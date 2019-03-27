Афиша
г.Кировск
27 марта – 14.30
В Кировском городском Дворце культуры пройдет муниципальный Фестиваль «Успешные люди много читают». Фестиваль направлен на позиционирование чтения как неотъемлемую составляющую образа успешного человека.
В программе фестиваля – литературная гостиная «Юбилейный калейдоскоп», интеллектуальные турниры, выставка, квест, флэшмоб «Литературная табуретка», театральный фестиваль «Радуга детских талантов», творческие мастерские по скорочтению, декламации, журналистике, художественному слову. В подготовке фестиваля участвуют педагоги общеобразовательных организаций, Центра детского творчества «Хибины», специалисты детско-юношеской библиотеки, Дворца культуры.
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
27 марта - 16.00
В рамках года театра центральная городская библиотека им. А.М. Горького приглашает на театральную гостиную «Браво, Артист!», посвященную творчеству гениального сатирика, вдохновителя и создателя театра Миниатюр, легенды нашей эстрады Аркадия Исааковича Райкина. Вход свободный. 12+
г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.
28 марта - 11.00
В рамках Всемирного дня поэзии городская библиотека-филиал № 2 микрорайона Кукисвумчорр приглашает на встречу с кировским поэтом и писателем Александром Григорьевичем Бондаревым «День поэтического настроения: о малой родине стихами». 0+
г.Кировск, ул.Кирова, 17. Городская библиотека-филиал № 2 микрорайона Кукисвумчорр.
г.Мончегорск
27 марта - 14.00
В Неделю детской и юношеской книги, маленьких читателей Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, центральных детских библиотек городов Мончегорска и Оленегорска ждут удивительные события. К ним в гости приезжает театр. И не простой, а театр детских стихов.
С ребятами встретится детский поэт и переводчик Андрей Рафф. Он приготовил необычный реквизит, маски, кукол-марионеток, кукольную мебель и даже… лужи. Стихи оживают на глазах, встречи превращаются в настоящие театрализованные представления, в которых участвуют сами дети.
г.Мончегорск, ул. Металлургов, 39а. Центральная детская библиотека.
г.Оленегорск
27 марта – 9.00
Передвижная детская библиотека побывает в гостях у воспитанников детского сада № 154 Минобороны РФ. Дошкольники посетят мероприятия, которые подготовили сотрудники отдела библиотечного обслуживания дошкольников Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.
Ребята снова побывают в необычной «Школе поведения» на празднике «Всем здравствуйте!». Дошколят ждет встреча с Феей Здрасте и Азбукой вежливости. В этот день маленькие читатели поздороваются со всеми сказочными героями, которые им встретятся. Вместе с ними они будут отгадывать загадки, весело танцевать, участвовать в интересных конкурсах.
г.Оленегорск-2, ул. Октябрьская, 3. Детский сад № 154 Минобороны РФ.
27 марта – 17.00
В Неделю детской и юношеской книги, маленьких читателей Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, центральных детских библиотек городов Мончегорска и Оленегорска ждут удивительные события. К ним в гости приезжает театр. И не простой, а театр детских стихов.
С ребятами встретится детский поэт и переводчик Андрей Рафф. Он приготовил необычный реквизит, маски, кукол-марионеток, кукольную мебель и даже… лужи. Стихи оживают на глазах, встречи превращаются в настоящие театрализованные представления, в которых участвуют сами дети.
г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 7. Центральная детская библиотека.
21 апреля
Состоится XIV фестиваль детских и молодёжных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь» («Сказочный город»).
Целью мероприятия является сохранение и развитие этнокультурного наследия, духовного богатства и самобытности уникальной культуры коренных малочисленных народов Севера Мурманской области, популяризация самобытной национальной культуры.
В фестивале могут принять участие творческие объединения, семьи, авторские коллективы, индивидуальные исполнители, студии, библиотеки, иные образовательные и культурные учреждения, национальные фольклорные коллективы.
В рамках мероприятия запланированы театрализованные постановки на саамском языке, конкурс художественного слова на саамском языке «Пэрьмус логкэй» («Лучший чтец»), выставка декоративно-прикладного творчества коренного малочисленного народа Севера – саамов, мастер-классы по рукоделию и по сценической речи.
Для участия необходимо направить заявку по прилагаемой форме в срок до 10 апреля 2019 года по адресу:
г.Оленегорск, Ленинградский проспект, 5. МУК «Центр культуры и досуга «Полярная Звезда».
