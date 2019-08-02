с.Варзуга

10 августа - 12.00

Праздник «ВарзугаDAY». Именно в этот день одно из старейших сельских поселений на Кольском полуострове, поморское село Варзуга отметит свой 600-летний Юбилей.

Варзуга по праву считается жемчужиной Русского Севера. Люди здесь живут особенные - умеющие ценить историю своего села и своего рода. Несколько лет назад Варзуга вошла в путеводитель по сельскому туризму, разработанный Порталом культурного наследия России «Культура.РФ» и фондом «Перспектива», как самое старое село. Главная достопримечательность села - деревянная шатровая Успенская церковь, возведенная в 1674 году без единого гвоздя.

«ВарзугаDAY» - это не обычный праздник, а большой фестиваль хорошего настроения. Программа его насыщена и разнообразна: «АРТ-газон», весёлые состязания и познавательные игровые программы - для детей, саамские игры, «Ярмарка талантов», «Город мастеров», интерактивная выставка с фотозоной, мастер-классы от клуба военно-исторической реконструкции, посещение музея поморского быта, мастер-класс по лепке козули и изготовлению праздничного сувенира, фото-сушка участников поселкового конкурса на лучшее фото Варзуги.

В большом праздничном концерте примут участие лучшие исполнители Мурманской области. Гости праздника услышат поморскую песню, заведут большой хоровод, а главным подарком станет выступление нашего земляка Алексея Гомана.

День рождения - праздник не только для именинника, но и для гостей. Мы приглашаем всех присоединиться к празднованию значимой даты для всей Мурманской области. Ведь Варзуга – это не просто поморское село. Это исток, корень, из которого вырос весь наш Кольский край. Вместе мы сможем создать настоящий фестиваль хорошего настроения, который запомнится всем не только угощением, но и подарит множество положительных эмоций и незабываемых впечатлений.

с.Варзуга, на Терском берегу.

с.Кузрека

3 августа – 11.00

В старинном селе Кузрека состоится праздник, посвященный поморской козуле – обрядовому печенью. Эти маленькие фигурки из ржаного теста пекли в поморских семьях с XII века.

Праздник поморской козули проходит в 30 километрах от районного центра Умбы – в селе Кузрека, он знакомит с историей и легендами Терского берега. В программе – выступления фольклорных коллективов, народные игры и хороводы, ярмарка народных мастеров, угощение блюдами поморской кухни, мастер-классы по лепке поморской козули, конкурс огородных пугал и народных забав.

Праздник начнётся в 11 часов работой «Улицы мастеров» и «Обжорного ряда». Торжественная церемония открытия состоится в 12.00. В концертной программе «Празднику Поморской козули – 10 лет!» примут участие народные самодеятельные коллективы из Умбы, Новгорода, городов Мурманской области.

Со своей программой на праздник приедут специалисты учреждения социального обслуживания, они научат рисованию стеклянными шариками, оформлению открыток в технике монотипия, войлоковалянию. Все желающие смогут сделать текстильное оригами, картины из шерсти, куклу-оберег «Северная берегиня» и др. Для родителей с детьми психологи готовы провести занятие с элементами тренинга.

с.Кузрека.

г.Апатиты

2 августа - 15.00

Уличные чтения «Лавочка-читалочка». Виниловая сказка Т. Габбе «Город мастеров» рисунки на асфальте».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

2 августа - 15.00

Уличные чтения «Лавочка-читалочка». Андрей Усачёв, «Умная собачка Соня». Игра «Земля, вода, огонь, воздух».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

2 августа -15.00

Летний кинозал – художественный фильм «Мэри и ведьмин цветок».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

2 августа - 16.00

Час информации «Животные: их права и наша защита».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

3 августа - 15.00

Летний концерт ЛИТО «Хибины».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

3 августа - 16.00

Слайд – рассказ «Лучшая няня на свете». К 120-летию со дня рождения английской писательницы Памелы Линдон Трэверс.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

г.Мурманск

2-5 августа

Парусник «Седов» зайдёт в порт Мурманск в рамках учебного рейса. Торжественная встреча судна состоится 2 августа у причала морского вокзала. В дни стоянки парусника мурманчане и гости города смогут посетить судно. Трап откроют для всех желающих 2 августа - с 12.00 до 19.00, с 3 по 4 августа с - 11.00 до 19.00 и 5 августа - с 10.00 до 16.00. С собой необходимо иметь паспорт. Дети до 14 лет могут попасть на борт только в сопровождении взрослых.

