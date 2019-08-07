с.Варзуга

9 и 10 августа - 12.00

Праздник «ВарзугаDAY». Именно в этот день одно из старейших сельских поселений на Кольском полуострове, поморское село Варзуга отметит свой 600-летний Юбилей.

Варзуга по праву считается жемчужиной Русского Севера. Люди здесь живут особенные - умеющие ценить историю своего села и своего рода. Несколько лет назад Варзуга вошла в путеводитель по сельскому туризму, разработанный Порталом культурного наследия России «Культура.РФ» и фондом «Перспектива», как самое старое село. Главная достопримечательность села - деревянная шатровая Успенская церковь, возведенная в 1674 году без единого гвоздя.

«ВарзугаDAY» - это не обычный праздник, а большой фестиваль хорошего настроения. Программа его насыщена и разнообразна: «АРТ-газон», весёлые состязания и познавательные игровые программы - для детей, саамские игры, «Ярмарка талантов», «Город мастеров», интерактивная выставка с фотозоной, мастер-классы от клуба военно-исторической реконструкции, посещение музея поморского быта, мастер-класс по лепке козули и изготовлению праздничного сувенира, фото-сушка участников поселкового конкурса на лучшее фото Варзуги.

В большом праздничном концерте примут участие лучшие исполнители Мурманской области. Гости праздника услышат поморскую песню, заведут большой хоровод, а главным подарком станет выступление нашего земляка Алексея Гомана.

День рождения - праздник не только для именинника, но и для гостей. Мы приглашаем всех присоединиться к празднованию значимой даты для всей Мурманской области. Ведь Варзуга – это не просто поморское село. Это исток, корень, из которого вырос весь наш Кольский край. Вместе мы сможем создать настоящий фестиваль хорошего настроения, который запомнится всем не только угощением, но и подарит множество положительных эмоций и незабываемых впечатлений.

В рамках празднования 600-летия старинного поморского села Варзуга состоится первый этно-лагерь «ВМЕСТЕ». Место проведения выбрано не случайно. Варзуга - первое русское поселение на Кольском Севере. Это духовный центр Поморья, историко-культурный и природный заповедник Мурманской области. Самобытность старинного села будет способствовать участникам этно-лагеря и гостям края окунуться в свои истоки, ощутить причастность к богатой культуре многонациональной России.

В мероприятии примут участие представители национально-культурных общественных объединений и автономий Дома Дружбы Мурманской области, представители органов власти. Главным экспертом выступит Андрей Николаевич Худолеев, ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России.

В течение двух дней этно-лагеря участники планируют обсудить такие темы как: «Национальная политика и межнациональные отношения: особенности текущего момента»; «Информационное сопровождение в системе межнациональных отношений»; «Вопросы коммуникативных процессов. Межнациональное и межпоколенческое взаимодействие».

Представители разных национальностей примут участие в работе интерактивной площадки «Лаборатория межнационального взаимодействия». В рамках кинолектория состоится просмотр и обсуждение фильма «Старухи».

с.Варзуга, на Терском берегу.

г.Апатиты

7 августа – 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТВоРА». Мастер-класс «Тигренок» по книге Ильи Лагутенко «Я тигр».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

8 августа – 14.00

Творческая мастерская «Пестрый городок». Поделка из соленого теста «Подсолнух».

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

8 августа – 15.00

Уличные чтения «Лавочка-читалочка». Сборник рассказов «Первое апреля», викторина и загадки, рисунки на асфальте.

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

8 августа – 15.00

Уличные чтения «Лавочка-читалочка». Саамские сказки, мастер-класс «Саамский узор», рисунки на асфальте.

