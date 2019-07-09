г.Кировск

9-31 июля

Открыта книжная выставка «Нам через книгу виден мир». На ней представлена информация о работе пункта выдачи «говорящих книг» для незрячих и слабовидящих, а также крупношрифтовые книги и издания на аудиокассетах и флеш-картах. Книжная выставка работает с 1 по 31 июля в часы работы библиотеки. 16+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького, зал художественной литературы.

9-12 июля

«КИПАРИС» приглашает ребят от 7 до 11 лет на тематическую смену «ЗОЖ» - здоровый образ жизни.

г.Кировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

г.Мончегорск

20 июля

ПикНик «Город – это мы!» – летний праздник на открытом воздухе, который объединяет активный отдых, развлечения и танцевально-музыкальную программу. Организаторами мероприятия выступают активные горожане, участники благотворительной программы «Мир новых возможностей» и программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра», при поддержке компании «Норникель».

Ключевая идея этого года – новое дыхание общественных пространств как площадок полезного досуга горожан. Тема, рожденная на Форуме социальных технологий, находит воплощение в уличных активностях, которые подготовили сами жители. ПикНик «Город – это мы!» – отличная возможность провести с пользой выходной день с семьей и друзьями.

Тема праздника нашла воплощение и в программе, которая также состоит из разных пространств: интеллекта – познавательные лекции и интеллектуальные игры; движения – зажигательные танцы и подвижные игры; природы – изготовление полезных вещей из вторсырья и посадка растений; творчества – перформансы и рукоделие; звука – живая музыка и игра на музыкальных инструментах; силы и духа – йога, боевые искусства, водные виды спорта; вкуса – кулинарные мастерские и дегустация.

Кроме этого, на волне интереса к российскому футболу и теме экомарафона «Понеслось-2019» состоится уникальное соревнование по кикер-футболу, на котором среди местных команд будет выбран свой чемпион.

Интеллектуалы города смогут проверить знания и эрудицию в игре «Quiz TIME». Острые вопросы и нестандартны ответы – работа в команде, азарт и масса удовольствия.

Завершится праздник музыкальным флешмобом, в котором каждый желающий сможет стать частью импровизированного оркестра.

г.Мончегорск, парк им. С. Бровцева.

г.Заполярный

21 июля

ПикНик «Город – это мы!» – летний праздник на открытом воздухе, который объединяет активный отдых, развлечения и танцевально-музыкальную программу. Ключевая правздника идея этого года – новое дыхание общественных пространств как площадок полезного досуга горожан. Тема, рожденная на Форуме социальных технологий, находит воплощение в уличных активностях, которые подготовили сами жители. ПикНик «Город – это мы!» – отличная возможность провести с пользой выходной день с семьей и друзьями.

Тема праздника нашла воплощение и в программе, которая также состоит из разных пространств: интеллекта – познавательные лекции и интеллектуальные игры; движения – зажигательные танцы и подвижные игры; природы – изготовление полезных вещей из вторсырья и посадка растений; творчества – перформансы и рукоделие; звука – живая музыка и игра на музыкальных инструментах; силы и духа – йога, боевые искусства, водные виды спорта; вкуса – кулинарные мастерские и дегустация.

Кроме этого, на волне интереса к российскому футболу и теме экомарафона «Понеслось-2019» состоится уникальное соревнование по кикер-футболу, на котором среди местных команд будет выбран свой чемпион.

Интеллектуалы города смогут проверить знания и эрудицию в игре «Quiz TIME». Острые вопросы и нестандартны ответы – работа в команде, азарт и масса удовольствия.

Завершится праздник музыкальным флешмобом, в котором каждый желающий сможет стать частью импровизированного оркестра.

г.Заполярный, Центральная площадь города.

г.Мурманск

9 июля - 11.15

Музейный урок «В поле выросла рубашка». Воспитанники летнего детского оздоровительного лагеря при гимназии № 9 познакомятся с процессом выращивания и обработки льна, техникой изготовления полотна, льняной одежды. Научный сотрудник продемонстрирует учащимся экспонаты из собрания музея – ткацкий стан, прялку, рубель, изделия из льняной ткани. В завершение состоится мастер-класс по изготовлению витого пояса.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

9 июля - 12.15

Экскурсия для людей старшего поколения «Здесь сердцу каждому тепло». Гости библиотеки из отделения граждан пожилого возраста и инвалидов познакомятся с историей и отделами библиотеки, особенным фондом литературы, побывают в Центре доступа к социально-значимой информации, а также посетят кинозал, где проходят просмотры художественных фильмов для людей с проблемами зрения.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

9 июля – 15.00

Состоится познавательно-развлекательная программа «Компьютерные загадки». Программа подготовлена для ребят из летних городских лагерей.

