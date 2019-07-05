г.Кировск

5-31 июля

Открыта книжная выставка «Нам через книгу виден мир». На ней представлена информация о работе пункта выдачи «говорящих книг» для незрячих и слабовидящих, а также крупношрифтовые книги и издания на аудиокассетах и флеш-картах. Книжная выставка работает с 1 по 31 июля в часы работы библиотеки. 16+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького, зал художественной литературы.

5-12 июля

«КИПАРИС» приглашает ребят от 7 до 11 лет на тематическую смену «ЗОЖ» - здоровый образ жизни.

г.Кировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

5 июля

Проходит туристско-краеведческая экспедиция по следам исследователей Хибин, в ходе которой ребята смогут почувствовать себя исследователями, взять пробы воды с водоёмов по маршруту следования.

г.Кировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

5 июля - 15.00

Отборочный тур фестиваля музыки «Полярный день». 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

6 июля - 20.00

Финал и гала-концерт фестиваля «Полярный день». 18+

г.Кировск, «Снежная деревня».

7 июля - 13.00

Психологический тренинг «Профессиональное выгорание. Перезагрузка». 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

8 июля

К Всероссийскому Дню семьи, любви и верности подготовлена книжная выставка «Совет да любовь». Выставка знакомит с историей праздника, семейными ценностями и традициями, а также с маленькими секретами большого семейного счастья. Познакомиться с выставкой можно в часы работы библиотеки. 12+.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Городская детско-юношеская библиотека-филиал № 1.

8 июля - 11.00-16.00

Приглашают кировчан и гостей города на семейный праздник «Мир и доброту – в каждую семью». 0+

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Городская детско-юношеская библиотека-филиал № 1.

нп.Коашва

5 июля - 14.00

Состоится уличная развлекательная программа «Как на Ивана, на Купала красно солнышко играло». Ребятам не придется скучать, их ждут спортивные игры, конкурсы, мастер – класс «Купальский веночек» из полевых цветов, аттракцион «Батут», развлечения и конечно же сладкие призы. Приглашаем всех ребят принять участие в праздничной программе. 0+

нп.Коашва, площадь у Дома культуры.

г.Апатиты

5 июля - 15.00

Летний кинозал – художественный фильм «Город героев».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

5 июля - 15.00

В гостях у дедушки Корнея. В парке на ул. Пушкина пройдёт традиционный детский праздник. В этот раз предлагаем отправиться в путешествие по сказкам Корнея Чуковского. В программе: литературный квест, который позволит заглянуть в гости к «Мухе-Цокотухе», «Доктору Айболиту», узнать новости от «Мойдодыра», одолеть «Тараканище». 0+

г.Апатиты, ул. Пушкина (парк). МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

7 июля - 15.00

В преддверие праздника, Дня семьи, любви и верности на крыльце Дворца культуры будет звучать музыка в исполнении «FBS-bend». Начнётся акция «Давай меняться» (обмен игрушками) и мастер-класс Любови Поповой «Кукольный театр».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ «Апатитский городской Дворец культуры», площадь перед ДК.

г.Мончегорск

6 июля - 15.00

День семьи, любви и верности. 0+

г.Мончегорск, парк им. С. Бровцева..

г.Оленегорск

5 июля

Проходит экспедиция военно-патриотической направленности «Тропа героев» по местам боевой славы.

г.Оленегорск, в район реки Куреньга.

с.Алакуртти

6 июля - 14.00

Праздник «Ромашковое настроение». 0+

с.Алакуртти, ул. Содружества, 12.

с.Териберка

6 июля - 12.00

Экологическая акция «Чистый берег». 6+

с.Териберка, ресторан «Териберский берег».

7 июля - 12.00

Третий творческий фестиваль «На краю света 2019». В концертной программе примут участие коллективы восточных, индийских, трайбл-направлений. 0+

с.Териберка.

г.Мурманск

5 июля – 10.30

Час досуга «Я дарю тебе ромашку». Акция приурочена к празднованию Дня семьи, любви и верности. Юные воспитанники реабилитационного отделения центра социальной помощи семье и детям примут участие в тематической викторине и мастер-классе, исполнят стихи и песни о семье и дружбе.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

5 июля – 11.00

Выставка работ клуба «Гобелен», приуроченная к 25-летию клуба. С 1994 года клубом «Гобелен» руководит член Союза художников РФ Татьяна Черномор. В 2002 году коллективу за творческие успехи присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». За гобелен «Мой Север. Времена года» коллектив получил звание лауреата Межрегиональной художественной выставки, которая прошла в рамках второго этапа III Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

5 июля – 11.00

Выставка графики Веры Чеботарь, посвященная юбилею художника.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

5 июля -13.00

Пройдёт урок здоровья «Здоровый образ жизни глазами семьи». Урок здоровья проводится совместно с Мурманским региональным отделением партии «Единая Россия» в преддверии Дня семьи, любви и верности.