Также на площади перед Мурманским морским вокзалом пройдет большая культурная программа.

2 августа

10.30 – 11.00 – выступление оркестра штаба Северного флота;

11.00 -17.00 –выступление солистов города Мурманска и области;

12.00 - 19.00 – показ фильмов о барке «Седов», документальных фильмом Международного фестиваля «Северный характер»;

12.00 -15.00 – работа библиобуса: выставка рукописных книг с морской тематикой; игровая программа для детей с капитаном Врунгелем и морским пиратом;

14.00-17.00 – работа интерактивных площадок: игра «Веселый парашют», игра «Энгрибёрдс» и др.;

17.00 – 19.00 – выступление группы «Колотый лёд»;

3 августа

11.00 – 19.00 - показ фильмов о барке «Седов», документальных фильмом Международного фестиваля «Северный характер»;

12.00 – 16.00 - выступление солистов города Мурманска и области;

14.00 – 16.00 - работа библиобуса: выставка рукописных книг с морской тематикой; игровая программа для детей с капитаном Врунгелем и морским пиратом;

14.00 – 17.00 - работа интерактивных площадок: игра «Веселый парашют», игра «Энгрибёрдс» и др.;

16.00 – 17.00 - выступление группы «Колотый лёд»;

17.00 – 19.00 – интерактивная программа Дома молодежи г. Мурманска с участием творческих коллективов, выступление групп «MonkeyKingdom»и «DramTamTam»;

4 августа

11.00 – 19.00 - показ фильмов о барке «Седов», документальных фильмом Международного фестиваля «Северный характер»;

12.00 – 16.00 - выступление солистов города Мурманска и области;

14.00 - 16.00 - работа библиобуса: выставка рукописных книг с морской тематикой; игровая программа для детей с капитаном Врунгелем и морским пиратом;

14.00 – 17.00 - работа интерактивных площадок: игра «Веселый парашют», игра «Энгрибёрдс» и др.;

16.00 – 17.00 - выступление группы «Колотый лёд»;

17.30 – 20.00 – выступление проекта «RedPole».

г.Мурманск, портовый пр., Мурманский морской вокзал.

2 августа – 15.00

В рамках культурно-просветительского проекта «Экскурсионный марафон» состоится пешеходная экскурсия Мурманского областного краеведческого музея «Рождение столицы Заполярья». Мурманчане и гости города посетят место закладки города Романов-на-Мурмане. Экскурсантам расскажут, как застраивался город в 1920-1930-х гг., как жили мурманчане в довоенное время. Маршрут проходит в центральной части города.

Время проведения мероприятия - 40 минут. Количество билетов ограничено.

Посещение экскурсии только по предварительной записи по телефону 99-44-58.

Место сбора группы: г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова.

2 августа - 18.00

Показ фильмов в рамках видеоабонемента «Эрмитаж». К 255-летию со дня основания». Зрители увидят серии: «Тимуриды, или как начинаются войны» и «Тайны золота Моголов».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжает работу выставка: «Строго на Север» в рамках межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» (до 4 августа).

2 августа - 18.00

Показ фильмов в рамках видеоабонемента «Эрмитаж». К 255-летию со дня основания». В этот день гости увидят серии: «Тимуриды, или как начинаются войны» и «Тайны золота моголов». 12+

7 августа - 11.00

В рамках цикла выставок «С днём рождения, художник!» музей представляет произведение Александра Александровича Дейнеки. В 2019 году исполняется 120 лет со дня рождения народного художника СССР, академика Академии художеств СССР, лауреата Ленинской премии, Героя Социалистического Труда, награжденного орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, известнейшего советского живописца, монументалиста, графика и педагога (до 19 августа).

