г.Кировск

14 сентября – 22.00

Кировский Дворец культуры приглашает кировчан и гостей города на ночную дискотеку. В программе только лучшие современные хиты и любимые композиции прошлых лет. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

нп.Титан

14 сентября – 12.00

Дом культуры нп.Титан приглашает жителей и гостей посёлка, города, района и области посетить один из любимых традиционных осенних праздников - XVI городской праздник урожая «Ах, картошка!». На площади у Дома культуры для гостей развернётся выставка-продажа изделий народного творчества, ярмарка осенних даров, состоится концерт с участием самодеятельных артистов Дворца культуры города Кировска, детей порадуют аттракционы, развлечения, сладка вата.

Для желающих сразиться в интеллектуальной игре впервые на празднике пройдёт шашечный турнир «Весёлый тунец».

Особый подарок для маленьких гостей – познавательная игровая программа от Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой, а также конкурс рисунков на асфальте «Крошка-картошка».

Конечно, не обойдется праздник без картофельных угощений: картошка с мясом от Молодежного Совета ОПО «ФосАгро - Апатит», картошка, вареная на костре, а также вкусные шашлыки.

Завершится День картошки праздничной дискотекой. 0+

нп.Титан, 14. Дом культуры нп.Титан.

г.Апатиты

12 и 13 сентября - 10.30

Виртуальная экскурсия «Я знаю свой город»

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека им. Л.А. Гладиной».

12 сентября – 13.00

Экскурсия «Сюда приходят дети - узнать про всё на свете»

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

12 сентября - 13.30

Ярмарка образовательных услуг «Вариативность системы дополнительного образования города Апатиты»

г.Апатиты, ул. Ферсмана, 40а. Школа № 5.

12 сентября - 15.00

Педагогическое совещание работников образования города Апатиты.

г.Апатиты, ул. Ферсмана, 40а. Школа № 5.

13 сентября - 13.00

Урок безопасности «Внимание – терроризм!».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

13 сентября - 19.00

К 90-летию В.М. Шукшина фотовыставка и презентация. Ведущий – Р.Е. Серов.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека им. Л.А. Гладиной».

14 сентября - 13.00

Онлайн-трансляция программы «Танцы народов мира» ансамбля народного танца Игоря Моисеева.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК, зрительный зал.

15 сентября - 13.00

Семейный выходной «Полундра! Свистать всех наверх!».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

15 сентября - 13.00

Семейный выходной «Здравствуй, Осень! В гости просим!».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

15 сентября - 12 00-16 00

«День открытых дверей» - посещение историко-краеведческой экспозиции, встреча с руководителями студий.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МАУ АГДК, выставочный зал

15 сентября - 15.00

День открытых дверей.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК, зрительный зал, танцевальный зал, фойе.

г.Мончегорск

Детская школа искусств им. В.И. Воробья

(г.Мончегорск, Строительный пр., 1)

Продолжают работу выставки: работы фотоклуба «Имандра «Северный пейзаж» (до 15 сентября); фотовыставка «Памяти Натальи Берлиной» (до 29 сентября); «Ожившая старина» (до 28 сентября); «Очарование цвета» (до 28 сентября).

18 и 25 сентября - 17.30-19.00

В Школе художественных ремесел пройдут мастер-классы: «Сто причин любви и счастья», «Роза из салфетки», «Декоративное перо». 16+

г.Полярный

14 сентября – 11.00

В Полярном на площади Победы состоится XIX Фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «На безымянной высоте», посвященный 75-ой годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и 120-летию со дня основания г. Полярный.

Для участия в фестивале-конкурсе приглашаются солисты, ансамбли и самодеятельные авторы-исполнители, представители учреждений и организаций городов Мурманской области. Конкурсная программа проводится и оценивается по следующим номинациям: «Лучший солист», «Лучший ансамбль», «Лучший автор-исполнитель» и в возрастных категориях: дети от 12 до 17 лет; молодежь от 18 до 30 лет; взрослые от 30 лет и старше.

Срок подачи заявок: до 10 сентября 2019 года. Участники фестиваля, не имеющие прописки на территории ЗАТО Александровск, должны прислать список всех членов делегации до 15 августа 2019 года в электронном виде по адресу cks.sever@gmail.com с обязательным приложением копии паспорта (разворот с фотографией и разворот с пропиской) или свидетельства о рождении.

г.Полярный, площадь Победы.

г.Мурманск

13 сентября

Начнёт работу выставка Александра Говорова «Меломан». Александр Говоров родился 6 августа 1956 году в поселке Мурмаши. В 2006 году Александр увлёкся фотографией. Постоянный участник и победитель фотоконкурса «Опоры мира» в номинации «Энергопейзаж», проводимого среди энергетиков России.

