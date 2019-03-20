г.Ковдор

21 марта - 14.00 и 18.00

Светодиодное шоу «Звёздная команда». 0+

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

Ковдорский районный краеведческий музей

(г.Ковдор, ул. Коновалова, 3)

до 23 марта

Работает выставка «Норвежский дизайн – взгляд через столетие». Выставка организована Генеральным консульством Королевства Норвегия в городе Мурманске. Выставка открывается в рамках совместного проекта Центра дизайна и архитектуры Норвегии и журнала «A-magasinet». Она рассказывает о самых популярных и известных на весь мир образах промышленного, мебельного, графического, интерактивного и индустриального норвежского дизайна.

В экспозиции представлено 30 работ, которые, по мнению экспертной комиссии, демонстрируют культовые дизайнерские решения. Гости мероприятия познакомятся с историей создания сырорезки, узнают, почему дождевики из полимерных материалов стали символом проявления индивидуальности в 60-х годах прошлого века, что дублирует дизайн всех скоростных поездов мира, а также познакомятся с другими интересными фактами.

г.Кировск

20 марта - 19.00

В помещении JAZZ-холла дворца культуры, состоится встреча любителей джаза «Роб МакКоннэл и его биг-бэнд». В программе зажигательные мелодии известных джазовых музыкантов в исполнении Юрия Кругликова и Анатолия Грабчака. Вход платный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

21 марта - 15.00

Хибинский литературный музей Венедикта Ерофеева центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает в краеведческую гостиную «Кировск в стихах и на экране». 6+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

22 марта - 14.15

В фойе Дворца культуры состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню работника культуры. В программе мероприятия чествование лучших сотрудников учреждений культуры г. Кировска. С поздравлениями для гостей праздника выступят творческие коллективы Дворца культуры.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

22 марта - 19.00

В зеркальном зале Дворца культуры состоится концерт «Капля меда» автора-исполнителя, члена Союза Российских писателей Юрия Хабарова, в рамках XXX открытого межрегионального фестиваля авторской песни Парад бардов на Кольской земле. Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

23 марта – 11.00-14.00

Во Дворце культуры состоится открытие XXX открытого межрегионального фестиваля авторской песни Парад бардов на Кольской земле «Кольские встречи». В программе фестиваля: 11.00-13.00 – творческие встречи с поэтами песенниками; 14.00 - в малом зале дворца культуры, конкурсный концерт и награждение участников фестиваля. Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

23 марта - 15.00

Для обучающихся ЦДТ «Хибины» и их родителей пройдет игра «Один из трёх». Главная цель игры - проанализировать основные причины конфликтов между родителями и подростками путем открытых дебатов, расширить представления родителей и детей о возрастных особенностях подростков, попытаться найти выход из конфликтных ситуаций.

г.Кировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

23 марта - 19.00

В зеркальном зале Дворца культуры, состоится бард-гостиная памяти Ю.И. Визбора, в рамках XXX открытого межрегионального фестиваля авторской песни Парад бардов на Кольской земле. Вход платный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

23 марта - 22.00-3.00

В фойе Кировского Дворца культуры состоится ночная дискотека «Танцы для взрослых!» В программе мероприятия любимые мелодии и ритмы советской и зарубежной эстрады. Вход платный. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

24 марта - 12.00

В зеркальном зале дворца культуры, состоится детская литературно-музыкальная гостиная «По дорогам сказок», рамках XXX открытого межрегионального фестиваля авторской песни Парад бардов на Кольской земле «Кольские встречи». В программе мероприятия семейный турнир на лучшего знатока детских песен и сказок. Вход свободный. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

24 марта - 13.00

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького приглашает всех желающих на мастер-класс по изготовлению игрушки «Снегирь» в технике «сухое валяние». Эта яркая птичка с удовольствием поселится у вас дома. С собой нужно взять шерсть для валяния и иголку. Обязательна предварительная запись по тел. 5-46-34. 0+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

