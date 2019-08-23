п.Никель

24 и 25 августа – 10.00

Состоится фестиваль «Северный ветер», посвящённый 75-летию Петсамо-Киркенесской операции. Праздник пройдёт под лозунгом «Спорт, творчество, свобода» на берегу реки Шуонийоки. В программе двухдневного фестиваля выступления профессиональных спортсменов из разных стран в таких видах спорта, как САП-сёрфинг, каякинг. Гости праздника смогут попробовать свои силы в этих дисциплинах. Впервые в посёлке Никель состоится мастер-класс по виндсёрфингу, прокатиться на облегчённой доске с мачтой и парусом под присмотром профессионалов сможет любой. Также гостей фестиваля ожидают соревнования по настольным и спортивным играм, САП-йога и многое другое.

Специальным гостем фестиваля станет известный российский лыжник, олимпийский чемпион в марафоне ( 50 км ), вице-чемпион мира в эстафете Александр Легков. Спортсмен примет участие в официальном открытии праздника и торжественных церемониях награждения победителей и призёров соревнований.

Творческие натуры смогут присоединиться к масштабному арт-перфомансу «Я рисую мир» и внести вклад в создание уникальной картины вместе с известным современным художником Максом Гошко-Даньковым. Стамбул, Пекин, Гонконг, София, Варна, Загреб, Токио, Майами - проекты художника увидел весь свет, и вот теперь уникальный объект будет создан художником специально для поселка Никель.

В течение двух дней на площадке фестиваля будут проходить художественные мастер-классы, творческие конкурсы и развлечения. В память о посещении фестиваля участники смогут получить и расписать красками на свой вкус тканевую сумку, поддержав таким образом бережное отношение к природе. Кроме того, пройдут лекции по экотуризму, круглый стол по вопросам развития экотуризма в регионе. На главной сцене будут выступать музыкальные группы и диджеи, пройдут поэтические выступления. Полевая кухня напомнит гостям о военных событиях, прошедших в этих краях во время Великой Отечественной войны.

Кроме того, в арт-центре «Вторая школа» 24 и 25 августа пройдут «Литературные выходные в Никеле». Там гости фестиваля смогут погрузиться в историю, разглядывая уникальные кадры из собрания Мурманского краеведческого музея, сделанные военными фотографами во время Петсамо-Киркенесской операции. В других залах арт-центра состоятся лекция «Десятый сталинский удар», мастер-классы по литературному письму и рисованию финно-угорских комиксов, «Литературная мозгобойня», «Поэтический эрудит» и другие активности для любителей чтения. Также в программе телемост с Норвегией - обсудим, как много общего есть в культуре, литературе и истории двух наших стран. А послушать живой норвежский язык можно будет на выступлении Лене Вестерос, норвежской поэтессы и литературоведа.

А те, кто хочет максимально прикоснуться к военным событиям, смогут принять участие в квесте по истории Петсамо-Киркенесской операции.

п.Никель, район первого моста на берегу реки Шуонийоки.

г.Апатиты

23 августа - 15.00

Уличные чтения «Лавочка-читалочка». Виниловая сказка «Белоснежка», рисунки на асфальте.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

23 августа - 15.00

Уличные чтения «Лавочка-читалочка». Джуджи и Томаса Висландера, Свена Нордквиста «Мама Му и Ворон», игра в фанты.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

23 августа - 15.00

Летний кинозал – художественный фильм «Тайная жизнь домашних животных».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

24 августа - 14.00

Слайд – рассказ «Лучшая няня на свете». К 120-летию со дня рождения английской писательницы Памелы Линдон Трэверс.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

24 августа - 15.00

Ретро кинозал «В объективе Василий Шукшин».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

25 августа - 10.00

Выставка-ярмарка «Урожай-2019». 0+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

27 августа - 18.00

Вечер русского романса «Есть что вспомнить…» - памяти Аллы Баяновой. г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

г.Мончегорск

24 августа – 12.00

В четвертый раз международный фестиваль «Табуретка» приглашает горожан и гостей Мончегорска окунуться в пространство поэзии, известных литературных произведений, сказок и мировой истории. В этом году фестиваль проходит под памятной для Мурманской области датой – 75-летия Петсамо-Киркенесской операции. И ей уделят особое внимание на Фестивале. Будет организована специальная фотовыставка, сформированная из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Посетители увидят уникальные снимки времен Великой Отечественной войны. На них очевидцы, военные фотографы, запечатлели не только боевые действия, но и быт солдат и командующих, панорамы разрушенных поселков, детали военных укреплений. К каждому экспонату прилагается историческая справка.

