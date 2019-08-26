г.Апатиты

27 августа - 18.00

Вечер русского романса «Есть что вспомнить…» - памяти Аллы Баяновой. г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

г.Полярный

14 сентября

В Полярном на площади Победы состоится XIX Фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «На безымянной высоте», посвященный 75-ой годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и 120-летию со дня основания г. Полярный.

Для участия в фестивале-конкурсе приглашаются солисты, ансамбли и самодеятельные авторы-исполнители, представители учреждений и организаций городов Мурманской области. Конкурсная программа проводится и оценивается по следующим номинациям: «Лучший солист», «Лучший ансамбль», «Лучший автор-исполнитель» и в возрастных категориях: дети от 12 до 17 лет; молодежь от 18 до 30 лет; взрослые от 30 лет и старше.

Срок подачи заявок: до 10 сентября 2019 года. Участники фестиваля, не имеющие прописки на территории ЗАТО Александровск, должны прислать список всех членов делегации до 15 августа 2019 года в электронном виде по адресу cks.sever@gmail.com с обязательным приложением копии паспорта (разворот с фотографией и разворот с пропиской) или свидетельства о рождении.

г.Полярный, площадь Победы.

нп.Лопарская

7 сентября – 12.00

Состоятся XXIII традиционные осенние саамские игры. Основу праздника традиционно составят национальные игры и состязания. Также в рамках мероприятия запланированы выступления фольклорных коллективов, выставка-продажа изделий мастеров декоративно - прикладного творчества, угощение блюдами национальной кухни.

нп.Лопарская, нп. Лопарская, 16б. Площадь возле Лопарского сельского дома культуры.

г.Мурманск

26-31 августа

В Мурманске проходит фестиваль «Мурманская осень». Главная тема этого года - город Мурманск. Все творческие номера будут посвящены любви к родному краю, природе, горожанам, труженикам, защитникам, районам, городу.

Пройдёт фестиваль в два этапа. Второй тур проходит по 31 августа на концертных площадках под открытым небом и в округах города.

В фестивале примут участие творческие коллективы и отдельные солисты из Мурманска как опытные, так и начинающие. Выделены номинации: «Вокальное искусство», «Хореографическое искусство», «Художественное чтение» и «Оригинальный жанр» (цирк, сатира, театр, «Stand up», КВН, современная поэзия, студенческий театр).

Специально для фестиваля будет сформирована «инициативная группа», задача которой - оценить творческие номера и выбрать лучших участников. Это будут преподаватели школ, руководители творческих коллективов и творческие деятели города. Все участники фестиваля будут награждены памятными дипломами и сувенирами. Победители и призеры выступят на гала-концерте фестиваля, который состоится 7 сентября на площади Пять Углов.

Программа фестиваля: 30 августа - 14.00-16.00 - в школе № 28 (ул. Чехова, 11), гимназии № 10 (ул. Баумана, 11), в детском городке «Сказка» на проспекте Героев-североморцев, а также в жилом районе Росляково на площади ДК «Судоремонтник» (ул. Заводская, 1); 31 августа- 14.00-16.00 - в сквере на улице Зои Космодемьянской, в школе № 23 (Лыжный проезд, 8) и № 50 (ул.Орликовой, 35).

г.Мурманск.

6 сентября – 12.00-16.30

Состоится фестиваль #ВместеЯрче. Цель фестиваля – популяризация экологичного, энергосберегающего образа жизни, внедрения современных энергосберегающих технологий среди населения. В программу фестиваля включены конкурсы, спортивные соревнования, работа творческих мастерских, проведение занятий по основам энергосберегающего образа жизни, красочный флешмоб и многое другое. На площадке фестиваля развернется масштабная зона профориентационной работы.

Планируется, что в мероприятиях фестиваля примет участие около четырехсот школьников и студентов, площадки фестиваля открыты для всех желающих.

