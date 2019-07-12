пгт.Умба

13 июля - 11.00

Театрализованная программа, посвященная Дню рыбака и Поморской гребной регате. 0+

пгт.Умба, площадь Регаты.

г.Кировск

12-31 июля

Открыта книжная выставка «Нам через книгу виден мир». На ней представлена информация о работе пункта выдачи «говорящих книг» для незрячих и слабовидящих, а также крупношрифтовые книги и издания на аудиокассетах и флеш-картах. Книжная выставка работает с 1 по 31 июля в часы работы библиотеки. 16+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького, зал художественной литературы.

12 июля

«КИПАРИС» приглашает ребят от 7 до 11 лет на тематическую смену «ЗОЖ» - здоровый образ жизни.

г.Кировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

г.Апатиты

12 июля – 15.00

Уличные чтения «Лавочка-читалочка». Сборник смешных рассказов «Первое апреля». Игра «Обмани меня».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

12 июля – 15.00

Уличные чтения «Лавочка-читалочка». Виниловая сказка «По следам бременских музыкантов». Ребята смогут послушать сказку в грамзаписи и создать рисунки «Герои сказок».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС библиотека имени Л.А. Гладиной.

12 июля – 15.00

Летний кинозал. Просмотр фильма «Спирит. Душа прерий», викторина о лошадях.

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

13 июля - 16.00

Литературная викторина «Всё что знаем, угадаем». Клуб «Общение» (КСЦОН, отделение для несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию).

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

14 июля - 16.00

Литературно-музыкальная встреча «Летняя мелодия любви». Прозвучат песни и стихи в исполнении Людмилы Щербины, Николая Баданина (г.Апатиты), Марины Свиридовой (Беларусь).

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Городская центральная городская библиотека».

15 июля - 12.00

Летний экологический лагерь-2019. 18+

г.Апатиты, турбаза на берегу оз. Имандра.

г.Мончегорск

14 июля - 12.00

Открытие скейт-площадки «Спот». 12+

г.Мончегорск, физкультурно-оздоровительный комплекс.

20 июля

ПикНик «Город – это мы!» – летний праздник на открытом воздухе, который объединяет активный отдых, развлечения и танцевально-музыкальную программу. Организаторами мероприятия выступают активные горожане, участники благотворительной программы «Мир новых возможностей» и программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра», при поддержке компании «Норникель».

Ключевая идея этого года – новое дыхание общественных пространств как площадок полезного досуга горожан. Тема, рожденная на Форуме социальных технологий, находит воплощение в уличных активностях, которые подготовили сами жители. ПикНик «Город – это мы!» – отличная возможность провести с пользой выходной день с семьей и друзьями.

Тема праздника нашла воплощение и в программе, которая также состоит из разных пространств: интеллекта – познавательные лекции и интеллектуальные игры; движения – зажигательные танцы и подвижные игры; природы – изготовление полезных вещей из вторсырья и посадка растений; творчества – перформансы и рукоделие; звука – живая музыка и игра на музыкальных инструментах; силы и духа – йога, боевые искусства, водные виды спорта; вкуса – кулинарные мастерские и дегустация.

Кроме этого, на волне интереса к российскому футболу и теме экомарафона «Понеслось-2019» состоится уникальное соревнование по кикер-футболу, на котором среди местных команд будет выбран свой чемпион.

Интеллектуалы города смогут проверить знания и эрудицию в игре «Quiz TIME». Острые вопросы и нестандартны ответы – работа в команде, азарт и масса удовольствия.

Завершится праздник музыкальным флешмобом, в котором каждый желающий сможет стать частью импровизированного оркестра.

г.Мончегорск, парк им. С. Бровцева.

г.Снежногорск

14 июля - 14.00

Празднование Дня рыбака. 0+

г.Снежногорск, ул. Мира, 3. ДК «Современник».

г.Заполярный

21 июля

ПикНик «Город – это мы!» – летний праздник на открытом воздухе, который объединяет активный отдых, развлечения и танцевально-музыкальную программу. Ключевая правздника идея этого года – новое дыхание общественных пространств как площадок полезного досуга горожан. Тема, рожденная на Форуме социальных технологий, находит воплощение в уличных активностях, которые подготовили сами жители. ПикНик «Город – это мы!» – отличная возможность провести с пользой выходной день с семьей и друзьями.

Тема праздника нашла воплощение и в программе, которая также состоит из разных пространств: интеллекта – познавательные лекции и интеллектуальные игры; движения – зажигательные танцы и подвижные игры; природы – изготовление полезных вещей из вторсырья и посадка растений; творчества – перформансы и рукоделие; звука – живая музыка и игра на музыкальных инструментах; силы и духа – йога, боевые искусства, водные виды спорта; вкуса – кулинарные мастерские и дегустация.

Кроме этого, на волне интереса к российскому футболу и теме экомарафона «Понеслось-2019» состоится уникальное соревнование по кикер-футболу, на котором среди местных команд будет выбран свой чемпион.

Интеллектуалы города смогут проверить знания и эрудицию в игре «Quiz TIME». Острые вопросы и нестандартны ответы – работа в команде, азарт и масса удовольствия.

