г.Полярные Зори

23 марта – 12.00

Состоится третий городской фестиваль снежных фигур «Ядрёная баба».

Фестиваль проводится по двум номинациям: «Снежная сказка» – при создании снежной фигуры используется только белый снег; «Цветная фантазия» - с использованием краски и других элементов украшения.

В состязаниях снежных скульпторов участвуют более 300 человек – это около 30 команд-участниц, представляющих образовательные учреждения города, творческие семьи и коллективы работников Кольской АЭС, подрядных и городских организаций, болельщики и зрители со всей Мурманской области.

Всех участников фестиваля ждет веселая игровая программа, праздничный концерт, катание на банане и в упряжке собак хаски. В день проведения «Наш парк» становится яркой творческой площадкой, а впоследствии еще долгое время радует горожан и гостей Полярных Зорь красотой снежных изваяний.

Мероприятие пользуется большой популярностью, - это одни из самых ярких и запоминающихся весенних выходных, и дети и взрослые с нетерпением ждут конкурс снежных фигур целый год. Конкурс проводится уже в третий раз, и в этом году организаторы приняли решение дать полюбившемуся конкурсу столь яркое и запоминающееся название - городской фестиваль снежных фигур «Ядрёная баба».

г.Полярные Зори, парк отдыха и здоровья города Полярные Зори «Наш парк».

г.Кировск

22 марта - 14.15

В фойе Дворца культуры состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню работника культуры. В программе мероприятия чествование лучших сотрудников учреждений культуры г. Кировска. С поздравлениями для гостей праздника выступят творческие коллективы Дворца культуры.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

22 марта - 19.00

В зеркальном зале Дворца культуры состоится концерт «Капля меда» автора-исполнителя, члена Союза Российских писателей Юрия Хабарова, в рамках XXX открытого межрегионального фестиваля авторской песни Парад бардов на Кольской земле. Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

23 марта – 11.00-14.00

Во Дворце культуры состоится открытие XXX открытого межрегионального фестиваля авторской песни Парад бардов на Кольской земле «Кольские встречи». В программе фестиваля: 11.00-13.00 – творческие встречи с поэтами песенниками; 14.00 - в малом зале дворца культуры, конкурсный концерт и награждение участников фестиваля. Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

23 марта - 15.00

Для обучающихся ЦДТ «Хибины» и их родителей пройдет игра «Один из трёх». Главная цель игры - проанализировать основные причины конфликтов между родителями и подростками путем открытых дебатов, расширить представления родителей и детей о возрастных особенностях подростков, попытаться найти выход из конфликтных ситуаций.

г.Кировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

23 марта - 19.00

В зеркальном зале Дворца культуры, состоится бард-гостиная памяти Ю.И. Визбора, в рамках XXX открытого межрегионального фестиваля авторской песни Парад бардов на Кольской земле. Вход платный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

23 марта - 22.00-3.00

В фойе Кировского Дворца культуры состоится ночная дискотека «Танцы для взрослых!» В программе мероприятия любимые мелодии и ритмы советской и зарубежной эстрады. Вход платный. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

24 марта - 12.00

В зеркальном зале дворца культуры, состоится детская литературно-музыкальная гостиная «По дорогам сказок», рамках XXX открытого межрегионального фестиваля авторской песни Парад бардов на Кольской земле «Кольские встречи». В программе мероприятия семейный турнир на лучшего знатока детских песен и сказок. Вход свободный. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

24 марта - 13.00

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького приглашает всех желающих на мастер-класс по изготовлению игрушки «Снегирь» в технике «сухое валяние». Эта яркая птичка с удовольствием поселится у вас дома. С собой нужно взять шерсть для валяния и иголку. Обязательна предварительная запись по тел. 5-46-34. 0+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