Фестиваль ежегодно проходит во всех крупных городах страны при поддержке Минэнерго, Минобрнауки и Министерства культуры России, Росмолодёжи, Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда «Росконгресс».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

24 ноября - 13.00

Состоится литературное шоу будет посвящено жанру «Постапокалипсис». По 27 октября принимаются заявки на участие в литературном стендапе «Дронт в бункере», который состоится в секретном бункере, местоположение которого пока не называется.

Существуют ли качественные книги в этой теме? Можно ли делить литературу на хорошую и плохую? Постапокалипсис – это только мутанты и зомби, или там есть место мысли? Почему мы любим этот жанр? Организаторы приглашают порассуждать на эту тему, но чтобы было ещё круче, предлагают сделать это в форме литературного стендапа – выступления перед микрофоном с рассказами о прочитанной книге. Яркие и креативные они непременно вызовут дружеские дискуссии и создадут неповторимую атмосферу.

К участию приглашаются молодые люди 16-24 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей. Главное здесь – не читательский опыт участника, а его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.

Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку и дождаться 27 октября, когда состоится случайное распределение книг среди стендаперов. Список литературы для «Дронта в бункере» будет составлен специалистами Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжает работу выставка живописи Михаила Глотова (до 29 сентября); «Купеческий портрет» (до 13 октября); «Окна» (до 1 сентября); из цикла «Короли грез», посвященная британскому модному дизайнеру и предпринимателю, основателю модного дома «Burberry» - Томасу Бёрберри (1835-1926) (до 1 сентября).

Август

В музее проходят уроки «Фарфоровые сказки» в рамках выставки «Сказки. Фарфоровая пластика из коллекции Анны Макаровой». На уроке посетители узнают историю создания китайского, мейсенского и русского фарфора, познакомятся с произведениями фарфоровых заводов Советского Союза, Украины и фабрик Германии и Испании. Ребятам предлагаются загадки, постановка собственной сказки в теневом театре. В завершение урока предлагается мастер-класс по росписи бумажной тарелки или фарфоровой посуды; в рамках цикла выставок «С днём рождения, художник!» работа Михаила Глотова «Букет цветов» (по 22 сентября». 12+

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «Дом художника. Екатерина Новикова: «Странники в ночи» (до 1 сентября); «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

29 сентября

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной семинар для балетмейстеров, руководителей хореографических коллективов, хормейстеров и аккомпаниаторов вокально-хоровых коллективов культурно-досуговых учреждений Мурманской области.

Тема семинара: «Музыка и танец. Постановка вокально хореографических композиций». Занятия проводит: Гвоздева Татьяна Николаевна, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, доцент кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных, доцент кафедры теории хореографического искусства Московского государственного университета культуры и искусства, Лауреат международных и всероссийских конкурсов хореографического искусства, автор хореографических постановок Государственного академического Северного русского народного хора (г. Архангельск), Оренбургского государственного академического русского народного хора (г. Оренбург), Государственного ансамбля песни и танца Коми Республики «Асья кыа» (г. Сыктывкар).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Самые нашумевшие книги Рунета» (до 31 августа); «Интеллектуальный бестселлер: читает весь мир» (до 30 сентября); «Юбилейный вернисаж: Михаил Зощенко и Клиффорд Саймак» (до 31 августа); «Мечтатель» - к 160-летию со дня рождения Кнута Гамсуна (до 31 августа); «Летнее меню» (до 31 августа); «Туристскими маршрутами Кольского Севера» (до 31 августа); «Хочу все знать» (до 30 августа); «Страна чудес - волшебный Север» (до 30 августа); «Белая Арктика» - фотовыставка мурманского фотохудожника Дмитрия Дешевых (до 30 августа); «Глазами северян» - фотостудия «Мурманск» Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова (до 30 августа); «Цветы за окном» - фотовыставка Вячеслава Смоленского (до 30 августа); «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето» - выставка изданий в рамках цикла «Книга. Время. Мы» (до 31 августа); «Волшебные страны, иные миры и их обитатели» (до 31 августа); «ПУП! Познавательно - Увлекательно - Полезно!» (до 31 августа); «Звезды современности» (до 30 сентября); «Книгопанорама» (до конца года); «Премиальный парад» (до конца года).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

