пгт.Никель

26 октября – 12.00-22.00

В Никеле состоится уникальная реконструкция первых боев Петсамо-Киркенесской операции. Выступление пройдёт в рамках Фестиваля добрососедства «Без границ», идея которого – национальное, культурное, творческое и гастрономическое сближение России и Норвегии.

Откроют мероприятие более 40 участников военно-исторического клуба «Заполярный рубеж», которые воссоздадут подвиг группы Анатолия Бредова и подвиг бойцов-минометчиков группы Алексея Генералова. Реконструируемые эпизоды были выбраны не случайно. По словам одного из основателей клуба Василия Рябкова, имена двух героев, увековеченные в памятниках, названиях улиц и домов культуры, знакомы каждому жителю Мурманской области. Но вот в чём состоял их подвиг, к сожалению, сегодня сможет ответить далеко не каждый.

Кроме того, вспомнить важные исторические события, объединявшие Россию и Норвегию, и совершить путешествие в прошлое помогут выставка ретроавтомобилей, макетов оружия и предметов обихода солдатского быта, полевая кухня и передвижная экспозиция Мурманского областного краеведческого музея.

Программа мероприятия: 12.00-14.00 - историческая реконструкция Петсамо-Киркенесской операции, танковая высота (координаты 69.409126, 30.199202). От ДК «Восход» будет организован бесплатный трансфер; 14.00-17.45 - выставка ретроавтомобилей и полевая кухня, центральная площадь у ДК «Восход» (ул. Октябрьская, 1); 14.00–22.00 - фотовыставка Мурманского краеведческого музея и реплики предметов военного быта и оружия, ДК «Восход», второй этаж.

пгт.Никель, Октябрьская улица, 1. МБУК «ДК «Восход».

г.Полярные Зори

18 октября - 19.00

Молодёжный фестиваль музыкальных кавер-версий «Минута славы». 0+

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

19 октября - 15.00

Городской открытый конкурс среди владельцев домашних животных «Кис-парад». В процессе конкурса зрители и участники смогут узнать интересные факты о животных, показать своих любимцев и полюбоваться другими, а также поучаствовать в играх. 0+

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

18 октября – 19.00

Театр современной комедии (г. Москва) представит лирическую комедию «Люби меня, как я тебя». Перед зрителями развернется удивительно лиричная и нежная история о двух любящих сердцах, которые в связи с парадоксальным стечением обстоятельств теряют друг друга на четверть века. Благодаря необычному сюжету и захватывающей игре актеров, зрителю будет казаться, что он буквально становится частью происходящего и проникает в абсурдность всей ситуации. 12+

В ролях: Людмила Нильская, Николай Бендера, Анастасия Малкова.

г.Кировск, ул. Мира, 7. Кировский Дворец культуры.

18 октября

В выставочном зале Кировского Дворца культуры откроется ежегодная выставка декоративно-прикладного творчества «Хибинская горницы».

Экспозиция включает более 100 работ, выполненных в традиционных и современных техниках декоративно-прикладного творчества: керамика, бисероплетение, ткачество, вышивка крестом, сувенирная и народная кукла, валяние и др. В выставке примут участие мастера из Кировска, Апатитов, нп. Коашвы и Титан.

Оценить уровень работ, разнообразие и оригинальность авторских решений кировчане и гости города смогут с 18 октября по 30 ноября.

Вход свободный. 0+

г.Кировск, ул. Мира, 7. Кировский Дворец культуры.

19 октября – 12.00

Мастер декоративно-прикладного творчества Кировского Дворца культуры, Гостинцева Оксана Анатольевна приглашает сшить органайзер для кухни своими руками.

Органайзер прекрасно подойдёт для хранения бытовых принадлежностей и различных кухонных мелочей. Стильный дизайн сделает его украшением интерьера. 18+

г.Кировск, ул. Мира, 7. Кировский Дворец культуры.

19 октября – 17.00

В клубе «Родник» Кировского Дворца культуры впервые пройдёт осенний праздник-конкурс «Боярыня Капустница». Соревноваться будут четыре команды-участницы среди волонтеров города, клуб «Хибины Тиетта» (Дворец культуры), волонтерский клуб «Вудъявр», «Лингва», «Родительский».

