «Бестиарий. Часть 2-я» (до 14 апреля); портретов Анатолия Сергиенко (до 7 апреля); «Лоскуточки, лоскутки…» - более 30 работ, выполненных в различных техниках лоскутного шитья.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

19 марта - 19.00

Группа «Голубые береты». 6+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Волшебный мир чудес» (до конца года); «Первый шаг в науку» (до конца года).

19 марта - 13.00

В рамках Года театра в России состоится арт-встреча с заслуженной артисткой Российской Федерации, актрисой Мурманского областного театра кукол Петруниной Натальей Федотовной. 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

22 марта - 16.30

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 марта - 10.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 марта - 17.00

К.Чуковский. «Телефон».

24 марта - 10.00

К.Чуковский. «Телефон».

24 марта - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

30 марта - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

30 марта - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

23 марта - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтёнка».

24 марта - 12.00 и 14.30

В. Павловскис. «Лисёнок - плут».

30 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».

31 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: фотовыставка «Мурманчанки» (до 7 апреля); «Сказки» (до конца года); «Открытки» из цикла выставок «Простые вещи» - представлены предметы из частной коллекции Валентины Викторовны Чапенко (до 21 апреля); выставка из собрания Ярославского художественного музея «Море. Солнце. Крым» (до 26 мая).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

22 марта - 18.00

«Скрипка – царица музыки». Карэн Шахгалдян – скрипка (г.Москва), партия фортепиано - Мария Макарова(г.Мурманск).

23 марта - 17.00

«Прогулка в блюзовом настроении». Александр Виницкий (гитара) и «Мурманск-классик-квинтет».

31 марта - 14.00

«Да здравствует сюрприз!». Концерт для детей. Ансамбль «Лёгкие люди».

31 марта - 17.00

«И то же в вас очарованье...». Картины провинциальной жизни. Ансамбль «Серенада».

6 апреля - 18.00

Джейми Девис (вокал, США) и трио Алексея Черемизова.

7 апреля - 19.00

«ваши любимые песни». Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов.

14 апреля - 17.00

«Barocco tango jazz». Владимир Хомяков – орган (г.Челябинск) и Игорь Паращук – саксофон (г.Екатеринбург).

27 апреля - 18.00

Квартет имени Давида Ойстраха (г.Москва).

28 апреля - 17.00

«Хорошее настроение». Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер - Сергей Горбатюк (г.Мурманск).

3 мая - 15.00»

«Маугли». Музыкальная сказка с песочной анимацией.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

20 марта - 14.30

Мурманский ДИПИ. Концертная программа.

20 марта - 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

21 марта - 19.00

«Марица».

22 марта - 19.00

«Мистер икс».

23 марта - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

23 марта - 17.00

г.Полярные Зори

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

23 марта - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

24 марта - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

24 марта - 19.00

Приз зрительских симпатий. «Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

29 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

30 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

31 марта - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

31 марта - 19.00

«Бедность не порок». А. Острокий. Комедия в двух действиях. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

23 марта – 18.00

«Не все коту масленица».

24 марта – 11.00

«Кошкин дом».

24 марта – 18.00

«Такая долгая война».

30 марта – 18.00

«Кто-то должен уйти...».

31 марта – 11.00

«Аленький цветочек».

31 марта – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Маленький народец» (до 2 апреля); графики Андрея Лежова «Пелагея» (до 1 апреля); выставка творческих работ участников фестиваля самодеятельного творчества военнослужащих (до 4 апреля).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка «Лоскуточки, лоскутки…», приуроченная к 25-летию клуба «Лоскутное шитьё».

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14. малый зал)

20 марта - 18.00

Концерт профессора Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова заслуженного артиста России и Карелии Виктора Абрамова (фортепиано). 12+

21 марта - 10.00

Состоится мастер-класс профессора. 12+