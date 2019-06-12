г.Ковдор

12 июня - 15.00

Всероссийская акция «Мы – граждане России» в Ковдоре. В рамках акции волонтеры будут раздавать трёхцветные ленты и проведут викторину на знание истории России.

г.Ковдор, улицы города.

г.Кировск

12 июня - 11.00

Праздничная программа «Россия, вперед». Вас ждут вело- и легкоатлетические пробеги, детская игровая программа «Матрешка», конкурс детского рисунка на асфальте «Наш дом - Россия», экологическая акция «Сдай батарейку - спаси ёжика», розыгрыши призов и многое другое. 0+

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

17 мая - 18.00-23.00

Состоится мероприятие «Ночь музеев», посвященная Году театра. В программе: квесты, мастер-классы, игры, кинопоказ и фотосессия. Вход свободный.

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

г.Апатиты

12 июня - 12.00

Праздничная программа «Вместе мы - Россия». В программе ярмарка декоративно-прикладного искусства, флешмоб, конкурс «Папа, мама, я - автомобильная семья». 0+

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МАУ АГДК.

г.Мончегорск

12 июня - 12.00

Праздничная программа, посвященная Дню России. В программе выставка-ярмарка, асфальтовый вернисаж «Краски России», фейс-арт, гости праздника - Мирон Скрябин и вокальный ансамбль «Петроглиф» (г. Петрозаводск). 0+

г.Мончегорск, городской парк им. С. Бровцева.

г.Оленегорск

12 июня - 12.00

Фестиваль красок «ColorFest». Интересный момент фестиваля - массовый залп краски. В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя.

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню России. В рамках праздника состоится турнир по стритболу. Также в сквере «Надежда» пройдет народное гулянье, с концертной программой выступит коллектив «Россия молодая». 0+

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47. Дом физкультуры.

с.Ловозеро

12 июня - 13.00

Праздничная концертная программа «Край родной, я тебя воспеваю!».

с.Ловозеро, ул. Советская, 30, площадка перед Домом культуры.

ЗАТО г.Островной

13 июня - 11.00

Познавательная программа для школьников «Разноцветная капель» в Доме детского творчества.

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.

12 июня - 11.00

Тематическая беседа «Россия – Родина моя!».

ЗАТО г.Островной, ул.Североморская, 1б. Дом детского творчества.

г.Полярный

12 июня - 14.00

Праздничная программа в Полярном. Традиционно со сцены будут звучать музыкальные поздравления в исполнении участников художественной самодеятельности города. Для детей будет организована игровая площадка. Все желающие смогут принять участие в акции «Под флагом России», где поздравления с праздниками превратятся в красивый цветочный триколор. Также все желающие смогут принять участие во флэшмобе «Ну-ка, все вместе». 0+

г.Полярный, площадь Победы.

г.Снежногорск

12 июня - 14.00

Праздничная программа в Снежногорске. Праздник начнётся с масштабного молодёжного флэшмоба, участники которого исполнят гимн России. Самых юных россиян и их родителей организаторы приглашают принять участие в конкурсе рисунков на асфальте. А всех желающих – в лотерее удачи и розыгрыше призов. Дополнит городской праздник молодежная акция «Забей на вредные привычки».

г.Снежногорск, площадь им. В. Мурко.

г.Гаджиево

12 июня - 13.00

Концертная программа «Россия – Родина моя!»

г.Гаджиево, центральная площадь.

г.Кола

12 июня - 13.00

XVIII фестиваль Полярного дня и слёт молодёжных движений. 0+

Изюминка праздника – конкурс на лучшие стихи и прозу под общим названием «Послание Солнцу», посвященные символу фестиваля. В 13.00 начнется слёт молодежных движений, в котором участвуют певцы, танцоры и музыканты. С 14.30 будут проходить народное гулянье с выступлением лучших творческих коллективов района и области, игровая развлекательная программа. В 16.30 будут названы лучшие литературные произведения, посвященные Солнцу.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

г.Мурманск

12 и 13 июня – 11.00-19.00

Проходит информационная акция «Россия – Родина моя!», посвященная Дню России. В дни проведения Акции все желающие смогут посмотреть документальные фильмы из коллекции Президентской библиотеки о государственных символах России в разные исторические периоды. Интеллектуальная игра «Сделано в России» познакомит с изобретениями знаменитых соотечественников, которые прославили нашу страну.