По вторникам и четвергам

Отдел библиотечного обслуживания приглашает учеников 1-4-х классов в дни летних каникул в хобби-клуб «Мастерим, что хотим». На занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно-прикладного творчества, научатся делать подарки и сувениры. Из простой бумаги с помощью ножниц, клея и цветных карандашей, проявив фантазию, своими руками создадут забавные и полезные поделки. Вход свободный. Предварительная запись по телефону 44-34-33. 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

30 августа - 11.00

1 сентября - 12.00 и 15.00

Московский детский музыкальный театр имени Наталии Сац представит мини-оперу для детей «Мойдодыр» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов). Это мини-опера по мотивам сказки Корнея Чуковского.

30 августа - 18.00

Взрослой публике столицы Заполярья будет представлена постановка Доменико Чимароза «Тайный брак» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов) – либретто Джованни Бертати по пьесе Дэвида Гаррика и Джорджа Колмана Старшего. «Тайный брак» – единственная по сей день исполняемая опера Доменико Чимарозы и единственная в истории мирового театра опера, полностью «сыгранная на бис» сразу же после премьеры 7 февраля 1792 года в Придворном театре Вены. Она настолько понравилась императору Леопольду II, что он потребовал тут же целиком повторить её в своих покоях, пока актеры не разгримировались. «Тайный брак» является типичной итальянской комической оперой. Яркие сценические зарисовки представлены множеством ансамблей: терцетов, квартетов и квинтетов, а в развёрнутом финале принимает участие весь актёрский состав, занятый в этом произведении.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: выставка «Утюг» из цикла «Простые вещи»; Екатерины Кузнецовой «Дом художника. История Ёльк» (до 1 сентября); живописи и графики Николая Морозова (до 25 августа); клуба «Гобелен», приуроченная к 25-летию клуба (до 1 сентября); «Крым в фотографиях. 1880-1910-е» (до 1 сентября); «Сказки» (до конца года).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

15 сентября - 17.00

«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган). г.Москва.

28 сентября - 18.00

«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис ФЕдоренко (бас-баритон). г.Москва.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает областная выставка-конкурс детского художественного творчества «Край, в котором я живу». Выставка посвящена 85-летию международного традиционного Праздника Севера и 59-летию Праздника Севера учащихся. В экспозиции представлены работы, выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства (до 30 июня).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка: живописи Евгения Чуба «Красота и сила Севера» (до 2 сентября); флористики Галины Швецовой «Полевая рапсодия» (до 19 сентября).

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

31 августа - 12.00 и 17.00

Артисты государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац покажут оперу-балет в 2-х действиях «Дюймовочка» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов), либретто Роксаны Сац и Виктора Рябова по мотивам сказки Ганса-Христиана Андерсена. Бессмертная сказка Андерсена получила новую жизнь в современной музыке, пении и танце. Она переносит зрителей в волшебный мир… Спектакль удостоен 1-й премии и Гран-при на II Московском фес­тивале детских спектаклей и шоу-про­грамм для детей 2001 года.

Филиал Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации

(г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Телефон 56-80-70)

23 октября

Состоится фестиваль литературно-музыкальных композиций «Это надо живым!», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Фестиваль проводится с целью формирования у участников и зрителей нравственных и гражданских ориентиров, а также создания дополнительных условий развития детско-юношеского любительского творчества. Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет Филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ».

К участию в фестивале приглашаются коллективы независимо от ведомственной принадлежности (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Дворцы и дома культуры, и др.). Коллектив не менее чем на 2/3 должен состоять из учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений.

Заявки на участие принимаются со 2 сентября по 11 октября 2019 года на электронную почту SachkovSA@mnvmu.ru с пометкой «Заявка на фестиваль».