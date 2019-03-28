г.Кировск

28 марта - 11.00

В рамках Всемирного дня поэзии городская библиотека-филиал № 2 микрорайона Кукисвумчорр приглашает на встречу с кировским поэтом и писателем Александром Григорьевичем Бондаревым «День поэтического настроения: о малой родине стихами». 0+

г.Кировск, ул.Кирова, 17. Городская библиотека-филиал № 2 микрорайона Кукисвумчорр.

29 марта – 10.00

В Детской школе искусств имени А.С. Розанова состоятся мастер-классы «Визиты мастерства» лауреата международных конкурсов, доцента кафедры специального фортепиано Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова Людмилы Ремовны Фридбург (город Петрозаводск, Республика Карелия). В мастер-классах примут участие учащиеся фортепианных отделений ДШМ, ДШИ городов Апатиты, Мончегорска, Кировска.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 34. Детская школа искусств им. А.С. Розанова, концертный зал.

29 марта - 11.00

30 марта - 10.00

В Кировском Дворце культуры пройдёт областной фестиваль интеллектуальных игр «Хибинская весна». Нынешний фестиваль - 14 по счёту. За победу в разных играх будут сражаться 17 команд из городов Мурманск, Североморск, Кандалакша, Полярные Зори, Апатиты, Кировск.

Впервые в фестивале примут участие совсем юные игроки, которым едва исполнилось 11 лет. Самым взрослым игрокам – 18 лет.

По итогам двухдневного марафона определятся сильнейшие команды в таких играх, как: квиз «Игра головой», «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», турнире «Своя игра» и традиционном Иинтеллектуальном квесте «Ё-гейм» - городской спортивно-краеведческой эстафете «От Хибиногорска до Кировска».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

29 марта – 19.00

На сцене Кировского Дворца культуры Санкт-Петербургский театр оперетты под руководством Галины Тарасовой представит новую постановку – оперетту «Женитьба Фигаро» композитора В. Окорокова.

Известный сюжет развернется в ярком спектакле, прекрасной музыке, костюмах, декорациях и танцах. Цена билета от 700 рублей. 12+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

30 марта – 11.00

В Детской школе искусств имени А.С. Розанова состоится XII Открытый городской конкурс пианистов имени Анастасии Георгиевны Андреевой «Звёздочки Хибин».

Конкурс проводится в целях сохранения традиций музыкально-педагогической и исполнительской школ игры на фортепиано. Конкурс является учебно-методическим и музыкально-просветительским мероприятием, направленным на выявление и поддержку юных талантливых пианистов, пропаганду русской и зарубежной классической музыки, повышение профессионального мастерства преподавателей и привлечение общественного внимания к музыкальному искусству и музыкальному образованию подрастающего поколения.

Председатель жюри конкурса лауреат международных конкурсов, доцент кафедры специального фортепиано Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова Людмила Ремовна Фридбург (г. Петрозаводск, Республика Карелия). В конкурсе участвуют пианисты из Детских музыкальных школ и школ искусств городов Апатиты, Мончегорска, Кировска.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 34. МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова», концертный зал.

30 марта - 14.00

Состоится творческая встреча с мурманскими писателями и поэтами: И. Чернышовым, П. Сурновым, А. Кидун и Е. Яковлевой. В рамках встречи пройдёт презентация первого сборника прозы молодого автора, кандидата филологических наук Ивана Чернышова «Работа над ошибками», изданного на грант Губернатора Мурманской области на поддержку издательской деятельности. Вход свободный. Возрастное ограничение 12+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

31 марта - 14.00

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького приглашает на очередную лекцию цикла «Варган: классика и современность». Знаете ли вы, что варган используют не только как сольный инструмент, но и в джазе, в современной и даже симфонической музыке. Узнать больше о музыкальных свойствах варгана, а также послушать необычные музыкальные сочетания можно ч. Возрастная категория 6+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

31 марта – 14.00

В Кировском Дворце культуры пройдёт большой праздник национальных культур. На это раз он будет посвящён традиционным культурам народов России. Стало уже доброй традицией приглашать на подобные мероприятия гостей из других городов Мурманской области, и эта встреча не станет исключением. Кировск посетит большая группа представителей национальных объединений из г. Мурманска: ансамбль чувашской песни «Пакатуй», ансамбль казачьей песни, а также координатор проекта «Дом дружбы» Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Ольга Люткевич.

