г.Кировск

27 марта – 14.30

В Кировском городском Дворце культуры пройдет муниципальный Фестиваль «Успешные люди много читают». Фестиваль направлен на позиционирование чтения как неотъемлемую составляющую образа успешного человека.

В программе фестиваля – литературная гостиная «Юбилейный калейдоскоп», интеллектуальные турниры, выставка, квест, флэшмоб «Литературная табуретка», театральный фестиваль «Радуга детских талантов», творческие мастерские по скорочтению, декламации, журналистике, художественному слову. В подготовке фестиваля участвуют педагоги общеобразовательных организаций, Центра детского творчества «Хибины», специалисты детско-юношеской библиотеки, Дворца культуры.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

27 марта - 16.00

В рамках года театра центральная городская библиотека им. А.М. Горького приглашает на театральную гостиную «Браво, Артист!», посвященную творчеству гениального сатирика, вдохновителя и создателя театра Миниатюр, легенды нашей эстрады Аркадия Исааковича Райкина. Вход свободный. 12+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

28 марта - 11.00

В рамках Всемирного дня поэзии городская библиотека-филиал № 2 микрорайона Кукисвумчорр приглашает на встречу с кировским поэтом и писателем Александром Григорьевичем Бондаревым «День поэтического настроения: о малой родине стихами». 0+

г.Кировск, ул.Кирова, 17. Городская библиотека-филиал № 2 микрорайона Кукисвумчорр.

г.Апатиты

26 марта - 15.00

Литературный аукцион «Любви все возрасты покорны».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

г.Мончегорск

27 марта - 14.00

В Неделю детской и юношеской книги, маленьких читателей Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, центральных детских библиотек городов Мончегорска и Оленегорска ждут удивительные события. К ним в гости приезжает театр. И не простой, а театр детских стихов.

С ребятами встретится детский поэт и переводчик Андрей Рафф. Он приготовил необычный реквизит, маски, кукол-марионеток, кукольную мебель и даже… лужи. Стихи оживают на глазах, встречи превращаются в настоящие театрализованные представления, в которых участвуют сами дети.

г.Мончегорск, ул. Металлургов, 39а. Центральная детская библиотека.

г.Оленегорск

27 марта – 17.00

В Неделю детской и юношеской книги, маленьких читателей Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, центральных детских библиотек городов Мончегорска и Оленегорска ждут удивительные события. К ним в гости приезжает театр. И не простой, а театр детских стихов.

С ребятами встретится детский поэт и переводчик Андрей Рафф. Он приготовил необычный реквизит, маски, кукол-марионеток, кукольную мебель и даже… лужи. Стихи оживают на глазах, встречи превращаются в настоящие театрализованные представления, в которых участвуют сами дети.

г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 7. Центральная детская библиотека.

21 апреля

Состоится XIV фестиваль детских и молодёжных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь» («Сказочный город»).

Целью мероприятия является сохранение и развитие этнокультурного наследия, духовного богатства и самобытности уникальной культуры коренных малочисленных народов Севера Мурманской области, популяризация самобытной национальной культуры.

В фестивале могут принять участие творческие объединения, семьи, авторские коллективы, индивидуальные исполнители, студии, библиотеки, иные образовательные и культурные учреждения, национальные фольклорные коллективы.

В рамках мероприятия запланированы театрализованные постановки на саамском языке, конкурс художественного слова на саамском языке «Пэрьмус логкэй» («Лучший чтец»), выставка декоративно-прикладного творчества коренного малочисленного народа Севера – саамов, мастер-классы по рукоделию и по сценической речи.

Для участия необходимо направить заявку по прилагаемой форме в срок до 10 апреля 2019 года по адресу: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (ГОБУ «Центр народов Севера»), по факсу: (8152) 411 552 или по электронной почте: centr_kmns@inbox.ru.

г.Оленегорск, Ленинградский проспект, 5. МУК «Центр культуры и досуга «Полярная Звезда».

ЗАТО Видяево

26 марта - 11.00

XVI муниципальный фестиваль-конкурс народного творчества «Северное сияние». Фестиваль посвящен празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и продлится до 31 марта.

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 5а.

г.Гаджиево

26 марта – 11.00

Передвижная детская библиотека побывает в гостях у воспитанников детского оздоровительного лагеря в Гаджиевос игровым мероприятием, посвященным Неделе детской и юношеской книги.