Александр любит путешествовать по северному краю. За это время с фотоаппаратом побывал в Териберке, на полуострове Средний и Рыбачий, с. Ловозеро, озере Сейдозеро, Умбе, Кузреке, Варзуге. Активно участвует в выставочной деятельности. Фотовыставки «Северный край», «НЛО», «Свой взгляд», «Кошкин дом», «Наш праздник», «Планета «А», «Кольского Севера СКАЗКИ» демонстрировались в Кольском районе, в Мурманском областном художественном музее, Мурманской областной научной библиотеке.

В ноябре 2018 года Александру Говорову присвоено звание «Почетный гражданин поселка Мурмаши».

В экспозиции Мурманского областного художественного музея гости увидят фотографии, которые Александр использует для создания нового дизайна конвертов грампластинок известных певцов, групп и композиторов.

Это экспериментальный проект, который можно развивать и продолжать дальше, потому что музыка бесконечна.

Выставка будет работать по 10 ноября.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманский областной художественный музей, Культурно-выставочный центр Русского музея, 2-й этаж.

15 сентября – 18.00

Поклонников бардовской песни ждёт новая встреча с Юрием Хабаровым - одним из ярких представителей авторской песни Северо-запада России. Музыкант выступит с новой программой «А было это так…».

Авторскую песню иногда сравнивают с маленькой музыкальной новеллой. И это действительно так. Многие песни основаны на реальных сюжетах. Это даже не песни, а как бы зарисовки той или иной жизненной ситуации. Казалось бы, чего проще: зарифмуй случай из жизни, и песня готова. Но это тоже надо уметь, и сделать это интересно - дано не каждому… У Юрия Хабарова это получается. Его песни буквально пульсируют жизнью. Высокий трагизм, философская ирония, любовная лирика, интеллигентный юмор, гусарское гаерство – всё присутствует в его песнях.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, музыкальная гостиная.

29 сентября – 14.00

Футуристического дизайна электровиолончель японской компании «Yamaha» пополнила коллекцию музыкальных инструментов Мурманской областной филармонии. Электровиолончель - эстрадный инструмент, который не используется в академических оркестрах. Область её применения – поп-, рок-музыка, джаз, авангард, фолк и другие жанры. Если электронное пианино или электрогитара воспринимаются нами как нечто само собой разумеющееся, то электровиолончель до сих пор остаётся экзотикой.

Самые распространённые брендовые электровиолончели, как и та, что приобрела филармония, практически не имеют корпуса - он им не нужен, так как не выполняет свою главную акустическую функцию резонатора. Вместо этого такая виолончель имеет звукосниматели, которые улавливают вибрации металлических струн и конвертируют их в электрический сигнал, который усиливается с помощью усилителя и транслируется через динамики.

Играть на изящном инструменте будет солистка филармонии Екатерина Охраминская на концерте для детей «Когда некогда» группы «Лёгкие люди».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

29 сентября - 16.00-17.00

В Доме дружбы научат одевать японское кимоно – юката. В рамках проекта «Дом дружбы» Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области осуществляют свою деятельность 12 общественных объединений. Одной из самых удивительных является Мурманская областная общественная организация японской культуры «Япония в Мурманске». Руководитель организации Руми Фукусима объединила любителей японского языка и культуры и с удовольствием рассказывает о Стране Восходящего Солнца, её традициях, особенностях национальной кухни и костюма.

29 сентября Мурманская областная общественная организация японской культуры «Япония в Мурманске» приглашает прекрасных дам на мастер-класс по надеванию «Юката(кимоно)».

Юка́та (яп. 浴衣, «одежда для ванны») - традиционная японская одежда, представляющая собой летнее повседневное хлопчатобумажное, льняное или пеньковое кимоно без подкладки. Несмотря на значение слова, использование юкаты не ограничивается только ношением после ванны и являются обычным явлением в Японии в течение жарких летних месяцев.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом дружбы, 3-й этаж. Необходима предварительная запись по телефону +7911-340-53-57.

12 октября - 19.30

В новом музыкальном сезоне у Мурманской областной филармонии появится ещё одна концертная площадка – Арт-кафе. Оно расположено на втором этаже здания, и имеет 35 посадочных мест. А главное – в нём есть небольшая сцена с освещением и звуком. Словом, всё, чтобы приятно провести время за чашечкой кофе или бокалом вина в компании друзей или в одиночестве, послушать музыку и потанцевать.