Ответным подарком станут творческие номера участников клуба национальных культур Дворца культуры: поморского детского ансамбля «Морошка», украинского ансамбля «Барвинок».

Погрузиться в атмосферу многонационального быта и самобытного колорита зрителям поможет выставка традиционный народных изделий, литературы и, конечно, национальной кухни. Вход свободный. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

нп.Титан

29 марта – 11.00

Для детей состоится театрализовано-игровая программа «Ключи от марта», приуроченная ко Дню театра.

Ребята вместе с Красной Шапочкой будут участвовать в операции «Особенности национального бабушкоспасения», пройдут лесную чащу, поиграют с белками и зайцами, отгадают загадки Тетушки Совуньи, посетят интересный мастер-класс и почувствуют себя настоящими актерами театра, выступая на импровизированной сцене. Цена билета – 50 руб. 6+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

30 марта – 11.00

Состоится супер-дискотека для детей «Бэби-бум». Ребят ждут: зажигательные танцы, призы, веселье и хорошее настроение, игры, конкурсы, сюрпризы. Цена билета – 50 руб. 6+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Апатиты

28 марта - 11.30

Неделя детской книги. Экскурсия для первоклассников «Добро пожаловать в Дом Книги!».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

28 марта - 12.00

Муниципальный теоретико-практический семинар «Реализация плана совместной работы школы с родителями с целью повышения качества образования».

г.Апатиты, ул. Сосновая, 21. Школа № 7.

29 марта - 15.00

Конкурс сочинений о любимых книгах «Белое перо» - проект «Библиопродленка».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

28 марта - 16.00

Арт-студия «Хобби-микс» - проект «Библиопродленка».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

28 марта - 19.00

Цикл «Книжная дегустация». Литературный вечер «Всё про любовь!».

г.Апатиты, ул.Космонавтов, 8. Кафе «Хворост».

29 марта - 10.30

Литературно-правовая игра «Выборы губернатора книжной страны» (проект «Выборы: мы «за»!»)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

29 марта - 12.00

Неделя детской и юношеской книги «Книга собирает друзей» «Краеведческие премьеры»: Творческая встреча с писателем Татьяной Березюк.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

29 марта - 14.00

Неделя детской книги. Встреча с писателем Татьяной Березюк (г.Мурманск). В рамках Недели детской книги библиотека приглашает на встречу с детским писателем Татьяной Березюк (г.Мурманск). Татьяна Березнюк - писательница, сказочница, автор книг для детей. Она пишет добрые истории о природе, о людях, о животных. Рассказывает детям о погоде, о матушке Земле, о добре, на котором зиждется всё живое. Татьяна не профессиональный писатель. Её работа вообще не связана с творчеством, но душа у девушки всё равно лежит к литературе.

С ребятами Татьяна поделится тем, как создаёт книги, откуда черпает вдохновение и где живут её герои. Юных читателей проведёт по следам удивительного путешествия героев книги «Между небом и землёй» и расскажет о выборе, с которым им пришлось столкнуться героям книги. г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

29 марта - 17.00

Школа активного долголетия Мастер-класс «Здоровая спина».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

29 марта - 19.00

Женский клуб «Девичник». Встреча со специалистом по су-джок терапии Еленой Береславец

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

30 марта - 12.00

Открытие фестиваля детского творчества «Овация».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им Егорова В.К.», зрительный зал.

30 марта - 12.00-15.00

Состоится День дачника. В программе: 12.00 – 15.00 - продажа семенного картофеля и семян овощных культур, книжная выставка «Дачный калейдоскоп»; 13.00 - консультации сотрудников Филиала «Полярная опытная станция» ГНУ ВИР Россельхозакадемии.