Специалисты зала «Мир необыкновенных книг» Мурманской областной детско-юношеской библиотеки подготовили для детей настоящий праздник: веселую игровую программу «Книжные сюрпризы». Детей из весеннего оздоровительного лагеря ждут загадки о сказочных героях, викторины для книжных эрудитов, игры с книгами «Угадай кто?», веселые конкурсы: «Книжная путаница», «Доскажи словечко», «Разноцветные колпачки», «Кто быстрей поймает золотую рыбку?», конфетная эстафета «Как на книжкины именины», песни, танцевальные минутки и море хорошего настроения!

г.Гаджиево, ул. Ленина, 39.

г.Мурманск

26 марта - 10.00

Областной марафон педагогического опыта и мастерства «Эффективные практики в обучении и развитии детей с ограниченными возможностями здоровья». Более ста педагогов Мурманской области – воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций, учителя общеобразовательных учреждений, педагоги-психологи и учителя-логопеды психолого-педагогических центров – поделятся опытом и проведут мастер-классы по использованию в обучении и развитии детей с особыми образовательными потребностями современных методик, технологий, приемов на индивидуальных и групповых занятиях, на уроках и во внеурочной деятельности.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

26 марта - 11.00

Занятие для школьников «Вместе мы можем многое». Ученики мурманской школы № 18 познакомятся с уникальной природой и историей полуострова Крым.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, II этаж, отдел электронных ресурсов.

26 марта – 11.30

В Неделю детской и юношеской книги, маленьких читателей Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, центральных детских библиотек городов Мончегорска и Оленегорска ждут удивительные события. К ним в гости приезжает театр. И не простой, а театр детских стихов.

С ребятами встретится детский поэт и переводчик Андрей Рафф. Он приготовил необычный реквизит, маски, кукол-марионеток, кукольную мебель и даже… лужи. Стихи оживают на глазах, встречи превращаются в настоящие театрализованные представления, в которых участвуют сами дети.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел искусства и творчества.

26 марта - 12.30

Интеллектуальная игра «Музей информации». Пятиклассники мурманской гимназии №6 примут участие в интеллектуальном состязании в формате «Своей игры»: ответят на вопросы викторины и познакомятся с коллекцией устройств, предназначенные для хранения, обработки и передачи информации.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, II этаж, отдел электронных ресурсов.

26 марта – 11.00

В областной детско-юношеской библиотеке учащиеся восьмых и девятых классов средней общеобразовательной школы № 18Мурманска побывают на познавательном занятии «Вместе мы можем многое: интерактивный атлас Крыма».

Сегодня тема Республики Крым очень актуальна, так как 18 марта 2019 года страна отпраздновала пятую годовщину присоединения Крыма к России.

Ученики познакомятся с историей и современностью Республики Крым, пополнят свои знания в области его культурного наследия и природы. Откроют для себя интересные и необычные факты о Крыме литературном: место проведения ежегодного всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия», посвященного А. Грину; место действия рассказа А. Чехова «Дама с собачкой». Узнают, что знаменитый русский писатель Лев Толстой принимал участие в Крымской войне - в боевых действиях на Чёрной речке и в Севастополе и посвятил этому событию цикл «Севастопольские рассказы».

В конце занятия ребята совершат виртуальную видеоэкскурсию по полуострову.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

26 марта – 12.00

В отделе библиотечного обслуживания обучающихся 5-11 классов и молодежи Мурманской областной детско-юношеской библиотеки участники лагеря на базе лицея № 2 испытают свои силы в увлекательной «Своей игре», посвященной древнегреческим мифам и легендам.

Мифы Древней Греции и вся древнегреческая культура в целом явились фундаментом, на котором выросла европейская цивилизация. Ребята примут участие в своей игре «Мифы и легенды древней Греции», чтобы проверить, насколько хорошо они знают одну из древнейших культур. Вооружившись знаниями мифов, дети будут выполнять интересные задания и отвечать на каверзные вопросы, выбирая из нескольких определенных категорий. Победит та команда, что наберет наибольшее количество баллов.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

26 марта – 12.30

Пятиклассники из мурманской гимназии № 6 примут участие в познавательной викторине с использованием экспонатов музея информации в отделе электронных ресурсов областной детско-юношеской библиотеки.

Ребята познакомятся с коллекцией музея, в которую входят различные устройства, занявшие важное место в быту современного человека и предназначенные для хранения, обработки и передачи информации. Многие из них уже давно вышли из употребления, о существовании некоторых большинство современных школьников даже не подозревают. Современным школьникам будет интересно увидеть, как, например, выглядел калькулятор или телефон, которым пользовались их бабушки и дедушки.

Кроме того, участники ответят на непростые вопросы «своей игры» и узнают, кого считают первым программистом, когда появился первый мобильный телефон, сколько весил самый первый жёсткий диск, что общего у ткацкого станка Жаккарда и компьютера и многое другое.

