Афиша
г.Кандалакша
2 июня - 15.00
Концерт «В настроении» народного самодеятельного коллектива «Духовой оркестр». 0+
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
г.Полярные Зори
1 июня - 13.00
Игровая программа «Детство - это я и ты». Клоуны Клепка и Кнопка. 0+
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
г.Кировск
1 июня - 13.00
День защиты детей. Ралли для малышей. 0+
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».
г.Апатиты
1 июня - 11.00
Праздник открытия летних чтений «Да здравствуют каникулы!». Вас ждут увлекательные игры, весёлые эстафеты, твистер на асфальте и мастер-класс «Весёлый светофор» от сотрудников ГИБДД.
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».
1 июня - 12.30
Флешмоб «Танец с зонтиками» от «Ростелекома». Посвященный Дню защиты детей. 1 июня в России отмечается День защиты детей. К организации праздника, посвященного этому событию, подключилась компания «Ростелеком». В Апатитах будет организован флешмоб «Танец с зонтиком». Станцуйте на площади Дворца культуры и получите фирменный зонтик «Ростелеком». После дружного совместного танца детей и взрослых работники ДК пригласят всех желающих в танцевальный зал на дискотеку с куклами ЛОЛ. Для участников праздника – зажигательная музыка, приключения и развлечения, танцевальный батл со сказочными героями, фотосессия с любимым куклами ЛОЛ, а также интерактивные площадки. Вход свободный.
г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Площадь у МАУ АГДК.
1 июня - 13.00
Воробьиная дискотека, посвященная Дню защиты детей.
г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК.
1 июня - 14.00-16.00
День открытых дверей с проведением мастер-класса «Животные Лапландии» с игровой программой для детей в рамках празднования Дня защиты детей , г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Выставочный зал МАУ АГДК.
1 июня - 15.00
Развлекательно-игровая программа «Маленькие дети на большой планете!».
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
1 июня - 16.00
Лекторий под эгидой главы г. Апатиты.
г.Апатиты,, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК.
2 июня - 17.00
Вечер современной поэзии с театром «Диалог».
г.Апатиты,, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК.
2 июня - 18.00
Цикл «Встречи в провинции». Музыкально-поэтический вечер «Друг для друга». Авторские песни исполняет группа «CAMERNET» - Александра Горницкая и Татьяна Свидрицкая. Живая музыка и хорошее настроение. Вход свободный. 12
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС библиотека имени Л.А. Гладиной.
г.Мончегорск
1 июня - 12.30
Интерактивный праздник «Беби-парк». Для детей в этот день кукольный спектакль «Кот, Петух и Лиса», игровая программа «В лето без планшета», асфальтовый вернисаж, мастер-класс «Конвертик» и многое другое. 0+
г.Мончегорск, городской парк им. С. Бровцева.
пгт.Молочный
2 июня - 15.00
Детский театрализованный праздник «Мадагаскарские приключения». 0+
пгт.Молочный, Торговая ул., 1а. ГДК «Гармония».
пгт.Мурмаши
1 июня - 12.00
День защиты детей. В программе: конкурс рисунка на асфальте; игровая программа «Летняя театральная школа»; веселые уроки. 0+
пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».
г.Мурманск
31 мая - 10.30
Видеоспектакль с сурдопереводом «Дети в интернете», приуроченный к Международному дню защиты детей. Мероприятие организовано сотрудниками компании «МТС» в рамках волонтерского проекта «За гранью тишины».
г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, мультимедийный зал.
31 мая – 11.00
Начнёт работу выставка «Самовар Иван Иванович». Выставка из цикла «Простые вещи» представит самовары из собрания музея и частных коллекций. Гости увидят как декоративно-прикладное искусство, так и живопись. Выставка будет работать по 30 июня.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Отдел Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея», II этаж.
31 мая - 12.00
Акция «Укрепляй здоровье летом», приуроченная к Дню защиты детей. Для ребят будут организованы выставка, развлекательные игры, викторины, посвященные рациональному питанию, методам закаливания, а также правилам безопасного поведения на природе.
г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.
31 мая – 17.00
Состоится торжественное открытие выставки из собрания Государственного Русского музея «Крым в фотографиях 1880-1910-х». Уникальное соединение красоты и гармонии природы Крыма с богатой культурной родословной – античной, византийской, средневековой, восточной и современной европейской цивилизаций – было и будет привлекательно для путешественников и фотографов во все времена. На выставке из цикла «Путешествие по Российской империи» будут представлены уникальные исторические художественные фотографии разных видов, жанров, форматов и техники съёмки.