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

8 августа – 15.00

Уличные чтения «Лавочка-читалочка». Р. Киплинг, «Мы одной крови».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

9 августа – 15.00

Уличные чтения «Лавочка-читалочка». Виниловая сказка «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», рисунки на асфальте.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

9 августа – 15.00

Уличные чтения «Лавочка-читалочка». Саамские сказки. Игра «Охотник и олени».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

9 августа – 15.00

Летний кинозал – художественный фильм «Зверополис».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

10 августа – 16.00

Краеведческий час «День коренных народов. Кольские саамы».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

11 августа – 12.00

Праздничное мероприятие, посвященное Дню строителя.

г.Апатиты. Площадь около Монумента трудовой славы.

11 августа – 12.00

Городской фестиваль активности «Комфортная городская среда».

г.Апатиты. Городской парк.

г.Оленегорск

7 августа - 12.00

Праздничные мероприятия, посвященные Дню рождения города Оленегорска.

г.Оленегорск, ул.Строительная, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда», сквер за управлением АО «Олкон».

г.Мурманск

7 августа – 11.00

Состоится познавательная игровая программа «Мульт-Парад». С чего начинается любой мультфильм, кто придумывает образ будущего персонажа и благодаря кому герои «оживают» на экране – ответы на эти вопросы ребята из оздоровительного лагеря при школе № 42 города Мурманска получат на познавательно-игровой интерактивной программе «Мульт-парад».

Мальчишки и девчонки примут участие в конкурсах, узнают, чем сегодня занимается киностудия «Союзмультфильм» и, конечно же, увидят любимые мультфильмы.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

7 августа – 15.00

В рамках культурно-просветительского проекта «Экскурсионный марафон» начнется обзорная пешеходная экскурсия по Мурманску, организованная специалистами Мурманского областного краеведческого музея. Маршрут стартует у Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова.

Экскурсантам расскажут историю рождения Мурманска, проведут по центральным улицам – проспекту Ленина и улице Челюскинцев до мемориального комплекса «Морякам, погибшим в мирное время».

Со смотровых площадок мемориала открывается замечательный вид на центр города, на памятник «Печной трубе», Семёновское озеро и мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг».

Длительность экскурсии – 2 часа. Количество билетов ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону (8152) 99-44-58.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

7 августа – 11.00

Откроется выставка из цикла «Короли грёз», посвящённая британскому модному дизайнеру и предпринимателю, основателю Модного дома «Burberry» Томасу Бёрберри.

Посетители увидят около 20 экспонатов, в том числе парфюмерные флаконы марки Burberry разных лет из частных коллекций.

Выставка будет работать по 1 сентября. Вход свободный.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

7 августа – 11.00

В рамках цикла выставок «С днем рождения, художник!» Мурманский областной художественный музей представит произведение Александра Александровича Дейнеки.

Экспозиция посвящена 120-летию со дня рождения известного советского живописца, монументалиста, графика и педагога.

Александр Дейнека окончил Харьковское художественное училище в 1917 году и полиграфическое отделение Высших художественно-технических мастерских в Москве в 1925 году. Был тесно связан с революцией и молодой советской властью. Он возглавлял секцию ИЗО Губнадобраза, оформлял агитпоезда, театральные постановки, руководил художественной студией и «Окнами РОСТа» в Курске.

В годы Великой Отечественной войны Дейнека жил в Москве и работал для мастерской военно-оборонного плаката «Окна ТАСС».

Работал как декоратор над мозаиками для станций московского метро «Маяковская» и «Новокузнецкая», Московского Государственного университета имени М.В. Ломоносова, Дворца Съездов в Московском Кремле.

Александр Александрович более 30 лет отдал преподавательской деятельности, его учениками были народный художник СССР А.В. Васнецов, заслуженный художник РСФСР К.А. Тутеволь, народный художник Украины Н.В. Ясиненко, народный художник России Г.В. Черемушкин.

Дейнека много и плодотворно работал над спортивной темой, постоянно возвращался к ней в своих графических работах, картинах, эскизах мозаик. Художник писал: «Я люблю спорт. Я могу любоваться часами на бегунов, пятиборцев, пловцов, лыжников. Мне всегда казалось, что спорт облагораживает человека, как все красивое». Александр Александрович и сам был спортсменом. Собственный опыт, увлеченность, помогли ему найти вдохновенные решения этой темы в искусстве.

