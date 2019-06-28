г.Кандалакша

30 июня - 12.30

День города. 0+

Праздничные мероприятия пройдут на территории Монастырского наволока. В программе: праздничная концертная программа; фестиваль исторической реконструкции «Гандвик»; фестиваль декоративно-прикладного искусства «Мастера-севера»; конкурс поморского оберега «Окно радости»; экспозиция «Кандалакшская старина» (с дегустацией чая); выступление группы «Hamradun» (Фарерские острова, 18+); гонка этапа «Паруса Кандалакши».

г.Кандалакша, Монастырский наволок.

30 июня – 16.00

День молодёжи. Вас ждут: рок-концерт (16+) с участием групп «Рокси» и «100%»; фестиваль красок «Яркая Кандалакша»; Disco Party от диджеев Мурманской области.

г.Кандалакша, Монастырский наволок.

г.Ковдор

29 июня - 13.00

Состоится «ВКовдоре-тема.RU». В программе - мастер-классы и творческие мастерские, фейс-арт, роспись по камню, вернисаж детских рисунков, аттракционы и многое другое. 6+

г.Ковдор, площадь Ленина.

29 июня - 14.30

Рок-фестиваль. В нём принимают участие: T.E.D.D.I. (г.Ковдор), «ПЛАСТИЛИНЪ» (г.Ковдор), «Walking Hawking» (г.Апатиты), «Почтовая Cлужба Бангкока» (г.Мурманск). 16+

г.Ковдор, площадь Ленина.

г.Полярные Зори

29 июня - 13.00

День города. 0+ Вас ждут велогонки, батуты, танцплощадка, подвижные игры, аквагрим и многое другое.

г.Полярные Зори, площадь им. Андрушечко.

29 июня - 18.00

Состоится концерт группы «Серьга». 12+

г.Полярные Зори, площадь им. Андрушечко.

г.Кировск

28 июня - 18.30

Цирк Шапито «Аншлаг». Вас ждут: медведи-строители, увлекательное представление с участием артистов оригинального жанра, чудеса акробатического искусства и диковинные животные под куполом цирка! 0+

г.Кировск, площадь за универмагом.

29 июня - 12.00

Открывается горный фестиваль «Полярный день». 6+. Ожидаются летние игры юкигассен, веломарафон и велопробег, показательные выступления по мототриалу, уличная йога-практика, горные походы в Хибины, рок-фестиваль (16+) с участием Игоря Растеряева и групп «Пилот», «7Б» и ночные рыболовные туры, а также многое другое. Заканчивается фестиваль 7 июля.

г.Кировск.

1-12 июля

«КИПАРИС» приглашает ребят от 7 до 11 лет на тематическую смену «ЗОЖ» - здоровый образ жизни.

гКировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

г.Апатиты

28 июня - 15.00

«Лавочка-читалочка» - «Вместе с вами почитаем, вместе дружно поиграем». Фарбаржевич И. «Сказки маленького лисёнка». Игра «Зайцы и лисы».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

28 июня - 15.00

Летний кинозал. Мультфильм «Как приручить дракона – 3».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

28 июня - 15.00

Летние чтения «Лавочка – читалочка». «Весёлые школьные истории».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

28 июня - 16.00

Летние чтения. Туристический навигатор «Собирайся в поход!».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

28 июня в 22.00

Акустический концерт группы «Hamradun» (Фарерские острова). 18+

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 16.

29 июня - 16.00

Летние чтения. Час информации «Любовь, семья и верность».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

29 июня - 17.00

Клуб настольных игр «D6».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

30 июня - 14.00

Праздник, посвященный Дню молодёжи. На площадке спортивной школы «Олимп» пройдут различные игры, физкультурное мероприятие «Попробуй себя в ГТО», акция с красками холи. В сквере у городской библиотеки им. Л. А. Гладиной - акустическое выступление музыкантов, а также будут работать буккроссинг, фотосушка, пейнтбольный тир. На площади у Дворца культуры состоится «Молодёжный час-пик» - концерт творческих коллективов города и дискотека.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24 и 24а. Площадь у Дворца культуры; сквер за библиотекой им. Л.А. Гладиной; площадка ГТО СШ «Олимп».

