г.Кандалакша

2 июня - 15.00

Концерт «В настроении» народного самодеятельного коллектива «Духовой оркестр». 0+

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

г.Полярные Зори

1 июня - 13.00

Игровая программа «Детство - это я и ты». Клоуны Клепка и Кнопка. 0+

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

1 июня - 13.00

День защиты детей. Ралли для малышей. 0+

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

г.Апатиты

1 июня - 11.00

Праздник открытия летних чтений «Да здравствуют каникулы!». Вас ждут увлекательные игры, весёлые эстафеты, твистер на асфальте и мастер-класс «Весёлый светофор» от сотрудников ГИБДД.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

1 июня - 12.30

Флешмоб «Танец с зонтиками» от «Ростелекома». Посвященный Дню защиты детей. 1 июня в России отмечается День защиты детей. К организации праздника, посвященного этому событию, подключилась компания «Ростелеком». В Апатитах будет организован флешмоб «Танец с зонтиком». Станцуйте на площади Дворца культуры и получите фирменный зонтик «Ростелеком». После дружного совместного танца детей и взрослых работники ДК пригласят всех желающих в танцевальный зал на дискотеку с куклами ЛОЛ. Для участников праздника – зажигательная музыка, приключения и развлечения, танцевальный батл со сказочными героями, фотосессия с любимым куклами ЛОЛ, а также интерактивные площадки. Вход свободный.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Площадь у МАУ АГДК.

1 июня - 13.00

Воробьиная дискотека, посвященная Дню защиты детей.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК.

1 июня - 14.00-16.00

День открытых дверей с проведением мастер-класса «Животные Лапландии» с игровой программой для детей в рамках празднования Дня защиты детей , г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Выставочный зал МАУ АГДК.

1 июня - 15.00

Развлекательно-игровая программа «Маленькие дети на большой планете!».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

1 июня - 16.00

Лекторий под эгидой главы г. Апатиты.

г.Апатиты,, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК.

2 июня - 17.00

Вечер современной поэзии с театром «Диалог».

г.Апатиты,, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК.

2 июня - 18.00

Цикл «Встречи в провинции». Музыкально-поэтический вечер «Друг для друга». Авторские песни исполняет группа «CAMERNET» - Александра Горницкая и Татьяна Свидрицкая. Живая музыка и хорошее настроение. Вход свободный. 12

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС библиотека имени Л.А. Гладиной.

г.Мончегорск

1 июня - 12.30

Интерактивный праздник «Беби-парк». Для детей в этот день кукольный спектакль «Кот, Петух и Лиса», игровая программа «В лето без планшета», асфальтовый вернисаж, мастер-класс «Конвертик» и многое другое. 0+

г.Мончегорск, городской парк им. С. Бровцева.

пгт.Молочный

2 июня - 15.00

Детский театрализованный праздник «Мадагаскарские приключения». 0+

пгт.Молочный, Торговая ул., 1а. ГДК «Гармония».

пгт.Мурмаши

1 июня - 12.00

День защиты детей. В программе: конкурс рисунка на асфальте; игровая программа «Летняя театральная школа»; веселые уроки. 0+

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

31 мая - 10.30

Видеоспектакль с сурдопереводом «Дети в интернете», приуроченный к Международному дню защиты детей. Мероприятие организовано сотрудниками компании «МТС» в рамках волонтерского проекта «За гранью тишины».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, мультимедийный зал.

31 мая – 11.00

Начнёт работу выставка «Самовар Иван Иванович». Выставка из цикла «Простые вещи» представит самовары из собрания музея и частных коллекций. Гости увидят как декоративно-прикладное искусство, так и живопись. Выставка будет работать по 30 июня.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Отдел Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея», II этаж.

31 мая - 12.00

Акция «Укрепляй здоровье летом», приуроченная к Дню защиты детей. Для ребят будут организованы выставка, развлекательные игры, викторины, посвященные рациональному питанию, методам закаливания, а также правилам безопасного поведения на природе.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

31 мая – 17.00

Состоится торжественное открытие выставки из собрания Государственного Русского музея «Крым в фотографиях 1880-1910-х». Уникальное соединение красоты и гармонии природы Крыма с богатой культурной родословной – античной, византийской, средневековой, восточной и современной европейской цивилизаций – было и будет привлекательно для путешественников и фотографов во все времена. На выставке из цикла «Путешествие по Российской империи» будут представлены уникальные исторические художественные фотографии разных видов, жанров, форматов и техники съёмки.