Темы консультаций: сорта картофеля Полярно-опытной станции. Ягодные культуры (земляника садовая, смородина, крыжовник и др.), меры борьбы с вредителями.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

30 марта - 12.30

Фестиваль хореографии «Танцевальное ожерелье Хибин» в рамках фестиваля детского творчества «Овация».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им Егорова В.К.», зрительный зал.

30 марта - 15.00

Состоится первое занятие, тема которого «Православие: во что мы верим». На встрече будут рассмотрены самые базовые вопросы православного вероучения: что такое православие? Каково наше место в христианском мире? Приглашаем всех желающих.

С 2019 года в библиотеках города начала свою работу «Школа активного долголетия» для горожан старшего возраста (50+). Школа имеет различные направления и предлагает разнообразные мероприятия, посещать которые можно согласно интересам и желаниям (Здоровье, творчество, Виртуальный туризм, Экономика и право). С апреля месяца в Школе открывается новое направление - «Православие». Ведущий этих встреч будет преподаватель Воскресной школы Свято-Успенского храма Зоя Анатольевна Кабыш. Речь пойдет о том, что чаще всего интересует тех, кто только собирается переступить порог храма или недавно пришел к вере. Например, как определить своего святого покровителя? Кому поставить свечку, «чтобы все было хорошо»? Как подготовиться к исповеди, причастию, венчанию?

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

30 марта - 16.00

Научно-популярный лекторий под эгидой главы г.Апатиты.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им Егорова В.К.», каб. 19.

30 марта - 18.00

Проект «ЛитКвартет». Мелодекламация «Вокруг смеха». В программе литературного вечера - проза современных прозаиков Дины Рубиной, Марианны Гончаровой, Игоря Юдовского, Славы Сэ. Юмористические зарисовки режиссёров и актёров Г. Данелии, А. Тигая, М. и А. Ширвиндтов, И. Квирикадзе. Музыкальные шаржи в исполнении Сергея Буренина (рояль). г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

31 марта - 13.00

Закрытие недели детской и юношеской книги «Книга собирает друзей». В программе: кукольный спектакль, подведение итогов акции «Библиогости по обмену», открытие квест-комнаты, мастер-класс.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

31 марта - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу!».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

31 марта - 15.00

Школа активного долголетия. Виртуальная экскурсия «Русский музей» и искусствоведческий спич «Моя любимая картина».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

31 марта - 15.00

Открытие профильной смены химико-биологической направленности Регионального образовательного центра поддержки одаренных детей в г.Апатиты.

г.Апатиты, ул. Сосновая, 21. Школа № 7.

г.Оленегорск

21 апреля

Состоится XIV фестиваль детских и молодёжных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь» («Сказочный город»).

Целью мероприятия является сохранение и развитие этнокультурного наследия, духовного богатства и самобытности уникальной культуры коренных малочисленных народов Севера Мурманской области, популяризация самобытной национальной культуры.

В фестивале могут принять участие творческие объединения, семьи, авторские коллективы, индивидуальные исполнители, студии, библиотеки, иные образовательные и культурные учреждения, национальные фольклорные коллективы.

В рамках мероприятия запланированы театрализованные постановки на саамском языке, конкурс художественного слова на саамском языке «Пэрьмус логкэй» («Лучший чтец»), выставка декоративно-прикладного творчества коренного малочисленного народа Севера – саамов, мастер-классы по рукоделию и по сценической речи.

Для участия необходимо направить заявку по прилагаемой форме в срок до 10 апреля 2019 года по адресу: 183031, г . Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (ГОБУ «Центр народов Севера»), по факсу: (8152) 411 552 или по электронной почте: centr_kmns@inbox.ru.

г.Оленегорск, Ленинградский проспект, 5. МУК «Центр культуры и досуга «Полярная Звезда».

г.Мурманск

28 марта – 11.00

Проходит встреча «Что за чудо эти книжки». Воспитанники весеннего оздоровительного лагеря школы № 18 узнают о Международном конкурсе детской рукописной книги, который библиотека вместе с партнёрами организует более двадцати лет. В настоящий момент уже оцениваются работы, присланные на XXII Международный конкурс детской рукописной книги, и подводятся итоги.