Образцы исторических художественных фотографий Крыма дают возможность специалистам и широкой публике воочию соприкоснуться с археологической, архитектурной и пейзажной самобытностью «полуострова сокровищ» в рамках обозначенного периода, сохранив для многих поколений приметы ушедших эпох, их неповторимую энергетику, зафиксировав для нас исчезнувшие или измененные местности и памятники архитектуры Тавриды, такие как скала Монах в Симеизе, церкви в Севастополе и Карасане, Музей древностей на керченской горе Митридат, Александровский фонтан в Бахчисарае, дворец Суук-Су в Гурзуфе.
Особое место в экспозиции принадлежит комплексу снимков выдающегося русского фотографа Ивана Барщевского (1851-1948), посетившего Крым в 1888 году в составе экспедиции Императорского Московского Археологического общества и запечатлевшего колоритные виды Бахчисарая и его окрестностей.
Экспозиция будет работать до 1 сентября 2019 года.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Отдел Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея», II этаж.
31 мая – 18.00
Мурманская лига КВН, ¼ финала.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
1 июня – 14.00
Мурманская областная филармония приглашает на концерт ансамбля «Легкие люди» с программой для детей «Когда некогда». Концерт в джазовом настроении на основе стихов российского детского писателя и поэта Артура Гиваргизова, безусловно, поднимет настроение маленьким слушателям и их родителям.
Артура Гиваргизова называют ужасно непедагогичным писателем, наверное, потому, что детей он знает не понаслышке. Артур Александрович закончил музыкальное училище при Московской консерватории и сейчас работает педагогом музыкальной школы.
Прозу, стихи и сказки он пишет необычные, словно изобретает волшебные очки, с помощью которых можно увидеть все, что скрыто. Юмор поэта заставляет смеяться в голос. Его персонажи то и дело выходят из привычных ролей, взрослые ведут себя как дети, а дети мыслят по-взрослому.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.
1 июня – 16.00
Закрытие IХ традиционного фестиваля индийской культуры в Мурманской области.
г.Мурманск, ул. Адмирала Флота Лобова, 4. ДК Ленинского округа.
1 июня – 17.00
Мурманская областная филармония приглашает на концерт «Старые весы».
Исполнители – Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано) и Екатерина Ефремова (художественное слово).
Герои этой программы – композиторы, чьи имена олицетворяют для нас понятие «музыкальный романтизм». Это Иоганнес Брамс, Роберт Шуман и Клара Шуман. Связанные тесными узами дружбы, творчества и любви, эти люди доверили нам музыкальный дневник своих чувств. Музыканты попытаются прочесть его и разобраться в непростом, волнующем и прекрасном мире человеческой души.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, камерный зал.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжает работу выставка: «Строго на Север» в рамках межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» (до 4 августа).
2 июня - 16.00
Экскурсия по художественно-культурологической выставке «Строго на Север». 12+
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).
Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.
Последняя среда каждого месяца - санитарный день.
В выставочном зале работает выставка «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).
1 июня - 12.00
День открытых дверей «Музей - территория хорошего настроения!». Гостей музея ожидают весёлые конкурсы, подвижные игры и сладкие призы. 6+
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Открыта выставка работ участников фотоконкурса «Край, в котором мы живем» (до 17 июня).
31 мая – 19.00
Мурманская лига КВН ¼ финала. 16+
1 июня – 10.00
Праздник «Когда на планете хозяева дети!». В программе: конкурс рисунка на асфальте; игра по станциям для детей и родителей «Веселиться разрешается!» и танцевальный интенсив для подростков «Просто танцуй»; сказочное представление «Василиса Кощеевна». 0+
2 июня – 19.00
Мурманская лига КВН ¼ финала. 16+
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «15 мая - Международный день семьи» (до 31 мая); «Годы грядущие: климат и погода ХХI века». К Международному дню климата (до 31 мая); «Знаменитые экспедиции XVI-XVIII вв.: Виллем Баренц, Пьер Мартин де Ламартиньер, Василий Чичагов» (до 31 мая); «Звезды современности» (до 30 июня); «Чемоданное настроение» (до 30 июля); «Журналы - юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).
1 июня - 16.30
Показ документального фильма о путешествии на Камчатку «Хочется тишины». 12+
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).
31 мая - 10.30
Видеоспектакль с сурдопереводом «Дети в Интернете» для детей с ограниченными возможностями здоровья. В программе праздника: показ детского спектакля с участием сурдопереводчика, аниматоры, аквагрим, мастер-классы и многое другое. 6+
31 мая - 12.00
Акция «Укрепляй здоровье летом». Вниманию посетителей библиотеки будет предложена выставка, игры, викторины о рациональном питании, методах закаливания. Большое внимание будет уделено правилам безопасного поведения на природе. Все желающие смогут принять участие в мини-опросе по теме «Как здоровье сохранить?» 6+
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)
1 июня - 10.00
К. Чуковский. «Телефон».