Организаторы подготовили для участников интересные и веселые конкурсы. Командам предстоит проявить свое умение заготавливать капусту на зиму, кроме того, поразить жюри необычным блюдом из героини праздника, а также талантом петь частушки и отгадывать загадки.

Завершится весёлый и щедрый праздник большим хороводом и угощениями. 12+

г.Кировск, ул. Мира, 7. Кировский Дворец культуры.

19 октября – 22.00

Кировский Дворец культуры приглашает кировчан и гостей города на ночную дискотеку. В программе только лучшие современные хиты и любимые композиции прошлых лет. 18+

г.Кировск, ул. Мира, 7. Кировский Дворец культуры.

21-27 октября

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького (пр. Ленина, д.15) приглашает на «Книжный развал»! Это книги из личных библиотек горожан и гостей города, которые они хотят подарить другим любителям книг. Здесь каждый сможет найти себе книгу по душе и забрать её домой! «Книжный развал» ждёт своих посетителей в вестибюле зала художественной литературы в часы работы библиотеки. Возрастное ограничение 16+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

27 октября - 12.00

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького приглашает кировчан и гостей города принять участие в 5-м ежегодном Международном Географическом диктанте. Он стал традиционным событием для всех людей, неравнодушных к романтике географических открытий, исследований и путешествий. Регистрация участников начнётся в 11.00ч. в ЦГБ им. А.М. Горького. 12+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

нп.Титан

18 октября – 14.00

Дом культуры нп.Титан приглашает всех девчонок и мальчишек на увлекательную игровую программу с дискотекой «Путешествие в страну игр». Ребят ждут зажигательные танцы, игры, сюрпризы. 6+

Вход свободный.

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

нп. Коашва

19 октября - 15.00

Пройдёт тематическая развлекательная программа «Страшилкины танцульки». В программе: «сбор» тыкв, поиск ведьминого клада, «Страшилкин makeup», танцы «зомби» и другие развлечения. 6 +

нп. Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

г.Апатиты

18 октября - 18.00

Студенческая вечеринка.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

18 октября - 18.00

Цирковое представление цирка «Легенды мира» (г. Санкт-Петербург).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

18 октября - 18.00

Студенческая вечеринка. В программе: конкурс «Мисс и Мистер «Студенческая осень» и дискотека. 16+.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.

18 октября - 19.00

Ток-шоу «Большие разборки в маленьком городе». Тема – «Штамп в паспорте: кому это нужно?», спикеры – Анастасия и Сергей Данилины. 16+

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

18 октября - 19.00

Видеолекторий для детей и взрослых «Просторы гения (предчувствие таланта)» памяти В.А. Гаврилина.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 9а. МБУДО «ДМШ им. Л.М. Буркова».

19 октября - 12.00

Всеобщий музыкальный диктант.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 9а. МБУДО «ДМШ им. Л.М. Буркова».

19 октября - 12.00

Мастер-классы для жителей города «Маленькие радости»: «Норвежская куколка».

г.Апатиты, ул. Московская, 15. МБУМП «МСЦ», ОЭР «Ковчег».

19 октября - 12.00

Муниципальный конкурс спортивных флешмобов «Живи ярко!».

г.Апатиты, ул.Бредова, 2а. Школа № 14.

19 октября - 11.00 -16.30

Музей занимательных наук «Фокус» (г. Мурманск).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МАУ АГДК, выставочный зал.

19 октября - 14.00

Семейный выходной «Каша – матушка наша».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

19 октября - 15.00

«Память уходящей эпохи». Проект «ЛитКвартет», читаем «Книга воспоминаний детей Великой Отечественной войны» (г.Кировска и г.Апатиты). К 75-летию освобождения Заполярья от фашистских захватчиков.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

19 октября - 16.00

Научно-познавательный лекторий под эгидой главы г. Апатиты.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

19 октября - 18.00

Концерт группы «Любэ».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

19 октября - 18.00

Концерт «Два рояля». Выступают педагоги и учащиеся ДМШ г. Апатиты (цикл «Встречи в провинции»).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

19 октября - 22.00

Дискотека для взрослых.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

20 октября - 11.00

Трансляция в виртуальном концертном зале концерта П. Ершова «Конёк-горбунок».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

20 октября - 13.00

Тематическая встреча «Защитникам Заполярья посвящается» - информационно-познавательная программа для гостей и участников выставки военного снаряжения времён Великой Отечественно войны.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК, выставочный зал.

