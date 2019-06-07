г.Кировск

7 июня – 19.00

В Кировском Дворце культуры состоится спектакль «Взаперти с красивой дамой» (г.Москва). Режиссер Д. Рачковский.

Сюжет: трое незнакомых мужчин случайно оказываются в одном интересном месте с очень странной хозяйкой, которая, как они думали ждёт только его. Но в итоге они понимают что выхода из борделя нет. Накал страстей, детективная история, череда смешных событий и непредсказуемый финал ожидают зрителя в этом спектакле, который смотрится на одном дыхании. 16+

Продолжительность спектакля: 2 часа (с антрактом). Цена билета 500-700 руб.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

8 июня – 13.00

В День защиты детей Кировский городской Дворец культуры совместно с СОК «Горняк», ЦДТ «Хибины» и Молодёжным советом ОПО «ФосАгро-Апатит» подготовил для маленьких горожан праздничную программу: на стадионе «Горняк» для детей и их родителей состоятся ралли на велосипедах, самокатах и беговелах, велотлон, а также батуты, сладкие угощения и воздушные шары. 0+

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

17 мая - 18.00-23.00

Состоится мероприятие «Ночь музеев», посвященная Году театра. В программе: квесты, мастер-классы, игры, кинопоказ и фотосессия. Вход свободный.

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

нп. Коашва

7 июня – 12.00

Состоится спортивно-игровая программа «Летний ералаш». Ребятам не придется скучать, их ждут спортивные игры, конкурсы, развлечения и, конечно же, сладкие призы. 6+

нп. Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва, площадка перед ДК.

нп.Титан

8 июня – 14.00

В Доме культуры нп.Титан состоится танцевальная программа для детей «Disco Party». 6+ Цена билета 50 руб.

нп.Титан, 14. СДК.

г.Апатиты

7 июня - 11.00 и 12.00

Познавательно-игровая программа «Животный мир Кольского края» для школьников.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Выставочный зал МАУ АГДК.

7 июня - 14.00

Интерактивная программа по историко-краеведческой экспозиции для людей ОВЗ.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Выставочный зал МАУ АГДК.

7 июня - 15.00

Летний кинозал.

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

8 июня - 17.00

Клуб настольных игр «D6».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

8 июня - 22.00

Дискотека для взрослых.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МАУ АГДК, танцевальный зал.

г.Оленегорск

8 июня - 13.00

В Оленегорске в рамках празднования Международного года языков коренных народов состоится XXIII фестиваль саамской музыки и культуры. Фестиваль проводится ежегодно с 1996 года в целях сохранения и развития этнокультурного наследия, духовного богатства и самобытности уникальной культуры коренных малочисленных народов Севера Мурманской области.

В рамках мероприятия запланированы концертная программа, выставка декоративно-прикладного творчества, дефиле и выставка саамского костюма, различные мастер-классы, угощение блюдами национальной кухни, ароматная уха, интерактивные игровые площадки.

В фестивале принимают участие творческие коллективы и сольные исполнители, а также мастера декоративно-прикладного творчества и народных промыслов из Мурманска, Апатит, Снежногорска, Заозёрска, Ревды, Ёны и Ловозера.

Мастера из Мурманска, Североморска, Апатитов и Ловозера представят на выставке-ярмарке народных художественных промыслов предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней, картины, лоскутные изделия.

Гости праздника познакомятся с традиционной одеждой коренного народа на красочном дефиле саамского костюма, а также приобретут навыки плетения саамских поясов и исполнения традиционных саамских песен - луввьт в ходе мастер-классов в фойе Центра культуры и досуга «Полярная звезда».

Родовые общины коренного малочисленного народа саами «Мохкйок», «Лопарская», «Роавас Чуллм» («Крепкий узел») и «Ёна» подготовят для гостей фестиваля дегустацию блюд национальной кухни. Представители общины «Лопарская» оформят этно-площадку с традиционным жилищем саамов и возможностью познакомиться с домашними северными оленями.

Для юных участников праздника на площади откроются детские аттракционы – катание на пони, машинках и паровозиках, сладкая вата.

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. МУК «Центр культуры и досуга «Полярная Звезда».

пгт.Мурмаши

8 июня в 12.00

На празднике с миньонами вас ждут игры, конкурсы, призы. 0+

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

пгт.Молочный

9 июня - 15.00

Народное гулянье «Россия - мы дети твои!». 0+

пгт.Молочный, Торговая ул., 1а. ГДК «Гармония».