Мероприятие будет сопровождаться красочной медиапрезентацией и просмотром видеороликов.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

29 марта - 19.00

Состоится IV конкурсный этап 2-го сезона городского вокального конкурса «MurmanVision». Участниками конкурса стала молодежь города Мурманска в возрасте от 14 до 28 лет, среди них есть не только любители, но и профессионалы – участники Всероссийского конкурса «Голос. Дети».

Организатором конкурса является городская молодежная общественная организация «Мурманский трудовой студенческий союз» при поддержке Фонда президентских грантов.

Соорганизаторами являются: комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска; Мурманский городской студенческий Совет; Молодёжный центр гражданских инициатив МАУ МП «Объединение молодежных центров».

Конкурсные задания становятся всё сложнее.Задание к 4 этапу: представить и исполнить авторский перевод зарубежной песни.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

30 марта - 14.00

Впервые пройдёт областной конкурс «Уникальные мамы».

Это конкурс для активных мамочек Кольского Заполярья, которые не сидят без дела, с особой теплотой, вниманием и жизненной энергией воспитывают детей и, конечно же, творчески смотрят на мир.

Все чаще мы замечаем, что наши современные мамы проявляют себя абсолютно в разных сферах жизни. Они успешны и в бизнесе, они не могут пройти мимо чужой беды и готовы быть волонтерами, занимаются творчеством и даже ведут видео-блоги, где со всеми делятся своими успехами! При всём этом, она успевает готовить, заниматься спортом и хорошо выглядеть! В общем, современная мамочка – действительно уникальная!

Заявки на участие в конкурсе принимаются по определенной форме до 20 марта 2019 года. Подробно ознакомиться с Положением о мероприятии и заполнить анкету-заявку вы можете на сайте Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова www.odkkirova.ru (Документы – Положения - Мероприятия Дворца).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Пасхальное настроение» (до 30 марта); «Старые знакомые» (до 28 марта); «Остановись перед пропастью» - к Дню борьбы с наркобизнесом и наркомафией (до 31 марта); «В плену у ароматов» (до 31 марта); «Мама, бабушка, сестренка, эта выставка - для вас!» (до 31 марта); «Женский почерк нашего времени» (до 31 марта); «Кисть в женской руке» (до 31 марта); «Юбилейный вернисаж: Фазиль Искандер, Александр Беляев» (до 31 марта); «Небо Героя России Тимура Апакидзе» - к 65-летию со дня рождения Героя России Тимура Апакидзе (до 3 апреля); «Он был первым» - к 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина (до 15 апреля); «Вечно ваш, Гоголь» (до 30 апреля); «Рыцари юмора» (до 30 апреля); «Журналы-юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Графическая Гоголиана» (до 14 апреля); полотен Алексея Сенаторова из фондового собрания в честь 55-летия со дня рождения художника (до 31 марта); «Праздник Севера» (до 31 марта); «Слетались к лампе мотыльки…» из цикла «Простые вещи» (до 14 апреля); «Бестиарий. Часть 2-я» (до 14 апреля); портретов Анатолия Сергиенко (до 7 апреля).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

27 марта - 13.00

Выставка аудиоспектаклей разных лет «Театр у микрофона» из фонда библиотеки. 12+

29 марта - 19.00

Состоится IV конкурсный этап 2-го сезона городского вокального конкурса «MurmanVision». Участниками конкурса стала молодёжь города Мурманска в возрасте от 14 до 28 лет, среди них есть не только любители, но и профессионалы – участники Всероссийского конкурса «Голос. Дети». 14+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Волшебный мир чудес» (до конца года); «Первый шаг в науку» (до конца года).

26 марта - 11.00

Познавательное занятие «Вместе мы можем многое: интерактивный атлас Крыма». 12+

26 марта - 12.30

Познавательная викторина с использованием экспонатов музея информации в отделе электронных ресурсов. 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

30 марта - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

30 марта - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

5 апреля - 16.30

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

6 апреля - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

6 апреля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

7 апреля - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

7 апреля - 17.00

По мотивам американской сказкки «Пряничный человечек».

12 апреля - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

13 апреля - 10.00

К.Чуковский. «Телефон».

13 апреля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

14 апреля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

14 апреля - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

20 апреля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

20 апреля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

21 апреля - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

21 апреля - 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

26 апреля - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

27 апреля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

27 апреля - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

28 апреля - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

28 апреля - 17.00

К.Чуковский. «Телефон».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

30 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».

31 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».

