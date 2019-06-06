г.Кировск

7 июня – 19.00

В Кировском Дворце культуры состоится спектакль «Взаперти с красивой дамой» (г.Москва). Режиссер Д. Рачковский.

Сюжет: трое незнакомых мужчин случайно оказываются в одном интересном месте с очень странной хозяйкой, которая, как они думали, ждёт только его. Но в итоге они понимают что выхода из борделя нет. Накал страстей, детективная история, череда смешных событий и непредсказуемый финал ожидают зрителя в этом спектакле, который смотрится на одном дыхании. 16+

Продолжительность спектакля: 2 часа (с антрактом). Цена билета 500-700 руб.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

8 июня – 13.00

В День защиты детей Кировский городской Дворец культуры совместно с СОК «Горняк», ЦДТ «Хибины» и Молодёжным советом ОПО «ФосАгро-Апатит» подготовил для маленьких горожан праздничную программу: на стадионе «Горняк» для детей и их родителей состоятся ралли на велосипедах, самокатах и беговелах, велотлон, а также батуты, сладкие угощения и воздушные шары. 0+

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

17 мая - 18.00-23.00

Состоится мероприятие «Ночь музеев», посвященная Году театра. В программе: квесты, мастер-классы, игры, кинопоказ и фотосессия. Вход свободный.

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

нп. Коашва

7 июня – 12.00

Состоится спортивно-игровая программа «Летний ералаш». Ребятам не придется скучать, их ждут спортивные игры, конкурсы, развлечения и, конечно же, сладкие призы. 6+

нп. Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва, площадка перед ДК.

нп.Титан

6 июня – 11.00

Для детей состоится игровая программа «Здравствуй, остров Развлечений», посвященная Всемирному Дню окружающей среды. Ребята отправятся в занимательное путешествие по экологическим станциям, где их ждут забавные задания, загадки, конкурсы. 6+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан, площадка у ДК.

8 июня – 14.00

В Доме культуры нп.Титан состоится танцевальная программа для детей «Disco Party». 6+ Цена билета 50 руб.

нп.Титан, 14. СДК.

г.Апатиты

6 июня - 11.00

Литературный праздник «Я вновь читаю пушкинские строки…» - «Открытый микрофон». Подведение итогов видеомарафона на приз главы города «Пушкин в Апатитах»

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

6 июня - 15.00

«Лавочка-читалочка» - рассказы Бориса Житкова. Игры, викторина о лете, рисунки на асфальте.

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

6 июня - 15.00

Уличные чтения «Лавочки-читалочки».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

6 и 7 июня - 11.00 и 12.00

Познавательно-игровая программа «Животный мир Кольского края» для школьников.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Выставочный зал МАУ АГДК.

7 июня - 14.00

Интерактивная программа по историко-краеведческой экспозиции для людей ОВЗ.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Выставочный зал МАУ АГДК.

7 июня - 15.00

Летний кинозал.

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

8 июня - 17.00

Клуб настольных игр «D6».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

8 июня - 22.00

Дискотека для взрослых.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МАУ АГДК, танцевальный зал.

г.Мурманск

6-13 июня – 11.00-19.00

Проходит информационная акция «Россия – Родина моя!», посвященная Дню России. В дни проведения Акции все желающие смогут посмотреть документальные фильмы из коллекции Президентской библиотеки о государственных символах России в разные исторические периоды. Интеллектуальная игра «Сделано в России» познакомит с изобретениями знаменитых соотечественников, которые прославили нашу страну.

Участники летних лагерей смогут проверить свои знания в викторине «Государственные символы России» и в виртуальной игре «Знатоки истории», а также попробовать свои силы в составлении электронного пазла «Государственный флаг России».

Юных граждан ждёт занимательное путешествие по интернет-ресурсу «Президент России - гражданам школьного возраста».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.

6 июня – 11.00

В главном здании Мурманского областного художественного музея состоится мероприятие «Пушкинский день России». Посетители примут участие в беседе «Пушкин глазами живописцев», проверят свои знания в викторине, а самые маленькие гости музея посмотрят мультфильм.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

6 июня – 11.00

В день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится праздник - «Читаем Пушкина на Пушкинской».

Ребята из летних оздоровительных лагерей, гости, и жители города Мурманска примут участие в весёлой, интересной и познавательной программе. Любимые герои сказок помогут ребятам глубже окунуться в творчество поэта, вспомнить его стихи и сказки, пройти веселые испытания и разгадать загадки Кота учёного.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

6 июня - 11.30

В Пушкинский день России и в День русского языка. В центральном холле Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой пройдёт областная литературная акция «Золотое перо поэта», приуроченной к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

Посетителей библиотеки ждёт праздник поэзии, творчества и отличного настроения. В рамках акции состоятся громкие чтения произведений поэта, пройдет мастер-класс «Чудо-чудное, диво-дивное» по изготовлению оригинальной книжной закладки, будет создана юбилейная поздравительная открытка.