г.Кола

12 июня - 13.00

XVIII фестиваль Полярного дня и слёт молодёжных движений. 0+

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

г.Мурманск

7-13 июня – 11.00-19.00

Проходит информационная акция «Россия – Родина моя!», посвященная Дню России. В дни проведения Акции все желающие смогут посмотреть документальные фильмы из коллекции Президентской библиотеки о государственных символах России в разные исторические периоды. Интеллектуальная игра «Сделано в России» познакомит с изобретениями знаменитых соотечественников, которые прославили нашу страну.

Участники летних лагерей смогут проверить свои знания в викторине «Государственные символы России» и в виртуальной игре «Знатоки истории», а также попробовать свои силы в составлении электронного пазла «Государственный флаг России».

Юных граждан ждёт занимательное путешествие по интернет-ресурсу «Президент России - гражданам школьного возраста».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.

7 июня - 11.00

Тематическое мероприятие «День России». Ребята из летнего лагеря при гимназии № 9 примут участие в беседе, посвященной государственным символам России и посмотрят фильм «Российская символика».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

7 июня - 11.00

Школа юного актера «Театр солнца».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

7 июня - 14.30

Информационно-познавательный час «Заветы добрый старины». Участники встречи, организованной Мурманской областной специальной библиотекой для слепых и слабовидящих, познакомятся с историей и традициями русских праздников.

г.Мурманск, ул. Старостина, 106. Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

8 июня – 10.30

Пройдёт развлекательная программа «Just Dance». Мальчишки и девчонки, посещающие летние оздоровительные лагеря при мурманских школах, примут участие в танцевальном батле среди средних и старших отрядов. С помощью современной компьютерной программы «Just Dance» дети смогут показать свои танцевальные способности, научиться новым движениям и танцам.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

8 июня – 15.00

ДК им. С.М. Кирова приглашает жителей и гостей столицы Заполярья на концерт. В гости к известному в нашем городе коллективу ансамблю песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы приедет хор из государства Норвегия. В исполнении хора «Родструппен» прозвучат норвежские народные песни, русские народные песни, переведённые на норвежский язык, а ансамбль «Россия» исполнит лучшие произведения из своего репертуара.

Необычным подарком для гостей концерта станет совместное исполнение одной из песен Владимира Высоцкого.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им С.М. Кирова, фестивальный зал.

8 июня - 15.00

Состоится литературно-музыкальный вечер «Посвящение Пушкину». Литературно-музыкальный вечер организован совместно с Мурманским региональным отделением Всероссийского Созидательного Движения «Русский лад». На вечере прозвучат строки Пушкина, а также стихотворения выдающихся поэтов, посвященные Пушкину.

Зрители познакомятся с интересными видеоматериалами о жизни и творчестве поэта, узнают о том, как образ Пушкина воплотился в картинах художников разных времен. В вечере примет участие ансамбль «Ренессанс».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.

8 июня - 15:00

Состоится литературный вечер «Человек из морского пейзажа» к 90-летию писателя Виктора Конецкого. Литературный вечер посвящается писателю-маринисту, капитану дальнего плавания Виктору Конецкому (1929-2002). Писатель был тесно связан с Кольским полуостровом: служил на Северном флоте, работал на судах торгового флота, был участником рейсов по Севморпути. В честь него названо несколько кораблей.

Виктор Конецкий - автор более 50 книг, большинство из которых посвящено полярным морякам. По его сценариям поставлены кинофильмы «Полосатый рейс», «Путь к причалу», «Тридцать три». Имя Виктора Конецкого занесено в Листы Памяти «Золотой Книги Санкт-Петербурга».

На встрече будет озвучено приветствие вдовы Татьяны Акуловой-Конецкой, члены Ассоциации полярных капитанов поделятся своими воспоминаниями о писателе и моряке.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжает работу выставка: «Строго на Север» в рамках межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» (до 4 августа).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале работает выставка «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Открыта выставка работ участников фотоконкурса «Край, в котором мы живем» (до 17 июня).

7 июня - 11.00

Школа юного актера «Театр солнца». 12+

8 июня - 10.30

Развлекательная программа «Just Dance». 12+

8 июня - 15.00

Концерт хора «Родструппен» (Норвегия) и ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы. 12+

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Звёзды современности» (до 30 июня); «Чемоданное настроение» (до 30 июля); «Журналы - юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).