6 апреля - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

7 апреля - 12.00 и 14.30

С. Михалков. «Три поросёнка».

10 апреля - 14.00

Я. Пулинович. «Ангелочек».

13 апреля - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

14 апреля - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтенка».

20 апреля - 12.00 и 14.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

21 апреля - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Плотник Андерсен и рождественский гном».

27 апреля - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Чудо в перьях».

28 апреля - 12.00 и 14.30

Г. Сапгир, С. Прокофьева. «Три медведя».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: из собрания Ярославского художественного музея «Море. Солнце. Крым» (до 26 мая); «Открытки» из цикла выставок «Простые вещи» (до 21 апреля); фотовыставка «Мурманчанки» (до 7 апреля); «Сказки» (до конца года); выставка «Музыка, театр, зрелище» (по 19 мая).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

31 марта - 14.00

«Да здравствует сюрприз!». Концерт для детей. Ансамбль «Лёгкие люди».

31 марта - 17.00

«И то же в вас очарованье...». Картины провинциальной жизни. Ансамбль «Серенада».

6 апреля - 18.00

Джейми Девис (вокал, США) и трио Алексея Черемизова.

7 апреля - 19.00

«ваши любимые песни». Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов.

14 апреля - 17.00

«Barocco tango jazz». Владимир Хомяков – орган (г.Челябинск) и Игорь Паращук – саксофон (г.Екатеринбург).

27 апреля - 18.00

Квартет имени Давида Ойстраха (г.Москва).

28 апреля - 17.00

«Хорошее настроение». Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер - Сергей Горбатюк (г.Мурманск).

3 мая - 15.00»

«Маугли». Музыкальная сказка с песочной анимацией.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

29 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

30 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

31 марта - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

31 марта - 19.00

«Бедность не порок». А. Острокий. Комедия в двух действиях. 12+

3 апреля - 13.30

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. ГОБУЗ «МОДКБ». 6+

3 апреля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

4 апреля - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

5 апреля - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

5 апреля - 19.00

г.Гаджиево

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

6 апреля - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+

6 апреля - 19.00

«Ох уж эта Анна!». М. Камолетти. Комедия в 2х действиях. 18+

7 апреля - 16.00

г.Мончегорск

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

7 апреля - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцкий. Комедия. 16+

10 апреля - 13.30

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

10 апреля - 19.00

«Без грима…». Малая сцена. 16+

11 апреля - 19.00

«Загнанная лошадь». Ф. Саган. Драма в двух действиях. 18+

12 апреля - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

12 апреля - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

13 апреля - 19.00

Концерт братьев Радченко «Золотой дуэт России». 12+

14 апреля - 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». А. Рассев. Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

14 апреля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

17 апреля - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова. Драма. Малая сцена. 16+

17 апреля - 19.00

«Однажды дважды». Комедия. 12+

18 апреля - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

19 апреля - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

20 апреля - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

20 апреля - 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И. С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. 12+

21 апреля - 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

21 апреля - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

24 апреля - 19.00

«Одноклассники». Ю. Поляков. Драматическая история в двух действиях. 16+

25 апреля - 19.00

«Спиннинг». Н.Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

26 апреля - 19.00

«Страсти по Торчалову». ПРЕМЬЕРА. Малая сцена. 16+

26 апреля - 19.00

п.Междуречье

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+

27 апреля - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

27 апреля - 19.00

«Страсти по Торчалову». ПРЕМЬЕРА. Малая сцена. 16+

28 апреля - 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

28 апреля - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

30 марта – 18.00

«Кто-то должен уйти...».

31 марта – 11.00

«Аленький цветочек».

31 марта – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

6 апреля – 18.00

«Шампанского».

7 апреля – 11.00

«Кот в сапогах».

7 апреля – 18.00

«Гроза».

14 апреля – 11.00

«Морозко».

14 апреля – 18.00

«Не всё коту Масленица».

20 апреля – 18.00

«Панночка».

21 апреля – 11.00

«Кошкин дом».

21 апреля – 18.00

«Кто-то должен уйти...».

27 апреля – 18.00

«Домовой».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: творческих работ участников фестиваля самодеятельного творчества военнослужащих (до 4 апреля); «Маленький народец» (до 2 апреля); графики Андрея Лежова «Пелагея» (до 1 апреля).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка «Лоскуточки, лоскутки…», приуроченная к 25-летию клуба «Лоскутное шитьё» (до 14 апреля).

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

(г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Телефон+7 8152 43‑44-35, +7 8152 43‑49-69)

25 марта - 11.00

Шоу-программа «Путешествие по времени». 6+