7 августа

Начнёт работу выставка из цикла «Короли грез», посвященная британскому модному дизайнеру и предпринимателю, основателю Модного дома «Burberry» - Томасу Бёрберри (1835-1926). В экспозиции будут представлены парфюмерные флаконы марки Burberry разных лет из частных коллекций. Посетители увидят около 20 экспонатов (до 1 сентября).

Август

В музее проходят уроки «Фарфоровые сказки» в рамках выставки «Сказки. Фарфоровая пластика из коллекции Анны Макаровой». На уроке посетители узнают историю создания китайского, мейсенского и русского фарфора, познакомятся с произведениями фарфоровых заводов Советского Союза, Украины и фабрик Германии и Испании. Ребятам предлагаются загадки, постановка собственной сказки в теневом театре. В завершение урока предлагается мастер-класс по росписи бумажной тарелки или фарфоровой посуды (12+).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года); «На страже здоровья Красной армии» (выставочный зал, ул. Академика Павлова, 1а, до 31 августа).

2 августа - 15.00

Состоится пешеходная экскурсия «Рождение столицы Заполярья». Мурманчане и гости города посетят место закладки города Романов-на-Мурмане. Экскурсантам расскажут, как застраивался город в 1920-1930 гг., как жили мурманчане в довоенное время. Маршрут проходит в центральной части города. 6+

3 августа - 15.00

Состоится пешеходная экскурсия «Мурманск - город-герой». Экскурсантам расскажут о городе Мурманске в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Гости узнают о героической обороне города, о жестоких авианалетах немецко-фашистских захватчиков и увидят памятники Герою Советского Союза Анатолию Бредову, военным строителям, обелиск рыбакам и кораблям, погибшим при защите Советского Заполярья, памятный знак участникам союзных конвоев, памятник, посвященный совместной борьбе стран антигитлеровской коалиции, и награды Мурманска - города-героя. 6+

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

29 сентября

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной семинар для балетмейстеров, руководителей хореографических коллективов, хормейстеров и аккомпаниаторов вокально-хоровых коллективов культурно-досуговых учреждений Мурманской области.

Тема семинара: «Музыка и танец. Постановка вокально хореографических композиций». Занятия проводит: Гвоздева Татьяна Николаевна, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, доцент кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных, доцент кафедры теории хореографического искусства Московского государственного университета культуры и искусства, Лауреат международных и всероссийских конкурсов хореографического искусства, автор хореографических постановок Государственного академического Северного русского народного хора (г. Архангельск), Оренбургского государственного академического русского народного хора (г. Оренбург), Государственного ансамбля песни и танца Коми Республики «Асья кыа» (г. Сыктывкар).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Туристскими маршрутами Кольского Севера» (до 31 августа); «Хочу все знать» (до 30 августа); «Страна чудес - волшебный Север» (до 30 августа); «Белая Арктика» - фотовыставка мурманского фотохудожника Дмитрия Дешевых (до 30 августа); «Глазами северян» - фотостудия «Мурманск» Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова (до 30 августа); «Цветы за окном» - фотовыставка Вячеслава Смоленского (до 30 августа); «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето» - выставка изданий в рамках цикла «Книга. Время. Мы» (до 31 августа); «Волшебные страны, иные миры и их обитатели» (до 31 августа); «ПУП! Познавательно - Увлекательно - Полезно!» (до 31 августа); «Звезды современности» (до 30 сентября); «Книгопанорама» (до конца года); «Премиальный парад» (до конца года).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

По вторникам и четвергам

В дни каникул учащихся 1-4-х классов приглашает хобби-клуб «Мастерим, что хотим». Предварительная запись по телефону 44-34-33. 6+

2 - 4 августа

библиобус библиотеки проведет игровую программу «Мой мачтовый город» на территории морского вокзала. Посетители смогут увидеть уникальные рукописные книги на морскую тематику, выполненные вручную участниками Международного конкурса детской рукописной книги, из фонда библиотеки. Веселый капитан подготовил загадки и викторину для всех юных знатоков моря и города. Также ребята смогут попробовать свои силы в игре «Морская рыбалка», посоревноваться на скорость в игре «Поймай за хвост» и узнать, кто из них самый артистичный морской волк в игре «Импровизация». 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

30 августа - 11.00

1 сентября - 12.00 и 15.00

Московский детский музыкальный театр имени Наталии Сац представит мини-оперу для детей «Мойдодыр» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов). Это мини-опера по мотивам сказки Корнея Чуковского.