20 октября - 13.00

Семейные выходные в библиотеке «Птиц-парад «Расскажите птицы», мастер-класс, викторины, книжные выставки.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

20 октября - 15.00

Мастер-класс по рукоделию. Кубышка-травница (авторская).

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

20 октября - 15.00

Вечер отдыха «Старые песни о главном».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

20 октября - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу!

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

20 октября - 15.00

Школа активного долголетия приглашает в ретро-кинозал на Пушкина.

«В объективе Евгений Урбанский».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

20 октября - 15.00

Открытие профильной смены социально-гуманитарного направления Регионального образовательного центра поддержки одаренных детей в г. Апатиты.

г.Апатиты, ул. Сосновая, 21. МБОУ «СОШ № 7».

20 октября - 17.00

Трансляция в виртуальном концертном зале концерта «Калейдоскоп вальса» Национальный филармонический оркестр России.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

20 октября - 18.00

Студия народного творчества «Ярушко». Сарафанотерапия и хороводоведение.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

23 октября - 15.00

Патриотическая игра «Воинская слава Заполярья». 6+

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

г.Мончегорск

18 октября - 19.00

Концерт «Любэ 30 лет». 12+

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

19 октября - 16.00

XI фестиваль творчества людей старшего поколения «Память сердца». 6+

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

20 октября - 15.00

Театр пластики рук Hand Made (г.Санкт-Петербург) представляет программу «Потехе час». 12+

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.Оленегорск

18 октября - 11.00

В рамках мероприятий, посвященных 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, состоится памятное мероприятие и возложение цветов к мемориальной доске зенитчикам 4-го дивизиона 361-го зенитно-артиллерийского полка.

г.Оленегорск, железнодорожный вокзал.

18 октября - 12.00

Вечер отдыха для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла «Храните память».

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

18 октября - 18.00

Состоится торжественное открытие IX регионального оборонно-спортивного военно-патриотического слёта молодёжи «В одном строю с Победой». Слет посвящен 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, 60-летию со дня основания поискового движения Мурманской области, 77-й годовщине образования 361-го зенитно-ракетного полка ПВО. Мероприятия слета пройдут с 18 по 20 октября.

г.Оленегорск, река Куреньга.

г.Полярный

19 октября - 12.00

Презентация издания «Энциклопедия романа «Два капитана». 0+

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

г.Мурманск

18 октября - 9.30

В рамках мероприятий, посвящённых 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, состоится Международный круглый стол на тему «Битва за Север. 1944-1945 годы». Форум проходит в рамках проекта «Заполярье 1944–1945: война, повседневность, память» компании «Норникель», организаторами выступают институт всеобщей истории Российской академии наук, издательство «Политическая энциклопедия» (РОССПЭН), Мурманский областной художественный музей.

В работе «круглого стола» примут участие известные историки из Австрии, Норвегии, Финляндии, России.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж

18 октября - 12.30

В рамках мероприятий, посвящённых 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, состоится исторический экскурс «Битва за Север».

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

18 октября - 14.00

Час памяти «Защитники Заполярья» состоится в рамках мероприятий, посвященных 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 41. Социально-благотворительный клуб родителей и детей-инвалидов «Надежда».

18 октября - 14.30

Специалисты областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих проведут мероприятие в рамках мероприятий, посвящённых 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

г.Мурманск, ул. Старостина, 106. Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

18 октября - 15.00

Состоится круглый стол в рамках Мурманских научных чтений «Арктический фронт в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». К участию приглашены специалисты Международного банковского института, Российского государственного музея Арктики и Антарктики, Института всеобщей истории Российской академии наук, Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ и других учреждений. Они представят источниковедческие и историографические исследования.

