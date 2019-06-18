сп.Териберка

20 июня – 13.00-16.00

В сп.Териберка состоится II фестиваль культуры народов Севера «Сказки на песке», который представляет собой комплекс культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение и развитие культурного наследия, духовного богатства и традиций народов Севера, проживающих на территории Северо-Западного региона.

Мероприятия проводится в целях содействия развитию саамской культуры, возрождению преемственности поколений, воспитанию уважительного отношения к исторической памяти своего народа.

Гостей праздника ждут выступления сольных исполнителей и фольклорных коллективов, дефиле саамского костюма, выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства.

Все желающие смогут принять участие в работе мастер-классов, приобрести навыки саамского рукоделия, познакомиться с особенностями саамского фольклора, узнать секреты саамской национальной кухни.

Самые смелые и активные участники праздника получат возможность испытать свою силу и ловкость в мастер-классах по национальным видам спорта (метанию аркана, прыжкам через импровизированные нарты, женскому саамскому футболу).

В программе мероприятия: 13.00 - выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства «Зов тундры». Мастер-классы по национальным видам спорта народов Севера. Фото на память. Саамская уха. В 14.00 - открытие фестиваля культуры народов Севера «Сказки на песке». Музыкальные композиции. Дефиле саамского костюма. В 16 часов начнёт свою работу мастер-класс по саамскому рукоделию «Творческая мастерская» Саамская панорама».

сп.Териберка, ул. Первая Пятилетка, 14. МБУК Териберский сельский Дом культуры.

г.Кировск

22 июня – 12.00

Состоится традиционный торжественный митинг с участием ветеранов Великой Отечественной войны и общественности города. Эту скорбную дату мы отмечаем как День памяти, День гордости и скорби о тех, через чьи жизни прошла жестокая война, о тех, кто, не пожалев жизни, не вернулся с кровавых сражений за свободу и независимость Родины.

г.Кировск, у Памятного знака кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

22 июня – 13.00, 14.00 и 15.00

В День памяти и скорби в Кировском историко-краеведческом музее пройдут бесплатные экскурсии по военному зал, а также состоится бесплатный показ фильма «Три года до осени».

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

нп.Титан

20 июня – 11.00

Для детей состоится информационно - познавательное мероприятие видео-гостиная «Дети против лесных пожаров». Ребята примут участие в дискуссии о полезности огня и его вреде. Повторят правила поведения в лесу, поучаствуют в викторине «Пожарная азбука», а также посмотрят мультфильмы по теме «Профилактика лесных пожаров». 6+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

22 июня – 4.00 часа

Сотрудники СДК нп.Титан совместно с библиотекой-филиалом № 3 .п.Титан, волонтерами поселка Титан присоединяются к международной акции «Свеча памяти» и приглашают всех неравнодушных жителей и гостей города принять участие в ночи памяти «Маленький город в большой войне».

В эту ночь в 4 часов утра участники акции возлагают цветы, зажигают свечи памяти на воинских захоронениях – 16 км . 16+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

нп. Коашва

20 июня – 13.00

Экскурсия в ППЧ № 30 г . Кировска «Помощники пожарных, для детей посёлка.

Выезд состоится в 13 часов.

нп. Коашва, 2. Дом культуры н.п. Коашва.

г.Мончегорск

18 июня – 12.00

Кукольный спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке». 6+

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ЗАТО г.Островной

18 июня - 11.00

Программа для школьников «Весёлые минутки» в Доме детского творчества.

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.

пгт.Мурмаши

21 июня – 12.00

Состоится показ спектакля состоится в МОУ Мурмашинская СОШ № 1 пгт. Мурмаши.

Спектакль «Королевские зайцы» поставлен по сказке знаменитых норвежских писателей Петера Кристена Асбьернсена и Йоргена Му. Насыщенный юмором, динамичный сюжет рассказывает детям о необычных приключениях братьев-лентяев Петра, Поля и Эспена и о том, как важно не оставаться равнодушным к чужим невзгодам. Кто из трех братьев сумеет пасти 99 любимых зайцев короля и не потерять ни одного?

Кто из них получит волшебный подарок, наговорит целую бочку небылиц, женится на принцессе и получит в придачу половину королевства? Об этом зритель узнает, посмотрев спектакль.

Спектакль принимал участие в IV Международном театральном фестивале для детей и юношества «Тарарам» в городе Котлас Архангельской области в 2016 году. По итогам фестиваля «Королевские зайцы» стали победителями в номинации «Лучший спектакль фестиваля по мнению детского жюри» и получили награду «За умелое импровизационное сочетание всех компонентов кукольного спектакля».

Спектакль активно гастролирует не только по городам Заполярья, но и с успехом проходит в России.

В спектакле заняты: заслуженный артист РФ Владимир Пьянков, Сергей Репин, Денис Савельев. 5+.

пгт. Мурмаши, ул.Советская, 18. МОУ Мурмашинская СОШ № 1.

ЗАТО г.Североморск, Сафоново-1

18 июня - 11.00

Игровая программа «Казачьи забавы». 6+

п.Сафоново-1, ул. Панина, 68. Дом культуры семейного досуга.

