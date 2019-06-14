г.Кандалакша

14 июня - 12.00

Фестиваль красок «ColorFest».Самый интересный момент фестиваля - массовый залп краски. В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя. 0+

г.Кандалакша, Набережная ул., 130. Площадка у гостиницы «Сполохи».

с.Ловозеро

15 июня – 12.00-15.30

В селе Ловозеро состоится XXXIV традиционный районный праздник «Саамские игры». Впервые праздник состоялся 1985 году по инициативе саамского писателя, переводчика, общественного деятеля Александры Антоновой и с тех пор проводится ежегодно.

Гостей мероприятия ждёт интересная спортивная программа, которая включает в себя соревнования, основанные на особенностях традиционного уклада жизни саамов. Все желающие смогут попробовать свои силы в метании камня, аркана, копья и стрельбе из арбалета. Представительницы прекрасного пола смогут сыграть в женский саамский футбол, в который играют мячом, сшитым из шкуры оленя и набитым его шерстью.

Также гостей праздника ждет яркая концертная программа с участием творческих коллективов Мурманской области, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и конкурс профессионального мастерства по плетению из шерсти.

На выставке-ярмарке «Город мастеров» мастера декоративно-прикладного творчества представят традиционные предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней.

Все желающие смогут посетить уличную фотогалерею «Самь ялл сумь» («Мелодия саамской жизни»).

Программа праздника включает в себя: 12.00 - торжественное открытие саамских игр; 12.30 – 14.30 - проведение спортивных соревнований (бег с палкой по пересеченной местности, гребля на весельной лодке, метание аркана на рога, стрельба из арбалета, метание копья на дальность, метание камня на дальность); 12.30 – 15.00 - проведение командных соревнований по саамскому футболу; 12.30 – 16.00 - работа выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»; 12.30 – 16.00 - работа уличной фотогалереи «Самь ялл сумь» («Мелодия саамской жизни»); 13.00 – 14.00 - конкурс профессионального мастерства по плетению из шерсти; 15.30 - торжественное награждение победителей соревнований. Закрытие праздника.

Ловозерский районный национальный культурный центр и Центр народов Севера приглашают всех стать гостями и участниками традиционного районного праздника «Саамские игры».

с.Ловозеро, район озера Поповское.

с.Алакуртти

15 и 16 июня - 15.00

Рок-фест «Долина Рокс». Выступления групп и сольных исполнителей Мурманской области. Организованы торговые ряды и детская площадка. 0+

с.Алакуртти, территория гостиницы «Тумча».

г.Полярные Зори

14 июня - 12.00

Фестиваль красок «ColorFest».Самый интересный момент фестиваля - массовый залп краски. В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя. 0+

г.Полярные Зори, парк отдыха и здоровья «Наш парк».

г.Кировск

14 июня - 18.30

Мастер-класс «Как одеваться стильно и недорого». 6+

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

14 июня - 22.00

«Дискотека 2000-х». Лиза Роднянская - женский голос группы «Руки вверх», и Алексей Ростов. 18+

г.Кировск, ул.Кондрикова, 19 корп.13. «Йети-бар».

16 июня - 12.00

Фестиваль красок «ColorFest».Самый интересный момент фестиваля - массовый залп краски. В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Мончегорск

15 и 18 июня – 12.00

Кукольный спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке». 6+

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ЗАТО г.Островной

14 июня - 11.00

Познавательная беседа для школьников о правилах поведения при пожаре.

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.

ЗАТО г.Североморск, Сафоново-1

18 июня - 11.00

Игровая программа «Казачьи забавы». 6+

п.Сафоново-1, ул. Панина, 68. Дом культуры семейного досуга.

ЗАТО г.Североморск

15 июня - 12.00

Фестиваль красок «ColorFest».Самый интересный момент фестиваля - массовый залп краски. В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя. 0+

ЗАТО г.Североморск, площадь Сафонова.

г.Мурманск

14 июня – 11.00

Пройдёт развлекательная программа «Just Dance». Мальчишки и девчонки, посещающие летние оздоровительные лагеря при мурманских школах, примут участие в танцевальном баттле среди средних и старших отрядов. С помощью современной компьютерной программы «Just Dance» дети смогут показать свои танцевальные способности, научиться новым движениям и танцам.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

14 июня - 12.00

Состоится открытие первой смены детских оздоровительных лагерей. В этот день специалисты Дворца культуры проведут для юных северян увлекательную, развлекательно-игровую программу «Ура! Каникулы!» с весёлыми играми, шуточными викторинами, хитовыми песнями и зажигательными танцами.

Окунуться в мир детских радостей помогут удивительные куклы Lol. Ребята выяснят, без чего не обойтись в каникулы, и узнают о летних играх и забавах. Всех ждут веселые игры, викторины, загадки и, конечно же, дискотека.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

15 июня - 10.30

Состоится развлекательная программа «Голос. Дети!». Музыкальная программа для школьников. Ребята из детских оздоровительных лагерей при мурманских школах смогут исполнить любимые песни и проявить свои творческие способности, принять участие в музыкальных викторинах и конкурсах, весело и дружно провести время.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

15 июня – 11.00

Пройдет конкурс рисунка на асфальте. В своих рисунках участники смогут проявить фантазию и показать, с чем у них ассоциируется летняя пора, нарисовать, как они видят это чудесное время года – лето, во всей его красе, разнообразии сюжетов и красок.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, на площади перед Дворцом культуры.

