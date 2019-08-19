г.Мончегорск

24 августа – 12.00

В четвертый раз международный фестиваль «Табуретка» приглашает горожан и гостей Мончегорска окунуться в пространство поэзии, известных литературных произведений, сказок и мировой истории. В этом году фестиваль проходит под памятной для Мурманской области датой – 75-летия Петсамо-Киркенесской операции. И ей уделят особое внимание на Фестивале. Будет организована специальная фотовыставка, сформированная из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Посетители увидят уникальные снимки времен Великой Отечественной войны. На них очевидцы, военные фотографы, запечатлели не только боевые действия, но и быт солдат и командующих, панорамы разрушенных поселков, детали военных укреплений. К каждому экспонату прилагается историческая справка.

Одним из ключевых мероприятий Фестиваля станет историческая лекция Михаила Орешеты – писателя, военного историка, краеведа-поисковика, путешественника, почетного жителя Мурманска. С 1975 года он исследует места былых боев, восстанавливает заброшенные воинские захоронения, работает в архивах, переписывается и встречается с ветеранами Великой Отечественной войны. Подвиги и загадки десятого сталинского удара, личные открытия самого Михаила Григорьевича – погрузиться в историю можно будет прямо на фестивале.

Также гостей ждут уже полюбившиеся за годы проведения фестиваля и совершенно новые литературные активности – Парад литературных героев, Живые шахматы у Белой Королевы, битва колобков, чаепитие Алисы и многие другие. А с самой высокой табуретки мира прозвучат стихи норвежской поэтессы Лене Вестерос и российских поэтов. В 18.00 в Городском центре культуры начнётся творческая встреча с легендарной «кавказской пленницей», покорившей миллионы зрителей – актрисой Натальей Варлей. У гостей Фестиваля будет возможность познакомиться с ее литературным творчеством, задать вопросы, услышать истории о жизни известной артистки от первого лица и получить автограф.

«За четыре года фестиваль стал гораздо масштабнее и продолжает расширять границы, – рассказывает директор департамента общественных связей компании «Норникель» Андрей Кирпичников. – Мы очень рады, что на «Табуретке» объединяются разные культуры, разные народы. На фестивале традиционно присутствуют представители саамов. В этом году выступает норвежская поэтесса – это здорово, ведь Норвегия совсем рядом, а культура стирает все границы. И, конечно, самое главное – что это большой праздник для жителей Кольского полуострова».

Табуретка – это символ первой сцены в жизни человека, именно так считает жительница Мончегорска Оксана Китаева. В 2015 году её замысел поставить памятник табуретке в Городском парке им. С. Бровцева был осуществлен благодаря победе в конкурсе «Литературный след». С тех пор трехметровая табуретка работы известного художника Сергея Чернова собирает вокруг себя не только детей и ностальгирующих взрослых, но и профессиональных поэтов, актеров, литераторов и людей всевозможных творческих профессий.

Сегодня Международный фестиваль «Табуретка» – это массовый праздник творчества и культуры. На своих площадках он собирает представителей всех видов искусств, в том числе художников, кулинаров, шахматистов и, конечно, литераторов из разных городов России и других стран. В юбилейный год важнейшей даты в военной истории Заполярья фестиваль также станет пространством живой памяти о героическом подвиге участников Петсамо-Киркенесской операции.

Вход на IV Международный фестиваль «Табуретка» – бесплатный. Для посетителей организованы бесплатные автобусы из Мурманска и Кировска.

г.Мончегорск, Центральный городской парк им. С. Бровцева.

нп.Лопарская

7 сентября – 12.00

Состоятся XXIII традиционные осенние саамские игры. Основу праздника традиционно составят национальные игры и состязания. Также в рамках мероприятия запланированы выступления фольклорных коллективов, выставка-продажа изделий мастеров декоративно - прикладного творчества, угощение блюдами национальной кухни.

нп.Лопарская, нп. Лопарская, 16б. Площадь возле Лопарского сельского дома культуры.

г.Мурманск

22 августа – 13.00

Мурманская область, как и вся страна, отметит День Государственного флага Российской Федерации. В преддверии праздника Региональный центр поддержки молодёжных и добровольческих инициатив приглашает всех жителей нашего региона присоединиться к Всероссийскому флешмобу: участники на своих страницах публикуют фотографии с главным символом страны под общими хештегами #Флагмоегогосударства #Мойфлаг.

