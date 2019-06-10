г.Кировск

12 июня - 11.00

Праздничная программа «Россия, вперед». Вас ждут вело- и легкоатлетические пробеги, детская игровая программа «Матрешка», конкурс детского рисунка на асфальте «Наш дом - Россия», экологическая акция «Сдай батарейку - спаси ёжика», розыгрыши призов и многое другое. 0+

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

17 мая - 18.00-23.00

Состоится мероприятие «Ночь музеев», посвященная Году театра. В программе: квесты, мастер-классы, игры, кинопоказ и фотосессия. Вход свободный.

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

г.Апатиты

12 июня - 12.00

Праздничная программа «Вместе мы - Россия». В программе ярмарка декоративно-прикладного искусства, флешмоб, конкурс «Папа, мама, я - автомобильная семья». 0+

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МАУ АГДК.

г.Мончегорск

12 июня - 12.00

Праздничная программа, посвященная Дню России. В программе выставка-ярмарка, асфальтовый вернисаж «Краски России», фейс-арт, гости праздника - Мирон Скрябин и вокальный ансамбль «Петроглиф» (г. Петрозаводск). 0+

г.Мончегорск, городской парк им. С. Бровцева.

г.Оленегорск

12 июня - 12.00

Фестиваль красок «ColorFest». Интересный момент фестиваля - массовый залп краски. В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя. 0+

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47а.

г.Полярный

12 июня - 13.00

«С любовью и верой в Россию!». В программе акция «Под флагом России», дискотека для молодёжи, флешмоб «Ну-ка, все вместе», беспроигрышная лотерея для детей. 0+

г.Полярный, площадь Победы.

г.Кола

12 июня - 13.00

XVIII фестиваль Полярного дня и слёт молодёжных движений. 0+

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

г.Мурманск

10-13 июня – 11.00-19.00

Проходит информационная акция «Россия – Родина моя!», посвященная Дню России. В дни проведения Акции все желающие смогут посмотреть документальные фильмы из коллекции Президентской библиотеки о государственных символах России в разные исторические периоды. Интеллектуальная игра «Сделано в России» познакомит с изобретениями знаменитых соотечественников, которые прославили нашу страну.

Участники летних лагерей смогут проверить свои знания в викторине «Государственные символы России» и в виртуальной игре «Знатоки истории», а также попробовать свои силы в составлении электронного пазла «Государственный флаг России».

Юных граждан ждёт занимательное путешествие по интернет-ресурсу «Президент России - гражданам школьного возраста».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.

10 июня – 11.00

13 июня – 11.00 и 12.00

14 июня – 11.00

Пройдёт развлекательная программа «Just Dance». Мальчишки и девчонки, посещающие летние оздоровительные лагеря при мурманских школах, примут участие в танцевальном баттле среди средних и старших отрядов. С помощью современной компьютерной программы «Just Dance» дети смогут показать свои танцевальные способности, научиться новым движениям и танцам.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

10 июня – 12.15

Состоится информационно-познавательный час «Заветы добрый старины», посвященный Дню России. Сотрудники Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих познакомят читателей старшего поколения с историей, традициями и народными обрядами русских праздников.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 15. Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов.

11 июня - 10.30

Пройдёт час безопасности «Пусть всегда будет солнце». Встреча из цикла мероприятий «Безопасность нам нужна, безопасность нам важна». В занимательной игровой форме сотрудники библиотеки расскажут юным читателям с ограниченными возможностями здоровья реабилитационного отделения Мурманского центра социальной помощи семье и детям об основных правилах безопасности на улице, дома, в сети «Интернет». Ребята примут участие в викторине «Остров безопасности» и конкурсе рисунков «Будь осторожен», познакомятся с обзором книг, которые помогут в опасных и трудных жизненных ситуациях принять правильное решение.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

11 июня - 11.00

Состоится программа «Литературные игры» Ребята из летнего клуба школы «StartJunior» станут участниками увлекательных литературных игр, подготовленных специалистами библиотеки. Проявить свои творческие способности и смекалку можно в «Литературном крокодиле». Участникам будет предложено угадать, какое слово или словосочетание, связанное с литературой, пытается мимикой и жестами изобразить один из играющих.