Образцы исторических художественных фотографий Крыма дают возможность специалистам и широкой публике воочию соприкоснуться с археологической, архитектурной и пейзажной самобытностью «полуострова сокровищ» в рамках обозначенного периода, сохранив для многих поколений приметы ушедших эпох, их неповторимую энергетику, зафиксировав для нас исчезнувшие или измененные местности и памятники архитектуры Тавриды, такие как скала Монах в Симеизе, церкви в Севастополе и Карасане, Музей древностей на керченской горе Митридат, Александровский фонтан в Бахчисарае, дворец Суук-Су в Гурзуфе.

Особое место в экспозиции принадлежит комплексу снимков выдающегося русского фотографа Ивана Барщевского (1851-1948), посетившего Крым в 1888 году в составе экспедиции Императорского Московского Археологического общества и запечатлевшего колоритные виды Бахчисарая и его окрестностей.

Экспозиция будет работать до 1 сентября 2019 года.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Отдел Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея», II этаж.

31 мая – 18.00

Мурманская лига КВН, ¼ финала.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

1 июня – 14.00

Мурманская областная филармония приглашает на концерт ансамбля «Легкие люди» с программой для детей «Когда некогда». Концерт в джазовом настроении на основе стихов российского детского писателя и поэта Артура Гиваргизова, безусловно, поднимет настроение маленьким слушателям и их родителям.

Артура Гиваргизова называют ужасно непедагогичным писателем, наверное, потому, что детей он знает не понаслышке. Артур Александрович закончил музыкальное училище при Московской консерватории и сейчас работает педагогом музыкальной школы.

Прозу, стихи и сказки он пишет необычные, словно изобретает волшебные очки, с помощью которых можно увидеть все, что скрыто. Юмор поэта заставляет смеяться в голос. Его персонажи то и дело выходят из привычных ролей, взрослые ведут себя как дети, а дети мыслят по-взрослому.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

1 июня – 16.00

Закрытие IХ традиционного фестиваля индийской культуры в Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Адмирала Флота Лобова, 4. ДК Ленинского округа.

1 июня – 17.00

Мурманская областная филармония приглашает на концерт «Старые весы».

Исполнители – Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано) и Екатерина Ефремова (художественное слово).

Герои этой программы – композиторы, чьи имена олицетворяют для нас понятие «музыкальный романтизм». Это Иоганнес Брамс, Роберт Шуман и Клара Шуман. Связанные тесными узами дружбы, творчества и любви, эти люди доверили нам музыкальный дневник своих чувств. Музыканты попытаются прочесть его и разобраться в непростом, волнующем и прекрасном мире человеческой души.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, камерный зал.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжает работу выставка: «Строго на Север» в рамках межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» (до 4 августа).

2 июня - 16.00

Экскурсия по художественно-культурологической выставке «Строго на Север». 12+

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале работает выставка «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).

1 июня - 12.00

День открытых дверей «Музей - территория хорошего настроения!». Гостей музея ожидают весёлые конкурсы, подвижные игры и сладкие призы. 6+

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Открыта выставка работ участников фотоконкурса «Край, в котором мы живем» (до 17 июня).

31 мая – 19.00

Мурманская лига КВН ¼ финала. 16+

1 июня – 10.00

Праздник «Когда на планете хозяева дети!». В программе: конкурс рисунка на асфальте; игра по станциям для детей и родителей «Веселиться разрешается!» и танцевальный интенсив для подростков «Просто танцуй»; сказочное представление «Василиса Кощеевна». 0+

2 июня – 19.00

Мурманская лига КВН ¼ финала. 16+

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «15 мая - Международный день семьи» (до 31 мая); «Годы грядущие: климат и погода ХХI века». К Международному дню климата (до 31 мая); «Знаменитые экспедиции XVI-XVIII вв.: Виллем Баренц, Пьер Мартин де Ламартиньер, Василий Чичагов» (до 31 мая); «Звезды современности» (до 30 июня); «Чемоданное настроение» (до 30 июля); «Журналы - юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).