В Мурманской области в литературной акции «Золотое перо поэта» примут участие муниципальные библиотеки, организуя различные мероприятия для детей и взрослых в рамках областного проекта поддержки чтения «Вместе».

г.Мурманск. ул. Буркова, 30. Площадка перед зданием Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой.

6 июня – 12.30

Состоится урок «А язык словенски един...», посвященный Дню русского языка

Мероприятие начнётся с экскурсии по выставке «Сокровища родного слова», где представлены книги, рассказывающие об истории русского языка и об Александре Сергеевиче Пушкине - гении, создавшем язык, которым мы пользуемся и по сей день. Слушатели смогут узнать о том, как именно великий поэт реформировал письменную речь, какими новшествами он обогатил родное слово. Потомки воздали ему должное, связав День русского языка с днем рождения «солнца нашей поэзии».

Продолжится урок знакомством с самой ранней славянской азбукой - глаголицей. Аудитории будет предложено перевести с глаголицы на русский известное выражение и попрактиковаться в написании на глаголице своих имен и фамилий.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.

6 июня – 19.00

Состоится премьера спектакля «Маленькие трагедии», приуроченная к 220-летию со дня рождения поэта А.С. Пушкина. «Маленькие трагедии» поставлены по мотивам одноименного произведения поэта и включают все четыре драматические сцены: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы».

Постановщики решили сделать трагедии в прямом смысле «маленькими», уменьшив их до кукольного формата и сократив классический текст, чтобы продолжительность действия была не более полутора часов.

Трагедии представлены в четырех разных системах кукол. Сцена «Скупой» разыграется перчаточными куклами, как петрушечное балаганное представление и получит жанровый подзаголовок «трагифарс». Моцарта сыграет воздушная марионетка, управляемая нитями сверху, что должно подчеркнуть божественную природу его таланта. В «Чуме» куклы будут словно чехлы, набитые соломой.

В спектакле актеры сыграют на старинных инструментах: лауре и ребеке.

Режиссер – Петр Васильев, художник-постановщик – Алевтина Торик, композитор – Николай Морозов. В спектакле заняты артисты: Сергей Репин, Тамара Лашина, Екатерина Ефремова, Денис Савельев, Денис Дмитриев, Лилия Федосенко, Иван Песнев, Екатерина Дмитриева. 12+

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

7 июня – 11.00

Пройдут занятия в школе юного актера. Занятия проведёт руководитель Народного самодеятельного коллектива Драматический театр «Комедиограф» Михаил Романенко.

В игровой и развлекательной форме ребята из детских оздоровительных лагерей изучат навыки уверенного выступления на сцене, узнают секреты подготовки к выступлению, рассмотрят основы действенной и выразительной актерской игры, получат рекомендации по развитию креативного мышления, попробуют выполнить упражнения для свободного голоса, яркого посыла и чистой речи.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

7 июня – 14.30

Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих проведёт информационно-познавательный час «Заветы доброй старины», посвященный Дню России.

Читатели из дома-интерната для престарелых и инвалидов узнают о мифах, традициях русского народа, о предметах старины, обычаях и обрядах, которые передаются от поколения к поколению, формируя чувство самобытности и преемственности, содействуя силе патриотизма, благородства и высокой гражданственности.

г.Мурманск, ул. Старостина, 103. Мурманский областной дом-интернат для престарелых и инвалидов.

8 июня – 15.00

Состоится литературный вечер «Человек из морского пейзажа» к 90-летию писателя Виктора Конецкого. Литературный вечер посвящается писателю-маринисту, капитану дальнего плавания Виктору Конецкому (1929-2002). Писатель был тесно связан с Кольским полуостровом: служил на Северном флоте, работал на судах торгового флота, был участником рейсов по Севморпути. В честь него названо несколько кораблей.

Виктор Конецкий - автор более 50 книг, большинство из которых посвящено полярным морякам. По его сценариям поставлены кинофильмы «Полосатый рейс», «Путь к причалу», «Тридцать три». Имя Виктора Конецкого занесено в Листы Памяти «Золотой Книги Санкт-Петербурга».

