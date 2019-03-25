Афиша
г.Кировск
25 марта - 18.00
В детской юношеской библиотеке г. Кировска состоится творческая встреча с членами союза писателей России Владимиром Юриновым (г. Андриаполь) и Михаилом Зверевым (Санкт-Петербург) и презентация книги Владимира. Юринова «Динка», в рамках XXX открытого межрегионального фестиваля авторской песни Парад бардов на Кольской земле. Вход свободный. 6+
г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Детской юношеская библиотека.
27 марта – 14.30
В Кировском городском Дворце культуры пройдет муниципальный Фестиваль «Успешные люди много читают». Фестиваль направлен на позиционирование чтения как неотъемлемую составляющую образа успешного человека.
В программе фестиваля – литературная гостиная «Юбилейный калейдоскоп», интеллектуальные турниры, выставка, квест, флэшмоб «Литературная табуретка», театральный фестиваль «Радуга детских талантов», творческие мастерские по скорочтению, декламации, журналистике, художественному слову. В подготовке фестиваля участвуют педагоги общеобразовательных организаций, Центра детского творчества «Хибины», специалисты детско-юношеской библиотеки, Дворца культуры.
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
27 марта - 16.00
В рамках года театра центральная городская библиотека им. А.М. Горького приглашает на театральную гостиную «Браво, Артист!», посвященную творчеству гениального сатирика, вдохновителя и создателя театра Миниатюр, легенды нашей эстрады Аркадия Исааковича Райкина. Вход свободный. 12+
г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.
28 марта - 11.00
В рамках Всемирного дня поэзии городская библиотека-филиал № 2 микрорайона Кукисвумчорр приглашает на встречу с кировским поэтом и писателем Александром Григорьевичем Бондаревым «День поэтического настроения: о малой родине стихами». 0+
г.Кировск, ул.Кирова, 17. Городская библиотека-филиал № 2 микрорайона Кукисвумчорр.
г.Апатиты
26 марта - 15.00
Литературный аукцион «Любви все возрасты покорны».
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
г.Мончегорск
27 марта - 14.00
В Неделю детской и юношеской книги, маленьких читателей Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, центральных детских библиотек городов Мончегорска и Оленегорска ждут удивительные события. К ним в гости приезжает театр. И не простой, а театр детских стихов.
С ребятами встретится детский поэт и переводчик Андрей Рафф. Он приготовил необычный реквизит, маски, кукол-марионеток, кукольную мебель и даже… лужи. Стихи оживают на глазах, встречи превращаются в настоящие театрализованные представления, в которых участвуют сами дети.
г.Мончегорск, ул. Металлургов, 39а. Центральная детская библиотека.
г.Оленегорск
27 марта – 17.00
В Неделю детской и юношеской книги, маленьких читателей Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, центральных детских библиотек городов Мончегорска и Оленегорска ждут удивительные события. К ним в гости приезжает театр. И не простой, а театр детских стихов.
С ребятами встретится детский поэт и переводчик Андрей Рафф. Он приготовил необычный реквизит, маски, кукол-марионеток, кукольную мебель и даже… лужи. Стихи оживают на глазах, встречи превращаются в настоящие театрализованные представления, в которых участвуют сами дети.
г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 7. Центральная детская библиотека.
г.Гаджиево
26 марта – 11.00
Передвижная детская библиотека побывает в гостях у воспитанников детского оздоровительного лагеря в Гаджиевос игровым мероприятием, посвященным Неделе детской и юношеской книги.
Специалисты зала «Мир необыкновенных книг» Мурманской областной детско-юношеской библиотеки подготовили для детей настоящий праздник: веселую игровую программу «Книжные сюрпризы». Детей из весеннего оздоровительного лагеря ждут загадки о сказочных героях, викторины для книжных эрудитов, игры с книгами «Угадай кто?», веселые конкурсы: «Книжная путаница», «Доскажи словечко», «Разноцветные колпачки», «Кто быстрей поймает золотую рыбку?», конфетная эстафета «Как на книжкины именины», песни, танцевальные минутки и море хорошего настроения!
г.Гаджиево, ул. Ленина, 39.
г.Мурманск
25 марта – 15.00
26 марта – 11.30
В Неделю детской и юношеской книги, маленьких читателей Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, центральных детских библиотек городов Мончегорска и Оленегорска ждут удивительные события. К ним в гости приезжает ТЕАТР. И не простой, а театр детских стихов.
С ребятами встретится детский поэт и переводчик Андрей Рафф. Он приготовил необычный реквизит, маски, кукол-марионеток, кукольную мебель и даже… лужи. Стихи оживают на глазах, встречи превращаются в настоящие театрализованные представления, в которых участвуют сами дети.