пгт.Мурмаши
27 марта – 13.00
В школе № 1 посёлка Мурмаши пройдёт экологический час для учащихся четвертых классов. Сотрудник отдела краеведческой литературы Областной детско-юношеской библиотеки проведёт беседу о том, что изучает наука экология, расскажет о бережном отношении к природе и окружающей среде.
Ребята посмотрят красочную презентацию, узнают, почему нужно охранять природу, как сделать общий дом чистым и уютным, ознакомятся с правилами поведения в лесу. Школьники выяснят, что люди делают неправильно, загрязняя тем самим окружающую среду. Также дети поиграют в подвижные игры, отгадают загадки.
В завершение участники мероприятия познакомятся с рукотворными книгами из Музея детской рукописной книги.
пгт.Мурмаши, ул. Энергетиков, 19. Школа № 1 посёлка Мурмаши.
г.Мурманск
27 марта - 10.00
Онлайн-викторина «2019 год – Год театра в России» в рамках всероссийской акции «Культурный минимум».
г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.
27 марта – 10.30-21.00
Мурманский областной краеведческий музей представит фотовыставку «Мурман театральный», приуроченную к Международному дню театра. Посетители увидят фотографии сцен из спектаклей из репертуаров театров города Мурманска периода 1960-1970-х годов.
На выставке можно увидеть сцены из спектаклей из репертуара Мурманского областного драматического театра по пьесам А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», В. Розова «Четыре капли», В. Шукшина «Характеры», Э. Володарского «Долги наши», О. Сосина «Пробуждать спящих», А. Вампилова «Провинциальные анекдоты», Б. Васильева «А зори здесь тихие» и др. На выставке будет представлены сцены из спектаклей по пьесам А. Арбузова «Иркутская история», А. Крона «Офицер флота», Цао Юя «Тайфун», А. Островского «Свои люди - сочтемся», Ю. Елисеева «Два мастера», В. Шишкова «Угрюм-река», Е. Черткова «В море много дорог» из репертуара Драматического театра Северного флота 1960-х годов. А также гости мероприятия увидят сцены из спектаклей из репертуара Мурманского областного театра кукол: «Швейк во Второй Мировой войне», «Белоснежка и семь гномов», «Сказка про Емелю» и др. Вход свободный.
г.Мурманск, Пушкинская улица, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
27 и 28 марта – 11.00
Состоится встреча «Что за чудо эти книжки». Воспитанники весеннего оздоровительного лагеря школы № 18 узнают о Международном конкурсе детской рукописной книги, который библиотека вместе с партнёрами организует более двадцати лет. В настоящий момент уже оцениваются работы, присланные на XXII Международный конкурс детской рукописной книги, и подводятся итоги.
Библиотекарь расскажет, какие материалы используют дети, иллюстрируя свои издания. Каждый ребенок хочет проявить индивидуальность в сочинении истории и оформлении, поэтому рукотворные книги уникальны и по содержанию, и по дизайну.
Участники встречи познакомятся с детским творчеством, послушают интересные рассказы и сказки, приключенческие и исторические сюжеты, придуманные их ровесниками.
г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Музей детской рукописной книги Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.
27 марта- 14.00 -17.00
В день Театра в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится комплексное мероприятие «Книги + Куклы + Дети = Театр в библиотеке».
Сотрудниками отдела искусства и творчества Областной детско-юношеской библиотеки будут проведены интерактивные игровые минутки для детей и родителей. Пройдет парад кукольных героев книг. Будет представлена тематическая выставка, экспозиция кукол из фондов Музея театральной куклы библиотеки.
г.Мурманск, Пушкинская улица, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
27 марта – 14.00
Состоится видеоконференция «Литмост». Встреча с Дмитрием Емцом.
Видеоконференция организована в рамках Всероссийского проекта издательства ЭКСМО «ЛитМост». Это серия встреч с российскими авторами, которые проходят в студии библиотек Москвы и в формате телемоста транслируются в библиотеки всей страны.
В этот раз мурманчане встретятся с писателем Дмитрием Емцом. Его произведениями зачитываются дети самого разного возраста, а суммарный тираж книг превысил 5 миллионов экземпляров. В формате телемоста писатель расскажет о своих новых книгах и ответит на вопросы читателей.
Участники Литмоста, задавшие самые интересные, по мнению автора, вопросы, получат книгу писателя с автографом.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.
27 марта – 14.20
Мурманская областная научная библиотека проведёт презентацию новой цифровой коллекции электронной библиотеки «Кольский Север» – «Театральная коллекция» в рамках культурной акции «День в театре». Культурная акция «День в театре» посвящена Году театра в России. В ней примут участие все учреждения культуры города. На основной площадке акции, которая развернется в Доме культуры и творчества им. С. М. Кирова, северян ждут театральные постановки, концерты, мастер-классы и множество других мероприятий.