7-13 июня - 11.00-19.00

Информационная акция «Россия – Родина моя!», посвященная Дню России. В эти дни все желающие смогут посмотреть документальные фильмы из коллекции Президентской библиотеки о государственных символах России в разные исторические периоды, принять участие в тематических интеллектуальных играх и викторинах. Юных граждан ждёт занимательное путешествие по интернет-ресурсу «Президент России – гражданам школьного возраста».

8 июня - 15.00

«Человек из морского пейзажа»: литературный вечер к 90-летию писателя Виктора Конецкого. 12+

8 июня - 15.00

«Посвящение Пушкину»: литературно-музыкальный вечер. Зрители познакомятся с интересными видеоматериалами о жизни и творчестве поэта, узнают о том, как образ Пушкина воплотился в картинах художников разных времен. В вечере примет участие ансамбль «Ренессанс». 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

8 июня - 12.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

9 июня - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

15 июня - 12.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

16 июня - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

22 июня - 12.00

Н. Гернет. «Полянка».

23 июня - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

29 июня - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

30 июня - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

9 июня - 14.00

Мастер-класс по рисованию песком от студии «Солнечный дом». Также в этот день юные северяне увидят сказку, нарисованную с помощью песка. 6+

9 июня - 14.30

Г. Сапгир, С. Прокофьева. «Три медведя».

16 июня - 14.30

С. Михалков. «Три поросёнка».

23 июня - 14.30

П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».

29 июня - 12.00

А. Усачев. «По разным странам с балаганом».

30 июня - 12.00

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

7 июня - 10.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

8 июня - 10.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

11 июня - 10.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

14 июня - 10.30

П. Васильев. «Чудо в перьях».

15 июня - 10.30

П. Васильев. «Чудо в перьях».

22 июня - 10.30

Н. Шувалов. «Колобок».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Молодёжь Мурмана» (до 23 июня); «Самовар Иван Иванович» (до 30 июня); «Наш Эрмитаж» (до 30 июня); «День рождения А. С. Пушкина. Графика» (до 30 июня); «Крым в фотографиях 1880-1910-х.» (до 1 сентября); «В мире красок» (до 8 сентября); «Сказки» (до конца года).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

11 июня - 11.00

Сказка «Остров сокровищ». В виртуальном зале транслируется видеозапись из концертного зала имени С.В. Рахманинова. Приключение Роберта Льюиса Стивенсона читает Дмитрий Назаров в сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей» Российского государственного музыкального телерадиоцентра. Дирижер - Денис Кирпанёв (6+).

15 сентября - 17.00

«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган). г.Москва.

28 сентября - 18.00

«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис ФЕдоренко (бас-баритон). г.Москва.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Открыта выставка детского рисунка «Глазами юного зрителя», приуроченной к 80-летию театра.

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

14 июня - 19.00

«Поминальная молитва». ПРЕМЬЕРА.

15 июня - 19.00

«Поминальная молитва». ПРЕМЬЕРА.

16 июня - 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». М .Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

16 июня - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

19 июня - 11.30

«Ищи ветра в поле». В.Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

19 июня - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

20 июня - 11.30

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

20 июня - 19.00

«МимоЛётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

21 июня - 19.00

Закрытие 80-го сезона. ПРЕМЬЕРА. «Поминальная молитва». Г. Горин. Трагикомедия в двух действиях. 16+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает областная выставка-конкурс детского художественного творчества «Край, в котором я живу». Выставка посвящена 85-летию международного традиционного Праздника Севера и 59-летию Праздника Севера учащихся. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства (до 30 июня).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: живопись Дмитрия Каргина «Аналитика внутренней свободы» (до 1 июля); живопись, графика и декоративно-прикладное искусство «Храмы Кольского Заполярья» (до 4 июля).

7 июня - 17.00

Открытие выставки работ клубов сектора декоративно-прикладного творчества «30 лет ярких впечатлений» (до 3 июля).

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

7 июня - 11.00

Сказка «Кошкин дом». 0+

8 июня - 18.00

Сказка для взрослых «Домовой». 16+

9 июня - 11.00

Сказка «Кот в сапогах». 6+

9 июня - 18.00

Комедия «Не все коту масленица». 12+