г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел искусства и творчества.
25 марта – 15.00
Состоится встреча с заслуженным артистом России Сергеем Гронским. Мурманская областная научная библиотека продолжает цикл встреч с интересными людьми под названием «Дни профессий». В Год театра библиотека приглашает на встречу с заслуженным артистом России Сергеем Гронским.
Сергей Владимирович окончил театральный факультет Саратовской государственной консерватории. Свою актерскую карьеру в Мурманском областном драматическом театре артист начал более 30 лет назад. Сегодня на этой сцене им сыграно свыше ста разноплановых ролей.
На встрече заслуженный артист России расскажет о жизни театра, поделится интересными театральными историями, и прочтет стихи собственного сочинения.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.
26 марта – 11.00
В областной детско-юношеской библиотеке учащиеся восьмых и девятых классов средней общеобразовательной школы № 18Мурманска побывают на познавательном занятии «Вместе мы можем многое: интерактивный атлас Крыма».
Сегодня тема Республики Крым очень актуальна, так как 18 марта 2019 года страна отпраздновала пятую годовщину присоединения Крыма к России.
Ученики познакомятся с историей и современностью Республики Крым, пополнят свои знания в области его культурного наследия и природы. Откроют для себя интересные и необычные факты о Крыме литературном: место проведения ежегодного всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия», посвященного А. Грину; место действия рассказа А. Чехова «Дама с собачкой». Узнают, что знаменитый русский писатель Лев Толстой принимал участие в Крымской войне - в боевых действиях на Чёрной речке и в Севастополе и посвятил этому событию цикл «Севастопольские рассказы».
В конце занятия ребята совершат виртуальную видеоэкскурсию по полуострову.
г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.
26 марта – 12.00
В отделе библиотечного обслуживания обучающихся 5-11 классов и молодежи Мурманской областной детско-юношеской библиотеки участники лагеря на базе лицея № 2 испытают свои силы в увлекательной «Своей игре», посвященной древнегреческим мифам и легендам.
Мифы Древней Греции и вся древнегреческая культура в целом явились фундаментом, на котором выросла европейская цивилизация. Ребята примут участие в своей игре «Мифы и легенды древней Греции», чтобы проверить, насколько хорошо они знают одну из древнейших культур. Вооружившись знаниями мифов, дети будут выполнять интересные задания и отвечать на каверзные вопросы, выбирая из нескольких определенных категорий. Победит та команда, что наберет наибольшее количество баллов.
г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.
26 марта – 12.30
Пятиклассники из мурманской гимназии № 6 примут участие в познавательной викторине с использованием экспонатов музея информации в отделе электронных ресурсов областной детско-юношеской библиотеки.
Ребята познакомятся с коллекцией музея, в которую входят различные устройства, занявшие важное место в быту современного человека и предназначенные для хранения, обработки и передачи информации. Многие из них уже давно вышли из употребления, о существовании некоторых большинство современных школьников даже не подозревают. Современным школьникам будет интересно увидеть, как, например, выглядел калькулятор или телефон, которым пользовались их бабушки и дедушки.
Кроме того, участники ответят на непростые вопросы «своей игры» и узнают, кого считают первым программистом, когда появился первый мобильный телефон, сколько весил самый первый жёсткий диск, что общего у ткацкого станка Жаккарда и компьютера и многое другое.
Мероприятие будет сопровождаться красочной медиапрезентацией и просмотром видеороликов.
г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.
29 марта - 19.00
Состоится IV конкурсный этап 2-го сезона городского вокального конкурса «MurmanVision». Участниками конкурса стала молодежь города Мурманска в возрасте от 14 до 28 лет, среди них есть не только любители, но и профессионалы – участники Всероссийского конкурса «Голос. Дети».
Организатором конкурса является городская молодежная общественная организация «Мурманский трудовой студенческий союз» при поддержке Фонда президентских грантов.
Соорганизаторами являются: комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска; Мурманский городской студенческий Совет; Молодёжный центр гражданских инициатив МАУ МП «Объединение молодежных центров».
Конкурсные задания становятся всё сложнее.Задание к 4 этапу: представить и исполнить авторский перевод зарубежной песни.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.
30 марта - 14.00
Впервые пройдёт областной конкурс «Уникальные мамы».
Это конкурс для активных мамочек Кольского Заполярья, которые не сидят без дела, с особой теплотой, вниманием и жизненной энергией воспитывают детей и, конечно же, творчески смотрят на мир.