Сюжетная композиция «Хоккей» из собрания Мурманского областного художественного музея является подготовительной работой для мозаичного панно «Хоккеисты», вошедшего в серию мозаик «Люди Страны Советов». За эту идею художник в 1964 году был удостоен Ленинской премии.

На картине изображен миг захватывающей борьбы, азарт спортивного соревнования. Фигуры спортсменов динамичны, автору мастерски удалось запечатлеть их в движении. Созданный Александром Александровичем образ хоккейного состязания был растиражирован в виде марок в 1973 году.

Выставка будет работать по 19 августа. Вход свободный.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжает работу выставка: «Строго на Север» в рамках межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» (до 4 августа).

7 августа - 11.00

В рамках цикла выставок «С днём рождения, художник!» музей представляет произведение Александра Александровича Дейнеки. В 2019 году исполняется 120 лет со дня рождения народного художника СССР, академика Академии художеств СССР, лауреата Ленинской премии, Героя Социалистического Труда, награжденного орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, известнейшего советского живописца, монументалиста, графика и педагога (до 19 августа).

7 августа – 11.00

Начнёт работу выставка из цикла «Короли грез», посвященная британскому модному дизайнеру и предпринимателю, основателю Модного дома «Burberry» - Томасу Бёрберри (1835-1926). В экспозиции будут представлены парфюмерные флаконы марки Burberry разных лет из частных коллекций. Посетители увидят около 20 экспонатов (до 1 сентября).

Август

В музее проходят уроки «Фарфоровые сказки» в рамках выставки «Сказки. Фарфоровая пластика из коллекции Анны Макаровой». На уроке посетители узнают историю создания китайского, мейсенского и русского фарфора, познакомятся с произведениями фарфоровых заводов Советского Союза, Украины и фабрик Германии и Испании. Ребятам предлагаются загадки, постановка собственной сказки в теневом театре. В завершение урока предлагается мастер-класс по росписи бумажной тарелки или фарфоровой посуды. 12+.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года); «На страже здоровья Красной армии» (выставочный зал, ул. Академика Павлова, 1а, до 31 августа).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

7 августа – 11.00

Состоится познавательная игровая программа «Мульт-Парад». С чего начинается любой мультфильм, кто придумывает образ будущего персонажа и благодаря кому герои «оживают» на экране – ответы на эти вопросы ребята из оздоровительного лагеря при школе № 42 города Мурманска получат на познавательно-игровой интерактивной программе «Мульт-парад».

Мальчишки и девчонки примут участие в конкурсах, узнают, чем сегодня занимается киностудия «Союзмультфильм» и, конечно же, увидят любимые мультфильмы.

29 сентября

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной семинар для балетмейстеров, руководителей хореографических коллективов, хормейстеров и аккомпаниаторов вокально-хоровых коллективов культурно-досуговых учреждений Мурманской области.

Тема семинара: «Музыка и танец. Постановка вокально хореографических композиций». Занятия проводит: Гвоздева Татьяна Николаевна, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, доцент кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных, доцент кафедры теории хореографического искусства Московского государственного университета культуры и искусства, Лауреат международных и всероссийских конкурсов хореографического искусства, автор хореографических постановок Государственного академического Северного русского народного хора (г. Архангельск), Оренбургского государственного академического русского народного хора (г. Оренбург), Государственного ансамбля песни и танца Коми Республики «Асья кыа» (г. Сыктывкар).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Туристскими маршрутами Кольского Севера» (до 31 августа); «Хочу все знать» (до 30 августа); «Страна чудес - волшебный Север» (до 30 августа); «Белая Арктика» - фотовыставка мурманского фотохудожника Дмитрия Дешевых (до 30 августа); «Глазами северян» - фотостудия «Мурманск» Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова (до 30 августа); «Цветы за окном» - фотовыставка Вячеслава Смоленского (до 30 августа); «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето» - выставка изданий в рамках цикла «Книга. Время. Мы» (до 31 августа); «Волшебные страны, иные миры и их обитатели» (до 31 августа); «ПУП! Познавательно - Увлекательно - Полезно!» (до 31 августа); «Звезды современности» (до 30 сентября); «Книгопанорама» (до конца года); «Премиальный парад» (до конца года).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