24 марта – 15.00

В большом зале Дворца культуры состоится концерт авторов-исполнителей бардовской песни в рамках XXX открытого межрегионального фестиваля авторской песни Парад бардов на Кольской земле «Кольские встречи». В концерте принимают участие: группа «Дефекты речи» Юрий Ельский и Мария Булат (Санкт-Петербург), ансамбль песни «МАРГО» руководитель Олег Сюсюра, клуб авторской песни «Пять углов (г. Мурманск), клуб авторской песни «Ваенга» (г. Североморск) руководитель Сергей Совпель, Елена Коннова (г. Архангельск) поэты песенники Юрий Хабаров, Михаил Зверев, Владимир Юринов (г. Андриаполь). Вход платный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

25 марта - 18.00

В детской юношеской библиотеке г. Кировска состоится творческая встреча с членами союза писателей России Владимиром Юриновым (г. Андриаполь) и Михаилом Зверевым (Санкт-Петербург) и презентация книги Владимира. Юринова «Динка», в рамках XXX открытого межрегионального фестиваля авторской песни Парад бардов на Кольской земле. Вход свободный. 6+

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Детской юношеская библиотека.

27 марта – 14.30

В Кировском городском Дворце культуры пройдет муниципальный Фестиваль «Успешные люди много читают». Фестиваль направлен на позиционирование чтения как неотъемлемую составляющую образа успешного человека.

В программе фестиваля – литературная гостиная «Юбилейный калейдоскоп», интеллектуальные турниры, выставка, квест, флэшмоб «Литературная табуретка», театральный фестиваль «Радуга детских талантов», творческие мастерские по скорочтению, декламации, журналистике, художественному слову. В подготовке фестиваля участвуют педагоги общеобразовательных организаций, Центра детского творчества «Хибины», специалисты детско-юношеской библиотеки, Дворца культуры.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

27 марта - 16.00

В рамках года театра центральная городская библиотека им. А.М. Горького приглашает на театральную гостиную «Браво, Артист!», посвященную творчеству гениального сатирика, вдохновителя и создателя театра Миниатюр, легенды нашей эстрады Аркадия Исааковича Райкина. Вход свободный. 12+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

28 марта - 11.00

В рамках Всемирного дня поэзии городская библиотека-филиал № 2 микрорайона Кукисвумчорр приглашает на встречу с кировским поэтом и писателем Александром Григорьевичем Бондаревым «День поэтического настроения: о малой родине стихами». 0+

г.Кировск, ул.Кирова, 17. Городская библиотека-филиал № 2 микрорайона Кукисвумчорр.

нп. Коашва

23 марта - 16.00

В Доме культуры нп.Коашва, состоится детская программа, посвященная году театра в России «Театральная гостиная». Ребята станут участниками театральных сценок и моментальных миниатюр, игровой и танцевальной программ. Вход свободный. 6+

нп. Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

г.Апатиты

22 марта - 15.00

Кинолекторий «Апатиты и Кировск в кинематографе».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

22 марта - 18.00

Led-шоу «Звёздная команда».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

22 марта - 19.00

Ток – шоу «Большие разборки в маленьком городе». Тема – «Чего хочет женщина, того хочет Бог?»

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

22 марта - 19.00

Женский клуб «Девичник». Встреча с Юлией Лихачёвой, копирайтером для онлайн бизнеса.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

23 марта - 15.00

Презентация книги Ланы Норд (Светлана Зонова) из серии S.T.A.L.K.E.R. «Кощея. Точка невозврата». Поэт, прозаик, член Российского союза писателей, исполнитель авторских песен, художник пластилиновой живописи. (Цикл «Встречи в провинции»).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

23 марта - 15.00

Краеведческий диктант.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

23 марта - 17.00

Оперетта «Мистер Х».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

23 марта - 18.00

«Северный Арбат. Весна». Мастер-класс по битбоксу.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

23 марта - 19.00

Концерт «Европа+». Выступает вокальная студия Ирины Рамзиной. В программе концерта популярные, современные, зарубежные хиты.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

23 марта - 22.00

Дискотека для взрослых.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

24 марта - 12.00

Клуб «Цветоводы Хибин». «Сад непрерывного цветения на дачном участке».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

24 марта - 13.00

Мастерская арт–терапии «ПоZнание» МК Юлии Рогозиной.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

24 марта - 15.00

Конкурс творчества и обаяния «Маленькая принцесса».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

24 марта - 15.00

Открытие недели детской и юношеской книги «Книга собирает друзей». Праздник «Королева книги приглашает!»