г.Мурманск, ул. Книповича, 17. Отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори», конференц-зал

18 октября - 17.00

Открывается выставка «Битва за Север», посвященная 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Предваряет открытие выставки международный круглый стол под названием «Битва за Север. 1944-1945 годы», который начнется в 9.30 в Культурно-выставочном центре Русского музея (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3, II этаж). Организаторами международного форума, проходящего в рамках проекта «Заполярье 1944–1945: война, повседневность, память» компании «Норникель», являются институт всеобщей истории Российской академии наук, издательство «Политическая энциклопедия» (РОССПЭН), Мурманский областной художественный музей. В работе «круглого стола» примут участие известные историки из Австрии, Норвегии, Финляндии, России.

Каждый экспонат выставки – это свидетельство подвига защитников Заполярья, участников «Битвы за Север».

Кольский полуостров занимал особое место в плане Барбаросса как стратегически важный морской форпост. Бои здесь отличались особой ожесточенностью. По количеству и плотности нанесенных по городу бомбовых ударов среди советских городов Мурманск уступает лишь Сталинграду. В результате немецких бомбардировок было уничтожено три четверти города. 7 октября 1944 года началась Петсамо-Киркенесская операция. План советского командования заключался в следующем: окружение главных сил противника путем обхода с юга и одновременно удара с севера, овладение Петсамо и развитие наступления к советско-норвежской границе.

В ходе Петсамо-Киркенесской операции территория Советского Заполярья была полностью очищена от немецко-фашистских захватчиков. В целях завершения разгрома противника советские войска 18 октября 1944 года перешли норвежскую границу и начали освобождение Северной Норвегии.

Благодаря мужеству и самоотверженности тысяч военнослужащих, гражданского населения Заполярного края, враг был остановлен и разгромлен в октябре 1944 года на подступах к единственному незамерзающему порту и железной дороге, соединявшей Мурман с центральными районами нашей страны.

Посетить выставку можно по 12 января 2020 года.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

18 октября – 18.30

Пройдёт праздничный концерт, посвященный 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Время с каждым годом все дальше и дальше уносит нас от событий того страшного времени. Три долгих года в суровых условиях заполярной тундры наши солдаты сдерживали натиск сильного и опасного врага, рвавшегося к Мурманску. Благодаря мужеству и самоотверженности тысяч солдат, матросов и всех жителей Заполярного края, враг был остановлен на подступах к единственному незамерзающему порту и железной дороге, соединявших Мурман с центральными районами нашей страны.

В этот день поблагодарить защитников и почтить память погибших соберутся ветераны боевых действий и их близкие, представители отделений общественных организаций, советов ветеранов, волонтеры Победы, кадеты школьники, студенты.

Для гостей вечера выступят творческие коллективы областной «Кировки» и Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

24 ноября - 13.00

Состоится литературное шоу будет посвящено жанру «Постапокалипсис». По 27 октября принимаются заявки на участие в литературном стендапе «Дронт в бункере», который состоится в секретном бункере, местоположение которого пока не называется.

Существуют ли качественные книги в этой теме? Можно ли делить литературу на хорошую и плохую? Постапокалипсис – это только мутанты и зомби, или там есть место мысли? Почему мы любим этот жанр? Организаторы приглашают порассуждать на эту тему, но чтобы было ещё круче, предлагают сделать это в форме литературного стендапа – выступления перед микрофоном с рассказами о прочитанной книге. Яркие и креативные они непременно вызовут дружеские дискуссии и создадут неповторимую атмосферу.

К участию приглашаются молодые люди 16-24 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей. Главное здесь – не читательский опыт участника, а его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.

Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку и дождаться 27 октября, когда состоится случайное распределение книг среди стендаперов. Список литературы для «Дронта в бункере» будет составлен специалистами Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Карелия» (до 27 октября); «Живопись Анатолия Полищука» (до 27 октября); фотовыставка-конкурс «Один день в любимом городе» (до 4 ноября); «Моя любимая игрушка» из коллекции Марины Беляковой (до 10 ноября); «Битва за Север» - посвящена 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (до 12 января).

