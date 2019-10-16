пгт.Никель

26 октября – 12.00-22.00

В Никеле состоится уникальная реконструкция первых боев Петсамо-Киркенесской операции. Выступление пройдёт в рамках Фестиваля добрососедства «Без границ», идея которого – национальное, культурное, творческое и гастрономическое сближение России и Норвегии.

Откроют мероприятие более 40 участников военно-исторического клуба «Заполярный рубеж», которые воссоздадут подвиг группы Анатолия Бредова и подвиг бойцов-минометчиков группы Алексея Генералова. Реконструируемые эпизоды были выбраны не случайно. По словам одного из основателей клуба Василия Рябкова, имена двух героев, увековеченные в памятниках, названиях улиц и домов культуры, знакомы каждому жителю Мурманской области. Но вот в чём состоял их подвиг, к сожалению, сегодня сможет ответить далеко не каждый.

Кроме того, вспомнить важные исторические события, объединявшие Россию и Норвегию, и совершить путешествие в прошлое помогут выставка ретроавтомобилей, макетов оружия и предметов обихода солдатского быта, полевая кухня и передвижная экспозиция Мурманского областного краеведческого музея.

Программа мероприятия: 12.00-14.00 - историческая реконструкция Петсамо-Киркенесской операции, танковая высота (координаты 69.409126, 30.199202). От ДК «Восход» будет организован бесплатный трансфер; 14.00-17.45 - выставка ретроавтомобилей и полевая кухня, центральная площадь у ДК «Восход» (ул. Октябрьская, 1); 14.00–22.00 - фотовыставка Мурманского краеведческого музея и реплики предметов военного быта и оружия, ДК «Восход», второй этаж.

пгт.Никель, Октябрьская улица, 1. МБУК «ДК «Восход».

г.Кировск

16 октября – 10.00

Мастер декоративно-прикладного творчества Кировского Дворца культуры Коничева Галина Анатольевна приглашает милых дам сделать прекрасную визитницу и спасти место в сумочке, в которой и так много всего нужного!

Результат Вас порадует – оригинальный аксессуар из доступных материалов. 18+

г.Кировск, ул. Мира, 7. Кировский Дворец культуры.

18 октября – 19.00

Театр современной комедии (г. Москва) представит лирическую комедию «Люби меня, как я тебя». Перед зрителями развернется удивительно лиричная и нежная история о двух любящих сердцах, которые в связи с парадоксальным стечением обстоятельств теряют друг друга на четверть века. Благодаря необычному сюжету и захватывающей игре актеров, зрителю будет казаться, что он буквально становится частью происходящего и проникает в абсурдность всей ситуации. 12+

В ролях: Людмила Нильская, Николай Бендера, Анастасия Малкова.

г.Кировск, ул. Мира, 7. Кировский Дворец культуры.

18 октября

В выставочном зале Кировского Дворца культуры откроется ежегодная выставка декоративно-прикладного творчества «Хибинская горницы».

Экспозиция включает более 100 работ, выполненных в традиционных и современных техниках декоративно-прикладного творчества: керамика, бисероплетение, ткачество, вышивка крестом, сувенирная и народная кукла, валяние и др. В выставке примут участие мастера из Кировска, Апатитов, нп. Коашвы и Титан.

Оценить уровень работ, разнообразие и оригинальность авторских решений кировчане и гости города смогут с 18 октября по 30 ноября.

Вход свободный. 0+

г.Кировск, ул. Мира, 7. Кировский Дворец культуры.

19 октября – 12.00

Мастер декоративно-прикладного творчества Кировского Дворца культуры, Гостинцева Оксана Анатольевна приглашает сшить органайзер для кухни своими руками.

Органайзер прекрасно подойдёт для хранения бытовых принадлежностей и различных кухонных мелочей. Стильный дизайн сделает его украшением интерьера. 18+

г.Кировск, ул. Мира, 7. Кировский Дворец культуры.