г.Оленегорск

29 июня - 13.00

День молодёжи. В рамках областного фестиваля «Комфортная городская среда» на центральной площади будут организованы необычные спортивные соревнования, детская анимация, мастер-классы по преображению городских пространств «Городская мастерская», выставки и блинная мастерская. Зажигательные выступления подарят шоу-группы «Экспрессия» и «МимоNOT», ансамбль «Terra Dance». 6+

г.Оленегорск, центральная площадь.

пгт.Мурмаши

30 июня - 15.00

Фестиваль, посвященный Дню молодёжи, «Мурмашинский Арбат». 0+

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. Площадь перед ДК «Энергетик».

г.Мурманск

28 июня - 14.00

Торжественное открытие выставки живописи и графики Николая Морозова, посвященная 90-летию со дня рождения художника.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

28 июня – 14.00

Пройдёт информ-ревю «На газетной волне». Мероприятие организовано в рамках ежемесячных встреч «Пресс-кафе». Организаторы проведут обзор региональных периодических изданий для читателей старшего поколения с нарушением зрения. Участники встречи познакомятся с актуальной информацией, опубликованной на страницах местных газет, обсудят события города и региона, поделятся впечатлениями от свежих новостей и предложат темы для следующей встречи.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

28 июня – 16.00

Состоится торжественное открытие выставки живописных произведений Николая Михайловича Морозова. Экспозиция посвящена 90-летию со дня рождения художника.

Творческое наследие Николая Морозова включает сотни произведений. Главная тема – Север. Начало творческого пути Морозова отмечено созданием масштабных панорам Заполярья, написанных лаконично и обобщенно. Любимым жанром художника всегда оставался пейзаж, с годами строй его произведений становился сложнее и выразительнее. Значительная часть работ Николая Михайловича посвящена жизни и быту коренных жителей Кольского края – саамов: оленеводов, рыбаков, охотников. Полотнам мастера свойственны живописный темперамент, широкая, динамичная манера письма. В экспозиции представлены работы разных лет.

Николай Михайлович окончил Донецкое архитектурно-художественное училище в 1950 году, спустя пять лет – студию художников Тихоокеанского флота во Владивостоке. С 1952 участвовал в выставках разного уровня: краевых, областных, региональных, всероссийских, зарубежных и персональных. Николай Морозов стоял у истоков создания Мурманской организации Союза художников. С 1961 по 1993 годы работал в художественно-производственных мастерских Художественного фонда Союза художников РСФСР в Мурманске. В 1994 году стал лауреатом премии администрации региона за достижения в области профессионального мастерства. В 1995 году получил звание «Заслуженный художник России».

Выставка будет работать до 25 августа.

г.Мурманск, ул. Софьи-Перовской, 3. Мурманский областной художественный музей, 2-й этаж, Культурно-выставочный центр Русского музея.

29 июня – 13.00

Состоится встреча из цикла «Легенды английской музыки».

Мероприятие посвящено группе «Pink Floyd» - одной из наиболее влиятельных и успешных групп в истории рок-музыки. «Pink Floyd» знаменита философскими текстами, акустическими экспериментами, новшествами в оформлении альбомов и грандиозными шоу.

Организаторы расскажут историю рок-группы, продемонстрируют записи выступлений, познакомят с изданиями из фондов библиотеки по этой теме. Ценители творчества «Pink Floyd» смогут послушать записи группы на виниле из библиотечной фонотеки.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

29 июня - 13.00

Фестиваль уличной культуры «Двигатель-2019». Каждое лето он собирает профессиональных танцоров города и области на своей сцене, дабы определить лучших из лучших. 12+

г.Мурманск, площадь Пять Углов.

29 июня – 15.00

Состоится встреча с актером Алексеем Макаровым «Портрет на фоне библиотеки». Встреча с актером Драматического театра Северного флота Алексеем Макаровым продолжит череду мероприятий, посвященных Году театра в России.