24 марта – 15.00

В большом зале Дворца культуры состоится концерт авторов-исполнителей бардовской песни в рамках XXX открытого межрегионального фестиваля авторской песни Парад бардов на Кольской земле «Кольские встречи». В концерте принимают участие: группа «Дефекты речи» Юрий Ельский и Мария Булат (Санкт-Петербург), ансамбль песни «МАРГО» руководитель Олег Сюсюра, клуб авторской песни «Пять углов (г. Мурманск), клуб авторской песни «Ваенга» (г. Североморск) руководитель Сергей Совпель, Елена Коннова (г. Архангельск) поэты песенники Юрий Хабаров, Михаил Зверев, Владимир Юринов (г. Андриаполь). Вход платный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

25 марта - 18.00

В детской юношеской библиотеке г. Кировска состоится творческая встреча с членами союза писателей России Владимиром Юриновым (г. Андриаполь) и Михаилом Зверевым (Санкт-Петербург) и презентация книги Владимира. Юринова «Динка», в рамках XXX открытого межрегионального фестиваля авторской песни Парад бардов на Кольской земле. Вход свободный. 6+

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Детской юношеская библиотека.

27 марта – 14.30

В Кировском городском Дворце культуры пройдет муниципальный Фестиваль «Успешные люди много читают». Фестиваль направлен на позиционирование чтения как неотъемлемую составляющую образа успешного человека.

В программе фестиваля – литературная гостиная «Юбилейный калейдоскоп», интеллектуальные турниры, выставка, квест, флэшмоб «Литературная табуретка», театральный фестиваль «Радуга детских талантов», творческие мастерские по скорочтению, декламации, журналистике, художественному слову. В подготовке фестиваля участвуют педагоги общеобразовательных организаций, Центра детского творчества «Хибины», специалисты детско-юношеской библиотеки, Дворца культуры.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

27 марта - 16.00

В рамках года театра центральная городская библиотека им. А.М. Горького приглашает на театральную гостиную «Браво, Артист!», посвященную творчеству гениального сатирика, вдохновителя и создателя театра Миниатюр, легенды нашей эстрады Аркадия Исааковича Райкина. Вход свободный. 12+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

28 марта - 11.00

В рамках Всемирного дня поэзии городская библиотека-филиал № 2 микрорайона Кукисвумчорр приглашает на встречу с кировским поэтом и писателем Александром Григорьевичем Бондаревым «День поэтического настроения: о малой родине стихами». 0+

г.Кировск, ул.Кирова, 17. Городская библиотека-филиал № 2 микрорайона Кукисвумчорр.

нп.Титан

20 марта – 11.00

В Сельском доме культуры нп.Титан для детей состоится развлекательная программа «На старт! Внимание! Март». В программе мероприятия выступление солистки детской группы «Дарёна» Полины Кузнецовой, народного самодеятельного коллектива «Забавушка». 6+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

нп. Коашва

23 марта - 16.00

В Доме культуры нп.Коашва, состоится детская программа, посвященная году театра в России «Театральная гостиная». Ребята станут участниками театральных сценок и моментальных миниатюр, игровой и танцевальной программ. Вход свободный. 6+

нп. Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

ЗАТО г.Североморск

20 марта - 18.00

Концерт студентов специальности «Инструментальное исполнительство» по виду «Оркестровые духовые и ударные инструменты». 12+

ЗАТО г.Североморск, ул.Морская, 12. Детская музыкальная школа им. Э.С. Пастернак.

г.Мурманск

20 марта - 12.00

Познавательная программа «Симфония синего» из цикла «Цветная симфония жизни». Цикл «Цветная симфония жизни» посвящен отражению определенного цвета в литературных и музыкальных произведениях, в живописных полотнах. Гости программы смогут почувствовать настроение всех оттенков синего цвета. О том, как цвета влияют на наше настроение, воздействуют на наши мысли и поступки, расскажет психолог Светлана Максимова. С удивительной красотой Кольского полуострова познакомит фотовыставка Дмитрия Горшенева «Дух Севера». Юных гостей библиотеки ждут тематические мастер-классы, подготовленные преподавателями Детской театральной школы. Также состоится квест «Голубое ожерелье планеты».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека.