Участники летних лагерей смогут проверить свои знания в викторине «Государственные символы России» и в виртуальной игре «Знатоки истории», а также попробовать свои силы в составлении электронного пазла «Государственный флаг России».

Юных граждан ждёт занимательное путешествие по интернет-ресурсу «Президент России - гражданам школьного возраста».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.

12 июня - 11.30

В сквере на улице Ленинградской состоится этнофест «Пою мою Россию!», посвященный празднованию Дня России. В Мурманской области проживают представители более 120 национальностей, действует 25 национально-культурных общественных объединений и автономий. С 2014 года по инициативе общественности многие из них объединились в рамках проекта «Дом дружбы» Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

Ежегодно в День России Дом Дружбы представляет свою творческую программу в разных городах региона. В 2019 году эстафету принимает столица Заполярья - город Мурманск. Представляя свои уникальные культурные особенности, участники проекта «Дом Дружбы» показывают пример бережного отношения к своим национальным корням, языку и культуре, подчеркивая российскую идентичность, как объединяющий фактор в сфере укрепления межнациональных и этноконфессиональных отношений.

Гостей этнофеста ждёт яркая концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей национально - культурных автономий и общественных объединений «Дома Дружбы», фольклорных коллективов, клубов национальных культур Мурманской области. В числе участников Народный самодеятельный коллектив «Театр саамских традиций «Эллманнт», ансамбль «Ткума» Еврейского благотворительного центра «Забота - «Сияние Хэсэда», хор казачьей песни «Северная станица» Русского национального культурного центра «Рябиновый край», ансамбль «Акатуй» Чувашского культурного общества «Чувашский край», хор украинской песни «Лелеки», исполнители Молдавского культурного центра «Флуераш» и многие другие.

В рамках мероприятия будут действовать интерактивные игровые площадки, выставки декоративно-прикладного творчества объединений Дома Дружбы, мастер-классы по саамскому рукоделью, обережной куклы «Северная берегиня» и молдавского весеннего амулета - мэрцишора.

г.Мурманск, ул.Ленинградская, 26. Сквер.

12 июня - 12.00

Праздничная программа в Мурманске. С 12.00 будут работать праздничная ярмарка, детский городок, выставка вооружения, военной техники и продукции собственного производства УФСИН. Гостей праздника накормит полевая кухня. В 13 часов откроются площадки: спортивный проект «Родной двор – родной город», шатер «Караоке», уличный театр, игровая площадка «Я люблю тебя, Россия» и танцевальная игра «Just dance». В 15 часов торжественным маршем пройдут по проспекту Ленина учащиеся Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища и исполнение гимна училища на главной сцене праздника. В 15.30 у делового центра «Арктика» начнется праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города.

г.Мурманск, площадь Пять Углов.

12 июня - 16.00

Жители Заполярья увидят выступление гостей из Петрозаводска - этнографического ансамбля российских немцев «Фольклорная тележка» («Folklorewagen»). Организаторами мероприятия являются Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области и ГОБУМП «Региональный центр поддержки молодёжных и добровольческих инициатив».

г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Детская театральная школа.

13 июня – 10.00

15 июня - 10.30

Состоится развлекательная программа «Голос. Дети!». Музыкальная программа для школьников. Ребята из детских оздоровительных лагерей при мурманских школах смогут исполнить любимые песни и проявить свои творческие способности, принять участие в музыкальных викторинах и конкурсах, весело и дружно провести время.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3, областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

13 июня – 11.00 и 12.00

14 июня – 11.00

Пройдёт развлекательная программа «Just Dance». Мальчишки и девчонки, посещающие летние оздоровительные лагеря при мурманских школах, примут участие в танцевальном баттле среди средних и старших отрядов. С помощью современной компьютерной программы «Just Dance» дети смогут показать свои танцевальные способности, научиться новым движениям и танцам.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

13 июня – 11.00

Состоится пресс-показ спектакля «Поминальная молитва» по повести Шолом-Алейхема «Тевье-молочник». Действие происходит в начале XX века в украинской деревне Анатовка, где жизнь простая и мирная, где все герои связаны тяготением друг к другу, человеческими нравственными отношениями. В этот единый круг и лад всего живого вмешиваются события из большого мира, из-за чего трудно сохранить идиллию Анатовки. Молочник Тевье, мечтающий выдать дочерей замуж, сталкивается с драмой человеческого сердца и законами социума, испытаниями судьбы, которую приходится тащить, как телегу, самому. Но какие бы невзгоды не выпадали на долю человека, он способен вынести всё.