18 октября - 16.30

Состоится пресс-конференция, посвященная проекту «Битва за Север». Организаторы расскажут об экспозиции выставки, в которой представлены живописные полотна, фотографии, письма, предметы одежды и быта времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов из собрания Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации, Мурманского областного художественного музея, Мурманского областного краеведческого музея, Североморского музейно-выставочного комплекса, Городского историко-краеведческого музея города Полярного, Музея истории города Колы и частных коллекций.

18 октября - 17.00

Открывается выставка «Битва за Север», посвященная 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «Деятельность Северного флота в период Петсамо-Киркенесской операции» (до 23 октября); «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).

19 октября – 12.00

Состоятся демонстрация учебной интерактивной программы «Природа Мурманской области». 6+

19 октября – 15.00

Состоятся демонстрация учебной интерактивной программы «История Мурманска». 12+

20 октября - 12.00

Состоятся демонстрация учебной интерактивной программы «История Кольского края». 12+

20 октября - 15.00

Состоятся демонстрация учебной интерактивной программы «История освоения и развития Арктики». 16+

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

18 октября - 18.30

Праздничный концерт, посвященный 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярья.

19 октября – 14.00

«Я - кадет России!». Военно-патриотический конкурс.

19 октября – 15.00

«Щит и Муза». Областной конкурс военнослужащих и сотрудников силовых структур и ведомств. Конкурсанты представят творческие номера в номинациях «Вокал», «Хореография», «Авторская песня», «Художественное слово» и «Инструментальный жанр». 6+

20 октября – 14.00

«Пою тебя, мой край рябиновый». Концерт поморского ансамбля «Беломорье».

г.Мурманск, ул.Карла Маркса, 1. Малый зал.

23 октября – 18.00

«Танцплощадка» - вечер отдыха для людей старшего поколения.

23 октября

В Нахимовском военно-морском училище (г. Мурманск) состоится фестиваль литературно-музыкальных композиций «Это надо живым!», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Фестиваль проводится с целью формирования у участников и зрителей нравственных и гражданских ориентиров, а также создания дополнительных условий развития детско-юношеского любительского творчества. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет Филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ» (г. Мурманск).

К участию в Фестивале приглашаются коллективы независимо от ведомственной принадлежности (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Дворцы и дома культуры, и др.). Коллектив не менее, чем на 2/3 должен состоять из учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений.

Заявки на участие принимаются по 11 октября 2019 года на электронную почту SachkovSA@mnvmu.ru с пометкой «Заявка на Фестиваль».

26 октября – 15.00

«Рыцарский турнир». Областной конкурс среди юношей.

27 октября – 15.00

«Здесь живут мои друзья!». Концерт хора украинской песни «Джерела» и хора ветеранов «Встреча друзей».

27 октября – 17.00

«От «Вернисажа» с любовью». Концерт студии эстрадной песни «Вернисаж».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Дружба народов - дружба литератур» (до 31 октября); «Чтение семейного масштаба» (до 31 октября); «Звезды современности» (до 31 октября); «Юбилейный вернисаж. Грэм Грин, Урсула Ле Гуин» (до 31 октября); «Рыцари параллельных миров» (до 31 октября); «Книжная галактика Кира Булычева» (до 31 октября); «Кольский Север в изданиях XIX - нач. XX вв.»: выставка редких книг (до 31 октября).

19 октября - 11.00

Презентация книги Николая Устинова «Поной - городок, Москвы уголок». 12+

19 октября - 15.00

«Урок травологии»: лекция из цикла «Край, в котором я живу». 12+

20 октября - 15.00

Презентация книги Виктора Георги «Тралфлот». 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

18-20 октября

К 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье библиотека проводит конкурс чтецов «Храним в сердцах Победу эту» и познавательную викторину «Защитникам Заполярья». 6+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Живопись Надежды Жилиной. Апатиты» (до 27 октября); «Живопись Владимира Кумашова» (до 27 октября); «В сиянии фаворского света» (до 17 ноября); «Приглашение к обеду» (до 15 декабря); «Меломан» (до 15 декабря); «Сказки» (до конца года).