1 июня - 16.30

Показ документального фильма о путешествии на Камчатку «Хочется тишины». 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

31 мая - 10.30

Видеоспектакль с сурдопереводом «Дети в Интернете» для детей с ограниченными возможностями здоровья. В программе праздника: показ детского спектакля с участием сурдопереводчика, аниматоры, аквагрим, мастер-классы и многое другое. 6+

31 мая - 12.00

Акция «Укрепляй здоровье летом». Вниманию посетителей библиотеки будет предложена выставка, игры, викторины о рациональном питании, методах закаливания. Большое внимание будет уделено правилам безопасного поведения на природе. Все желающие смогут принять участие в мини-опросе по теме «Как здоровье сохранить?» 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

1 июня - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

1 июня - 17.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

2 июня - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

2 июня - 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

8 июня - 12.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

9 июня - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

15 июня - 12.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

16 июня - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

22 июня - 12.00

Н. Гернет. «Полянка».

23 июня - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

29 июня - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

30 июня - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

1 июня - 12.00 и 14.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

2 июня - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Летающий диван».

9 июня - 14.30

Г. Сапгир, С. Прокофьева. «Три медведя».

16 июня - 14.30

С. Михалков. «Три поросёнка».

23 июня - 14.30

П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».

29 июня - 12.00

А. Усачев. «По разным странам с балаганом».

30 июня - 12.00

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

7 июня - 10.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

8 июня - 10.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

11 июня - 10.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

14 июня - 10.30

П. Васильев. «Чудо в перьях».

15 июня - 10.30

П. Васильев. «Чудо в перьях».

22 июня - 10.30

Н. Шувалов. «Колобок».

ДЛЯ ВЗРОСЛОЙ АУДИТОРИИ (12+)

6 июня - 19.00

ПРЕМЬЕРА! П. Васильев. «Маленькие трагедии».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: выставка Детской галереи города Апатиты «Наш Эрмитаж» (до 30 июня); «Молодёжь Мурмана» (до 23 июня); «День рождения А. С. Пушкина. Графика» (до 30 июня); «Сказки» (до конца года).

31 мая - 11.00

Открытие выставки «Самовар Иван Иванович». Выставка из цикла «Простые вещи» представит экспонаты из собрания музея и частных коллекций (до 30 июня).

31 мая - 17.00

Открытие выставки из собрания Государственного Русского музея «Крым в фотографиях 1880-1910-х.». На выставке из цикла «Путешествие по Российской империи» будут представлены уникальные исторические художественные фотографии разных видов, жанров, форматов и техники съемки (до 1 сентября).

1 июня - 14.00

Открытие XIII региональной выставки детского художественного творчества «В мире красок». В экспозиции будут представлены работы учащихся детских школ искусств Мурманской области, студентов Мурманского колледжа искусств, посвященные театру, балету, опере, произведениям А. П. Чехова, А. Н. Островского, У. Шекспира (до 8 сентября).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

1 июня - 14.00

«Когда некогда». Коллектив «Лёгкие люди».

1 июня- 17.00

Концерт «Старые весы» из цикла концертов-встреч. Исполнители: Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), Екатерина Ефремова (художественное слово). 12+

15 сентября - 17.00

«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган). г.Москва.

28 сентября - 18.00

«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис ФЕдоренко (бас-баритон). г.Москва.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Открыта выставка детского рисунка «Глазами юного зрителя», приуроченной к 80-летию театра.

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

31 мая - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

31 мая - 19.00

«Ох уж эта Анна!». М. Камолетти. Комедия в 2-х действиях. 18+

1 июня - 11.00

Праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей. В этот день маленьких зрителей ждет конкурс рисунка на асфальте «Сказки нашего театра», интерактивное костюмированное представление в фойе театра, фотозона, благотворительный спектакль «Летучий корабль». 6+

14 июня - 19.00

«Поминальная молитва». ПРЕМЬЕРА.

15 июня - 19.00

«Поминальная молитва». ПРЕМЬЕРА.

16 июня - 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». М .Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

16 июня - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

19 июня - 11.30

«Ищи ветра в поле». В.Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

19 июня - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

20 июня - 11.30

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

20 июня - 19.00

«МимоЛётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

21 июня - 19.00

Закрытие 80-го сезона. ПРЕМЬЕРА. «Поминальная молитва». Г. Горин. Трагикомедия в двух действиях. 16+

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: работы участников изостудии «Волшебная палитра» (до 3 июня); фотовыставка Владимира Хованского «Северная феерия» (до 3 июня); «Эмали Нины Снигур» (до 4 июня).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает областная выставка-конкурс детского художественного творчества «Край, в котором я живу». Выставка посвящена 85-летию международного традиционного Праздника Севера и 59-летию Праздника Севера учащихся. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства (до 30 июня).