Одним из ключевых мероприятий Фестиваля станет историческая лекция Михаила Орешеты – писателя, военного историка, краеведа-поисковика, путешественника, почетного жителя Мурманска. С 1975 года он исследует места былых боев, восстанавливает заброшенные воинские захоронения, работает в архивах, переписывается и встречается с ветеранами Великой Отечественной войны. Подвиги и загадки десятого сталинского удара, личные открытия самого Михаила Григорьевича – погрузиться в историю можно будет прямо на фестивале.

Также гостей ждут уже полюбившиеся за годы проведения фестиваля и совершенно новые литературные активности – Парад литературных героев, Живые шахматы у Белой Королевы, битва колобков, чаепитие Алисы и многие другие. А с самой высокой табуретки мира прозвучат стихи норвежской поэтессы Лене Вестерос и российских поэтов. В 18.00 в Городском центре культуры начнётся творческая встреча с легендарной «кавказской пленницей», покорившей миллионы зрителей – актрисой Натальей Варлей. У гостей Фестиваля будет возможность познакомиться с ее литературным творчеством, задать вопросы, услышать истории о жизни известной артистки от первого лица и получить автограф.

«За четыре года фестиваль стал гораздо масштабнее и продолжает расширять границы, – рассказывает директор департамента общественных связей компании «Норникель» Андрей Кирпичников. – Мы очень рады, что на «Табуретке» объединяются разные культуры, разные народы. На фестивале традиционно присутствуют представители саамов. В этом году выступает норвежская поэтесса – это здорово, ведь Норвегия совсем рядом, а культура стирает все границы. И, конечно, самое главное – что это большой праздник для жителей Кольского полуострова».

Табуретка – это символ первой сцены в жизни человека, именно так считает жительница Мончегорска Оксана Китаева. В 2015 году её замысел поставить памятник табуретке в Городском парке им. С. Бровцева был осуществлен благодаря победе в конкурсе «Литературный след». С тех пор трехметровая табуретка работы известного художника Сергея Чернова собирает вокруг себя не только детей и ностальгирующих взрослых, но и профессиональных поэтов, актеров, литераторов и людей всевозможных творческих профессий.

Сегодня Международный фестиваль «Табуретка» – это массовый праздник творчества и культуры. На своих площадках он собирает представителей всех видов искусств, в том числе художников, кулинаров, шахматистов и, конечно, литераторов из разных городов России и других стран. В юбилейный год важнейшей даты в военной истории Заполярья фестиваль также станет пространством живой памяти о героическом подвиге участников Петсамо-Киркенесской операции.

Вход на IV Международный фестиваль «Табуретка» – бесплатный. Для посетителей организованы бесплатные автобусы из Мурманска и Кировска.

г.Мончегорск, Центральный городской парк им. С. Бровцева.

25 августа - 9.00

Ярмарка-распродажа «День урожая - 2019». 0+

г.Мончегорск, Центральный городской парк им. С. Бровцева.

г.Полярный

14 сентября

В Полярном на площади Победы состоится XIX Фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «На безымянной высоте», посвященный 75-ой годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и 120-летию со дня основания г. Полярный.

Для участия в фестивале-конкурсе приглашаются солисты, ансамбли и самодеятельные авторы-исполнители, представители учреждений и организаций городов Мурманской области. Конкурсная программа проводится и оценивается по следующим номинациям: «Лучший солист», «Лучший ансамбль», «Лучший автор-исполнитель» и в возрастных категориях: дети от 12 до 17 лет; молодежь от 18 до 30 лет; взрослые от 30 лет и старше.

Срок подачи заявок: до 10 сентября 2019 года. Участники фестиваля, не имеющие прописки на территории ЗАТО Александровск, должны прислать список всех членов делегации до 15 августа 2019 года в электронном виде по адресу cks.sever@gmail.com с обязательным приложением копии паспорта (разворот с фотографией и разворот с пропиской) или свидетельства о рождении.

г.Полярный, площадь Победы.