Мурманская областная научная библиотека представит новую цифровую «Театральную коллекцию». Она содержит материалы по истории театрального движения в нашем регионе, становлении и развитии профессиональных театров, самодеятельных театральных коллективов; о творческом пути театральных деятелей Мурманской области. В коллекции представлены в цифровых форматах книги, газетные публикации, фотографии, афиши, программы, сценарии и другие материалы из фондов Мурманской областной научной библиотеки, Мурманского областного драматического театра, Драматического театра Северного флота, Мурманского областного театра кукол, Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.
27 марта - 19.00
Спектакль «Бедность не порок».
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
28 марта – 13.30
К Международному Дню Театра артисты возвращают в репертуар мудрую притчу «Очень простая история». 28 марта на вопросы журналистов о том, как проходила работа над восстановлением спектакля ответят директор театра Татьяна Вешнякова, главный режиссер Станислав Васильев и артисты, задействованные в постановке.
Все, что происходит с героями пьесы, действительно тривиально обычно. Всегда были и будут на Земле любовь, труд, праздники, печали, рождение детей. Разговоры «за жизнь», думы о смерти. Люди, лошади, свиньи — все вместе. И мир перестает дробиться на свои и чужие беды. Мир обретает целостность и гармонию. Все сущее на земле взаимосвязано. Об этом простая и мудрая история Марии Ладо.
Постановка — заслуженный деятель искусств России Султан Абдиев Режиссер – Станислав Васильев Художник-постановщик — Андрей Пронин. Музыкальное оформление — Владимир Холопов. В спектакле заняты: заслуженные артисты России – А. Водопьянов, И. Крылова; артисты – А. Белянцев, В. Вагайцев, Ю. Васькова, Н. Волкова, А. Воронин, Ю. Гусарова, Г. Глебов, Ю. Денежкина, О. Заяц, М. Лобова, А. Кинк, Ю. Луговых, Н. Молчанова, А. Покатнев, И. Рыдзелева, В. Равданович, Е. Сенченко, Г. Серегина, К. Ширина, О. Шпеко, А. Шпеко.
Начало спектакля в 11 часов. Брифинг начнётся в 13.30, сразу после генеральной репетиции спектакля.
г.Мурманск, просп. Кольский, 131а (бывший кинотеатр «Атлантика»). Мурманский областной драматический театр.
28 марта - 15.00
Состоится презентация книги Владимира Горячкина «Что было, то было». Областная научная библиотека приглашает на презентацию книги воспоминаний и размышлений о жизни почетного гражданина Мурманска Владимира Ильича Горячкина «Что было, то было».
Вся трудовая жизнь автора была связана с Севером, с Мурманском и Мурманской областью. Он работал на различных должностях в промышленности, руководил Мурманским горисполкомом. Владимир Ильич - человек беспокойного сердца и бойцовского характера. Для многих он стал примером честного отношения к делу, бескомпромиссного отстаивания правды, идеалов социальной справедливости и порядочности. Вехи его биографии нашли отражение на страницах новой книги.
На презентации будут присутствовать краеведы, писатели, историки, друзья и соратники автора.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.
28 марта – 17.00
Состоится открытая лекция Галины Келлер «Диалог культур во времени и пространстве. Античность».
В областной научной библиотеке продолжается цикл лекций кандидата философских наук, преподавателя и доцента Мурманского государственного технического университета Галины Келлер «Диалог культур во времени и пространстве».
На это раз лектор познакомит слушателей с культурой античности. Галина Степановна расскажет о полисной системе и ее ценностях, агональном характере греческой культуры, о роли человека в античном мире, культурных идеалах античности и их проявлении в искусстве, особенностях римской культуры. Затронет вопросы кризиса античного мировоззрения и возникновения христианства.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.
29 марта - 19.00
Состоится IV конкурсный этап 2-го сезона городского вокального конкурса «MurmanVision». Участниками конкурса стала молодежь города Мурманска в возрасте от 14 до 28 лет, среди них есть не только любители, но и профессионалы – участники Всероссийского конкурса «Голос. Дети».
Организатором конкурса является городская молодежная общественная организация «Мурманский трудовой студенческий союз» при поддержке Фонда президентских грантов.
Соорганизаторами являются: комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска; Мурманский городской студенческий Совет; Молодёжный центр гражданских инициатив МАУ МП «Объединение молодежных центров».
Конкурсные задания становятся всё сложнее.Задание к 4 этапу: представить и исполнить авторский перевод зарубежной песни.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.
30 марта - 14.00
Впервые пройдёт областной конкурс «Уникальные мамы».