Честь первыми выступить на открытии кафе выпала новому коллективу филармонии – ансамблю «Ударная компания» в составе: Алёна Лебедева (фортепиано), Сергей Дудецкий (ударные, перкуссия), Виталий Кондаков (ударные, перкуссия). Ведущая - Мария Шульгина.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, Арт-кафе.

24 ноября - 13.00

Состоится литературное шоу будет посвящено жанру «Постапокалипсис». По 27 октября принимаются заявки на участие в литературном стендапе «Дронт в бункере», который состоится в секретном бункере, местоположение которого пока не называется.

Существуют ли качественные книги в этой теме? Можно ли делить литературу на хорошую и плохую? Постапокалипсис – это только мутанты и зомби, или там есть место мысли? Почему мы любим этот жанр? Организаторы приглашают порассуждать на эту тему, но чтобы было ещё круче, предлагают сделать это в форме литературного стендапа – выступления перед микрофоном с рассказами о прочитанной книге. Яркие и креативные они непременно вызовут дружеские дискуссии и создадут неповторимую атмосферу.

К участию приглашаются молодые люди 16-24 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей. Главное здесь – не читательский опыт участника, а его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.

Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку и дождаться 27 октября, когда состоится случайное распределение книг среди стендаперов. Список литературы для «Дронта в бункере» будет составлен специалистами Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Михаил Глотов. Живопись» (до 29 сентября); «Купеческий портрет» (до 13 октября); выставка «Моя любимая игрушка» из коллекции Марины Беликовой (Санкт-Петербург) - антикварные и винтажные куклы, игрушки, кукольная мебель и посуда промышленного и кустарного производства (до 10 ноября); выставка «Графин» из цикла «Простые вещи» (до 13 октября); «Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии» Мультимедиа Арт Музея (г.Москва).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

29 сентября

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной семинар для балетмейстеров, руководителей хореографических коллективов, хормейстеров и аккомпаниаторов вокально-хоровых коллективов культурно-досуговых учреждений Мурманской области.

Тема семинара: «Музыка и танец. Постановка вокально хореографических композиций». Занятия проводит: Гвоздева Татьяна Николаевна, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, доцент кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных, доцент кафедры теории хореографического искусства Московского государственного университета культуры и искусства, Лауреат международных и всероссийских конкурсов хореографического искусства, автор хореографических постановок Государственного академического Северного русского народного хора (г. Архангельск), Оренбургского государственного академического русского народного хора (г. Оренбург), Государственного ансамбля песни и танца Коми Республики «Асья кыа» (г. Сыктывкар).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Жизнь прекрасна - не губите ее!» (до 30 сентября); «Быть отличником просто!» (до 30 сентября); «О школе c улыбкой» (до 30 сентября); «Книги, изменившие мир и не знавшие себе равных» (до 30 сентября); «Отважным романтикам посвящается» (до 30 сентября); «Интеллектуальный бестселлер: читает весь мир» (до 30 сентября); «Звезды современности» (до 30 сентября); «Книгопанорама» (до конца года); «Премиальный парад» (до конца года).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Если только захочу, языки все изучу» (до 30 сентября); «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

По вторникам и четвергам

Отдел библиотечного обслуживания приглашает учеников 1-4-х классов в дни летних каникул в хобби-клуб «Мастерим, что хотим». На занятиях ребята познакомятся с разными видами декоративно-прикладного творчества, научатся делать подарки и сувениры. Из простой бумаги с помощью ножниц, клея и цветных карандашей, проявив фантазию, своими руками создадут забавные и полезные поделки. Вход свободный. Предварительная запись по телефону 44-34-33. 6+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Утюг» из цикла «Простые вещи» (до 8 сентября); «Мы раскрасили жизнь лоскутами» (до 29 сентября); «Живопись Надежды Жилиной. Апатиты» (до 27 октября); «Сказки» (до конца года); выставки графики Марии Михайленко «Баланс Белого» (до 6 октября).

13 сентября

Начнёт работу выставка Александра Говорова «Меломан».

Александр Говоров родился 6 августа 1956 году в поселке Мурмаши. В 2006 году Александр увлёкся фотографией. Постоянный участник и победитель фотоконкурса «Опоры мира» в номинации «Энергопейзаж», проводимого среди энергетиков России. Выставка будет работать по 10 ноября.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

13 сентября – 18.30

Северный русский народный хор (концертный зал).

15 сентября – 17.00

«В напевах струн и труб...». Наталья Дьяченко (скрипка), Анна Юркова (орган), Москва (концертный зал).

15 сентября – 18.00

«А было это так...». Автор-исполнитель Юрий Хабаров, Санкт-Петербург (музыкальная гостиная).

22 сентября – 17.00

«Мечты у моря». Цикл «Концерты-встречи» (концертный зал).