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Также в музее проходят уроки «Фарфоровые сказки» в рамках выставки «Сказки. Фарфоровая пластика из коллекции Анны Макаровой». На уроке посетители узнают историю создания китайского, мейсенского и русского фарфора, познакомятся с произведениями фарфоровых заводов Советского Союза, Украины и фабрик Германии и Испании. Ребятам предлагаются загадки, постановка собственной сказки в теневом театре. В завершение урока предлагается мастер-класс по росписи бумажной тарелки или фарфоровой посуды. 12+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

19 октября - 10.00

Т. Волынкина. «Гуси-лебеди».

19 октября - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

20 октября - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

20 октября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

25 октября - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

26 октября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

26 октября - 17.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

27 октября - 10.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

27 октября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

18 октября - 10.00

С. Озерская. «Дюймовочка».

19 октября - 12.00 и 14.30

С. Михалков. «Три поросёнка».

20 октября - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

26 октября - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Летающий диван».

27 октября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Заяц, лиса и петух».

Для зрителей старше 12 лет:

18 октября - 18.00

Презентация альбома дуэта «Шиш DA Малина».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

18 октября – 19.00

19 октября – 15.00

Спектакль театра пластики рук «Hand Made» «Потехе час». Санкт-Петербургский театр пластики рук «Hand Made» (концертный зал).

21 октября – 19.00

Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Художественный руководитель - Юрий Башмет (концертный зал).

26 октября – 17.00

Партизанский реквием. Тайные страницы истории войны в Северной Норвегии (концертный зал).

27 октября – 17.00

Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер Сергей Горбатюк, Мурманск. Солисты: Лилия Мифтахова (меццо-сопрано) и Екатерина Луговых (саксофон), Мурманск (концертный зал).

8 ноября – 19.00

Иеромонах Фотий, «Загадочная русская душа» (концертный зал).

29 ноября – 19.00

«Дон Кихот». Даниил Спиваковский (концертный зал).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

25 октября - 19.00

ДК им. С.М. Кирова

Цатра. «Вечно живые». В. Розов. Драма в двух действиях. 12+

26 октября - 19.00

ДК им. С.М. Кирова

Цатра. «Вечно живые». В. Розов. Драма в двух действиях. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

19 октября -18.00

«Под одной крышей». Сергиенко Ю. Трагикомедия. 12+

20 октября - 11.00

«Кот в сапогах». Сергиенко Ю. Сказка. 6+

20 октября - 18.00

«Не всё коту масленица». Сергиенко Ю. Комедия. 12+

26 октября - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

27 октября - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: ««Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии», г. Москва (до 1 декабря); «Волшебные драконы» (до 1 декабря).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: «В объективе - Мурманск: Русь - едина, Русь - непобедима!» (до 18 октября); «Таинственная Лапландия» (до 18 октября).

18 октября - 17.00

Открытие персональной выставки Валентины Шмарук «Полет фантазии». В экспозиции вышивка гладью, крестом и бисером (до 5 ноября).

19 октября - 17.00

Открытие совместной выставки живописи, графики и фотографии Евгении Лебедевой и Елены Рудых «Живые картины» (до 4 ноября).

20 октября - 10.00

Открытие фотовыставки «Никто не забыт и ничто не забыто» (до 31 октября).

Филиал Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации

(г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Телефон 56-80-70)

23 октября

Состоится фестиваль литературно-музыкальных композиций «Это надо живым!», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Фестиваль проводится с целью формирования у участников и зрителей нравственных и гражданских ориентиров, а также создания дополнительных условий развития детско-юношеского любительского творчества. Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет Филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ».

К участию в фестивале приглашаются коллективы независимо от ведомственной принадлежности (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Дворцы и дома культуры, и др.). Коллектив не менее чем на 2/3 должен состоять из учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений.

Заявки на участие принимаются со 2 сентября по 11 октября 2019 года на электронную почту SachkovSA@mnvmu.ru с пометкой «Заявка на фестиваль».

Ледовый дворец спорта

(г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Телефон 45-18-12)

18 октября - 19.00

Мюзикл «Дракула на льду». Специально созданное для спектакля двухчасовое музыкальное сопровождение с песнями, спецэффекты и завораживающее фигурное катание создадут атмосферу, леденящую кровь и поведают пронзительную историю о первом вампире в истории человечества - графе Дракуле, историю любви вне законов времени и расстояний. 18+