Это конкурс для активных мамочек Кольского Заполярья, которые не сидят без дела, с особой теплотой, вниманием и жизненной энергией воспитывают детей и, конечно же, творчески смотрят на мир.
Все чаще мы замечаем, что наши современные мамы проявляют себя абсолютно в разных сферах жизни. Они успешны и в бизнесе, они не могут пройти мимо чужой беды и готовы быть волонтерами, занимаются творчеством и даже ведут видео-блоги, где со всеми делятся своими успехами! При всём этом, она успевает готовить, заниматься спортом и хорошо выглядеть! В общем, современная мамочка – действительно уникальная!
Заявки на участие в конкурсе принимаются по определенной форме до 20 марта 2019 года. Подробно ознакомиться с Положением о мероприятии и заполнить анкету-заявку вы можете на сайте Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова www.odkkirova.ru (Документы – Положения - Мероприятия Дворца).
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «Пасхальное настроение» (до 30 марта); «Старые знакомые» (до 28 марта); «Остановись перед пропастью» - к Дню борьбы с наркобизнесом и наркомафией (до 31 марта); «В плену у ароматов» (до 31 марта); «Мама, бабушка, сестренка, эта выставка - для вас!» (до 31 марта); «Женский почерк нашего времени» (до 31 марта); «Кисть в женской руке» (до 31 марта); «Юбилейный вернисаж: Фазиль Искандер, Александр Беляев» (до 31 марта); «Небо Героя России Тимура Апакидзе» - к 65-летию со дня рождения Героя России Тимура Апакидзе (до 3 апреля); «Он был первым» - к 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина (до 15 апреля); «Вечно ваш, Гоголь» (до 30 апреля); «Рыцари юмора» (до 30 апреля); «Журналы-юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Графическая Гоголиана» (до 14 апреля); полотен Алексея Сенаторова из фондового собрания в честь 55-летия со дня рождения художника (до 31 марта); «Праздник Севера» (до 31 марта); «Слетались к лампе мотыльки…» из цикла «Простые вещи» (до 14 апреля); «Бестиарий. Часть 2-я» (до 14 апреля); портретов Анатолия Сергиенко (до 7 апреля).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).
Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.
Последняя среда каждого месяца - санитарный день.
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
27 марта - 13.00
Выставка аудиоспектаклей разных лет «Театр у микрофона» из фонда библиотеки. 12+
29 марта - 19.00
Состоится IV конкурсный этап 2-го сезона городского вокального конкурса «MurmanVision». Участниками конкурса стала молодёжь города Мурманска в возрасте от 14 до 28 лет, среди них есть не только любители, но и профессионалы – участники Всероссийского конкурса «Голос. Дети». 14+
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Продолжают работу экспозиции: «Волшебный мир чудес» (до конца года); «Первый шаг в науку» (до конца года).
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)
30 марта - 10.00
В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».
30 марта - 17.00
По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».
31 марта - 10.00
По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».
31 марта - 17.00
В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».
5 апреля - 16.30
С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».
6 апреля - 10.00
С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».
6 апреля - 17.00
С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».
7 апреля - 10.00
С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».
7 апреля - 17.00
По мотивам американской сказкки «Пряничный человечек».
12 апреля - 16.30
К. Чуковский. «Телефон».
13 апреля - 10.00
К.Чуковский. «Телефон».
13 апреля - 17.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
14 апреля - 10.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
14 апреля - 17.00
Н. Гернет. «Полянка».
20 апреля - 10.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
20 апреля - 17.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
21 апреля - 10.00
Н. Гернет. «Полянка».
21 апреля - 17.00
Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».
26 апреля - 16.30
В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».
27 апреля - 10.00
В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».
27 апреля - 17.00
Н. Гернет. «Полянка».
28 апреля - 10.00
К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».
28 апреля - 17.00
К.Чуковский. «Телефон».
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)
30 марта - 12.00 и 14.30
ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».
31 марта - 12.00 и 14.30
ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».
6 апреля - 12.00 и 14.30
П. Васильев. «Гадкий утёнок».
7 апреля - 12.00 и 14.30
С. Михалков. «Три поросёнка».
10 апреля - 14.00
Я. Пулинович. «Ангелочек».
13 апреля - 12.00 и 14.30
Н. Шувалов. «Колобок».
14 апреля - 12.00 и 14.30
Д. Непомнящая. «Мама для мамонтенка».
20 апреля - 12.00 и 14.30
С. Озерская. «Дюймовочка».
21 апреля - 12.00 и 14.30
П. Васильев. «Плотник Андерсен и рождественский гном».