В ходе мероприятия специалист Мурманского областного центра специализированной медицинской помощи расскажет родителям и детям о здоровом образе жизни, комплексе полезных привычек, положительно влияющих на человека, даст рекомендации родителям как правильно культивировать здоровый образ жизни в семье, чтобы у детей выработалось осознанное отношение к своему здоровью. В заключение урока они вместе нарисуют «Ромашку здоровья», где на каждом лепестке будут указаны правила здоровой жизни.

Специалист библиотеки познакомит с выставкой изданий «Семейная философия здоровья».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, холл библиотеки, 1-й этаж.

5 июля – 15.00

В рамках культурно-просветительского проекта «Экскурсионный марафон» состоится обзорная пешеходная экскурсия Мурманского областного краеведческого музея. Маршрут начнётся у Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, где гости узнают историю рождения города. Участники мероприятия пройдутся по центральным улицам города (просп. Ленина, ул. Челюскинцев) и дойдут до Мемориала, посвящённого морякам, погибшим в мирное время. Со смотровых площадок открывается замечательный вид не только на центр города, но и на Памятник «Печной трубе», на Мемориал Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Семёновское озеро.

Пункт сбора группы - Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3). Время проведения мероприятия - 2 часа. Экскурсии платные, количество билетов ограничено. Только по предварительной записи по телефону 99-44-58.

г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей.

6 июля – 14.00

Состоится мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. В этот день в областной «Кировке» состоится чествование семей «золотых» и «серебряных» юбиляров Мурманской области, а также награждение общероссийской общественной наградой медалью «За любовь и верность». Участники мероприятия - семьи, прожившие в браке более 25 и 50 лет, молодожены и почетные гости праздника.

День семьи, любви и верности празднуется в России ежегодно 8 июля. Идея праздника возникла у жителей города Мурома, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, которых поминают как раз 8 июля. Их брак является образцом христианского супружества.

Установление этого праздника призвано обратить внимание общества на то, что семья как основной элемент общества была и остается хранительницей духовно-нравственных ценностей, национальной культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

6 июля – 15.00

В рамках культурно-просветительского проекта «Экскурсионный марафон» состоится пешеходная экскурсия «Мурманск – город-герой» Мурманского областного краеведческого музея.

Экскурсантам расскажут о городе Мурманске в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Гости узнают о героической обороне города, о жестоких авианалётах немецко-фашистских захватчиков и увидят памятники: Памятник Герою Советского Союза Анатолию Бредову, Памятник военным строителям, Обелиск рыбакам и кораблям, погибшим при защите Советского Заполярья, Памятный знак участникам союзных конвоев, памятник совместной борьбе стран антигитлеровской коалиции и награды Мурманска Города-героя. Время проведения мероприятия - 40 минут. Экскурсии платные, количество билетов ограничено. Только по предварительной записи по телефону 99-44-58.

г.Мурманск, просп. Ленина, около памятника воинам 6-й Героической комсомольской батареи.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжает работу выставка: «Строго на Север» в рамках межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» (до 4 августа).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале работает выставка «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года); «На страже здоровья Красной армии» (до 31 августа).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

5 июля - 11.00

Познавательно-развлекательная программа «Ромашковое поле чудес». Школьники узнают об истории праздника, примут участие в подвижных играх, конкурсах и викторинах. 12+

5 июля – 15.00

Пешеходная экскурсия «Рождение столицы Заполярья» в рамках культурно-просветительского проекта «Экскурсионный марафон». Участники экскурсии посетят место закладки города; узнают о том, как застраивался город в 1920-1930-х годах, как жили мурманчане в довоенное время. Маршрут проходит в центральной части города. Продолжительность экскурсии 40 минут.

В рамках проекта «Экскурсионный марафон» специалисты Мурманского областного краеведческого музея разработали шесть пешеходных и два автобусных маршрута, которые познакомят с главными достопримечательностями Кольского края и его историей. Проект «Экскурсионный марафон» запущен в рамках Плана дополнительных мероприятий по повышению качества жизни и обеспечению экономического развития Мурманской области на 2019 год.

