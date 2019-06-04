г.Кировск

7 июня – 19.00

В Кировском Дворце культуры состоится спектакль «Взаперти с красивой дамой» (г.Москва). Режиссер Д. Рачковский.

Сюжет: трое незнакомых мужчин случайно оказываются в одном интересном месте с очень странной хозяйкой, которая, как они думали ждёт только его. Но в итоге они понимают что выхода из борделя нет. Накал страстей, детективная история, череда смешных событий и непредсказуемый финал ожидают зрителя в этом спектакле, который смотрится на одном дыхании. 16+

Продолжительность спектакля: 2 часа (с антрактом). Цена билета 500-700 руб.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

8 июня – 13.00

В День защиты детей Кировский городской Дворец культуры совместно с СОК «Горняк», ЦДТ «Хибины» и Молодёжным советом ОПО «ФосАгро-Апатит» подготовил для маленьких горожан праздничную программу: на стадионе «Горняк» для детей и их родителей состоятся ралли на велосипедах, самокатах и беговелах, велотлон, а также батуты, сладкие угощения и воздушные шары. 0+

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

17 мая - 18.00-23.00

Состоится мероприятие «Ночь музеев», посвященная Году театра. В программе: квесты, мастер-классы, игры, кинопоказ и фотосессия. Вход свободный.

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

нп. Коашва

7 июня – 12.00

Состоится спортивно-игровая программа «Летний ералаш». Ребятам не придется скучать, их ждут спортивные игры, конкурсы, развлечения и, конечно же, сладкие призы. 6+

нп. Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва, площадка перед ДК.

нп.Титан

6 июня – 11.00

Для детей состоится игровая программа «Здравствуй, остров Развлечений», посвященная Всемирному Дню окружающей среды. Ребята отправятся в занимательное путешествие по экологическим станциям, где их ждут забавные задания, загадки, конкурсы. 6+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан, площадка у ДК.

8 июня – 14.00

В Доме культуры нп.Титан состоится танцевальная программа для детей «Disco Party». 6+ Цена билета 50 руб.

нп.Титан, 14. СДК.

г.Мурманск

4-13 июня – 11.00-19.00

Состоится информационная акция «Россия – Родина моя!», посвященная Дню России. В дни проведения Акции все желающие смогут посмотреть документальные фильмы из коллекции Президентской библиотеки о государственных символах России в разные исторические периоды. Интеллектуальная игра «Сделано в России» познакомит с изобретениями знаменитых соотечественников, которые прославили нашу страну.

Участники летних лагерей смогут проверить свои знания в викторине «Государственные символы России» и в виртуальной игре «Знатоки истории», а также попробовать свои силы в составлении электронного пазла «Государственный флаг России».

Юных граждан ждёт занимательное путешествие по интернет-ресурсу «Президент России - гражданам школьного возраста».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.

4 июня – 15.00

Волонтеры культуры соберутся на очередное заседание школы добровольческих инициатив #НАШЕдело. Ребятам библиотеки предстоит выполнить творческое задание – оформить тематическую фотозону «Читайте Пушкина!». По заранее подготовленному эскизу ребята составят литературную композицию по мотивам произведений великого русского поэта. Волонтеры не только реализуют свои художественные способности, но также совершат литературное путешествие в мир поэзии и сказок А.С. Пушкина.

Поэтическая стена, оформленная юными помощниками библиотеки, станет свободным творческим пространством, возле которого все желающие смогут сделать фото на память, а также вспомнить и почитать вслух любимые стихи А.С. Пушкина.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотекаимени В.П. Махаевой.

5 июня – 10.30

В Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих пройдёт час чтения и игры «В волшебном Лукоморье», посвящённый пушкинскому дню в России. Маленькие участники мероприятия продекламируют отрывки из сказок А.С. Пушкина, познакомятся с иллюстрациями к произведениям поэта, нарисуют портреты невиданных зверей и поведают золотой рыбке свои самые заветные желания.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

5 июня – 11.00

В главном здании Мурманского областного художественного музея состоится мероприятие «Гордись Россией». Гостей ждёт экскурсия по художественно-культурологической выставке «Строго на Север», а также просмотр фильма об истории нашей страны.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

6 июня – 19.00

Состоится премьера спектакля «Маленькие трагедии», приуроченная к 220-летию со дня рождения поэта А.С. Пушкина. «Маленькие трагедии» поставлены по мотивам одноименного произведения поэта и включают все четыре драматические сцены: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы».

Постановщики решили сделать трагедии в прямом смысле «маленькими», уменьшив их до кукольного формата и сократив классический текст, чтобы продолжительность действия была не более полутора часов.

