г.Апатиты

6 сентября - 17.00

Состоится торжественное открытие спортивной площадки, построенной в рамках реализации программы «100 шагов» правительства Мурманской области» (#На Севере жить).

В программе праздника: торжественное открытие; общая музыкальная зарядка; весёлые старты «Папа, мама, я – спортивная семья» для обучающихся и родителей 1-4 классов; спортивная эстафета (полоса препятствий) для обучающихся 5-7 классов; турнир по футболу среди команд 8-11 классов; турнир дворовых команд по баскетболу; конкурс на самый массовый флэшмоб; показательные выступления конного клуба; электромобили для самых маленьких. Призы и подарки всем участникам.

г.Апатиты, ул.Жемчужная, 38. Площадка МБОУ СОШ № 4.

г.Полярный

14 сентября

В Полярном на площади Победы состоится XIX Фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «На безымянной высоте», посвященный 75-ой годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и 120-летию со дня основания г. Полярный.

Для участия в фестивале-конкурсе приглашаются солисты, ансамбли и самодеятельные авторы-исполнители, представители учреждений и организаций городов Мурманской области. Конкурсная программа проводится и оценивается по следующим номинациям: «Лучший солист», «Лучший ансамбль», «Лучший автор-исполнитель» и в возрастных категориях: дети от 12 до 17 лет; молодежь от 18 до 30 лет; взрослые от 30 лет и старше.

Срок подачи заявок: до 10 сентября 2019 года. Участники фестиваля, не имеющие прописки на территории ЗАТО Александровск, должны прислать список всех членов делегации до 15 августа 2019 года в электронном виде по адресу cks.sever@gmail.com с обязательным приложением копии паспорта (разворот с фотографией и разворот с пропиской) или свидетельства о рождении.

г.Полярный, площадь Победы.

нп.Лопарская

7 сентября – 12.00

Состоятся XXIII традиционные осенние саамские игры. Основу праздника традиционно составят национальные игры и состязания. Также в рамках мероприятия запланированы выступления фольклорных коллективов, выставка-продажа изделий мастеров декоративно - прикладного творчества, угощение блюдами национальной кухни.

нп.Лопарская, нп. Лопарская, 16б. Площадь возле Лопарского сельского дома культуры.

ЗАТО г.Североморск

7 сентября – 14.00

В Североморске отпразднуют День улицы Комсомольской. Жителей и гостей флотской столицы ждёт море развлечений и зажигательный концерт.

В программе праздника: детская игровая программа «На нашей улице праздник», мастер-классы по изготовлению осенних сувениров, мастер-класс по танцевальной фитнес программе «ZUMBA», интерактивная площадка: игры нашего двора (домино, городки, шашки), фотозона «Краски осени», торговая ярмарка и концертно-развлекательная программа «Будущее - это мы!».

ЗАТО г.Североморск, ул.Комсомольская.

г.Мурманск

6 сентября – 12.00-16.30

Состоится фестиваль #ВместеЯрче. Цель фестиваля – популяризация экологичного, энергосберегающего образа жизни, внедрения современных энергосберегающих технологий среди населения. В программу фестиваля включены конкурсы, спортивные соревнования, работа творческих мастерских, проведение занятий по основам энергосберегающего образа жизни, красочный флешмоб и многое другое. На площадке фестиваля развернется масштабная зона профориентационной работы.

Планируется, что в мероприятиях фестиваля примет участие около четырехсот школьников и студентов, площадки фестиваля открыты для всех желающих.

Фестиваль ежегодно проходит во всех крупных городах страны при поддержке Минэнерго, Минобрнауки и Министерства культуры России, Росмолодёжи, Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда «Росконгресс».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

6 августа - 15.00

Пешеходная экскурсия Мурманского областного краеведческого музея «Рождение столицы Заполярья». Экскурсия проходит в рамках культурно-просветительского проекта «Экскурсионный марафон». Мурманчане и гости города посетят место закладки города Романов-на-Мурмане. Специалисты музея расскажут, как застраивался город в 1920-1930-х годах, как жили мурманчане в довоенное время. 40-минутный маршрут проходит в центральной части города.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Сбор группы около у Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

6 августа - 17.00

Торжественное открытие выставки из коллекции Марины Беликовой «Моя любимая игрушка» (г.Санкт-Петербург). На выставке, которая будет работать до 10 ноября, представлены антикварные куклы и игрушки.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

6 сентября - 19.00

Состоится концерт Александра Крючкова «Путешествие в мир гитары». В программе вечера прозвучит музыка Луиса де Нарваеса, Иоганна Себастьяна Баха, Луиджи Леньяни, Александра Крючкова.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония

7 сентября – 18.30

Впервые, в рамках международного спортивно-культурного фестиваля «Гольфстрим», на площади Пять Углов развернётся масштабное концертное представление.

В 18.30 стартует выступление московских ди-джеев, которое плавно перерастёт в гала-концерт участников фестиваля «Мурманская осень». Далее гостей праздника ожидает «Парад победителей» и награждение чемпионов и призёров международного фестиваля спорта «Гольфстрим» (легкоатлетический пробег, заплыв через Кольский залив, «Пожарная тяга»).