6 июля – 14.00

Состоится мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. В этот день в областной «Кировке» состоится чествование семей «золотых» и «серебряных» юбиляров Мурманской области, а также награждение общероссийской общественной наградой медалью «За любовь и верность». Участники мероприятия - семьи, прожившие в браке более 25 и 50 лет, молодожёны и почетные гости праздника. 12+

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Калина красная грустит о Шукшине» - выставка к 90-летию со дня рождения Василия Шукшина (до 31 июля); «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето» - выставка изданий в рамках цикла «Книга. Время. Мы» (до 31 августа); «Волшебные страны, иные миры и их обитатели» (до 31 августа); «ПУП! Познавательно - Увлекательно - Полезно!» (до 31 августа); «Звезды современности» (до 30 сентября); «Юбилейный вернисаж: Эрнест Хемингуэй и Лион Фейхтвангер» (до 31 июля); «На страже жизни» (до 21 июля); «Чемоданное настроение» (до 30 июля); «Туристскими маршрутами Кольского Севера» (до 31 августа); «Хочу все знать» (до 30 августа); «Страна чудес - волшебный Север» (до 30 августа); «Белая Арктика» - фотовыставка мурманского фотохудожника Дмитрия Дешевых (до 30 августа); «Глазами северян» - фотостудия «Мурманск» Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова (до 30 августа); «Цветы за окном» - фотовыставка Вячеслава Смоленского (до 30 августа); «Книгопанорама» (до конца года); «Премиальный парад» (до конца года).

5 июля – 13.00

Урок здоровья «Здоровый образ жизни глазами семьи». Мероприятие организовано в преддверии Дня семьи, любви и верности. Специалист Мурманского областного центра специализированной медицинской помощи расскажет о здоровом образе жизни, комплексе полезных привычек, даст рекомендации, как правильно культивировать здоровый образ жизни в семье. Специалист библиотеки познакомит с выставкой изданий «Семейная философия здоровья».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Книжная радуга лета» (до 31 августа); «Первый шаг в науку» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

30 августа - 11.00

1 сентября - 12.00 и 15.00

Московский детский музыкальный театр имени Наталии Сац представит мини-оперу для детей «Мойдодыр» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов). Это мини-опера по мотивам сказки Корнея Чуковского.

30 августа - 18.00

Взрослой публике столицы Заполярья будет представлена постановка Доменико Чимароза «Тайный брак» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов) – либретто Джованни Бертати по пьесе Дэвида Гаррика и Джорджа Колмана Старшего. «Тайный брак» – единственная по сей день исполняемая опера Доменико Чимарозы и единственная в истории мирового театра опера, полностью «сыгранная на бис» сразу же после премьеры 7 февраля 1792 года в Придворном театре Вены. Она настолько понравилась императору Леопольду II, что он потребовал тут же целиком повторить её в своих покоях, пока актеры не разгримировались. «Тайный брак» является типичной итальянской комической оперой. Яркие сценические зарисовки представлены множеством ансамблей: терцетов, квартетов и квинтетов, а в развёрнутом финале принимает участие весь актёрский состав, занятый в этом произведении.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: клуба «Гобелен», приуроченная к 25-летию клуба (до 1 сентября); графики Веры Константиновны Чеботарь из фондов музея, посвященная 65-летнему юбилею художника (до 18 августа); живописи и графики Николая Морозова (до 25 августа); «Крым в фотографиях. 1880-1910-е» (до 1 сентября); «В мире красок» (до 8 сентября); «Сказки» (до конца года).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

15 сентября - 17.00

«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган). г.Москва.

28 сентября - 18.00

«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис ФЕдоренко (бас-баритон). г.Москва.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Открыта выставка детского рисунка «Глазами юного зрителя», приуроченной к 80-летию театра.

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает областная выставка-конкурс детского художественного творчества «Край, в котором я живу». Выставка посвящена 85-летию международного традиционного Праздника Севера и 59-летию Праздника Севера учащихся. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства (до 30 июня).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: «Мастеровые саами» (до 17 июля); «Родное Заполярье» (до 17 июля).

6 июля

Начинает работу выставка Виктории и Марии Бахтиных «Калейдоскоп» (до 5 августа).

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

31 августа - 12.00 и 17.00

Артисты государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац покажут оперу-балет в 2-х действиях «Дюймовочка» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов), либретто Роксаны Сац и Виктора Рябова по мотивам сказки Ганса-Христиана Андерсена. Бессмертная сказка Андерсена получила новую жизнь в современной музыке, пении и танце. Она переносит зрителей в волшебный мир… Спектакль удостоен 1-й премии и Гран-при на II Московском фес­тивале детских спектаклей и шоу-про­грамм для детей 2001 года.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

7 июля - 18.00

«Кто-то должен уйти...». Служебная комедия по пьесе В. Красногорова. 16+