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

24 марта - 15.00

Встреча из цикла «Путешествуем по миру с книгой: Германия».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

24 марта - 18.00

«Северный Арбат. Весна». Рок-концерт «ROCK LIGHT»

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

24 марта - 18.00

Концерт Юрия Хабарова «Песенки по случаю» (г. Санкт – Петербург).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

26 марта - 15.00

Литературный аукцион «Любви все возрасты покорны».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

ЗАТО Видяево

22 марта - 16.00

Подведение итогов конкурса-выставки декоративно-прикладного творчества «Дарите людям красоту». Конкурс приурочен к празднованию Дня работников культуры.

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 3. Центр культуры и досуга ЗАТО Видяево.

ЗАТО г.Островной

22 марта - 12.00

Литературный вечер «В гостях у Гоголя» к 210-летию со дня рождения писателя.

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2. Библиотека.

г.Полярный

23 марта - 17.00

Творческий вечер Людмилы Дорожкиной. 0+

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

г.Мурманск

22 марта - 13.00

Поэтический час «Чарующие строки», посвященный Всемирному дню поэзии. Прозвучат стихи А.С. Пушкина, С. А. Есенина, А. А. Блока, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой. Свое поэтическое творчество представят читатели библиотеки.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

22 марта - 14.00

Праздничный концерт, посвященный Дню работника культуры. В этот день во Дворце культуры соберутся те, кто поет, танцует, сочиняет стихи и песни, ставит театральные спектакли, организует мероприятия, верно служит культуре, щедро отдавая свой талант и мастерство людям.

На главной сцене Кольского Заполярья состоится вручение Премии Губернатора Мурманской области «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области», а главным подарком для северян станет концертная программа Праздничного хора Московского Данилова монастыря.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

22 марта - 17.00

Торжественное открытие выставки «Музыка, театр, зрелище». Выставка знакомит с редкими графическими полотнами, объединенными темой театра. В экспозиции представлена графика XVII-XX веков из собрания московского коллекционера Владимира Беликова.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

22 марта - 18.00

Концерт «Скрипка – царица музыки». Исполнители: Карэн Шахгалдян – скрипка (Москва); Мария Макарова – фортепиано (Мурманск).

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Музыкальная гостиная.

22 марта - 17.00

Состоится торжественное открытие выставки «Музыка, театр, зрелище». В экспозиции посетители увидят графику XVII-XX веков из собрания московского коллекционера Владимира Беликова.

Художники постоянно обращались и обращаются к теме праздников, и благодаря им сохранились на холстах и бумаге изображения зрелищных искусств и массовых театральных представлений. Ф.Бартолоцци и О.Бердслей, А.Гончаров и Ж.Гранвилль, Ж.Калло и Ж.Ле Потр, В.Тимм и Я.Санредам, В.Фаворский и многие, многие другие мастера оставили нам свои произведения.

На представленной выставке можно увидеть руины когда-то неистовствующих трибун амфитеатров; полюбоваться героями древних мифов, образами шутов и мимов средневековых постановок, арлекинами комедий дель арте - персонажами итальянского площадного театра; поприсутствовать на репетиции спектаклей французского водевиля XIX века; заглянуть в гримерные и многое другое. Выставка будет работать по 19 мая.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Отдел Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея», II этаж.

