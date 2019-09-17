г.Мончегорск

Детская школа искусств им. В.И. Воробья

(г.Мончегорск, Строительный пр., 1)

Продолжают работу выставки: фотовыставка «Памяти Натальи Берлиной» (до 29 сентября); «Ожившая старина» (до 28 сентября); «Очарование цвета» (до 28 сентября).

18 и 25 сентября - 17.30-19.00

В Школе художественных ремесел пройдут мастер-классы: «Сто причин любви и счастья», «Роза из салфетки», «Декоративное перо». 16+

г.Мурманск

17 сентября - 11.30

Театрализованное мероприятие «Читаем сказки вместе». Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой проведут познавательное мероприятие для воспитанников отделения дневного пребывания молодых инвалидов. Участники читать, играть, отвечать на вопросы литературной викторины.

г.Мурманск, ул. Калинина, 36. Комплексный центр социального обслуживания населения, отделение дневного пребывания молодых инвалидов, I этаж.

17 сентября - 17.00

Открытие выставки «Дом художника. Анастасия Платонова «Метафора жизни».

г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей.

29 сентября – 14.00

Футуристического дизайна электровиолончель японской компании «Yamaha» пополнила коллекцию музыкальных инструментов Мурманской областной филармонии. Электровиолончель - эстрадный инструмент, который не используется в академических оркестрах. Область её применения – поп-, рок-музыка, джаз, авангард, фолк и другие жанры. Если электронное пианино или электрогитара воспринимаются нами как нечто само собой разумеющееся, то электровиолончель до сих пор остаётся экзотикой.

Самые распространённые брендовые электровиолончели, как и та, что приобрела филармония, практически не имеют корпуса - он им не нужен, так как не выполняет свою главную акустическую функцию резонатора. Вместо этого такая виолончель имеет звукосниматели, которые улавливают вибрации металлических струн и конвертируют их в электрический сигнал, который усиливается с помощью усилителя и транслируется через динамики.

Играть на изящном инструменте будет солистка филармонии Екатерина Охраминская на концерте для детей «Когда некогда» группы «Лёгкие люди».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

29 сентября - 16.00-17.00

В Доме дружбы научат одевать японское кимоно – юката. В рамках проекта «Дом дружбы» Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области осуществляют свою деятельность 12 общественных объединений. Одной из самых удивительных является Мурманская областная общественная организация японской культуры «Япония в Мурманске». Руководитель организации Руми Фукусима объединила любителей японского языка и культуры и с удовольствием рассказывает о Стране Восходящего Солнца, её традициях, особенностях национальной кухни и костюма.

29 сентября Мурманская областная общественная организация японской культуры «Япония в Мурманске» приглашает прекрасных дам на мастер-класс по надеванию «Юката(кимоно)».

Юка́та (яп. 浴衣, «одежда для ванны») - традиционная японская одежда, представляющая собой летнее повседневное хлопчатобумажное, льняное или пеньковое кимоно без подкладки. Несмотря на значение слова, использование юкаты не ограничивается только ношением после ванны и являются обычным явлением в Японии в течение жарких летних месяцев.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом дружбы, 3-й этаж. Необходима предварительная запись по телефону +7911-340-53-57.

12 октября - 19.30

В новом музыкальном сезоне у Мурманской областной филармонии появится ещё одна концертная площадка – Арт-кафе. Оно расположено на втором этаже здания, и имеет 35 посадочных мест. А главное – в нём есть небольшая сцена с освещением и звуком. Словом, всё, чтобы приятно провести время за чашечкой кофе или бокалом вина в компании друзей или в одиночестве, послушать музыку и потанцевать.

Честь первыми выступить на открытии кафе выпала новому коллективу филармонии – ансамблю «Ударная компания» в составе: Алёна Лебедева (фортепиано), Сергей Дудецкий (ударные, перкуссия), Виталий Кондаков (ударные, перкуссия). Ведущая - Мария Шульгина.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, Арт-кафе.

24 ноября - 13.00

Состоится литературное шоу будет посвящено жанру «Постапокалипсис». По 27 октября принимаются заявки на участие в литературном стендапе «Дронт в бункере», который состоится в секретном бункере, местоположение которого пока не называется.