нп.Лопарская

7 сентября – 12.00

Состоятся XXIII традиционные осенние саамские игры. Основу праздника традиционно составят национальные игры и состязания. Также в рамках мероприятия запланированы выступления фольклорных коллективов, выставка-продажа изделий мастеров декоративно - прикладного творчества, угощение блюдами национальной кухни.

нп.Лопарская, нп. Лопарская, 16б. Площадь возле Лопарского сельского дома культуры.

г.Мурманск

23 августа - 14.00

Познавательный час «С чего начинается Родина?». Сотрудники библиотеки проведут познавательный час, посвященный Дню Государственного флага России. К участию в мероприятии приглашены посетители благотворительного клуба родителей и детей-инвалидов «Надежда». В программе: просмотр электронной презентации об истории российского триколора и примеров поднятия Государственного флага во время торжественных мероприятий, викторина «Душа России в символах её».

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 41, социально-благотворительный клуб родителей и детей-инвалидов «Надежда».

24 августа – 12.00

Состоится традиционный День семейного отдыха «Символика России, Мурманской области, Мурманска», посвящённый Дню Государственного флага Российской Федерации.

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации».

На музейном занятии ребята узнают, как менялся главный государственный символ в течение многовековой истории страны. Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю и появился на рубеже XVII-XVIII веков. Юным посетителям объяснят, что означают цвета на современном флаге Российской Федерации, а затем расскажут о других символах страны – гербе и гимне.

В завершение занятия ребята закрепят полученные знания, выполняя творческие задания. В технике «аппликация» участники сделают открытку «Флаг России», соберут пазлы «Герб Мурманска», «Герб Мурманской области», которые раскрывают основные значимые черты государственной символики нашей страны и нашего края.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей Региональный детско-юношеский центр краеведения.

24 августа – 17.30-19.30

В рамках поведения Всероссийской акции «Ночь кино» на площадке «Кировки» Мурманский областной краеведческий музей представит выставку «На Мурмане снимается кино». Выставка рассказывает о художественных фильмах, снимавшихся в Мурманской области в разные годы, начиная с 1920-х годов. Кольский Север с его первозданной природой, неповторимыми пейзажами, особой атмосферой жизни в городах и посёлках много раз находил отражение в сюжетах советских, российских и зарубежных фильмов. Всего здесь было снято более ста художественных кинолент: от телевизионных сериалов до призеров престижных кинофестивалей. Многие из них являются классикой отечественного кинематографа: «Семеро смелых» (1936 год), «Дорогой мой человек» (1958 год), «Вечера на хуторе близ Диканьки (1961 год), «Путь к причалу» (1962 год), «Кукушка» (2002 год), «72 метра» (2004 год), «Левиафан» (2014 год), «Ледокол» (2016 год).

На фотографиях и планшетах представлена информация о фильмах, режиссёрах и актёрах, интересных рабочих моментах съёмок. Автором фотографий является известный мурманский фотограф Лев Геннадьевич Федосеев.

Для всех участников акции «Ночь кино» пройдет викторина «Кино рядом» по выставке «На Мурмане снимается кино», победители которой получат призы от музея.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

24-31 августа

В Мурманске пройдёт фестиваль «Мурманская осень». Главная тема этого года - город Мурманск. Все творческие номера будут посвящены любви к родному краю, природе, горожанам, труженикам, защитникам, районам, городу.

Пройдёт фестиваль в два этапа. Отборочный тур продлится до 23 августа на концертных площадках дома культуры Ленинского округа (ул. Лобова, 47), дома культуры «Первомайский» (ул.Зои Космодемьянской, 2а), детской театральной школы (просп.Ленина, 16) и дворца культуры «Судоремонтник» (ул.Заводская, 1) в жилом районе Росляково. Второй тур пройдет с 24 по 31 августа на концертных площадках под открытым небом и в округах города.

В фестивале примут участие творческие коллективы и отдельные солисты из Мурманска как опытные, так и начинающие. Выделены номинации: «Вокальное искусство», «Хореографическое искусство», «Художественное чтение» и «Оригинальный жанр» (цирк, сатира, театр, «Stand up», КВН, современная поэзия, студенческий театр).