20 марта - 12.00

Презентация издательского проекта «Краеведческая азбука». В рамках празднования 80-летия Мурманской области в областном краеведческом музее был реализован издательский проект «Краеведческая азбука»: сотрудники музея подготовили путеводитель по истории и природе Мурманской области для детей среднего школьного возраста, который знакомит с наиболее интересными местами Кольского Севера и памятными страницами его истории.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

20 марта – 13.00

Мурманском доме-интернате для престарелых и инвалидов артисты Мурманского областного драматического театра выступят с концертной программой, посвященной юбилею театра.

В программе песни, стихи и сцены из спектаклей в исполнении специально организованной актерской концертной бригады.

г.Мурманск, ул. Старостина, 103. Дом-интернат для престарелых и инвалидов.

20 марта - 13.00

Презентация книги Ланы Норд «Кощея. Точка невозврата». Апатитчанка Лана Норд – член Российского союза писателей, исполнитель авторских песен, художник пластилиновой живописи, автор многочисленных аудиокниг. В 1998 году она полностью потеряла зрение. На презентации автор расскажет о своём творчестве и представит новую книгу, написанную в жанре фантастики.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

20 марта - 14.00

Литературно-музыкальный вечер «Крылья любви: письма с фронта». Участники мероприятия познакомятся с биографией Героя Советского Союза летчика Ивана Бочкова.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

20 марта - 14.15

Благотворительная концертная программа, посвященная 80-летию Мурманского областного драматического театра. Артисты областного драматического театра представят песни, стихи и сцены из спектаклей.

г.Мурманск, ул. Старостина, 103. Дом-интернат для престарелых и инвалидов.

20 марта – 17.00

Литературно-музыкальный вечер-фантазия «Цвет небесный, синий цвет. Участники познакомятся с отражением синего цвета в поэзии, живописи, музыке и кинематографе. Вечер завершит познавательную программу «Симфония синего» из цикла «Цветная симфония жизни».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека.

20 марта - 17.00

Торжественное открытие выставки «Графическая Гоголиана». Гости увидят уникальные иллюстрации к произведениям Н.В. Гоголя XIX-ХХ веков из собрания московского коллекционера Владимира Беликова. Выставка приурочена к 210-летию со дня рождения писателя.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

20 марта - 18.00

Концерт профессора Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова, заслуженного артиста России, заслуженного артиста Карелии Виктора Абрамова (фортепиано). В программе прозвучат сочинения Александра Скрябина.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, малый зал.

20 марта – 19.00

Отмечается Международный День Счастья. А как замечал французский писатель Стендаль, «совершенная музыка приводит сердце в точно такое же состояние, какое испытываешь, наслаждаясь присутствием любимого существа, то есть музыка даёт, несомненно, самое яркое счастье, какое только возможно на Земле». Немного дополнительного счастья готовы подарить мурманские музыканты и в эту среду на «Jazz & Blues Café»: 19.30 - Артём Кораблёв (acoustic), 20.00 - Мария Олейник (acoustic), 20.30 - Алина Аббан и Настя Комарова (acoustic duet), 20.45 - Accidental Jazz (acoustic duet), 21.15 - Максим Барабанов (acoustic).

г.Мурманск, ул.Книповича, 17. Клуб «Ледокол» отеля «Парк Инн Полярные Зори».

22 марта - 14.00

Праздничный концерт, посвященный Дню работника культуры. В этот день во Дворце культуры соберутся те, кто поет, танцует, сочиняет стихи и песни, ставит театральные спектакли, организует мероприятия, верно служит культуре, щедро отдавая свой талант и мастерство людям.

На главной сцене Кольского Заполярья состоится вручение Премии Губернатора Мурманской области «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области», а главным подарком для северян станет концертная программа Праздничного хора Московского Данилова монастыря.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

23 марта - 16.00

Юбилейный концерт ансамбля русских народных инструментов «Русские потешки». Коллектив создан в 2004 году. Участие в ансамбле русских народных инструментов – это творчество, неповторимое по своему эмоциональному состоянию. В процессе обучения формируется художественный вкус, эстетическое восприятие музыки в целом. Через особый раздел народного творчества – детский музыкальный фольклор – происходит осмысление жизненных явлений, освоение окружающей среды.

В репертуаре ансамбля очень много произведений. Программа построена также и на аккомпанементе вокальной группе, солистам-певцам и солистам-исполнителям.