Существуют ли качественные книги в этой теме? Можно ли делить литературу на хорошую и плохую? Постапокалипсис – это только мутанты и зомби, или там есть место мысли? Почему мы любим этот жанр? Организаторы приглашают порассуждать на эту тему, но чтобы было ещё круче, предлагают сделать это в форме литературного стендапа – выступления перед микрофоном с рассказами о прочитанной книге. Яркие и креативные они непременно вызовут дружеские дискуссии и создадут неповторимую атмосферу.

К участию приглашаются молодые люди 16-24 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей. Главное здесь – не читательский опыт участника, а его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.

Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку и дождаться 27 октября, когда состоится случайное распределение книг среди стендаперов. Список литературы для «Дронта в бункере» будет составлен специалистами Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Михаил Глотов. Живопись» (до 29 сентября); фотовыставка-конкурс «Один день в любимом городе» (до 4 ноября); «Графин» из цикла «Простые вещи» (до 13 октября); «Купеческий портрет» (до 13 октября); «Моя любимая игрушка» (до 10 ноября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «Деятельность Северного флота в период Петсамо-Киркенесской операции» - посвященна 75-летию освобождения Заполярья от немецкофашистских войск; «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).

17 сентября - 17.00

Открытие выставки «Дом художника. Анастасия Платонова «Метафора жизни».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

29 сентября

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной семинар для балетмейстеров, руководителей хореографических коллективов, хормейстеров и аккомпаниаторов вокально-хоровых коллективов культурно-досуговых учреждений Мурманской области.

Тема семинара: «Музыка и танец. Постановка вокально хореографических композиций». Занятия проводит: Гвоздева Татьяна Николаевна, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, доцент кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных, доцент кафедры теории хореографического искусства Московского государственного университета культуры и искусства, Лауреат международных и всероссийских конкурсов хореографического искусства, автор хореографических постановок Государственного академического Северного русского народного хора (г. Архангельск), Оренбургского государственного академического русского народного хора (г. Оренбург), Государственного ансамбля песни и танца Коми Республики «Асья кыа» (г. Сыктывкар).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Жизнь прекрасна - не губите ее!» (до 30 сентября); «Быть отличником просто!» (до 30 сентября); «О школе c улыбкой» (до 30 сентября); «Книги, изменившие мир и не знавшие себе равных» (до 30 сентября); «Отважным романтикам посвящается» (до 30 сентября); «Интеллектуальный бестселлер: читает весь мир» (до 30 сентября); «Звезды современности» (до 30 сентября); «Книгопанорама» (до конца года); «Премиальный парад» (до конца года).

18-26 сентября

Пройдёт акция «Читай книги в цифре!», посвященная Международному дню электронной книги. 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Если только захочу, языки все изучу» (до 30 сентября); «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Мы раскрасили жизнь лоскутами» (до 29 сентября); «Баланс Белого» (до 6 октября); «Живопись Надежды Жилиной. Апатиты» (до 27 октября); «Сказки» (до конца года); выставка Александра Говорова «Меломан» (до 10 ноября).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

21 сентября - 10.00

Н. Шувалов, по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

21 сентября - 17.00

К. Чуковский, «Телефон».

22 сентября - 10.00

К. Чуковский, «Телефон».

22 сентября - 17.00

К. Чуковский, «Муха-Цокотуха».

28 сентября - 10.00

В. Сутеев, «Кто сказал «Мяу!»?».

28 сентября - 17.00

Н. Гернет, «Полянка».

29 сентября - 10.00

Н. Гернет, «Полянка».

29 сентября - 17.00

Т. Волынкина, «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

21 сентября - 12.00 и 14.30

Т. Эгнер, «Кариус и Бактериус».

22 сентября - 12.00 и 14.30

Г. Сапгир, С. Прокофьева, «Три медведя».

28 сентября - 12.00 и 14.30

С. Озерская, «Дюймовочка».

29 сентября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов, «Колобок».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

22 сентября – 17.00

«Мечты у моря». Цикл «Концерты-встречи» (концертный зал).

