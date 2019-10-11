пгт.Никель

11 октября - 14.30

«Подвиг во имя Победы» - лекция, посвященная 75-й годовщине подвига А. Бредова. 6+

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

15 октября - 14.30

Открытие выставки из фондов МОКМ «Животные на войне».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

г.Апатиты

11-13 октября

Проходит универсальная ярмарка «Осенний калейдоскоп». Будет представлена продукция самого широкого назначения: от дизайнерской одежды до предметов интерьера. 6+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

12 октября – 11.00

В виртуальном концертном зале городского Дворца культуры будут транслироваться «Приключения Незнайки и его друзей» - музыкально-литературная композиция по трилогии Н. Носова. 0+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

12 октября – 13.00

В виртуальном концертном зале городского Дворца культуры будут транслироваться выступления лауреатов XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковског. 12+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

12 октября – 17.00

В виртуальном концертном зале городского Дворца культуры будет транслироваться выступление Государственного академического Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского при участии Хора Академии хорового искусства имени В.С. Попова. 12+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

12 октября - 12.00

Образовательно-просветительская акция про химию «Mendeleev Lab» («Химическая лабораторная»). 12+

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека им. Л.А. Гладиной».

15 октября - 15.00

Литературная дуэль «Мятежный гений». Игра пройдёт по правилам дуэли. Команды будут иметь право на «выстрелы» - вопросы для соперников. 12+

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

г.Мончегорск

15 октября

В Музее цветного камня имени В.Н. Дава начнёт работу выставка «Страницы Великой Отечественной войны в Заполярье» (до 10 ноября).

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 46. Музей цветного камня имени В.Н. Дава.

г.Оленегорск

11 октября - 16.00

Концертная программа, посвящённая Дню машиностроителя.

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

г.Заозерск

13 октября – 11.00

Городской фестиваль для молодых семей с детьми «Счастливая семья». 0+ Специалисты Центра культуры и библиотечного обслуживания проведут праздник, состоящий из трёх этапов: первый этап «Ползунки, на старт!» - с 11.00 до 11.30 (от 6 до 11 мес.); второй этап «Карапузы, на старт!» - с 11.30 до 12.30 (от 2 лет до 2,6 года); третий этап «Пупсики, на старт!» - с 16.30 до 17.30 (от 1 до 2 лет).

г.Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

г.Полярный

12 октября - 16.00

Пройдёт III этап XII регионального фестиваля молодежного творчества «Трасса». 0+

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

пгт.Мурмаши

12 октября - 19.00

Театр Современной комедии (г. Москва) представляет спектакль «Люби меня, как я тебя». 12+

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

11 октября - 14.00

Поэтический марафон «Гармония противоречий». Участники мероприятия прочтут стихи поэта, услышат песни на стихи Николая Колычева, посмотрят отрывки видеофильма «Останусь строчками, останусь песнями...».

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

12 октября - 19.30

В новом музыкальном сезоне у Мурманской областной филармонии появится ещё одна концертная площадка – Арт-кафе. Оно расположено на втором этаже здания, и имеет 35 посадочных мест. А главное – в нём есть небольшая сцена с освещением и звуком. Словом, всё, чтобы приятно провести время за чашечкой кофе или бокалом вина в компании друзей или в одиночестве, послушать музыку и потанцевать.

Честь первыми выступить на открытии кафе выпала новому коллективу филармонии – ансамблю «Ударная компания» в составе: Алёна Лебедева (фортепиано), Сергей Дудецкий (ударные, перкуссия), Виталий Кондаков (ударные, перкуссия). Ведущая - Мария Шульгина.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, Арт-кафе.

мкр.Росляково

12 октября – 13.00

Народное гулянье, посвященное 123-й годовщине Рослякова. Начнётся праздничная программа в 13 часов, продлится до самого вечера, а по окончании всех присутствующих ждёт фейерверк. 0+

Мкр. Росляково, площадь ДК «Судоремонтник.

24 ноября - 13.00

Состоится литературное шоу будет посвящено жанру «Постапокалипсис». По 27 октября принимаются заявки на участие в литературном стендапе «Дронт в бункере», который состоится в секретном бункере, местоположение которого пока не называется.

Существуют ли качественные книги в этой теме? Можно ли делить литературу на хорошую и плохую? Постапокалипсис – это только мутанты и зомби, или там есть место мысли? Почему мы любим этот жанр? Организаторы приглашают порассуждать на эту тему, но чтобы было ещё круче, предлагают сделать это в форме литературного стендапа – выступления перед микрофоном с рассказами о прочитанной книге. Яркие и креативные они непременно вызовут дружеские дискуссии и создадут неповторимую атмосферу.

К участию приглашаются молодые люди 16-24 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей. Главное здесь – не читательский опыт участника, а его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.

Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку и дождаться 27 октября, когда состоится случайное распределение книг среди стендаперов. Список литературы для «Дронта в бункере» будет составлен специалистами Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Купеческий портрет» (до 13 октября); «Графин» - из цикла «Простые вещи» (до 13 октября); «Карелия» (до 27 октября); «Живопись Анатолия Полищука» (до 27 октября); фотовыставка-конкурс «Один день в любимом городе» (до 4 ноября); «Моя любимая игрушка» - из коллекции Марины Беляковой (до 10 ноября).

16 октября - 18.00

Показ фильма «Женитьба» (1977 г.) с участием Светланы Крючковой. 0+

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «Деятельность Северного флота в период Петсамо-Киркенесской операции» (до 23 октября); «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

12 октября – 16.00

Концерт «Пой моё сердце». Ансамблю народной песни «Любава». 6+

12 октября - 19.00

Концерт певицы Славы. 18+

13 октября – 14.00

Театрализованный концерт «А у нас во Дворце!». В этот день выступят детские коллективы: ансамбли танца «Радость» и «Сполохи», ансамбль бального танца «Ониона», цирк «Комплимент» и ансамбль эстрадного танца «Форсаж», ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки», ансамбль народной песни «Горенка», фольклорный ансамбль «Потешенки», студия иллюзионного искусства и вокальный кружок «Цветные сны». 0+

19 октября – 14.00

«Я - кадет России!». Военно-патриотический конкурс.

19 октября – 15.00

«Щит и Муза». Областной конкурс военнослужащих и сотрудников силовых структур и ведомств.

20 октября – 14.00

«Пою тебя, мой край рябиновый». Концерт поморского ансамбля «Беломорье».

г.Мурманск, ул.Карла Маркса, 1. Малый зал.

23 октября – 18.00

«Танцплощадка» - вечер отдыха для людей старшего поколения.

23 октября

В Нахимовском военно-морском училище (г. Мурманск) состоится фестиваль литературно-музыкальных композиций «Это надо живым!», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Фестиваль проводится с целью формирования у участников и зрителей нравственных и гражданских ориентиров, а также создания дополнительных условий развития детско-юношеского любительского творчества. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет Филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ» (г. Мурманск)

К участию в Фестивале приглашаются коллективы независимо от ведомственной принадлежности (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Дворцы и дома культуры, и др.). Коллектив не менее, чем на 2/3 должен состоять из учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений.

Заявки на участие принимаются по 11 октября 2019 года на электронную почту SachkovSA@mnvmu.ru с пометкой «Заявка на Фестиваль».

26 октября – 15.00

«Рыцарский турнир». Областной конкурс среди юношей.

27 октября – 15.00

«Здесь живут мои друзья!». Концерт хора украинской песни «Джерела» и хора ветеранов «Встреча друзей».

27 октября – 17.00

«От «Вернисажа» с любовью». Концерт студии эстрадной песни «Вернисаж».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Дружба народов - дружба литератур» (до 31 октября); «Чтение семейного масштаба» (до 31 октября); «Звезды современности» (до 31 октября); «Юбилейный вернисаж. Грэм Грин, Урсула Ле Гуин» (до 31 октября); «Рыцари параллельных миров» (до 31 октября); «Книжная галактика Кира Булычева» (до 31 октября); «Кольский Север в изданиях XIX - нач. XX вв.»: выставка редких книг (до 31 октября).

12 октября - 13.00

«Неизвестный Утёсов». Издания из фонда библиотеки: книги, статьи, грампластинки, видеозаписи. Желающие смогут прослушать любимые песни Утесова, в том числе на раритетном патефоне. 18+

13 октября - 15.00

Презентация книги Анатолия Криводедова «Ицюань. Сердце, открытое солнцу». 12+

13 октября - 16.00

Открытие нового сезона живых чтений творческого объединения «Поэтическая кухня». 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

11-20 октября

К 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье библиотека проводит конкурс чтецов «Храним в сердцах Победу эту» и познавательную викторину «Защитникам Заполярья». 6+

11 октября - 16.00

Встреча с координатором регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Лесей Колтаковой. На встрече присутствующие узнают о полезных привычках, мерах по профилактике заболеваний, об установках, направленных на формирование здорового образа жизни. И что важно - посетителям будут показаны практические приемы оказания первой доврачебной помощи в различных экстренных ситуациях. 12+

13 октября - 12.00

Семейный праздник «Незнайка в гостях у ребят». Вас ждёт встреча с веселым, непоседливым Незнайкой, который принесет с собой волшебный сундучок с интересными играми. 6+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки«Живопись Надежды Жилиной. Апатиты» (до 27 октября); «Живопись Владимира Кумашова» (до 27 октября); «В сиянии фаворского света» (до 17 ноября); «Приглашение к обеду» (до 15 декабря); «Меломан» (до 15 декабря); «Сказки» (до конца года).

