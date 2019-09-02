г.Полярный

14 сентября

В Полярном на площади Победы состоится XIX Фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «На безымянной высоте», посвященный 75-ой годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и 120-летию со дня основания г. Полярный.

Для участия в фестивале-конкурсе приглашаются солисты, ансамбли и самодеятельные авторы-исполнители, представители учреждений и организаций городов Мурманской области. Конкурсная программа проводится и оценивается по следующим номинациям: «Лучший солист», «Лучший ансамбль», «Лучший автор-исполнитель» и в возрастных категориях: дети от 12 до 17 лет; молодежь от 18 до 30 лет; взрослые от 30 лет и старше.

Срок подачи заявок: до 10 сентября 2019 года. Участники фестиваля, не имеющие прописки на территории ЗАТО Александровск, должны прислать список всех членов делегации до 15 августа 2019 года в электронном виде по адресу cks.sever@gmail.com с обязательным приложением копии паспорта (разворот с фотографией и разворот с пропиской) или свидетельства о рождении.

г.Полярный, площадь Победы.

г.Апатиты

2 сентября - 13.00-13.45

Пройдёт Праздничная программа «День первоклассника».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Площадь перед МАУ АГДК.

нп.Лопарская

7 сентября – 12.00

Состоятся XXIII традиционные осенние саамские игры. Основу праздника традиционно составят национальные игры и состязания. Также в рамках мероприятия запланированы выступления фольклорных коллективов, выставка-продажа изделий мастеров декоративно - прикладного творчества, угощение блюдами национальной кухни.

нп.Лопарская, нп. Лопарская, 16б. Площадь возле Лопарского сельского дома культуры.

г.Мурманск

6 сентября – 12.00-16.30

Состоится фестиваль #ВместеЯрче. Цель фестиваля – популяризация экологичного, энергосберегающего образа жизни, внедрения современных энергосберегающих технологий среди населения. В программу фестиваля включены конкурсы, спортивные соревнования, работа творческих мастерских, проведение занятий по основам энергосберегающего образа жизни, красочный флешмоб и многое другое. На площадке фестиваля развернется масштабная зона профориентационной работы.

Планируется, что в мероприятиях фестиваля примет участие около четырехсот школьников и студентов, площадки фестиваля открыты для всех желающих.

Фестиваль ежегодно проходит во всех крупных городах страны при поддержке Минэнерго, Минобрнауки и Министерства культуры России, Росмолодёжи, Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда «Росконгресс».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

24 ноября - 13.00

Состоится литературное шоу будет посвящено жанру «Постапокалипсис». По 27 октября принимаются заявки на участие в литературном стендапе «Дронт в бункере», который состоится в секретном бункере, местоположение которого пока не называется.

Существуют ли качественные книги в этой теме? Можно ли делить литературу на хорошую и плохую? Постапокалипсис – это только мутанты и зомби, или там есть место мысли? Почему мы любим этот жанр? Организаторы приглашают порассуждать на эту тему, но чтобы было ещё круче, предлагают сделать это в форме литературного стендапа – выступления перед микрофоном с рассказами о прочитанной книге. Яркие и креативные они непременно вызовут дружеские дискуссии и создадут неповторимую атмосферу.

К участию приглашаются молодые люди 16-24 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей. Главное здесь – не читательский опыт участника, а его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.

Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку и дождаться 27 октября, когда состоится случайное распределение книг среди стендаперов. Список литературы для «Дронта в бункере» будет составлен специалистами Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжает работу выставка живописи Михаила Глотова (до 29 сентября); «Купеческий портрет» (до 13 октября); «Окна» (до 1 сентября); из цикла «Короли грез», посвященная британскому модному дизайнеру и предпринимателю, основателю модного дома «Burberry» - Томасу Бёрберри (1835-1926) (до 1 сентября); «Такая разная Россия» - в экспозиции представлены работы участников клуба «Колорит» (до 29 сентября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

29 сентября

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной семинар для балетмейстеров, руководителей хореографических коллективов, хормейстеров и аккомпаниаторов вокально-хоровых коллективов культурно-досуговых учреждений Мурманской области.

Тема семинара: «Музыка и танец. Постановка вокально хореографических композиций». Занятия проводит: Гвоздева Татьяна Николаевна, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, доцент кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных, доцент кафедры теории хореографического искусства Московского государственного университета культуры и искусства, Лауреат международных и всероссийских конкурсов хореографического искусства, автор хореографических постановок Государственного академического Северного русского народного хора (г. Архангельск), Оренбургского государственного академического русского народного хора (г. Оренбург), Государственного ансамбля песни и танца Коми Республики «Асья кыа» (г. Сыктывкар).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Самые нашумевшие книги Рунета» (до 31 августа); «Интеллектуальный бестселлер: читает весь мир» (до 30 сентября); «Книгопанорама» (до конца года); «Премиальный парад» (до конца года).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Если только захочу, языки все изучу» (до конца сентября); «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

По вторникам и четвергам

Отдел библиотечного обслуживания приглашает учеников 1-4-х классов в дни летних каникул в хобби-клуб «Мастерим, что хотим». На занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно-прикладного творчества, научатся делать подарки и сувениры. Из простой бумаги с помощью ножниц, клея и цветных карандашей, проявив фантазию, своими руками создадут забавные и полезные поделки. Вход свободный. Предварительная запись по телефону 44-34-33. 6+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Сказки» (до конца года); «Мы раскрасили жизнь лоскутами» (по 29 сентября).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

5 сентября – 19.00

«И всё-таки услышат голос мой...». Рассказывает и читает Светлана Крючкова (концертный зал).