22 марта – 18.00

Мурманская областная филармония приглашает в Музыкальную гостиную на концерт «Скрипка – царица музыки». Партию фортепиано исполнит наша землячка, преподаватель Мурманского колледжа искусств Мария Макарова. В программе – Мендельсон, Крейслер, Шор, Дебюсси…

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

23 марта - 11.30 и 14.00

Перед спектаклем «Мама для Мамонтёнка» в Мурманском областном театре кукол отметят День кукольника. Стоит отметить, что Международный день кукольника – праздник относительно молодой. Свое начало он берет с 21 марта 2003 года. Именно с этого времени всеми профессионалами и поклонниками театра кукол празднуется этот день.

Так из чего же рождается театр кукол? Из игры, фантазии и воображения. Ну а кукла рождается при помощи умелых рук мастера. В этот день мастера художественного цеха Мурманского театра кукол помогут юным зрителям создать куклу своими руками, актеры познакомят наших гостей с куклами разной системы управления, а также северяне познакомятся с главным героем русского народного театра, любимцем публики Петрушкой.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

23 марта – 15.00

Состоится творческий вечер «Заслуженный артист России Сергей Гронский «При свете рампы» идёт к людям». Библиотека приглашает на творческий вечер заслуженного артиста России, члена Союза российских писателей Сергея Гронского.

Сергей Владимирович окончил театральный факультет Саратовской государственной консерватории. Свою актерскую карьеру в Мурманском областном драматическом театре артист начал более 30 лет назад. Сегодня на этой сцене им сыграно свыше ста разноплановых ролей.

На вечере любители театрального искусства услышат в исполнении автора и его соратников по сцене небольшие театральные репризы.

В 2004 году Сергей Гронский выпустил свою первую книгу «Критический возраст». С тех пор в свет вышло уже шесть поэтических сборников. Новое издание автора «Книга посвящений» будет представлена на творческом вечере. На встрече прозвучат стихотворные строки из его книг.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

23 марта - 16.00

Состоится юбилейный концерт ансамбля русских народных инструментов «Русские потешки».

Коллектив создан в 2004 году. Участие в ансамбле русских народных инструментов – это творчество, неповторимое по своему эмоциональному состоянию. В процессе обучения формируется художественный вкус, эстетическое восприятие музыки в целом. Через особый раздел народного творчества – детский музыкальный фольклор – происходит осмысление жизненных явлений, освоение окружающей среды.

В репертуаре ансамбля очень много произведений. Программа построена также и на аккомпанементе вокальной группе, солистам-певцам и солистам-исполнителям.

Самобытность постановок, высокую культуру и исполнительское мастерство ансамбля отмечают не только зрители, а также и жюри различных всероссийских, межрегиональных и областных фестивалей и конкурсов, в которых коллектив неоднократно становился Лауреатом.

На концерте «А у нас юбилей!» прозвучат популярные мелодии эстрадной и классической музыки, романсы, народные песни, песни из кинофильмов и мультфильмов. Юные артисты представят гостям заполярной «Кировки» удивительную по красочности музыкальную палитру голосов русских народных инструментов.

Ансамбль поздравят учащиеся детской театральной школы, ансамбль солистов «Орфей», ансамбль народной песни «Горенка» и ансамбль танца «Сполохи».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

23 марта – 17.00

Мурманская областная филармония приглашает на «Прогулку в блюзовом настроении» в компании с российским гитаристом, композитором, лауреатом международных конкурсов Александром Виницким и ансамблем «Мурманск-классик-квинтет».

В программе прозвучат аранжировки и импровизации известных джазовых тем, которые стали классикой джазовой музыки. Это – «Играем на пять» Пола Дезмонда, «Се Си Бо» Генриха Бетти, «Топси» Эдди Дарема, Самба «Брось грустить» Тома Жобима. Можно смело назвать эти композиции шедеврами джаза. А также оригинальные сочинения крупной формы А. Виницкого, такие как «Бразильская фантазия» и «Прогулка в блюзовом настроении», которые обладают виртуозными партиями, великолепными ансамблевыми эпизодами и яркой мелодичностью в сочетании с бразильской ритмикой.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

23 марта - 18.00

В Малом зале Мурманского колледжа искусств состоится монотематический концерт, посвящённый 180-летию великого русского композитора Модеста Петровича Мусоргского. Мероприятие проводится в рамках Года театра в России.