17 июня – 10.30

ДК приглашает посетить «Мастерскую творческих каникул». Ребят, посещающих детские оздоровительные лагеря при мурманских школах, ждут мастер-классы по различным направлениям. Это площадка ярких эмоций, творчества и неожиданных превращений.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжает работу выставка: «Строго на Север» в рамках межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» (до 4 августа).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале работает выставка «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Открыта выставка работ участников фотоконкурса «Край, в котором мы живем» (до 17 июня).

14 июня в 11.00

Развлекательная программа «Just Dance» в рамках проекта «Планета увлекательного лета». 6+

14 июня - 12.00

Игровая развлекательная программа «Ура! Каникулы!», посвященная открытию первой смены летних оздоровительных лагерей. 6+

15 июня в 10.30

Развлекательная программа «Голос. Дети!». 6+

15 июня - 11.00

Конкурс рисунка на асфальте «Летние фантазии». 6+

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Сокровища родного слова» (до 30 июня); «О вреде табака» (до 23 июня); «Дети, будьте здоровы» (до 23 июня); «Юбилейный вернисаж. Анна Ахматова» (до 30 июня); «Туристскими маршрутами Кольского Севера» (до 31 августа); «Международный день защиты детей» (до 30 июня); «Великая судьба России» (до 30 июня); «Волнуют сердце пушкинские строки…» (до 30 июня); «В волшебной пушкинской стране…» (до 30 июня); «Звезды современности» (до 30 июня); «Чемоданное настроение» (до 30 июля); «Журналы - юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).

16 июня - 13.00

Занятие проекта «Школа критики». Очередная встреча проекта называется «Роль героя в художественном тексте». Кто такой герой художественного произведения и чем он отличается от персонажа? Эти и другие вопросы обсудят участники встречи. 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

14 июня - 12.00

Яркая акция «Цветы - улыбки лета!». 0+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

15 июня - 12.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

16 июня - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

22 июня - 12.00

Н. Гернет. «Полянка».

23 июня - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

29 июня - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

30 июня - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

16 июня - 14.30

С. Михалков. «Три поросёнка».

23 июня - 14.30

П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».

29 июня - 12.00

А. Усачев. «По разным странам с балаганом».

30 июня - 12.00

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

14 июня - 10.30

П. Васильев. «Чудо в перьях».

15 июня - 10.30

П. Васильев. «Чудо в перьях».

22 июня - 10.30

Н. Шувалов. «Колобок».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Молодёжь Мурмана» (до 23 июня); «Самовар Иван Иванович» (до 30 июня); «Наш Эрмитаж» (до 30 июня); «День рождения А. С. Пушкина. Графика» (до 30 июня); «Крым в фотографиях. 1880-1910-е» (до 1 сентября); «В мире красок» (до 8 сентября); «Сказки» (до конца года).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

18 июня - 10.00 и 11.50

Сказка «Конёк-горбунок». В виртуальном зале транслируется видеозапись из Камерного зала Московской филармонии. Сказку Петра Ершова «Конек-горбунок» читает Виктор Никитин в сопровождении ансамбля солистов «Русская рапсодия» оркестра имени Н. П. Осипова. Руководитель - Евгений Волчков. 6+

15 сентября - 17.00

«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган). г.Москва.

28 сентября - 18.00

«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис ФЕдоренко (бас-баритон). г.Москва.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Открыта выставка детского рисунка «Глазами юного зрителя», приуроченной к 80-летию театра.

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

14 июня – 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин. Трагикомедия в двух действиях. РЕМЬЕРА. 16+

15 июня - 19.00

«Поминальная молитва». ПРЕМЬЕРА.

16 июня - 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». М .Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

16 июня – 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

19 июня - 11.30

«Ищи ветра в поле». В.Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

19 июня - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

20 июня - 11.30

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

20 июня - 19.00

«МимоЛётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

21 июня - 19.00

Закрытие 80-го сезона. ПРЕМЬЕРА. «Поминальная молитва». Г. Горин. Трагикомедия в двух действиях. 16+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает областная выставка-конкурс детского художественного творчества «Край, в котором я живу». Выставка посвящена 85-летию международного традиционного Праздника Севера и 59-летию Праздника Севера учащихся. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства (до 30 июня).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: живопись Дмитрия Каргина «Аналитика внутренней свободы» (до 1 июля); живопись, графика и декоративно-прикладное искусство «Храмы Кольского Заполярья» (до 4 июля); выставка работ клубов сектора декоративно-прикладного творчества «30 лет ярких впечатлений» (до 3 июля).

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

15 июня – 18.00

«Панночка». По мотивам повести Н. Гоголя «Вий». 12+

16 июня – 11.00

«Кошкин дом». С. Маршак. 0+

16 июня - 18.00

«Кто-то должен уйти...». В. Красногоров. Служебная комедия. 12+

17 июня – 11.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. 6+