В игре «Слова невидимки» ребятам из облака букв нужно будет собрать как можно больше слов за короткое время. А выполняя задания «Интуиции» участники игры почувствуют себя героями знакомых литературных произведений.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

11 июня - 11.00

Состоится утренник «Россия, Россия – великая сила» для обучающихся 2-5 классов. Мероприятие пройдёт в преддверии Дня России. Участники мероприятия получат информацию о традициях народов, населяющих Российскую Федерацию, узнают интересные факты о создании официальных символов республик. Для юных мурманчан будут организованы подвижные национальные игры, викторины по теме утренника.

Заключительным этапом праздника станет флешмоб, в ходе которого дети составят из шаров Государственный флаг Российской Федерации.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Площадка возле центрального входа в Мурманскую областную детско-юношескую библиотеку имени В.П. Махаевой.

11 июня - 11.00

Пройдёт познавательная программа «Символы России и Мурманской области». В игровой форме ребятам, посещающим летние оздоровительные лагеря при мурманских школах, расскажут об официальных символах государства и Мурманской области – гербе, флаге и гимне. Ведущие проведут увлекательную викторину, где дети смогут ответить на вопросы и показать свои знания.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

11 июня - 12.00-15.00

Состоится яркая акция «Цветы – улыбки лета!». В 12.00 на площадке перед библиотекой будет организована посадка живых цветов, которые украсят территорию. При необходимости, рассада, земля и инвентарь будут предоставлены, но организаторы будут благодарны, если участники придут со своими лопатками и цветами.

В холле библиотеки в это же время пройдет литературная цветочная акция, во время которой желающие смогут прочитать стихотворения про цветы, выбрав их из стихосушки, отгадать загадки, нарисовать фантастический цветок и составить библиобукет с пожеланиями.

К мероприятию могут присоединиться все желающие и юные читатели, и их родители.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

11 июня – 12.30

Состоится музейное занятие «Наша Россия» для воспитанников летнего оздоровительного лагеря при гимназии № 9 Мурманска. Мероприятие посвящено Дню России.

Ребята познакомятся с историей праздника, узнают о появлении государственных символов Российской Федерации и о значении герба, флага и гимна нашей страны. На мероприятии будет представлена мультимедийная презентация «Моя Россия», а также викторина, в ходе которой дети узнают о самых высоких горах в стране, самом большом озере, самой большой и самой маленькой крепостях России. Также на занятии школьники поговорят о символике Мурманской области и города Мурманска.

В завершение дети увидят фильм мультипликационного проекта «Гора Самоцветов», созданный при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии, и соберут тематические пазлы «Герб Мурманска», «Герб Мурманской области» и «Герб России».

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей.

11 июня - 18.30

Пройдёт праздничный концерт, посвященный Дню России. В фойе зрительного зала перед началом концерта будут работать передвижная выставка «Мурманская область История и Современность» от Мурманского областного краеведческого музея и выставка книг участников Международных конкурсов детской рукописной книги, которую представит Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

Зрителей поздравят лучшие творческие коллективы и исполнители Мурманской области заполярные ансамбли танца «Радость», «Сполохи», «Форсаж», «Имидж», хореографический коллектив «Престиж», ансамбль народной песни «Любава», ансамбль русских народных инструментов «Россия», ансамбли эстрадной песни «Вернисаж» и «Тоника», и вокально-инструментальный ансамбль «Белые медведи».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

12 июня - 11.30

В сквере на улице Ленинградской состоится этнофест «Пою мою Россию!», посвященный празднованию Дня России. В Мурманской области проживают представители более 120 национальностей, действует 25 национально-культурных общественных объединений и автономий. С 2014 года по инициативе общественности многие из них объединились в рамках проекта «Дом дружбы» Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

Ежегодно в День России Дом Дружбы представляет свою творческую программу в разных городах региона. В 2019 году эстафету принимает столица Заполярья - город Мурманск. Представляя свои уникальные культурные особенности, участники проекта «Дом Дружбы» показывают пример бережного отношения к своим национальным корням, языку и культуре, подчеркивая российскую идентичность, как объединяющий фактор в сфере укрепления межнациональных и этноконфессиональных отношений.

