г.Кировск

22 июня – 12.00

Состоится традиционный торжественный митинг с участием ветеранов Великой Отечественной войны и общественности города. Эту скорбную дату мы отмечаем как День памяти, День гордости и скорби о тех, через чьи жизни прошла жестокая война, о тех, кто, не пожалев жизни, не вернулся с кровавых сражений за свободу и независимость Родины.

г.Кировск, у Памятного знака кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

22 июня – 13.00, 14.00 и 15.00

В День памяти и скорби в Кировском историко-краеведческом музее пройдут бесплатные экскурсии по военному зал, а также состоится бесплатный показ фильма «Три года до осени».

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

нп.Титан

20 июня – 11.00

Для детей состоится информационно - познавательное мероприятие видео-гостиная «Дети против лесных пожаров». Ребята примут участие в дискуссии о полезности огня и его вреде. Повторят правила поведения в лесу, поучаствуют в викторине «Пожарная азбука», а также посмотрят мультфильмы по теме «Профилактика лесных пожаров». 6+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

22 июня – 4.00 часа

Сотрудники СДК нп.Титан совместно с библиотекой-филиалом № 3 .п.Титан, волонтерами поселка Титан присоединяются к международной акции «Свеча памяти» и приглашают всех неравнодушных жителей и гостей города принять участие в ночи памяти «Маленький город в большой войне».

В эту ночь в 4 часов утра участники акции возлагают цветы, зажигают свечи памяти на воинских захоронениях – 16 км . 16+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

нп. Коашва

20 июня – 13.00

Экскурсия в ППЧ № 30 г . Кировска «Помощники пожарных, для детей посёлка.

Выезд состоится в 13 часов.

нп. Коашва, 2. Дом культуры н.п. Коашва.

г.Мончегорск

18 июня – 12.00

Кукольный спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке». 6+

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ЗАТО г.Североморск, Сафоново-1

18 июня - 11.00

Игровая программа «Казачьи забавы». 6+

п.Сафоново-1, ул. Панина, 68. Дом культуры семейного досуга.

г.Мурманск

17 июня - 10.00, 11.00 и 12.00

Пройдёт познавательная программа «Символы России и Мурманской области». В игровой форме ребятам, посещающим летние оздоровительные лагеря при мурманских школах, расскажут об официальных символах государства и Мурманской области – гербе, флаге и гимне. Ведущие проведут увлекательную викторину, где дети смогут ответить на вопросы и показать свои знания.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

17 июня – 10.30

ДК приглашает посетить «Мастерскую творческих каникул». Ребят, посещающих детские оздоровительные лагеря при мурманских школах, ждут мастер-классы по различным направлениям. Это площадка ярких эмоций, творчества и неожиданных превращений.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

18 июня – 10.30

Пройдёт развлекательная программа «Ты в танцах!». Ребята, посещающие детские оздоровительные лагеря при мурманских школах, смогут показать свои танцевальные способности, научатся новым движениям в танцах, а также окунуться в атмосферу современных музыкальных ритмов.

Занятия проведет балетмейстер ансамбля эстрадного танца «Форсаж» - Ростислав Омельчук.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

18 июня – 11.00

Пройдёт познавательная программа «Символы России и Мурманской области». В игровой форме ребятам, посещающим летние оздоровительные лагеря при мурманских школах, расскажут об официальных символах государства и Мурманской области – гербе, флаге и гимне. Ведущие проведут увлекательную викторину, где дети смогут ответить на вопросы и показать свои знания.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

18 июня – 11.00

«Кировка» приглашает посетить «Мастерскую творческих каникул». Ребят, посещающих детские оздоровительные лагеря при мурманских школах, ждут мастер-классы по различным направлениям. Это площадка ярких эмоций, творчества и неожиданных превращений.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

18 июня – 11.30

Пройдёт конкурс рисунка на асфальте. Лето – это цветы, бабочки, яркое голубое небо и зеленая трава. В своих рисунках ребята смогут проявить свою фантазию и показать, с чем у них ассоциируется летняя пора, нарисовать, как они видят это чудесное время года – лето, во всей его красе, разнообразии сюжетов и красок.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, площадь перед ДК.