Библиотекарь расскажет, какие материалы используют дети, иллюстрируя свои издания. Каждый ребенок хочет проявить индивидуальность в сочинении истории и оформлении, поэтому рукотворные книги уникальны и по содержанию, и по дизайну.

Участники встречи познакомятся с детским творчеством, послушают интересные рассказы и сказки, приключенческие и исторические сюжеты, придуманные их ровесниками.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Музей детской рукописной книги Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

28 марта – 13.30

К Международному Дню Театра артисты возвращают в репертуар мудрую притчу «Очень простая история». 28 марта на вопросы журналистов о том, как проходила работа над восстановлением спектакля ответят директор театра Татьяна Вешнякова, главный режиссер Станислав Васильев и артисты, задействованные в постановке.

Все, что происходит с героями пьесы, действительно тривиально обычно. Всегда были и будут на Земле любовь, труд, праздники, печали, рождение детей. Разговоры «за жизнь», думы о смерти. Люди, лошади, свиньи — все вместе. И мир перестает дробиться на свои и чужие беды. Мир обретает целостность и гармонию. Все сущее на земле взаимосвязано. Об этом простая и мудрая история Марии Ладо.

Постановка — заслуженный деятель искусств России Султан Абдиев Режиссер – Станислав Васильев Художник-постановщик — Андрей Пронин. Музыкальное оформление — Владимир Холопов. В спектакле заняты: заслуженные артисты России – А. Водопьянов, И. Крылова; артисты – А. Белянцев, В. Вагайцев, Ю. Васькова, Н. Волкова, А. Воронин, Ю. Гусарова, Г. Глебов, Ю. Денежкина, О. Заяц, М. Лобова, А. Кинк, Ю. Луговых, Н. Молчанова, А. Покатнев, И. Рыдзелева, В. Равданович, Е. Сенченко, Г. Серегина, К. Ширина, О. Шпеко, А. Шпеко.

Начало спектакля в 11 часов. Брифинг начнётся в 13.30, сразу после генеральной репетиции спектакля.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а (бывший кинотеатр «Атлантика»). Мурманский областной драматический театр.

28 марта - 15.00

Состоится презентация книги Владимира Горячкина «Что было, то было». Областная научная библиотека приглашает на презентацию книги воспоминаний и размышлений о жизни почетного гражданина Мурманска Владимира Ильича Горячкина «Что было, то было».

Вся трудовая жизнь автора была связана с Севером, с Мурманском и Мурманской областью. Он работал на различных должностях в промышленности, руководил Мурманским горисполкомом. Владимир Ильич - человек беспокойного сердца и бойцовского характера. Для многих он стал примером честного отношения к делу, бескомпромиссного отстаивания правды, идеалов социальной справедливости и порядочности. Вехи его биографии нашли отражение на страницах новой книги.

На презентации будут присутствовать краеведы, писатели, историки, друзья и соратники автора.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

28 марта – 17.00

Состоится открытая лекция Галины Келлер «Диалог культур во времени и пространстве. Античность».

В областной научной библиотеке продолжается цикл лекций кандидата философских наук, преподавателя и доцента Мурманского государственного технического университета Галины Келлер «Диалог культур во времени и пространстве».

На это раз лектор познакомит слушателей с культурой античности. Галина Степановна расскажет о полисной системе и ее ценностях, агональном характере греческой культуры, о роли человека в античном мире, культурных идеалах античности и их проявлении в искусстве, особенностях римской культуры. Затронет вопросы кризиса античного мировоззрения и возникновения христианства.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

29 марта - 19.00

Состоится IV конкурсный этап 2-го сезона городского вокального конкурса «MurmanVision». Участниками конкурса стала молодежь города Мурманска в возрасте от 14 до 28 лет, среди них есть не только любители, но и профессионалы – участники Всероссийского конкурса «Голос. Дети».