17 октября - 15.00

Кировский историко-краеведческий музей приглашает «молодёжь» (50+) на первое мероприятие из цикла «Ближе к вечеру в четверг…». Тема встречи «Школьные годы чудесные». В программе: смотрим фотографии из фондов музея, играем в настольные игры, участвуем в викторинах, делимся воспоминаниями за чаем с карамельками, смотрим старые хорошие фильмы. г.Кировск, м-р Кукисвумчорр, ул. Советская, 9.

19 октября – 17.00

В клубе «Родник» Кировского Дворца культуры впервые пройдёт осенний праздник-конкурс «Боярыня Капустница». Соревноваться будут четыре команды-участницы среди волонтеров города, клуб «Хибины Тиетта» (Дворец культуры), волонтерский клуб «Вудъявр», «Лингва», «Родительский».

Организаторы подготовили для участников интересные и веселые конкурсы. Командам предстоит проявить свое умение заготавливать капусту на зиму, кроме того, поразить жюри необычным блюдом из героини праздника, а также талантом петь частушки и отгадывать загадки.

Завершится весёлый и щедрый праздник большим хороводом и угощениями. 12+

г.Кировск, ул. Мира, 7. Кировский Дворец культуры.

19 октября – 22.00

Кировский Дворец культуры приглашает кировчан и гостей города на ночную дискотеку. В программе только лучшие современные хиты и любимые композиции прошлых лет. 18+

г.Кировск, ул. Мира, 7. Кировский Дворец культуры.

21-27 октября

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького (пр. Ленина, д.15) приглашает на «Книжный развал»! Это книги из личных библиотек горожан и гостей города, которые они хотят подарить другим любителям книг. Здесь каждый сможет найти себе книгу по душе и забрать её домой! «Книжный развал» ждёт своих посетителей в вестибюле зала художественной литературы в часы работы библиотеки. Возрастное ограничение 16+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

27 октября - 12.00

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького приглашает кировчан и гостей города принять участие в 5-м ежегодном Международном Географическом диктанте. Он стал традиционным событием для всех людей, неравнодушных к романтике географических открытий, исследований и путешествий. Регистрация участников начнётся в 11.00ч. в ЦГБ им. А.М. Горького. 12+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

нп.Титан

18 октября – 14.00

Дом культуры нп.Титан приглашает всех девчонок и мальчишек на увлекательную игровую программу с дискотекой «Путешествие в страну игр». Ребят ждут зажигательные танцы, игры, сюрпризы. 6+

Вход свободный.

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

нп. Коашва

19 октября - 15.00

Пройдёт тематическая развлекательная программа «Страшилкины танцульки». В программе: «сбор» тыкв, поиск ведьминого клада, «Страшилкин makeup», танцы «зомби» и другие развлечения. 6 +

нп. Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

г.Мурманск

17 октября – 11.00

Пройдут Мурманские научные чтения «Арктический фронт в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», посвященные 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

В 11.00 состоится торжественное открытие Мурманских научных чтений, в рамках которого пройдет обсуждение актуальных вопросов изучения и популяризации истории Великой Отечественной войны в Заполярье. Мурманские научные чтения пройдут в формате свободной дискуссии, целью мероприятия является всесторонний анализ событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Заполярье.

г.Мурманск, ул. Академика Книповича, 17. Отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори».

17 октября – 15.00

Состоится ежегодная Всероссийская акция «День в музее для российских кадет». В этот день в музее пройдут познавательные мероприятия патриотического характера для учащихся филиала Нахимовского военно-морского училища г. Мурманска. Ребята посетят выставку «Деятельность Северного флота в период Петсамо-Киркенесской операции», посвященную 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Выставочный проект подготовлен Мурманским областным краеведческим музеем совместно с Центральным военно-морским музеем (Санкт-Петербург), Городским историко-краеведческим музеем г. Полярного, а также дополнен материалами и предметами из частных коллекций жителей г. Мурманска.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, выставочный зал.