18 июня – 13.00

Состоится очередное занятие в школе добровольческих инициатив #НАШЕдело. Встреча будет посвящена социальному и экологическому волонтёрству. Волонтёр — человек особой миссии, обладающий талантом, работоспособностью ума, откликом души и сердца. Именно с таким человеком в очередной раз предстоит встретиться волонтерам библиотеки.

О своей благотворительной деятельности расскажет известный в Мурманске доброволец - волонтёр сообщества «Мурманск. И себе и людям» Наталья Романенко. Читателей ждет не только теоретическая часть встречи, из которой они узнают об особенностях экологического и социального волонтёрства, но также практическая часть – мастер-класс по изготовлению лежанки для кошек и собак. Полезную вещь, изготовленную своими руками, в дальнейшем ребята смогут передать в мурманский приют для бездомных животных.

Завершится встреча познавательной экологической игрой, в ходе которой ребята узнают о важности проблемы охраны окружающей среды и возможности самостоятельно повлиять на улучшение экологической ситуации в родном городе.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, отдел электронных ресурсов.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжает работу выставка: «Строго на Север» в рамках межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» (до 4 августа).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале работает выставка «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Открыта выставка работ участников фотоконкурса «Край, в котором мы живем» (до 17 июня).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Сокровища родного слова» (до 30 июня); «О вреде табака» (до 23 июня); «Дети, будьте здоровы» (до 23 июня); «Юбилейный вернисаж. Анна Ахматова» (до 30 июня); «Туристскими маршрутами Кольского Севера» (до 31 августа); «Международный день защиты детей» (до 30 июня); «Великая судьба России» (до 30 июня); «Волнуют сердце пушкинские строки…» (до 30 июня); «В волшебной пушкинской стране…» (до 30 июня); «Звезды современности» (до 30 июня); «Чемоданное настроение» (до 30 июля); «Журналы - юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

22 июня - 12.00

Н. Гернет. «Полянка».

23 июня - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

29 июня - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

30 июня - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

23 июня - 14.30

П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».

29 июня - 12.00

А. Усачев. «По разным странам с балаганом».

30 июня - 12.00

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

22 июня - 10.30

Н. Шувалов. «Колобок».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Молодёжь Мурмана» (до 23 июня); «Самовар Иван Иванович» (до 30 июня); «Наш Эрмитаж» (до 30 июня); «День рождения А. С. Пушкина. Графика» (до 30 июня); «Крым в фотографиях. 1880-1910-е» (до 1 сентября); «В мире красок» (до 8 сентября); «Сказки» (до конца года).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

18 июня - 10.00 и 11.50

Сказка «Конёк-горбунок». В виртуальном зале транслируется видеозапись из Камерного зала Московской филармонии. Сказку Петра Ершова «Конек-горбунок» читает Виктор Никитин в сопровождении ансамбля солистов «Русская рапсодия» оркестра имени Н. П. Осипова. Руководитель - Евгений Волчков. 6+

15 сентября - 17.00

«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган). г.Москва.

28 сентября - 18.00

«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис ФЕдоренко (бас-баритон). г.Москва.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Открыта выставка детского рисунка «Глазами юного зрителя», приуроченной к 80-летию театра.

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

19 июня - 11.30

«Ищи ветра в поле». В.Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

19 июня - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

20 июня - 11.30

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

20 июня - 19.00

«МимоЛётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

21 июня - 19.00

Закрытие 80-го сезона. ПРЕМЬЕРА. «Поминальная молитва». Г. Горин. Трагикомедия в двух действиях. 16+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает областная выставка-конкурс детского художественного творчества «Край, в котором я живу». Выставка посвящена 85-летию международного традиционного Праздника Севера и 59-летию Праздника Севера учащихся. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства (до 30 июня).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: живопись Дмитрия Каргина «Аналитика внутренней свободы» (до 1 июля); живопись, графика и декоративно-прикладное искусство «Храмы Кольского Заполярья» (до 4 июля); выставка работ клубов сектора декоративно-прикладного творчества «30 лет ярких впечатлений» (до 3 июля).

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

17 июня – 11.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. 6+