г.Кировск

1-12 июля

«КИПАРИС» приглашает ребят от 7 до 11 лет на тематическую смену «ЗОЖ» - здоровый образ жизни.

гКировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

г.Мурманск

1 июля - 11.00

Акция «Цветы – улыбки лета!», посвященная открытию второй смены летнего оздоровительного лагеря. Школьники 1-6 классов прочтут стихотворения, отгадают загадки и примут участие в тематическом мастер-классе.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, центральный холл.

1 июля - 11.00

Флешмоб «Счастье, солнце, книга, дружба – вот что детям летом нужно!», посвященный открытию второй смены летнего оздоровительного лагеря.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, площадка перед зданием библиотеки.

1 июля -11.00

Танцевальная программа «Just Dance» для детей из летних оздоровительных лагерей.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжает работу выставка: «Строго на Север» в рамках межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» (до 4 августа).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале работает выставка «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года); выставка «На страже здоровья Красной Армии».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Открыта выставка работ участников фотоконкурса «Край, в котором мы живём» (до 17 июня).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Сокровища родного слова» (до 30 июня); «Юбилейный вернисаж. Анна Ахматова» (до 30 июня); «Великая судьба России» (до 30 июня); «Волнуют сердце пушкинские строки…» (до 30 июня); «В волшебной пушкинской стране…» (до 30 июня); «На страже жизни» (до 21 июля); «Чемоданное настроение» (до 30 июля); «Туристскими маршрутами Кольского Севера» (до 31 августа); «Хочу все знать» (до 30 августа); «Страна чудес - волшебный Север» (до 30 августа); «Белая Арктика». Фотовыставка мурманского фотохудожника Дмитрия Дешевых (до 30 августа); «Глазами северян». Фотостудия «Мурманск» Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова (до 30 августа); «Цветы за окном». Фотовыставка Вячеслава Смоленского (до 30 августа); «Книгопанорама» (до конца года); «Премиальный парад» (до конца года).

3 и 4 июля - 15.00

Научно-популярная лекция Алексея Егорова «Кибернетика: захватят ли машины мир?». 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

30 августа - 11.00

1 сентября - 12.00 и 15.00

Московский детский музыкальный театр имени Наталии Сац представит мини-оперу для детей «Мойдодыр» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов). Это мини-опера по мотивам сказки Корнея Чуковского.

30 августа - 18.00

Взрослой публике столицы Заполярья будет представлена постановка Доменико Чимароза «Тайный брак» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов) – либретто Джованни Бертати по пьесе Дэвида Гаррика и Джорджа Колмана Старшего. «Тайный брак» – единственная по сей день исполняемая опера Доменико Чимарозы и единственная в истории мирового театра опера, полностью «сыгранная на бис» сразу же после премьеры 7 февраля 1792 года в Придворном театре Вены. Она настолько понравилась императору Леопольду II, что он потребовал тут же целиком повторить её в своих покоях, пока актеры не разгримировались. «Тайный брак» является типичной итальянской комической оперой. Яркие сценические зарисовки представлены множеством ансамблей: терцетов, квартетов и квинтетов, а в развёрнутом финале принимает участие весь актёрский состав, занятый в этом произведении.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Крым в фотографиях. 1880-1910-е» (до 1 сентября); «В мире красок» (до 8 сентября); «Сказки» (до конца года); выставка живописи и графики Николая Морозова. Экспозиция посвящена 90-летию со дня рождения художника (до 25 августа).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

15 сентября - 17.00

«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган). г.Москва.

28 сентября - 18.00

«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис ФЕдоренко (бас-баритон). г.Москва.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Открыта выставка детского рисунка «Глазами юного зрителя», приуроченной к 80-летию театра.

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает областная выставка-конкурс детского художественного творчества «Край, в котором я живу». Выставка посвящена 85-летию международного традиционного Праздника Севера и 59-летию Праздника Севера учащихся. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства (до 30 июня).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: живописи Дмитрия Каргина «Аналитика внутренней свободы» (до 1 июля); живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Храмы Кольского Заполярья» (до 4 июля); работ клубов сектора декоративно-прикладного творчества «30 лет ярких впечатлений» (до 3 июля).

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

31 августа - 12.00 и 17.00

Артисты государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац покажут оперу-балет в 2-х действиях «Дюймовочка» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов), либретто Роксаны Сац и Виктора Рябова по мотивам сказки Ганса-Христиана Андерсена. Бессмертная сказка Андерсена получила новую жизнь в современной музыке, пении и танце. Она переносит зрителей в волшебный мир… Спектакль удостоен 1-й премии и Гран-при на II Московском фес­тивале детских спектаклей и шоу-про­грамм для детей 2001 года.