Самобытность постановок, высокую культуру и исполнительское мастерство ансамбля отмечают не только зрители, а также и жюри различных всероссийских, межрегиональных и областных фестивалей и конкурсов, в которых коллектив неоднократно становился Лауреатом.

На концерте «А у нас юбилей!» прозвучат популярные мелодии эстрадной и классической музыки, романсы, народные песни, песни из кинофильмов и мультфильмов. Юные артисты представят гостям заполярной «Кировки» удивительную по красочности музыкальную палитру голосов русских народных инструментов.

Ансамбль поздравят учащиеся детской театральной школы, ансамбль солистов «Орфей», ансамбль народной песни «Горенка» и ансамбль танца «Сполохи».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

29 марта - 19.00

Состоится IV конкурсный этап 2-го сезона городского вокального конкурса «MurmanVision». Участниками конкурса стала молодежь города Мурманска в возрасте от 14 до 28 лет, среди них есть не только любители, но и профессионалы – участники Всероссийского конкурса «Голос. Дети».

Организатором конкурса является городская молодежная общественная организация «Мурманский трудовой студенческий союз» при поддержке Фонда президентских грантов.

Соорганизаторами являются: комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска; Мурманский городской студенческий Совет; Молодёжный центр гражданских инициатив МАУ МП «Объединение молодежных центров».

Конкурсные задания становятся всё сложнее.Задание к 4 этапу: представить и исполнить авторский перевод зарубежной песни.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

30 марта - 14.00

Впервые пройдёт областной конкурс «Уникальные мамы».

Это конкурс для активных мамочек Кольского Заполярья, которые не сидят без дела, с особой теплотой, вниманием и жизненной энергией воспитывают детей и, конечно же, творчески смотрят на мир.

Все чаще мы замечаем, что наши современные мамы проявляют себя абсолютно в разных сферах жизни. Они успешны и в бизнесе, они не могут пройти мимо чужой беды и готовы быть волонтерами, занимаются творчеством и даже ведут видео-блоги, где со всеми делятся своими успехами! При всём этом, она успевает готовить, заниматься спортом и хорошо выглядеть! В общем, современная мамочка – действительно уникальная!

Заявки на участие в конкурсе принимаются по определенной форме до 20 марта 2019 года. Подробно ознакомиться с Положением о мероприятии и заполнить анкету-заявку вы можете на сайте Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова www.odkkirova.ru (Документы – Положения - Мероприятия Дворца).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Старые знакомые» (до 28 марта); «Остановись перед пропастью» к Дню борьбы с наркобизнесом и наркомафией (до 31 марта); «В плену у ароматов» (до 31 марта); «Мама, бабушка, сестренка, эта выставка - для вас!» (до 31 марта); «Женский почерк нашего времени» (до 31 марта); «Кисть в женской руке» (до 31 марта); «Юбилейный вернисаж: Фазиль Искандер, Александр Беляев» (до 31 марта); «Небо Героя России Тимура Апакидзе» к 65-летию со дня рождения Героя России Тимура Апакидзе (до 3 апреля); «Он был первым» к 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина (до 15 апреля); «Вечно ваш, Гоголь» (до 30 апреля); «Рыцари юмора» (до 30 апреля); «Журналы-юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года); выставка пасхальных яиц «Пасхальное настроение» (до 30 марта).

20 марта в 17.00

В рамках познавательной программы «Симфония синего» из цикла «Цветная симфония жизни состоится литературно-музыкальный вечер-фантазия «Цвет небесный, синий цвет», участники которого познакомятся с отражением синего цвета в поэзии, живописи, музыке и кинематографе. 12+

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. «Собрание сочинений. Том 27-й» (до 24 марта); полотен Алексея Сенаторова из фондового собрания в честь 55-летия со дня рождения художника (до 31 марта); «Праздник Севера» (до 31 марта); «Слетались к лампе мотыльки…» из цикла «Простые вещи» (до 14 апреля); «Бестиарий. Часть 2-я» (до 14 апреля); портретов Анатолия Сергиенко (до 7 апреля); «Лоскуточки, лоскутки…» - более 30 работ, выполненных в различных техниках лоскутного шитья.