Организатором конкурса является городская молодежная общественная организация «Мурманский трудовой студенческий союз» при поддержке Фонда президентских грантов.

Соорганизаторами являются: комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска; Мурманский городской студенческий Совет; Молодёжный центр гражданских инициатив МАУ МП «Объединение молодежных центров».

Конкурсные задания становятся всё сложнее.Задание к 4 этапу: представить и исполнить авторский перевод зарубежной песни.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

30 марта - 14.00

Впервые пройдёт областной конкурс «Уникальные мамы».

Это конкурс для активных мамочек Кольского Заполярья, которые не сидят без дела, с особой теплотой, вниманием и жизненной энергией воспитывают детей и, конечно же, творчески смотрят на мир.

Все чаще мы замечаем, что наши современные мамы проявляют себя абсолютно в разных сферах жизни. Они успешны и в бизнесе, они не могут пройти мимо чужой беды и готовы быть волонтерами, занимаются творчеством и даже ведут видео-блоги, где со всеми делятся своими успехами! При всём этом, она успевает готовить, заниматься спортом и хорошо выглядеть! В общем, современная мамочка – действительно уникальная!

Заявки на участие в конкурсе принимаются по определенной форме до 20 марта 2019 года. Подробно ознакомиться с Положением о мероприятии и заполнить анкету-заявку вы можете на сайте Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова www.odkkirova.ru (Документы – Положения - Мероприятия Дворца).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Пасхальное настроение» (до 30 марта); «Остановись перед пропастью» - к Дню борьбы с наркобизнесом и наркомафией (до 31 марта); «В плену у ароматов» (до 31 марта); «Мама, бабушка, сестренка, эта выставка - для вас!» (до 31 марта); «Женский почерк нашего времени» (до 31 марта); «Кисть в женской руке» (до 31 марта); «Юбилейный вернисаж: Фазиль Искандер, Александр Беляев» (до 31 марта); «Небо Героя России Тимура Апакидзе» - к 65-летию со дня рождения Героя России Тимура Апакидзе (до 3 апреля); «Он был первым» - к 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина (до 15 апреля); «Вечно ваш, Гоголь» (до 30 апреля); «Рыцари юмора» (до 30 апреля); «Журналы-юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Графическая Гоголиана» (до 14 апреля); полотен Алексея Сенаторова из фондового собрания в честь 55-летия со дня рождения художника (до 31 марта); «Праздник Севера» (до 31 марта); «Слетались к лампе мотыльки…» из цикла «Простые вещи» (до 14 апреля); «Бестиарий. Часть 2-я» (до 14 апреля); портретов Анатолия Сергиенко (до 7 апреля).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

29 марта - 19.00

Состоится IV конкурсный этап 2-го сезона городского вокального конкурса «MurmanVision». Участниками конкурса стала молодёжь города Мурманска в возрасте от 14 до 28 лет, среди них есть не только любители, но и профессионалы – участники Всероссийского конкурса «Голос. Дети». 14+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Волшебный мир чудес» (до конца года); «Первый шаг в науку» (до конца года).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

30 марта - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

30 марта - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

5 апреля - 16.30

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

6 апреля - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

6 апреля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

7 апреля - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

7 апреля - 17.00

По мотивам американской сказкки «Пряничный человечек».

12 апреля - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

13 апреля - 10.00

К.Чуковский. «Телефон».

13 апреля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

14 апреля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

14 апреля - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

20 апреля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

20 апреля - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

21 апреля - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

21 апреля - 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

26 апреля - 16.30

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

27 апреля - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

27 апреля - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

28 апреля - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

28 апреля - 17.00

К.Чуковский. «Телефон».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

30 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».

31 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».

6 апреля - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

7 апреля - 12.00 и 14.30

С. Михалков. «Три поросёнка».

10 апреля - 14.00

Я. Пулинович. «Ангелочек».

13 апреля - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

14 апреля - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтенка».

20 апреля - 12.00 и 14.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

21 апреля - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Плотник Андерсен и рождественский гном».

27 апреля - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Чудо в перьях».

