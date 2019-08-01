с.Варзуга

10 августа - 12.00

Праздник «ВарзугаDAY». Именно в этот день одно из старейших сельских поселений на Кольском полуострове, поморское село Варзуга отметит свой 600-летний Юбилей.

Варзуга по праву считается жемчужиной Русского Севера. Люди здесь живут особенные - умеющие ценить историю своего села и своего рода. Несколько лет назад Варзуга вошла в путеводитель по сельскому туризму, разработанный Порталом культурного наследия России «Культура.РФ» и фондом «Перспектива», как самое старое село. Главная достопримечательность села - деревянная шатровая Успенская церковь, возведенная в 1674 году без единого гвоздя.

«ВарзугаDAY» - это не обычный праздник, а большой фестиваль хорошего настроения. Программа его насыщена и разнообразна: «АРТ-газон», весёлые состязания и познавательные игровые программы - для детей, саамские игры, «Ярмарка талантов», «Город мастеров», интерактивная выставка с фотозоной, мастер-классы от клуба военно-исторической реконструкции, посещение музея поморского быта, мастер-класс по лепке козули и изготовлению праздничного сувенира, фото-сушка участников поселкового конкурса на лучшее фото Варзуги.

В большом праздничном концерте примут участие лучшие исполнители Мурманской области. Гости праздника услышат поморскую песню, заведут большой хоровод, а главным подарком станет выступление нашего земляка Алексея Гомана.

День рождения - праздник не только для именинника, но и для гостей. Мы приглашаем всех присоединиться к празднованию значимой даты для всей Мурманской области. Ведь Варзуга – это не просто поморское село. Это исток, корень, из которого вырос весь наш Кольский край. Вместе мы сможем создать настоящий фестиваль хорошего настроения, который запомнится всем не только угощением, но и подарит множество положительных эмоций и незабываемых впечатлений.

с.Варзуга, на Терском берегу.

г.Апатиты

1 августа - 14.00

Творческая мастерская «Пестрый городок». Объёмная поделка «Зонтик».

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

1 августа - 15.00

Уличные чтения «Лавочка-читалочка». Сборник рассказов «Про кошек и собак», викторина и загадки.

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

1 августа - 15.00

Уличные чтения «Лавочка-читалочка». Татьяна Березюк, «Из жизни одного дерева», подвижные игры.

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

1 августа - 15.00

Уличные чтения «Лавочка-читалочка». А. Курляндский, «Попугай Кеша».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

2 августа - 15.00

Уличные чтения «Лавочка-читалочка». Виниловая сказка Т. Габбе «Город мастеров» рисунки на асфальте».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

2 августа - 15.00

Уличные чтения «Лавочка-читалочка». Андрей Усачёв, «Умная собачка Соня». Игра «Земля, вода, огонь, воздух».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

2 августа -15.00

Летний кинозал – художественный фильм «Мэри и ведьмин цветок».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

2 августа - 16.00

Час информации «Животные: их права и наша защита».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

3 августа - 15.00

Летний концерт ЛИТО «Хибины».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

3 августа - 16.00

Слайд – рассказ «Лучшая няня на свете». К 120-летию со дня рождения английской писательницы Памелы Линдон Трэверс.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

г.Мурманск

1-3 августа - 11.00-19.00

После почти четырёх лет отсутствия в порт Мурманск снова зайдёт самый большой парусник в мире «Седов». У северян будет возможность подняться на него. Барк будет стоять у пирса дальних линий. При себе важно иметь паспорт, дети до 14 лет должны быть только в сопровождении взрослых.

Город планирует встретить легендарный барк масштабным праздником: на площади перед морским вокзалом будут организованы концертная программа, массовое гулянье, фудкорт, торговые ряды, площадки для детей и взрослых, кинопоказы.

г.Мурманск, Портовый проезд, 25. Мурманский морской вокзал.

2 августа – 15.00

В рамках культурно-просветительского проекта «Экскурсионный марафон» состоится пешеходная экскурсия Мурманского областного краеведческого музея «Рождение столицы Заполярья». Мурманчане и гости города посетят место закладки города Романов-на-Мурмане. Экскурсантам расскажут, как застраивался город в 1920-1930-х гг., как жили мурманчане в довоенное время. Маршрут проходит в центральной части города.

Время проведения мероприятия - 40 минут. Количество билетов ограничено.

Посещение экскурсии только по предварительной записи по телефону 99-44-58.

Место сбора группы: г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжает работу выставка: «Строго на Север» в рамках межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» (до 4 августа).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года); «На страже здоровья Красной армии» (выставочный зал, ул. Академика Павлова, 1а, до 31 августа).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

29 сентября

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной семинар для балетмейстеров, руководителей хореографических коллективов, хормейстеров и аккомпаниаторов вокально-хоровых коллективов культурно-досуговых учреждений Мурманской области.