Трагедии представлены в четырех разных системах кукол. Сцена «Скупой» разыграется перчаточными куклами, как петрушечное балаганное представление и получит жанровый подзаголовок «трагифарс». Моцарта сыграет воздушная марионетка, управляемая нитями сверху, что должно подчеркнуть божественную природу его таланта. В «Чуме» куклы будут словно чехлы, набитые соломой.

В спектакле актеры сыграют на старинных инструментах: лауре и ребеке.

Режиссер – Петр Васильев, художник-постановщик – Алевтина Торик, композитор – Николай Морозов. В спектакле заняты артисты: Сергей Репин, Тамара Лашина, Екатерина Ефремова, Денис Савельев, Денис Дмитриев, Лилия Федосенко, Иван Песнев, Екатерина Дмитриева. 12+

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжает работу выставка: «Строго на Север» в рамках межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» (до 4 августа).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале работает выставка «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Открыта выставка работ участников фотоконкурса «Край, в котором мы живем» (до 17 июня).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Звезды современности» (до 30 июня); «Чемоданное настроение» (до 30 июля); «Журналы - юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).

4-13 июня - 11.00-19.00

Информационная акция «Россия – Родина моя!», посвященная Дню России. В эти дни все желающие смогут посмотреть документальные фильмы из коллекции Президентской библиотеки о государственных символах России в разные исторические периоды, принять участие в тематических интеллектуальных играх и викторинах. Юных граждан ждёт занимательное путешествие по интернет-ресурсу «Президент России – гражданам школьного возраста».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

4 июня - 15.00

Акция «Читайте Пушкина!» к 220-летию со дня рождения великого русского писателя. Акция пройдет в рамках очередного заседания школы добровольческих инициатив #НАШЕдело. Участникам предстоит оформить тематическую фотозону «Читайте Пушкина!». Поэтическая стена станет свободным творческим пространством, где все желающие смогут прочесть вслух любимые стихи А.С. Пушкина.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

8 июня - 12.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

9 июня - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

15 июня - 12.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

16 июня - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

22 июня - 12.00

Н. Гернет. «Полянка».

23 июня - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

29 июня - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

30 июня - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

9 июня - 14.30

Г. Сапгир, С. Прокофьева. «Три медведя».

16 июня - 14.30

С. Михалков. «Три поросёнка».

23 июня - 14.30

П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».

29 июня - 12.00

А. Усачев. «По разным странам с балаганом».

30 июня - 12.00

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

7 июня - 10.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

8 июня - 10.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

11 июня - 10.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

14 июня - 10.30

П. Васильев. «Чудо в перьях».

15 июня - 10.30

П. Васильев. «Чудо в перьях».

22 июня - 10.30

Н. Шувалов. «Колобок».

ДЛЯ ВЗРОСЛОЙ АУДИТОРИИ (12+)

6 июня - 19.00

ПРЕМЬЕРА! П. Васильев. «Маленькие трагедии».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: выставка Детской галереи города Апатиты «Наш Эрмитаж» (до 30 июня); «Молодёжь Мурмана» (до 23 июня); «День рождения А. С. Пушкина. Графика» (до 30 июня); «Сказки» (до конца года); выставка «Самовар Иван Иванович» - из цикла «Простые вещи» (до 30 июня); выставка из собрания Государственного Русского музея «Крым в фотографиях 1880-1910-х.» (до 1 сентября); выставка детского художественного творчества «В мире красок» (до 8 сентября).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

15 сентября - 17.00

«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган). г.Москва.

28 сентября - 18.00

«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис ФЕдоренко (бас-баритон). г.Москва.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Открыта выставка детского рисунка «Глазами юного зрителя», приуроченной к 80-летию театра.

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

14 июня - 19.00

«Поминальная молитва». ПРЕМЬЕРА.

15 июня - 19.00

«Поминальная молитва». ПРЕМЬЕРА.

16 июня - 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». М .Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

16 июня - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

19 июня - 11.30

«Ищи ветра в поле». В.Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

19 июня - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

20 июня - 11.30

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

20 июня - 19.00

«МимоЛётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

21 июня - 19.00

Закрытие 80-го сезона. ПРЕМЬЕРА. «Поминальная молитва». Г. Горин. Трагикомедия в двух действиях. 16+

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: фотовыставка Владимира Хованского «Северная феерия» (до 3 июня); «Эмали Нины Снигур» (до 4 июня).

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает областная выставка-конкурс детского художественного творчества «Край, в котором я живу». Выставка посвящена 85-летию международного традиционного Праздника Севера и 59-летию Праздника Севера учащихся. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства (до 30 июня).