По вторникам и четвергам

В дни каникул учащихся 1-4-х классов приглашает хобби-клуб «Мастерим, что хотим». Предварительная запись по телефону 44-34-33. 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

30 августа - 11.00

1 сентября - 12.00 и 15.00

Московский детский музыкальный театр имени Наталии Сац представит мини-оперу для детей «Мойдодыр» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов). Это мини-опера по мотивам сказки Корнея Чуковского.

30 августа - 18.00

Взрослой публике столицы Заполярья будет представлена постановка Доменико Чимароза «Тайный брак» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов) – либретто Джованни Бертати по пьесе Дэвида Гаррика и Джорджа Колмана Старшего. «Тайный брак» – единственная по сей день исполняемая опера Доменико Чимарозы и единственная в истории мирового театра опера, полностью «сыгранная на бис» сразу же после премьеры 7 февраля 1792 года в Придворном театре Вены. Она настолько понравилась императору Леопольду II, что он потребовал тут же целиком повторить её в своих покоях, пока актеры не разгримировались. «Тайный брак» является типичной итальянской комической оперой. Яркие сценические зарисовки представлены множеством ансамблей: терцетов, квартетов и квинтетов, а в развёрнутом финале принимает участие весь актёрский состав, занятый в этом произведении.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: графики Веры Константиновны Чеботарь из фондов музея, посвященная 65-летнему юбилею художника (до 18 августа); живописи и графики Николая Морозова (до 25 августа); клуба «Гобелен», приуроченная к 25-летию клуба (до 1 сентября); «Крым в фотографиях. 1880-1910-е» (до 1 сентября); «В мире красок» (до 8 сентября); «Сказки» (до конца года).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

15 сентября - 17.00

«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган). г.Москва.

28 сентября - 18.00

«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис ФЕдоренко (бас-баритон). г.Москва.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает областная выставка-конкурс детского художественного творчества «Край, в котором я живу». Выставка посвящена 85-летию международного традиционного Праздника Севера и 59-летию Праздника Севера учащихся. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства (до 30 июня).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: плакатов городских достижений «Вместе сделали» (до 5 августа); Виктории и Марии Бахтиных «Калейдоскоп» (до 5 августа).

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

31 августа - 12.00 и 17.00

Артисты государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац покажут оперу-балет в 2-х действиях «Дюймовочка» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов), либретто Роксаны Сац и Виктора Рябова по мотивам сказки Ганса-Христиана Андерсена. Бессмертная сказка Андерсена получила новую жизнь в современной музыке, пении и танце. Она переносит зрителей в волшебный мир… Спектакль удостоен 1-й премии и Гран-при на II Московском фес­тивале детских спектаклей и шоу-про­грамм для детей 2001 года.

Филиал Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации

(г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Телефон 56-80-70)

23 октября

Состоится фестиваль литературно-музыкальных композиций «Это надо живым!», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Фестиваль проводится с целью формирования у участников и зрителей нравственных и гражданских ориентиров, а также создания дополнительных условий развития детско-юношеского любительского творчества. Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет Филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ».

К участию в фестивале приглашаются коллективы независимо от ведомственной принадлежности (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Дворцы и дома культуры, и др.). Коллектив не менее чем на 2/3 должен состоять из учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений.

Заявки на участие принимаются со 2 сентября по 11 октября 2019 года на электронную почту SachkovSA@mnvmu.ru с пометкой «Заявка на фестиваль».