Тема семинара: «Музыка и танец. Постановка вокально хореографических композиций». Занятия проводит: Гвоздева Татьяна Николаевна, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, доцент кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных, доцент кафедры теории хореографического искусства Московского государственного университета культуры и искусства, Лауреат международных и всероссийских конкурсов хореографического искусства, автор хореографических постановок Государственного академического Северного русского народного хора (г. Архангельск), Оренбургского государственного академического русского народного хора (г. Оренбург), Государственного ансамбля песни и танца Коми Республики «Асья кыа» (г. Сыктывкар).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Калина красная грустит о Шукшине» - выставка к 90-летию со дня рождения Василия Шукшина (до 31 июля); «Юбилейный вернисаж: Эрнест Хемингуэй и Лион Фейхтвангер» (до 31 июля); «Чемоданное настроение» (до 30 июля); «Туристскими маршрутами Кольского Севера» (до 31 августа); «Хочу все знать» (до 30 августа); «Страна чудес - волшебный Север» (до 30 августа); «Белая Арктика» - фотовыставка мурманского фотохудожника Дмитрия Дешевых (до 30 августа); «Глазами северян» - фотостудия «Мурманск» Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова (до 30 августа); «Цветы за окном» - фотовыставка Вячеслава Смоленского (до 30 августа); «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето» - выставка изданий в рамках цикла «Книга. Время. Мы» (до 31 августа); «Волшебные страны, иные миры и их обитатели» (до 31 августа); «ПУП! Познавательно - Увлекательно - Полезно!» (до 31 августа); «Звезды современности» (до 30 сентября); «Книгопанорама» (до конца года); «Премиальный парад» (до конца года).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Книжная радуга лета» (до 31 августа); «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

По вторникам и четвергам

В дни каникул учащихся 1-4-х классов приглашает хобби-клуб «Мастерим, что хотим». Предварительная запись по телефону 44-34-33. 6+.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

30 августа - 11.00

1 сентября - 12.00 и 15.00

Московский детский музыкальный театр имени Наталии Сац представит мини-оперу для детей «Мойдодыр» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов). Это мини-опера по мотивам сказки Корнея Чуковского.

30 августа - 18.00

Взрослой публике столицы Заполярья будет представлена постановка Доменико Чимароза «Тайный брак» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов) – либретто Джованни Бертати по пьесе Дэвида Гаррика и Джорджа Колмана Старшего. «Тайный брак» – единственная по сей день исполняемая опера Доменико Чимарозы и единственная в истории мирового театра опера, полностью «сыгранная на бис» сразу же после премьеры 7 февраля 1792 года в Придворном театре Вены. Она настолько понравилась императору Леопольду II, что он потребовал тут же целиком повторить её в своих покоях, пока актеры не разгримировались. «Тайный брак» является типичной итальянской комической оперой. Яркие сценические зарисовки представлены множеством ансамблей: терцетов, квартетов и квинтетов, а в развёрнутом финале принимает участие весь актёрский состав, занятый в этом произведении.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: клуба «Гобелен», приуроченная к 25-летию клуба (до 1 сентября); графики Веры Константиновны Чеботарь из фондов музея, посвященная 65-летнему юбилею художника (до 18 августа); живописи и графики Николая Морозова (до 25 августа); «Крым в фотографиях. 1880-1910-е» (до 1 сентября); «В мире красок» (до 8 сентября); «Сказки» (до конца года).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

15 сентября - 17.00

«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган). г.Москва.

28 сентября - 18.00

«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис ФЕдоренко (бас-баритон). г.Москва.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает областная выставка-конкурс детского художественного творчества «Край, в котором я живу». Выставка посвящена 85-летию международного традиционного Праздника Севера и 59-летию Праздника Севера учащихся. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства (до 30 июня).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: живописи Оксаны Свинар «Я из космоса» (до 1 августа); плакатов городских достижений «Вместе сделали» (до 5 августа); Виктории и Марии Бахтиных «Калейдоскоп» (до 5 августа).

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

31 августа - 12.00 и 17.00

Артисты государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац покажут оперу-балет в 2-х действиях «Дюймовочка» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов), либретто Роксаны Сац и Виктора Рябова по мотивам сказки Ганса-Христиана Андерсена. Бессмертная сказка Андерсена получила новую жизнь в современной музыке, пении и танце. Она переносит зрителей в волшебный мир… Спектакль удостоен 1-й премии и Гран-при на II Московском фес­тивале детских спектаклей и шоу-про­грамм для детей 2001 года.

Филиал Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации

(г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Телефон 56-80-70)

23 октября

Состоится фестиваль литературно-музыкальных композиций «Это надо живым!», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Фестиваль проводится с целью формирования у участников и зрителей нравственных и гражданских ориентиров, а также создания дополнительных условий развития детско-юношеского любительского творчества. Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет Филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ».

К участию в фестивале приглашаются коллективы независимо от ведомственной принадлежности (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Дворцы и дома культуры, и др.). Коллектив не менее чем на 2/3 должен состоять из учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений.

Заявки на участие принимаются со 2 сентября по 11 октября 2019 года на электронную почту SachkovSA@mnvmu.ru с пометкой «Заявка на фестиваль».