В концерте будут исполнены фрагменты из опер «Борис Годунов», «Хованщина, «Сорочинская ярмарка», песни и романсы, а также пьесы из фортепианного цикла «Картинки с выставки».

Исполнители – студенты специальности «Хоровое дирижирование» и специальности «Инструментальное исполнительство» по виду «Фортепиано», камерный хор «Амадеус» под управлением заслуженного артиста Российской Федерации Валерия Иванова.

Продолжительность концерта - 90 минут, вход свободный.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, малый зал.

23 марта - 18.30

Покажут полноценный спектакль-оперетту Штрауса «Летучая мышь»! Спектакль поставлен с антрактом в трёх действиях.

В феврале 2017 года на базе заполярной «Кировки» был сформирован народный самодеятельный коллектив - ансамбль солистов «Орфей» (руководитель - Андрей Макаров). В 2018 году ансамбль уже показывал на сцене Дворца культуры небольшую костюмированную компиляцию - спектакль «Из жизни Фигаро», по страницам оперы В.А. Моцарта «Свадьба Фигаро».

Теперь «Орфей», как того требует жанр оперетты, объединился в новой постановке с драматическим театром «Комедиограф» (руководитель - Михаил Романенко), ансамблем бального танца «Ювента» (руководитель - Андрей Можейко), а также, студией исторических танцев «Шатлен» (руководитель - Анастасия Цветкова).

Зрителей на премьере спектакля «Летучая Мышь» ждёт лёгкая, ироничная актерская игра, академическое вокальное и хореографическое исполнение, яркие костюмы, декорации начала 19 века. Участники коллективов постараются сделать так, чтобы зритель проникся настроениями венской классики и почувствовал брызги шампанского, как символа этого легкого для восприятия и волнующего душу и сердце жанра – оперетта.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

24 марта – 13.00

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проводит X областной конкурс исполнителей частушек «Завалинка».

Участники из городов Мурманск, Кола, Апатиты, Полярные Зори, Кандалакша, Полярный, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, поселков Мурмаши и Титан покажут мастерство исполнения частушек на темы: «Любимая сторонушка», «Ох, страданье…», «Ты играй, а я спою!». Специально к Всероссийскому фестивалю народного творчества «Салют победы», посвящённому 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов организаторы включили в конкурс номинацию «Частушка на войне». Победители в этой номинации будут рекомендованы к участию во II этапе фестиваля.

В 13.00 в Малом зале областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (ул. Карла Маркса, 1, ДК «Моряков») начнётся конкурсный концерт конкурса «Завалинка», а в 16.00 коллективы выступят на площадке ТРК «Мурманск Молл», где и состоится награждение участников.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 1, ДК «Моряков» (малый зал областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова).

24 марта – 19.00

На главной сцене Мурманского областного драматического театра торжественно подведут итоги конкурса «Приз зрительских симпатий» 80-го театрального сезона.

С осени прошлого года зрители выбирали любимого актера, актрису, спектакли малой и большой сцены и детский спектакль. Церемония награждения победителей состоится перед началом показа комедии «Спиннинг».

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

29 марта - 19.00

Состоится IV конкурсный этап 2-го сезона городского вокального конкурса «MurmanVision». Участниками конкурса стала молодежь города Мурманска в возрасте от 14 до 28 лет, среди них есть не только любители, но и профессионалы – участники Всероссийского конкурса «Голос. Дети».

Организатором конкурса является городская молодежная общественная организация «Мурманский трудовой студенческий союз» при поддержке Фонда президентских грантов.

Соорганизаторами являются: комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска; Мурманский городской студенческий Совет; Молодёжный центр гражданских инициатив МАУ МП «Объединение молодежных центров».