28 сентября – 16.00

Концерт классической инструментальной музыки (музыкальная гостиная).

28 сентября – 18.00

«Желаем вам…». Станислав Серебрянников (баритон), Сергей Плюснин (баритон), Денис Федоренко (бас-баритон), Москва.

29 сентября – 14.00

Группа «Лёгкие люди». Концерт для детей «Когда некогда». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой».

29 сентября – 18.00

Квартет Марка Гросса. Абонемент «На джазовой волне» (концертный зал).

5 октября – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Фред Бутткевиц, Германия. Солисты: Михаил Данченко (фортепиано), Германия и Дмитрий Мизин (кларнет), Мурманск.

6 октября – 17.00

Михаил Данченко (фортепиано), Германия (музыкальная гостиная).

7 октября – 19.00

«Казанова». Народный артист России Евгений Князев. Моноспектакль (концертный зал).

12 октября – 17.00

Концерт органной музыки. Дарья Катыба (сопрано), Норвегия и Колин Эндрюс (орган), Великобритания. Абонемент «Магия органа».

13 октября – 17.00

Vocal group a capella Cool & Jazzy. Шоу «VOCAL REVOLUTION» (концертный зал).

18 октября – 19.00

19 октября – 15.00

Спектакль театра пластики рук «Hand Made» «Потехе час». Санкт-Петербургский театр пластики рук «Hand Made» (концертный зал).

21 октября – 19.00

Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Художественный руководитель - Юрий Башмет (концертный зал).

26 октября – 17.00

Партизанский реквием. Тайные страницы истории войны в Северной Норвегии (концертный зал).

27 октября – 17.00

Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер Сергей Горбатюк, Мурманск. Солисты: Лилия Мифтахова (меццо-сопрано) и Екатерина Луговых (саксофон), Мурманск (концертный зал).

8 ноября – 19.00

Иеромонах Фотий, «Загадочная русская душа» (концертный зал).

29 ноября – 19.00

«Дон Кихот». Даниил Спиваковский (концертный зал).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

18 сентября - 15.00

п.Ревда

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

20 сентября - 19.00

Открытие 81-го сезона. «Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. ПРЕМЬЕРА. 16+

21 сентября - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По мотивам сказок Сергея Козлова. ПРЕМЬЕРА. Малая сцена.

21 сентября - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

22 сентября - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По мотивам сказок Сергея Козлова. ПРЕМЬЕРА. Малая сцена.

22 сентября - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

25 сентября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

26 сентября - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

27 сентября - 12.00

г.Кандалакша

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

27 сентября - 19.00

г.Кандалакша

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

27 сентября - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова. Драма. Малая сцена. 16+

28 сентября - 19.00

п.Умба

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

28 сентября - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

29 сентября - 12.00

п.Умба

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

29 сентября - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

25 октября - 19.00

ДК им. С.М. Кирова

Цатра. «Вечно живые». В. Розов. Драма в двух действиях. 12+

26 октября - 19.00

ДК им. С.М. Кирова

Цатра. «Вечно живые». В. Розов. Драма в двух действиях. 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Такая разная Россия» (до 29 сентября); «Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии» (до 1 декабря).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: флористики Галины Швецовой «Полевая рапсодия» (до 19 сентября); «Троллейбус шинами шуршит» (до 1 октября); «Люди, на которых все держится» (до 1 октября); «Таинственная Лапландия» (до 7 октября).

Филиал Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации

(г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Телефон 56-80-70)

23 октября

Состоится фестиваль литературно-музыкальных композиций «Это надо живым!», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Фестиваль проводится с целью формирования у участников и зрителей нравственных и гражданских ориентиров, а также создания дополнительных условий развития детско-юношеского любительского творчества. Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет Филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ».

К участию в фестивале приглашаются коллективы независимо от ведомственной принадлежности (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Дворцы и дома культуры, и др.). Коллектив не менее чем на 2/3 должен состоять из учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений.

Заявки на участие принимаются со 2 сентября по 11 октября 2019 года на электронную почту SachkovSA@mnvmu.ru с пометкой «Заявка на фестиваль».