По окончании торжественной церемонии награждения, состоится выступление кавер группы «Пати Band» (г.Санкт-Петербург).

В завершении праздника все пришедшие станут свидетелями огненного шоу и праздничного фейерверка.

г.Мурманск, площадь Пять Углов.

9 сентября – 16.00

Состоится открытие выставки участников Кластера северного дизайна и творческих работ студентов факультета Искусств и сервиса «Без тенденций». Выставка посвящена Дню графического дизайна. Мероприятие является совместным проектом Мурманского арктического государственного университета и Центра кластерного развития Мурманской области и проводится при поддержке Министерства развития промышленности и предпринимательства. В программе мероприятия: встреча студентов с профессионалами графического дизайна региона, награждение участников.

г.Мурманск, просп. Ленина, 57. Арт-галерея «Отпечаток». 1-й этаж.

29 сентября – 14.00

Футуристического дизайна электровиолончель японской компании «Yamaha» пополнила коллекцию музыкальных инструментов Мурманской областной филармонии. Электровиолончель - эстрадный инструмент, который не используется в академических оркестрах. Область её применения – поп-, рок-музыка, джаз, авангард, фолк и другие жанры. Если электронное пианино или электрогитара воспринимаются нами как нечто само собой разумеющееся, то электровиолончель до сих пор остаётся экзотикой.

Самые распространённые брендовые электровиолончели, как и та, что приобрела филармония, практически не имеют корпуса - он им не нужен, так как не выполняет свою главную акустическую функцию резонатора. Вместо этого такая виолончель имеет звукосниматели, которые улавливают вибрации металлических струн и конвертируют их в электрический сигнал, который усиливается с помощью усилителя и транслируется через динамики.

Играть на изящном инструменте будет солистка филармонии Екатерина Охраминская на концерте для детей «Когда некогда» группы «Лёгкие люди».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

24 ноября - 13.00

Состоится литературное шоу будет посвящено жанру «Постапокалипсис». По 27 октября принимаются заявки на участие в литературном стендапе «Дронт в бункере», который состоится в секретном бункере, местоположение которого пока не называется.

Существуют ли качественные книги в этой теме? Можно ли делить литературу на хорошую и плохую? Постапокалипсис – это только мутанты и зомби, или там есть место мысли? Почему мы любим этот жанр? Организаторы приглашают порассуждать на эту тему, но чтобы было ещё круче, предлагают сделать это в форме литературного стендапа – выступления перед микрофоном с рассказами о прочитанной книге. Яркие и креативные они непременно вызовут дружеские дискуссии и создадут неповторимую атмосферу.

К участию приглашаются молодые люди 16-24 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей. Главное здесь – не читательский опыт участника, а его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.

Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку и дождаться 27 октября, когда состоится случайное распределение книг среди стендаперов. Список литературы для «Дронта в бункере» будет составлен специалистами Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжает работу выставка живописи Михаила Глотова (до 29 сентября); «Купеческий портрет» (до 13 октября); «Окна» (до 1 сентября); из цикла «Короли грез», посвященная британскому модному дизайнеру и предпринимателю, основателю модного дома «Burberry» - Томасу Бёрберри (1835-1926) (до 1 сентября); «Такая разная Россия» - в экспозиции представлены работы участников клуба «Колорит» (до 29 сентября); выставка «Один день в любимом городе» - в экспозиции представлены авторские художественные фотографии северян, принявших участие в одноименном конкурсе.

6 августа - 17.00

Торжественное открытие выставки из коллекции Марины Беликовой «Моя любимая игрушка» (г.Санкт-Петербург). На выставке, которая будет работать до 10 ноября, представлены антикварные куклы и игрушки.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

29 сентября

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной семинар для балетмейстеров, руководителей хореографических коллективов, хормейстеров и аккомпаниаторов вокально-хоровых коллективов культурно-досуговых учреждений Мурманской области.

Тема семинара: «Музыка и танец. Постановка вокально хореографических композиций». Занятия проводит: Гвоздева Татьяна Николаевна, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, доцент кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных, доцент кафедры теории хореографического искусства Московского государственного университета культуры и искусства, Лауреат международных и всероссийских конкурсов хореографического искусства, автор хореографических постановок Государственного академического Северного русского народного хора (г. Архангельск), Оренбургского государственного академического русского народного хора (г. Оренбург), Государственного ансамбля песни и танца Коми Республики «Асья кыа» (г. Сыктывкар).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Самые нашумевшие книги Рунета» (до 31 августа); «Интеллектуальный бестселлер: читает весь мир» (до 30 сентября); «Книгопанорама» (до конца года); «Премиальный парад» (до конца года).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Если только захочу, языки все изучу» (до конца сентября); «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

По вторникам и четвергам

Отдел библиотечного обслуживания приглашает учеников 1-4-х классов в дни летних каникул в хобби-клуб «Мастерим, что хотим». На занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно-прикладного творчества, научатся делать подарки и сувениры. Из простой бумаги с помощью ножниц, клея и цветных карандашей, проявив фантазию, своими руками создадут забавные и полезные поделки. Вход свободный. Предварительная запись по телефону 44-34-33. 6+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Сказки» (до конца года); выставка «Живопись Надежды Жилиной. Апатиты» - представлены живописные работы мурманской художницы (до 27 октября); выставкаи графики Марии Михайленко «Баланс белого» - 20 графических работ, выполненных в различной технике – линогравюра, масло по мелованной бумаге, акварель (до 6 октября).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

6 сентября – 19.00

«Путешествие в мир гитары» Александр Крючков, Санкт-Петербург – Брюссель (музыкальная гостиная).