На встрече будет озвучено приветствие вдовы Татьяны Акуловой-Конецкой, члены Ассоциации полярных капитанов поделятся своими воспоминаниями о писателе и моряке.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжает работу выставка: «Строго на Север» в рамках межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» (до 4 августа).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале работает выставка «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Открыта выставка работ участников фотоконкурса «Край, в котором мы живем» (до 17 июня).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Звезды современности» (до 30 июня); «Чемоданное настроение» (до 30 июля); «Журналы - юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).

6-13 июня - 11.00-19.00

Информационная акция «Россия – Родина моя!», посвященная Дню России. В эти дни все желающие смогут посмотреть документальные фильмы из коллекции Президентской библиотеки о государственных символах России в разные исторические периоды, принять участие в тематических интеллектуальных играх и викторинах. Юных граждан ждёт занимательное путешествие по интернет-ресурсу «Президент России – гражданам школьного возраста».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

6 июня – 11.00

Состоится торжественный старт областных Летних чтений. Гости праздника - организованные группы детей из летних оздоровительных лагерей и индивидуальные читатели примут участие в торжественной церемонии открытия, будут водить веселый хоровод, отгадывать литературные загадки.

Продолжение мероприятия запланировано в залах библиотеки. Для посетителей будут работать все отделы, выставки самых интересных книжных новинок, компьютерный парк, шесть библиотечных музеев, фотозоны.

В рамках празднования Пушкинского дня России в честь 220-летия великого русского поэта А.С. Пушкина будут проведены интересные мероприятия: акции, квесты, литературные путешествия, познавательные часы и многое другое.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

8 июня - 12.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

9 июня - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

15 июня - 12.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

16 июня - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

22 июня - 12.00

Н. Гернет. «Полянка».

23 июня - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

29 июня - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

30 июня - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

9 июня - 14.30

Г. Сапгир, С. Прокофьева. «Три медведя».

16 июня - 14.30

С. Михалков. «Три поросёнка».

23 июня - 14.30

П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».

29 июня - 12.00

А. Усачев. «По разным странам с балаганом».

30 июня - 12.00

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

7 июня - 10.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

8 июня - 10.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

11 июня - 10.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

14 июня - 10.30

П. Васильев. «Чудо в перьях».

15 июня - 10.30

П. Васильев. «Чудо в перьях».

22 июня - 10.30

Н. Шувалов. «Колобок».

ДЛЯ ВЗРОСЛОЙ АУДИТОРИИ (12+)

6 июня - 19.00

ПРЕМЬЕРА! П. Васильев. «Маленькие трагедии».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: выставка Детской галереи города Апатиты «Наш Эрмитаж» (до 30 июня); «Молодёжь Мурмана» (до 23 июня); «День рождения А. С. Пушкина. Графика» (до 30 июня); «Сказки» (до конца года); выставка «Самовар Иван Иванович» - из цикла «Простые вещи» (до 30 июня); выставка из собрания Государственного Русского музея «Крым в фотографиях 1880-1910-х.» (до 1 сентября); выставка детского художественного творчества «В мире красок» (до 8 сентября).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

15 сентября - 17.00

«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган). г.Москва.

28 сентября - 18.00

«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис ФЕдоренко (бас-баритон). г.Москва.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Открыта выставка детского рисунка «Глазами юного зрителя», приуроченной к 80-летию театра.

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

6 июня – 19.00

В 220-й день рождения А.С. Пушкина Мурманский областной драматический театр приглашает на необычный тематический вечер. В нем могут принять участие все, кто влюблен в личность и творчество великого русского поэта.

Программу откроют выступления артистов театра, они расскажут интересные факты из жизни поэта, исполнят его стихотворения, эпиграммы отрывки из «Маленьких трагедий», «Евгения Онегина» и других произведений. Актёры приготовили и несколько сюрпризов для публики.

Гостями вечера станут творческие коллективы Мурманска и области, студенты и школьники, преподаватели-филологи и учителя.

14 июня - 19.00

«Поминальная молитва». ПРЕМЬЕРА.

15 июня - 19.00

«Поминальная молитва». ПРЕМЬЕРА.

16 июня - 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». М .Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

16 июня - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

19 июня - 11.30

«Ищи ветра в поле». В.Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

19 июня - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

20 июня - 11.30

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

20 июня - 19.00

«МимоЛётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

21 июня - 19.00

Закрытие 80-го сезона. ПРЕМЬЕРА. «Поминальная молитва». Г. Горин. Трагикомедия в двух действиях. 16+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает областная выставка-конкурс детского художественного творчества «Край, в котором я живу». Выставка посвящена 85-летию международного традиционного Праздника Севера и 59-летию Праздника Севера учащихся. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства (до 30 июня).