Афиша
г.Кандалакша
14 июня - 12.00
Фестиваль красок «ColorFest».Самый интересный момент фестиваля - массовый залп краски. В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя. 0+
г.Кандалакша, Набережная ул., 130. Площадка у гостиницы «Сполохи».
с.Ловозеро
15 июня – 12.00-15.30
В селе Ловозеро состоится XXXIV традиционный районный праздник «Саамские игры». Впервые праздник состоялся 1985 году по инициативе саамского писателя, переводчика, общественного деятеля Александры Антоновой и с тех пор проводится ежегодно.
Гостей мероприятия ждёт интересная спортивная программа, которая включает в себя соревнования, основанные на особенностях традиционного уклада жизни саамов. Все желающие смогут попробовать свои силы в метании камня, аркана, копья и стрельбе из арбалета. Представительницы прекрасного пола смогут сыграть в женский саамский футбол, в который играют мячом, сшитым из шкуры оленя и набитым его шерстью.
Также гостей праздника ждет яркая концертная программа с участием творческих коллективов Мурманской области, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и конкурс профессионального мастерства по плетению из шерсти.
На выставке-ярмарке «Город мастеров» мастера декоративно-прикладного творчества представят традиционные предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней.
Все желающие смогут посетить уличную фотогалерею «Самь ялл сумь» («Мелодия саамской жизни»).
Программа праздника включает в себя: 12.00 - торжественное открытие саамских игр; 12.30 – 14.30 - проведение спортивных соревнований (бег с палкой по пересеченной местности, гребля на весельной лодке, метание аркана на рога, стрельба из арбалета, метание копья на дальность, метание камня на дальность); 12.30 – 15.00 - проведение командных соревнований по саамскому футболу; 12.30 – 16.00 - работа выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»; 12.30 – 16.00 - работа уличной фотогалереи «Самь ялл сумь» («Мелодия саамской жизни»); 13.00 – 14.00 - конкурс профессионального мастерства по плетению из шерсти; 15.30 - торжественное награждение победителей соревнований. Закрытие праздника.
Ловозерский районный национальный культурный центр и Центр народов Севера приглашают всех стать гостями и участниками традиционного районного праздника «Саамские игры».
с.Ловозеро, район озера Поповское.
с.Алакуртти
15 и 16 июня - 15.00
Рок-фест «Долина Рокс». Выступления групп и сольных исполнителей Мурманской области. Организованы торговые ряды и детская площадка. 0+
с.Алакуртти, территория гостиницы «Тумча».
г.Полярные Зори
14 июня - 12.00
Фестиваль красок «ColorFest».Самый интересный момент фестиваля - массовый залп краски. В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя. 0+
г.Полярные Зори, парк отдыха и здоровья «Наш парк».
г.Кировск
14 июня - 18.30
Мастер-класс «Как одеваться стильно и недорого». 6+
г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.
14 июня - 22.00
«Дискотека 2000-х». Лиза Роднянская - женский голос группы «Руки вверх», и Алексей Ростов. 18+
г.Кировск, ул.Кондрикова, 19 корп.13. «Йети-бар».
16 июня - 12.00
Фестиваль красок «ColorFest».Самый интересный момент фестиваля - массовый залп краски. В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя. 0+
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
г.Мончегорск
15 и 18 июня – 12.00
Кукольный спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке». 6+
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
ЗАТО г.Островной
14 июня - 11.00
Познавательная беседа для школьников о правилах поведения при пожаре.
ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.
ЗАТО г.Североморск, Сафоново-1
18 июня - 11.00
Игровая программа «Казачьи забавы». 6+
п.Сафоново-1, ул. Панина, 68. Дом культуры семейного досуга.
ЗАТО г.Североморск
15 июня - 12.00
Фестиваль красок «ColorFest».Самый интересный момент фестиваля - массовый залп краски. В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя. 0+
ЗАТО г.Североморск, площадь Сафонова.
г.Мурманск
14 июня – 11.00
Пройдёт развлекательная программа «Just Dance». Мальчишки и девчонки, посещающие летние оздоровительные лагеря при мурманских школах, примут участие в танцевальном баттле среди средних и старших отрядов. С помощью современной компьютерной программы «Just Dance» дети смогут показать свои танцевальные способности, научиться новым движениям и танцам.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.
14 июня - 12.00
Состоится открытие первой смены детских оздоровительных лагерей. В этот день специалисты Дворца культуры проведут для юных северян увлекательную, развлекательно-игровую программу «Ура! Каникулы!» с весёлыми играми, шуточными викторинами, хитовыми песнями и зажигательными танцами.
Окунуться в мир детских радостей помогут удивительные куклы Lol. Ребята выяснят, без чего не обойтись в каникулы, и узнают о летних играх и забавах. Всех ждут веселые игры, викторины, загадки и, конечно же, дискотека.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.
15 июня - 10.30
Состоится развлекательная программа «Голос. Дети!». Музыкальная программа для школьников. Ребята из детских оздоровительных лагерей при мурманских школах смогут исполнить любимые песни и проявить свои творческие способности, принять участие в музыкальных викторинах и конкурсах, весело и дружно провести время.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.
15 июня – 11.00
Пройдет конкурс рисунка на асфальте. В своих рисунках участники смогут проявить фантазию и показать, с чем у них ассоциируется летняя пора, нарисовать, как они видят это чудесное время года – лето, во всей его красе, разнообразии сюжетов и красок.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, на площади перед Дворцом культуры.