6 сентября – 19.00

«Путешествие в мир гитары» Александр Крючков, Санкт-Петербург – Брюссель (музыкальная гостиная).

13 сентября – 18.30

Северный русский народный хор (концертный зал).

15 сентября – 17.00

«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган), Москва (концертный зал).

15 сентября – 18.00

«А было это так...». Автор-исполнитель Юрий Хабаров, Санкт-Петербург (музыкальная гостиная).

22 сентября – 17.00

«Мечты у моря». Цикл «Концерты-встречи» (концертный зал).

28 сентября – 16.00

Концерт классической инструментальной музыки (музыкальная гостиная).

28 сентября – 18.00

«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис Федоренко (бас-баритон), Москва.

29 сентября – 14.00

Группа «Лёгкие люди». Концерт для детей «Когда некогда». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой».

29 сентября – 18.00

Квартет Марка Гросса. Абонемент «На джазовой волне» (концертный зал).

5 октября – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Фред Бутткевиц, Германия. Солисты: Михаил Данченко (фортепиано), Германия и Дмитрий Мизин (кларнет), Мурманск.

6 октября – 17.00

Михаил Данченко (фортепиано), Германия (музыкальная гостиная).

7 октября – 19.00

«Казанова». Народный артист России Евгений Князев. Моноспектакль (концертный зал).

12 октября – 17.00

Концерт органной музыки. Дарья Катыба (сопрано), Норвегия и Колин Эндрюс (орган), Великобритания. Абонемент «Магия органа».

13 октября – 17.00

Vocal group a capella Cool & Jazzy. Шоу «VOCAL REVOLUTION» (концертный зал).

18 октября – 19.00

19 октября – 15.00

Спектакль театра пластики рук «Hand Made» «Потехе час». Санкт-Петербургский театр пластики рук «Hand Made» (концертный зал).

21 октября – 19.00

Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Художественный руководитель - Юрий Башмет (концертный зал).

26 октября – 17.00

Партизанский реквием. Тайные страницы истории войны в Северной Норвегии (концертный зал).

27 октября – 17.00

Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер Сергей Горбатюк, Мурманск. Солисты: Лилия Мифтахова (меццо-сопрано) и Екатерина Луговых (саксофон), Мурманск (концертный зал).

8 ноября – 19.00

Иеромонах Фотий, «Загадочная русская душа» (концертный зал).

29 ноября – 19.00

«Дон Кихот». Даниил Спиваковский (концертный зал).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

5 сентября - 16.00

ГОАУСОН «МКЦСОН»

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

12 сентября - 16.00

с.Териберка

«Чудеса на змеином болоте».Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

15 сентября - 19.00

мкр.Росляково

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+

18 сентября - 15.00

п.Ревда

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

20 сентября - 19.00

Открытие 81-го сезона. «Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. ПРЕМЬЕРА. 16+

21 сентября - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По мотивам сказок Сергея Козлова. ПРЕМЬЕРА. Малая сцена.

21 сентября - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

22 сентября - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По мотивам сказок Сергея Козлова. ПРЕМЬЕРА. Малая сцена.

22 сентября - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

25 сентября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

26 сентября - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

27 сентября - 12.00

г.Кандалакша

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

27 сентября - 19.00

г.Кандалакша

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

27 сентября - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова. Драма. Малая сцена. 16+

28 сентября - 19.00

п.Умба

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

28 сентября - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

29 сентября - 12.00

п.Умба

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

29 сентября - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

25 октября - 19.00

ДК им. С.М. Кирова

Цатра. «Вечно живые». В. Розов. Драма в двух действиях. 12+

26 октября - 19.00

ДК им. С.М. Кирова

Цатра. «Вечно живые». В. Розов. Драма в двух действиях. 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка «Школа ремесел приглашает». В экспозиции представлены работы преподавателей и выпускников курсов, членов клубов Школы ремёсел (до 8 сентября).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка: живописи Евгения Чуба «Красота и сила Севера» (до 2 сентября); флористики Галины Швецовой «Полевая рапсодия» (до 19 сентября).

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

31 августа - 12.00 и 17.00

Артисты государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац покажут оперу-балет в 2-х действиях «Дюймовочка» (Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев, режиссер – постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов), либретто Роксаны Сац и Виктора Рябова по мотивам сказки Ганса-Христиана Андерсена. Бессмертная сказка Андерсена получила новую жизнь в современной музыке, пении и танце. Она переносит зрителей в волшебный мир… Спектакль удостоен 1-й премии и Гран-при на II Московском фестивале детских спектаклей и шоу-про­грамм для детей 2001 года.

Филиал Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации

(г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Телефон 56-80-70)

23 октября

Состоится фестиваль литературно-музыкальных композиций «Это надо живым!», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Фестиваль проводится с целью формирования у участников и зрителей нравственных и гражданских ориентиров, а также создания дополнительных условий развития детско-юношеского любительского творчества. Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет Филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ».

К участию в фестивале приглашаются коллективы независимо от ведомственной принадлежности (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Дворцы и дома культуры, и др.). Коллектив не менее чем на 2/3 должен состоять из учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений.

Заявки на участие принимаются со 2 сентября по 11 октября 2019 года на электронную почту SachkovSA@mnvmu.ru с пометкой «Заявка на фестиваль».