В Мурманске гостей праздника ждут выступления творческих коллективов, в исполнении которых прозвучат песни о России и родном крае, поздравления представителей органов государственной власти и общественных организаций, интерактивные тематические площадки, фотозона. На протяжении всего праздника будет проходить акция «Ленточка триколор». Информационную акцию «Три цвета России» проведёт Мурманская областная научная библиотека, специалисты областной библиотеки для слепых и слабовидящих приглашают своих читателей на познавательный час «С чего начинается Родина?».

г.Мурманск, ул.Ленинградская. Городской сквер.

6 сентября – 12.00-16.30

Состоится фестиваль #ВместеЯрче. Цель фестиваля – популяризация экологичного, энергосберегающего образа жизни, внедрения современных энергосберегающих технологий среди населения. В программу фестиваля включены конкурсы, спортивные соревнования, работа творческих мастерских, проведение занятий по основам энергосберегающего образа жизни, красочный флешмоб и многое другое. На площадке фестиваля развернется масштабная зона профориентационной работы.

Планируется, что в мероприятиях фестиваля примет участие около четырехсот школьников и студентов, площадки фестиваля открыты для всех желающих.

Фестиваль ежегодно проходит во всех крупных городах страны при поддержке Минэнерго, Минобрнауки и Министерства культуры России, Росмолодежи, Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда «Росконгресс».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

24 ноября - 13.00

Состоится литературное шоу будет посвящено жанру «Постапокалипсис». По 27 октября принимаются заявки на участие в литературном стендапе «Дронт в бункере», который состоится в секретном бункере, местоположение которого пока не называется.

Существуют ли качественные книги в этой теме? Можно ли делить литературу на хорошую и плохую? Постапокалипсис – это только мутанты и зомби, или там есть место мысли? Почему мы любим этот жанр? Организаторы приглашают порассуждать на эту тему, но чтобы было ещё круче, предлагают сделать это в форме литературного стендапа – выступления перед микрофоном с рассказами о прочитанной книге. Яркие и креативные они непременно вызовут дружеские дискуссии и создадут неповторимую атмосферу.

К участию приглашаются молодые люди 16-24 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей. Главное здесь – не читательский опыт участника, а его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.

Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку и дождаться 27 октября, когда состоится случайное распределение книг среди стендаперов. Список литературы для «Дронта в бункере» будет составлен специалистами Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжает работу выставка: «Окна». В экспозиции представлено более 20 произведений живописи и графики из фондового собрания музея (до 1 сентября); сюжетной композиции «Хоккей» Александра Дейнеки из цикла «С днем рождения, художник!» (до 19 августа); из цикла «Короли грез», посвященная британскому модному дизайнеру и предпринимателю, основателю модного дома «Burberry» - Томасу Бёрберри (1835-1926) (до 1 сентября); выставка из собрания Государственного исторического музея «Купеческий портрет» (до 13 октября).

Август

В музее проходят уроки «Фарфоровые сказки» в рамках выставки «Сказки. Фарфоровая пластика из коллекции Анны Макаровой». На уроке посетители узнают историю создания китайского, мейсенского и русского фарфора, познакомятся с произведениями фарфоровых заводов Советского Союза, Украины и фабрик Германии и Испании. Ребятам предлагаются загадки, постановка собственной сказки в теневом театре. В завершение урока предлагается мастер-класс по росписи бумажной тарелки или фарфоровой посуды. 12+.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

20 августа - 11.00

Акция «Флаг России» для воспитанников летних оздоровительных лагерей при мурманских школах. 6+

29 сентября

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной семинар для балетмейстеров, руководителей хореографических коллективов, хормейстеров и аккомпаниаторов вокально-хоровых коллективов культурно-досуговых учреждений Мурманской области.

Тема семинара: «Музыка и танец. Постановка вокально хореографических композиций». Занятия проводит: Гвоздева Татьяна Николаевна, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, доцент кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных, доцент кафедры теории хореографического искусства Московского государственного университета культуры и искусства, Лауреат международных и всероссийских конкурсов хореографического искусства, автор хореографических постановок Государственного академического Северного русского народного хора (г. Архангельск), Оренбургского государственного академического русского народного хора (г. Оренбург), Государственного ансамбля песни и танца Коми Республики «Асья кыа» (г. Сыктывкар).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Самые нашумевшие книги Рунета» (до 31 августа);