30 августа - 18.00

Взрослой публике столицы Заполярья будет представлена постановка Доменико Чимароза «Тайный брак» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов) – либретто Джованни Бертати по пьесе Дэвида Гаррика и Джорджа Колмана Старшего. «Тайный брак» – единственная по сей день исполняемая опера Доменико Чимарозы и единственная в истории мирового театра опера, полностью «сыгранная на бис» сразу же после премьеры 7 февраля 1792 года в Придворном театре Вены. Она настолько понравилась императору Леопольду II, что он потребовал тут же целиком повторить её в своих покоях, пока актеры не разгримировались. «Тайный брак» является типичной итальянской комической оперой. Яркие сценические зарисовки представлены множеством ансамблей: терцетов, квартетов и квинтетов, а в развёрнутом финале принимает участие весь актёрский состав, занятый в этом произведении.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: графики Веры Константиновны Чеботарь из фондов музея, посвященная 65-летнему юбилею художника (до 18 августа); живописи и графики Николая Морозова (до 25 августа); клуба «Гобелен», приуроченная к 25-летию клуба (до 1 сентября); «Крым в фотографиях. 1880-1910-е» (до 1 сентября); «В мире красок» (до 8 сентября); «Сказки» (до конца года).

4 августа - 14.00

Показ документального фильма «Илья Репин. От себя не уйдешь». 5 августа исполняется 175 лет со дня рождения русского художника Ильи Ефимовича Репина (1844-1930). «Самсон русской живописи» - так называл Репина В. В. Стасов. Илья Ефимович был типичным представителем искусства второй половины XIX века, современники видели в нем высший взлет русской реалистической школы. Художник одновременно выступал и как портретист, и как мастер бытовой и исторической картины: «Бурлаки на Волге», «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», «Крестный ход в Курской губернии», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Торжественное заседание Государственного Совета», «Не ждали». 12+

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

15 сентября - 17.00

«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган). г.Москва.

28 сентября - 18.00

«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис ФЕдоренко (бас-баритон). г.Москва.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает областная выставка-конкурс детского художественного творчества «Край, в котором я живу». Выставка посвящена 85-летию международного традиционного Праздника Севера и 59-летию Праздника Севера учащихся. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства (до 30 июня).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: плакатов городских достижений «Вместе сделали» (до 5 августа); Виктории и Марии Бахтиных «Калейдоскоп» (до 5 августа).

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

31 августа - 12.00 и 17.00

Артисты государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац покажут оперу-балет в 2-х действиях «Дюймовочка» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов), либретто Роксаны Сац и Виктора Рябова по мотивам сказки Ганса-Христиана Андерсена. Бессмертная сказка Андерсена получила новую жизнь в современной музыке, пении и танце. Она переносит зрителей в волшебный мир… Спектакль удостоен 1-й премии и Гран-при на II Московском фес­тивале детских спектаклей и шоу-про­грамм для детей 2001 года.

Филиал Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации

(г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Телефон 56-80-70)

23 октября

Состоится фестиваль литературно-музыкальных композиций «Это надо живым!», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Фестиваль проводится с целью формирования у участников и зрителей нравственных и гражданских ориентиров, а также создания дополнительных условий развития детско-юношеского любительского творчества. Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет Филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ».

К участию в фестивале приглашаются коллективы независимо от ведомственной принадлежности (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Дворцы и дома культуры, и др.). Коллектив не менее чем на 2/3 должен состоять из учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений.

Заявки на участие принимаются со 2 сентября по 11 октября 2019 года на электронную почту SachkovSA@mnvmu.ru с пометкой «Заявка на фестиваль».