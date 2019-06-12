Афиша
г.Ковдор
12 июня - 15.00
Всероссийская акция «Мы – граждане России» в Ковдоре. В рамках акции волонтеры будут раздавать трёхцветные ленты и проведут викторину на знание истории России.
г.Ковдор, улицы города.
г.Кировск
12 июня - 11.00
Праздничная программа «Россия, вперед». Вас ждут вело- и легкоатлетические пробеги, детская игровая программа «Матрешка», конкурс детского рисунка на асфальте «Наш дом - Россия», экологическая акция «Сдай батарейку - спаси ёжика», розыгрыши призов и многое другое. 0+
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
17 мая - 18.00-23.00
Состоится мероприятие «Ночь музеев», посвященная Году театра. В программе: квесты, мастер-классы, игры, кинопоказ и фотосессия. Вход свободный.
г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.
г.Апатиты
12 июня - 12.00
Праздничная программа «Вместе мы - Россия». В программе ярмарка декоративно-прикладного искусства, флешмоб, конкурс «Папа, мама, я - автомобильная семья». 0+
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МАУ АГДК.
г.Мончегорск
12 июня - 12.00
Праздничная программа, посвященная Дню России. В программе выставка-ярмарка, асфальтовый вернисаж «Краски России», фейс-арт, гости праздника - Мирон Скрябин и вокальный ансамбль «Петроглиф» (г. Петрозаводск). 0+
г.Мончегорск, городской парк им. С. Бровцева.
г.Оленегорск
12 июня - 12.00
Фестиваль красок «ColorFest». Интересный момент фестиваля - массовый залп краски. В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя.
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню России. В рамках праздника состоится турнир по стритболу. Также в сквере «Надежда» пройдет народное гулянье, с концертной программой выступит коллектив «Россия молодая». 0+
г.Оленегорск, ул. Строительная, 47. Дом физкультуры.
с.Ловозеро
12 июня - 13.00
Праздничная концертная программа «Край родной, я тебя воспеваю!».
с.Ловозеро, ул. Советская, 30, площадка перед Домом культуры.
ЗАТО г.Островной
13 июня - 11.00
Познавательная программа для школьников «Разноцветная капель» в Доме детского творчества.
ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.
12 июня - 11.00
Тематическая беседа «Россия – Родина моя!».
ЗАТО г.Островной, ул.Североморская, 1б. Дом детского творчества.
г.Полярный
12 июня - 14.00
Праздничная программа в Полярном. Традиционно со сцены будут звучать музыкальные поздравления в исполнении участников художественной самодеятельности города. Для детей будет организована игровая площадка. Все желающие смогут принять участие в акции «Под флагом России», где поздравления с праздниками превратятся в красивый цветочный триколор. Также все желающие смогут принять участие во флэшмобе «Ну-ка, все вместе». 0+
г.Полярный, площадь Победы.
г.Снежногорск
12 июня - 14.00
Праздничная программа в Снежногорске. Праздник начнётся с масштабного молодёжного флэшмоба, участники которого исполнят гимн России. Самых юных россиян и их родителей организаторы приглашают принять участие в конкурсе рисунков на асфальте. А всех желающих – в лотерее удачи и розыгрыше призов. Дополнит городской праздник молодежная акция «Забей на вредные привычки».
г.Снежногорск, площадь им. В. Мурко.
г.Гаджиево
12 июня - 13.00
Концертная программа «Россия – Родина моя!»
г.Гаджиево, центральная площадь.
г.Кола
12 июня - 13.00
XVIII фестиваль Полярного дня и слёт молодёжных движений. 0+
Изюминка праздника – конкурс на лучшие стихи и прозу под общим названием «Послание Солнцу», посвященные символу фестиваля. В 13.00 начнется слёт молодежных движений, в котором участвуют певцы, танцоры и музыканты. С 14.30 будут проходить народное гулянье с выступлением лучших творческих коллективов района и области, игровая развлекательная программа. В 16.30 будут названы лучшие литературные произведения, посвященные Солнцу.
г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.
г.Мурманск
12 и 13 июня – 11.00-19.00
Проходит информационная акция «Россия – Родина моя!», посвященная Дню России. В дни проведения Акции все желающие смогут посмотреть документальные фильмы из коллекции Президентской библиотеки о государственных символах России в разные исторические периоды. Интеллектуальная игра «Сделано в России» познакомит с изобретениями знаменитых соотечественников, которые прославили нашу страну.