Конкурсные задания становятся всё сложнее.Задание к 4 этапу: представить и исполнить авторский перевод зарубежной песни.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

30 марта - 14.00

Впервые пройдёт областной конкурс «Уникальные мамы».

Это конкурс для активных мамочек Кольского Заполярья, которые не сидят без дела, с особой теплотой, вниманием и жизненной энергией воспитывают детей и, конечно же, творчески смотрят на мир.

Все чаще мы замечаем, что наши современные мамы проявляют себя абсолютно в разных сферах жизни. Они успешны и в бизнесе, они не могут пройти мимо чужой беды и готовы быть волонтерами, занимаются творчеством и даже ведут видео-блоги, где со всеми делятся своими успехами! При всём этом, она успевает готовить, заниматься спортом и хорошо выглядеть! В общем, современная мамочка – действительно уникальная!

Заявки на участие в конкурсе принимаются по определенной форме до 20 марта 2019 года. Подробно ознакомиться с Положением о мероприятии и заполнить анкету-заявку вы можете на сайте Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова www.odkkirova.ru (Документы – Положения - Мероприятия Дворца).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Пасхальное настроение» (до 30 марта); «Старые знакомые» (до 28 марта); «Остановись перед пропастью» - к Дню борьбы с наркобизнесом и наркомафией (до 31 марта); «В плену у ароматов» (до 31 марта); «Мама, бабушка, сестренка, эта выставка - для вас!» (до 31 марта); «Женский почерк нашего времени» (до 31 марта); «Кисть в женской руке» (до 31 марта); «Юбилейный вернисаж: Фазиль Искандер, Александр Беляев» (до 31 марта); «Небо Героя России Тимура Апакидзе» - к 65-летию со дня рождения Героя России Тимура Апакидзе (до 3 апреля); «Он был первым» - к 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина (до 15 апреля); «Вечно ваш, Гоголь» (до 30 апреля); «Рыцари юмора» (до 30 апреля); «Журналы-юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).

23 марта - 15.00

Творческий вечер «Заслуженный артист России Сергей Гронский «При свете рампы» идёт к людям». 12+

24 марта - 15.00

Лекция Юрия Рыбина «О Борисе Сафонове не по мемуарам». Будут представлены ранее неизвестные свидетельства, освещающие последний боевой вылет и гибель дважды Героя Советского Союза, гвардии подполковника Бориса Сафонова. 12+

24 марта - 13.00

Заседание Мурманского Рериховского общества «Рерихи и наука». 12+

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

«Графическая Гоголиана» (до 14 апреля); «Собрание сочинений. Том 27-й» (до 24 марта); полотен Алексея Сенаторова из фондового собрания в честь 55-летия со дня рождения художника (до 31 марта); «Праздник Севера» (до 31 марта); «Слетались к лампе мотыльки…» из цикла «Простые вещи» (до 14 апреля); «Бестиарий. Часть 2-я» (до 14 апреля); портретов Анатолия Сергиенко (до 7 апреля).

24 марта - 13.00

Концерт учащихся музыкальных школ, студентов Мурманского колледжа искусств и Петрозаводской консерватории им. А.К. Глазунова (12+).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

22 марта - 14.00

Праздничный концерт, посвященный Дню работника культуры. 12+

23 марта - 16.00

Юбилейный концерт ансамбля русских народных инструментов «Русские потешки». 0+

23 марта - 18.30

Спектакль-оперетта Штрауса «Летучая мышь». 16+

24 марта - 13.00

10-й областной конкурс исполнителей частушек «Завалинка». 16+

27 марта - 13.00

Выставка аудиоспектаклей разных лет «Театр у микрофона» из фонда библиотеки. 12+

29 марта - 19.00

Состоится IV конкурсный этап 2-го сезона городского вокального конкурса «MurmanVision». Участниками конкурса стала молодёжь города Мурманска в возрасте от 14 до 28 лет, среди них есть не только любители, но и профессионалы – участники Всероссийского конкурса «Голос. Дети». 14+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Волшебный мир чудес» (до конца года); «Первый шаг в науку» (до конца года).