28 апреля - 12.00 и 14.30

Г. Сапгир, С. Прокофьева. «Три медведя».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: из собрания Ярославского художественного музея «Море. Солнце. Крым» (до 26 мая); «Открытки» из цикла выставок «Простые вещи» (до 21 апреля); фотовыставка «Мурманчанки» (до 7 апреля); «Сказки» (до конца года); выставка «Музыка, театр, зрелище» (по 19 мая).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

31 марта - 14.00

«Да здравствует сюрприз!». Концерт для детей. Ансамбль «Лёгкие люди».

31 марта - 17.00

«И то же в вас очарованье...». Картины провинциальной жизни. Ансамбль «Серенада».

6 апреля - 18.00

Джейми Девис (вокал, США) и трио Алексея Черемизова.

7 апреля - 19.00

«ваши любимые песни». Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов.

14 апреля - 17.00

«Barocco tango jazz». Владимир Хомяков – орган (г.Челябинск) и Игорь Паращук – саксофон (г.Екатеринбург).

27 апреля - 18.00

Квартет имени Давида Ойстраха (г.Москва).

28 апреля - 17.00

«Хорошее настроение». Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер - Сергей Горбатюк (г.Мурманск).

3 мая - 15.00»

«Маугли». Музыкальная сказка с песочной анимацией.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

29 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

30 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

31 марта - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

31 марта - 19.00

«Бедность не порок». А. Острокий. Комедия в двух действиях. 12+

3 апреля - 13.30

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. ГОБУЗ «МОДКБ». 6+

3 апреля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

4 апреля - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

5 апреля - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

5 апреля - 19.00

г.Гаджиево

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

6 апреля - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+

6 апреля - 19.00

«Ох уж эта Анна!». М. Камолетти. Комедия в 2х действиях. 18+

7 апреля - 16.00

г.Мончегорск

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

7 апреля - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцкий. Комедия. 16+

10 апреля - 13.30

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

10 апреля - 19.00

«Без грима…». Малая сцена. 16+

11 апреля - 19.00

«Загнанная лошадь». Ф. Саган. Драма в двух действиях. 18+

12 апреля - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

12 апреля - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

13 апреля - 19.00

Концерт братьев Радченко «Золотой дуэт России». 12+

14 апреля - 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». А. Рассев. Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

14 апреля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

17 апреля - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова. Драма. Малая сцена. 16+

17 апреля - 19.00

«Однажды дважды». Комедия. 12+

18 апреля - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

19 апреля - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

20 апреля - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

20 апреля - 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И. С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. 12+

21 апреля - 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

21 апреля - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

24 апреля - 19.00

«Одноклассники». Ю. Поляков. Драматическая история в двух действиях. 16+

25 апреля - 19.00

«Спиннинг». Н.Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

26 апреля - 19.00

«Страсти по Торчалову». ПРЕМЬЕРА. Малая сцена. 16+

26 апреля - 19.00

п.Междуречье

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+

27 апреля - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

27 апреля - 19.00

«Страсти по Торчалову». ПРЕМЬЕРА. Малая сцена. 16+

28 апреля - 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

28 апреля - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

30 марта – 18.00

«Кто-то должен уйти...».

31 марта – 11.00

«Аленький цветочек».

31 марта – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

6 апреля – 18.00

«Шампанского».

7 апреля – 11.00

«Кот в сапогах».

7 апреля – 18.00

«Гроза».

14 апреля – 11.00

«Морозко».

14 апреля – 18.00

«Не всё коту Масленица».

20 апреля – 18.00

«Панночка».

21 апреля – 11.00

«Кошкин дом».

21 апреля – 18.00

«Кто-то должен уйти...».

27 апреля – 18.00

«Домовой».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: творческих работ участников фестиваля самодеятельного творчества военнослужащих (до 4 апреля); «Маленький народец» (до 2 апреля); графики Андрея Лежова «Пелагея» (до 1 апреля).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка «Лоскуточки, лоскутки…», приуроченная к 25-летию клуба «Лоскутное шитьё» (до 14 апреля).