г.Оленегорск

4 октября - 15.00

Концертная программа, посвящённая Дню учителя. В рамках мероприятия пройдёт торжественная церемония награждения лучших педагогов по итогам года.

г.Оленегорск, Ленинградский просп. 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

ЗАТО г.Островной

4 октября - 12.00

Общешкольная линейка, посвященная Дню гражданской обороны.

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2. Школа № 284.

г.Мурманск

4 октября - 14.00

Литературные посиделки «По волнам нашей памяти». В рамках декады пожилого человека библиотека приглашает читателей серебряного возраста на литературные посиделки. В программе: чтение стихов и отрывков из прозы, виртуальный показ мод шестидесятых-семидесятых годов и викторина «Ты помнишь, как все это было…».

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

4 октября - 17.00

Концерт, посвященный Дню музыки. В программе произведения скрипичной и фортепианной музыки, выступления студентов 3 курса Мурманского колледжа искусств Сергея Глинского (балалайка) и вокального дуэта Эрики Светловой и Александры Кабаевой. На концерте народный самодеятельный коллектив ансамбль русских народных инструментов «Русские наигрыши» из Колы исполнит произведения «Русская метелица» (А. Шалаев), «Попурри» (Г. Селезнев).

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Колледж искусств, малый зал.

12 октября - 19.30

В новом музыкальном сезоне у Мурманской областной филармонии появится ещё одна концертная площадка – Арт-кафе. Оно расположено на втором этаже здания, и имеет 35 посадочных мест. А главное – в нём есть небольшая сцена с освещением и звуком. Словом, всё, чтобы приятно провести время за чашечкой кофе или бокалом вина в компании друзей или в одиночестве, послушать музыку и потанцевать.

Честь первыми выступить на открытии кафе выпала новому коллективу филармонии – ансамблю «Ударная компания» в составе: Алёна Лебедева (фортепиано), Сергей Дудецкий (ударные, перкуссия), Виталий Кондаков (ударные, перкуссия). Ведущая - Мария Шульгина.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, Арт-кафе.

24 ноября - 13.00

Состоится литературное шоу будет посвящено жанру «Постапокалипсис». По 27 октября принимаются заявки на участие в литературном стендапе «Дронт в бункере», который состоится в секретном бункере, местоположение которого пока не называется.

Существуют ли качественные книги в этой теме? Можно ли делить литературу на хорошую и плохую? Постапокалипсис – это только мутанты и зомби, или там есть место мысли? Почему мы любим этот жанр? Организаторы приглашают порассуждать на эту тему, но чтобы было ещё круче, предлагают сделать это в форме литературного стендапа – выступления перед микрофоном с рассказами о прочитанной книге. Яркие и креативные они непременно вызовут дружеские дискуссии и создадут неповторимую атмосферу.

К участию приглашаются молодые люди 16-24 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей. Главное здесь – не читательский опыт участника, а его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.

Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку и дождаться 27 октября, когда состоится случайное распределение книг среди стендаперов. Список литературы для «Дронта в бункере» будет составлен специалистами Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Купеческий портрет» (до 13 октября); «Графин» из цикла «Простые вещи» (до 13 октября); «Живопись Анатолия Полищука» из цикла «С днем рождения, художник!» (до 27 октября); фотовыставка-конкурс «Один день в любимом городе» (до 4 ноября); «Моя любимая игрушка» из коллекции Марины Беляковой (до 10 ноября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «Деятельность Северного флота в период Петсамо-Киркенесской операции» (до 23 октября); «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

9 и 23 октября – 18.00

«Танцплощадка» - вечер отдыха для людей старшего поколения.

12 октября – 16.00

Концерт «Пой моё сердце». Ансамблю народной песни «Любава».

13 октября – 14.00

Концерт для детей и родителей «А у нас во Дворце».

19 октября – 14.00

«Я - кадет России!». Военно-патриотический конкурс.

19 октября – 15.00

«Щит и Муза». Областной конкурс военнослужащих и сотрудников силовых структур и ведомств.

20 октября – 14.00

«Пою тебя, мой край рябиновый». Концерт поморского ансамбля «Беломорье».

г.Мурманск, ул.Карла Маркса, 1. Малый зал.

23 октября

В Нахимовском военно-морском училище (г. Мурманск) состоится фестиваль литературно-музыкальных композиций «Это надо живым!», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Фестиваль проводится с целью формирования у участников и зрителей нравственных и гражданских ориентиров, а также создания дополнительных условий развития детско-юношеского любительского творчества. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет Филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ» (г. Мурманск)

К участию в Фестивале приглашаются коллективы независимо от ведомственной принадлежности (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Дворцы и дома культуры, и др.). Коллектив не менее, чем на 2/3 должен состоять из учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений.

Заявки на участие принимаются по 11 октября 2019 года на электронную почту SachkovSA@mnvmu.ru с пометкой «Заявка на Фестиваль».

26 октября – 15.00

«Рыцарский турнир». Областной конкурс среди юношей.

27 октября – 15.00

«Здесь живут мои друзья!». Концерт хора украинской песни «Джерела» и хора ветеранов «Встреча друзей».