Специально для фестиваля будет сформирована «инициативная группа», задача которой - оценить творческие номера и выбрать лучших участников. Это будут преподаватели школ, руководители творческих коллективов и творческие деятели города. Все участники фестиваля будут награждены памятными дипломами и сувенирами. Победители и призеры выступят на гала-концерте фестиваля, который состоится 7 сентября на площади Пять Углов.

Программа фестиваля:

24 августа - 14.00 -16.00

фестиваль пройдёт в школе № 33 (ул. Крупской, 13), а также в скверах на улице Ленинградской и у памятника «Ждущей»;

25 августа - 14.00-16.00

на площадке у ДК «Первомайский» (ул. Торцева, 14), в гимназии № 1 (ул. Связи, 30) и в сквере на ул.Хлобыстова;

30 августа - 14.00-16.00

в школе № 28 (ул. Чехова, 11), гимназии № 10 (ул. Баумана, 11), в детском городке «Сказка» на проспекте Героев-североморцев, а также в жилом районе Росляково на площади ДК «Судоремонтник» (ул. Заводская, 1);

31 августа- 14.00-16.00

в сквере на улице Зои Космодемьянской, в школе № 23 (Лыжный проезд, 8) и № 50 (ул.Орликовой, 35).

г.Мурманск.

6 сентября – 12.00-16.30

Состоится фестиваль #ВместеЯрче. Цель фестиваля – популяризация экологичного, энергосберегающего образа жизни, внедрения современных энергосберегающих технологий среди населения. В программу фестиваля включены конкурсы, спортивные соревнования, работа творческих мастерских, проведение занятий по основам энергосберегающего образа жизни, красочный флешмоб и многое другое. На площадке фестиваля развернется масштабная зона профориентационной работы.

Планируется, что в мероприятиях фестиваля примет участие около четырехсот школьников и студентов, площадки фестиваля открыты для всех желающих.

Фестиваль ежегодно проходит во всех крупных городах страны при поддержке Минэнерго, Минобрнауки и Министерства культуры России, Росмолодежи, Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда «Росконгресс».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

24 ноября - 13.00

Состоится литературное шоу будет посвящено жанру «Постапокалипсис». По 27 октября принимаются заявки на участие в литературном стендапе «Дронт в бункере», который состоится в секретном бункере, местоположение которого пока не называется.

Существуют ли качественные книги в этой теме? Можно ли делить литературу на хорошую и плохую? Постапокалипсис – это только мутанты и зомби, или там есть место мысли? Почему мы любим этот жанр? Организаторы приглашают порассуждать на эту тему, но чтобы было ещё круче, предлагают сделать это в форме литературного стендапа – выступления перед микрофоном с рассказами о прочитанной книге. Яркие и креативные они непременно вызовут дружеские дискуссии и создадут неповторимую атмосферу.

К участию приглашаются молодые люди 16-24 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей. Главное здесь – не читательский опыт участника, а его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.

Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку и дождаться 27 октября, когда состоится случайное распределение книг среди стендаперов. Список литературы для «Дронта в бункере» будет составлен специалистами Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжает работу выставка живописи Михаила Глотова (до 29 сентября); «Купеческий портрет» (до 13 октября); «Окна» (до 1 сентября); из цикла «Короли грез», посвященная британскому модному дизайнеру и предпринимателю, основателю модного дома «Burberry» - Томасу Бёрберри (1835-1926) (до 1 сентября).

Август

В музее проходят уроки «Фарфоровые сказки» в рамках выставки «Сказки. Фарфоровая пластика из коллекции Анны Макаровой». На уроке посетители узнают историю создания китайского, мейсенского и русского фарфора, познакомятся с произведениями фарфоровых заводов Советского Союза, Украины и фабрик Германии и Испании. Ребятам предлагаются загадки, постановка собственной сказки в теневом театре. В завершение урока предлагается мастер-класс по росписи бумажной тарелки или фарфоровой посуды; в рамках цикла выставок «С днём рождения, художник!» работа Михаила Глотова «Букет цветов» (по 22 сентября». 12+

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «Дом художника. Екатерина Новикова: «Странники в ночи» (до 1 сентября); «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

24 августа – 17.30

Мурманская область в четвертый раз присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино». Организаторы акции - Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». В этот день начнут работать игровые зоны и познавательные площадки. На крыльце областной «Кировки» пройдёт «Мульт-парад», на котором гостей будут встречать любимые герои мультфильмов. В это же время Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих откроет свой кинозал в Малой гостиной Дворца культуры. Для людей с ограниченными зрительными возможностями состоится показ художественного фильма с тифлокомментариями «Вдвоем на льдине».