г.Мурманск

18 июня – 10.30

Пройдёт развлекательная программа «Ты в танцах!». Ребята, посещающие детские оздоровительные лагеря при мурманских школах, смогут показать свои танцевальные способности, научатся новым движениям в танцах, а также окунуться в атмосферу современных музыкальных ритмов.

Занятия проведет балетмейстер ансамбля эстрадного танца «Форсаж» - Ростислав Омельчук.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

18 июня – 11.00

Пройдёт познавательная программа «Символы России и Мурманской области». В игровой форме ребятам, посещающим летние оздоровительные лагеря при мурманских школах, расскажут об официальных символах государства и Мурманской области – гербе, флаге и гимне. Ведущие проведут увлекательную викторину, где дети смогут ответить на вопросы и показать свои знания.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

18 июня – 11.00

«Кировка» приглашает посетить «Мастерскую творческих каникул». Ребят, посещающих детские оздоровительные лагеря при мурманских школах, ждут мастер-классы по различным направлениям. Это площадка ярких эмоций, творчества и неожиданных превращений.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

18 июня – 11.30

Пройдёт конкурс рисунка на асфальте. Лето – это цветы, бабочки, яркое голубое небо и зеленая трава. В своих рисунках ребята смогут проявить свою фантазию и показать, с чем у них ассоциируется летняя пора, нарисовать, как они видят это чудесное время года – лето, во всей его красе, разнообразии сюжетов и красок.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, площадь перед ДК.

18 июня – 13.00

Состоится очередное занятие в школе добровольческих инициатив #НАШЕдело. Встреча будет посвящена социальному и экологическому волонтёрству. Волонтёр — человек особой миссии, обладающий талантом, работоспособностью ума, откликом души и сердца. Именно с таким человеком в очередной раз предстоит встретиться волонтерам библиотеки.

О своей благотворительной деятельности расскажет известный в Мурманске доброволец - волонтёр сообщества «Мурманск. И себе и людям» Наталья Романенко. Читателей ждет не только теоретическая часть встречи, из которой они узнают об особенностях экологического и социального волонтёрства, но также практическая часть – мастер-класс по изготовлению лежанки для кошек и собак. Полезную вещь, изготовленную своими руками, в дальнейшем ребята смогут передать в мурманский приют для бездомных животных.

Завершится встреча познавательной экологической игрой, в ходе которой ребята узнают о важности проблемы охраны окружающей среды и возможности самостоятельно повлиять на улучшение экологической ситуации в родном городе.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, отдел электронных ресурсов.

19 июня – 10.00

На площади перед Дворцом культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт конкурс рисунка на асфальте. Лето – это цветы, бабочки, яркое голубое небо и зеленая трава. В своих рисунках ребята смогут проявить свою фантазию и показать, с чем у них ассоциируется летняя пора, нарисовать, как они видят это чудесное время года – лето, во всей его красе, разнообразии сюжетов и красок.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, площадь перед ДК.

19 июня – 10.00 и 12.00

Пройдёт познавательная программа «Символы России и Мурманской области». В игровой форме ребятам, посещающим летние оздоровительные лагеря при мурманских школах, расскажут об официальных символах государства и Мурманской области – гербе, флаге и гимне. Ведущие проведут увлекательную викторину, где дети смогут ответить на вопросы и показать свои знания.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

19 июня – 10.30

В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией в Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих. Юным читателям подскажут рецепт лекарства от скуки. Правила здорового образа жизни взяты из любимых книг. Также сотрудники библиотеки проведут обзор книжной выставки «Здоровому всё здорово!» и задорную физкультминутку.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

19 июня – 11.00

Пройдёт развлекательная программа «Ты в танцах!». Ребята, посещающие детские оздоровительные лагеря при мурманских школах, смогут показать свои танцевальные способности, научатся новым движениям в танцах, а также окунуться в атмосферу современных музыкальных ритмов. Занятия проведет балетмейстер ансамбля эстрадного танца «Форсаж» - Ростислав Омельчук

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

19 июня – 11.30

«Кировка» приглашает на «Зелёные уроки». Ребята, посещающие детские оздоровительные лагеря при мурманских школах, узнают об особенностях жизни различных видов рыб, черепах, волнистых попугайчиков, экзотических амадинов, забавнейших попугаев-неразлучников, а также корелл, канареек, лестных птиц, разговорчивого попугая жако и крупного попугая ара, а в зимнем саду мальчишки и девчонки познакомятся с коллекцией тропических растений.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, юннатский кружок.

19 июня – 14.00

Состоится литературная композиция «Исповедь женской души», посвященная 130-летию со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой, русской поэтессы, переводчицы и литературоведа.

Сотрудники библиотеки расскажут о непростой судьбе и уникальном таланте одной из самых ярких, самобытных и талантливых поэтесс Серебряного века, а читатели прочитают трогательные стихи, в которых отразилась её судьба.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

19 июня – 16.00

Состоится презентация альбома-каталога выставки «Строго на Север». Это результат сотрудничества музеев Северо-Запада России: Государственный Русский музей, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Музей изобразительных искусств Республики Карелия, Североморский музейно-выставочный комплекс, Мончегорский музей цветного камня имени В.Н. Дава, музей истории города Кола, Мурманский областной краеведческий музей.