20 марта - 17.00

Художники на протяжении вот уже полутора веков иллюстрируют Гоголя. Наверное, многообразие стилей, художественных решений, подходов, интерпретаций, трактовок мастеров графики и дают тот синергетический эффект, который подводит нас к авторскому пониманию образов и идей, приближает нас к гению.

В экспозиции музея гости увидят уникальные иллюстрации 19-20 веков к произведениям Н.В. Гоголя из собрания московского коллекционера Владимира Беликова.

Выставка приурочена к 210-летию со дня рождения знаменитого писателя и будет работать по 14 апреля.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

29 марта - 19.00

Состоится IV конкурсный этап 2-го сезона городского вокального конкурса «MurmanVision». Участниками конкурса стала молодёжь города Мурманска в возрасте от 14 до 28 лет, среди них есть не только любители, но и профессионалы – участники Всероссийского конкурса «Голос. Дети».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Волшебный мир чудес» (до конца года); «Первый шаг в науку» (до конца года).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

22 марта - 16.30

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 марта - 10.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 марта - 17.00

К.Чуковский. «Телефон».

24 марта - 10.00

К.Чуковский. «Телефон».

24 марта - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

30 марта - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

30 марта - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

23 марта - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтёнка».

24 марта - 12.00 и 14.30

В. Павловскис. «Лисёнок - плут».

30 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».

31 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: фотовыставка «Мурманчанки» (до 7 апреля); «Сказки» (до конца года); «Открытки» из цикла выставок «Простые вещи» - представлены предметы из частной коллекции Валентины Викторовны Чапенко (до 21 апреля); выставка из собрания Ярославского художественного музея «Море. Солнце. Крым» (до 26 мая).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

22 марта - 18.00

«Скрипка – царица музыки». Карэн Шахгалдян – скрипка (г.Москва), партия фортепиано - Мария Макарова(г.Мурманск).

23 марта - 17.00

«Прогулка в блюзовом настроении». Александр Виницкий (гитара) и «Мурманск-классик-квинтет».

31 марта - 14.00

«Да здравствует сюрприз!». Концерт для детей. Ансамбль «Лёгкие люди».

31 марта - 17.00

«И то же в вас очарованье...». Картины провинциальной жизни. Ансамбль «Серенада».

6 апреля - 18.00

Джейми Девис (вокал, США) и трио Алексея Черемизова.

7 апреля - 19.00

«ваши любимые песни». Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов.

14 апреля - 17.00

«Barocco tango jazz». Владимир Хомяков – орган (г.Челябинск) и Игорь Паращук – саксофон (г.Екатеринбург).

27 апреля - 18.00

Квартет имени Давида Ойстраха (г.Москва).

28 апреля - 17.00

«Хорошее настроение». Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер - Сергей Горбатюк (г.Мурманск).

3 мая - 15.00»

«Маугли». Музыкальная сказка с песочной анимацией.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

20 марта - 14.30

Мурманский ДИПИ. Концертная программа.

20 марта - 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

21 марта - 19.00

«Марица».

22 марта - 19.00

«Мистер икс».

23 марта - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

23 марта - 17.00

г.Полярные Зори

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

23 марта - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

24 марта - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

24 марта - 19.00

Приз зрительских симпатий. «Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

29 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

30 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

31 марта - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

31 марта - 19.00

«Бедность не порок». А. Острокий. Комедия в двух действиях. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

23 марта – 18.00

«Не все коту масленица».

24 марта – 11.00

«Кошкин дом».

24 марта – 18.00

«Такая долгая война».

30 марта – 18.00

«Кто-то должен уйти...».

31 марта – 11.00

«Аленький цветочек».

31 марта – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Маленький народец» (до 2 апреля); графики Андрея Лежова «Пелагея» (до 1 апреля); выставка творческих работ участников фестиваля самодеятельного творчества военнослужащих (до 4 апреля).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка «Лоскуточки, лоскутки…», приуроченная к 25-летию клуба «Лоскутное шитьё».

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул. Воровского, 14. малый зал)

20 марта - 18.00

Концерт профессора Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова заслуженного артиста России и Карелии Виктора Абрамова (фортепиано). 12+

21 марта - 10.00

Состоится мастер-класс профессора. 12+