24 августа - 17.30

Развлекательные мероприятия в рамках всероссийской акции «Ночь кино» (6+). В этот день будут работать игровые зоны и познавательные площадки. На крыльце ДК пройдет «Мультпарад». В фойе начнут свою работу интерактивные площадки для всей семьи. Гости вечера смогут принять участие в игровых программах, викторинах, посетить выставку неокниг, сделать памятные кадры в фотозонах и пройти познавательный семейный квест. Главным событием вечера станет показ фильмов - российско-сербского военно-драматического боевика режиссера Андрея Волгина «Балканский рубеж» (16+) и популярных российских кинокомедий «Домовой» (6+) Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+) Ильи Куликова.

24 августа - 17.30

Открывается выставка «На Мурмане снимается кино» в рамках Всероссийской акций «Ночь кино». Выставка рассказывает о художественных фильмах, снимавшихся в Мурманской области в разные годы, начиная с 1920-х годов. Кольский Север с его первозданной природой, неповторимыми пейзажами, особой атмосферой жизни в городах и поселках много раз находил отражение в сюжетах советских, российских и зарубежных фильмов. Всего здесь было снято более ста художественных кинолент: от телевизионных сериалов до призеров престижных кинофестивалей. Для всех участников акции «Ночь кино» пройдёт викторина «Кино рядом» (6+) по выставке «На Мурмане снимается кино», победители которой получат призы.

24 августа – 18.00

В фестивальном зале начнётся показ фильмов из коллекции Международного кинофестиваля «Северный характер». В фойе Дворца культуры начнут свою работу интерактивные площадки для всей семьи, подготовленные сотрудниками Краеведческого музея, Научной и детско-юношеской библиотек, а также областной «Кировки».

Гости вечера смогут принять участие в игровых программах, викторинах, посетить выставку нео книг, сделать памятные кадры в фотозонах и пройти познавательный семейный квест.

24 августа – 19.00

Состоится торжественная церемония открытия акции «Ночь кино». Главным событием вечера станет показ фильмов, которые были выбраны в ходе голосования на сайте информационного агентства ТАСС. Лидером стал российско-сербский военно-драматический боевик режиссера Андрея Волгина «Балканский рубеж», набравший более 8 тыс. голосов. Кинолента посвящена секретной операции по захвату аэродрома Слатина в Косово и Метохии во время военной операции НАТО в Югославии.

Второе и третье места заняли популярные российские кинокомедии «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.

В этот вечер мурманчане смогут присоединиться к Всероссийской акции и увидеть фильмы не только в столице Кольского Заполярья, но и в других городах области.

29 сентября

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной семинар для балетмейстеров, руководителей хореографических коллективов, хормейстеров и аккомпаниаторов вокально-хоровых коллективов культурно-досуговых учреждений Мурманской области.

Тема семинара: «Музыка и танец. Постановка вокально хореографических композиций». Занятия проводит: Гвоздева Татьяна Николаевна, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, доцент кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных, доцент кафедры теории хореографического искусства Московского государственного университета культуры и искусства, Лауреат международных и всероссийских конкурсов хореографического искусства, автор хореографических постановок Государственного академического Северного русского народного хора (г. Архангельск), Оренбургского государственного академического русского народного хора (г. Оренбург), Государственного ансамбля песни и танца Коми Республики «Асья кыа» (г. Сыктывкар).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Самые нашумевшие книги Рунета» (до 31 августа); «Интеллектуальный бестселлер: читает весь мир» (до 30 сентября); «Юбилейный вернисаж: Михаил Зощенко и Клиффорд Саймак» (до 31 августа); «Мечтатель» - к 160-летию со дня рождения Кнута Гамсуна (до 31 августа); «Летнее меню» (до 31 августа); «Туристскими маршрутами Кольского Севера» (до 31 августа); «Хочу все знать» (до 30 августа); «Страна чудес - волшебный Север» (до 30 августа); «Белая Арктика» - фотовыставка мурманского фотохудожника Дмитрия Дешевых (до 30 августа); «Глазами северян» - фотостудия «Мурманск» Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова (до 30 августа); «Цветы за окном» - фотовыставка Вячеслава Смоленского (до 30 августа); «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето» - выставка изданий в рамках цикла «Книга. Время. Мы» (до 31 августа); «Волшебные страны, иные миры и их обитатели» (до 31 августа); «ПУП! Познавательно - Увлекательно - Полезно!» (до 31 августа); «Звезды современности» (до 30 сентября); «Книгопанорама» (до конца года); «Премиальный парад» (до конца года).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

