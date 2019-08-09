с.Варзуга

9 и 10 августа - 12.00

Праздник «ВарзугаDAY». Именно в этот день одно из старейших сельских поселений на Кольском полуострове, поморское село Варзуга отметит свой 600-летний Юбилей.

Варзуга по праву считается жемчужиной Русского Севера. Люди здесь живут особенные - умеющие ценить историю своего села и своего рода. Несколько лет назад Варзуга вошла в путеводитель по сельскому туризму, разработанный Порталом культурного наследия России «Культура.РФ» и фондом «Перспектива», как самое старое село. Главная достопримечательность села - деревянная шатровая Успенская церковь, возведенная в 1674 году без единого гвоздя.

«ВарзугаDAY» - это не обычный праздник, а большой фестиваль хорошего настроения. Программа его насыщена и разнообразна: «АРТ-газон», весёлые состязания и познавательные игровые программы - для детей, саамские игры, «Ярмарка талантов», «Город мастеров», интерактивная выставка с фотозоной, мастер-классы от клуба военно-исторической реконструкции, посещение музея поморского быта, мастер-класс по лепке козули и изготовлению праздничного сувенира, фото-сушка участников поселкового конкурса на лучшее фото Варзуги.

В большом праздничном концерте примут участие лучшие исполнители Мурманской области. Гости праздника услышат поморскую песню, заведут большой хоровод, а главным подарком станет выступление нашего земляка Алексея Гомана.

День рождения - праздник не только для именинника, но и для гостей. Мы приглашаем всех присоединиться к празднованию значимой даты для всей Мурманской области. Ведь Варзуга – это не просто поморское село. Это исток, корень, из которого вырос весь наш Кольский край. Вместе мы сможем создать настоящий фестиваль хорошего настроения, который запомнится всем не только угощением, но и подарит множество положительных эмоций и незабываемых впечатлений.

В рамках празднования 600-летия старинного поморского села Варзуга состоится первый этно-лагерь «ВМЕСТЕ». Место проведения выбрано не случайно. Варзуга - первое русское поселение на Кольском Севере. Это духовный центр Поморья, историко-культурный и природный заповедник Мурманской области. Самобытность старинного села будет способствовать участникам этно-лагеря и гостям края окунуться в свои истоки, ощутить причастность к богатой культуре многонациональной России.

В мероприятии примут участие представители национально-культурных общественных объединений и автономий Дома Дружбы Мурманской области, представители органов власти. Главным экспертом выступит Андрей Николаевич Худолеев, ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России.

В течение двух дней этно-лагеря участники планируют обсудить такие темы как: «Национальная политика и межнациональные отношения: особенности текущего момента»; «Информационное сопровождение в системе межнациональных отношений»; «Вопросы коммуникативных процессов. Межнациональное и межпоколенческое взаимодействие».

Представители разных национальностей примут участие в работе интерактивной площадки «Лаборатория межнационального взаимодействия». В рамках кинолектория состоится просмотр и обсуждение фильма «Старухи».

с.Варзуга, на Терском берегу.

г.Апатиты

9 августа – 15.00

Уличные чтения «Лавочка-читалочка». Виниловая сказка «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», рисунки на асфальте.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

9 августа – 15.00

Уличные чтения «Лавочка-читалочка». Саамские сказки. Игра «Охотник и олени».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

9 августа – 15.00

Летний кинозал – художественный фильм «Зверополис».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

10 августа – 16.00

Краеведческий час «День коренных народов. Кольские саамы».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

11 августа – 12.00

Праздничное мероприятие, посвященное Дню строителя.

г.Апатиты. Площадь около Монумента трудовой славы.

11 августа – 12.00

Городской фестиваль активности «Комфортная городская среда».

г.Апатиты. Городской парк.

14 августа в 11.00

Специализированная ярмарка «Медовый спас». 0+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

сп.Тулома

10 августа – 12.00

Жителей и гостей Кольского Заполярья приглашают принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Международному дню коренных народов мира, провести время в теплой дружеской атмосфере.

Международный день коренных народов мира поддерживает взаимное глубокое уважение культур, языков, обычаев и духовных традиций. Праздник объединит гостей со всей Мурманской области, которых ждет яркая концертная программа с красочными танцевальными представлениями фольклорных коллективов и зажигательными выступлениями исполнителей.

На выставке-ярмарке изделий декоративно-прикладного творчества мастера представят предметы быта и саамского костюма, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней.

Все желающие смогут принять участие в работе мастер-классов, приобрести навыки плетения саамских поясов, изготовления изделий из кожи оленя и бисера. Самые смелые и активные участники праздника получат возможность испытать свою силу и ловкость в мастер-классах по национальным видам спорта (метанию аркана, прыжкам через нарты, стрельбе из арбалета, женскому саамскому футболу).

На площади у Туломского сельского Дома культуры откроется экспозиция предметов саамского быта, северные домашние олени и ездовые собаки – хаски позволят окунуться в уникальный мир северных народов.

Юных участников праздника на площади будут ждать детские аттракционы и катание на пони. Традиционно праздничные мероприятия завершатся угощением саамской ухой и «Костром единения» в исполнении саамского нойда Нади Фениной.