1 июня - 17.00
Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».
2 июня - 10.00
Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».
2 июня - 17.00
Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».
8 июня - 12.00
К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».
9 июня - 17.00
К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».
15 июня - 12.00
С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».
16 июня - 17.00
С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».
22 июня - 12.00
Н. Гернет. «Полянка».
23 июня - 17.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
29 июня - 10.00
Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».
30 июня - 10.00
К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)
1 июня - 12.00 и 14.30
Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».
2 июня - 12.00 и 14.30
А. Усачев. «Летающий диван».
9 июня - 14.30
Г. Сапгир, С. Прокофьева. «Три медведя».
16 июня - 14.30
С. Михалков. «Три поросёнка».
23 июня - 14.30
П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».
29 июня - 12.00
А. Усачев. «По разным странам с балаганом».
30 июня - 12.00
П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».
В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ
7 июня - 10.30
С. Озерская. «Дюймовочка».
8 июня - 10.30
С. Озерская. «Дюймовочка».
11 июня - 10.30
С. Озерская. «Дюймовочка».
14 июня - 10.30
П. Васильев. «Чудо в перьях».
15 июня - 10.30
П. Васильев. «Чудо в перьях».
22 июня - 10.30
Н. Шувалов. «Колобок».
ДЛЯ ВЗРОСЛОЙ АУДИТОРИИ (12+)
6 июня - 19.00
ПРЕМЬЕРА! П. Васильев. «Маленькие трагедии».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)
Открыты выставки: выставка Детской галереи города Апатиты «Наш Эрмитаж» (до 30 июня); «Молодёжь Мурмана» (до 23 июня); «День рождения А. С. Пушкина. Графика» (до 30 июня); «Сказки» (до конца года).
31 мая - 11.00
Открытие выставки «Самовар Иван Иванович». Выставка из цикла «Простые вещи» представит экспонаты из собрания музея и частных коллекций (до 30 июня).
31 мая - 17.00
Открытие выставки из собрания Государственного Русского музея «Крым в фотографиях 1880-1910-х.». На выставке из цикла «Путешествие по Российской империи» будут представлены уникальные исторические художественные фотографии разных видов, жанров, форматов и техники съемки (до 1 сентября).
1 июня - 14.00
Открытие XIII региональной выставки детского художественного творчества «В мире красок». В экспозиции будут представлены работы учащихся детских школ искусств Мурманской области, студентов Мурманского колледжа искусств, посвященные театру, балету, опере, произведениям А. П. Чехова, А. Н. Островского, У. Шекспира (до 8 сентября).
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
1 июня - 14.00
«Когда некогда». Коллектив «Лёгкие люди».
1 июня- 17.00
Концерт «Старые весы» из цикла концертов-встреч. Исполнители: Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), Екатерина Ефремова (художественное слово). 12+
15 сентября - 17.00
«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган). г.Москва.
28 сентября - 18.00
«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис ФЕдоренко (бас-баритон). г.Москва.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Открыта выставка детского рисунка «Глазами юного зрителя», приуроченной к 80-летию театра.
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
31 мая - 19.00
«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+
31 мая - 19.00
«Ох уж эта Анна!». М. Камолетти. Комедия в 2-х действиях. 18+
1 июня - 11.00
Праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей. В этот день маленьких зрителей ждет конкурс рисунка на асфальте «Сказки нашего театра», интерактивное костюмированное представление в фойе театра, фотозона, благотворительный спектакль «Летучий корабль». 6+
14 июня - 19.00
«Поминальная молитва». ПРЕМЬЕРА.
15 июня - 19.00
«Поминальная молитва». ПРЕМЬЕРА.
16 июня - 12.00
«Гонза и волшебные яблоки». М .Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+
16 июня - 19.00
«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+
19 июня - 11.30
«Ищи ветра в поле». В.Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+
19 июня - 19.00
«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+
20 июня - 11.30
«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+
20 июня - 19.00
«МимоЛётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+
21 июня - 19.00
Закрытие 80-го сезона. ПРЕМЬЕРА. «Поминальная молитва». Г. Горин. Трагикомедия в двух действиях. 16+
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Работают выставки: работы участников изостудии «Волшебная палитра» (до 3 июня); фотовыставка Владимира Хованского «Северная феерия» (до 3 июня); «Эмали Нины Снигур» (до 4 июня).
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работает областная выставка-конкурс детского художественного творчества «Край, в котором я живу». Выставка посвящена 85-летию международного традиционного Праздника Севера и 59-летию Праздника Севера учащихся. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства (до 30 июня).