28 сентября – 16.00

Концерт классической инструментальной музыки (музыкальная гостиная).

28 сентября – 18.00

«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис Федоренко (бас-баритон), Москва.

29 сентября – 14.00

Группа «Лёгкие люди». Концерт для детей «Когда некогда». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой».

29 сентября – 18.00

Квартет Марка Гросса. Абонемент «На джазовой волне» (концертный зал).

5 октября – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Фред Бутткевиц, Германия. Солисты: Михаил Данченко (фортепиано), Германия и Дмитрий Мизин (кларнет), Мурманск.

6 октября – 17.00

Михаил Данченко (фортепиано), Германия (музыкальная гостиная).

7 октября – 19.00

«Казанова». Народный артист России Евгений Князев. Моноспектакль (концертный зал).

12 октября – 17.00

Концерт органной музыки. Дарья Катыба (сопрано), Норвегия и Колин Эндрюс (орган), Великобритания. Абонемент «Магия органа».

13 октября – 17.00

Vocal group a capella Cool & Jazzy. Шоу «VOCAL REVOLUTION» (концертный зал).

18 октября – 19.00

19 октября – 15.00

Спектакль театра пластики рук «Hand Made» «Потехе час». Санкт-Петербургский театр пластики рук «Hand Made» (концертный зал).

21 октября – 19.00

Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Художественный руководитель - Юрий Башмет (концертный зал).

26 октября – 17.00

Партизанский реквием. Тайные страницы истории войны в Северной Норвегии (концертный зал).

27 октября – 17.00

Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер Сергей Горбатюк, Мурманск. Солисты: Лилия Мифтахова (меццо-сопрано) и Екатерина Луговых (саксофон), Мурманск (концертный зал).

8 ноября – 19.00

Иеромонах Фотий, «Загадочная русская душа» (концертный зал).

29 ноября – 19.00

«Дон Кихот». Даниил Спиваковский (концертный зал).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

12 сентября - 16.00

с.Териберка

«Чудеса на змеином болоте».Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

15 сентября - 19.00

мкр.Росляково

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+

18 сентября - 15.00

п.Ревда

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

20 сентября - 19.00

Открытие 81-го сезона. «Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. ПРЕМЬЕРА. 16+

21 сентября - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По мотивам сказок Сергея Козлова. ПРЕМЬЕРА. Малая сцена.

21 сентября - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

22 сентября - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По мотивам сказок Сергея Козлова. ПРЕМЬЕРА. Малая сцена.

22 сентября - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

25 сентября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

26 сентября - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

27 сентября - 12.00

г.Кандалакша

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

27 сентября - 19.00

г.Кандалакша

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

27 сентября - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова. Драма. Малая сцена. 16+

28 сентября - 19.00

п.Умба

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

28 сентября - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

29 сентября - 12.00

п.Умба

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

29 сентября - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

25 октября - 19.00

ДК им. С.М. Кирова

Цатра. «Вечно живые». В. Розов. Драма в двух действиях. 12+

26 октября - 19.00

ДК им. С.М. Кирова

Цатра. «Вечно живые». В. Розов. Драма в двух действиях. 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки ««Школа ремесел приглашает» (до 8 сентября); «Такая разная Россия» (до 29 сентября).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: флористики Галины Швецовой «Полевая рапсодия» (до 19 сентября); «Таинственная Лапландия» (до 7 октября); фотовыставки Ксении Тюковой «Троллейбус шинами шуршит» (до 1 октября); первая персональная фотовыставка Романа Сорвина «Люди, на которых всё держится» (до 1 октября).

Филиал Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации

(г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Телефон 56-80-70)

23 октября

Состоится фестиваль литературно-музыкальных композиций «Это надо живым!», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Фестиваль проводится с целью формирования у участников и зрителей нравственных и гражданских ориентиров, а также создания дополнительных условий развития детско-юношеского любительского творчества. Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет Филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ».

К участию в фестивале приглашаются коллективы независимо от ведомственной принадлежности (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Дворцы и дома культуры, и др.). Коллектив не менее чем на 2/3 должен состоять из учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений.

Заявки на участие принимаются со 2 сентября по 11 октября 2019 года на электронную почту SachkovSA@mnvmu.ru с пометкой «Заявка на фестиваль».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

12 сентября - 11.00

Пресс-конференция, посвященная открытию IX Международного фестиваля театров кукол стран Баренцева региона. Участники пресс-конференции:Сергей Ершов – председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области; Евгений Суханов – директор Мурманского областного театра кукол; артисты областного Мурманского театра кукол.

IX Международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона пройдет в Мурманске с 14 по 18 сентября.