***

Также в музее проходят уроки «Фарфоровые сказки» в рамках выставки «Сказки. Фарфоровая пластика из коллекции Анны Макаровой». На уроке посетители узнают историю создания китайского, мейсенского и русского фарфора, познакомятся с произведениями фарфоровых заводов Советского Союза, Украины и фабрик Германии и Испании. Ребятам предлагаются загадки, постановка собственной сказки в теневом театре. В завершение урока предлагается мастер-класс по росписи бумажной тарелки или фарфоровой посуды. 12+

12 октября - 17.00

Видеоабонемент «Съедобная история искусств». Лекция известного ресторатора и знатока живописи Оливера Пейнтона. В программе десять серий, каждая из которых посвящена ряду великих полотен. «Кисть, смоченная вином» (2-я серия). 18+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

11 октября - 16.30

Т. Волынкина. «Гуси - лебеди».

12 октября - 10.00

Т. Волынкина. «Гуси - лебеди».

12 октября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

13 октября - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

13 октября - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

19 октября - 10.00

Т. Волынкина. «Гуси-– лебеди».

19 октября - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

20 октября - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

20 октября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

25 октября - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

26 октября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

26 октября - 17.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

27 октября - 10.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

27 октября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

12 октября - 12.00 и 14.30

К. Чуковский. «Бармалей».

13 октября - 12.00 и 14.30

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

18 октября - 10.00

С. Озерская. «Дюймовочка».

19 октября - 12.00 и 14.30

С. Михалков. «Три поросёнка».

20 октября - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

26 октября - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Летающий диван.»

27 октября - 12.00 и 14.30

Н. Шувало.в «Заяц, лиса и петух.»

Для зрителей старше 12 лет:

18 октября - 18.00

Презентация альбома дуэта «Шиш DA Малина».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

12 октября – 17.00

Концерт органной музыки (12+). Дарья Катыба (сопрано), Норвегия, и Колин Эндрюс (орган), Великобритания. В программе - Гендель, Бах, Моцарт, Франк, Мендельсон.

12 октября – 19.30

Ансамбль «Ударная компания». «Вернуться в лето». Арт-кафе. 12+

13 октября – 14.00

Абонемент «Я хочу услышать музыку». «В первый раз». Концерт для самых маленьких. 0+

13 октября – 17.00

Vocal group a capella Cool & Jazzy. Шоу «VOCAL REVOLUTION» (концертный зал). 12+

18 октября – 19.00

19 октября – 15.00

Спектакль театра пластики рук «Hand Made» «Потехе час». Санкт-Петербургский театр пластики рук «Hand Made» (концертный зал).

21 октября – 19.00

Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Художественный руководитель - Юрий Башмет (концертный зал).

26 октября – 17.00

Партизанский реквием. Тайные страницы истории войны в Северной Норвегии (концертный зал).

27 октября – 17.00

Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер Сергей Горбатюк, Мурманск. Солисты: Лилия Мифтахова (меццо-сопрано) и Екатерина Луговых (саксофон), Мурманск (концертный зал).

8 ноября – 19.00

Иеромонах Фотий, «Загадочная русская душа» (концертный зал).

29 ноября – 19.00

«Дон Кихот». Даниил Спиваковский (концертный зал).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

25 октября - 19.00

ДК им. С.М. Кирова

Цатра. «Вечно живые». В. Розов. Драма в двух действиях. 12+

26 октября - 19.00

ДК им. С.М. Кирова

Цатра. «Вечно живые». В. Розов. Драма в двух действиях. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

12 октября -18.00

«Под одной крышей». Сергиенко Ю. Трагикомедия. 12+

13 октября - 18.00

«Под одной крышей». Сергиенко Ю. Трагикомедия. 12+

19 октября -18.00

«Под одной крышей». Сергиенко Ю. Трагикомедия. 12+

20 октября - 11.00

«Кот в сапогах». Сергиенко Ю. Сказка. 6+

20 октября - 18.00

«Не всё коту масленица». Сергиенко Ю. Комедия. 12+

26 октября - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

27 октября - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии» г.Москва (до 1 декабря); «Волшебные драконы» (до 1 декабря).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: «В объективе - Мурманск: Русь - едина, Русь - непобедима!» (до 18 октября).

Филиал Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации

(г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Телефон 56-80-70)

23 октября

Состоится фестиваль литературно-музыкальных композиций «Это надо живым!», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Фестиваль проводится с целью формирования у участников и зрителей нравственных и гражданских ориентиров, а также создания дополнительных условий развития детско-юношеского любительского творчества. Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет Филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ».

К участию в фестивале приглашаются коллективы независимо от ведомственной принадлежности (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Дворцы и дома культуры, и др.). Коллектив не менее чем на 2/3 должен состоять из учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений.

Заявки на участие принимаются со 2 сентября по 11 октября 2019 года на электронную почту SachkovSA@mnvmu.ru с пометкой «Заявка на фестиваль».

ДК «Первомайский»

(г.Мурманск, ул.Зои Космодемьянской, 2а)

12 октября - 14.00

Церемония награждения победителей и участников конкурса творческих работ «Многонациональная Россия». 6+

12 октября - 15.00

Мастер-класс «Осенний пейзаж». 12+