27 октября – 17.00

«От «Вернисажа» с любовью». Концерт студии эстрадной песни «Вернисаж».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Кольский Север в изданиях XIX - нач. XX вв.»: выставка редких книг (до 31 октября).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Баланс Белого» - графика Марии Михайленко (до 6 октября); «Живопись Надежды Жилиной. Апатиты» (до 27 октября); выставка Александра Говорова «Меломан» - фотографии, которые автор использует для создания нового дизайна конвертов грампластинок известных певцов, групп и композиторов (до 10 ноября); «Приглашение к обеду» (до 15 декабря); «Сказки» (до конца года).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

4 октября - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

5 октября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

5 октября - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

6 октября - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

6 октября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

11 октября - 16.30

Т. Волынкина. «Гуси - лебеди».

12 октября - 10.00

Т. Волынкина. «Гуси - лебеди».

12 октября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

13 октября - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

13 октября - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

19 октября - 10.00

Т. Волынкина. «Гуси-– лебеди».

19 октября - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

20 октября - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

20 октября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

25 октября - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

26 октября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

26 октября - 17.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

27 октября - 10.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

27 октября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

5 октября - 12.00 и 14.30

С. Дорожко. «Невезучая курица».

6 октября - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «По разным странам с балаганом».

12 октября - 12.00 и 14.30

К. Чуковский. «Бармалей».

13 октября - 12.00 и 14.30

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

18 октября - 10.00

С. Озерская. «Дюймовочка».

19 октября - 12.00 и 14.30

С. Михалков. «Три поросёнка».

20 октября - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

26 октября - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Летающий диван.»

27 октября - 12.00 и 14.30

Н. Шувало.в «Заяц, лиса и петух.»

Для зрителей старше 12 лет:

18 октября - 18.00

Презентация альбома дуэта «Шиш DA Малина».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

5 октября – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Фред Бутткевиц, Германия. Солисты: Михаил Данченко (фортепиано), Германия и Дмитрий Мизин (кларнет), Мурманск.

6 октября – 17.00

Михаил Данченко (фортепиано), Германия (музыкальная гостиная).

7 октября – 19.00

«Казанова». Народный артист России Евгений Князев. Моноспектакль (концертный зал).

12 октября – 17.00

Концерт органной музыки. Дарья Катыба (сопрано), Норвегия и Колин Эндрюс (орган), Великобритания. Абонемент «Магия органа».

13 октября – 17.00

Vocal group a capella Cool & Jazzy. Шоу «VOCAL REVOLUTION» (концертный зал).

18 октября – 19.00

19 октября – 15.00

Спектакль театра пластики рук «Hand Made» «Потехе час». Санкт-Петербургский театр пластики рук «Hand Made» (концертный зал).

21 октября – 19.00

Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Художественный руководитель - Юрий Башмет (концертный зал).

26 октября – 17.00

Партизанский реквием. Тайные страницы истории войны в Северной Норвегии (концертный зал).

27 октября – 17.00

Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер Сергей Горбатюк, Мурманск. Солисты: Лилия Мифтахова (меццо-сопрано) и Екатерина Луговых (саксофон), Мурманск (концертный зал).

8 ноября – 19.00

Иеромонах Фотий, «Загадочная русская душа» (концертный зал).

29 ноября – 19.00

«Дон Кихот». Даниил Спиваковский (концертный зал).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

25 октября - 19.00

ДК им. С.М. Кирова

Цатра. «Вечно живые». В. Розов. Драма в двух действиях. 12+

26 октября - 19.00

ДК им. С.М. Кирова

Цатра. «Вечно живые». В. Розов. Драма в двух действиях. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

12 октября -18.00

«Под одной крышей». Сергиенко Ю. Трагикомедия. 12+

13 октября - 18.00

«Под одной крышей». Сергиенко Ю. Трагикомедия. 12+

19 октября -18.00

«Под одной крышей». Сергиенко Ю. Трагикомедия. 12+

20 октября - 11.00

«Кот в сапогах». Сергиенко Ю. Сказка. 6+

20 октября - 18.00

«Не всё коту масленица». Сергиенко Ю. Комедия. 12+

26 октября - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

27 октября - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии» из Мультимедиа Арт Музея, Москва (до 1 декабря).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: «Таинственная Лапландия» (до 7 октября); «Полевая рапсодия» (до 7 октября).

Филиал Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации

(г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Телефон 56-80-70)

23 октября

Состоится фестиваль литературно-музыкальных композиций «Это надо живым!», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Фестиваль проводится с целью формирования у участников и зрителей нравственных и гражданских ориентиров, а также создания дополнительных условий развития детско-юношеского любительского творчества. Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет Филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ».

К участию в фестивале приглашаются коллективы независимо от ведомственной принадлежности (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Дворцы и дома культуры, и др.). Коллектив не менее чем на 2/3 должен состоять из учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений.

Заявки на участие принимаются со 2 сентября по 11 октября 2019 года на электронную почту SachkovSA@mnvmu.ru с пометкой «Заявка на фестиваль».