Участники летних лагерей смогут проверить свои знания в викторине «Государственные символы России» и в виртуальной игре «Знатоки истории», а также попробовать свои силы в составлении электронного пазла «Государственный флаг России».
Юных граждан ждёт занимательное путешествие по интернет-ресурсу «Президент России - гражданам школьного возраста».
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.
12 июня - 11.30
В сквере на улице Ленинградской состоится этнофест «Пою мою Россию!», посвященный празднованию Дня России. В Мурманской области проживают представители более 120 национальностей, действует 25 национально-культурных общественных объединений и автономий. С 2014 года по инициативе общественности многие из них объединились в рамках проекта «Дом дружбы» Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.
Ежегодно в День России Дом Дружбы представляет свою творческую программу в разных городах региона. В 2019 году эстафету принимает столица Заполярья - город Мурманск. Представляя свои уникальные культурные особенности, участники проекта «Дом Дружбы» показывают пример бережного отношения к своим национальным корням, языку и культуре, подчеркивая российскую идентичность, как объединяющий фактор в сфере укрепления межнациональных и этноконфессиональных отношений.
Гостей этнофеста ждёт яркая концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей национально - культурных автономий и общественных объединений «Дома Дружбы», фольклорных коллективов, клубов национальных культур Мурманской области. В числе участников Народный самодеятельный коллектив «Театр саамских традиций «Эллманнт», ансамбль «Ткума» Еврейского благотворительного центра «Забота - «Сияние Хэсэда», хор казачьей песни «Северная станица» Русского национального культурного центра «Рябиновый край», ансамбль «Акатуй» Чувашского культурного общества «Чувашский край», хор украинской песни «Лелеки», исполнители Молдавского культурного центра «Флуераш» и многие другие.
В рамках мероприятия будут действовать интерактивные игровые площадки, выставки декоративно-прикладного творчества объединений Дома Дружбы, мастер-классы по саамскому рукоделью, обережной куклы «Северная берегиня» и молдавского весеннего амулета - мэрцишора.
г.Мурманск, ул.Ленинградская, 26. Сквер.
12 июня - 12.00
Праздничная программа в Мурманске. С 12.00 будут работать праздничная ярмарка, детский городок, выставка вооружения, военной техники и продукции собственного производства УФСИН. Гостей праздника накормит полевая кухня. В 13 часов откроются площадки: спортивный проект «Родной двор – родной город», шатер «Караоке», уличный театр, игровая площадка «Я люблю тебя, Россия» и танцевальная игра «Just dance». В 15 часов торжественным маршем пройдут по проспекту Ленина учащиеся Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища и исполнение гимна училища на главной сцене праздника. В 15.30 у делового центра «Арктика» начнется праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города.
г.Мурманск, площадь Пять Углов.
12 июня - 16.00
Жители Заполярья увидят выступление гостей из Петрозаводска - этнографического ансамбля российских немцев «Фольклорная тележка» («Folklorewagen»). Организаторами мероприятия являются Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области и ГОБУМП «Региональный центр поддержки молодёжных и добровольческих инициатив».
г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Детская театральная школа.
13 июня – 10.00
15 июня - 10.30
Состоится развлекательная программа «Голос. Дети!». Музыкальная программа для школьников. Ребята из детских оздоровительных лагерей при мурманских школах смогут исполнить любимые песни и проявить свои творческие способности, принять участие в музыкальных викторинах и конкурсах, весело и дружно провести время.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3, областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.
13 июня – 11.00 и 12.00
14 июня – 11.00
Пройдёт развлекательная программа «Just Dance». Мальчишки и девчонки, посещающие летние оздоровительные лагеря при мурманских школах, примут участие в танцевальном баттле среди средних и старших отрядов. С помощью современной компьютерной программы «Just Dance» дети смогут показать свои танцевальные способности, научиться новым движениям и танцам.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.
13 июня – 11.00
Состоится пресс-показ спектакля «Поминальная молитва» по повести Шолом-Алейхема «Тевье-молочник». Действие происходит в начале XX века в украинской деревне Анатовка, где жизнь простая и мирная, где все герои связаны тяготением друг к другу, человеческими нравственными отношениями. В этот единый круг и лад всего живого вмешиваются события из большого мира, из-за чего трудно сохранить идиллию Анатовки. Молочник Тевье, мечтающий выдать дочерей замуж, сталкивается с драмой человеческого сердца и законами социума, испытаниями судьбы, которую приходится тащить, как телегу, самому. Но какие бы невзгоды не выпадали на долю человека, он способен вынести всё.