сп.Тулома, ул.Мира, 6. Площадь у Туломского сельского Дома культуры.

ЗАТО г.Снежногорск

11 августа в 13.00

День строителя. Игровая программа «Строители, вы создаете города». 6+

ЗАТО г.Снежногорск, ул. Мира, 3. Дворец культуры «Современник».

ЗАТО г.Североморск

10 августа - 16.00

Танцевальный марафон «Танцуй на здоровье». 0+

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. Площадь перед ДК «Строитель».

г.Мурманск

9 августа – 10.30

Сотрудники Мурманской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих проведут познавательный час «Край наш Севером зовётся», в котором примут участие дети-инвалиды отделения реабилитации Мурманского центра социальной помощи семье и детям. В программе: просмотр слайдов «Чудеса северной природы», занимательная игра «Лесное лукошко», знакомство с тактильными книгами.

г.Мурманск, ул.Шевченко, 26. Мурманская специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

9 августа – 11.00

Для юных северян из детского лагеря при мурманской школе № 42 будет проведена развлекательная программ «Голос. Дети!». Ребята исполнят любимые песни и примут участие в музыкальных викторинах и конкурсах.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

9 августа – 11.00

Начало работы выставки «Окна». В экспозиции будет представлено более 20 произведений из фондового собрания музея. Гости увидят картины Татьяны Ковалевой, Владимира Чернова, Анатолия Шаковца, Сергея Чеботаря, Юрия Панкова, а также мастеров отечественного изобразительного искусства – Завена Аршакуни, Андрея Яковлева, Андрея Ветрогонского и Георгия Верейского. Выставка будет работать до 1 сентября.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

9 августа - 11.00

Торжественный митинг, посвященный празднованию Международного дня коренных народов мира. В рамках торжественного митинга, посвященного открытию празднования Международного дня коренных народов мира, состоится поднятие саамского флага, прозвучат приветственные слова представителей исполнительных органов государственной власти Мурманской области, саамских общественных объединений.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Площадка перед зданием.

6 сентября – 12.00-16.30

Состоится фестиваль #ВместеЯрче. Цель фестиваля – популяризация экологичного, энергосберегающего образа жизни, внедрения современных энергосберегающих технологий среди населения. В программу фестиваля включены конкурсы, спортивные соревнования, работа творческих мастерских, проведение занятий по основам энергосберегающего образа жизни, красочный флешмоб и многое другое. На площадке фестиваля развернется масштабная зона профориентационной работы.

Планируется, что в мероприятиях фестиваля примет участие около четырехсот школьников и студентов, площадки фестиваля открыты для всех желающих.

Фестиваль ежегодно проходит во всех крупных городах страны при поддержке Минэнерго, Минобрнауки и Министерства культуры России, Росмолодежи, Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда «Росконгресс».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжает работу выставка: сюжетной композиции «Хоккей» Александра Дейнеки из цикла «С днём рождения, художник!» (до 19 августа); из цикла «Короли грез», посвященная британскому модному дизайнеру и предпринимателю, основателю модного дома «Burberry» - Томасу Бёрберри (1835-1926) (до 1 сентября); выставка «Окна» - 20 произведений живописи и графики из фондового собрания музея (до 1 сентября).

Август

В музее проходят уроки «Фарфоровые сказки» в рамках выставки «Сказки. Фарфоровая пластика из коллекции Анны Макаровой». На уроке посетители узнают историю создания китайского, мейсенского и русского фарфора, познакомятся с произведениями фарфоровых заводов Советского Союза, Украины и фабрик Германии и Испании. Ребятам предлагаются загадки, постановка собственной сказки в теневом театре. В завершение урока предлагается мастер-класс по росписи бумажной тарелки или фарфоровой посуды. 12+.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

29 сентября

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной семинар для балетмейстеров, руководителей хореографических коллективов, хормейстеров и аккомпаниаторов вокально-хоровых коллективов культурно-досуговых учреждений Мурманской области.

Тема семинара: «Музыка и танец. Постановка вокально хореографических композиций». Занятия проводит: Гвоздева Татьяна Николаевна, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, доцент кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных, доцент кафедры теории хореографического искусства Московского государственного университета культуры и искусства, Лауреат международных и всероссийских конкурсов хореографического искусства, автор хореографических постановок Государственного академического Северного русского народного хора (г. Архангельск), Оренбургского государственного академического русского народного хора (г. Оренбург), Государственного ансамбля песни и танца Коми Республики «Асья кыа» (г. Сыктывкар).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Самые нашумевшие книги Рунета» (до 31 августа); «Интеллектуальный бестселлер: читает весь мир» (до 30 сентября); «Юбилейный вернисаж: Михаил Зощенко и Клиффорд Саймак» (до 31 августа); «Мечтатель» - к 160-летию со дня рождения Кнута Гамсуна (до 31 августа); «Летнее меню» (до 31 августа); «Туристскими маршрутами Кольского Севера» (до 31 августа); «Хочу всё знать» (до 30 августа); «Страна чудес - волшебный Север» (до 30 августа); «Белая Арктика» - фотовыставка мурманского фотохудожника Дмитрия Дешевых (до 30 августа); «Глазами северян» - фотостудия «Мурманск» Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (до 30 августа); «Цветы за окном» - фотовыставка Вячеслава Смоленского (до 30 августа); «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето» - выставка изданий в рамках цикла «Книга. Время. Мы» (до 31 августа); «Волшебные страны, иные миры и их обитатели» (до 31 августа); «ПУП! Познавательно - Увлекательно - Полезно!» (до 31 августа); «Звезды современности» (до 30 сентября); «Книгопанорама» (до конца года); «Премиальный парад» (до конца года).