«Интеллектуальный бестселлер: читает весь мир» (до 30 сентября); «Юбилейный вернисаж: Михаил Зощенко и Клиффорд Саймак» (до 31 августа); «Мечтатель» - к 160-летию со дня рождения Кнута Гамсуна (до 31 августа); «Летнее меню» (до 31 августа); «Туристскими маршрутами Кольского Севера» (до 31 августа); «Хочу все знать» (до 30 августа); «Страна чудес - волшебный Север» (до 30 августа); «Белая Арктика» - фотовыставка мурманского фотохудожника Дмитрия Дешевых (до 30 августа); «Глазами северян» - фотостудия «Мурманск» Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова (до 30 августа); «Цветы за окном» - фотовыставка Вячеслава Смоленского (до 30 августа); «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето» - выставка изданий в рамках цикла «Книга. Время. Мы» (до 31 августа); «Волшебные страны, иные миры и их обитатели» (до 31 августа); «ПУП! Познавательно - Увлекательно - Полезно!» (до 31 августа); «Звезды современности» (до 30 сентября); «Книгопанорама» (до конца года); «Премиальный парад» (до конца года).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

По вторникам и четвергам

Отдел библиотечного обслуживания приглашает учеников 1-4-х классов в дни летних каникул в хобби-клуб «Мастерим, что хотим». На занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно-прикладного творчества, научатся делать подарки и сувениры. Из простой бумаги с помощью ножниц, клея и цветных карандашей, проявив фантазию, своими руками создадут забавные и полезные поделки. Вход свободный. Предварительная запись по телефону 44-34-33. 6+

20 августа - 11.00

Мастер-класс «Гордо реет флаг России», посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации. 6+

21 августа - 11.00

Театрально-игровое представление «Северные игры, шутки, песни соберут нас вместе». 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

30 августа - 11.00

1 сентября - 12.00 и 15.00

Московский детский музыкальный театр имени Наталии Сац представит мини-оперу для детей «Мойдодыр» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов). Это мини-опера по мотивам сказки Корнея Чуковского.

30 августа - 18.00

Взрослой публике столицы Заполярья будет представлена постановка Доменико Чимароза «Тайный брак» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов) – либретто Джованни Бертати по пьесе Дэвида Гаррика и Джорджа Колмана Старшего. «Тайный брак» – единственная по сей день исполняемая опера Доменико Чимарозы и единственная в истории мирового театра опера, полностью «сыгранная на бис» сразу же после премьеры 7 февраля 1792 года в Придворном театре Вены. Она настолько понравилась императору Леопольду II, что он потребовал тут же целиком повторить её в своих покоях, пока актеры не разгримировались. «Тайный брак» является типичной итальянской комической оперой. Яркие сценические зарисовки представлены множеством ансамблей: терцетов, квартетов и квинтетов, а в развёрнутом финале принимает участие весь актёрский состав, занятый в этом произведении.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: графики Веры Константиновны Чеботарь из фондов музея, посвященная 65-летнему юбилею художницы (до 18 августа); живописи и графики Николая Морозова (до 25 августа); клуба «Гобелен», приуроченная к 25-летию клуба (до 1 сентября); «Крым в фотографиях. 1880-1910-е» (до 1 сентября); «Сказки» (до конца года).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

15 сентября - 17.00

«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган). г.Москва.

28 сентября - 18.00

«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис ФЕдоренко (бас-баритон). г.Москва.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает областная выставка-конкурс детского художественного творчества «Край, в котором я живу». Выставка посвящена 85-летию международного традиционного Праздника Севера и 59-летию Праздника Севера учащихся. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства (до 30 июня).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка: флористика Галины Швецовой «Полевая рапсодия» (до 19 сентября).

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

31 августа - 12.00 и 17.00

Артисты государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац покажут оперу-балет в 2-х действиях «Дюймовочка» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов), либретто Роксаны Сац и Виктора Рябова по мотивам сказки Ганса-Христиана Андерсена. Бессмертная сказка Андерсена получила новую жизнь в современной музыке, пении и танце. Она переносит зрителей в волшебный мир… Спектакль удостоен 1-й премии и Гран-при на II Московском фес­тивале детских спектаклей и шоу-про­грамм для детей 2001 года.

Филиал Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации

(г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Телефон 56-80-70)

23 октября

Состоится фестиваль литературно-музыкальных композиций «Это надо живым!», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Фестиваль проводится с целью формирования у участников и зрителей нравственных и гражданских ориентиров, а также создания дополнительных условий развития детско-юношеского любительского творчества. Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет Филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ».

К участию в фестивале приглашаются коллективы независимо от ведомственной принадлежности (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Дворцы и дома культуры, и др.). Коллектив не менее чем на 2/3 должен состоять из учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений.

Заявки на участие принимаются со 2 сентября по 11 октября 2019 года на электронную почту SachkovSA@mnvmu.ru с пометкой «Заявка на фестиваль».