После спектакля артисты смогут пообщаться о работе над постановкой с режиссером – Станиславом Васильевым, и артистами, занятыми в спектакле. 14, 15 и 21 июня состоятся премьерные показы.
г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжает работу выставка: «Строго на Север» в рамках межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» (до 4 августа).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).
Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.
Последняя среда каждого месяца - санитарный день.
В выставочном зале работает выставка «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Открыта выставка работ участников фотоконкурса «Край, в котором мы живем» (до 17 июня).
13 июня - 11.00
Развлекательная программа «Just Dance».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «Звёзды современности» (до 30 июня); «Чемоданное настроение» (до 30 июля); «Журналы - юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).
12 и 13 июня - 11.00-19.00
Информационная акция «Россия – Родина моя!», посвященная Дню России. В эти дни все желающие смогут посмотреть документальные фильмы из коллекции Президентской библиотеки о государственных символах России в разные исторические периоды, принять участие в тематических интеллектуальных играх и викторинах. Юных граждан ждёт занимательное путешествие по интернет-ресурсу «Президент России – гражданам школьного возраста».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)
15 июня - 12.00
С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».
16 июня - 17.00
С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».
22 июня - 12.00
Н. Гернет. «Полянка».
23 июня - 17.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
29 июня - 10.00
Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».
30 июня - 10.00
К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)
16 июня - 14.30
С. Михалков. «Три поросёнка».
23 июня - 14.30
П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».
29 июня - 12.00
А. Усачев. «По разным странам с балаганом».
30 июня - 12.00
П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».
В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ
14 июня - 10.30
П. Васильев. «Чудо в перьях».
15 июня - 10.30
П. Васильев. «Чудо в перьях».
22 июня - 10.30
Н. Шувалов. «Колобок».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)
Открыты выставки: «Молодёжь Мурмана» (до 23 июня); «Самовар Иван Иванович» (до 30 июня); «Наш Эрмитаж» (до 30 июня); «День рождения А. С. Пушкина. Графика» (до 30 июня); «Крым в фотографиях 1880-1910-х.» (до 1 сентября); «В мире красок» (до 8 сентября); «Сказки» (до конца года).
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
15 сентября - 17.00
«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган). г.Москва.
28 сентября - 18.00
«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис ФЕдоренко (бас-баритон). г.Москва.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Открыта выставка детского рисунка «Глазами юного зрителя», приуроченной к 80-летию театра.
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
13 июня - 11.00
Показ спектакля областного драматического театра «Поминальная молитва» для представителей СМИ. Спектакль поставлен по повести Шолом-Алейхема «Тевье-молочник». По окончании спектакля журналисты смогут задать вопросы о новой постановке режиссеру и артистам театра.
14 июня - 19.00
«Поминальная молитва». ПРЕМЬЕРА.
15 июня - 19.00
«Поминальная молитва». ПРЕМЬЕРА.
16 июня - 12.00
«Гонза и волшебные яблоки». М .Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+
16 июня - 19.00
«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+
19 июня - 11.30
«Ищи ветра в поле». В.Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+
19 июня - 19.00
«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+
20 июня - 11.30
«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+
20 июня - 19.00
«МимоЛётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+
21 июня - 19.00
Закрытие 80-го сезона. ПРЕМЬЕРА. «Поминальная молитва». Г. Горин. Трагикомедия в двух действиях. 16+
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работает областная выставка-конкурс детского художественного творчества «Край, в котором я живу». Выставка посвящена 85-летию международного традиционного Праздника Севера и 59-летию Праздника Севера учащихся. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства (до 30 июня).
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Открыты выставки: живопись Дмитрия Каргина «Аналитика внутренней свободы» (до 1 июля); живопись, графика и декоративно-прикладное искусство «Храмы Кольского Заполярья» (до 4 июля); выставка работ клубов сектора декоративно-прикладного творчества «30 лет ярких впечатлений» (до 3 июля).
Детская театральная школа
(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)
12 июня - 16.00
Выступление этнографического ансамбля «Фольклорная тележка» («Folklorewagen») в рамках этнофеста «Пою мою Россию!».