Завершится праздник музыкальным флешмобом, в котором каждый желающий сможет стать частью импровизированного оркестра.

г.Заполярный, Центральная площадь города.

с.Териберка

13 июля – 11.00

В Териберке в пятый раз состоится Арктический фестиваль. В гости к северянам приедут знаменитые шеф-повара, кинорежиссёр Андрей Звягинцев, группы «Ундервуд» и «Кирпичи». В рамках события запланирована насыщенная музыкальная программа, лекции и дискуссии о развитии территории, кинопоказы и кулинарные площадки. Кроме того, можно будет совершить вертолетные экскурсии.

Областные учреждения культуры подготовили фестивальные площадки, где гостей ждут передвижные библиотеки и выставки, экскурсии и мастер-классы, игровые и конкурсные мероприятия.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой приглашает на развлекательную программу «Летним днём в гостях у книжки», где гости расскажут стихи в рамках акции «Поэтическая табуретка», ответят на вопросы литературной викторины «Интеллектуальная розетка», поучаствуют в играх и мастер-классах. Также передвижная детская библиотека привезёт выставку рукописных книг. Площадка начнёт работу в 13.00 на площадке у Териберского Дома культуры.

Мурманский областной художественный музей станет участником ярмарки изделий декоративно-прикладного искусства, которая стартует на площадке перед Териберским Домом культуры в 11.00.

с.Териберка, площадь перед Териберским Домом культуры.

13 июля - 12.30

Мурманская областная научная библиотека представит программу «Берег притяжения», в рамках которой откроется выставка «Арктика: от легенд до научных знаний», пройдет викторина «Северная Помориана» и интерактивная выставка «Книга: из прошлого в будущее». Библиотекари проведут интеллектуальные игры, мастер-классы и фотосессии для гостей площадки.

Посетить стенд можно будет с 12.30 в Териберском Доме культуры.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова 13 июля представит активную локацию «Северный Берег» на песчаном пляже. Для гостей в 13.00 стартуют конкурс по изготовлению песчаных скульптур «Левиафан» и конкурс фигур из песка «Куличики», в 15.00 пройдёт весёлая программа «Водный бой» и командные игры «Перелей быстрей», «Капитошка», «Водный тир». В 14.00 всех желающих приглашают поучаствовать в спортивном музыкальном флэш-мобе на берегу моря.

с.Териберка, площадь перед Териберским Домом культуры.

г.Мурманск

12 и 13 июля – 11.00-19.00

Проходит Рыбный фестиваль «Дары моря», приуроченный к профессиональному празднику – Дню рыбака. А также первый специализированный салон «Рыбалка и охота». Мурманск – город-порт, город моряков и рыбаков, поэтому каждый год второе воскресенье июля – это один из любимейших праздников всех мурманчан.

Рыбный фестиваль «Дары моря» объединит три площадки: гастрономическую, торговую и развлекательную. В дни проведения мероприятия каждый участник может провести дегустации продукции и тест-драйв спецтехники, мастер-классы по приготовлению блюд, вязанию морских узлов и другие. В программе фестиваля – выступление коллективов авторской песни, фотовыставка, викторины, конкурсы.

В программе мероприятия - мастер-классы, викторины, презентация книги Владимира Блинова «Последний романтик», выступление барда Александра Базанова.

г.Мурманск, просп. Кольский, 51. Выставочный павильон «МурманЭКСПО».

13 июля - 11.00

Бего-вело-карнавал для детей «Наперегонки с Нептуном». 0+

г.Мурманск. Зона отдыха около Семёновского озера.

13 июля - 12.00

В рамках культурно-просветительского проекта «Экскурсионный марафон» состоится пешеходная экологическая экскурсия по скверам центральной части Мурманска. 6+

г.Мурманск. Площадь Пять Углов, центральный сквер.

14 июля – 14.00

Мурманск отметит День рыбака. Главным мероприятием по традиции станет празднование на Центральном стадионе профсоюзов.

С 14.00 будут работать интерактивные площадки и выставка автомобилей. В 15.00 начнётся торжественная часть, ключевым событием которой станет чествование лучших представителей отрасли. Специальные гости концертной программы – поп-рок-группа «Братья Грим», а также легенда русского рока Сергей Бобунец, экс-группа «Смысловые галлюцинации». Ведущий вечера – актер, певец, шоумен Игорь Портной.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжает работу выставка: «Строго на Север» в рамках межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» (до 4 августа).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале работает выставка «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года); «На страже здоровья Красной армии» (до 31 августа).

13 июля - 14.00

Традиционный День семейного отдыха «Обитатели морских глубин», приуроченный к профессиональному празднику Дню рыбака. 6+

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

28-29 сентября

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной семинар для балетмейстеров, руководителей хореографических коллективов, хормейстеров и аккомпаниаторов вокально-хоровых коллективов культурно-досуговых учреждений Мурманской области.