17 июня – 10.30
ДК приглашает посетить «Мастерскую творческих каникул». Ребят, посещающих детские оздоровительные лагеря при мурманских школах, ждут мастер-классы по различным направлениям. Это площадка ярких эмоций, творчества и неожиданных превращений.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжает работу выставка: «Строго на Север» в рамках межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» (до 4 августа).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).
Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.
Последняя среда каждого месяца - санитарный день.
В выставочном зале работает выставка «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Открыта выставка работ участников фотоконкурса «Край, в котором мы живем» (до 17 июня).
14 июня в 11.00
Развлекательная программа «Just Dance» в рамках проекта «Планета увлекательного лета». 6+
14 июня - 12.00
Игровая развлекательная программа «Ура! Каникулы!», посвященная открытию первой смены летних оздоровительных лагерей. 6+
15 июня в 10.30
Развлекательная программа «Голос. Дети!». 6+
15 июня - 11.00
Конкурс рисунка на асфальте «Летние фантазии». 6+
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «Сокровища родного слова» (до 30 июня); «О вреде табака» (до 23 июня); «Дети, будьте здоровы» (до 23 июня); «Юбилейный вернисаж. Анна Ахматова» (до 30 июня); «Туристскими маршрутами Кольского Севера» (до 31 августа); «Международный день защиты детей» (до 30 июня); «Великая судьба России» (до 30 июня); «Волнуют сердце пушкинские строки…» (до 30 июня); «В волшебной пушкинской стране…» (до 30 июня); «Звезды современности» (до 30 июня); «Чемоданное настроение» (до 30 июля); «Журналы - юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).
16 июня - 13.00
Занятие проекта «Школа критики». Очередная встреча проекта называется «Роль героя в художественном тексте». Кто такой герой художественного произведения и чем он отличается от персонажа? Эти и другие вопросы обсудят участники встречи. 12+
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).
14 июня - 12.00
Яркая акция «Цветы - улыбки лета!». 0+
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)
15 июня - 12.00
С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».
16 июня - 17.00
С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».
22 июня - 12.00
Н. Гернет. «Полянка».
23 июня - 17.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
29 июня - 10.00
Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».
30 июня - 10.00
К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)
16 июня - 14.30
С. Михалков. «Три поросёнка».
23 июня - 14.30
П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».
29 июня - 12.00
А. Усачев. «По разным странам с балаганом».
30 июня - 12.00
П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».
В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ
14 июня - 10.30
П. Васильев. «Чудо в перьях».
15 июня - 10.30
П. Васильев. «Чудо в перьях».
22 июня - 10.30
Н. Шувалов. «Колобок».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)
Открыты выставки: «Молодёжь Мурмана» (до 23 июня); «Самовар Иван Иванович» (до 30 июня); «Наш Эрмитаж» (до 30 июня); «День рождения А. С. Пушкина. Графика» (до 30 июня); «Крым в фотографиях. 1880-1910-е» (до 1 сентября); «В мире красок» (до 8 сентября); «Сказки» (до конца года).
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
18 июня - 10.00 и 11.50
Сказка «Конёк-горбунок». В виртуальном зале транслируется видеозапись из Камерного зала Московской филармонии. Сказку Петра Ершова «Конек-горбунок» читает Виктор Никитин в сопровождении ансамбля солистов «Русская рапсодия» оркестра имени Н. П. Осипова. Руководитель - Евгений Волчков. 6+
15 сентября - 17.00
«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган). г.Москва.
28 сентября - 18.00
«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис ФЕдоренко (бас-баритон). г.Москва.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Открыта выставка детского рисунка «Глазами юного зрителя», приуроченной к 80-летию театра.
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
14 июня – 19.00
«Поминальная молитва». Г. Горин. Трагикомедия в двух действиях. РЕМЬЕРА. 16+
15 июня - 19.00
«Поминальная молитва». ПРЕМЬЕРА.
16 июня - 12.00
«Гонза и волшебные яблоки». М .Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+
16 июня – 19.00
«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+
19 июня - 11.30
«Ищи ветра в поле». В.Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+
19 июня - 19.00
«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+
20 июня - 11.30
«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+
20 июня - 19.00
«МимоЛётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+
21 июня - 19.00
Закрытие 80-го сезона. ПРЕМЬЕРА. «Поминальная молитва». Г. Горин. Трагикомедия в двух действиях. 16+
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работает областная выставка-конкурс детского художественного творчества «Край, в котором я живу». Выставка посвящена 85-летию международного традиционного Праздника Севера и 59-летию Праздника Севера учащихся. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства (до 30 июня).
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Открыты выставки: живопись Дмитрия Каргина «Аналитика внутренней свободы» (до 1 июля); живопись, графика и декоративно-прикладное искусство «Храмы Кольского Заполярья» (до 4 июля); выставка работ клубов сектора декоративно-прикладного творчества «30 лет ярких впечатлений» (до 3 июля).
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
15 июня – 18.00
«Панночка». По мотивам повести Н. Гоголя «Вий». 12+
16 июня – 11.00
«Кошкин дом». С. Маршак. 0+
16 июня - 18.00
«Кто-то должен уйти...». В. Красногоров. Служебная комедия. 12+
17 июня – 11.00
«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. 6+