Алексей Макаров в театре с 1997 года, за это время он сыграл множество разноплановых ролей. Актеру в равной степени присущ лиризм, глубокий драматизм и острая характерность. Алексей Макаров – лауреат премии Губернатора Мурманской области за особый вклад в развитие культуры и искусства, награждён медалью «За трудовую доблесть» Министерства обороны РФ, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Мероприятие пройдет в формате «вечера-портрета» и представит Алексея Макарова как актера, коллекционера, автора художественных работ, активного участника культурной жизни города и области.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека конференц-зал, 3-й этаж.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжает работу выставка: «Строго на Север» в рамках межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» (до 4 августа).

29 июня - 14.00

Конкурс картонных марионеток «Картономания». Большущие картонные марионетки под управлением команд-участников конкурса исполнят зажигательные и яркие танцы. Три лучших команды получат главные призы!

Сквер около Мурманского областного художественного музея.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале работает выставка «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года); выставка «На страже здоровья Красной Армии».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Открыта выставка работ участников фотоконкурса «Край, в котором мы живём» (до 17 июня).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Сокровища родного слова» (до 30 июня); «Юбилейный вернисаж. Анна Ахматова» (до 30 июня); «Великая судьба России» (до 30 июня); «Волнуют сердце пушкинские строки…» (до 30 июня); «В волшебной пушкинской стране…» (до 30 июня); «На страже жизни» (до 21 июля); «Чемоданное настроение» (до 30 июля); «Туристскими маршрутами Кольского Севера» (до 31 августа); «Хочу все знать» (до 30 августа); «Страна чудес - волшебный Север» (до 30 августа); «Белая Арктика». Фотовыставка мурманского фотохудожника Дмитрия Дешевых (до 30 августа); «Глазами северян». Фотостудия «Мурманск» Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова (до 30 августа); «Цветы за окном». Фотовыставка Вячеслава Смоленского (до 30 августа); «Книгопанорама» (до конца года); «Премиальный парад» (до конца года).

29 июня - 15.00

«Портрет на фоне библиотеки»: встреча с актером Алексеем Макаровым. Мероприятие будет проходить в формате «вечера-портрета», когда зрители смогут узнать человека с разных сторон, ведь Алексей известен и как коллекционер, и как автор художественных работ, и как активный участник культурной жизни города и области. 12+

3 и 4 июля - 15.00

Научно-популярная лекция Алексея Егорова «Кибернетика: захватят ли машины мир?». 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

30 июня

Отдел библиотечного обслуживания дошкольников приглашает малышей и их родителей на большую выставку-витрину «Книжная радуга лета». 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

29 июня - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

30 июня - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

30 июня - 11.30

Торжественное закрытие 86-го театрального сезона. Юные зрители вместе с артистами театра запустят в небо воздушные шары, а также нарисуют любимых героев спектаклей на асфальте. Самые маленькие северяне отправятся смотреть последний спектакль уходящего сезона «На восток от солнца, на запад от луны», а после - торжественно закроют театр на импровизированный замок. 6+

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

29 июня - 12.00

А. Усачев. «По разным странам с балаганом».

30 июня - 12.00

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Самовар Иван Иванович» (до 30 июня); «Наш Эрмитаж» (до 30 июня); «День рождения А. С. Пушкина. Графика» (до 30 июня); «Крым в фотографиях. 1880-1910-е» (до 1 сентября); «В мире красок» (до 8 сентября); «Сказки» (до конца года).

28 июня - 16.00

Открытие выставки живописи и графики Николая Морозова. Экспозиция посвящена 90-летию со дня рождения художника (до 25 августа).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

15 сентября - 17.00

«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган). г.Москва.

28 сентября - 18.00

«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис ФЕдоренко (бас-баритон). г.Москва.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Открыта выставка детского рисунка «Глазами юного зрителя», приуроченной к 80-летию театра.

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает областная выставка-конкурс детского художественного творчества «Край, в котором я живу». Выставка посвящена 85-летию международного традиционного Праздника Севера и 59-летию Праздника Севера учащихся. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства (до 30 июня).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: живописи Дмитрия Каргина «Аналитика внутренней свободы» (до 1 июля); живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Храмы Кольского Заполярья» (до 4 июля); работ клубов сектора декоративно-прикладного творчества «30 лет ярких впечатлений» (до 3 июля).