23 марта - 12.00

Мастер-класс по созданию книжки «Рябиновый Мурманск», в рамках выставки-ярмарки «Мурманский книжный салон - 2019». 12+

24 марта - 12.00

Семейный праздник «Книжные сюрпризы». 6+

26 марта - 11.00

Познавательное занятие «Вместе мы можем многое: интерактивный атлас Крыма». 12+

26 марта - 12.30

Познавательная викторина с использованием экспонатов музея информации в отделе электронных ресурсов. 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

22 марта - 16.30

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 марта - 10.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 марта - 17.00

К.Чуковский. «Телефон».

24 марта - 10.00

К.Чуковский. «Телефон».

24 марта - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

30 марта - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

30 марта - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

23 марта - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтёнка».

24 марта - 12.00 и 14.30

В. Павловскис. «Лисёнок - плут».

30 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».

31 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: из собрания Ярославского художественного музея «Море. Солнце. Крым» (до 26 мая); «Открытки» из цикла выставок «Простые вещи» (до 21 апреля); фотовыставка «Мурманчанки» (до 7 апреля); «Сказки» (до конца года).

22 марта - 17.00

Торжественное открытие выставки «Музыка, театр, зрелище» (до 19 мая).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

22 марта - 18.00

«Скрипка – царица музыки». Карэн Шахгалдян – скрипка (г.Москва), партия фортепиано - Мария Макарова(г.Мурманск).

23 марта - 17.00

«Прогулка в блюзовом настроении». Александр Виницкий (гитара) и «Мурманск-классик-квинтет».

31 марта - 14.00

«Да здравствует сюрприз!». Концерт для детей. Ансамбль «Лёгкие люди».

31 марта - 17.00

«И то же в вас очарованье...». Картины провинциальной жизни. Ансамбль «Серенада».

6 апреля - 18.00

Джейми Девис (вокал, США) и трио Алексея Черемизова.

7 апреля - 19.00

«ваши любимые песни». Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов.

14 апреля - 17.00

«Barocco tango jazz». Владимир Хомяков – орган (г.Челябинск) и Игорь Паращук – саксофон (г.Екатеринбург).

27 апреля - 18.00

Квартет имени Давида Ойстраха (г.Москва).

28 апреля - 17.00

«Хорошее настроение». Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер - Сергей Горбатюк (г.Мурманск).

3 мая - 15.00»

«Маугли». Музыкальная сказка с песочной анимацией.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

22 марта - 19.00

«Мистер икс».

23 марта - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

23 марта - 17.00

г.Полярные Зори

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

23 марта - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

24 марта - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

24 марта - 19.00

Приз зрительских симпатий. «Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

29 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

30 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

31 марта - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

31 марта - 19.00

«Бедность не порок». А. Острокий. Комедия в двух действиях. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

23 марта – 18.00

«Не все коту масленица».

24 марта – 11.00

«Кошкин дом».

24 марта – 18.00

«Такая долгая война».

30 марта – 18.00

«Кто-то должен уйти...».

31 марта – 11.00

«Аленький цветочек».

31 марта – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: творческих работ участников фестиваля самодеятельного творчества военнослужащих (до 4 апреля); «Маленький народец» (до 2 апреля); графики Андрея Лежова «Пелагея» (до 1 апреля).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка «Лоскуточки, лоскутки…», приуроченная к 25-летию клуба «Лоскутное шитьё» (до 14 апреля).

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

(г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Телефон+7 8152 43‑44-35, +7 8152 43‑49-69)

23 марта - 12.00

Светодиодный мюзикл «Звёздная команда». 0+

25 марта - 11.00

Шоу-программа «Путешествие по времени». 6+