Все чаще мы замечаем, что наши современные мамы проявляют себя абсолютно в разных сферах жизни. Они успешны и в бизнесе, они не могут пройти мимо чужой беды и готовы быть волонтерами, занимаются творчеством и даже ведут видео-блоги, где со всеми делятся своими успехами! При всём этом, она успевает готовить, заниматься спортом и хорошо выглядеть! В общем, современная мамочка – действительно уникальная!
Заявки на участие в конкурсе принимаются по определенной форме до 20 марта 2019 года. Подробно ознакомиться с Положением о мероприятии и заполнить анкету-заявку вы можете на сайте Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова www.odkkirova.ru (Документы – Положения - Мероприятия Дворца).
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «Пасхальное настроение» (до 30 марта); «Старые знакомые» (до 28 марта); «Остановись перед пропастью» - к Дню борьбы с наркобизнесом и наркомафией (до 31 марта); «В плену у ароматов» (до 31 марта); «Мама, бабушка, сестренка, эта выставка - для вас!» (до 31 марта); «Женский почерк нашего времени» (до 31 марта); «Кисть в женской руке» (до 31 марта); «Юбилейный вернисаж: Фазиль Искандер, Александр Беляев» (до 31 марта); «Небо Героя России Тимура Апакидзе» - к 65-летию со дня рождения Героя России Тимура Апакидзе (до 3 апреля); «Он был первым» - к 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина (до 15 апреля); «Вечно ваш, Гоголь» (до 30 апреля); «Рыцари юмора» (до 30 апреля); «Журналы-юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Графическая Гоголиана» (до 14 апреля); полотен Алексея Сенаторова из фондового собрания в честь 55-летия со дня рождения художника (до 31 марта); «Праздник Севера» (до 31 марта); «Слетались к лампе мотыльки…» из цикла «Простые вещи» (до 14 апреля); «Бестиарий. Часть 2-я» (до 14 апреля); портретов Анатолия Сергиенко (до 7 апреля).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).
Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.
Последняя среда каждого месяца - санитарный день.
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
27 марта - 13.00
Выставка аудиоспектаклей разных лет «Театр у микрофона» из фонда библиотеки. 12+
29 марта - 19.00
Состоится IV конкурсный этап 2-го сезона городского вокального конкурса «MurmanVision». Участниками конкурса стала молодёжь города Мурманска в возрасте от 14 до 28 лет, среди них есть не только любители, но и профессионалы – участники Всероссийского конкурса «Голос. Дети». 14+
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Продолжают работу экспозиции: «Волшебный мир чудес» (до конца года); «Первый шаг в науку» (до конца года).
26 марта - 11.00
Познавательное занятие «Вместе мы можем многое: интерактивный атлас Крыма». 12+
26 марта - 12.30
Познавательная викторина с использованием экспонатов музея информации в отделе электронных ресурсов. 6+
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)
30 марта - 10.00
В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».
30 марта - 17.00
По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».
31 марта - 10.00
По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».
31 марта - 17.00
В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».
5 апреля - 16.30
С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».
6 апреля - 10.00
С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».
6 апреля - 17.00
С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».
7 апреля - 10.00
С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».
7 апреля - 17.00
По мотивам американской сказкки «Пряничный человечек».
12 апреля - 16.30
К. Чуковский. «Телефон».
13 апреля - 10.00
К.Чуковский. «Телефон».
13 апреля - 17.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
14 апреля - 10.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
14 апреля - 17.00
Н. Гернет. «Полянка».
20 апреля - 10.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
20 апреля - 17.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
21 апреля - 10.00
Н. Гернет. «Полянка».
21 апреля - 17.00
Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».
26 апреля - 16.30
В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».
27 апреля - 10.00
В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».
27 апреля - 17.00
Н. Гернет. «Полянка».
28 апреля - 10.00
К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».
28 апреля - 17.00
К.Чуковский. «Телефон».
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)
30 марта - 12.00 и 14.30
ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».
31 марта - 12.00 и 14.30
ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».
6 апреля - 12.00 и 14.30
П. Васильев. «Гадкий утёнок».
7 апреля - 12.00 и 14.30
С. Михалков. «Три поросёнка».
10 апреля - 14.00
Я. Пулинович. «Ангелочек».
13 апреля - 12.00 и 14.30
Н. Шувалов. «Колобок».
14 апреля - 12.00 и 14.30
Д. Непомнящая. «Мама для мамонтенка».
20 апреля - 12.00 и 14.30
С. Озерская. «Дюймовочка».
21 апреля - 12.00 и 14.30
П. Васильев. «Плотник Андерсен и рождественский гном».
27 апреля - 12.00 и 14.30
П. Васильев. «Чудо в перьях».