Тема семинара: «Музыка и танец. Постановка вокально хореографических композиций». Занятия проводит: Гвоздева Татьяна Николаевна, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, доцент кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных, доцент кафедры теории хореографического искусства Московского государственного университета культуры и искусства, Лауреат международных и всероссийских конкурсов хореографического искусства, автор хореографических постановок Государственного академического Северного русского народного хора (г. Архангельск), Оренбургского государственного академического русского народного хора (г. Оренбург), Государственного ансамбля песни и танца Коми Республики «Асья кыа» (г. Сыктывкар).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Калина красная грустит о Шукшине» - выставка к 90-летию со дня рождения Василия Шукшина (до 31 июля); «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето» - выставка изданий в рамках цикла «Книга. Время. Мы» (до 31 августа); «Волшебные страны, иные миры и их обитатели» (до 31 августа); «ПУП! Познавательно - Увлекательно - Полезно!» (до 31 августа); «Звезды современности» (до 30 сентября); «Юбилейный вернисаж: Эрнест Хемингуэй и Лион Фейхтвангер» (до 31 июля); «На страже жизни» (до 21 июля); «Чемоданное настроение» (до 30 июля); «Туристскими маршрутами Кольского Севера» (до 31 августа); «Хочу все знать» (до 30 августа); «Страна чудес - волшебный Север» (до 30 августа); «Белая Арктика» - фотовыставка мурманского фотохудожника Дмитрия Дешевых (до 30 августа); «Глазами северян» - фотостудия «Мурманск» Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (до 30 августа); «Цветы за окном» - фотовыставка Вячеслава Смоленского (до 30 августа); «Книгопанорама» (до конца года); «Премиальный парад» (до конца года).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Книжная радуга лета» (до 31 августа); «Первый шаг в науку» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

По вторникам и четвергам

В дни каникул учащихся 1-4-х классов приглашает хобби-клуб «Мастерим, что хотим». Предварительная запись по телефону 44-34-33. 6+.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

30 августа - 11.00

1 сентября - 12.00 и 15.00

Московский детский музыкальный театр имени Наталии Сац представит мини-оперу для детей «Мойдодыр» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов). Это мини-опера по мотивам сказки Корнея Чуковского.

30 августа - 18.00

Взрослой публике столицы Заполярья будет представлена постановка Доменико Чимароза «Тайный брак» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов) – либретто Джованни Бертати по пьесе Дэвида Гаррика и Джорджа Колмана Старшего. «Тайный брак» – единственная по сей день исполняемая опера Доменико Чимарозы и единственная в истории мирового театра опера, полностью «сыгранная на бис» сразу же после премьеры 7 февраля 1792 года в Придворном театре Вены. Она настолько понравилась императору Леопольду II, что он потребовал тут же целиком повторить её в своих покоях, пока актеры не разгримировались. «Тайный брак» является типичной итальянской комической оперой. Яркие сценические зарисовки представлены множеством ансамблей: терцетов, квартетов и квинтетов, а в развёрнутом финале принимает участие весь актёрский состав, занятый в этом произведении.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: клуба «Гобелен», приуроченная к 25-летию клуба (до 1 сентября); графики Веры Константиновны Чеботарь из фондов музея, посвященная 65-летнему юбилею художника (до 18 августа); живописи и графики Николая Морозова (до 25 августа); «Крым в фотографиях. 1880-1910-е» (до 1 сентября); «В мире красок» (до 8 сентября); «Сказки» (до конца года).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

15 сентября - 17.00

«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган). г.Москва.

28 сентября - 18.00

«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис ФЕдоренко (бас-баритон). г.Москва.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает областная выставка-конкурс детского художественного творчества «Край, в котором я живу». Выставка посвящена 85-летию международного традиционного Праздника Севера и 59-летию Праздника Севера учащихся. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства (до 30 июня).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: Виктории и Марии Бахтиных «Калейдоскоп» (до 5 августа); «Мастеровые саами» (до 17 июля); «Родное Заполярье» (до 17 июля).

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

31 августа - 12.00 и 17.00

Артисты государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац покажут оперу-балет в 2-х действиях «Дюймовочка» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов), либретто Роксаны Сац и Виктора Рябова по мотивам сказки Ганса-Христиана Андерсена. Бессмертная сказка Андерсена получила новую жизнь в современной музыке, пении и танце. Она переносит зрителей в волшебный мир… Спектакль удостоен 1-й премии и Гран-при на II Московском фес­тивале детских спектаклей и шоу-про­грамм для детей 2001 года.

Филиал Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации

(г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Телефон 56-80-70)

23 октября

Состоится фестиваль литературно-музыкальных композиций «Это надо живым!», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Фестиваль проводится с целью формирования у участников и зрителей нравственных и гражданских ориентиров, а также создания дополнительных условий развития детско-юношеского любительского творчества. Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет Филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ».

К участию в фестивале приглашаются коллективы независимо от ведомственной принадлежности (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Дворцы и дома культуры, и др.). Коллектив не менее чем на 2/3 должен состоять из учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений.

Заявки на участие принимаются со 2 сентября по 11 октября 2019 года на электронную почту SachkovSA@mnvmu.ru с пометкой «Заявка на фестиваль».