Издание альбома в рамках межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» стало возможным благодаря финансовой поддержке компании «Норникель». В 2019 году проект перешагнул за Северный полярный круг и сделал седьмую остановку данного проекта в Мурманске.

Выставка «Строго на Север» посвящена суровой романтике Кольского полуострова и свободолюбивым людям, воля которых сделала этот край непобедимой твердыней.

В альбоме помимо живописных работ также представлены: детские деревянные игрушки, берестяная обувь, рыболовные снасти, тканная одежда с прихотливыми узорами, домашняя утварь и, конечно, милые козули – главный символ поморской народной культуры, кольские цветные камни.

Альбом-каталог является уникальным изданием, соединившим в себе научные статьи и публикации экспонатов выставки.

Выставка «Строго на Север» и альбом-альманах - это возможность «крупным планом» показать самобытность Кольской земли и «раскрыть» внутренний мир тех, для кого Север – образ жизни.

г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, красная гостиная.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжает работу выставка: «Строго на Север» в рамках межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» (до 4 августа).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале работает выставка «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Открыта выставка работ участников фотоконкурса «Край, в котором мы живем» (до 17 июня).

18 июня - 10.30

Танцевальная программа в рамках оздоровительной кампании для детей и подростков в период летних школьных лагерей «Планета увлекательного лета»

18 июня - 11.00

Творческая мастерская в рамках оздоровительной кампании для детей и подростков в период летних школьных лагерей «Планета увлекательного лета» 18 июня - 11.30

Конкурс рисунка на асфальте «Летние фантазии» в рамках оздоровительной кампании для детей и подростков в период летних школьных лагерей «Планета увлекательного лета».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Сокровища родного слова» (до 30 июня); «О вреде табака» (до 23 июня); «Дети, будьте здоровы» (до 23 июня); «Юбилейный вернисаж. Анна Ахматова» (до 30 июня); «Туристскими маршрутами Кольского Севера» (до 31 августа); «Международный день защиты детей» (до 30 июня); «Великая судьба России» (до 30 июня); «Волнуют сердце пушкинские строки…» (до 30 июня); «В волшебной пушкинской стране…» (до 30 июня); «Звезды современности» (до 30 июня); «Чемоданное настроение» (до 30 июля); «Журналы - юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

18 июня - 13.00

Благотворительный мастер-класс «Добро своими руками». Волонтёры школы добровольческих инициатив #НАШЕдело вместе с волонтером сообщества «Мурманск. И себе и людям» Натальей Романенко изготовят лежанки для животных, содержащихся в приюте. Завершится встреча познавательной экологической игрой.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

22 июня - 12.00

Н. Гернет. «Полянка».

23 июня - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

29 июня - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

30 июня - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

23 июня - 14.30

П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».

29 июня - 12.00

А. Усачев. «По разным странам с балаганом».

30 июня - 12.00

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

22 июня - 10.30

Н. Шувалов. «Колобок».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Молодёжь Мурмана» (до 23 июня); «Самовар Иван Иванович» (до 30 июня); «Наш Эрмитаж» (до 30 июня); «День рождения А. С. Пушкина. Графика» (до 30 июня); «Крым в фотографиях. 1880-1910-е» (до 1 сентября); «В мире красок» (до 8 сентября); «Сказки» (до конца года).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

18 июня - 10.00 и 11.50

Сказка «Конёк-горбунок». В виртуальном зале транслируется видеозапись из Камерного зала Московской филармонии. Сказку Петра Ершова «Конек-горбунок» читает Виктор Никитин в сопровождении ансамбля солистов «Русская рапсодия» оркестра имени Н. П. Осипова. Руководитель - Евгений Волчков. 6+

15 сентября - 17.00

«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган). г.Москва.

28 сентября - 18.00

«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис ФЕдоренко (бас-баритон). г.Москва.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Открыта выставка детского рисунка «Глазами юного зрителя», приуроченной к 80-летию театра.

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

19 июня - 11.30

«Ищи ветра в поле». В.Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

19 июня - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

20 июня - 11.30

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

20 июня - 19.00

«МимоЛётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

21 июня - 19.00

Закрытие 80-го сезона. ПРЕМЬЕРА. «Поминальная молитва». Г. Горин. Трагикомедия в двух действиях. 16+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает областная выставка-конкурс детского художественного творчества «Край, в котором я живу». Выставка посвящена 85-летию международного традиционного Праздника Севера и 59-летию Праздника Севера учащихся. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства (до 30 июня).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: живопись Дмитрия Каргина «Аналитика внутренней свободы» (до 1 июля); живопись, графика и декоративно-прикладное искусство «Храмы Кольского Заполярья» (до 4 июля); выставка работ клубов сектора декоративно-прикладного творчества «30 лет ярких впечатлений» (до 3 июля).