Юных мурманчан ждёт экскурсия по музею раритетной компьютерной техники «Когда компьютеры были большими». Они узнают об истории компьютеров, смогут поддержать в руках экспонаты музея и сделать с ними интересные фотографии.

Программа продолжится увлекательным турниром с отгадыванием занимательных компьютерных загадок. Ребятам предстоит ответить на разнообразные вопросы: какое животное дало название приспособлению для компьютера, что называют всемирной паутиной, в какой стране компьютерные игры впервые были признаны видом спорта.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, зал электронных ресурсов, 3-й этаж.

10 и 11 июля - 10.30 и 11.30

В самом разгаре школьные летние каникулы. Конкурсы, соревнования, познавательные и развлекательные программы, хорошее настроение – вот главные компоненты ежедневной жизни школьников из оздоровительных лагерей, которые проводят свое лето в областной «Кировке».

Ребятам предстоит стать участниками приключенческой познавательно-игровой программы, со сложной сюжетной линией, для прохождения которой необходимо решить несколько логических заданий.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

10 июля - 11.00

Лето – чудесная пора, время отдохнуть от учебных занятий, набраться новых сил, впечатлений и хорошего настроения. Ребята из детских оздоровительных лагерей при школах смогут исполнить любимые песни и проявить свои творческие способности, принять участие в музыкальных викторинах и конкурсах, и просто весело и дружно провести время.

Квест «За один день лета вокруг света»

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

10-13 июля – 11.00-19.00

Состоится Рыбный фестиваль «Дары моря», приуроченный к профессиональному празднику – Дню рыбака. А также первый специализированный салон «Рыбалка и охота». Мурманск – город-порт, город моряков и рыбаков, поэтому каждый год второе воскресенье июля – это один из любимейших праздников всех мурманчан.

Рыбный фестиваль «Дары моря» объединит три площадки: гастрономическую, торговую и развлекательную. В дни проведения мероприятия каждый участник может провести дегустации продукции и тест-драйв спецтехники, мастер-классы по приготовлению блюд, вязанию морских узлов и другие. В программе фестиваля – выступление коллективов авторской песни, фотовыставка, викторины, конкурсы.

В программе мероприятия - мастер-классы, викторины, презентация книги Владимира Блинова «Последний романтик», выступление барда Александра Базанова.

г.Мурманск, просп. Кольский, 51. Выставочный павильон «МурманЭКСПО».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжает работу выставка: «Строго на Север» в рамках межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» (до 4 августа).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале работает выставка «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года); «На страже здоровья Красной армии» (до 31 августа).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

10 и 11 июля - 10.30 и 11.30

В самом разгаре школьные летние каникулы. Конкурсы, соревнования, познавательные и развлекательные программы, хорошее настроение – вот главные компоненты ежедневной жизни школьников из оздоровительных лагерей, которые проводят свое лето в областной «Кировке».

28-29 сентября

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной семинар для балетмейстеров, руководителей хореографических коллективов, хормейстеров и аккомпаниаторов вокально-хоровых коллективов культурно-досуговых учреждений Мурманской области.

Тема семинара: «Музыка и танец. Постановка вокально хореографических композиций». Занятия проводит: Гвоздева Татьяна Николаевна, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, доцент кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных, доцент кафедры теории хореографического искусства Московского государственного университета культуры и искусства, Лауреат международных и всероссийских конкурсов хореографического искусства, автор хореографических постановок Государственного академического Северного русского народного хора (г. Архангельск), Оренбургского государственного академического русского народного хора (г. Оренбург), Государственного ансамбля песни и танца Коми Республики «Асья кыа» (г. Сыктывкар).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Калина красная грустит о Шукшине» - выставка к 90-летию со дня рождения Василия Шукшина (до 31 июля); «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето» - выставка изданий в рамках цикла «Книга. Время. Мы» (до 31 августа); «Волшебные страны, иные миры и их обитатели» (до 31 августа); «ПУП! Познавательно - Увлекательно - Полезно!» (до 31 августа); «Звезды современности» (до 30 сентября); «Юбилейный вернисаж: Эрнест Хемингуэй и Лион Фейхтвангер» (до 31 июля); «На страже жизни» (до 21 июля); «Чемоданное настроение» (до 30 июля); «Туристскими маршрутами Кольского Севера» (до 31 августа); «Хочу все знать» (до 30 августа); «Страна чудес - волшебный Север» (до 30 августа); «Белая Арктика» - фотовыставка мурманского фотохудожника Дмитрия Дешевых (до 30 августа); «Глазами северян» - фотостудия «Мурманск» Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова (до 30 августа); «Цветы за окном» - фотовыставка Вячеслава Смоленского (до 30 августа); «Книгопанорама» (до конца года); «Премиальный парад» (до конца года).