18 октября - 15.00

В рамках Мурманских научных чтений «Арктический фронт в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», посвященных 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, пройдёт подведение итогов в формате круглого стола.

г.Мурманск, ул. Академика Книповича, 17. Отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори».

24 ноября - 13.00

Состоится литературное шоу будет посвящено жанру «Постапокалипсис». По 27 октября принимаются заявки на участие в литературном стендапе «Дронт в бункере», который состоится в секретном бункере, местоположение которого пока не называется.

Существуют ли качественные книги в этой теме? Можно ли делить литературу на хорошую и плохую? Постапокалипсис – это только мутанты и зомби, или там есть место мысли? Почему мы любим этот жанр? Организаторы приглашают порассуждать на эту тему, но чтобы было ещё круче, предлагают сделать это в форме литературного стендапа – выступления перед микрофоном с рассказами о прочитанной книге. Яркие и креативные они непременно вызовут дружеские дискуссии и создадут неповторимую атмосферу.

К участию приглашаются молодые люди 16-24 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей. Главное здесь – не читательский опыт участника, а его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.

Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку и дождаться 27 октября, когда состоится случайное распределение книг среди стендаперов. Список литературы для «Дронта в бункере» будет составлен специалистами Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Карелия» (до 27 октября); «Живопись Анатолия Полищука» (до 27 октября); фотовыставка-конкурс «Один день в любимом городе» (до 4 ноября); «Моя любимая игрушка» - из коллекции Марины Беляковой (до 10 ноября).

16 октября - 18.00

Показ фильма «Женитьба» ( 1977 г .) с участием Светланы Крючковой. 0+

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «Деятельность Северного флота в период Петсамо-Киркенесской операции» (до 23 октября); «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

19 октября – 14.00

«Я - кадет России!». Военно-патриотический конкурс.

19 октября – 15.00

«Щит и Муза». Областной конкурс военнослужащих и сотрудников силовых структур и ведомств.

20 октября – 14.00

«Пою тебя, мой край рябиновый». Концерт поморского ансамбля «Беломорье».

г.Мурманск, ул.Карла Маркса, 1. Малый зал.

23 октября – 18.00

«Танцплощадка» - вечер отдыха для людей старшего поколения.

23 октября

В Нахимовском военно-морском училище (г. Мурманск) состоится фестиваль литературно-музыкальных композиций «Это надо живым!», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Фестиваль проводится с целью формирования у участников и зрителей нравственных и гражданских ориентиров, а также создания дополнительных условий развития детско-юношеского любительского творчества. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет Филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ» (г. Мурманск)

К участию в Фестивале приглашаются коллективы независимо от ведомственной принадлежности (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Дворцы и дома культуры, и др.). Коллектив не менее, чем на 2/3 должен состоять из учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений.

Заявки на участие принимаются по 11 октября 2019 года на электронную почту SachkovSA@mnvmu.ru с пометкой «Заявка на Фестиваль».

26 октября – 15.00

«Рыцарский турнир». Областной конкурс среди юношей.

27 октября – 15.00

«Здесь живут мои друзья!». Концерт хора украинской песни «Джерела» и хора ветеранов «Встреча друзей».

27 октября – 17.00

«От «Вернисажа» с любовью». Концерт студии эстрадной песни «Вернисаж».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Дружба народов - дружба литератур» (до 31 октября); «Чтение семейного масштаба» (до 31 октября); «Звезды современности» (до 31 октября); «Юбилейный вернисаж. Грэм Грин, Урсула Ле Гуин» (до 31 октября); «Рыцари параллельных миров» (до 31 октября); «Книжная галактика Кира Булычева» (до 31 октября); «Кольский Север в изданиях XIX - нач. XX вв.»: выставка редких книг (до 31 октября).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

14-20 октября

К 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье библиотека проводит конкурс чтецов «Храним в сердцах Победу эту» и познавательную викторину «Защитникам Заполярья». 6+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Живопись Надежды Жилиной. Апатиты» (до 27 октября); «Живопись Владимира Кумашова» (до 27 октября); «В сиянии фаворского света» (до 17 ноября); «Приглашение к обеду» (до 15 декабря); «Меломан» (до 15 декабря); «Сказки» (до конца года).