28 апреля - 12.00 и 14.30
Г. Сапгир, С. Прокофьева. «Три медведя».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)
Открыты выставки: из собрания Ярославского художественного музея «Море. Солнце. Крым» (до 26 мая); «Открытки» из цикла выставок «Простые вещи» (до 21 апреля); фотовыставка «Мурманчанки» (до 7 апреля); «Сказки» (до конца года); выставка «Музыка, театр, зрелище» (по 19 мая).
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
31 марта - 14.00
«Да здравствует сюрприз!». Концерт для детей. Ансамбль «Лёгкие люди».
31 марта - 17.00
«И то же в вас очарованье...». Картины провинциальной жизни. Ансамбль «Серенада».
6 апреля - 18.00
Джейми Девис (вокал, США) и трио Алексея Черемизова.
7 апреля - 19.00
«ваши любимые песни». Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов.
14 апреля - 17.00
«Barocco tango jazz». Владимир Хомяков – орган (г.Челябинск) и Игорь Паращук – саксофон (г.Екатеринбург).
27 апреля - 18.00
Квартет имени Давида Ойстраха (г.Москва).
28 апреля - 17.00
«Хорошее настроение». Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер - Сергей Горбатюк (г.Мурманск).
3 мая - 15.00»
«Маугли». Музыкальная сказка с песочной анимацией.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
29 марта - 19.00
«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+
30 марта - 19.00
«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+
31 марта - 12.00
«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+
31 марта - 19.00
«Бедность не порок». А. Острокий. Комедия в двух действиях. 12+
3 апреля - 13.30
«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. ГОБУЗ «МОДКБ». 6+
3 апреля - 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+
4 апреля - 19.00
«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+
5 апреля - 19.00
«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+
5 апреля - 19.00
г.Гаджиево
«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+
6 апреля - 12.00
«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+
6 апреля - 19.00
«Ох уж эта Анна!». М. Камолетти. Комедия в 2х действиях. 18+
7 апреля - 16.00
г.Мончегорск
«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+
7 апреля - 19.00
«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцкий. Комедия. 16+
10 апреля - 13.30
«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+
10 апреля - 19.00
«Без грима…». Малая сцена. 16+
11 апреля - 19.00
«Загнанная лошадь». Ф. Саган. Драма в двух действиях. 18+
12 апреля - 19.00
«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+
12 апреля - 19.00
«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+
13 апреля - 19.00
Концерт братьев Радченко «Золотой дуэт России». 12+
14 апреля - 12.00
«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». А. Рассев. Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+
14 апреля - 19.00
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+
17 апреля - 19.00
«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова. Драма. Малая сцена. 16+
17 апреля - 19.00
«Однажды дважды». Комедия. 12+
18 апреля - 19.00
«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+
19 апреля - 19.00
«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+
20 апреля - 12.00
«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+
20 апреля - 19.00
«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И. С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. 12+
21 апреля - 12.00
«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+
21 апреля - 19.00
«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+
24 апреля - 19.00
«Одноклассники». Ю. Поляков. Драматическая история в двух действиях. 16+
25 апреля - 19.00
«Спиннинг». Н.Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+
26 апреля - 19.00
«Страсти по Торчалову». ПРЕМЬЕРА. Малая сцена. 16+
26 апреля - 19.00
п.Междуречье
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+
27 апреля - 12.00
«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+
27 апреля - 19.00
«Страсти по Торчалову». ПРЕМЬЕРА. Малая сцена. 16+
28 апреля - 12.00
«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+
28 апреля - 19.00
«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
30 марта – 18.00
«Кто-то должен уйти...».
31 марта – 11.00
«Аленький цветочек».
31 марта – 18.00
«Фантазии Фарятьева».
6 апреля – 18.00
«Шампанского».
7 апреля – 11.00
«Кот в сапогах».
7 апреля – 18.00
«Гроза».
14 апреля – 11.00
«Морозко».
14 апреля – 18.00
«Не всё коту Масленица».
20 апреля – 18.00
«Панночка».
21 апреля – 11.00
«Кошкин дом».
21 апреля – 18.00
«Кто-то должен уйти...».
27 апреля – 18.00
«Домовой».
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Работают выставки: творческих работ участников фестиваля самодеятельного творчества военнослужащих (до 4 апреля); «Маленький народец» (до 2 апреля); графики Андрея Лежова «Пелагея» (до 1 апреля).
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работает выставка «Лоскуточки, лоскутки…», приуроченная к 25-летию клуба «Лоскутное шитьё» (до 14 апреля).
ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»
(г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Телефон+7 8152 43‑44-35, +7 8152 43‑49-69)
25 марта - 11.00
Шоу-программа «Путешествие по времени». 6+