9 июля - 15.00

Познавательная программа «Компьютерные загадки». Ребята из летних оздоровительных лагерей посетят экскурсию по музею раритетной компьютерной техники «Когда компьютеры были большими» и примут участие в интеллектуальном турнире.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Книжная радуга лета» (до 31 августа); «Первый шаг в науку» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

30 августа - 11.00

1 сентября - 12.00 и 15.00

Московский детский музыкальный театр имени Наталии Сац представит мини-оперу для детей «Мойдодыр» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов). Это мини-опера по мотивам сказки Корнея Чуковского.

30 августа - 18.00

Взрослой публике столицы Заполярья будет представлена постановка Доменико Чимароза «Тайный брак» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов) – либретто Джованни Бертати по пьесе Дэвида Гаррика и Джорджа Колмана Старшего. «Тайный брак» – единственная по сей день исполняемая опера Доменико Чимарозы и единственная в истории мирового театра опера, полностью «сыгранная на бис» сразу же после премьеры 7 февраля 1792 года в Придворном театре Вены. Она настолько понравилась императору Леопольду II, что он потребовал тут же целиком повторить её в своих покоях, пока актеры не разгримировались. «Тайный брак» является типичной итальянской комической оперой. Яркие сценические зарисовки представлены множеством ансамблей: терцетов, квартетов и квинтетов, а в развёрнутом финале принимает участие весь актёрский состав, занятый в этом произведении.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: клуба «Гобелен», приуроченная к 25-летию клуба (до 1 сентября); графики Веры Константиновны Чеботарь из фондов музея, посвященная 65-летнему юбилею художника (до 18 августа); живописи и графики Николая Морозова (до 25 августа); «Крым в фотографиях. 1880-1910-е» (до 1 сентября); «В мире красок» (до 8 сентября); «Сказки» (до конца года).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

15 сентября - 17.00

«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган). г.Москва.

28 сентября - 18.00

«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис ФЕдоренко (бас-баритон). г.Москва.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает областная выставка-конкурс детского художественного творчества «Край, в котором я живу». Выставка посвящена 85-летию международного традиционного Праздника Севера и 59-летию Праздника Севера учащихся. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства (до 30 июня).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: «Мастеровые саами» (до 17 июля); «Родное Заполярье» (до 17 июля); выставка Виктории и Марии Бахтиных «Калейдоскоп» (до 5 августа).

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

31 августа - 12.00 и 17.00

Артисты государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац покажут оперу-балет в 2-х действиях «Дюймовочка» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов), либретто Роксаны Сац и Виктора Рябова по мотивам сказки Ганса-Христиана Андерсена. Бессмертная сказка Андерсена получила новую жизнь в современной музыке, пении и танце. Она переносит зрителей в волшебный мир… Спектакль удостоен 1-й премии и Гран-при на II Московском фес­тивале детских спектаклей и шоу-про­грамм для детей 2001 года.

Филиал Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации

(г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Телефон 56-80-70)

23 октября

Состоится фестиваль литературно-музыкальных композиций «Это надо живым!», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Фестиваль проводится с целью формирования у участников и зрителей нравственных и гражданских ориентиров, а также создания дополнительных условий развития детско-юношеского любительского творчества. Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет Филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ».

К участию в фестивале приглашаются коллективы независимо от ведомственной принадлежности (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Дворцы и дома культуры, и др.). Коллектив не менее чем на 2/3 должен состоять из учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений.

Заявки на участие принимаются со 2 сентября по 11 октября 2019 года на электронную почту SachkovSA@mnvmu.ru с пометкой «Заявка на фестиваль».