***

Также в музее проходят уроки «Фарфоровые сказки» в рамках выставки «Сказки. Фарфоровая пластика из коллекции Анны Макаровой». На уроке посетители узнают историю создания китайского, мейсенского и русского фарфора, познакомятся с произведениями фарфоровых заводов Советского Союза, Украины и фабрик Германии и Испании. Ребятам предлагаются загадки, постановка собственной сказки в теневом театре. В завершение урока предлагается мастер-класс по росписи бумажной тарелки или фарфоровой посуды. 12+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

19 октября - 10.00

Т. Волынкина. «Гуси-– лебеди».

19 октября - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

20 октября - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

20 октября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

25 октября - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

26 октября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

26 октября - 17.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

27 октября - 10.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

27 октября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

18 октября - 10.00

С. Озерская. «Дюймовочка».

19 октября - 12.00 и 14.30

С. Михалков. «Три поросёнка».

20 октября - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

26 октября - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Летающий диван.»

27 октября - 12.00 и 14.30

Н. Шувало.в «Заяц, лиса и петух.»

Для зрителей старше 12 лет:

18 октября - 18.00

Презентация альбома дуэта «Шиш DA Малина».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

18 октября – 19.00

19 октября – 15.00

Спектакль театра пластики рук «Hand Made» «Потехе час». Санкт-Петербургский театр пластики рук «Hand Made» (концертный зал).

21 октября – 19.00

Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Художественный руководитель - Юрий Башмет (концертный зал).

26 октября – 17.00

Партизанский реквием. Тайные страницы истории войны в Северной Норвегии (концертный зал).

27 октября – 17.00

Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер Сергей Горбатюк, Мурманск. Солисты: Лилия Мифтахова (меццо-сопрано) и Екатерина Луговых (саксофон), Мурманск (концертный зал).

8 ноября – 19.00

Иеромонах Фотий, «Загадочная русская душа» (концертный зал).

29 ноября – 19.00

«Дон Кихот». Даниил Спиваковский (концертный зал).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

25 октября - 19.00

ДК им. С.М. Кирова

Цатра. «Вечно живые». В. Розов. Драма в двух действиях. 12+

26 октября - 19.00

ДК им. С.М. Кирова

Цатра. «Вечно живые». В. Розов. Драма в двух действиях. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

19 октября -18.00

«Под одной крышей». Сергиенко Ю. Трагикомедия. 12+

20 октября - 11.00

«Кот в сапогах». Сергиенко Ю. Сказка. 6+

20 октября - 18.00

«Не всё коту масленица». Сергиенко Ю. Комедия. 12+

26 октября - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

27 октября - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии» г.Москва (до 1 декабря); «Волшебные драконы» (до 1 декабря).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: «В объективе - Мурманск: Русь - едина, Русь - непобедима!» (до 18 октября).

Филиал Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации

(г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Телефон 56-80-70)

23 октября

Состоится фестиваль литературно-музыкальных композиций «Это надо живым!», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Фестиваль проводится с целью формирования у участников и зрителей нравственных и гражданских ориентиров, а также создания дополнительных условий развития детско-юношеского любительского творчества. Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет Филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ».

К участию в фестивале приглашаются коллективы независимо от ведомственной принадлежности (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Дворцы и дома культуры, и др.). Коллектив не менее чем на 2/3 должен состоять из учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений.

Заявки на участие принимаются со 2 сентября по 11 октября 2019 года на электронную почту SachkovSA@mnvmu.ru с пометкой «Заявка на фестиваль».