13 сентября – 18.30

Северный русский народный хор (концертный зал).

15 сентября – 17.00

«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган), Москва (концертный зал).

15 сентября – 18.00

«А было это так...». Автор-исполнитель Юрий Хабаров, Санкт-Петербург (музыкальная гостиная).

22 сентября – 17.00

«Мечты у моря». Цикл «Концерты-встречи» (концертный зал).

28 сентября – 16.00

Концерт классической инструментальной музыки (музыкальная гостиная).

28 сентября – 18.00

«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис Федоренко (бас-баритон), Москва.

29 сентября – 14.00

Группа «Лёгкие люди». Концерт для детей «Когда некогда». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой».

29 сентября – 18.00

Квартет Марка Гросса. Абонемент «На джазовой волне» (концертный зал).

5 октября – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Фред Бутткевиц, Германия. Солисты: Михаил Данченко (фортепиано), Германия и Дмитрий Мизин (кларнет), Мурманск.

6 октября – 17.00

Михаил Данченко (фортепиано), Германия (музыкальная гостиная).

7 октября – 19.00

«Казанова». Народный артист России Евгений Князев. Моноспектакль (концертный зал).

12 октября – 17.00

Концерт органной музыки. Дарья Катыба (сопрано), Норвегия и Колин Эндрюс (орган), Великобритания. Абонемент «Магия органа».

13 октября – 17.00

Vocal group a capella Cool & Jazzy. Шоу «VOCAL REVOLUTION» (концертный зал).

18 октября – 19.00

19 октября – 15.00

Спектакль театра пластики рук «Hand Made» «Потехе час». Санкт-Петербургский театр пластики рук «Hand Made» (концертный зал).

21 октября – 19.00

Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Художественный руководитель - Юрий Башмет (концертный зал).

26 октября – 17.00

Партизанский реквием. Тайные страницы истории войны в Северной Норвегии (концертный зал).

27 октября – 17.00

Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер Сергей Горбатюк, Мурманск. Солисты: Лилия Мифтахова (меццо-сопрано) и Екатерина Луговых (саксофон), Мурманск (концертный зал).

8 ноября – 19.00

Иеромонах Фотий, «Загадочная русская душа» (концертный зал).

29 ноября – 19.00

«Дон Кихот». Даниил Спиваковский (концертный зал).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

12 сентября - 16.00

с.Териберка

«Чудеса на змеином болоте».Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

15 сентября - 19.00

мкр.Росляково

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+

18 сентября - 15.00

п.Ревда

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

20 сентября - 19.00

Открытие 81-го сезона. «Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. ПРЕМЬЕРА. 16+

21 сентября - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По мотивам сказок Сергея Козлова. ПРЕМЬЕРА. Малая сцена.

21 сентября - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

22 сентября - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По мотивам сказок Сергея Козлова. ПРЕМЬЕРА. Малая сцена.

22 сентября - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

25 сентября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

26 сентября - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

27 сентября - 12.00

г.Кандалакша

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

27 сентября - 19.00

г.Кандалакша

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

27 сентября - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова. Драма. Малая сцена. 16+

28 сентября - 19.00

п.Умба

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

28 сентября - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

29 сентября - 12.00

п.Умба

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

29 сентября - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

25 октября - 19.00

ДК им. С.М. Кирова

Цатра. «Вечно живые». В. Розов. Драма в двух действиях. 12+

26 октября - 19.00

ДК им. С.М. Кирова

Цатра. «Вечно живые». В. Розов. Драма в двух действиях. 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка «Школа ремесел приглашает». В экспозиции представлены работы преподавателей и выпускников курсов, членов клубов Школы ремёсел (до 8 сентября).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка: живописи Евгения Чуба «Красота и сила Севера» (до 2 сентября); флористики Галины Швецовой «Полевая рапсодия» (до 19 сентября).

Филиал Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации

(г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Телефон 56-80-70)

23 октября

Состоится фестиваль литературно-музыкальных композиций «Это надо живым!», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Фестиваль проводится с целью формирования у участников и зрителей нравственных и гражданских ориентиров, а также создания дополнительных условий развития детско-юношеского любительского творчества. Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет Филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ».

К участию в фестивале приглашаются коллективы независимо от ведомственной принадлежности (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Дворцы и дома культуры, и др.). Коллектив не менее чем на 2/3 должен состоять из учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений.

Заявки на участие принимаются со 2 сентября по 11 октября 2019 года на электронную почту SachkovSA@mnvmu.ru с пометкой «Заявка на фестиваль».