Гостей этнофеста ждёт яркая концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей национально - культурных автономий и общественных объединений «Дома Дружбы», фольклорных коллективов, клубов национальных культур Мурманской области. В числе участников Народный самодеятельный коллектив «Театр саамских традиций «Эллманнт», ансамбль «Ткума» Еврейского благотворительного центра «Забота - «Сияние Хэсэда», хор казачьей песни «Северная станица» Русского национального культурного центра «Рябиновый край», ансамбль «Акатуй» Чувашского культурного общества «Чувашский край», хор украинской песни «Лелеки», исполнители Молдавского культурного центра «Флуераш» и многие другие.

В рамках мероприятия будут действовать интерактивные игровые площадки, выставки декоративно-прикладного творчества объединений Дома Дружбы, мастер-классы по саамскому рукоделью, обережной куклы «Северная берегиня» и молдавского весеннего амулета - мэрцишора.

г.Мурманск, ул.Ленинградская, 26. Сквер.

12 июня - 16.00

Жители Заполярья увидят выступление гостей из Петрозаводска - этнографического ансамбля российских немцев «Фольклорная тележка» («Folklorewagen»). Организаторами мероприятия являются Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области и ГОБУМП «Региональный центр поддержки молодежных и добровольческих инициатив».

г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Детская театральная школа.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале работает выставка «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Открыта выставка работ участников фотоконкурса «Край, в котором мы живем» (до 17 июня).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Звёзды современности» (до 30 июня); «Чемоданное настроение» (до 30 июля); «Журналы - юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).

10-13 июня - 11.00-19.00

Информационная акция «Россия – Родина моя!», посвященная Дню России. В эти дни все желающие смогут посмотреть документальные фильмы из коллекции Президентской библиотеки о государственных символах России в разные исторические периоды, принять участие в тематических интеллектуальных играх и викторинах. Юных граждан ждёт занимательное путешествие по интернет-ресурсу «Президент России – гражданам школьного возраста».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

15 июня - 12.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

16 июня - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

22 июня - 12.00

Н. Гернет. «Полянка».

23 июня - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

29 июня - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

30 июня - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

16 июня - 14.30

С. Михалков. «Три поросёнка».

23 июня - 14.30

П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».

29 июня - 12.00

А. Усачев. «По разным странам с балаганом».

30 июня - 12.00

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

11 июня - 10.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

14 июня - 10.30

П. Васильев. «Чудо в перьях».

15 июня - 10.30

П. Васильев. «Чудо в перьях».

22 июня - 10.30

Н. Шувалов. «Колобок».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Молодёжь Мурмана» (до 23 июня); «Самовар Иван Иванович» (до 30 июня); «Наш Эрмитаж» (до 30 июня); «День рождения А. С. Пушкина. Графика» (до 30 июня); «Крым в фотографиях 1880-1910-х.» (до 1 сентября); «В мире красок» (до 8 сентября); «Сказки» (до конца года).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

11 июня - 11.00

Сказка «Остров сокровищ». В виртуальном зале транслируется видеозапись из концертного зала имени С.В. Рахманинова. Приключение Роберта Льюиса Стивенсона читает Дмитрий Назаров в сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей» Российского государственного музыкального телерадиоцентра. Дирижер - Денис Кирпанёв (6+).

15 сентября - 17.00

«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган). г.Москва.

28 сентября - 18.00

«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис ФЕдоренко (бас-баритон). г.Москва.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Открыта выставка детского рисунка «Глазами юного зрителя», приуроченной к 80-летию театра.

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

14 июня - 19.00

«Поминальная молитва». ПРЕМЬЕРА.

15 июня - 19.00

«Поминальная молитва». ПРЕМЬЕРА.

16 июня - 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». М .Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

16 июня - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

19 июня - 11.30

«Ищи ветра в поле». В.Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

19 июня - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

20 июня - 11.30

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

20 июня - 19.00

«МимоЛётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

21 июня - 19.00

Закрытие 80-го сезона. ПРЕМЬЕРА. «Поминальная молитва». Г. Горин. Трагикомедия в двух действиях. 16+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает областная выставка-конкурс детского художественного творчества «Край, в котором я живу». Выставка посвящена 85-летию международного традиционного Праздника Севера и 59-летию Праздника Севера учащихся. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства (до 30 июня).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: живопись Дмитрия Каргина «Аналитика внутренней свободы» (до 1 июля); живопись, графика и декоративно-прикладное искусство «Храмы Кольского Заполярья» (до 4 июля); выставка работ клубов сектора декоративно-прикладного творчества «30 лет ярких впечатлений» (до 3 июля).