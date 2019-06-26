г.Кировск

27 июня – 12.00

Состоится церемония награждения выпускников 2019 года медалями «За особые успехи в учении». Всего 14 медалистов: СОШ № 5 – 3, СОШ № 7 – 3, Хибинская гимназия – 8.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

1-12 июля

«КИПАРИС» приглашает ребят от 7 до 11 лет на тематическую смену «ЗОЖ» - здоровый образ жизни.

гКировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

г.Мурманск

26 июня - 11.00

Мастер-класс «Северная берегиня. Текстильная кукла» для воспитанников детского оздоровительного лагеря при школе № 5.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

26 июня - 11.30

Для детей из летнего оздоровительного лагеря при средней образовательной школе № 43 г . Мурманска пройдёт мероприятие, посвященное дружбе.

Школьники послушают истории о дружбе, узнают, как найти и сохранить друзей, познакомятся с рассказом Н. Кошелевой «Друзья» и разыграют по нему небольшую сценку. Также организаторы проведут для ребят игры «Кто чей друг?» и «Бочка смеха».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, отдел психологической поддержки читателей.

26 июня – 12.00

Пройдёт конкурс рисунка на асфальте. В своих рисунках ребята смогут пофантазировать о том, с чем у них ассоциируется летняя пора, нарисовать лето во всем разнообразии сюжетов и красок.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Площадь перед Дворцом культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

26 июня - 14.00

Литературно-музыкальная композиция «Вся жизнь в песне», посвященная 100-летию поэта, автора популярных песен Алексея Фатьянова.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

27 июня - 12.00

Пройдёт пресс-конференция, посвященная запуску культурно-просветительского проекта «Экскурсионный марафон».

Проект включает пешеходные и автобусные экскурсии по Мурманску, которые познакомят мурманчан и гостей города с его главными достопримечательностями.

В пресс-конференции примут участие: Сергей Борисович Ершов, председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области; Елена Павловна Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, региональный детско-юношеский центр краеведения.

27 июня – 14.00

Пройдёт образовательный семинар «Интернет-мошенничество», посвященный кибербезопасности. Участников ждет лекция о ситуации с цифровой безопасностью в 2019 году. Специалист библиотеки расскажет о том, как распознать риск для персональных данных и аккаунтов и что делать, чтобы не попасться на уловки мошенников. Слушатели узнают, что такое «фишинг», «скам», «овершеринг», какие угрозы пользователю они представляют.

Полученная информация поможет пользователям защитить персональные данные, введёт в курс дела о распространенных в наше время методах обмана и психологических манипуляциях.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

27 июня – 15.00

Состоится познавательно-развлекательная игра «В мире животных».

Какие необычные звери живут на нашей планете, какое животное самое быстрое на Земле, каких птиц охотники используют как ловчих – на эти и другие вопросы ответят участники, выполняя игровые задания.

Специалисты библиотеки подскажут, какие книги почитать, чтобы узнать еще больше интересных фактов о мире животных.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, зал электронных ресурсов, 3-й этаж.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжает работу выставка: «Строго на Север» в рамках межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» (до 4 августа).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале работает выставка «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года); выставка «На страже здоровья Красной Армии».

27 июня - 12.00

Пройдёт пресс-конференция, посвященная запуску культурно-просветительского проекта «Экскурсионный марафон».

Проект включает пешеходные и автобусные экскурсии по Мурманску, которые познакомят мурманчан и гостей города с его главными достопримечательностями.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Открыта выставка работ участников фотоконкурса «Край, в котором мы живём» (до 17 июня).

26 июня - 12.00

На площади перед Дворцом культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт конкурс рисунка на асфальте. В своих рисунках ребята смогут пофантазировать о том, с чем у них ассоциируется летняя пора, нарисовать лето во всем разнообразии сюжетов и красок.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Сокровища родного слова» (до 30 июня); «Юбилейный вернисаж. Анна Ахматова» (до 30 июня); «Великая судьба России» (до 30 июня); «Волнуют сердце пушкинские строки…» (до 30 июня); «В волшебной пушкинской стране…» (до 30 июня); «Чемоданное настроение» (до 30 июля); «Туристскими маршрутами Кольского Севера» (до 31 августа); «Хочу все знать» (до 30 августа); «Страна чудес - волшебный Север» (до 30 августа); «Белая Арктика». Фотовыставка мурманского фотохудожника Дмитрия Дешевых (до 30 августа); «Глазами северян». Фотостудия «Мурманск» Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова (до 30 августа); «Цветы за окном». Фотовыставка Вячеслава Смоленского (до 30 августа); «Книгопанорама» (до конца года); «Премиальный парад» (до конца года).

26 июня

Открывается выставка изданий к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков «На страже жизни» (до 21 июля).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: ««Первый шаг в науку» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

26 июня - 11.30

Литературно-игровой час «Когда живётся дружно, что может лучше быть!» В мероприятии примут участие дети из летнего оздоровительного лагеря при школе № 43. Сотрудники библиотеки и школьники обсудят тему выстраивания дружеских отношений, также ребята примут участие в подвижных играх.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

29 июня - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

30 июня - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

29 июня - 12.00

А. Усачев. «По разным странам с балаганом».

30 июня - 12.00

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Молодёжь Мурмана» (до 23 июня); «Самовар Иван Иванович» (до 30 июня); «Наш Эрмитаж» (до 30 июня); «День рождения А. С. Пушкина. Графика» (до 30 июня); «Крым в фотографиях. 1880-1910-е» (до 1 сентября); «В мире красок» (до 8 сентября); «Сказки» (до конца года).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

15 сентября - 17.00

«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган). г.Москва.

28 сентября - 18.00

«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис ФЕдоренко (бас-баритон). г.Москва.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Открыта выставка детского рисунка «Глазами юного зрителя», приуроченной к 80-летию театра.

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает областная выставка-конкурс детского художественного творчества «Край, в котором я живу». Выставка посвящена 85-летию международного традиционного Праздника Севера и 59-летию Праздника Севера учащихся. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства (до 30 июня).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: живописи Дмитрия Каргина «Аналитика внутренней свободы» (до 1 июля); живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Храмы Кольского Заполярья» (до 4 июля); работ клубов сектора декоративно-прикладного творчества «30 лет ярких впечатлений» (до 3 июля).