10 августа - 11.00

Спортивно-познавательная программа. Участники проверят себя на знание истории олимпийского движения, различных чемпионатов, спортивных рекордов, достижений, наград. Особый пункт программы - игра о киберспорте, с недавних пор получившем статус официальной спортивной дисциплины. 6+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

В дни каникул учащихся 1-4-х классов приглашает хобби-клуб «Мастерим, что хотим». Предварительная запись по телефону 44-34-33. 6+

12 августа - 11.00

Этикет-класс «Лучшие на свете воспитанные дети!» для ребят, посещающих летний оздоровительный лагерь на базе средней образовательной школы № 49. 6+

13 августа - 11.00 и 12.00

Познавательный час «Все о комиксах» для детей из летнего оздоровительного лагеря при средней общеобразовательной школе № 57. 6+

По вторникам и четвергам

Отдел библиотечного обслуживания приглашает учеников 1-4-х классов в дни летних каникул в хобби-клуб «Мастерим, что хотим». На занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно-прикладного творчества, научатся делать подарки и сувениры. Из простой бумаги с помощью ножниц, клея и цветных карандашей, проявив фантазию, своими руками создадут забавные и полезные поделки. Вход свободный. Предварительная запись по телефону 44-34-33. 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

30 августа - 11.00

1 сентября - 12.00 и 15.00

Московский детский музыкальный театр имени Наталии Сац представит мини-оперу для детей «Мойдодыр» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов). Это мини-опера по мотивам сказки Корнея Чуковского.

30 августа - 18.00

Взрослой публике столицы Заполярья будет представлена постановка Доменико Чимароза «Тайный брак» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов) – либретто Джованни Бертати по пьесе Дэвида Гаррика и Джорджа Колмана Старшего. «Тайный брак» – единственная по сей день исполняемая опера Доменико Чимарозы и единственная в истории мирового театра опера, полностью «сыгранная на бис» сразу же после премьеры 7 февраля 1792 года в Придворном театре Вены. Она настолько понравилась императору Леопольду II, что он потребовал тут же целиком повторить её в своих покоях, пока актеры не разгримировались. «Тайный брак» является типичной итальянской комической оперой. Яркие сценические зарисовки представлены множеством ансамблей: терцетов, квартетов и квинтетов, а в развёрнутом финале принимает участие весь актёрский состав, занятый в этом произведении.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: графики Веры Константиновны Чеботарь из фондов музея, посвященная 65-летнему юбилею художника (до 18 августа); живописи и графики Николая Морозова (до 25 августа); клуба «Гобелен», приуроченная к 25-летию клуба (до 1 сентября); «Крым в фотографиях. 1880-1910-е» (до 1 сентября); «В мире красок» (до 8 сентября); «Сказки» (до конца года).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

15 сентября - 17.00

«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган). г.Москва.

28 сентября - 18.00

«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис ФЕдоренко (бас-баритон). г.Москва.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает областная выставка-конкурс детского художественного творчества «Край, в котором я живу». Выставка посвящена 85-летию международного традиционного Праздника Севера и 59-летию Праздника Севера учащихся. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства (до 30 июня).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка: флористика Галины Швецовой «Полевая рапсодия» (до 19 сентября).

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

31 августа - 12.00 и 17.00

Артисты государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац покажут оперу-балет в 2-х действиях «Дюймовочка» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов), либретто Роксаны Сац и Виктора Рябова по мотивам сказки Ганса-Христиана Андерсена. Бессмертная сказка Андерсена получила новую жизнь в современной музыке, пении и танце. Она переносит зрителей в волшебный мир… Спектакль удостоен 1-й премии и Гран-при на II Московском фес­тивале детских спектаклей и шоу-про­грамм для детей 2001 года.

Филиал Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации

(г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Телефон 56-80-70)

23 октября

Состоится фестиваль литературно-музыкальных композиций «Это надо живым!», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Фестиваль проводится с целью формирования у участников и зрителей нравственных и гражданских ориентиров, а также создания дополнительных условий развития детско-юношеского любительского творчества. Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет Филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ».

К участию в фестивале приглашаются коллективы независимо от ведомственной принадлежности (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Дворцы и дома культуры, и др.). Коллектив не менее чем на 2/3 должен состоять из учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений.

Заявки на участие принимаются со 2 сентября по 11 октября 2019 года на электронную почту SachkovSA@mnvmu.ru с пометкой «Заявка на фестиваль».