По вторникам и четвергам

Отдел библиотечного обслуживания приглашает учеников 1-4-х классов в дни летних каникул в хобби-клуб «Мастерим, что хотим». На занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно-прикладного творчества, научатся делать подарки и сувениры. Из простой бумаги с помощью ножниц, клея и цветных карандашей, проявив фантазию, своими руками создадут забавные и полезные поделки. Вход свободный. Предварительная запись по телефону 44-34-33. 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

30 августа - 11.00

1 сентября - 12.00 и 15.00

Московский детский музыкальный театр имени Наталии Сац представит мини-оперу для детей «Мойдодыр» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов). Это мини-опера по мотивам сказки Корнея Чуковского.

30 августа - 18.00

Взрослой публике столицы Заполярья будет представлена постановка Доменико Чимароза «Тайный брак» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов) – либретто Джованни Бертати по пьесе Дэвида Гаррика и Джорджа Колмана Старшего. «Тайный брак» – единственная по сей день исполняемая опера Доменико Чимарозы и единственная в истории мирового театра опера, полностью «сыгранная на бис» сразу же после премьеры 7 февраля 1792 года в Придворном театре Вены. Она настолько понравилась императору Леопольду II, что он потребовал тут же целиком повторить её в своих покоях, пока актеры не разгримировались. «Тайный брак» является типичной итальянской комической оперой. Яркие сценические зарисовки представлены множеством ансамблей: терцетов, квартетов и квинтетов, а в развёрнутом финале принимает участие весь актёрский состав, занятый в этом произведении.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: выставка «Утюг» из цикла «Простые вещи»; Екатерины Кузнецовой «Дом художника. История Ёльк» (до 1 сентября); живописи и графики Николая Морозова (до 25 августа); клуба «Гобелен», приуроченная к 25-летию клуба (до 1 сентября); «Крым в фотографиях. 1880-1910-е» (до 1 сентября); «Сказки» (до конца года).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

15 сентября - 17.00

«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган). г.Москва.

28 сентября - 18.00

«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис ФЕдоренко (бас-баритон). г.Москва.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает областная выставка-конкурс детского художественного творчества «Край, в котором я живу». Выставка посвящена 85-летию международного традиционного Праздника Севера и 59-летию Праздника Севера учащихся. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства (до 30 июня).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка: живописи Евгения Чуба «Красота и сила Севера» (до 2 сентября); флористики Галины Швецовой «Полевая рапсодия» (до 19 сентября).

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

31 августа - 12.00 и 17.00

Артисты государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац покажут оперу-балет в 2-х действиях «Дюймовочка» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов), либретто Роксаны Сац и Виктора Рябова по мотивам сказки Ганса-Христиана Андерсена. Бессмертная сказка Андерсена получила новую жизнь в современной музыке, пении и танце. Она переносит зрителей в волшебный мир… Спектакль удостоен 1-й премии и Гран-при на II Московском фес­тивале детских спектаклей и шоу-про­грамм для детей 2001 года.

Филиал Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации

(г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Телефон 56-80-70)

23 октября

Состоится фестиваль литературно-музыкальных композиций «Это надо живым!», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Фестиваль проводится с целью формирования у участников и зрителей нравственных и гражданских ориентиров, а также создания дополнительных условий развития детско-юношеского любительского творчества. Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет Филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ».

К участию в фестивале приглашаются коллективы независимо от ведомственной принадлежности (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Дворцы и дома культуры, и др.). Коллектив не менее чем на 2/3 должен состоять из учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений.

Заявки на участие принимаются со 2 сентября по 11 октября 2019 года на электронную почту SachkovSA@mnvmu.ru с пометкой «Заявка на фестиваль».