27 апреля - 12.00 и 14.30
П. Васильев. «Чудо в перьях».
28 апреля - 12.00 и 14.30
Г. Сапгир, С. Прокофьева. «Три медведя».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)
Открыты выставки: из собрания Ярославского художественного музея «Море. Солнце. Крым» (до 26 мая); «Открытки» из цикла выставок «Простые вещи» (до 21 апреля); фотовыставка «Мурманчанки» (до 7 апреля); «Сказки» (до конца года); выставка «Музыка, театр, зрелище» (по 19 мая).
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
31 марта - 14.00
«Да здравствует сюрприз!». Концерт для детей. Ансамбль «Лёгкие люди».
31 марта - 17.00
«И то же в вас очарованье...». Картины провинциальной жизни. Ансамбль «Серенада».
6 апреля - 18.00
Джейми Девис (вокал, США) и трио Алексея Черемизова.
7 апреля - 19.00
«ваши любимые песни». Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов.
14 апреля - 17.00
«Barocco tango jazz». Владимир Хомяков – орган (г.Челябинск) и Игорь Паращук – саксофон (г.Екатеринбург).
27 апреля - 18.00
Квартет имени Давида Ойстраха (г.Москва).
28 апреля - 17.00
«Хорошее настроение». Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер - Сергей Горбатюк (г.Мурманск).
3 мая - 15.00»
«Маугли». Музыкальная сказка с песочной анимацией.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
29 марта - 19.00
«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+
30 марта - 19.00
«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+
31 марта - 12.00
«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+
31 марта - 19.00
«Бедность не порок». А. Острокий. Комедия в двух действиях. 12+
3 апреля - 13.30
«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. ГОБУЗ «МОДКБ». 6+
3 апреля - 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+
4 апреля - 19.00
«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+
5 апреля - 19.00
«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+
5 апреля - 19.00
г.Гаджиево
«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+
6 апреля - 12.00
«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+
6 апреля - 19.00
«Ох уж эта Анна!». М. Камолетти. Комедия в 2х действиях. 18+
7 апреля - 16.00
г.Мончегорск
«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+
7 апреля - 19.00
«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцкий. Комедия. 16+
10 апреля - 13.30
«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+
10 апреля - 19.00
«Без грима…». Малая сцена. 16+
11 апреля - 19.00
«Загнанная лошадь». Ф. Саган. Драма в двух действиях. 18+
12 апреля - 19.00
«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+
12 апреля - 19.00
«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+
13 апреля - 19.00
Концерт братьев Радченко «Золотой дуэт России». 12+
14 апреля - 12.00
«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». А. Рассев. Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+
14 апреля - 19.00
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+
17 апреля - 19.00
«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова. Драма. Малая сцена. 16+
17 апреля - 19.00
«Однажды дважды». Комедия. 12+
18 апреля - 19.00
«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+
19 апреля - 19.00
«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+
20 апреля - 12.00
«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+
20 апреля - 19.00
«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И. С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. 12+
21 апреля - 12.00
«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+
21 апреля - 19.00
«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+
24 апреля - 19.00
«Одноклассники». Ю. Поляков. Драматическая история в двух действиях. 16+
25 апреля - 19.00
«Спиннинг». Н.Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+
26 апреля - 19.00
«Страсти по Торчалову». ПРЕМЬЕРА. Малая сцена. 16+
26 апреля - 19.00
п.Междуречье
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+
27 апреля - 12.00
«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+
27 апреля - 19.00
«Страсти по Торчалову». ПРЕМЬЕРА. Малая сцена. 16+
28 апреля - 12.00
«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+
28 апреля - 19.00
«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
30 марта – 18.00
«Кто-то должен уйти...».
31 марта – 11.00
«Аленький цветочек».
31 марта – 18.00
«Фантазии Фарятьева».
6 апреля – 18.00
«Шампанского».
7 апреля – 11.00
«Кот в сапогах».
7 апреля – 18.00
«Гроза».
14 апреля – 11.00
«Морозко».
14 апреля – 18.00
«Не всё коту Масленица».
20 апреля – 18.00
«Панночка».
21 апреля – 11.00
«Кошкин дом».
21 апреля – 18.00
«Кто-то должен уйти...».
27 апреля – 18.00
«Домовой».
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Работают выставки: творческих работ участников фестиваля самодеятельного творчества военнослужащих (до 4 апреля); «Маленький народец» (до 2 апреля); графики Андрея Лежова «Пелагея» (до 1 апреля).
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работает выставка «Лоскуточки, лоскутки…», приуроченная к 25-летию клуба «Лоскутное шитьё» (до 14 апреля).