После спектакля артисты смогут пообщаться о работе над постановкой с режиссером – Станиславом Васильевым, и артистами, занятыми в спектакле. 14, 15 и 21 июня состоятся премьерные показы.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжает работу выставка: «Строго на Север» в рамках межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» (до 4 августа).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале работает выставка «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Открыта выставка работ участников фотоконкурса «Край, в котором мы живем» (до 17 июня).

13 июня - 11.00

Развлекательная программа «Just Dance».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Звёзды современности» (до 30 июня); «Чемоданное настроение» (до 30 июля); «Журналы - юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).

12 и 13 июня - 11.00-19.00

Информационная акция «Россия – Родина моя!», посвященная Дню России. В эти дни все желающие смогут посмотреть документальные фильмы из коллекции Президентской библиотеки о государственных символах России в разные исторические периоды, принять участие в тематических интеллектуальных играх и викторинах. Юных граждан ждёт занимательное путешествие по интернет-ресурсу «Президент России – гражданам школьного возраста».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

15 июня - 12.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

16 июня - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

22 июня - 12.00

Н. Гернет. «Полянка».

23 июня - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

29 июня - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

30 июня - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

16 июня - 14.30

С. Михалков. «Три поросёнка».

23 июня - 14.30

П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».

29 июня - 12.00

А. Усачев. «По разным странам с балаганом».

30 июня - 12.00

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

14 июня - 10.30

П. Васильев. «Чудо в перьях».

15 июня - 10.30

П. Васильев. «Чудо в перьях».

22 июня - 10.30

Н. Шувалов. «Колобок».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Молодёжь Мурмана» (до 23 июня); «Самовар Иван Иванович» (до 30 июня); «Наш Эрмитаж» (до 30 июня); «День рождения А. С. Пушкина. Графика» (до 30 июня); «Крым в фотографиях 1880-1910-х.» (до 1 сентября); «В мире красок» (до 8 сентября); «Сказки» (до конца года).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

15 сентября - 17.00

«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган). г.Москва.

28 сентября - 18.00

«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис ФЕдоренко (бас-баритон). г.Москва.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Открыта выставка детского рисунка «Глазами юного зрителя», приуроченной к 80-летию театра.

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

13 июня - 11.00

Показ спектакля областного драматического театра «Поминальная молитва» для представителей СМИ. Спектакль поставлен по повести Шолом-Алейхема «Тевье-молочник». По окончании спектакля журналисты смогут задать вопросы о новой постановке режиссеру и артистам театра.

14 июня - 19.00

«Поминальная молитва». ПРЕМЬЕРА.

15 июня - 19.00

«Поминальная молитва». ПРЕМЬЕРА.

16 июня - 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». М .Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

16 июня - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

19 июня - 11.30

«Ищи ветра в поле». В.Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

19 июня - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

20 июня - 11.30

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

20 июня - 19.00

«МимоЛётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

21 июня - 19.00

Закрытие 80-го сезона. ПРЕМЬЕРА. «Поминальная молитва». Г. Горин. Трагикомедия в двух действиях. 16+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает областная выставка-конкурс детского художественного творчества «Край, в котором я живу». Выставка посвящена 85-летию международного традиционного Праздника Севера и 59-летию Праздника Севера учащихся. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства (до 30 июня).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: живопись Дмитрия Каргина «Аналитика внутренней свободы» (до 1 июля); живопись, графика и декоративно-прикладное искусство «Храмы Кольского Заполярья» (до 4 июля); выставка работ клубов сектора декоративно-прикладного творчества «30 лет ярких впечатлений» (до 3 июля).

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

12 июня - 16.00

Выступление этнографического ансамбля «Фольклорная тележка» («Folklorewagen») в рамках этнофеста «Пою мою Россию!».